10 strategií pro blaho zaměstnanců, které udrží váš tým spokojený

Blaho zaměstnanců je klíčovou součástí prosperujícího pracoviště. Podle průzkumu Gallup State of the Work Survey 2024 „více než 62 % zaměstnanců po celém světě necítí zapojení do práce“. To představuje celosvětovou ztrátu produktivity ve výši přibližně 8,9 bilionu dolarů.
Vzhledem k těmto ohromujícím číslům je jasné, že upřednostňování zdraví a pohody zaměstnanců není jen prospěšné, ale přímo nezbytné.
V tomto blogu se podíváme na 10 účinných strategií pro blaho zaměstnanců. Tyto strategie pomáhají personalistům, vedoucím pracovníkům a manažerům vytvářet zdravější a produktivnější pracovní prostředí.
Proč je pohoda zaměstnanců důležitá?
Práce může být stresující, zejména pro znalostní pracovníky, kteří se snaží držet krok s neustále se měnící povahou odvětví. Mohou strategie pro blaho zaměstnanců tuto situaci skutečně zlepšit?
Ano, je to tak! Průzkum EY 2023 Work Reimagined Survey zjistil, že „důvěra, posílení postavení a péče snižují pravděpodobnost odchodu ze zaměstnání o 40 %“. I když se to může jevit jako abstraktní pojmy, dobře navržená strategie pro blaho zaměstnanců může pomoci je ve vašem pracovišti zhmotnit.
Zde je vysvětleno, proč je to tak důležité.
Spokojení zaměstnanci = produktivní zaměstnanci
Když se zaměstnanci cítí dobře, jsou více soustředění a motivovaní a lépe plní své úkoly. Podávají špičkové výkony a řeší výzvy s pozitivním přístupem. Odvádějí lepší práci, dodržují termíny s úsměvem a přicházejí s kreativními řešeními. Je to výhodné pro všechny!
Méně stresu, méně nemocenských dnů
Pocit přetížení a vyhoření může vést k častějším nemocem. Podpora zdraví a pohody zaměstnanců jim pomáhá zvládat stres a zůstat zdraví, což znamená méně absencí a spolehlivější tým. Když se lidé cítí dobře a mohou chodit do práce a podávat nejlepší výkony, vyhrávají všichni!
Nižší fluktuace, vyšší retence
Nikdo nechce opustit práci, kde se cítí oceněný a podporovaný. Když dáte přednost zlepšení pohody zaměstnanců, ukážete jim, že vám na nich záleží jako na lidech, a ne jen jako na kolečkách v soukolí. To může vést k šťastnější a loajálnější pracovní síle, která s vámi zůstane dlouhodobě. Ušetříte čas a peníze na náboru nových zaměstnanců a budete moci přidat více zdrojů do svého stávajícího týmu!
Kreativita a řešení problémů
Představte si tým, který se nebojí sdílet nápady a podstupovat rizika. Když se zaměstnanci cítí podporováni a oceňováni, vytvářejí prostředí, ve kterém šťastní a zdraví zaměstnanci přemýšlejí mimo zaběhnuté schémata a přicházejí s inovativními řešeními.
Silnější firemní kultura
Když se zaměstnanci cítí dobře na svém pracovišti, je to vidět! Pozitivní a podpůrné pracovní prostředí podporuje pocit sounáležitosti a příslušnosti. Lidé si pak spíše navzájem pomáhají, efektivně spolupracují a vytvářejí kulturu důvěry a respektu.
Tato pozitivní energie se může šířit po celé společnosti a učinit ji příjemnějším místem pro všechny.
Blaho zaměstnanců je strategickou investicí do udržitelného růstu celé vaší organizace. Pracovní prostředí, které podporuje blaho zaměstnanců, vede k dobré zkušenosti zaměstnanců a dlouhodobému úspěchu.
Podle průzk umu EY 2023 Work Reimagined Survey byly organizace, které upřednostňovaly strategie zaměřené na zaměstnance:
- O 140 % větší optimismus ohledně přilákání potřebných talentů
- O 204 % vyšší pravděpodobnost, že budou souhlasit s tím, že se produktivita společnosti v posledních dvou až třech letech změnila/zlepšila.
