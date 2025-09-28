Bezplatné šablony rozpočtu 50/30/20 pro snadnou správu vašich financí

Buďme upřímní – sestavování rozpočtu zní asi tak zábavně jako třídění ponožek v šuplíku (čemuž jste se určitě také vyhýbali). Ale co kdyby správa vašich peněz nevyžadovala finanční vzdělání, 10 tabulek a menší existenciální krizi?
Představujeme: magické pravidlo rozpočtu 50/30/20.
Je to jednoduché jako facka: 50 % na potřeby, 30 % na přání a 20 % na úspory. Abychom vám to ještě více usnadnili, máme pro vás šablony rozpočtu 50/30/20, které vám pomohou zorganizovat finance a vytvořit dlouhodobý finanční plán.
Ať už žijete ze studentské půjčky, platu nebo příjmů z vedlejšího zaměstnání, tento systém rozpočtování se vejde do vašeho běžného života, aniž by ho převrátil naruby. Čtěte dál a získejte bezplatné šablony, chytré strategie a tipy, jak dostat své výdaje pod kontrolu – už od příštího měsíce.
Šablony rozpočtu 50/30/20 v kostce
Zde je souhrnná tabulka všech šablon rozpočtu 50/30/20 uvedených níže:
|Název šablony
|Odkaz na šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Lidé, kteří chtějí jednoduchý, vizuální rozpočet
|Vlastní pole pro kategorie, dynamické zobrazení tabulek, aktualizace stavu a přehledové panely
|Tabulka, tabule, řídicí panel
|Šablona osobního rozpočtu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Pro jednotlivce, kteří hledají přizpůsobitelný, komplexní rozpočet
|Dokumenty pro cíle, opakující se úkoly, zobrazení tabulek/seznamů/kalendářů, platební kalendáře
|Tabule, seznam, kalendář, dokumenty
|Šablona osobního rozpočtového plánu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Uživatelé, kteří chtějí přehledné rozvržení s návodem
|50/30/20 Vlastní pole, značky, stavy úkolů, více zobrazení
|Tabulka, seznam, tabule
|Šablona rozpočtové zprávy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Rozpočtáři, kteří potřebují praktické zprávy
|Sledování za více měsíců, opakovaně použitelné šablony, vlastní pole, cíle vs. výkonnost
|Dokument, tabulka, zobrazení úkolů
|Šablona pro správu financí ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Správa více finančních toků
|28 stavů, automatizace, připomenutí, zobrazení kalendáře/seznamu
|Seznam, kalendář, tabule
|Šablona rozpočtu pro studenty ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vysokoškoláci sledují různé výdaje
|Tabulka nákladů, značky stavu plateb, vlastní pole, drag-and-drop
|Tabule, formulář, tabulka
|Ally Monthly 50/30/20 Rozpočtový list
|Stáhnout tuto šablonu
|Tisknutelné rozpočtové šablony pro papír a tužku
|Rozpis příjmů/výdajů, procentní cíle, ruční sledování
|Tisknutelný pracovní list ve formátu PDF
|Jednoduchá rozpočtová tabulka 50/30/20
|Stáhněte si tuto šablonu
|Uživatelé tabulek, kteří chtějí přehlednost
|Upravitelná pole, přednastavené kategorie, okamžité výpočty, připomenutí
|Tabulka (Excel/Google Sheets)
|Šablona rozpočtu 50/30/20 od ProjectManager
|Stáhnout tuto šablonu
|Uživatelé Excelu, sdílené/domácí rozpočty
|Automatické výpočty, skutečné vs. plánované, duplikované záložky, přednastavené kategorie
|Tabulka (Excel)
|Jednoduchá šablona týdenního rozpočtu
|Stáhnout tuto šablonu
|Týdenní rozpočty, krátkodobé sledování
|Plánované vs. skutečné, živé aktualizace zůstatku, týdenní součty, přenositelnost
|Lidé chtějí jednoduchý, přehledný rozpočet
Co jsou šablony rozpočtu 50/30/20?
Morgan Housel píše v knize The Psychology of Money(Psychologie peněz):
Dobré hospodaření s penězi nemá moc společného s tím, jak jste chytří, ale spíše s vaším chováním.
