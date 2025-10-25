Bezplatná šablona dokumentu pro návrh her pro vývojáře a studia

Nápady na hry přicházejí kdykoli – někdy ve sprše, jindy uprostřed schůzky – a stejně rychle zase mizí. Dokument pro návrh her je uchová. Pomáhá organizovat koncept hry, herní mechanismy a tvůrčí proces, aby váš tým zůstal na stejné vlně.
S aplikací pro práci, jako je ClickUp , můžete tuto dokumentaci proměnit v akční plán – propojit kreativní nápady přímo s vývojovými úkoly, zpětnou vazbou a milníky v reálném čase.
V tomto článku se podíváme na některé z nejúčinnějších šablon dokumentů pro návrh her, které vám pomohou naplánovat, představit a realizovat váš další herní projekt.
Nejlepší šablony dokumentů pro návrh her na první pohled
|Šablona dokumentu pro návrh hry ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které chtějí synchronizovat dokumentaci návrhu a průběh vývoje.
|Nastíní koncept, mechaniky, příběh a postavy a zároveň přiřadí každou část konkrétním členům týmu s termíny.
|Šablona ClickUp Storyboard
|Získejte šablonu zdarma
|Návrháři příběhů, nezávislí vývojáři a týmy vytvářející hry založené na příběhu.
|Vizuální přístup a intuitivní tabule pro nastínění narativního toku, herních prvků a umístění aktiv.
|Šablona technických specifikací ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Herní designéři úzce spolupracují s vývojáři na systémech, rozhraních a technických specifikacích.
|Soustřeďte všechny detaily návrhu do přehledného, strukturovaného formátu, abyste předešli přepracovávání a nesouladu.
|Šablona dokumentu ClickUp Creative Brief
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy vývojářů her sladí vizi a rozsah s interními zainteresovanými stranami, vydavateli nebo externími partnery.
|Definuje cíle projektu, tvůrčí záměr, cílovou skupinu a časový harmonogram, aby se všechny zúčastněné strany mohly sladit.
|Šablona návrhu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí herního designu a producenti definují kreativní směr na vysoké úrovni ještě před zahájením výroby.
|Pomáhá vytvořit strukturu již v rané fázi tím, že jasně nastiňuje cíle projektu, jeho rozsah a záměr návrhu.
|Šablona ClickUp Elevator Pitch
|Získejte šablonu zdarma
|Nezávislí tvůrci her a malé týmy, které se připravují na prezentace, ukázky nebo marketingové aktivity.
|Zhušťuje koncept hry do krátkého, přesvědčivého prohlášení pro prezentační materiály, úvodní stránky nebo rané marketingové aktivity.
|Šablona dokumentu s popisem produktu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy herních vývojářů, které spravují složité funkce nebo se připravují na významné milníky vývoje.
|Sloučí celý herní projekt na jedné stránce, sleduje změny v designu a zahrnuje zpětnou vazbu.
|Šablona rozsahu práce ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Studia spravující milníky her, spolupráci s třetími stranami nebo výsledky s pevně stanoveným rozsahem.
|Jasně definuje výstupy, časové harmonogramy a odpovědnosti, aby se zabránilo rozšiřování rozsahu projektu a nedodržování termínů.
Co jsou šablony dokumentů pro návrh her?
Šablona Game Design Document (GDD) je strukturovaný nástin, který slouží k organizaci základní vize, příkladů mechanik a detailů vývoje hry.
Tento dokument slouží jako plán pro vývoj hry a pomáhá týmům definovat klíčové aspekty, jako je hratelnost, postavy a příběh.
Ačkoli se tyto šablony liší délkou a složitostí, od podrobných dokumentů po stručné jednostránkové formáty, slouží stejnému účelu:
✅ Obsahuje klíčové podrobnosti, jako je koncept hry, cílová skupina, mechanika a technické požadavky. ✅ Šetří čas a zajišťuje, že všechny důležité aspekty návrhu hry jsou pokryty od samého začátku, a to pouhým stažením. ✅ Udržuje vývojový tým v souladu a poskytuje jasný referenční bod po celou dobu projektu.
