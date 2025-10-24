75 bezplatných šablon Soft Challenge pro sledování vašeho denního pokroku

Pro mnoho kancelářských pracovníků se život stal alarmujícím způsobem sedavým. Nehybnost se stala naším standardním nastavením při dojíždění do práce, práci u stolu a nekonečném scrollování. Mírné každodenní výzvy vám pomohou zůstat aktivní a vybudovat si zdravé návyky, aniž byste se museli podrobit drilu jako u vojenského výcvikového seržanta.
Abyste se cítili lépe, nepotřebujete náročný plán – stačí jen vytrvalost. Bezplatná šablona 75 soft challenge vám přesně to umožní. Pomůže vám sledovat vaše denní návyky, kontrolovat vaše osobní cíle a pokračovat ve vaší cestě za kondicí bez stresu.
Ať už se zaměřujete na zdravé stravování, každodenní pohyb nebo relaxaci s knihou namísto nekonečného scrollování, 75 Soft Challenge je vytvořeno pro reálný život – včetně nabitého programu, pracovních povinností a dokonce i společenských událostí, které by vás mohly svést z cesty.
Dobrá šablona vám pomůže zůstat konzistentní po celou dobu. Pojďme se o ní dozvědět více.
Co je 75 šablon pro jemné výzvy?
75 šablon Soft Challenge jsou připravené trackery, které vám pomohou sledovat vaše denní úkoly po dobu 75 dnů. Tyto šablony obvykle obsahují sekce pro příjem tekutin, cvičení, čtení, jídlo a další denní návyky spojené s výzvou.
Jsou navrženy tak, aby vám pomohly zůstat důslední, zaznamenávat pokrok a držet se svých osobních cílů, aniž byste museli vytvářet plánovač od nuly.
Ať už se zaměřujete na sebezdokonalování, pohodu zaměstnanců nebo jen potřebujete jasný systém na podporu své denní rutiny, tyto šablony jsou určeny pro všechny, kteří chtějí zůstat zodpovědní, aniž by se cítili přetížení.
Co dělá šablonu 75 soft challenge dobrou?
Solidní šablona 75 Soft udržuje věci jednoduché a pomáhá vám zůstat každý den konzistentní. Měli byste být schopni ji otevřít, sledovat to, na čem záleží, a pokračovat dál.
- Denní sledování úkolů: Odškrtávejte si cvičení, čtení, pití vody a další denní úkoly.
- Flexibilní rozvržení: Upravte prostor podle svých osobních cílů a rutiny.
- Sledování tělesných měr: Zaznamenávejte změny svého těla během cesty
- Záznam návyků: Sledujte návyky, které si osvojujete nebo odbouráváte.
- Kalendář pokroku: Podívejte se, kolik dní jste vydrželi na správné cestě.
- Sledování jídla a pitného režimu: Zaznamenávejte své jídlo a pitný režim na jednom místě.
- Prostor pro náladu nebo reflexi: Zapište si, jak se cítíte nebo co vás ten den zaujalo.
- Verze pro tisk nebo digitální verze: Použijte ji na svém zařízení nebo si ji vytiskněte – podle toho, co vám vyhovuje.
- Minimalistický design: Zaměřte se na sledování bez zbytečných rušivých prvků.
🔎 Věděli jste, že... Neaktivita zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění o 147 % a je příčinou 80 % případů cukrovky typu 2. Pravidelný režim s monitorováním příjmu tekutin, vyváženou stravou a fyzickou aktivitou však toto riziko snižuje.
