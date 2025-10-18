Bezplatné šablony zakladatelské smlouvy pro spoluzakladatele startupů

Procházení ranými fázemi startupu může být vzrušující i náročné.
Jedním z nejdůležitějších, ale často opomíjených kroků pro spoluzakladatele je uzavření jasné a právně platné zakladatelské smlouvy.
Bez ní mohou i ty nejslibnější podniky narazit na překážky, pokud jde o definování rolí, správu duševního vlastnictví nebo každodenní rozhodování.
Ale věc se má tak, že nemusíte vytvářet smlouvu od nuly. Existuje spousta bezplatných šablon zakladatelské smlouvy, které pokrývají všechny podstatné body. V tomto blogu vám pomůžeme najít správnou šablonu zakladatelské smlouvy, která ochrání vaše partnerství a zajistí hladký chod vaší organizace.
10 šablon zakladatelské smlouvy v kostce
Zde je souhrnná tabulka nejlepších šablon zakladatelské smlouvy:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona partnerské smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Sleduje úkoly, rozdělení zisku, rozhodování, role
|Startupy, malé podniky zakládající partnerství
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona smlouvy o partnerství ClickUp 50/50
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vlastní pole, dokumenty, jasná struktura pro rozdělení 50/50
|Partneři zakládající rovnocenné vlastnictví
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona provozní smlouvy ClickUp 50/50 LLC
|Získejte bezplatnou šablonu
|Rozdělení zisku/ztráty, pohled představenstva, řízení pracovních postupů
|Rovnocenní partneři zakládající společnost LLC
|ClickUp Doc, Board
|Šablona dohody ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Jednoduchý formát, přizpůsobitelný, sledování milníků
|Startupy, podnikatelé, kteří potřebují rychlé dohody
|ClickUp Doc
|Šablona pracovní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Poslání týmu, flexibilní rozvržení, přidělování úkolů
|Startupové týmy, začínající podniky
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona smlouvy pro dodavatele ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vlastní pole, připomenutí, integrace e-mailů
|Malé a střední podniky spravující nezávislé pracovníky/smluvní pracovníky
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona pro správu dodavatelů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Stavové značky, Ganttův diagram, organizace tabulek
|Podniky, které uzavírají více smluv s dodavateli
|ClickUp List, Gantt
|Šablona výpovědi smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Právní doložky, kontrolní seznam, automatické přihlašování
|Jakékoli podnikání formalizující ukončení smlouvy
|ClickUp Doc
|Šablona zakladatelské smlouvy od Template. Net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Podmínky odměňování, vyšší moc, rozhodování
|Startupy, malé podniky, které potřebují jednoduchou smlouvu
|Šablona. net Doc
|Šablona smlouvy zakladatelů startupu od Template. Net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Vyplňte prázdná místa, zajistěte důvěrnost, vyjasněte role/vlastnictví
|Startupy rychle formalizují role/podíly
|Šablona. net Formulář
|Šablona zakladatelské smlouvy od PandaDoc
|Stáhněte si tuto šablonu
|Přizpůsobitelný formát PDF, podrobné klauzule, právní přesnost
|Podniky, které potřebují důkladné a přizpůsobitelné smlouvy
|PandaDoc PDF
|Šablona smlouvy o zaměstnání zakladatele od RazorPay
|Stáhněte si tuto šablonu
|Zkušební doba, postupy při odchodu, povinnosti při získávání finančních prostředků
|Startupy formalizující zaměstnání zakladatelů
|RazorPay Doc
|Šablona zakladatelské smlouvy od Business Setup
|Stáhněte si tuto šablonu
|Časové závazky, převod akcií, proces zrušení společnosti
|Startupy v rané fázi definující role zakladatelů
|Dokumenty pro založení firmy
Co jsou šablony zakladatelské smlouvy?
Šablony zakladatelských smluv jsou předem připravené dokumenty, které mají pomoci spoluzakladatelům startupů vymezit jejich role, odpovědnosti a vlastnická práva v novém podniku. Pomáhají vám od začátku stanovit jasná očekávání a snížit riziko konfliktů v průběhu růstu společnosti.