Dobré hospodaření s penězi nemá moc společného s tím, jak jste chytří, ale spíše s vaším chováním.
Šablona rozpočtu 50/30/20 vám pomůže utvářet takové chování tím, že nabízí jednoduchou metodu správy vašich příjmů. Rozděluje váš čistý příjem na tři části:
- 50 % na nezbytné výdaje, jako je zdravotní pojištění a účty
- 30 % na věci, které chcete, jako je zábava
- 20 % na úspory a splácení dluhů
Místo sledování každého centu rozdělíte své měsíční výdaje do kategorií podle priorit. Tyto šablony slouží jako hotové rámce pro organizaci financí , které usnadňují začátek sestavování rozpočtu, sledování skutečných výdajů a dosahování finančních cílů, aniž by proces zbytečně komplikovaly.
Co dělá dobrou šablonu rozpočtu 50/30/20?
Dobrá šablona rozpočtu 50/30/20 vám pomůže sledovat, upravovat a plánovat reálné výdaje a cíle. Správná šablona by měla jasně rozepsat měsíční příjmy a pomáhat vám při finančních rozhodnutích měsíc co měsíc. Klíčové vlastnosti, na které se zaměřit:
- Přehledné sekce pro rozdělení prostředků: Sledujte své potřeby, přání a úspory na první pohled na základě svého skutečného měsíčního příjmu.
- Integrované vzorce: Nechte šablonu automaticky vypočítat, kolik byste měli utratit a kolik ušetřit ze svého čistého příjmu.
- Sekce pro fixní výdaje: Zajistěte, aby vaše základní výdaje, jako je nájem, služby a zdravotní pojištění, byly vždy upřednostňovány.
- Přizpůsobitelná pole: Snadno upravte svůj plán, když se zaměříte na splácení dluhů, nouzové fondy nebo investice.
- Sledování skutečných a plánovaných výdajů: Porovnejte své plánované výdaje s těmi skutečnými a rychle odhalte úniky peněz.
- Vizuální přehledy: Sledujte své úsporné cíle a průběh výdajů pomocí grafů, které vám poskytnou jasný přehled o vašich financích.
- Prostor pro budoucí plánování: Odložte si peníze z bonusů, refundací nebo mimořádných příjmů na své větší finanční cíle.
Nejlepší možnosti šablon rozpočtu 50/30/20
Správa měsíčního rozpočtu je mnohem snazší, když máte po ruce správné nástroje.
Zde je několik nejlepších šablon rozpočtu 50/30/20, které vám pomohou rozdělit vaše příjmy, sledovat výdaje a přesně dosáhnout vašich cílů v oblasti úspor.
1. Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
Šablona ClickUp Simple Budget Template zjednodušuje rozpočtování na to, co by mělo být – jednoduché. Namísto nekonečných záložek a skrytých vzorců získáte vizuálně orientovaný systém, který přehledně mapuje vaše potřeby, přání, úspory a splácení dluhů.
Můžete snadno zadávat nové transakce, sledovat čistý příjem a plánovat měsíční výdaje bez velké manuální práce.
Navíc můžete kdykoli přepínat mezi různými zobrazeními rozpočtu, jako jsou čistá hotovost, sledování příjmů a správa výdajů, abyste získali lepší přehled o svých financích. Nemusíte na to být sami – ClickUp vás provede vestavěným zobrazením „Začínáme“.
⭐ Klíčové funkce, které si zamilujete
- Nastavte si vlastní pole pro kategorizaci výdajů podle měsíců.
- Sledujte skutečné výdaje ve srovnání s plánovanými pomocí dynamických tabulkových zobrazení.
- Využijte funkce pro správu projektů, jako jsou aktualizace stavu pro každý finanční záznam.
- Sledujte své úsporné cíle a průběh rozpočtu projektu vizuálně pomocí přehledových panelů.
🔑 Ideální pro: Lidi, kteří chtějí strukturovaný a jednoduchý způsob, jak organizovat svůj rozpočet 50/30/20 a udržovat ho aktuální s minimálním úsilím.