Přehled 75 nejlepších šablon pro sledování měkkých výzev
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona cvičebního deníku ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Začátečníci a fitness nadšenci sledující 75denní tréninky
|Úkoly na jednu relaci; vlastní pole pro opakování/trvání/typ; stavy (Dokončeno/Zmeškané/K provedení); týdenní a úplné zobrazení protokolu
|ClickUp Seznam/Tabule/Kalendář
|Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
|Získejte bezplatnou šablonu
|Pro všechny, kteří se zaměřují na každodenní návyky (čtení, pitný režim, spánek)
|Vlastní pole pro návyky; zobrazení pokroku ve formě seznamu nebo tabulky; aktualizace stavu; značky pro prioritu/typ
|Seznam/tabulka ClickUp
|Šablona pro plánování jídel ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|75 Soft plánování jídel a příprava potravin
|Oblasti výživy (kalorie/sacharidy/bílkoviny); recepty + složky pro nákupy; plánování na tabuli a v kalendáři; stav jídla
|ClickUp tabule/kalendář
|Šablona plánu péče o sebe ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Zotavení, všímavost, odpočinkové rutiny
|Denní úkoly v oblasti péče o sebe; pole nálady/energie; opakující se připomenutí; flexibilní nástroj pro vytváření rutin
|Seznam/kalendář ClickUp
|Šablona denního plánovače ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vytvořte si opakovatelný den (cvičení, čtení, jídlo)
|Kategorie úkolů a priority; plánování kalendáře; sledování tabule/seznamu; vlastní sekce (pitný režim, pohyb, čtení)
|Kalendář/seznam/tabule ClickUp
|Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Přehledné a praktické denní sledování
|Pole kategorie/umístění/série; termíny a připomenutí; ukazatele pokroku; více zobrazení (kalendář/tabule/Ganttův diagram)
|ClickUp Seznam/Kalendář/Tabule/Gantt
|Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Dlouhodobější cíle spojené s 75 Soft
|Cíle rozdělené podle časové osy; vlastní pole pro sledování pokroku; zobrazení akcí/sledování/shrnutí; podněty k reflexi
|ClickUp Seznam/Dokument/Tabule
|Šablona osobní produktivity ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Náročný rozvrh kombinující návyky + práci
|15 vlastních stavů; organizace seznamů/tabulek; plánování + integrované sledování času; připomenutí/štítky/filtry
|ClickUp Seznam/Tabule/Kalendář
|Šablona výzvy ClickUp 75 Hard Wellness Challenge
|Získejte bezplatnou šablonu
|75 Soft/75 Hard denní struktura
|Denní úkoly a milníky; 75denní vizuální přehled pokroku; zobrazení harmonogramu/milníků/hodnocení; týdenní reflexe
|ClickUp Seznam/Kalendář/Řídicí panel
|75 šablon pro jemné výzvy od LaToya Rachelle
|Stáhnout šablonu
|Papírové diáře, které nabízejí prostor pro reflexi
|Tisknutelný tracker; denní kontroly (pohyb, hydratace, čtení); prostor pro poznámky a záměry; vyvážené, jemné tempo
|Tisknutelný PDF
|75denní plánovač soft challenge od 101 Planners
|Stáhnout šablonu
|Jednoduché, editovatelné a tisknutelné vějíře
|Vyplňte PDF nebo vytiskněte; denní sledování na jednom listu; 75denní kalendář; prostor pro reflexe/úpravy
|Upravitelné PDF/tisknutelné
|75 soft challenge (galerie Notability)
|Stáhnout šablonu
|Uživatelé iPadů/tabletů s Apple Pencil
|Ručně psané poznámky; zaškrtávací políčka pro návyky; přidávání hlasových poznámek/fotografií; plně digitální, organizované v jedné aplikaci
|Digitální plánovač Notability
|75denní soft challenge k vytisknutí od SnapyBiz
|Stáhnout šablonu
|Přizpůsobitelná obtížnost + rozvržení
|Upravitelná pole; režimy snadný/střední/obtížný; minimalistická denní mřížka; formáty A4/A5/US Letter
|Upravitelné PDF/tisknutelné
13 bezplatných šablon pro sledování výzev 75 Soft Challenge
Nemusíte vytvářet svůj tracker od nuly. Tyto 75 hotových šablon Soft vám pomohou začít s vervou, zůstat organizovaní a dokončit výzvu. Pojďme na to:
1. Šablona ClickUp pro záznam cvičení
Pokud již používáte ClickUp pro práci, má smysl přidat do stejného prostoru také sledování vaší kondice a 75 Soft Challenge. Šablona ClickUp Exercise Log Template promění vaše cvičení v úkol, který můžete odškrtnout – včetně poznámek, opakování, času, vybavení a dokonce i podrobností o trenérovi. Je ideální pro ty, kteří chtějí vybudovat vyvážený životní styl.