- O 131 % větší pravděpodobnost, že budou souhlasit s tím, že společnost v posledních dvou až třech letech dobře zvládala vnější tlaky.
- O 187 % vyšší pravděpodobnost, že budou souhlasit s tím, že flexibilní práce byla úspěšně zavedena do praxe.
10 strategií pro dobré pracovní podmínky zaměstnanců
Kromě ztráty zisku existuje mnohem složitější souvislost mezi blahobytem zaměstnanců a výkonností organizace.
Průzkum společnosti Gallup naznačuje, že zapojení zaměstnanců je ještě významnějším prediktorem výkonnosti obchodní jednotky v náročných dobách, jako je pandemie nebo recese. Investováním do zapojení zaměstnanců také zlepšujete okamžité výsledky a dlouhodobou životaschopnost svého podniku.
Zde je 10 strategií pro blaho zaměstnanců, které vám pomohou zvýšit jejich angažovanost a vytvořit pozitivní pracovní prostředí.
1. Stanovte jasné a měřitelné cíle
Zaměstnanci prosperují díky pocitu smysluplnosti a úspěchu. Stanovení jasných, dosažitelných cílů jim pomáhá cítit se motivovaní a zapojení do své práce. ClickUp Goals je výkonný nástroj, který zaměstnancům umožňuje vizualizovat jejich cíle a sledovat pokrok.
Podívejme se, jak to optimalizuje vaše stanovení cílů:
- ClickUp Goals vám umožňuje rozdělit velké cíle na menší, zvládnutelné kroky. Díky tomu se cíle nezdají tak nepřekonatelné a zaměstnanci mohou snadněji sledovat svůj pokrok.
- Pomocí ClickUp Goals můžete sledovat pokrok pomocí číselných, peněžních, pravdivých/nepravdivých a úkolových cílů.
- Zajišťuje transparentnost cílů a pokroku. Každý může vidět, jak jeho práce přispívá k celkovému výsledku.
- Udržujte své cíle přehledně uspořádané v jedné složce. Vytvořte složky pro sledování sprintových cyklů, stavu projektů, týdenních hodnocení zaměstnanců a důležitých cílů týmu.
- Použijte ClickUp Milestones k uznání a oslavě dosažení cílů. Uznávejte a oslavujte dosažení cílů, abyste zvýšili morálku a motivaci.
2. Provádějte časté kontroly zaměstnanců
Pravidelná komunikace je klíčem k pochopení potřeb a obav zaměstnanců. Naplánujte časté schůzky, individuální nebo v malých skupinách, abyste vytvořili bezpečný prostor pro otevřený dialog.
Šablony, jako je šablona pro zpětnou vazbu od zaměstnanců od ClickUp, vám pomohou při těchto diskusích a shromáždí cenné informace. S touto šablonou můžete:
- Získejte rychlou a cennou zpětnou vazbu od svých zaměstnanců
- Sledujte pocity zaměstnanců v průběhu času pomocí přehledných vizuálních nástrojů.
- Otevřeně sdílejte zpětnou vazbu a vytvořte kulturu, ve které se zaměstnanci a manažeři cítí pohodlně při vzájemné komunikaci.
A to není vše. Šablona pro zpětnou vazbu od zaměstnanců ClickUp vám nabízí řadu výhod, jako například:
- Pomáháme manažerům komunikovat a poskytovat zpětnou vazbu strukturovaným a konzistentním způsobem.
- Motivujte zaměstnance, aby převzali odpovědnost za své výkony
- Poskytování platformy pro otevřené a upřímné rozhovory mezi manažery a zaměstnanci
- Poskytněte členům týmu příležitost vzájemně si uznávat a odměňovat své úspěchy.
Pomocí těchto kontrolních schůzek stanovte jasné a proveditelné kroky ke zlepšení a sledujte jejich plnění na následujících schůzkách. Nabídněte zdroje nebo školení k řešení všech potřeb nebo nedostatků zjištěných během kontrolních schůzek.
3. Sledujte zapojení zaměstnanců
Zapojení zaměstnanců je silným ukazatelem celkové pohody na pracovišti. Pomáhá vám pochopit, jak propojený a motivovaný se váš tým cítí. Šablona zapojení zaměstnanců ClickUp vám v tomto ohledu přijde vhod.