Zakladatelská smlouva obvykle pokrývá klíčové oblasti, jako je rozdělení kapitálu, vlastnictví duševního vlastnictví, rozhodovací procesy a řešení sporů. Často také obsahuje harmonogram nabývání práv, který popisuje, jak spoluzakladatelé postupně získávají své podíly.
Dohoda může navíc definovat příspěvky jednotlivých zakladatelů, rozhodovací procesy, důvěrnost, práva duševního vlastnictví a postupy pro změny v týmu.
🔍 Věděli jste? Výzkum profesora Noama Wassermana z Harvard Business School, autora knihy The Founder’s Dilemma, odhalil, že až 65 % startupů selže kvůli konfliktům mezi zakladateli. Jasná zakladatelská smlouva od prvního dne může vaši firmu před touto nepříjemností uchránit!
Co dělá šablonu zakladatelské smlouvy dobrou?
Vzhledem k tomu, že zakladatelé zastupují společnost při klíčových rozhodnutích, je šablona zakladatelské smlouvy ideálním názvem pro dokument, který pomáhá stanovit jasná očekávání od samého začátku.
Při výběru šablony zakladatelské smlouvy je třeba hledat pět klíčových charakteristik:
- Jasná struktura vlastnictví: Ujistěte se, že šablona definuje procentuální podíl každého spoluzakladatele, včetně akcií zakladatele, akcií, na které se nevztahují práva, a plně nabytých podílů.
- Komplexní ustanovení: Hledejte části týkající se práv duševního vlastnictví, důvěrnosti a ochrany obchodního tajemství, abyste zajistili aktiva společnosti.
- Rozhodovací procesy: Šablona by měla nastínit, jak budou přijímána klíčová rozhodnutí a každodenní rozhodnutí, včetně případů, kdy je vyžadován vzájemný písemný souhlas.
- Odměny a nabývání práv: Vyberte si šablonu, která jasně stanoví podmínky odměňování, poskytované služby a harmonogram nabývání práv, abyste předešli budoucím sporům.
- Právní platnost: Šablona by měla obsahovat klauzuli, která uvádí, že představuje celou dohodu mezi stranami, podepsanou písemně a právně závaznou v příslušné jurisdikci.
Šablony zakladatelské smlouvy
🔍 Věděli jste? V posledních letech výrazně vzrostl počet sporů o podíly v podnicích, zejména v sektoru soukromého kapitálu. Faktory jako zvýšená aktivita v oblasti transakcí, konkurence a nové výzvy související s ESG a AI způsobily, že jasná vlastnická struktura je důležitější než kdykoli předtím.
Pro spoluzakladatele startupů je základem pro předcházení těmto sporům silná šablona zakladatelské smlouvy. Níže naleznete nejlepší šablony zakladatelských smluv, které vám pomohou vytvořit spravedlivou vlastnickou strukturu a chránit duševní vlastnictví hned od začátku.
1. Šablona partnerské smlouvy ClickUp
Šablona partnerské smlouvy ClickUp usnadňuje začátečníkům nastínit odpovědnosti a finanční příspěvky. Pomůže vám rychle začít, když zakládáte kapitálové partnerství nebo strategickou alianci.
Tato šablona připravená k použití popisuje podmínky partnerství, včetně povinností každé strany a ujednání o rozdělení zisků a ztrát. Zahrnuje také finanční příspěvky, řešení sporů a každodenní rozhodování. Můžete ji přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim konkrétním potřebám, a vytvořit silnou vlastnickou strukturu pro vaši organizaci.
Proč se vám to bude líbit:
- Udržujte pořádek sledováním úkolů a podrobností o partnerství na jednom místě.
- Minimalizujte konflikty díky jasným podmínkám pro rozdělování zisků a rozhodování.
- Udržujte všechny v souladu díky strukturovanému přístupu k rolím a odpovědnostem.
🔑 Ideální pro: Nové startupy a malé podniky, které uzavírají partnerství nebo strategické aliance.