Nepotřebujete žádnou samostatnou aplikaci ani zápisník. Vše je na jednom místě a díky přehledným zobrazením můžete během několika sekund přepínat mezi týdenními plány a kompletním záznamem.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Nastavte si úkoly pro každé tréninkové sezení
- Použijte vlastní pole pro sledování opakování, trvání a typu cvičení.
- Organizujte tréninky podle stavu, jako je Dokončeno, Zmeškáno nebo K provedení.
- Zobrazte si svůj týdenní plán v několika pohledech.
🔑 Ideální pro: Začátečníky nebo fitness nadšence, kteří hledají centrální prostor pro správu tréninků, denních úkolů a sledování pokroku v jedné aplikaci.
2. Šablona ClickUp Personal Habit Tracker
Pokud je vaše výzva 75 Soft Challenge zaměřena spíše na zdravé návyky než na cvičení, je pro vás šablona ClickUp Personal Habit Tracker jako stvořená. Jedná se o jednoduchý, přehledný tracker, ve kterém si můžete nastavit vlastní cíle, jako například „přečíst 15 stránek“ nebo „vypít 64 oz“, a sledovat svůj pokrok.
Nejde jen o zaškrtávání políček – budujete si rytmus. ClickUp vám umožňuje označovat, filtrovat a prioritizovat návyky, aby se vaše rutina nerozpadla, i když se vám život zkomplikuje.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Sledujte denní cíle pomocí vlastních polí pro konkrétní návyky, jako jsou kroky, čtení nebo pitný režim.
- Sledujte svůj pokrok v tabulkové nebo seznamové formě, podle toho, jak vám to vyhovuje.
- Pomocí aktualizací stavu označte návyky jako otevřené nebo dokončené.
- Seskupujte návyky podle priority nebo typu pomocí vestavěných značek.
🔑Ideální pro: Každého, kdo používá šablonu 75 Soft Template k vytvoření struktury a zodpovědnosti v oblasti návyků nesouvisejících s fitness, jako je čtení, spánek nebo vědomé stravování.
3. Šablona pro plánování jídel ClickUp
Tato šablona vám pomůže plánovat jídla, aniž by se to stalo vaší hlavní náplní práce. Šablona ClickUp Meal Planning Template vám umožní organizovat recepty, vytvářet seznamy ingrediencí a sledovat cíle vyvážené stravy na jednom panelu.
Je to skvělé pro každého, kdo se účastní 75 Soft Challenge a chce se vyhnout jídlům z rychlého občerstvení na poslední chvíli nebo neplánovaným hříchům. Můžete přetahovat jídla do kalendáře, třídit je podle typu a dokonce zaznamenávat nutriční hodnoty, jako jsou čisté kalorie a bílkoviny. Můžete také sledovat všechna svá jídla, od ranní rutiny až po večerní skleničku. Je to rychlé, přehledné a flexibilní.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Sledujte jídla pomocí vlastních polí, jako jsou čisté sacharidy, kalorie a typ jídla.
- Uspořádejte recepty a nákupní seznamy do samostatných složek pro rychlý přístup.
- Pomocí zobrazení tabule a kalendáře si naplánujte jídla na celý týden.
- Nastavte stavy pro každý úkol týkající se jídla, abyste věděli, co je připraveno, co čeká na zpracování a co je hotovo.