S šablonou ClickUp pro zapojení zaměstnanců:
- Můžete pravidelně provádět průzkumy mezi zaměstnanci ohledně jejich úrovně zapojení.
- Můžete spravovat podrobné profily zaměstnanců a provádět plynulé procesy zapracování nových zaměstnanců.
- Pomůže vám také získat podnětné hodnocení výkonu.
Tyto údaje o zapojení zaměstnanců můžete využít k přizpůsobení iniciativ, které řeší konkrétní potřeby. Pokud například údaje ukazují, že se zaměstnanci cítí odtrženi od svých kolegů, můžete zavést aktivity na budování týmu.
Zde je několik kroků, které vám mohou pomoci s motivací zaměstnanců:
- Sdílejte výsledky průzkumů zapojení zaměstnanců se zaměstnanci. Tato transparentnost ukazuje, že si ceníte jejich příspěvků v průzkumech zaměstnanců a že se zavázali k vytváření pozitivního pracovního prostředí.
- Vypracujte akční plán, který bude reagovat na zpětnou vazbu získanou v průzkumech zapojení zaměstnanců. Zaměstnancům tak dáte najevo, že jejich názory jsou vyslyšeny a ceněny.
- Pravidelně se informujte u zaměstnanců, zda se zvyšuje jejich zapojení a zda jsou úpravy účinné. Šablona pro zapojení zaměstnanců od ClickUp vám pomůže dosáhnout všech těchto cílů bez námahy.
ClickUp se také pyšní komplexní platformou pro řízení lidských zdrojů určenou pro náboráře a personální týmy. Pomůže vám snadno řídit váš vysněný tým. Můžete vytvořit dokonalý systém, který zjednoduší nábor a zapracování nových zaměstnanců a zlepší jejich pohodu a rozvoj.
4. Podporujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Zdravá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je klíčová pro snížení stresu a prevenci vyhoření. Znamená to udržovat rovnováhu mezi prací a osobním životem. Jde o správné rozvržení času a energie, aby bylo možné zvládat pracovní i osobní úkoly a zároveň se starat o sebe.
Podporujte postupy, které vašim zaměstnancům pomohou udržet tuto rovnováhu.
- Nabídněte flexibilní pracovní dobu, abyste zaměstnancům pomohli zvládat jejich osobní a pracovní povinnosti.
- Umožněte práci na dálku , aby zaměstnanci měli větší kontrolu nad svým pracovním prostředím a snížili stres z dojíždění.
- Podporujte pravidelné přestávky během dne, aby si zaměstnanci mohli odpočinout a načerpat nové síly.
- Povzbuzujte zaměstnance, aby si stanovili hranice mezi prací a osobním životem, a respektujte tyto hranice jako součást firemní kultury.
- Aktivně povzbuzujte zaměstnance, aby využívali dovolenou a v případě potřeby si brali volno na duševní zdraví.
- Stanovte realistické termíny, které zohledňují pracovní zátěž a kapacitu zaměstnanců, pomocí funkcí pro správu zdrojů ClickUp. Nereálné termíny mohou být významným zdrojem stresu.
- Jako vedoucí pracovník jděte příkladem v oblasti zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem tím, že si budete dělat přestávky, odcházet z práce včas a využívat placené volno. Tím nastavíte tón pro celou organizaci.
5. Upřednostňujte fyzické zdraví
Fyzické zdraví je klíčovou součástí celkového blahobytu. Podporujte zaměstnance v aktivním životním stylu tím, že jim poskytnete příležitosti a zdroje. Zde je několik tipů, jak můžete podporovat fyzické zdraví svých zaměstnanců:
- Poskytněte dotované nebo bezplatné členství v posilovně, abyste podpořili pravidelné cvičení.
- Pořádejte firemní fitness soutěže, které motivují zaměstnance k aktivnímu životnímu stylu.
- Pokud je to možné, nabídněte fitness zařízení nebo kurzy, jako je jóga nebo pilates, přímo v areálu firmy.
- Podporujte porady při chůzi nebo stojací stoly, abyste do pracovního dne začlenili více pohybu.