Toto říká Marc Bonney, vedoucí oddělení pro zapojení a obchodní inovace ve společnosti LiveBetter Community Services, o ClickUp:
Nyní máme týmy, které jsou rozděleny podle funkcí a geografické polohy a pracují na synchronizovaných úkolech. Tým pro partnerství a tým pro komunikaci mají v ClickUp oddělené prostory, ale sdílejí úkoly, což je zásadní pro sladění úsilí s výsledky projektu.
Nyní máme týmy, které jsou rozděleny podle funkcí a geografické polohy a pracují na synchronizovaných úkolech. Tým pro partnerství a tým pro komunikaci mají v ClickUp oddělené prostory, ale sdílejí úkoly, což je zásadní pro sladění úsilí s výsledky projektu.
💡Tip pro profesionály: Přidejte do úkolů ClickUp vlastní pole, abyste mohli specifikovat role (např. „vedoucí partner“, „finanční kontrolor“, „právní kontakt“) nebo kategorizovat odpovědnosti, což usnadní filtrování a kontrolu toho, kdo co dělá.
2. Šablona smlouvy o partnerství 50/50 od ClickUp
Šablona smlouvy o partnerství ClickUp 50/50 je navržena tak, aby formalizovala váš společný podnik, chránila zájmy obou stran a udržovala kladný zůstatek kapitálového účtu. Umožňuje vám snadno nastínit odpovědnosti a závazky každého partnera.
Tato šablona pokrývá základní oblasti, jako jsou rozhodovací procesy, poměrné finanční příspěvky a konkrétní podíly na vlastnictví. Pomáhá budovat kulturu spolupráce mezi všemi partnery, minimalizovat konflikty a pěstovat vzájemnou důvěru.
Proč se vám to bude líbit:
- Udržujte pořádek pomocí vlastních polí pro správu podrobností o partnerství.
- Pomocí ClickUp Docs můžete efektivně nastavit a uložit podmínky partnerství.
- Vytvořte jasnou strukturu pro finanční příspěvky a rozhodování.
🔑 Ideální pro: Partnery, kteří chtějí vytvořit vlastnickou strukturu 50/50 s jasně stanovenými rolemi a odpovědnostmi.
👋🏾 Požádejte ClickUp Brain , aby vám pomohl sepsat smlouvu nebo obchodní návrh od nuly!
3. Šablona provozní smlouvy ClickUp 50/50 LLC
Rozdělte podnikání, ne drama. Společnost LLC s podílem 50/50 dává oběma členům stejnou moc, ale bez jasné dohody se věci mohou rychle zkomplikovat. Využijte šablonu provozní smlouvy LLC 50/50 od ClickUp.
Šablona vás provede vytvořením právně závazného dokumentu, který stanoví jasná očekávání pro členy, chrání vaši investici a nastiňuje metody řešení konfliktů. Šablona se navíc zabývá přijímáním a odvoláváním členů, čímž zajišťuje, že vaše firma je dobře připravena na růst s pevnou vlastnickou strukturou.
Proč se vám to bude líbit:
- Definujte spravedlivé rozdělení zisků a ztrát mezi rovnocennými partnery.
- Snadno vizualizujte stav dohody pomocí zobrazení tabule ClickUp.
- Efektivně spravujte pracovní postupy pomocí komentářů a vnořených podúkolů.
🔑 Ideální pro: Rovnocenné partnery zakládající společnost s ručením omezeným, kteří chtějí jasné pokyny týkající se řízení a vlastnictví.
💡 Tip pro profesionály: Vždy předem projednejte vlastnická práva, abyste předešli sporům. U soudu může být obtížné prokázat, komu nápady patří, pokud to není jasně stanoveno vlastníkem nebo zúčastněnou osobou.
4. Šablona dohody ClickUp
Šablona dohody ClickUp usnadňuje vytvoření jasné dohody, které porozumí všichni zúčastnění. Obsahuje podrobnosti projektu, související náklady a povinnosti každé strany.
