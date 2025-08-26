Šablony kalendáře fundraisingu pro maximalizaci dopadu

Organizace fundraisingové akce je podobná řešení hádanky. S mnoha pohyblivými částmi, od plánování kampaně a propagace po kontaktování dobrovolníků a následné činnosti po akci, je udržování všeho v chodu cvičením v trpělivosti.
V tom vám pomohou šablony pro fundraising. Šablona pro fundraising vám pomůže naplánovat cíle, časové harmonogramy a úkoly, abyste pokryli vše potřebné. Udržuje váš tým v souladu a strategie fundraisingu na správné cestě.
Podívejme se na nejlepší šablony kalendáře pro fundraising v ClickUp, které vám pomohou organizovat vaše fundraisingové aktivity.
Co jsou šablony kalendáře pro fundraising?
Šablony kalendáře fundraisingu vám pomohou naplánovat, zorganizovat a spravovat všechny klíčové aktivity související s vašimi fundraisingovými aktivitami. Fungují jako průvodci v zákulisí, kteří udržují akce na správné cestě a pomáhají vám dosáhnout vašich cílů.
Zde jsou standardní prvky šablony kalendáře fundraisingu:
- Termíny kampaně: datum zahájení a ukončení, termíny akcí a souvisejících úkolů
- Komunikační plán: Časový harmonogram pro zasílání e-mailů nebo newsletterů a publikování příspěvků na sociálních sítích nebo tiskových zpráv.
- Údaje o dárcích: Specifické sekce pro telefonáty dárcům, kontaktní údaje dárců a seznamy dárců.
- Koordinace dobrovolníků: Začlenění dobrovolníků, nábor, školení a rozvrhy směn
- Marketingové aktivity: Způsob, jak organizovat spouštění reklamních kampaní, plánování obsahu a spolupráci.
- Podrobnosti rozpočtu: Sekce pro zaznamenání přiděleného rozpočtu, odhadovaného rozpočtu a dalších klíčových výdajů.
- Akce po skončení kampaně: Způsob, jak zaznamenat debriefingové schůzky, hodnocení výkonnosti, zprávy o dopadu a hodnocení dárců.
💡 Tip pro profesionály: Stanovení cílů a strategií vyžaduje od samého začátku cílený přístup. Využijte tyto bezplatné šablony pro neziskové organizace v Excelu a ClickUp, abyste maximalizovali výsledky svých fundraisingových akcí.
Přehled šablon kalendáře fundraisingu
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Šablona ClickUp pro plánování fundraisingových akcí
|Získejte bezplatnou šablonu
|Závislosti úkolů, automatické pozvánky, sledování termínů událostí, vlastní pole pro zaznamenávání důležitých informací.
|Neziskové organizace a týmy spravující fundraisingové akce
|Šablona ClickUp pro dary
|Získejte bezplatnou šablonu
|„Zabezpečený přehled darů“, filtrování podle zdroje, sledování způsobu platby, kalendářový přehled termínů
|Organizace sledující dary a zapojení dárců
|Šablona kalendáře ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Cíle a milníky, přehledové a časové osy pro celkový přehled, hodnocení úkolů na základě produktivity.
|Týmy, které potřebují centralizovaný kalendář pro akce a kampaně
|Šablona ClickUp pro plánování neziskových akcí
|Získejte bezplatnou šablonu
|Přiřazování úkolů, sledování pokroku, nástroje pro spolupráci, automatizace e-mailových kampaní, zobrazení Ganttova diagramu, zobrazení úkolů události
|Neziskové organizace plánující komunitní nebo fundraisingové akce
|Šablona ClickUp pro neziskovou organizaci na záchranu zvířat
|Získejte bezplatnou šablonu
|Zobrazení pole pro podrobnosti o zvířatech, zobrazení kalendáře pro termíny, zobrazení seznamu a vlastní stavy pro sledování adopcí.
|Neziskové organizace zabývající se záchranou zvířat a útulky
|Šablona strategického plánu události ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Cíle akce, milníky, publikum a kanály kampaně, automatická oznámení, zobrazení kalendáře akcí pro časové osy
|Týmy všech velikostí vyvíjející strategické plány akcí
|Šablona ClickUp pro marketing událostí
|Získejte bezplatnou šablonu
|Přizpůsobené kontrolní seznamy, plánování příspěvků, cíle, sledování výdajů a příjmů.