💡 Tip pro profesionály: Potýkáte se v práci s tvůrčí blokádou? Zbavte se úzkosti z prázdné stránky a okamžitě vyvolávejte nové nápady pomocí blogu Writing Prompts to Transform Your Creative Process at Work (Podněty k psaní, které změní váš tvůrčí proces v práci ) – vašeho zdroje pro překonání mentální blokády.
Co dělá šablonu pro návrh hry dobrou?
Dobrá šablona pro návrh hry slouží jako pomůcka pro zapamatování, nástroj pro plánování a komunikační průvodce pro celý tým.
Postupujte takto:
- Informace jsou prezentovány jasným a srozumitelným způsobem, pomocí jednoduchého jazyka.
- Zahrnuje všechny klíčové prvky, jako je koncept hry, cílová skupina, hratelnost, herní mechaniky, postavy a technické detaily.
- Snadno se přizpůsobí různým žánrům, velikostem projektů nebo fázím vývoje.
- Podporuje komunikaci v týmu tím, že sjednocuje návrháře, vývojáře a umělce na jedné platformě.
- Šablona má přehledné a strukturované rozvržení, díky kterému lze dokument snadno aktualizovat, odkazovat na něj a rozšiřovat.
Považujte ji za svůj tvůrčí základ. Zabrání tomu, aby se váš příběh, hratelnost a mechanika během vývoje projektu odchýlily od původního záměru.
👀 Zajímavost: AAA hry mohou někdy stát více než hollywoodské filmy. Například hra Grand Theft Auto V měla celkový rozpočet na vývoj a marketing ve výši přibližně 265 milionů dolarů, což z ní činí jednu z nejdražších her, jaké kdy byly vytvořeny.
8 nejlepších šablon dokumentů pro návrh her
Jste připraveni uspořádat své myšlenky a nápady do strukturovaného formátu?
Níže najdete 8 nejužitečnějších šablon dokumentů pro návrh her, které jsou určeny jak pro plnohodnotné RPG, tak pro jednoduché mobilní logické hry.
1. Šablona dokumentu pro návrh hry ClickUp
Napsat dokument s návrhem hry je jedna věc, ale sladit jej s každodenními úkoly je věc druhá. Mnoho týmů má potíže s převedením kreativních nápadů do konkrétních kroků, zejména když je dokumentace uložena na jednom místě a správa úkolů na jiném.
Šablona dokumentu pro návrh hry ClickUp vám pomůže nastínit koncept hry, mechaniky, historii příběhu a postavy a zároveň přiřadit každou část konkrétním členům týmu s termíny. Tímto způsobem se vaše kreativní nápady okamžitě promění v kroky vývoje.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí synchronizovat dokumentaci návrhu a průběh vývoje.
👀 Zajímavost: Herní engine Unity se kdysi jmenoval „GooBall“. Nyní pohání více než 50 % mobilních her po celém světě – a začínal jako nástroj pro neúspěšnou hru pro Mac.
Šablony vnášejí strukturu do vašeho tvůrčího procesu – udržují všechny nápady, mechanismy a milníky organizované. Ale samotná dokumentace nestačí. Abyste mohli skutečně řídit vývoj, potřebujete také jasně definovat, jak se měří úspěch.
🎥 V tomto videu se dozvíte o klíčových KPI vývoje, které týmům pomáhají sledovat pokrok, vylepšovat výkon a zajistit, aby každý kreativní sprint posunul projekt blíže k uvedení na trh.
2. Šablona ClickUp Storyboard
Když se řekne storyboard, vybaví se vám filmy. Hry však kladou stejný důraz na vytvoření zajímavého příběhu, který udrží pozornost hráčů.
Při vývoji her se storyboardy používají především k plánování cutscén a filmových sekvencí, zatímco rané nápady pro hratelnost se mapují pomocí vývojových diagramů nebo prototypů. Společně tyto nástroje pomáhají týmům stanovit tempo, logiku a vizuální směr ještě před zahájením kódování.
💡 Tip pro profesionály: Pokud chcete urychlit generování nápadů a psaní během tvorby storyboardu, použijte ClickUp Brain. Pomůže vám napsat scénář, shrnout dějové linie a dokonce generovat možnosti dialogů, aniž by narušil váš tvůrčí tok.
Tradiční nástroje však často postrádají flexibilitu a možnost spolupráce v reálném čase, což může zpomalit tvůrčí proces.
