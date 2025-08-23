Grok 4 vs. ChatGPT: Který AI chatbot zvítězí v roce 2025?

Technologické kruhy nepřestávají diskutovat o Grok 4 vs. ChatGPT.
Grok 4 od Elona Muska z xAI se profiluje jako odvážná, necenzurovaná alternativa, zatímco ChatGPT od OpenAI se neustále vyvíjí a nabízí silnější logické uvažování a lepší použitelnost.
Oba tvrdí, že vám poskytnou přesnější odpovědi a rychlejší výsledky, ale skutečnou zkouškou je to, jak si vedou, když potřebujete ladit kód, prohledávat výzkumy, psát jasné texty nebo spravovat konverzace se zákazníky.
V tomto blogovém příspěvku se podrobně podíváme na to, v čem každý z nich vyniká, v čem zaostává a který z nich je vhodnější pro vaši práci. Podíváme se také na to, proč má ClickUp oproti oběma výhodu.
Pojďme na to. 🤖
Co je Grok 4?
Grok 4 je pokročilý model AI společnosti xAI, který byl navržen tak, aby poskytoval přesné a aktuální odpovědi pomocí integrace nativních nástrojů a vyhledávání v reálném čase na webu a platformě X.
Je k dispozici prostřednictvím předplatného SuperGrok a Premium+ a rozhraní xAI API a nabízí pokročilé logické uvažování, analýzu obrazu a hlasovou interakci.
Funkce Grok 4
Podívejme se na vynikající funkce Groku a jejich hodnotu pro vývojáře a osoby rozhodující o AI.
Funkce č. 1: Rozsáhlé posilující učení a náročné multiagentní uvažování
Grok 4 byl trénován pomocí masivně škálovaného posilového učení na xAI Colossus, superpočítačovém clusteru s 200 000 GPU.
To umožňuje přesné doménově bohaté uvažování v matematice, kódování a vědě a dosahuje špičkového benchmarkového výkonu (např. ARC-AGI, Humanity’s Last Exam), který daleko přesahuje Grok 3.
Grok 4 Heavy jde ještě dál a nabízí více agentů, kteří pracují paralelně a vzájemně ověřují odpovědi.
Funkce č. 2: Používání nativních nástrojů a integrace vyhledávání v reálném čase
Grok 4 autonomně vybírá a používá nástroje, od interpretů kódu po webové a X vyhledávání, aby shromáždil nejnovější data pro přesné odpovědi.
DeepSearch, vyhledávání na webu a analýza obrázků a souborů jsou součástí sady funkcí Grok, které jsou integrovány během školení, nikoli dodatečně.
Funkce č. 3: Multimodální vstup, hlasový režim a výkon API
Grok 4 přináší plně multimodální interakci a plynule zpracovává text, vizuální prvky i hlas. Jeho pokročilý režim hlasu vám umožňuje vést přirozené konverzace a dokonce namířit kameru na něco, abyste získali živý výklad scény.
Vývojáři také získají přístup k výkonnému API s kontextovým oknem o velikosti 256 000 tokenů, vyhledáváním v reálném čase na webu, X a ve zprávách, a navíc k zabezpečení na podnikové úrovni (SOC 2 Type II, GDPR, CCPA).
Díky tomu je vhodný pro generování dlouhých kódů, komplexní dokumentaci a citlivé případy použití.
🧠 Zajímavost: Halucinace v AI neznamená to samé jako v reálném životě. Odkazuje na situaci, kdy model s jistotou vymýšlí věci, jako jsou zdroje, citace nebo fakta, aniž by si uvědomoval, že je to špatné.
Ceny Grok 4
- Standard: 30 $/měsíc na uživatele
- Vysoká cena: 300 $/měsíc na uživatele
Co je ChatGPT?
ChatGPT je konverzační AI asistent od OpenAI. Je navržen tak, aby pomáhal uživatelům s širokou škálou úkolů, včetně psaní, kódování, výzkumu a kreativních činností.
Tato alternativa k Grok AI využívá pokročilé modely uvažování k poskytování kontextově citlivých odpovědí a byla integrována s různými nástroji, aby se zvýšily její schopnosti.