- Nabídněte zdravotní pobídky pro zaměstnance, kteří do práce jezdí na kole nebo chodí pěšky, například úschovnu kol nebo sprchy.
- Investujte do ergonomických pracovních stanic, abyste předešli fyzickým potížím a zraněním. To zahrnuje poskytnutí nastavitelných židlí, správného osvětlení a pohodlných klávesnic.
- Povzbuzujte zaměstnance, aby si během dne dělali přestávky na fyzickou aktivitu. Může se jednat o krátké procházky, protahování nebo dokonce lekce jógy.
- Organizujte dobrovolná zdravotní vyšetření, abyste zvýšili povědomí o preventivní zdravotní péči.
Investice do duševního a fyzického blahobytu a zdraví zaměstnanců prokazuje vaši péči o jejich dlouhodobé blaho.
6. Pečujte o duševní pohodu
Duševní zdraví je stejně důležité jako zdraví fyzické. Podporujte otevřené rozhovory o duševním zdraví a vytvořte bezpečné prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci hledat pomoc. Zde je několik klíčových strategií, které můžete zavést, abyste podpořili duševní pohodu na pracovišti:
- Zajistěte přístup k důvěrnému poradenství nebo programům pomoci zaměstnancům (EAP).
- Umožněte zaměstnancům vzít si volno speciálně z důvodu duševního zdraví, aniž by byli stigmatizováni.
- Organizujte workshopy zaměřené na zvládání stresu a povědomí o duševním zdraví.
- Vyhraďte na pracovišti klidné zóny, kde se zaměstnanci mohou uvolnit a zbavit se stresu.
- Nabídněte programy tréninku všímavosti nebo meditační aplikace, které zaměstnancům pomohou zvládat stres a zlepšit soustředění.
7. Vytvořte pozitivní pracovní prostředí
Pozitivní pracovní prostředí je takové, ve kterém se zaměstnanci cítí bezpečně, oceňováni a respektováni. Může mít vliv na jejich duševní zdraví a celkovou pohodu. Jak toho dosáhnout?
- Podporujte kulturu inkluze, kde se oslavuje rozmanitost a všichni zaměstnanci se cítí oceněni.
- Vytvářejte příležitosti pro týmovou práci a spolupráci, abyste vybudovali pocit sounáležitosti.
- Pravidelně oceňujte a odměňujte tvrdou práci a přínos zaměstnanců.
- Podporujte otevřenou komunikaci tím, že budete přístupní a vstřícní.
Otevřená komunikace je základem mnoha snah o vytvoření pozitivního pracovního prostředí. Sada nástrojů pro spolupráci ClickUp, která zahrnuje funkce jako ClickUp Chat View, @ zmínky a vlákna komentářů, může zvýšit transparentnost na vašem pracovišti a odstranit bariéry mezi vedením a různými odděleními.
8. Podporujte sociální vazby
Budování silných sociálních vazeb na pracovišti může zlepšit morálku a vytvořit podpůrnou komunitu. Zaměstnanci, kteří se cítí propojeni se svými kolegy, pociťují větší spokojenost v práci, lepší komunikaci a silnější pocit sounáležitosti.
Zde je několik strategií, jak podpořit sociální vazby ve vaší organizaci:
- Organizujte zábavné a poutavé teambuildingové aktivity, které podporují spolupráci a komunikaci.
- Povzbuzujte zaměstnance, aby si navzájem uznávali a oceňovali své příspěvky. Může to být prostřednictvím jednoduchého systému pochval, speciální online platformy nebo dokonce ručně psaných děkovných dopisů.
- Oceňujte úspěchy zaměstnanců na týmových schůzkách, ve firemních zpravodajích nebo dokonce na sociálních sítích. Veřejné ocenění výrazně přispívá ke zvýšení morálky a k tomu, aby se zaměstnanci cítili oceněni.
- Podporujte skupiny vedené zaměstnanci na základě společných zájmů nebo zázemí.
Silný týmový duch vede ke zlepšení spolupráce, zvýšení kreativity a větší úspěšnosti organizace.