|Marketingové týmy propagující fundraisingové akce
|Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Úkoly s přiřazenými osobami a soubory, formuláře žádostí o schůzky, hodnocení produktivity úkolů
|Jednotlivci a týmy spravující každodenní úkoly související s fundraisingem
|Šablona ročního kalendáře ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Rozpočtové úkoly podle jednotlivých činností, sledování celkového rozpočtu akce, přehledy akcí podle čtvrtletí a oddělení, dokumenty
|Neziskové organizace s celoročními cíli fundraisingu
|Šablona seznamu redakčního kalendáře ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Sledování času, zobrazení rady pro redakční proces, nahrávání příloh do karet úkolů, sledování termínů splnění
|Týmy pro obsah plánující komunikaci v rámci fundraisingu
|Šablona měsíčního plánu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Sledování času stráveného na úkolech, hodinové sazby a náklady, přehled výplat, měřiče pokroku pro milníky, závislosti úkolů.
|Týmy spravující měsíční fundraisingové kampaně
|Šablona rozvrhu dobrovolníků ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Seznam kontaktních údajů dobrovolníků, přidělování úkolů podle dovedností dobrovolníků, přehled procesů dobrovolníků pro snazší zapojení, formuláře pro přihlášky.
|Neziskové organizace pořádající akce založené na dobrovolnické činnosti
12 bezplatných šablon kalendářů pro fundraising pro neziskové organizace a organizátory akcí
Zde jsme pro vás připravili seznam nejlepších šablon kalendáře pro fundraising v ClickUp, které vám pomohou při všech vašich fundraisingových aktivitách:
1. Šablona pro plánování fundraisingových akcí ClickUp
Organizace fundraisingové akce vyžaduje podrobné plánování, od rozhodnutí o tématu až po vytvoření závěrečné zprávy. Šablona ClickUp pro plánování fundraisingových akcí vám díky strukturovanému přístupu ulehčí plánování.
Šablona vám pomůže vytvořit seznam kroků pro efektivní plánování akcí, od oslovení významných dárců až po správu příjmů.
Získáte kompletní informace o názvech akcí, termínech, prioritách a dalších údajích, takže se nemusíte obávat roztříštěných informací nebo nejasných termínů.
Proč se vám to bude líbit
- Seznamte všechny závislosti pro každý úkol, jako je tvorba, úprava, korektura propagačního obsahu, před finálním zveřejněním.
- Nastavte automatizaci, aby se pozvánky hostům vytvářely a odesílaly automaticky.
- Vytvořte si přehled událostí, abyste měli přehled o důležitých termínech, jako je plánování události a výběr místa konání.
- Zaznamenejte důležité informace, včetně názvu akce, termínů akce, členů týmu, účelu a cílových výnosů.
🔑 Ideální pro: Organizátory akcí, komunitní fundraisery a koordinátory akcí, kteří chtějí hladce organizovat a spravovat fundraisingové akce.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zefektivnit každodenní procesy, od automatizace úkolů po generování finančních zpráv? Vyzkoušejte tyto nástroje umělé inteligence pro neziskové organizace.
2. Šablona ClickUp pro dary
Správa darů může být složitá, ale šablona ClickUp Donations Template vám pomůže hladce získávat finanční prostředky.
Díky přehlednému rozvržení můžete sledovat podrobnosti o každém daru na jednom místě.
Šablona poskytuje kompletní přehled důležitých termínů a uzávěrů pro plánování fundraisingových akcí v určitém období. Získáte jasný přehled o všech fundraisingových aktivitách a dárci získají transparentní informace o tom, na co jsou platby použity.
Proč se vám to bude líbit
- Seznamte všechny odhadované příjmy od dárců a sponzorů, abyste mohli naplánovat své úsilí.
- Ukládejte a sledujte přijaté dary pomocí funkce Zabezpečený přehled darů.
- Filtrujte a kategorizujte získané finanční prostředky podle hlavních dárců, grantů a firemních sponzorů.
- Sledujte způsoby platby – šek, kreditní karta nebo jiné – spolu s typem
- Zobrazte si nadcházející termíny a spravujte svůj čas pomocí kalendářového zobrazení.
🔑 Ideální pro: Komunitní fundraiseři a profesionálové z neziskového sektoru, kteří hledají strukturovaný formát pro organizaci darů.
3. Šablona kalendáře ClickUp
Sledování termínů a správa uzávěrkových termínů je díky šabloně kalendáře ClickUp Calendar Planner Template velmi jednoduché.
