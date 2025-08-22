Bezplatné šablony realitního portfolia pro investory a agenty

Správa více nemovitostí bez jasné struktury může být velmi náročná, zejména pokud se musíte zabývat vším od inzerátů až po údaje o klientech.
Šablony realitního portfolia vnášejí pořádek do chaosu díky strukturovanému způsobu organizace, prezentace a sledování vašich aktiv.
Ať už jste investor, agent nebo developer, šablona portfolia vám pomůže prezentovat vaše aktuální portfolio nebo vytvořit nové profesionální portfolio. Eliminuje dohady, zvyšuje transparentnost a zajišťuje přístupnost všech informací.
Podívejme se na šablony realitních portfolií, jak si jednu vybrat a které z nich byste měli zvážit.
Co jsou šablony realitního portfolia?
Šablony realitního portfolia jsou předem navržené dokumenty, které pomáhají realitním profesionálům sledovat a prezentovat jejich nemovitosti. Tyto šablony dodávají vašemu portfoliu strukturu a přehlednost, šetří vám čas a snižují nepořádek.
Toto jsou standardní prvky šablony pro realitní kanceláře:
- Typ a název nemovitosti: Tato část obsahuje typ a název nemovitosti. To pomáhá investorům a kupujícím snadno porozumět nabídkám a rozhodnout se mezi nimi.
- Adresa a umístění: Přidejte úplnou adresu a podrobnosti o lokalitě. To pomůže klientům posoudit dostupnost, atraktivitu a potenciální hodnotu.
- Kupní cena a datum: Zde se zobrazují podrobnosti o kupní ceně a datu, kdy byla nemovitost získána. To usnadňuje analýzu zhodnocení a výpočet návratnosti investic.
- Aktuální tržní hodnota: Na základě analýzy trhu, včetně aktuálního ocenění nemovitosti, aby investoři mohli činit informovaná rozhodnutí.
- Fotografie a popisy nemovitostí: Přidejte kvalitní fotografie nemovitostí a stručný popis. Uveďte počet pokojů, koupelen, plochu a speciální vybavení, jako je bazén, zahrada nebo domácí kino.
- Jakékoli služby, které poskytujete: Uveďte všechny služby, které poskytujete v oblasti správy nemovitostí. Patří sem třídění nájemníků, údržba, renovace a další služby související s nemovitostmi.
- Údaje o společnosti nebo agentovi: Přidejte údaje o názvu společnosti, adrese, kontaktních údajích a čísle licence. Kompletní údaje o společnosti usnadňují potenciálním kupujícím kontaktovat vás.
💡 Tip pro profesionály: Chcete získat více potenciálních zákazníků? Vytvořte účinný marketingový plán pomocí těchto šablon marketingových plánů pro realitní kanceláře.
Přehled nejlepších šablon realitního portfolia
Zde je souhrnná tabulka nejlepších šablon realitního portfolia:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro správu portfolia ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sledování a prezentace nemovitostí investory do nemovitostí
|Hodnocení projektů, sledování nákladů/výdajů, dílčí úkoly, automatizace
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona portfolia pro správu projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Společnosti spravující nemovitosti, které spravují více investic
|Sledování stavu projektu, rozpočtová pole, komunikační kanály
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona pro správu realitních projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Realitní agenti a makléři organizující nabídky a podrobnosti projektů
|Sledování časové osy/závislostí, pole nákladů/trvání, připomenutí
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona ClickUp pro realitní makléře
|Získejte šablonu zdarma
|Noví realitní agenti organizující informace o nemovitostech a klientech
|Kategorizace nemovitostí, odkazy na inzeráty, správa klientů/kontaktů
|Seznam ClickUp, tabulka
|Šablona realitního portfolia ve formátu PDF od Fortune Builders
|Stáhněte si tuto šablonu
|Správci nemovitostí, developeři, stavitelé
|Sledování financí, rozsah prací, harmonogram projektu, mapa
|Šablona portfolia nemovitostí od Template.Net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Investoři do nemovitostí organizující nabídky pro klienty
|Vizuální přitažlivost, reference, služby správy nemovitostí
|Šablona. net Doc/Prezentace
|Šablona portfolia realitního fotografa od Template.Net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Fotografové nemovitostí, marketingové týmy
|Dosavadní práce, obrázky klientů, branding, kontaktní informace
|Šablona. net Prezentace
|Šablona brožury pro portfolio komerčních nemovitostí od Template.Net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Realitní agenti představující projekty
|Prvotřídní lokality, řešení pronájmu, grafy, komentáře
|Šablona. net Brožura
|Šablona portfolia interiérového designéra od Freepik
|Stáhněte si tuto šablonu
|Interiéroví designéři představují své projekty
|Obrázky projektu, sekce „O nás“, odkazy na styl, možnosti videa
|Freepik PSD
🔍 Věděli jste, že: Ve hře The Sandbox se údajně prodala virtuální nemovitost za 4,3 milionu dolarů, což je jedna z dosud největších transakcí s nemovitostmi v metaverse.