9. Investujte do profesního rozvoje
Zaměstnanci, kteří se cítí motivováni a podporováni ve svém profesním rozvoji, jsou angažovaní, produktivní a zůstávají ve vaší společnosti. Poskytněte jim příležitosti k profesnímu rozvoji, které jim pomohou rozvíjet jejich dovednosti a posunout se v kariéře.
- Pravidelně provádějte hodnocení dovedností nebo průzkumy, abyste identifikovali mezery v dovednostech jednotlivců i týmů.
- Zapojte zaměstnance do identifikace jejich vlastních vzdělávacích potřeb a rozvojových cílů.
- Nabízejte vzdělávací programy, workshopy nebo online kurzy, které budou odpovídat různým stylům učení a zájmům. Může se jednat o osobní školení, online vzdělávací moduly nebo přístup k externím vzdělávacím zdrojům.
- Zvažte nabídku programů proplácení školného, které zaměstnancům pomohou získat certifikáty nebo vzdělání relevantní pro jejich pracovní pozice.
- Poskytněte zaměstnancům finanční podporu nebo placené volno, aby se mohli účastnit konferencí, workshopů nebo networkingových akcí v oboru.
- Pomozte zaměstnancům naplánovat jejich kariérní postup v rámci společnosti a stanovte jasné milníky a příležitosti pro postup.
- Spojte zaměstnance s mentory, kteří jim poskytnou vedení, podporu a kariérní poradenství.
Investováním do profesního rozvoje vybudujete pracovní sílu připravenou na budoucnost, která je přizpůsobivá, inovativní a nadšená pro nové výzvy.
Můžete použít šablonu strategického plánu vzdělávání a rozvoje ClickUp, která vám pomůže sledovat a zaznamenávat potřeby v oblasti vzdělávání a rozvoje v celé vaší organizaci. To vám pomůže:
Stanovte jasné cíle a úkoly pro rozvoj zaměstnanců
- Sledujte a řešte potřeby školení v celé vaší organizaci.
- Vytvořte a implementujte programy vzdělávání a rozvoje, které jsou v souladu s cíli vaší organizace.
- Zhodnoťte dopad a účinnost svých iniciativ.
10. Ocenění a odměňování zaměstnanců
Uznání a odměny za tvrdou práci a úspěchy mohou zvýšit morálku a motivaci. Zde jsou účinné strategie, jak uznat a odměnit úspěchy vašeho týmu:
- Nabídněte různé možnosti odměn a uznání, abyste vyhověli různým preferencím zaměstnanců. Může se jednat o veřejné uznání, dodatečnou placenou dovolenou, dárkové poukázky nebo příležitosti k profesnímu rozvoji.
- Podporujte kulturu vzájemného uznání. Zaveďte systém, ve kterém si zaměstnanci mohou snadno vzájemně uznávat a oceňovat své příspěvky.
- Čím dříve oceníte úspěch, tím větší bude jeho dopad. Nenechte vynikající práci příliš dlouho bez povšimnutí.
- Oceňujte zaměstnance, kteří důsledně prosazují hodnoty vaší společnosti. Stanou se vzorem pro ostatní a budou je inspirovat, aby je následovali.
To motivuje zaměstnance k dosahování vynikajících výsledků, přispívá k pozitivnímu pracovnímu prostředí a v konečném důsledku vede ke zlepšení výkonnosti a větší úspěšnosti organizace.
Vytvořte prosperující pracoviště s ClickUp
Blaho zaměstnanců není jednorázová záležitost. Je to neustálý závazek vytvářet pracovní prostředí, ve kterém se váš tým cítí oceněný, podporovaný a prosperující. Zaveďte těchto 10 účinných strategií pro blaho zaměstnanců a vytvořte šťastnější, zdravější a produktivnější pracovní sílu.
ClickUp je vaše komplexní řešení pro správu všech iniciativ v oblasti pohody zaměstnanců. Od stanovení jasných cílů pomocí ClickUp Goals až po sledování zapojení zaměstnanců a umožnění check-inů vám ClickUp pomáhá při implementaci a správě vašich strategií.
Začněte ještě dnes s bezplatnou zkušební verzí ClickUp a uvidíte, jaký rozdíl může mít zaměření na pohodu zaměstnanců!