Tato šablona navíc zjednodušuje proces uzavírání dohody tím, že obsahuje přizpůsobitelné sekce pro časové harmonogramy, výstupy a podpisy. Díky uživatelsky přívětivému formátu lze dokument rychle a snadno přizpůsobit jakémukoli projektu nebo partnerství.
Proč se vám to bude líbit:
- Udržujte dohody jednoduché a srozumitelné.
- Ušetřete čas použitím hotového formátu dopisu.
- Sledujte pokrok pomocí ClickUp Milestones při kontrole smlouvy.
🔑 Ideální pro: Startupy a podnikatele, kteří potřebují rychlé a jasné smlouvy pro projekty nebo partnerství.
5. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Týmové smlouvy pomáhají hladkému průběhu projektů tím, že stanovují jasná očekávání a odpovědnosti. Šablona pracovní smlouvy ClickUp pomáhá vašemu týmu definovat jeho poslání, role a sdílené hodnoty, čímž zajišťuje, že všichni spolupracující členové budou jednotní a zodpovědní.
Tato šablona navíc vyjasňuje role a odpovědnosti, což vám pomůže optimalizovat zdroje. Získáte tak jasný přehled o silných stránkách, pracovních stylech a přínosech jednotlivých členů pro společné cíle.
Proč se vám to bude líbit:
- Definujte poslání a účel svého týmu, aby všichni zůstali motivovaní.
- Vizualizujte pokrok a provádějte rychlé úpravy díky flexibilním možnostem rozvržení.
- Vytvářejte a přidělujte úkoly s termíny, aby projekty plynule postupovaly vpřed.
🔑 Ideální pro: Týmy ve startupech nebo začínajících podnicích, které potřebují jasné dohody o odpovědnostech a cílech týmu.
➡️ Číst více: Bezplatné jednoduché šablony obchodních smluv a dohod
6. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
Při najímání externích dodavatelů je podrobná smlouva klíčová pro ochranu vaší firmy i dodavatele. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp vám pomůže snadno nastínit pracovní povinnosti, termíny, platební podmínky atd.
Jako šablona smlouvy připravená k okamžitému použití pokrývá všechny klíčové aspekty outsourcingu práce, včetně rozsahu práce, časového harmonogramu a výstupů, takže obě strany mají jasno v tom, co mohou očekávat. Pomůže vám také stanovit podmínky spravedlivé tržní hodnoty, aby se vaši dodavatelé sladili s cíli vaší společnosti.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte každý detail pomocí vlastních polí, jako jsou zaškrtávací políčka, abyste nezapomněli na žádné položky.
- Automatizujte připomenutí a aktualizace, aby projekty probíhaly podle plánu.
- Dohody k podpisu zasílejte přímo prostřednictvím e-mailové integrace.
🔑 Ideální pro: Malé a střední podniky, které řídí práci nezávislých pracovníků nebo smluvních zaměstnanců na časově náročných projektech.
➡️ Další informace: Typy smluv a jak je efektivně spravovat
7. Šablona pro správu dodavatelů ClickUp
Máte potíže se správou smluv? Vyzkoušejte šablonu pro správu smluv od ClickUp, která vám pomůže zorganizovat celý proces, od vypracování a uložení smluv až po sledování termínů a obnovení.
Tato šablona pro začátečníky usnadňuje správu zainteresovaných stran a nastavení připomínek pro obnovení. Zlepšuje proces správy smluv a zajišťuje soulad vašeho podnikání s předpisy a silné vztahy s dodavateli.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte stav smlouvy pomocí vlastních značek, jako jsou Přijato, V přípravě a Kontrola.
- Pomocí zobrazení Ganttova diagramu vizualizujte časové osy smluv.
- Uspořádejte smlouvy do tabulek, abyste měli snadný přístup k záznamům.
🔑 Ideální pro: Podniky, které zpracovávají více smluv s dodavateli, které vyžadují jasné sledování a včasné obnovení.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % lidí používá fyzické deníky ke sledování svých cílů a překvapivých 38 % je nesleduje vůbec. Ale co kdybyste mohli sledovat své cíle s větší přesností a snadností?