🔑Ideální pro: Každého, kdo se snaží dodržovat šablonu 75 soft challenge a zároveň udržovat své jídlo, výživu a plánování nákupů pod kontrolou a snadno zvládnutelné.
🔊 Co říkají zákazníci o ClickUp?
Nemohu o něm říct dost dobrého. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení se s ClickUpem prostě nemůžete splést.
4. Šablona plánu péče o sebe ClickUp
Pokud je 75 soft challenge stejně tak o zpomalení jako o tom, být přítomen, pak je tato šablona přesně to, co potřebujete. Šablona ClickUp Self Care Plan vám pomůže vyhradit si čas na návyky, které vaše chytré hodinky nesledují – odpočinek, rutiny, spánek a zotavení.
Můžete si je přizpůsobit podle svého denního režimu, nastavit připomenutí pro úkoly v rámci péče o sebe a pomocí polí sledovat náladu nebo úroveň energie. Jsou navrženy tak, aby byly jednoduché, takže plánování péče o sebe pro vás nebude další povinností.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Přidejte si každodenní úkoly v oblasti péče o sebe, jako je psaní deníku, péče o pleť nebo digitální detox.
- Sledujte svou emocionální nebo fyzickou energii pomocí vlastních polí.
- Nastavte si opakující se připomenutí, abyste nevynechali dny odpočinku nebo čas na reflexi.
- Vytvořte si flexibilní rutinu, která podporuje jak produktivitu, tak odpočinek.
🔑Ideální pro: Každého, kdo si buduje denní návyky v oblasti regenerace, všímavosti a osobního růstu a zároveň se snaží o vyváženější přístup ke zdraví.
🚀 Reálný dopad ClickUp: Týmy, které používají šablony ClickUp, hlásí 83% snížení času potřebného k nasazení projektového plánu – díky předem připraveným příručkám, které eliminují čas strávený organizací a provozováním práce. Dodržování něčeho jako 75 Soft Challenge se stává samozřejmostí.
5. Šablona denního plánovače ClickUp
Tato šablona denního plánovače od ClickUp je více než jen jednoduchý seznam úkolů – je to vaše osobní velitelské centrum. Můžete si rozdělit den na úkoly v různých kategoriích, jako jsou osobní cíle, fitness nebo práce, a vše seřadit podle priority pomocí vestavěných značek a filtrů.
Kalendář a seznam vám pomohou strukturovat vaši denní rutinu vizuálním a přehledným způsobem. Žádný nepořádek. Žádný zmatek. Pokud se účastníte 75 Soft Challenge, tato šablona vám pomůže strukturovat vaše tréninky, čas na čtení, péči o sebe a jídlo – vše na jednom místě.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Organizujte si den podle typu úkolu, priority nebo termínu.
- Pomocí kalendáře si naplánujte každodenní návyky a povinnosti, které nelze odložit.
- Sledujte pokrok ve všech činnostech pomocí zobrazení tabule nebo seznamu.
- Přizpůsobte si sekce pro příjem tekutin, fyzickou aktivitu nebo čtení.
🔑Ideální pro: Každého, kdo si buduje opakovatelnou denní rutinu, která kombinuje strukturu s flexibilitou – zejména během 75 soft challenge nebo fáze osobního rozvoje.
💡 Tip pro profesionály: Téměř 60 % pracovníků tráví čas přeskakováním mezi různými nástroji, aby zvládli jednoduché rutinní úkoly. ClickUp eliminuje tuto roztříštěnost nástrojů a sjednocuje vaše návyky, úkoly, poznámky a aktualizace do jednoho přehledu, takže vaše výzva 75 Soft Challenge nebude narušena digitálním chaosem.
6. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Pro ty, kteří mají rádi přehlednost a jasnost, je šablona denního seznamu úkolů ClickUp přesně to pravé. Je navržena tak, aby vám pomohla naplánovat den s minimálním úsilím.