Získáte přehled všech termínů událostí organizovaných během určitého období. Jsou rozděleny do kategorií podle oddělení, jako jsou HR, mzdy, provoz, prodej a termíny událostí. To vám pomůže sledovat, zda vše probíhá podle plánu.
Tato šablona kalendáře pro fundraising vám pomůže naplánovat různé fundraisingové aktivity a efektivně spravovat projekty.
Proč se vám to bude líbit
- Stanovte cíle fundraisingu a milníky pro každý úkol, abyste mohli přesně sledovat pokrok.
- Získejte přehled o všech nadcházejících úkolech a událostech pomocí souhrnného zobrazení a časové osy.
- Zahrňte relevantní informace o událostech a souvisejících úkolech, jako jsou reference, místo konání, náklady, milníky atd.
- Hodnoťte úkoly související s akcí na základě produktivity a výsledků fundraisingu, abyste zjistili, kde je možné provést optimalizaci.
🔑 Ideální pro: Profesionály v neziskovém sektoru, koordinátory akcí a komunitní fundraisery, kteří chtějí spravovat kalendář akcí.
💡 Tip pro profesionály: Fundraisingové týmy mají stejně jako všechny ostatní týmy své cíle a OKR. Zde je krátké video, které vysvětluje, jak je spravovat v ClickUp.
🧠 Zajímavost: Přibližně 10 % všech darů se uskuteční v posledních 3 dnech roku.
4. Šablona pro plánování neziskových akcí ClickUp
Šablona ClickUp pro plánování neziskových akcí poskytuje komplexní sadu nástrojů od fundraisingu po registraci. S touto šablonou se plánování a správa akcí pro vaši neziskovou organizaci stane hračkou.
Tato šablona kalendáře fundraisingu pomáhá sledovat, které týmy jsou zodpovědné za které úkoly z oblasti IT, organizace akcí, financí a kreativity, a zajišťuje tak odpovědnost.
Zvládněte všechny úkoly na poslední chvíli, včetně tisku materiálů, přípravy dekorací a dokončení logistiky, bez chaosu.
Proč se vám to bude líbit
- Využijte automatizaci k vytváření e-mailových kampaní a oslovení potenciálních sponzorů.
- Organizujte úkoly a přiřazujte je členům týmu pomocí zobrazení úkolů události.
- Vizualizujte a sledujte časovou osu události pomocí zobrazení Ganttova diagramu.
- Sledujte fáze události, její součásti a stav dokončení na jednom místě.
- Stanovte jasný rozpočet pro výběr místa konání, propagaci akce a další, abyste mohli snadno sledovat výdaje.
🔑Ideální pro: Neziskové organizace, koordinátory akcí a komunitní fundraisery, kteří chtějí vytvářet plány fundraisingu a spravovat rozpočty.
5. Šablona ClickUp pro neziskovou organizaci na záchranu zvířat
Šablona ClickUp Nonprofit Pet Rescue usnadňuje hledání domovů pro domácí mazlíčky a správu darů. Poskytuje přehled o přijatých zvířatech, dostupných zdrojích a rozpočtech, díky čemuž je plánování jednoduché a přesné.
Šablona zjednodušuje správu různých aspektů záchrany a péče o domácí zvířata tím, že úkoly kategorizuje pomocí vlastních polí, jako jsou interakce, adopce, veterinární služby, dary a psi k adopci.
Tento rámec usnadňuje dobrovolníkům záchranu zvířat díky funkcím sledování času, označování a e-mailům.
Proč se vám to bude líbit
- Udržujte seznam konkrétních vlastností, vzorců chování a dalších podrobností o zvířatech pomocí funkce Box View.
- Sledujte termíny všech úkolů, jako je doplnění zásob, návštěvy veterináře a další, pomocí kalendářového zobrazení.
- Sledujte zvířata a jejich stav adopce pomocí sledování událostí a následných kroků „Probíhá“, „Adoptováno“ atd.
- Organizujte a sledujte fundraisingové aktivity, jako jsou akce na záchranu zvířat, sbírky darů a další.
🔑Ideální pro: Centra pro záchranu zvířat, dobrovolníky a neziskové organizace, které chtějí úspěšně řídit záchranu zvířat.