Vyzkoušejte ClickUp, kde se struktura plánovače snoubí s výkonem automatizace. Od nastavení úkolů a termínů až po sledování pokroku pomocí vizuálních dashboardů vám ClickUp pomáhá zůstat organizovaní a soustředění. Díky připomínkám založeným na umělé inteligenci a automatizovaným pracovním postupům už nikdy nezmeškáte žádný milník.
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp pracovat s přesností:
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity.
8. Šablona výpovědního dopisu ClickUp
Šablona dopisu o ukončení smlouvy ClickUp usnadňuje vypracování profesionálního a srozumitelného dopisu o ukončení smlouvy, který popisuje rozhodnutí a zároveň řeší všechny nezbytné podrobnosti.
Tato šablona dopisu vám pomůže definovat podmínky zrušení, vyřešit obavy obou stran a spravovat veškeré finanční nebo právní závazky spojené s ukončením. Pomáhá také usnadnit obtížné rozhovory a zajišťuje jasnou písemnou dokumentaci pro budoucí použití.
Proč se vám to bude líbit:
- Nabízí právní doložky připravené k okamžitému použití pro jakýkoli případ ukončení smlouvy.
- Integrovaný kontrolní seznam pro jasné vymezení nesplněných povinností a dalších kroků.
- Automatické zaznamenávání každého dopisu pro bezpečné uchovávání záznamů
🔑 Ideální pro: Jakoukoli společnost, která potřebuje jednoduchý a právně vyhovující způsob, jak formalizovat ukončení smlouvy.
9. Šablona zakladatelské smlouvy od Template. Net
Při zakládání firmy může být klíčová jednoduchost.
Šablona zakladatelské smlouvy od Template.net je ideální volbou pro jednoduché smlouvy. Je ideální pro spoluzakladatele, kteří chtějí formalizovat své obchodní vztahy, aniž by byli zahlceni právnickým žargonem.
Tato jednoduchá, připravená k použití šablona je plně editovatelná titulní strana, na kterou můžete přidat své logo a údaje o společnosti. Šablona pokrývá základní aspekty, jako je rozsah práce, odměna, důvěrnost a odpovědnost. Usnadňuje vymezení základních povinností a práv všech zúčastněných zakladatelů.
Proč se vám to bude líbit:
- Jasně definujte podmínky odměňování, abyste předešli sporům ohledně plateb.
- Pokryjte nepředvídané okolnosti ustanovením o vyšší moci.
- Definujte jasné rozhodovací procesy, abyste předešli budoucím konfliktům.
🔑 Ideální pro: Startupy a malé podniky, které hledají jednoduchou a právně platnou zakladatelskou smlouvu.
10. Šablona smlouvy zakladatelů startupu od Template. Net
Šablona formuláře smlouvy zakladatelů startupu od Template.net je opět smlouvou zakladatelů, ale s jednou změnou: jedná se o šablonu formuláře. Na rozdíl od tradičních, rozvláčných smluv je krátká, rychlá a výstižná.
Tato šablona formuláře je navržena tak, aby řešila běžné výzvy startupů tím, že zakladatele vybízí k předem vyjasnění rozhodovací pravomoci a metod řešení sporů. To pomáhá předcházet potenciálním konfliktům a vytváří pevný základ pro růst startupu.
Proč se vám to bude líbit:
- Rychlé a snadné, stačí vyplnit prázdná místa a máte hotovo.
- Jednoznačně stanoví role, odpovědnosti a vlastnictví.
- Integrované doložky o mlčenlivosti chrání obchodní tajemství a další důvěrné informace.
🔑 Ideální pro: Startupy, které hledají jednoduchou smlouvu s vyplnitelnými poli, aby formalizovaly role a rozdělení podílu na kapitálu, aniž by se musely zabývat zdlouhavým právnickým žargonem.
11. Šablona zakladatelské smlouvy od PandaDoc
Šablona zakladatelské smlouvy od PandaDoc je velmi obsáhlá a ideální pro společnosti, které chtějí formalizovat svou vlastnickou strukturu a právní odpovědnost. Můžete také přidat personalizovanou titulní stránku s vaším logem a kontaktními údaji, aby smlouva působila profesionálně.