Vytvářejte úkoly, stanovujte termíny, organizujte je podle kategorií (například fitness, jídlo, čtení) a sledujte svůj pokrok v 75 soft challenge bez zbytečného nepořádku. Je zřejmé, jak snadné je rozdělit velké cíle na menší části a dokončit je.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Vytvářejte strukturované seznamy úkolů s poli jako kategorie úkolu, umístění a počítadlo série.
- Nastavte termíny, připomenutí a vizuální ukazatele pokroku pro každý úkol.
- Stanovte priority podle naléhavosti a důležitosti pomocí vestavěných štítků.
- Využijte několik zobrazení – kalendář, seznam, tabuli, Ganttův diagram – a naplánujte si den podle svých představ.
🔑Ideální pro: Každého, kdo chce jasný, praktický denní tracker, který udržuje úkoly, návyky a osobní cíle viditelné a splnitelné od rána do večera.
🔎 Věděli jste? Pokud budou současné trendy pokračovat, fyzická nečinnost by měla do roku 2030 dosáhnout celosvětově 35 %. Šablony pomáhají tento trend zvrátit tím, že vytvářejí strukturu a odpovědnost.
7. Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp
Pomůže vám to přestat se točit v kruhu s nejasnými cíli a začít pracovat na osobním růstu. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp vám poskytne strukturu, aniž by vám překážela.
Díky integrovaným možnostem stavu, jako jsou „na dobré cestě“ a „cíl splněn“, snadno zjistíte, kde se právě nacházíte. S touto šablonou pro stanovení cílů můžete naplánovat osobní cíle, rozdělit je na milníky a zaznamenávat malé úspěchy.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Rozdělte si rozvojové cíle na čtvrtletí, týdny nebo vlastní časové osy.
- Pomocí vlastních polí zaznamenávejte pokrok, časové bloky a úspěchy.
- Přepínejte mezi různými zobrazeními plánování, jako jsou kroky, sledování a souhrny.
- Pravidelně se zamýšlejte nad otázkami jako „Jak jste spokojeni se svým pokrokem?“
🔑Ideální pro: Každého, kdo používá šablonu 75 soft challenge jako součást širšího plánu péče o sebe zaměřeného na myšlení, rutinu a měřitelný pokrok.
➡️ Číst více: Jak mít po práci více energie
8. Šablona ClickUp pro osobní produktivitu
Pokud se snažíte skloubit cvičení, čtení, stravování a péči o sebe sama s prací nebo vedlejším příjmem, tato šablona vám pomůže vše udržet pod kontrolou. Šablona ClickUp Personal Productivity Template je více než jen seznam úkolů – je to kompletní systém pro sledování času, organizování cílů a zaznamenávání pokroku.
Můžete seskupit osobní úkoly, jako je příprava jídla nebo rychlá chůze, spolu s pracovními cíli, aniž byste ztratili soustředění. Díky podrobným možnostem nastavení stavu a připomenutím v reálném čase vám nic neunikne.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Rozdělte své úkoly do 15 vlastních stavů a přesně uvidíte, co je ještě nevyřízené a co je hotové.
- Upřednostněte své denní návyky a osobní cíle pomocí seznamů a tabulek.
- Plánujte úkoly a sledujte strávený čas pomocí vestavěného časovače ClickUp.
- Nastavte si připomenutí, štítky a filtry, abyste zůstali soustředění a dodržovali plán.
🔑 Ideální pro: Každého, kdo kombinuje sledování 75 soft challenge s nabitým programem a chce zjednodušit plánování, aniž by mu unikly detaily.
🔎 Věděli jste? Globální náklady na nečinnost: 54 miliard dolarů ročně na zdravotní péči a 13,7 miliard dolarů na ztrátu produktivity. Malé každodenní činnosti sledované pomocí bezplatného plánovače mohou mít skutečný význam.
9. Šablona výzvy ClickUp 75 Hard Wellness Challenge
Tato šablona je určena pro všechny, kteří se účastní strukturované wellness výzvy, jako je šablona ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template, která vám poskytne kompletní přehled denních úkolů, týdenních kontrolních bodů a milníků výzvy.
