Shrnutí knihy Rich Dad Poor Dad: Klíčové body a recenze

Jen málo knih o osobních financích dosáhlo takového kultovního statusu jako kniha Rich Dad, Poor Dad.
Když byla poprvé vydána v roce 1997, ovlivnila finanční svět zavedením revolučních myšlenek. Změnila způsob, jakým většina lidí přemýšlí o penězích a o tom, jak získat bohatství.
Pokud jste knihu nečetli, ale chcete se seznámit se všemi brilantními myšlenkami, které představuje, přečtěte si tento podrobný souhrn knihy Bohatý táta, chudý táta. Najdete zde také nejlepší citáty, klíčové myšlenky z knihy a praktické způsoby, jak je uplatnit v praxi.
Shrnutí knihy Rich Dad Poor Dad v kostce
Kniha Rich Dad, Poor Dad od Roberta T. Kiyosakiho je jednou z nejdůležitějších knih o osobních financích, která přinesla nový pohled na správu majetku.
Autor vysvětluje klíčové pojmy finančního řízení porovnáním a kontrastem finančních filozofií svých dvou otců – bohatého otce a chudého otce.
Jeho chudý otec byl vysoce vzdělaný muž s pravidelným příjmem, který věřil v tvrdou práci, jistotu zaměstnání a formální vysokoškolské vzdělání.
Jeho bohatý otec byl podnikatel, který nevěřil ve formální vzdělání – věřil ve finanční gramotnost. Měl odlišný názor na finanční řízení než jeho chudý otec. Věřil, že jediným způsobem, jak zbohatnout, je podnikat a investovat do aktiv, která generují pasivní příjmy.
Nejvýznamnějším a nejrevolučnějším konceptem knihy bylo Kiyosakiho vysvětlení rozdílu mezi aktivy a pasivy. Vysvětlil, že aktiva přinášejí peníze, zatímco pasiva je odčerpávají.
Mnoho lidí považuje domy nebo auta za aktiva, ale ve skutečnosti se jedná o pasiva. Skutečná aktiva představují investice a nemovitosti určené k pronájmu, které generují příjem.
Celkově lze říci, že kniha Bohatý táta, chudý táta pojednává o finančním vzdělávání a moudrém rozhodování v oblasti financí, které vedou k nabytí bohatství a úniku z kolotoče každodenního života.
Hlavní myšlenky knihy Rich Dad Poor Dad od Roberta T. Kiyosakiho
Tato klasika obsahuje mnoho skvostů, ale my se omezíme na sedm nejdůležitějších lekcí, které se z knihy můžete naučit.
1. Zaměřte se na aktiva, ne na pasiva
Hlavním cílem knihy bylo naučit lidi, jak být finančně nezávislí a jak budovat bohatství.
Kiyosaki tvrdí, že většina lidí nerozumí rozdílu mezi aktivy a pasivy. Definuje je takto:
- Aktiva jsou věci, které přinášejí peníze, jako například nemovitosti, akcie a podniky.
- Závazky naopak odčerpávají peníze z vaší kapsy. Patří mezi ně hypotéky, úvěry na auto, dluhy na kreditních kartách a další.
Jako příklad uvádí dům, který většina lidí považuje za aktivum, ale ve skutečnosti je to pasivum. Vysvětluje, že pokud si koupíte dům pro sebe a využijete hypotéku, vznikají vám pouze výdaje a žádný příjem, což z něj dělá pasivum.
Pouze komerční nemovitosti, z nichž máte příjmy z pronájmu, jsou aktivem. Budujte aktiva, která vám přinášejí příjmy, nikoli pasiva, která vám způsobují výdaje.
2. Získejte finanční vzdělání
Nejdůležitějším ponaučením z knihy Rich Dad, Poor Dad je, že finanční gramotnost je klíčová pro finanční úspěch.
Autor tvrdí, že školní vzdělávání v tomto ohledu selhává a je třeba efektivně vyučovat finanční gramotnost, včetně základů finančního řízení a budování bohatství.
Na příkladu svých dvou otců – bohatého a chudého – a rozdílů v jejich finančních filozofiích poukazuje na to, proč je finanční vzdělání tak důležité.
Jeho chudý otec byl dobře vzdělaný a věřil v vydělávání platu. Ačkoli byl méně vzdělaný, jeho bohatý otec měl větší finanční gramotnost a věřil v investování peněz a podnikání, aby si vybudoval bohatství a stal se finančně nezávislým.