Funkce ChatGPT
Níže jsou uvedeny tři vynikající schopnosti, které odlišují ChatGPT v oblasti umělé inteligence.
Funkce č. 1: GPT Store pro přizpůsobitelné asistenty AI
GPT Store umožňuje uživatelům vytvářet a přizpůsobovat si vlastní AI asistenty, aniž by potřebovali programátorské znalosti. Můžete definovat konkrétní pokyny, nahrávat soubory a nastavovat preference, aby se chování AI přizpůsobilo vašim potřebám.
Tato funkce pomáhá jednotlivcům i firmám vyvíjet specializované nástroje AI pro úkoly, jako je zákaznická podpora, tvorba obsahu a analýza dat.
🧠 Zajímavost: Průzkum AP-NORC zjistil, že 60 % dospělých v USA využívá nástroje umělé inteligence k vyhledávání informací a u osob mladších 30 let je tento podíl dokonce 74 %. Pouze 40 % používá umělou inteligenci ke zvýšení produktivity v práci a ještě méně lidí jí důvěřuje při nakupování nebo zábavě. Mladší uživatelé se spoléhají na umělou inteligenci při brainstormingu, zatímco starší dospělí jsou mnohem opatrnější.
Funkce č. 2: Hloubkový výzkum a autonomní procházení webu
Deep Research je agent AI integrovaný do ChatGPT, který autonomně prochází web a shromažďuje informace o zadaném tématu.
Po obdržení vašeho požadavku může Deep Research položit upřesňující otázky, než zahájí svůj vícestupňový výzkumný proces. Poté provede komplexní vyhledávání, vyhodnotí a syntetizuje informace z různých zdrojů.
Funkce č. 3: Agent pro inteligentní automatizaci úkolů
ChatGPT Agent rozšiřuje možnosti asistenta tím, že mu umožňuje provádět úkoly, jako je vyplňování formulářů, spouštění kódu a interakce s externími aplikacemi.
Díky přímým propojením s nástroji jako Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook a Notion se hladce integruje do každodenních pracovních postupů. To znamená, že může vytvářet návrhy zpráv, aktualizovat soubory a přesouvat data mezi systémy, aniž by bylo nutné používat neohrabaná provizorní řešení.
🔍 Věděli jste, že... AI aplikace se neučí postupně. Jakmile je model vycvičen, nemůže se učit nové věci, pokud není znovu vycvičen nebo doladěn pomocí nových dat. Proto si nepamatuje nejnovější zprávy, pokud není připojen k živému prohlížení nebo externím nástrojům.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 200 $/měsíc na uživatele
Grok 4 vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Právě jsme prozkoumali, v čem spočívá síla Grok 4 a ChatGPT. Grok 4 vyniká vyhledáváním v reálném čase, multimodálními vstupy a výkonným uvažováním. Na druhé straně ChatGPT přináší propracované výstupy, hladkou integraci, přizpůsobitelné asistenty AI a inteligentní automatizaci.
Zde je stručné srovnání Grok a ChatGPT.
|Schopnosti
|Grok 4
|ChatGPT
|Primární funkce
|Umělá inteligence v reálném čase s důrazem na uvažování a hloubkovým vyhledáváním napříč X a webem.
|Vylepšená multimodální konverzační AI s širokou integrací nástrojů a stabilitou
|Základní filozofie
|„Maximální hledání pravdy“ s vtipnou, někdy rebelskou osobností.
|Užitečný a přátelský asistent zaměřený na bezpečné a strukturované odpovědi.
|Vědomí v reálném čase
|Získává živé trendy ze sociálních sítí a webu prostřednictvím integrace DeepSearch/X.
|Vyžaduje prohlížečové pluginy nebo Deep Research pro aktuální data; není nativní.
|Uvažování a řešení problémů
|Výjimečné technické parametry (AIME, vědecká úroveň PhD); „multiagentní“ uvažování v modelu Heavy.
|Vynikající strukturované uvažování a logika; podrobné rozbory a konzistentní výstupy.
|Integrace a ekosystém
|Omezeno především na ekosystém X, minimální integrace třetích stran
|Podporuje pluginy, přístup k API a konektory k nástrojům jako Gmail, Teams, Notion.