Šablona ClickUp Storyboard nabízí vizuální přístup, který je ideální pro nastínění narativního toku, herních rytmů a umístění aktiv.
Díky intuitivnímu rozhraní ve formě tabule umožňuje tato šablona storyboardu týmům vkládat nápady, postavy, dialogy a náčrtky prostředí – vše na jednom sdíleném místě.
✨ Ideální pro: Návrháře příběhů, nezávislé vývojáře a týmy, které vytvářejí hry založené na příběhu.
🎙️ Bonusový tip: Zaznamenávejte nápady bez použití rukou pomocí ClickUp Brain MAX!
Kreativní inspirace nečeká vždy, až otevřete notebook. Právě v takových případech se hodí ClickUp Brain MAX – desktopová verze AI asistenta ClickUp.
Díky funkci převodu řeči na text můžete nahlas vyprávět své herní nápady, dialogy postav nebo koncepty scén a sledovat, jak se okamžitě promění v editovatelné dokumenty. Je to ideální nástroj pro designéry, kteří přemýšlejí nahlas, vývojáře, kteří brainstormují na vysoké úrovni, nebo scénáristy, kteří dolaďují dialogové stromy.
Jakmile jsou vaše hlasové poznámky zaznamenány, synchronizují se s ClickUp Docs, kde je ClickUp Brain může shrnout, přepsat nebo rozšířit – takže plynule přejdete od mluvené myšlenky → strukturované dokumentace → akčního plánu hry.
💡 Tip pro profesionály: Jste unaveni z toho, že ztrácíte čas strukturováním obsahu ještě předtím, než začnete psát? Nechte si blogem Nejlepší generátory osnov pro tvůrce obsahu ukázat, jak se vyhnout zbytečné práci a vytvořit hotové osnovy během několika sekund.
3. Šablona technických specifikací ClickUp
Při vývoji her to málokdy bývají talent nebo nástroje, které zpomalují týmy. Jsou to nejasné specifikace, které vedou k nesouladu mezi designéry a vývojáři.
Jediný přehlédnutý detail v designu uživatelského rozhraní nebo rozlišení assetů = zbytečná práce navíc a nesoulad.
Místo roztříštěných zpráv nebo volně formátovaných dokumentů šablona ClickUp Design Spec Sheet Template centralizuje všechny podrobnosti návrhu do přehledného, strukturovaného formátu.
Zejména se osvědčuje při definování technických omezení nebo herních prvků, které vyžadují konzistentní provedení v rámci celého týmu. Každá sekce je jasně označena, což umělcům, vývojářům a producentům usnadňuje udržet si během celého projektu stejný pohled na věc.
✨ Ideální pro: Herní designéry, kteří úzce spolupracují s vývojáři na systémech, rozhraních a technických specifikacích.
📖 Přečtěte si také: Zrychlete psaní pomocí bezplatných šablon pro psaní obsahu nebo prozkoumejte nástroje, které stojí za každou skvělou hrou, v článku Nejlepší software pro návrh her.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro úkoly související s tvorbou obsahu, jako je psaní, editace a zasílání e-mailů. Většina z nich však stále používá více nástrojů – jeden pro generování obsahu, druhý pro správu práce.
S ClickUp je asistence při psaní pomocí umělé inteligence zabudována přímo do vašeho pracovního prostoru, takže můžete psát e-maily, komentáře, upravovat dokumenty a mnoho dalšího.
4. Šablona dokumentu ClickUp Creative Brief
Možná si myslíte, že vývoj hry začíná technickým plánováním, ale není tomu tak. Než se někdo pustí do programování nebo navrhování postav, týmy potřebují sdílenou kreativní vizi.
Právě zde hraje klíčovou roli kreativní brief.
Šablona dokumentu ClickUp Creative Brief pomáhá týmům definovat cíle projektu, kreativní záměr, cílovou skupinu a časový harmonogram. S touto šablonou můžete:
- Uspořádejte informace o herním projektu do centralizovaného, čitelného formátu.
- Definujte kreativní záměr, cílovou skupinu, rozsah, časový harmonogram a rozpočet.
- Sjednoťte všechny zúčastněné strany ještě před zahájením návrhu a vývoje.
- Minimalizujte zmatek a zbytečné dohadování díky jasně stanoveným cílům.