Zde je názor Heatha Haydena, koordinátora profesního rozvoje na Tacoma Community College, na používání ClickUp:
ClickUp jsem použil k organizaci a správě velkých i malých akcí a projektů v rámci své práce. Zejména mi pomohly funkce kalendáře, závislostí a průzkumů. Je to nejlepší software pro správu projektů, jaký jsem kdy použil.
Používal jsem ClickUp k organizaci a správě velkých i malých akcí a projektů v rámci své práce. Obzvláště užitečné mi přišly funkce kalendáře, závislostí a průzkumů. Je to nejlepší software pro správu projektů, jaký jsem kdy používal.
6. Šablona strategického plánu události ClickUp
Šablona strategického plánu události ClickUp usnadňuje a zefektivňuje plánování událostí. Od rozpočtování a plánování projektu až po realizaci a následné kroky vám šablona pomůže zorganizovat každý detail.
Šablona kategorizuje aktivity podle účelu, což usnadňuje sledování výsledků každé fundraisingové kampaně. Navíc vám umožňuje sledovat stav pokroku, včetně čekajících, schválených, vyžadujících revizi a dalších, což zefektivňuje plánování a realizaci.
Proč se vám to bude líbit
- Spravujte publikum, kanály kampaně a role na jednom místě pro snadné sledování.
- Přidejte soubory a hashtagy ke všem kampaním, abyste mohli snadno sledovat jejich silné a slabé stránky.
- Uveďte přidělený rozpočet u každé úkolu akce, abyste se vešli do rozpočtového limitu.
- Automatizujte upozornění na úkoly související s událostmi, které jsou po termínu, nebo na úkoly, které vyžadují úpravy.
- Plánujte a sledujte časové osy jednotlivých událostí pomocí zobrazení kalendáře událostí.
🔑Ideální pro: Neziskové organizace a fundraisingové komunity, které chtějí organizovat osvětové kampaně.
📮 ClickUp Insight: Více než polovina zaměstnanců má potíže s nalezením informací, které potřebují v práci. Pouze 27 % z nich tvrdí, že je to snadné, zatímco ostatní se potýkají s určitými obtížemi a 23 % z nich to považuje za velmi obtížné.
Když jsou informace roztříštěné v e-mailech, chatech a různých nástrojích, rychle se hromadí zbytečně promarněný čas. S ClickUp můžete e-maily proměnit v sledovatelné úkoly, propojit chaty s úkoly, získat odpovědi od umělé inteligence a mnoho dalšího, a to vše v jediném pracovním prostoru.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý měsíc.
7. Šablona ClickUp pro marketing událostí
Marketing událostí je nezbytným krokem k pořádání úspěšných akcí. Šablona ClickUp Event Marketing Template usnadňuje organizaci relevantních informací o událostech, takže správa a plánování marketingových aktivit je hladká.
Šablona centralizuje všechny informace, jako je fáze akce, typ akce, typ účasti a typ místa, na jednom místě. To zajišťuje jednoduché sledování a následné zpracování akcí.
Proč se vám to bude líbit
- Naplánujte příspěvky na sociálních médiích propagující kampaně pomocí automatizace.
- Zobrazte marketingové cíle, cíle potenciálních zákazníků a získané potenciální zákazníky společně pro hladké plánování.
- Vytvořte přizpůsobené kontrolní seznamy pro každou fundraisingovou akci a zajistěte tak dodržování celého procesu.
- Uveďte místo a datum akce vedle samotné akce, abyste měli k dispozici komplexní informace.
- Sledujte výdaje, účty a účtenky, abyste se vešli do rozpočtu.
🔑Ideální pro: Komunitní fundraisingové akce a místní neziskové organizace, které chtějí propagovat své akce a zvýšit povědomí o nich.
🔎 Věděli jste, že... 32 % dárců uvádí, že je nejvíce inspirují sociální sítě.
8. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Udržet si přehled vyžaduje podrobné plánování a šablona ClickUp Calendar To Do List Template vám v tom pomůže.
Kategorizujte úkoly podle událostí a rolí, abyste zajistili jednoduché plánování a sledování. Zobrazte si všechny své schůzky, kategorii, do které každý jednotlivec spadá, a roli dané osoby v jednom komplexním přehledu.
Šablona kalendáře fundraisingu s přehledem o počátečních a koncových datech a cílech usnadňuje plánování a sledování fundraisingových kampaní.
Proč se vám to bude líbit
- Organizujte úkoly podle toho, kdo je musí splnit, a zajistěte, aby každý nesl odpovědnost za své úkoly.