|Přizpůsobení
|Omezená personalizace; úzce spjata s produktovou vizí Elona Muska.
|Vysoká flexibilita díky přizpůsobeným GPT, paměťovým funkcím a přizpůsobeným pracovním postupům
|Rychlost a odezva
|Rychlý a konverzační s krátkými, svižnými výstupy
|Může být pomalejší u složitých dotazů, ale silnější u podrobných, dlouhých odpovědí.
|Okno kontextu
|Až 256 000 tokenů, což je výhodné pro dlouhé konverzace a složité dokumenty.
|Liší se podle modelu, přičemž GPT-4 nabízí podstatné, ale menší kontextové okno.
|Ideální pro
|Technici, kteří potřebují hluboké uvažování, aktuální data a přesnost v oblasti STEM.
|Tvůrci, podniky, týmy zaměřené na automatizaci a běžní uživatelé, kteří potřebují spolehlivost a univerzálnost s integrací.
|Ceny
|Žádný bezplatný tarif; tarify začínají na 30 $/uživatel
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/uživatel.
Nyní si seřadíme klíčové oblasti, ve kterých se překrývají, a podíváme se, v čem vyniká každý z nich.
Funkce č. 1: Data v reálném čase a kontextové povědomí
Při používání umělé inteligence pro výzkum nebo rozhodování musíte mít jistotu, že data jsou aktuální a relevantní. Zde je přehled toho, jak každý nástroj zpracovává živé informace.
Grok 4
Grok 4 zahrnuje funkce vyhledávání v reálném čase napříč X, webem a zprávami, díky čemuž jsou jeho odpovědi vždy aktuální a přímo navázané na živé informace.
Díky integraci nativních nástrojů dokáže v reálném čase získávat aktuální trendy a sociální kontext.
ChatGPT
ChatGPT sám o sobě nečerpá živé aktualizace ze sociálních sítí.
Díky Deep Research a jeho agentové architektuře však může v reálném čase využívat internet, shromažďovat informace ze spolehlivých zdrojů a poskytovat citované souhrny.
🏆 Vítěz: Grok 4, protože poskytuje informace o sociálních sítích a trendech v reálném čase.
Funkce č. 2: Multimodální vstupy a výstupní režimy
Podívejme se, jak si vedou v porovnání s multimodálním vstupem a výstupem.
Grok 4
Grok 4 přijímá text, obrázky a hlas a dokáže dokonce analyzovat dlouhé dokumenty nebo analyzovat scénu živě prostřednictvím vaší kamery.
Kromě toho jeho API obsahuje obrovské kontextové okno s 256 000 tokeny, takže je ideální pro velké a složité příkazy.
ChatGPT
ChatGPT také podporuje multimodální vstupy – text, hlas, obrázky – a exporty prostřednictvím ekosystému GPT, pluginů, Code Interpreter a Deep Research. Nabízí rozšiřitelnost a univerzálnost pro kreativní, kódovací a produktivní pracovní postupy.
🏆 Vítěz: Remíza! Grok 4 má navrch, pokud potřebujete obrovská kontextová okna nebo analýzu scény pomocí kamery, zatímco ChatGPT má výhodu, pokud chcete propracovaný, všestranný ekosystém s mnoha rozšířeními.
Funkce č. 3: Uvažování, automatizace úkolů a integrace pracovních postupů
Skutečným testem není jen schopnost odpovídat na otázky, ale také to, jak dobře umělá inteligence dokáže myslet, jednat a zapadnout do vašeho pracovního postupu.
Grok 4
Varianta Heavy aplikace Grok 4 je navržena pro hluboké a dlouhodobé uvažování.
Využívá multiagentní nastavení k řešení technických problémů v matematice, kódování a vědecké logice a dosahuje vynikajících výsledků v náročných testech, jako jsou AIME a Humanity’s Last Exam.
ChatGPT
ChatGPT se zaměřuje na automatizaci úkolů pomocí režimu Agent. Umí provádět víceúrovňové akce (rezervace, výzkum nebo integrace aplikací) a zároveň vám dává možnost zasáhnout v klíčových bodech.
Díky konektorům pro nástroje jako Gmail, GitHub, Kalendář a Notion se snadno začlení do každodenních pracovních postupů.