Co dělá šablonu portfolia nemovitostí dobrou?
Dobrá šablona pro realitní kanceláře zajistí, že nemovitosti a služby budou prezentovány profesionálně v přehledném formátu. Při výběru ideální šablony se zaměřte na následující aspekty:
- Přehledné a intuitivní: Hledejte šablonu, která vám pomůže zjednodušit zadávání údajů o nemovitostech díky přehlednému a intuitivnímu rozvržení. Zákazníci tak získají kompletní přehled v přehledném formátu.
- Organizované: Vyberte formát, který přehledně seskupuje podrobnosti do klíčových kategorií, jako je umístění, hodnota, příjmy a výdaje. Díky tomu je vše na svém místě a snadno se v něm orientuje.
- Vizuálně poutavé: Použijte šablony, které obsahují prostor pro fotografie nemovitostí, grafy nebo ikony, aby vaše portfolio bylo profesionálnější a srozumitelnější.
- Automatické výpočty: Vyberte si šablony s integrovanými vzorci pro automatické výpočty, abyste ušetřili čas a snížili počet manuálních chyb.
- Snadná aktualizace: Vyberte formát, který je flexibilní a snadno se upravuje při přidávání, prodeji nebo aktualizaci nemovitostí. Díky tomu bude portfolio vždy aktuální na základě aktuální nabídky.
- Přizpůsobitelné: Vyberte si šablonu, kterou můžete přizpůsobit svým logem, barvami a sděleními, abyste dosáhli profesionálního vzhledu a zvýšili svou důvěryhodnost.
Šablony realitního portfolia
Šablona realitního portfolia by měla poskytovat jasný přehled o nabídkách nemovitostí a informovat o službách, které nabízíte.
Zde jsou nejlepší šablony realitního portfolia, které byste měli prozkoumat, od ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, a dalších platforem:
1. Šablona pro správu portfolia ClickUp
Správa portfolia nemovitostí zahrnuje mnoho proměnných faktorů. Organizace investic do nemovitostí, analýza tržních trendů, vizualizace pokroku a další. Šablona ClickUp pro správu portfolia tento proces zjednodušuje.
Rozdělte své realitní projekty do kategorií dokončené, rizikové a aktivní, abyste mohli transparentně sledovat jejich průběh. Pro lepší sledování udržujte dokumenty SOP projektu pro rychlou referenci.
Můžete také sledovat klíčové ukazatele, abyste mohli plánovat a provádět úpravy stávajících realitních projektů. Bonus? Můžete nastavit vzorec pro výnosy z prodeje, abyste zajistili přesné výpočty.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Získejte důvěru, pohodlí a skóre ICE pro nové projektové požadavky a sledujte pokrok.
- Sledujte tým, odhadované náklady, výdaje, zůstatek a pokrok.
- Vytvářejte podúkoly a kontrolní seznamy pro každý realitní projekt a zefektivněte tak celý proces.
- Nastavte spouštěče a automatické odpovědi, abyste zajistili přesnost.
🔑 Ideální pro: Investory do nemovitostí, kteří chtějí organizovat, sledovat a prezentovat své nemovitosti.
2. Šablona portfolia pro správu projektů ClickUp
Podnik má několik realitních projektů a sledování a plánování každého z nich vyžaduje posouzení nejmenších detailů. Šablona portfolia pro správu projektů ClickUp poskytuje strukturovaný přístup ke sledování těchto detailů a zajišťuje efektivní plánování nemovitostí.
Použijte jej ke sledování a správě projektů podle stavu, včetně úkolů, které je třeba provést, úkolů v procesu a dokončených úkolů. Přidejte značky ke každému úkolu, který musíte zpracovat, a sledujte projekty.
Chcete získat větší kontrolu nad svým plánováním? Použijte ClickUp Portfolios.
Poskytuje strukturovaný prostor pro definování a propojení cílů projektu, stanovení strategií pomocí seznamů a sdílení portfolií s omezeným přístupem. ClickUp Portfolios také poskytuje prostor pro stanovení priorit úkolů, aby vaše realitní projekty zůstaly na správné cestě.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte komunikační kanál specifický pro daný projekt a integrujte jej do Slacku.
- Uveďte odhadovanou dobu a datum vzniku stavebních projektů.