- Hodnoťte úroveň produktivity jednotlivých úkolů na základě úspěchu akce, abyste mohli zlepšit plánování do budoucna.
- Spravujte soubory pro jednotlivé úkoly, jako jsou procesy akcí, platební údaje a analytické zprávy.
- Vytvořte formulář žádosti o schůzku na základě požadavků akce pro snadné plánování.
🔑 Ideální pro: Organizátory akcí a komunitní fundraisery, kteří chtějí efektivně organizovat a plánovat každý krok akce.
Další informace: Řízení projektů akcí: strategie, nástroje a tipy
9. Šablona ročního kalendáře ClickUp
Stalo se vám někdy, že jste zmeškali důležitý termín naplánovaný na začátku roku? Šablona ročního kalendáře ClickUp vám díky strukturovanému rozvržení umožní mít všechny události pod kontrolou.
Šablona kalendáře fundraisingových akcí, ve které jsou akce organizovány podle čtvrtletí, oddělení, kategorie a přiděleného týmu, vám pomůže stanovit priority a naplánovat úkoly.
Díky zobrazení časové osy získáte přehled o událostech na základě vlastních časových nastavení, což vám umožní sledovat průběh a podle potřeby provádět úpravy.
Proč se vám to bude líbit
- Přiřaďte každé úloze rozpočet, abyste mohli spravovat finance v průběhu kalendářního nebo fiskálního roku.
- Vedejte seznam všech úkolů, které je třeba provést pro každou fundraisingovou akci, kterou organizujete.
- Automaticky vypočítávejte celkový rozpočet pro každou akci rozdělenou podle úkolů.
- Nahrajte dokumenty pro každý úkol, jako je vytváření reklam a schůzky s reklamní agenturou ohledně propagace.
🔑 Ideální pro: Komunitní fundraisingové akce, organizátory akcí a neziskové organizace, které chtějí spravovat akce po celý rok.
💡 Tip pro profesionály: Organizace akce vyžaduje správu harmonogramů, analýzu zdrojů a brainstorming nápadů. Využijte umělou inteligenci pro plánování akcí a zajistěte hladký průběh těchto procesů.
10. Šablona seznamu redakčního kalendáře ClickUp
Úspěšně spravujte harmonogramy publikací pomocí šablony seznamu redakčního kalendáře ClickUp. Šablona vám pomůže připravit základ pro komunikaci a sledovat všechny úkoly, od brainstormingu nápadů až po publikování.
Přesouvejte úkoly v rámci procesu pomocí organizovaného postupu s přizpůsobenými fázemi. Navíc stanovte priority úkolů a označte osoby, kterým jsou přiděleny, abyste zabránili duplicitě a zajistili včasné dokončení.
Proč se vám to bude líbit
- Sledujte čas, abyste zajistili přesné odhady pro každý redakční příspěvek.
- Vedejte seznam úkolů pro každý redakční proces, jako je výzkum, psaní návrhů a korektury, a sledujte je pomocí Board View.
- Nahrajte relevantní přílohy, jako jsou souhrny, osnovy, pokyny pro značku a zdrojové materiály, spolu s kartou úkolu.
- Označte termín pro každý redakční krok, jako je první návrh a termíny revize, abyste vždy dodrželi termín.
🔑 Ideální pro: Fundraisingové komunity, neziskové organizace a organizátory akcí, kteří chtějí vymýšlet a sledovat redakční články pro daný rok.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zefektivnit plánování a správu termínů pro tvorbu redakčního obsahu? Podívejte se na nejlepší softwarové nástroje pro kalendář obsahu a vizualizujte termíny dokončení a uzávěrky bez problémů.
11. Šablona měsíčního plánu ClickUp
Potýkáte se s nedodrženými termíny? Šablona měsíčního plánu ClickUp vám pomůže bez problémů spravovat všechny události a související úkoly za daný měsíc.
Zobrazte pracovní vytížení každého oddělení a plány členů týmu pro přidělování úkolů. Kromě toho můžete pomocí zobrazení kalendáře sledovat zmeškané termíny za daný měsíc a provádět úpravy.
Zkontrolujte, na co je třeba věnovat pozornost, které úkoly nejsou v souladu s plánem a které jsou v souladu s plánem, abyste nezmeškali žádné důležité události a podrobnosti.
Proč se vám to bude líbit
- Sledujte čas potřebný pro každý úkol, včetně oslovování, přípravy akcí a následných aktivit.