🏆 Vítěz: Opět je to remíza! Grok 4 vyniká, pokud potřebujete strukturované uvažování a technickou přesnost, zatímco ChatGPT vítězí v automatizaci pracovních postupů a integraci do reálného světa.
Grok 4 vs. ChatGPT na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jaký je názor uživatelů na debatu Grok 4 vs. ChatGPT.
Jeden recenzent uvedl:
Záleží na tom, co se snažíte udělat. Grok 4 je mnohem chytřejší než Grok 3. Je méně cenzurovaný než ChatGPT, což je výhoda, pokud se věnujete kreativnímu psaní. ChatGPT však píše lépe. Pro kódování je nejlepší Grok 4, následuje ChatGPT a pak Grok 3…
Zde je názor uživatelů Redditu na použití a spolehlivost:
Pro mě osobně je to těžká volba. Mám SuperGrok a ChatGPT Plus. Grok 4 se mi oproti např. O3 používal opravdu dobře. Někdy možná není příliš rychlý, ale v mých testech poskytoval nejdelší a nejdůkladnější odpovědi. Zatím nemohu používat režim Companion, což je jediná nevýhoda. GPT je levnější a rychlejší, ale pro náročné úkoly bych se spolehl na Grok. Kdybych si měl koupit pouze jeden pro své použití, byl by to bezpochyby Grok.
A co si uživatelé všimli ohledně omezení výkonu:
Jen pro představu, pracoval jsem na projektu s Grok 3 po dobu 7 měsíců a nemohl jsem ho dokončit, protože nebyl dostatečně chytrý. Poté byl vydán Grok 4 a já jsem projekt dokončil za 2 hodiny…
V celkovém srovnání uživatelé Redditu komentovali:
Oba jsou dobré produkty a podobně silné, s různými silnými a slabými stránkami. Koupil jsem si měsíční předplatné SuperGrok, ale zůstanu u ChatGPT. Generování videa a obrázků je v ChatGPT lepší a aplikace mají plynulejší ovládání. Hlasový režim v ChatGPT je mnohem plynulejší a přirozenější. Grok je někdy příjemný, protože vás nehubuje, ale moc se mi nelíbí jeho osobnost ani smysl pro humor...
🔍 Věděli jste, že... Výzkumníci začali vytvářet modely umělé inteligence, které komunikují s jinými modely umělé inteligence za účelem ladění, hodnocení nebo dokonce vzájemného trénování. Tomuto jevu se říká multiagentní spolupráce a právě tak by se budoucí systémy umělé inteligence mohly začít vyvíjet směrem ke složitějším schopnostem.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k ChatGPT a Grok 4.
ChatGPT i Grok 4 čelí výzvám umělé inteligence jako samostatní asistenti, protože nespravují projekty, neautomatizují pracovní postupy ani necentralizují znalosti.
ClickUp volí odlišný přístup a integruje AI do nástrojů, které týmy již používají. Namísto přepínání mezi asistenty a projektovým softwarem získáte jednu propojenou platformu.
Takto zvyšuje laťku. 🤩
ClickUp má náskok č. 1: Kontextová AI přímo tam, kde pracujete
ClickUp Brain je AI asistent integrovaný do ClickUp. Je součástí vašeho pracovního prostoru a pomáhá vám pracovat s úkoly a dokumenty. Můžete jej použít k sumarizaci konverzací, sdílení aktualizací, vytváření návrhů obsahu a generování nápadů, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
Jednou z hlavních funkcí ClickUp Brain je jeho pochopení kontextu pracovního prostoru. Rozumí vašim projektům, členům týmu a pracovním postupům a poskytuje přizpůsobené návrhy a automatizace na základě údajů z pracovního prostoru v reálném čase.
Vezměme si například program pro zapojení zákazníků.
Požádejte ClickUp Brain, aby vytvořil sérii uvítacích e-mailů, a on z vašeho kontrolního seznamu vybere kroky školení, z dokumentů vybere pokyny a z úkolů vybere podrobnosti o klientech. Získáte sérii e-mailů, která vyhovuje klientovi, odpovídá hlasu vaší značky a je v souladu s časovým harmonogramem projektu.