✨ Ideální pro: Herní týmy, které slaďují vizi a rozsah s interními zainteresovanými stranami, vydavateli nebo externími partnery.
📖 Přečtěte si také: Aplikace pro zvýšení produktivity pro spisovatele, které pomáhají překonat rozptýlení a ušetřit čas
🧩 Šablony dokumentů pro návrh her podle role
|Role
|Jak ji používají
|Co sledovat v ClickUp
|Návrháři her
|Definujte základní smyčku a rovnováhu
|Seznamy úkolů, myšlenkové mapy
|Autoři
|Vytvořte dialogy a příběhy
|Dokumenty, AI Notetaker
|Vývojáři
|Přidejte technické specifikace
|Vlastní pole, sprinty
|Producenti
|Sledujte milníky a rozsah
|Dashboardy, automatizace
|Umělci
|Spravujte aktiva a reference
|Tabule, složky
5. Šablona návrhu ClickUp
V tomto vlákně na Redditu o vývoji her vývojáři poukázali na to, že jejich největší výzvou není vždy kreativita, ale konzistence.
V těchto scénářích je nezbytný solidní návrhový brief. Šablona návrhu ClickUp pomáhá vytvořit strukturu již v rané fázi tím, že jasně definuje cíle projektu, jeho rozsah a záměr návrhu.
Zajišťuje, že všichni přispěvatelé – od vývojářů po umělce – pracují na stejných cílech se společným porozuměním toho, co je třeba udělat, proč je to důležité a jak to vše souvisí v rámci organizovaného pracovního postupu správy dokumentů.
✨ Ideální pro: Vedoucí herního designu a producenty, kteří před zahájením výroby definují kreativní směr na vysoké úrovni.
👀 Zajímavost: Konami kód ( ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A) byl původně přidán, aby vývojáři mohli během testování podvádět – ale hráči ho objevili a stal se legendou.
6. Šablona ClickUp Elevator Pitch
Hodně záleží na tom, jak svou hru představíte. Přesvědčit vydavatele, získat financování prototypu prostřednictvím crowdfundingu nebo jednoduše sjednotit svůj tým – to vše závisí na tom, jak dobře popíšete svůj nápad.
Šablona ClickUp Elevator Pitch je navržena tak, aby vám pomohla zúžit koncept vaší hry do krátkého, přesvědčivého prohlášení.
Tato šablona vám pomůže definovat, co vaše hra je, pro koho je určena a proč je důležitá – to vše v jednom přehledném a výrazném formátu. Je obzvláště užitečná, když potřebujete shrnout dokument s návrhem hry pro prezentační materiály, úvodní stránky nebo rané marketingové aktivity.
✨ Ideální pro: Nezávislé tvůrce her a malé týmy, které se připravují na prezentace, ukázky nebo marketingové aktivity.
🧠 Věděli jste, že: Odvětví designu směřuje k dosažení obratu 78,25 miliard dolarů do roku 2030. Objevte kariérní cesty, o kterých jste ani nevěděli, že existují, v článku Typy designérských profesí: Prozkoumejte rozmanité kreativní kariéry.
7. Šablona dokumentu s popisem produktu ClickUp
Při vývoji her se může mnoho věcí pokazit, pokud jsou plánování funkcí a zpětná vazba roztříštěny do více nástrojů nebo, v horším případě, pohřbeny ve vláknech Slacku a e-mailových řetězcích.
Šablona dokumentu ClickUp Product Brief slouží jako živý dokument, který organizuje klíčové detaily vaší hry, včetně herních systémů, cílů hráčů a aktualizací designu, takže celý váš tým zůstane v souladu a informován.
Protože je vytvořena v ClickUp Docs, můžete vytvářet vnořené stránky pro správu vyvíjejících se návrhů, návrhů příběhů, kontroly verzí dokumentů nebo poznámek k opravám – vše je uloženo v jediném zdroji.
✨ Ideální pro: Herní týmy, které spravují složité funkce nebo se připravují na významné milníky ve vývoji.