Stejně jako je důležité mít dobré vzdělání, je zcela odlišnou záležitostí mít finanční vzdělání. Investujte do finančního vzdělávání a naučte se základy správy peněz, hodnocení rizik a další důležité aspekty, abyste mohli lépe spravovat své finance.
3. Provozujte vlastní podnikání
Dalším ponaučením z knihy Bohatý táta, chudý táta je, že mít práci a vydělávat plat vás nezbohatne; zbohatne vás podnikání.
Podle Kiyosakiho bohatí lidé získávají majetek a nechávají peníze pracovat pro sebe. Nepracují pro ostatní, ale pouze pro sebe.
Pasivní příjem z majetku je klíčem k postupnému budování bohatství, místo spoléhání se na plat. Namísto tvrdé práce, abyste vydělali peníze pro někoho jiného, nechte ostatní pracovat pro vás, abyste se stali bohatšími.
4. Pochopte daňový zákoník a právní systém
Kiyosaki tvrdí, že bohatí lidé rozumějí daňovým zákonům a využívají je ve svůj prospěch.
Vysvětluje, že když vyděláváte plat nebo si berete půjčky, platíte vysoké daně. Mezi některé daně patří daň z příjmu, sociální pojištění a daň na zdravotní pojištění.
Pokud však provozujete společnost, můžete odepsat obchodní výdaje a platit nižší daně. Zisk generovaný společností můžete dokonce reinvestovat do podnikání za účelem expanze a růstu. Zisky lze také vyplatit majitelům jako dividendy, které podléhají nižším daním než mzdy.
Provozováním podniku si můžete ponechat větší část svých příjmů a minimalizovat své daňové povinnosti.
5. Naučte se vynalézat peníze
Toto je jedna z nejkontroverznějších lekcí Roberta T. Kiyosakiho, ve které tvrdí, že tvrdá práce vám nepomůže vydělat peníze, ale strategická rozhodnutí ano.
Odmítá filozofii, že tvrdá práce a dobré výsledky vás zbohatnou. Namísto toho tvrdí, že bohatí peníze nevydělávají, ale vynalézají. Využívají příležitosti, podstupují rizika a vytvářejí více pasivních zdrojů příjmů, aby získali bohatství.
Jaké ponaučení z toho plyne?
Nepracujte pro peníze. Kupujte aktiva, která vám vydělají peníze a přinesou nekonečné výnosy. Mezi příklady takových aktiv patří
- Podniky, které nevyžadují aktivní dohled
- Nájemní nemovitosti, které poskytují pasivní příjem
- Finanční investice, které v průběhu času přinášejí dividendy
6. Pracujte, abyste se učili, ne pro peníze
Dalším klíčovým ponaučením z knihy Bohatý táta, chudý táta je, že bohatí lidé pracují, aby získali dovednosti, ne aby vydělali peníze.
Pokud pracujete, abyste si vydělali výplatu, nikdy se nedostanete z kolotoče a nezískáte skutečné bohatství. Pokud však pracujete na rozvoji nových dovedností, stanete se talentovanějšími a v dlouhodobém horizontu si otevřete nové příležitosti k výdělku.
Tato změna myšlení vede lidi od touhy po dobře placených zaměstnáních k tomu, aby se stali podnikateli. Autor také zdůrazňuje důležitost rozvíjení uplatnitelných dovedností a jako příklad uvádí společnost McDonald’s.
Když se zeptal místnosti plné lidí: „Kdo umí udělat lepší hamburger než McDonald's?“, téměř všichni zvedli ruku. Přesto je McDonald's podnik s obratem v řádu miliard dolarů.
Každý umí udělat skvělý hamburger, ale proměnit to v ziskové podnikání je mnohem cennější dovednost. Získejte tedy dovednosti, které vám pomohou vydělávat peníze, a pracujte na svém zdokonalování, ne na výdělku.
7. Podstupujte finanční rizika
Podstupujte rizika, abyste zbohatli. Pokud budete následovat ostatní, stanete se součástí davu. Pokud chcete uniknout z kolotoče každodenního života, musíte udělat něco jiného. Bohatí lidé zkoušejí nové věci a zkoumají různé příležitosti, místo aby je nechali projít. Pokud chcete dosáhnout obrovských zisků, musíte podstoupit vysoká rizika.
Kiyosaki vysvětluje, že jistota zaměstnání se liší od finanční jistoty. Jisté zaměstnání poskytuje falešný pocit jistoty, který může vést k samolibosti. Vnější faktory to mohou kdykoli změnit a vy můžete přijít o práci, bez ohledu na to, jak jistá se vám zdá.