📹 Podívejte se, jak zefektivnit svůj rozpočet v ClickUp:
2. Šablona osobního rozpočtu ClickUp
Šablona osobního rozpočtu ClickUp je určena pro lidi, kteří chtějí mít větší kontrolu bez složitosti tradičních aplikací pro správu rozpočtu. Zaměřuje se na budování chytrých návyků tím, že vám pomáhá zaznamenávat vše od měsíčního příjmu až po volitelné výdaje v jednom snadno použitelném pracovním prostoru.
Najdete zde přehledy ve formě tabulek, seznamů a kalendářů, které zobrazují vaše příjmy, fixní výdaje a cíle. Je to více než jen nástroj pro sledování výdajů – je to kompletní systém finančního plánování, ve kterém můžete vymýšlet strategie úspor, plánovat splácení dluhů a stanovovat priority pro své finance na základě životní etapy, ve které se právě nacházíte.
Pokud to s ovládnutím rozdělení 50/30/20 myslíte vážně, tato šablona vám poskytne strukturu, ale zároveň flexibilitu.
⭐ Klíčové funkce, které si zamilujete
- Vymyslete si finanční cíle a sledujte je v zobrazení Dokumenty.
- Rozdělte všechny výdaje do kategorií fixních výdajů, variabilních nákladů a úspor.
- Nastavte si opakující se úkoly, abyste mohli kontrolovat výdaje a upravovat rozdělení prostředků.
- Zobrazte si platební kalendáře a termíny splatnosti v kalendářovém zobrazení.
🔑 Ideální pro: Všechny, kteří hledají osobní a přizpůsobitelný přístup k uplatňování pravidla 50/30/20 a zároveň chtějí mít na paměti budoucí finanční priority.
💡Tip pro profesionály: Použijte rozpočet 50/30/20 nejen pro měsíční výdaje, ale také pro financování svých ročních, pětiletých a desetiletých cílů – sladění každodenních návyků s většími milníky usnadňuje dosažení těchto dlouhodobých cílů.
3. Šablona osobního rozpočtového plánu ClickUp
Šablona osobního rozpočtového plánu ClickUp je určena pro lidi, kteří chtějí mít přehled o všech svých příjmech a měsíčních výdajích na jednom místě, bez nutnosti používat složité tabulky.
Nejedná se o přebujelý finanční panel – je přímočarý a minimalistický. Proces sestavování rozpočtu můžete rychle projít pomocí přehledných stavů úkolů a šesti vlastních polí, která vám umožní třídit podle data, kategorie nebo typu rozpočtu.
Ať už plánujete časový rozpočet, měsíční úspory, rozpočet na splácení dluhů nebo se jen snažíte dělat chytřejší rozhodnutí ohledně svých skutečných výdajů, tento nástroj vám poskytne strukturu, díky které toho dosáhnete.
⭐ Klíčové funkce, které si zamilujete
- Rozdělte svůj měsíční příjem podle pravidla 50/30/20 pomocí vlastních polí.
- Označujte položky podle kategorie výdajů, data splatnosti nebo priority.
- Sledujte pokrok pomocí stavů úkolů, jako jsou „Dokončeno“ a „Nový záznam“.
- Pomocí několika zobrazení můžete přepínat mezi sledováním příjmů a cíli úspor.
🔑 Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí přehledné rozvržení s návodem, jak aplikovat pravidlo 50/30/20 bez rušivých vlivů nebo složitých nastavení.
4. Šablona rozpočtové zprávy ClickUp
Šablona rozpočtové zprávy ClickUp se zaměřuje na přeměnu finančního chaosu v přehlednost. Na rozdíl od základních nástrojů pro sledování rozpočtu je tato šablona navržena pro hlubší vhled. Pomůže vám vysvětlit rozdíly mezi plánovanými a skutečnými výdaji a určit, kde vaše rozdělení 50/30/20 zaostává.
Šablona je vytvořena ve formátu Doc, což znamená, že nejste omezeni řádky a buňkami. Můžete vytvářet zprávy, vkládat rozpisy a sledovat změny v čase ve formátu, který vám připadá přirozenější.
Tento nástroj je obzvláště užitečný pro všechny, kteří potřebují sdělit finanční plán nebo zdůvodnit úpravy splácení dluhů. Jedná se především o nástroj pro podávání zpráv, ale v zásadě jde o nástroj strategického plánování.