Tato právní šablona obsahuje 12 podrobných částí, včetně ustanovení o převodu vlastnictví, počátečních kapitálových vkladech a nabývání kapitálových podílů. Navíc popisuje procesy pro odstoupení, odvolání a záruky zástupců, aby vaše obchodní smlouva byla v souladu se zákonem.
Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte si PDF přidáním údajů o své společnosti.
- Vytvořte jasnou strukturu vlastnictví s podrobnými ustanoveními.
- Zajistěte přesnost právních podmínek pomocí oddílů o dodatcích a výjimkách.
🔑 Ideální pro: Podniky, které hledají podrobnou a přizpůsobitelnou šablonu smlouvy, která podrobně řeší vlastnictví, právní ochranu a role členů.
➡️ Číst více: Co je týmová spolupráce? Efektivní strategie pro váš tým
12. Šablona smlouvy o zaměstnání zakladatele od RazorPay
Šablona smlouvy o zaměstnání zakladatele od RazorPay je rozsáhlá šablona smlouvy o zaměstnání. Je navržena tak, aby formalizovala role a odpovědnosti nového zaměstnance (zakladatele) a zároveň chránila zájmy společnosti.
Tato šablona definuje povinnosti, odměny a práva zakladatelů. Obsahuje klíčové klauzule, jako jsou mlčenlivost, zákaz konkurence, ukončení smlouvy, práva duševního vlastnictví, platby třetím stranám a různé další podmínky pro úplnou právní jasnost.
Proč se vám to bude líbit:
- Stanovte zkušební dobu a milníky pro hodnocení výkonu zakladatelů.
- Zahrňte podrobné postupy pro dobrovolný nebo nedobrovolný odchod zakladatelů.
- Nastíňte povinnosti zakladatelů týkající se získávání finančních prostředků pro společnost a vztahů s investory.
🔑 Ideální pro: Startupy a malé až střední společnosti, které formalizují role a odpovědnosti zakladatelů.
💡 Bonusový tip: Do smluv vždy zahrňte klauzuli o svědkovi, aby zůstaly v plné platnosti. Například jasně uveďte, kdo je zodpovědný za jednotlivé úkoly a do jaké oblasti spadají.
13. Šablona zakladatelské smlouvy od Business Setup
Zakládáte podnik s více zakladateli? Vyzkoušejte šablonu zakladatelské smlouvy od Business Setup pro dobrý start. Jasně definuje práva a povinnosti každého zakladatele, aby byla zajištěna hladká týmová spolupráce.
Tato šablona smlouvy zahrnuje všechny aspekty, od čekacích dob a formalit při odchodu až po vlastnickou strukturu a řešení sporů. Jedná se v podstatě o komplexní řešení pro startupy, které chtějí formalizovat své interní dohody.
Proč se vám to bude líbit:
- Definujte časové závazky zakladatelů a minimální požadavky na zapojení.
- Zjednodušte proces převodu akcií a řešení sporů.
- Strukturovat proces zrušení společnosti v případě jejího uzavření.
🔑 Ideální pro: Startupy a podniky v rané fázi, které chtějí jasně definovat role zakladatelů a zavést transparentní proces rozhodování.
➡️ Číst více: Jak zvládnout projektové řízení pro startupy
Udržujte své smlouvy v pořádku s ClickUp
Strukturované šablony smluv jsou nezbytné pro budování silných a transparentních obchodních vztahů.
ClickUp, komplexní aplikace pro práci, nabízí širokou škálu šablon, díky kterým můžete snadno vytvářet, spravovat a sledovat všechny své smlouvy, ať už se jedná o smlouvu s dodavatelem, závazek zakladatele nebo výpověď.
Tyto šablony šetří čas a zároveň zajišťují, že jsou zohledněny všechny detaily, což podstatně snižuje riziko nedorozumění. Nenechte se zdržovat dokumentací.