Investice do akcií, dluhopisů, nemovitostí a dalších aktiv, která vytvářejí více zdrojů příjmů, vám však zajistí finanční jistotu. Pokud bude jeden zdroj příjmů ovlivněn, budete mít stále mnoho dalších.
Znamená to, že musíte podstupovat zbytečná rizika?
Rozhodně ne! Zdůrazňuje, jak důležité je podstupovat promyšlená rizika, aby bylo možné dosáhnout finančního úspěchu. Musíte pečlivě zvážit všechny možnosti, ale neváhejte vsadit na dobrou příležitost kvůli omezujícím přesvědčením a averzi k riziku.
Pět hlavních myšlenek
Zde je pět hlavních myšlenek z knihy, které byste měli pochopit a uplatnit, abyste dosáhli finančního úspěchu.
1. Bohatí nepracují pro peníze, to dělají jen chudí
Bohatí nepracují pro peníze, ale nechávají své peníze pracovat pro ně.
Investují do aktiv a vytvářejí více pasivních zdrojů příjmů. Kiyosaki se touto myšlenkou zabýval podrobněji ve své druhé knize „The Cashflow Quadrant“.
Pokud investujete do podnikání jiných – například prostřednictvím akcií – necháváte své peníze pracovat za vás, aby vám vydělaly další peníze. Nepracujete na tom aktivně, ale postupem času budete generovat příjmy a hromadit bohatství.
2. Bohatí lidé získávají aktiva a chudí lidé získávají pasiva
Bohatí lidé budují své bohatství tím, že získávají aktiva, která generují příjem, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti.
Chudí lidé si pořizují domy, auta a další věci, které vypadají jako aktiva, ale ve skutečnosti jsou pasivy, protože jim ubírají peníze.
3. Nezáleží na tom, kolik vyděláte, ale kolik ušetříte
Jedinými penězi, které mají ve vašem životě nějaký význam, jsou peníze, které ušetříte. Můžete vydělávat hodně, ale platit daně a utrácet za nezbytné výdaje, takže vám nakonec nezůstane téměř nic.
Vydělávání velkých peněz vás neudělá bohatým, ale uchování většiny z nich ano. Pokud chcete být bohatí, musíte se naučit, jak maximalizovat své daňové úspory a uchovat si většinu peněz, které vyděláte.
4. Finanční gramotnost je to, co děláte s penězi, které vyděláte
Vydělávat peníze je první krok. Abyste byli bohatí, potřebujete finanční schopnosti, abyste věděli, co s těmi penězi dělat.
Investice do finančních aktiv je nejlepší způsob, jak využít své peníze a nechat je pracovat pro vás. Kupujte akcie, dluhopisy, nemovitosti k pronájmu a další finanční aktiva generující příjem.
Finanční gramotnost vám pomůže získat finanční inteligenci a naučit se, jak vydělat více peněz.
5. Naším nejcennějším aktivem je naše mysl
A na závěr, pokud se chcete z knihy Bohatý táta, chudý táta něco naučit, ať je to toto: vaše mysl je vaším nejcennějším aktivem.
Nejde o vaše hmotné statky – dům, auto atd. – ani o peníze nebo cokoli jiného.
Pokud máte bystrou mysl a dobře ji trénujete, abyste si vybudovali silné finanční IQ, můžete nashromáždit bohatství a zbohatnout. Je to vaše myšlení a hodnoty, které musíte změnit.
Změňte svůj přístup k penězům, včetně toho, jak je vydělávat a spravovat, abyste změnili svou finanční situaci a zbohatli.
Populární citáty z knihy Rich Dad Poor Dad
Kniha Rich Dad, Poor Dad je plná skvělých citátů o osobních financích a správě peněz. Poskytuje chytré rady, jak vydělat peníze, vytvořit bohatství a změnit náš přístup k penězům.
Zde je pět inspirativních citátů z knihy.
- „Ve skutečném světě jsou nejchytřejší lidé ti, kteří dělají chyby a poučují se z nich. Ve škole nejchytřejší lidé chyby nedělají.“
- „Nejmocnějším aktivem, které všichni máme, je naše mysl. Pokud je dobře trénovaná, může v mžiku vytvořit obrovské bohatství.“
- „Bohatí lidé získávají aktiva. Chudí a střední třída získávají pasiva, která považují za aktiva.“
- „To, co říkáte nahlas, neurčuje váš život. Největší sílu má to, co si šeptáte sami sobě.“
- „Zaměstnanci pracují tak tvrdě, aby nebyli propuštěni, a majitelé platí právě tolik, aby zaměstnanci neodešli.“