⭐ Klíčové funkce, které si zamilujete
- Zaznamenávejte příjmy a výdaje za několik měsíců pomocí opakovaně použitelných šablon.
- Pomocí zobrazení úkolů přiřazujte aktualizace a termíny splatnosti položkám souvisejícím s rozpočtem.
- Kategorizujte a kontrolujte záznamy pomocí vlastních polí a stavů.
- Rozčleňte cíle a výsledky, abyste optimalizovali svůj měsíční rozpočet.
🔑 Ideální pro: Rozpočtáře, kteří chtějí převést svá data 50/30/20 do praktických zpráv pro lepší sledování, chytřejší rozhodnutí a dlouhodobou finanční přehlednost.
Tip pro profesionály: ClickUp Brain vám pomůže vytvořit personalizovaný rozpočet podle pravidla 50-30-20, přizpůsobený vašim příjmům a cílům. Může také sledovat vaše výdaje, nastavovat připomenutí pro milníky v úsporách a navrhovat úpravy, abyste se drželi svého cíle. Zde je návod:
5. Šablona pro správu financí ClickUp
Šablona pro správu financí ClickUp neslouží pouze k sestavování rozpočtu, ale také k vytvoření systému pro správu vašich peněz. Na rozdíl od jednodušších nástrojů vám tato šablona poskytuje úplný přehled o příjmech, měsíčním rozpočtu, cash flow a dlouhodobých finančních cílech.
Ať už plánujete velkou výdajovou položku, organizujete pravidelné fixní výdaje nebo rozdělujete příspěvky na spořicí účet, tento pracovní prostor se přizpůsobí vašim potřebám.
Díky 28 přizpůsobitelným stavům a možnostem automatizace můžete spravovat více finančních priorit, aniž byste museli přecházet mezi aplikacemi.
⭐ Klíčové funkce, které si zamilujete
- Rozdělte svůj měsíční příjem na podrobné rozpočtové úkoly a kategorie.
- Nastavte si automatické připomenutí termínů splatnosti, kontrol nebo plateb.
- Zobrazte si finanční výkonnost v čase pomocí kalendáře a seznamu.
- Sledujte složité projekty, jako je plánování nouzového fondu nebo investiční cíle.
🔑 Ideální pro: Ty, kteří spravují více finančních toků a potřebují více než jen sledovací nástroj – kompletní systém, který propojí a synchronizuje všechny části jejich finančního plánu.
🔎 Věděli jste: Zde je několik statistik o finančních cílech podle průzkumu společnosti Intuit:
- 58 % Američanů zařadilo správu financí do své rutiny péče o sebe a vyplatilo se to.
- 36 % respondentů uvádí, že od zavedení této rutiny pociťují menší finanční stres.
- 41 % respondentů uvádí, že vytvoření a dodržování rozpočtu mělo největší vliv na zlepšení jejich vztahu k penězům.
- 28 % lidí si stále nevytvořilo rutinu pro finanční pohodu.
Díky rostoucímu trendu otevřených diskusí o penězích je snazší hovořit o financích s přáteli, rodinou a kolegy.
6. Šablona rozpočtu pro studenty ClickUp
Šablona rozpočtu pro studenty od ClickUp usnadňuje studentům správu financí. Tato šablona, navržená s ohledem na každodenní život studentů – školné, potraviny, půjčky a zábava –, vám umožní mít pevnou kontrolu nad svými měsíčními příjmy a výdaji, aniž byste potřebovali finanční vzdělání.
Najdete zde flexibilní přehledy (včetně tabulky nákladů a rozpočtového formuláře), které vám pomohou třídit fixní platby a spontánní výdaje.
Šablona vám umožňuje označit transakce podle stavu platby, takže vždy máte přehled o tom, co je ještě nevyřízené a co již bylo uhrazeno. Ať už rozdělujete vrácení studentské půjčky nebo příjmy z brigády podle pravidla 50/30/20, díky tomuto nastavení máte vše pod kontrolou, aniž byste se museli zabývat administrativou.
⭐ Klíčové funkce, které si zamilujete
- Rozdělte výdaje podle typu – například školné, knihy nebo předplatné.