Organizuje vaše návyky, cíle a hodnocení na jednom místě, takže se nemusíte snažit vzpomenout si, zda jste každý den pili dostatek vody nebo absolvovali fyzickou aktivitu. Ať už to děláte sami nebo ve skupině, vše zůstává přehledné a konzistentní.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Přiřazujte a sledujte denní úkoly, jako jsou cvičení, čtení nebo zdravé stravování.
- Sledujte svůj pokrok po dobu 75 dnů pomocí vizuálních aktualizací stavu.
- Využijte více zobrazení ke správě plánů, milníků a hodnocení.
- Zaznamenávejte úspěchy, každý týden se zamyslete a v případě potřeby upravte svůj plán.
🔑Ideální pro: kohokoli, kdo používá bezplatnou šablonu 75 soft challenge nebo 75 hard a chce komplexní nástroj pro sledování pokroku se strukturou, připomínkami a přehledným zobrazením pokroku.
💡Tip pro profesionály: Pokud pro své tréninky 75 Soft využíváte posilovnu, software pro správu posilovny vám pomůže zefektivnit vše – od rezervace lekcí až po sledování docházky.
10. 75 šablon pro jemné výzvy od LaToya Rachelle
Tato šablona 75 soft challenge vyniká svým vřelým, osobním přístupem k budování návyků. Byla vytvořena LaToya Rachelle a je promyšleně navržena tak, aby spojovala péči o sebe, fyzické zdraví a denní rutiny v jednom tisknutelném formátu. Nesledujete jen zaškrtávací políčka – budujete záměr do svého dne.
Rozvržení je uklidňující a snadno přehledné, ideální pokud dáváte přednost dennímu plánovači, který můžete držet v ruce, do kterého můžete psát poznámky a nad kterým můžete přemýšlet.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Vytiskněte si a přizpůsobte si svůj deník výzev s prostorem pro reflexi a poznámky.
- Sledujte návyky, jako je čtení, pitný režim a pohyb, pomocí přehledných denních kontrol.
- Zaměřte se na vyvážené cíle, které podporují pokrok bez tlaku.
- Budujte disciplínu flexibilním, uvědomělým a povzbuzujícím způsobem.
🔑Ideální pro: Každého, kdo dává přednost papírové šabloně 75 soft challenge, která je zdarma a kombinuje praktičnost s nádechem osobní inspirace.
11. Šablona plánovače 75denní výzvy od 101 Planners
Tento plánovač 75 soft challenge od 101 Planners je tisknutelné, jednoduché řešení, které klade důraz na jednoduchost a strukturu. Na rozdíl od většiny šablon rozděluje tuto výzvu do jasně označených, editovatelných sekcí, které vám umožní sledovat návyky a reflektovat je během cesty.
Můžete psát přímo do PDF souboru nebo jej vytisknout a vyplnit ručně. Žádné rušivé prvky – jen prostor pro zaznamenávání pokroku, odškrtávání denních návyků a udržování odhodlání dosáhnout svých osobních cílů.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Stáhněte si plně editovatelný soubor PDF, který můžete digitálně přizpůsobit nebo vytisknout pro každodenní použití.
- Sledujte fyzickou aktivitu, jídlo, čtení, příjem tekutin a další údaje na jednom listu.
- Zaznamenávejte pokrok pomocí 75denního kalendáře, který vám poskytne úplný přehled.
- Během výzvy přidávejte osobní reflexe nebo úpravy.
🔑 Ideální pro: Každého, kdo hledá jednoduchou, zdarma stažitelnou šablonu 75 soft challenge bez nutnosti registrace a s velkou flexibilitou.
💡Tip pro profesionály: Aplikace pro sledování návyků vám poskytne strukturu a odpovědnost v reálném čase. Vyberte si takovou, která obsahuje počítadlo sérií, připomenutí a přizpůsobitelné cíle.