Můžete dokonce přepínat mezi ClickUp Brain, ChatGPT, Claude a Google Gemini, aniž byste museli opustit aplikaci. Generujte obrázky, úkoly, zprávy a projekty bez složitých výzev nebo ručního zadávání.
Pro náročnější projekty rozšiřuje ClickUp Brain MAX tuto sílu na kompletního desktopového AI pomocníka. Spojuje nejlepší AI modely, vaše data ClickUp a pracovní kontext a výkonnou automatizaci, to vše v bezpečném a plynulém desktopovém prostředí.
💡Tip pro profesionály: Diktujte úkoly, vyhledávací dotazy nebo dokonce celé dokumenty pomocí svého hlasu. Funkce Talk to Text od Brain MAX založená na umělé inteligenci funguje kdekoli na vašem počítači a umožňuje vám pracovat bez použití rukou.
Přizpůsobte si způsob přepisu a interpretace svého hlasu, včetně slovní zásoby a stylu, a získejte tak skutečně personalizovaný zážitek.
Automatizujte opakující se pracovní postupy
AI také pohání agenty ClickUp Autopilot, kteří přebírají opakující se pracovní postupy. Například agenti týdenních a denních zpráv zveřejňují aktualizace v prostoru nebo seznamu, zatímco agent Team StandUp shrnuje, na čem váš tým pracoval.
Vezměme si například kanály podpory.
Členové týmu často kladou stejné otázky týkající se produktu. Namísto toho, aby se obraceli na manažera, aby jim odpověděl, Auto-Answers Agent zasáhne s kontextem získaným přímo z dokumentů, úkolů a chatů. Výsledek? Rychlejší odpovědi, méně opakování a tým, který se může soustředit na práci, na které opravdu záleží.
Pokud potřebujete něco více přizpůsobeného, můžete pomocí nástroje pro tvorbu bez kódování vytvořit vlastní agenty Autopilot. Tito agenti se přizpůsobí pravidlům vašeho pracovního prostoru a reagují na spouštěče, jako jsou nové kreativní úkoly, aktualizované dokumenty nebo pozvánky na plánovací schůzky.
ClickUp má výhodu č. 2: AI v dokumentech
ClickUp Docs jsou živé dokumenty přímo propojené s vašimi úkoly, projekty a znalostní bází. Každý dokument je nativně integrován do vašeho pracovního prostoru, takže aktualizace a akční položky zůstávají propojeny s reálnou prací.
Díky AI v Docs můžete:
- Pište lépe: Stačí požádat AI, aby vylepšila, zkrátila nebo rozšířila váš text, případně změnila jeho tón.
- Mějte vše pod kontrolou: Najeďte kurzorem na název dokumentu, klikněte na Ask AI > Summary (Zeptat se AI > Shrnutí) a získejte stručné shrnutí. Ideální pro rychlé seznámení se s 10stránkovým návrhem během několika sekund.
- Získejte odpovědi rychle: Pomocí Ask AI můžete klást dotazy do dokumentu stejně jako kolegovi z týmu. Potřebujete znát schválený postup z dokumentu s pravidly? AI prohledá obsah a odpoví přímo.
- Okamžitě přejděte k akci: Zvýrazněte požadavky nebo poznámky ze schůzky, poté vyberte možnost „Generovat akční položky“ a na místě se vytvoří úkoly s termíny.
- Usnadněte spolupráci mezi regiony: Vyberte text nebo celý dokument a AI jej plynule přeloží.
- Podpora technických týmů: Shrňte odkazy na API nebo vytvořte strukturovanou technickou dokumentaci pomocí umělé inteligence. Snižuje to počet chyb a zajišťuje konzistentní znalosti o produktu v rámci celého inženýrského a podpůrného týmu.
Předpokládejme, že tým zákaznické podpory vytváří příručku pro klienty. Během jejího psaní umělá inteligence čerpá z propojených úkolů, komentářů a dokumentů a navrhuje nové sekce. Výsledkem je dokumentace, která je vždy v souladu s nejnovějšími aktualizacemi produktů a procesy.