- Označte platby jako čekající, částečně nebo zcela uhrazené, abyste mohli sledovat jejich stav.
- Vypočítejte měsíční výdaje a příjmy pomocí vlastních polí.
- Naplánujte si nadcházející výdaje pomocí nástroje Cost Board s funkcí drag-and-drop.
🔑 Ideální pro: Vysokoškolské studenty, kteří spravují více kategorií výdajů a potřebují vizuální, organizovaný systém, aby se vešli do svého rozpočtu 50/30/20 a vyhnuli se nadměrným výdajům.
7. Měsíční rozpočtový list Ally 50/30/20
Měsíční rozpočtový list 50/30/20 od Ally je nástroj, který lze vytisknout a nevyžaduje přihlášení, díky čemuž je sestavování rozpočtu příjemně jednoduché. Je ideální, pokud dáváte přednost sledování pomocí papíru a tužky nebo chcete mít kromě online nástrojů k dispozici také přehledný digitální list.
Šablona rozděluje váš měsíční příjem na potřeby, přání, úspory a splácení dluhů a poskytuje vám prostor pro uvedení jednotlivých položek v každé sekci.
Je to obzvláště užitečné pro udržení disciplíny měsíc co měsíc, protože zdůrazňuje procentní cíle a udržuje vaše celkové částky pod kontrolou. Ať už plánujete rozpočet na nájem, víkendové koncerty nebo svůj spořicí účet, tento pracovní list vám umožní sledovat vše bez rušivých vlivů aplikace.
⭐ Klíčové funkce, které si zamilujete
- Zaznamenávejte zdroje příjmů, včetně výplat, úroků a vedlejších příjmů.
- Rozdělte fixní výdaje, jako je nájem, půjčky a služby, do sekce 50 % potřeb.
- Zaznamenávejte volitelné nákupy do sekce 30 % přání.
- Sledujte příspěvky na důchod, úspory a investice v kategorii 20 %.
🔑 Ideální pro: Rozpočtáře, kteří chtějí mít fyzický nebo tisknutelný formát, aby mohli ručně sledovat a vizualizovat své rozdělení 50/30/20 a výdajové návyky v jednom přehledném listu.
💡 Bonus: Vylepšete sledování svého rozpočtu integrací účetních nástrojů s umělou inteligencí, které automaticky kategorizují výdaje, označují neobvyklé výdaje a pomáhají vám doladit váš plán 50/30/20 pomocí informací v reálném čase.
8. Jednoduchá rozpočtová tabulka 50/30/20
Tato jednoduchá tabulka rozpočtu 50/30/20 je vytvořena pro přehlednost. Vezme jedno číslo – váš měsíční příjem – a rozdělí ho na základní potřeby, flexibilní přání a cílené úspory a splácení dluhů.
Každá sekce zahrnuje reálné položky, jako jsou bydlení, doprava, stravování a rezervní fond pro případ nouze, s procenty a částkami v dolarech již vypočítanými pro příklad 4 000 $/měsíc.
Tato šablona vyniká tím, že je připravena k okamžitému použití: nemusíte nic vytvářet, stačí zadat čísla.
⭐ Klíčové funkce, které si zamilujete
- Rozdělte příjmy na potřeby, přání a úspory pomocí editovatelných polí pro procenta.
- Upravte přednastavené kategorie, jako jsou pojištění, potraviny nebo úspory na důchod, tak, aby vyhovovaly vašemu životnímu stylu.
- Okamžitě spočítejte celkové výdaje podle kategorií, abyste se vešli do limitu.
- Používejte připomenutí a výzvy k přezkoumání, abyste pravidelně přehodnocovali svůj rozpočet.
🔑 Ideální pro: Všechny, kteří hledají strukturovanou tabulku, aby mohli začít s rozpočtováním a dodržovat pravidlo 50/30/20 bez zbytečného hádání.
📮 ClickUp Insight: Zatímco 78 % respondentů našeho průzkumu klade velký důraz na stanovení cílů, pouze 34 % si udělá čas na reflexi, když se tyto cíle nepodaří splnit. 🤔
Právě v tomto bodě se často ztrácí růst.