12. 75 Soft Challenge od Notability
Pro ty, kteří preferují práci na iPadu nebo tabletu, nabízí 75 šablon soft challenge v aplikaci Notability plně digitální zážitek, který je vhodný pro ruční psaní. Nejedná se o běžný tracker – je vizuálně čistý, přizpůsobitelný a vytvořený pro poznámky.
Ať už si rádi děláte poznámky, zakroužkujete milníky nebo zvýrazníte úspěchy, flexibilita aplikace Notability vám to vše umožní. Můžete dokonce synchronizovat hlasové poznámky se svými záznamy, díky čemuž bude vaše cesta za kondicí více reflexivní a osobní.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Stáhněte si digitální plánovač a přímo do něj vkládejte poznámky pomocí Apple Pencil nebo stylusu.
- Označujte si denní návyky, jako je pití vody, pohyb a čtení, přímo ve svých poznámkách.
- Přidávejte hlasové poznámky, fotografie pokroku nebo denní reflexe nálady.
- Ukládejte vše do jedné aplikace bez tisku nebo externích nástrojů.
🔑Ideální pro: uživatele iPadů, kteří chtějí interaktivní, volný způsob správy své výzvy 75 soft challenge – s plnou flexibilitou kreslení, nahrávání nebo psaní.
💡Tip pro profesionály: Cvičení neuroplasticity, jako je střídání rukou při jednoduchých úkolech, každodenní psaní deníku nebo učení se novým pohybům, mohou přeprogramovat váš mozek, aby se rychle přizpůsobil.
13. 75denní soft challenge k vytisknutí zdarma od SnapyBiz
Tato bezplatná tisknutelná 75denní soft challenge od SnapyBiz je zaměřena na flexibilitu. Odlišuje se editovatelným rozvržením – prázdnými sloupci a řádky, které vám umožní sestavit výzvu podle svých představ. Ať už se zaměřujete na fyzickou aktivitu, každodenní úkoly, přísnou dietu nebo čtení, můžete si tracker přizpůsobit podle svých potřeb.
Nabízí také tři úrovně obtížnosti – snadnou, střední a těžkou – takže nejste omezeni jedním univerzálním plánem. Navíc je formátován pro velikosti A4, A5 a US Letter, takže tisk doma je bezproblémový.
🌟 Klíčové vlastnosti:
- Vyberte si mezi editovatelnými formáty PDF pro plné přizpůsobení.
- Upravte obtížnost výzvy tak, aby odpovídala vašemu aktuálnímu tempu.
- Sledujte své denní návyky pomocí minimalistického rozvržení, které se snadno označuje.
- Použijte je jako plánovač, kontrolní seznam nebo vizuální deník – vše z jednoho výtisku.
🔑 Ideální pro: Každého, kdo si chce vytvořit výzvu 75 soft přizpůsobenou svému životnímu stylu a preferované metodě sledování.
➡️ Další informace: Šablony pro sledování návyků zdarma v Google Sheets, Excelu a ClickUp
Zůstaňte na správné cestě s 75 soft challenge pomocí ClickUp
K vytvoření lepších návyků nepotřebujete složitý systém ani drahou aplikaci – potřebujete něco, co vám vyhovuje. Ať už sledujete příjem tekutin, jídla nebo si vyhradíte čas na péči o sebe, těchto 75 bezplatných šablon pro jemné výzvy vám usnadní zůstat důslední.
Vyberte si šablonu, která odpovídá vašemu stylu – zdarma k tisku, digitální, strukturovanou nebo flexibilní – a dejte své denní rutině nový impuls.
Chcete jeden nástroj, který uchovává vše na jednom místě – návyky, cíle, stravovací plány, tréninky a pokrok?
Vyzkoušejte zdarma 75 šablon pro měkké výzvy od ClickUp, které vám pomohou zefektivnit vaše výzvy a zůstat organizovaní od prvního dne.