- Nastavte hodinové sazby, přidělený rozpočet a skutečné náklady a sledujte vše na jednom místě.
- Spravujte a sledujte příjmy a výdaje za daný měsíc pomocí zobrazení výplat.
- Pomocí ukazatele pokroku sledujte milníky, jako je splnění cílů v oblasti darů a sledování potvrzení.
- Nastavte proces pro každou událost a definujte závislosti pro snadné plánování.
🔑 Ideální pro: Organizátory akcí, komunitní fundraisingové akce a neziskové organizace, které chtějí vytvořit a kontrolovat měsíční plán.
Přečtěte si také: Nejlepší software pro řízení projektů pro úspěch neziskových organizací
12. Šablona rozvrhu dobrovolníků ClickUp
Koordinace dobrovolníků tak, aby jejich rozvrhy odpovídaly plánovaným akcím, může být náročná. Šablona rozvrhu dobrovolníků ClickUp nabízí komplexní přístup ke správě dobrovolníků bez zmatků.
Rozdělte potenciální a nové dárce a dobrovolníky do kategorií a označte je jako členy, vedoucí týmů a koordinátory, abyste zajistili hladký průběh akcí. Prohlédněte si role a dovednosti každého dobrovolníka, abyste jim mohli přidělit odpovídající úkoly a zachovat efektivitu.
Proč se vám to bude líbit
- Uspořádejte kontaktní údaje všech dobrovolníků na jednom místě.
- Seznamte dovednosti a důvody pro dobrovolnictví, abyste mohli přesně posoudit a přidělit odpovědnosti.
- Zefektivněte proces přijímání a správy dobrovolníků pomocí náhledu procesu dobrovolníků.
- Sledujte nové dobrovolníky a posílejte jim uvítací zprávy pomocí funkce Zobrazení nových dobrovolníků.
- Vytvořte formulář, ve kterém se mohou zájemci přihlásit a sdílet informace o svých dovednostech.
🔑 Ideální pro: Profesionály v neziskovém sektoru, vývojové týmy, koordinátory akcí a komunitní fundraisery, kteří chtějí najímat dobrovolníky a spravovat jejich rozvrhy.
Tip pro profesionály: Chcete lépe organizovat své aktivity v rámci neziskových akcí? Použijte ClickUp pro neziskové organizace, který vám pomůže sledovat cíle, plánovat a organizovat akce. Spravujte zdroje týmu, vytvářejte a sdílejte přihlašovací formuláře a spolupracujte na projektech, aby akce proběhly hladce.
Co dělá šablonu kalendáře pro fundraising dobrou?
Dobrá šablona kalendáře fundraisingu vám pomůže zjednodušit pracovní postupy. Při výběru šablony byste měli zvážit následující klíčové faktory:
- Snadné přizpůsobení: Vyberte si šablonu, kterou lze snadno upravit tak, aby vyhovovala požadavkům vaší fundraisingové akce, a zajistila tak jednoduché použití.
- Přehledná struktura: Hledejte šablonu, která nabízí přehlednou strukturu pro organizaci podrobností, jako jsou dobrovolníci, podporovatelé, skupiny dárců, členové správní rady a další. To pomáhá vyhnout se zmatkům s informacemi.
- Hladká spolupráce: Upřednostněte šablonu, která zajistí synchronizaci celého týmu. Pomůže to zabránit duplicitám, zmatkům a udrží pracovní postupy organizované.
- Automatizace: Vyberte si šablonu, která nabízí hladkou automatizaci termínů a odesílání e-mailů.
- Vizuální organizace: Vyberte si šablonu s funkcemi, jako je barevné kódování, filtry, cíle SMART a zobrazení časové osy, abyste snadno zjistili, co bude dál.
Zefektivněte správu kalendáře fundraisingu pomocí ClickUp
Šablony kalendáře fundraisingu uchovávají podrobné informace o organizovaných akcích, které by jinak mohly být ztraceny v chaosu plánování a realizace.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, usnadňuje organizaci fundraisingových akcí a správu kalendářů. Díky tomu, že máte podrobnosti o akci, úkoly, komunikaci a plány na jednom místě, budete mít snadno přehled o všech svých povinnostech.
Zabraňte tomu, aby rozptýlené termíny a klíčové podrobnosti negativně ovlivnily úspěch akce. Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a plánujte, organizujte a spravujte kalendář fundraisingových akcí!