Díky ClickUp Docs a ClickUp Brain, vestavěnému asistentovi s umělou inteligencí, se reflexe stává součástí procesu, nikoli dodatečným nápadem. Automaticky generujte týdenní přehledy, sledujte úspěchy a poučení a přijímejte chytřejší a rychlejší rozhodnutí do budoucna.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity, protože s AI asistentem, se kterým můžete brainstormovat, je snadné vytvořit zpětnou vazbu.
9. Šablona rozpočtu 50/30/20 od ProjectManager
Šablona rozpočtu 50/30/20 od ProjectManager je chytrou volbou pro uživatele Excelu, kteří chtějí vestavěnou automatizaci bez nutnosti přechodu na jinou platformu. Jedná se o tabulku ke stažení, která za vás udělá těžkou práci: jakmile zadáte svůj měsíční příjem, tabulka automaticky vypočítá alokace pro potřeby, přání, úspory a splácení dluhů.
Obsahuje přehledné rozdělení nákladů pro každou kategorii, jako je nájem, pojištění, cestování nebo důchod, spolu s celkovými částkami, které okamžitě upozorní na nadměrné výdaje.
Tento nástroj se odlišuje svou strukturou: neslouží pouze k sestavování rozpočtu, ale také k rozpoznávání trendů a včasnému provádění korekcí. Podporuje dokonce duplikaci pro sledování více uživatelů, což je užitečné pro sdílené rozpočty domácností nebo skupinové finanční plánování.
⭐ Klíčové funkce, které si zamilujete
- Zadejte svůj příjem a okamžitě uvidíte rozdělení 50/30/20.
- Porovnejte skutečné výdaje s rozpočtem pomocí polí s automatickým sčítáním.
- Duplikujte záložky pro měsíční sledování nebo společné plánování domácnosti.
- Použijte přednastavené kategorie k zaznamenávání položek, jako je zdravotní pojištění, dluhy nebo volitelné nákupy.
🔑 Ideální pro: Uživatele, kteří chtějí stahovatelný a upravitelný nástroj Excel, který kombinuje automatizaci s obvyklým rozhraním tabulkového procesoru – skvělý pro individuální i sdílené sledování rozpočtu.
10. Jednoduchá šablona týdenního rozpočtu
Šablona jednoduchého týdenního rozpočtu je ideální pro všechny, kteří chtějí pečlivě sledovat své výdaje, aniž by museli používat složitý finanční systém. Jedná se o jednoduchý nástroj ve formě tabulky, který vám pomůže zaznamenávat plánované výdaje nebo skutečné výdaje a automaticky aktualizuje součty a zůstatky.
Funguje stejně dobře pro plánování i pro sledování v reálném čase, zejména pokud pravidlo 50/30/20 aplikujete na týdenní bázi. Ať už spravujete své nákupy potravin, rychlý víkendový výlet nebo každodenní výdaje za kávu, tento list vám umožní sledovat výdajové vzorce, než se vymknou kontrole.
⭐ Klíčové funkce, které si zamilujete
- Zaznamenávejte plánované a skutečné výdaje na jednom editovatelném místě.
- Zadejte svůj počáteční zůstatek a sledujte změny v reálném čase, jak utrácíte.
- Okamžitě uvidíte své týdenní součty pro lepší kontrolu
- Pro snadný přístup a přenositelnost použijte Google Sheets nebo Excel.
🔑 Ideální pro: Rozpočtáře, kteří chtějí rychlý a flexibilní způsob sledování týdenních výdajů, zejména při použití metody 50/30/20 pro kratší rozpočtové cykly.
Sledujte, plánujte a dosahujte svých finančních cílů s ClickUp
Správa financí nemusí být jako druhá práce. Se správnou šablonou rozpočtu 50/30/20 můžete zjednodušit sledování výdajů, rozdělování příjmů a stanovení priorit úspor – ať už pro příští týden nebo příští desetiletí.
Od tisknutelných listů po dynamické přehledy – naše šablony vám nabízejí různé způsoby, jak dodržovat svůj rozpočet a soustředit se na své cíle. Ať už spravujete osobní plat, studentský příjem nebo společné výdaje domácnosti, najdete nastavení, které vyhovuje vašim zvyklostem.
Jste připraveni organizovat své finance s menším stresem a větší strukturou?