ClickUp má výhodu č. 3: Řízení projektů pomocí AI
ClickUp byl vytvořen jako platforma pro řízení projektů a díky tomuto základu jsou jeho funkce umělé inteligence mnohem efektivnější. Každý úkol, milník a závislost v softwaru ClickUp Project Management Software je propojen, takže výstupy umělé inteligence jsou vždy založeny na kontextu.
Zde je přehled některých způsobů, jak integrovaná AI ClickUp usnadňuje každodenní úkoly v rámci řízení projektů.
- Zvládněte více práce rychleji: ClickUp Brain shrnuje aktualizace projektů, poznámky z jednání a dlouhé vlákna komentářů a na jejich základě generuje úkoly, podúkoly a akční položky. Navrhuje také nejvhodnější osoby pro přidělení úkolů na základě pracovní zátěže, odborných znalostí a minulých aktivit.
- Vylepšete spolupráci: Generuje zprávy o postupu a aktualizace stavu v reálném čase bez ručního zadávání. Dále kategorizuje a shrnuje informace o úkolech v vlastních polích AI pro lepší organizaci informací.
- Zvyšte efektivitu a produktivitu: Umělá inteligence ClickUp vám pomáhá pracovat chytřeji díky doporučením přizpůsobeným vaší roli a odpovědnostem. Vše je za vás sledováno, od rizik projektu až po milníky. Umělá inteligence ClickUp Calendar vám navíc pomáhá plánovat čas na základě priorit, úkolů a naplánovaných událostí.
Brain MAX navíc umožňuje vytvářet, aktualizovat a spravovat úkoly, dokumenty, chaty a události v kalendáři ClickUp přímo z vašeho počítače.
Uživatel ClickUp sdílí:
ClickUp je nejrobustnější platforma pro správu, která naší společnosti v mnoha ohledech pomohla s udržováním procesů a pracovních postupů a s včasným dokončováním práce.
ClickUp je nejrobustnější platforma pro správu, která naší společnosti v mnoha ohledech pomohla s udržováním procesů a pracovních postupů a s včasným dokončováním práce.
Vytvářejte chytřejší pracovní postupy
Ale tím kouzlo nekončí.
Automatizace ClickUp ušetří hodiny ruční práce. Řídí se jednoduchými pravidly „když se stane toto, udělej tamto“, která můžete nastavit během několika minut. Jakmile jsou aktivní, běží tiše na pozadí, takže projekty postupují vpřed bez neustálého ručního zadávání.
Zde jsou příklady automatizace, na které se týmy spoléhají:
- Po dokončení testování QA aktualizujte stav úkolu a informujte inženýra.
- Po skončení testovacího cyklu zveřejněte souhrny na kanálech pro zainteresované strany.
- Vytvářejte následné úkoly pro nevyřešené chyby.
Udržujte spolupráci v kontextu
ClickUp Chat promění diskuse v součást pracovního postupu. Každá zpráva je umístěna vedle úkolů a dokumentů, takže kontext se nikdy neztratí mezi jednotlivými nástroji.
Týmy mohou klást otázky, sdílet rozhodnutí a vytvářet akční položky přímo v tom samém prostoru, kde se práce odehrává. FollowUps přemění akční položky na úkoly, SyncUps umožní hlasové a videohovory a funkce Catch Me Up založená na umělé inteligenci pomůže členům týmu rychle se zorientovat.
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu používá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají hladkou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla k přechodu od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizační pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího! Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší aplikací pro vše, co souvisí s prací!
Proměňte poznatky umělé inteligence v akci s ClickUp
Zatímco Grok 4 vyniká lepším uvažováním a daty v reálném čase a ChatGPT vyniká konverzační inteligencí, ani jeden z nich se plně neintegruje do vašeho každodenního pracovního postupu.
V tom má ClickUp náskok.
S ClickUp Brain pomáhá AI vytvářet obsah, stanovovat priority úkolů a automatizovat aktualizace projektů přímo ve vašem pracovním prostoru. V kombinaci s robustními funkcemi pro správu projektů ClickUp, jako jsou reporty v reálném čase, plánování a automatizace úkolů, mohou týmy pracovat rychleji, zůstat v souladu a snížit množství zbytečné práce ve všech projektech.