📖 Přečtěte si také: Šablony a techniky brainstormingu
8. Šablona rozsahu práce ClickUp
Vývojáři her vědí, jak snadno se počáteční nadšení může proměnit v přehnané ambice, jakmile se nápady rozvíjejí. Jednoho dne plánujete jednoduchou 2D plošinovku a po krátkém brainstormingu se z ní stane hra s RPG mechanikou, rozvětvenými dialogy a dokonce i multiplayerovým režimem.
Když se váš seznam projektů neustále rozrůstá, je třeba se vyhnout rozšiřování rozsahu a nedodržování termínů, a to jedním způsobem: včasným stanovením hranic. Šablona rozsahu práce ClickUp vám to usnadní.
Tato šablona je navržena tak, aby jasně definovala výstupy, časové harmonogramy a odpovědnosti, aby vývojový proces zůstal zakotven v realitě.
Ať už připravujete demo verzi pro vydavatele nebo koordinujete týmy grafiků, zvukařů a programátorů, funkce ClickUp pro detekci spolupráce, jako je živá editace a aktualizace úkolů v reálném čase, zajistí, že všichni budou bez zpoždění sladěni s rozsahem projektu.
✨ Ideální pro: Studia, která spravují milníky her, spolupráci s třetími stranami nebo dodávky s pevně stanoveným rozsahem.
💡 Tip pro profesionály: Chcete ušetřit čas svým čtenářům a působit profesionálněji? Naučte se, jak zkomplikovaný obsah zjednodušit do srozumitelných bodů v článku Jak napsat objektivní shrnutí jako profesionál.
Jak vytvořit dokument pro návrh hry v ClickUp
Viděli jste ty nejlepší šablony dokumentů pro návrh her, ale je tu jeden háček: většina týmů nakonec vytváří dokumenty v jednom nástroji, přiřazuje úkoly v jiném a sdílí zpětnou vazbu někde jinde. To je klasický Work Sprawl – když se vaše kreativita rozptýlí mezi nesouvislé nástroje.
ClickUp to eliminuje. Jako konvergovaný AI pracovní prostor přináší vše – nápady, dokumentaci, spolupráci a realizaci – na jedno místo. Když vás tedy napadne inspirace, můžete přejít od konceptu k produkci, aniž byste museli přerušit pracovní tok.
- Začněte se šablonou: Vyberte si hotovou šablonu GDD v ClickUp Docs a rychle načrtněte koncept, mechaniky, příběh a grafiku své hry – bez nutnosti formátování.
- Vytvářejte sekce v ClickUp Docs: Přidejte stránky nebo podstránky pro každou část vaší hry (příběh, úrovně, prostředky atd.). Používejte @zmínky a vkládání, aby vše zůstalo propojené a snadno navigovatelné.
- Proměňte nápady v činy: Převádějte části dokumentu nebo zpětnou vazbu do úkolů ClickUp. Přiřazujte vlastníky, stanovujte termíny a propojujte úkoly zpět s vaším GDD pro plynulé sledování projektu.
- Spolupracujte a iterujte: Využijte komentáře a návrhy v Docs pro zpětnou vazbu v reálném čase. Označte členy týmu pro recenze a aktualizujte GDD podle vývoje vaší hry.
- Shrňte a vytvářejte nápady pomocí ClickUp Brain: Rychle shrňte diskuse, získejte poznatky nebo brainstormujte nové funkce pomocí ClickUp Brain – přímo ve vašem pracovním prostoru.
💡 Tip pro profesionály: Po každém milníku použijte ClickUp Brain k automatickému shrnutí pokroku a vylepšení vašeho dalšího sprintového plánu.
Vylepšete svůj herní design: ClickUp nebo chaos?
Vývoj her je složitý proces – bez jasné dokumentace ani ty nejlepší nápady nemají šanci uspět.
🌈 Dobrou zprávou je, že ClickUp je vytvořen právě pro tento druh kreativní komplexnosti.
Od vizuálně orientovaných storyboardů a podrobných návrhů designu až po detekci spolupráce v reálném čase a aktualizace úkolů pomocí umělé inteligence s ClickUp Brain – každá funkce je navržena tak, aby váš herní projekt postupoval rychleji a chytřeji.
Nyní můžeme snadno přidělit úkol někomu jinému a informovat ho o tom prostřednictvím ClickUp, což zvyšuje rychlost a efektivitu komunikace.
Začněte vytvářet svou další hru s bezplatnými šablonami a zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!