- Přidejte rozpočet pro každý realitní projekt spolu s vynaloženými částkami.
- Přidávejte komentáře ke každému kroku, aby byl váš tým vždy v obraze.
🔑 Ideální pro: Společnosti zabývající se správou nemovitostí, které chtějí spravovat více realitních investic za účelem efektivního plánování a sledování.
💡 Tip pro profesionály: Chcete vizualizovat, spravovat a sledovat více projektů najednou? Použijte tyto šablony projektového portfolia a zajistěte si efektivitu díky přehlednému uspořádání.
3. ClickUp Real Estate Project Management
Pokud se snažíte sjednotit všechny projekty na jednom místě, šablona ClickUp Real Estate Project Management Template vám pomůže vše zorganizovat.
Šablona vám pomůže kategorizovat vaše realitní projekty a sledovat jejich průběh pomocí vlastních kroků podle časového harmonogramu projektu. To vám pomůže přidělovat zdroje a rozpočty pro všechny úkoly.
Pro každý úkol v rámci realitního projektu vytvořte seznam podúkolů a označte vztahy a závislosti, včetně blokování, úkolů a čekání, abyste minimalizovali rizika.
Pokud hledáte další zjednodušení, ClickUp je tu pro vás.
Software ClickUp Real Estate Management Software pomáhá efektivně spravovat a sledovat projekty, informovat tým a udržovat jej v obraze ohledně schůzek a podpisu smluv. Nejlepší na tom je, že můžete usnadnit práci i klientům tím, že zmapujete své nabídky pro snadné sledování.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte časovou osu pro každý úkol projektu a závislosti pro snadné sledování.
- Uveďte náklady a dobu trvání každého úkolu a podúkolu projektu.
- Přidejte automatizované vzorce pro odchylky v dnech a nákladech, abyste zajistili přesnost.
- Nastavte si připomenutí pro každý úkol, včetně instalace střechy, prohlídky místa, přípravy a dalších činností.
🔑 Ideální pro: Realitní agenty a makléře, kteří chtějí, aby jejich nabídky byly pro klienty srozumitelnější a snáze sledovatelné.
💡 Bonusový tip: Nástroje založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp Brain, vám pomohou efektivně spravovat vaše realitní projekty. Pomohou vám se vším, od generování obrazových podkladů až po analýzu nových trendů v rámci vašich projektů.
4. Šablona ClickUp pro realitní makléře
Chcete mít všechny podrobnosti pohromadě na jednom kompaktním místě? Použijte šablonu ClickUp Real Estate Agent Template s produktivními nástroji, které potřebujete k zajištění strukturovaného pracovního postupu realitního projektu.
Pomůže vám udržovat přehledný seznam minulých i současných klientů včetně jejich kontaktních údajů. Uveďte všechny podrobnosti o každé nemovitosti, včetně adresy, rozlohy, data zveřejnění a aktuálního stavu.
Navíc můžete vytvářet úkoly pro různé činnosti, včetně plánování prohlídek a následné komunikace s potenciálními klienty.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kategorizujte nemovitosti podle typu, od Beverly Fortress po Rancho Bernardo.
- Uveďte odkaz na inzerát a tržní hodnotu každé nemovitosti.
- Vytvořte dokument, ve kterém uvedete všechny informace o nemovitostech, které vlastníte.
- Přizpůsobte formulář žádosti o prohlídku podle procesu prodeje nemovitosti.
🔑 Ideální pro: Nové realitní makléře, kteří chtějí organizovat podrobnosti o nemovitostech a informace o klientech na jednom místě.
Zde je názor Lee Adkinse, spoluzakladatele a ředitele pro partnerství ve společnosti Amplified Solutions Consulting, na používání ClickUp.
Vyzkoušel jsem prakticky všechny dostupné kontrolní seznamy a nástroje pro správu projektů a nakonec jsme se rozhodli pro ClickUp, který je nejrobustnější a nejflexibilnější, ale zároveň velmi snadno použitelný pro koncového uživatele.
Vyzkoušel jsem prakticky všechny dostupné kontrolní seznamy a nástroje pro správu projektů a nakonec jsme se rozhodli pro ClickUp, který je nejrobustnější a nejflexibilnější, a přitom velmi snadno použitelný pro koncového uživatele.
5. Šablona realitního portfolia ve formátu PDF od Fortune Builders
Udržovat všechny informace o realitních projektech přehledně uspořádané je snadné díky šabloně PDF Real Estate Portfolio Template od Fortune Builders.
Zveřejňujte a spravujte nemovitosti, které jsou ve fázi smlouvy, ve fázi realizace, zcela prodané a celkové projekty. Od kupní ceny, nákladů na rekonstrukci, fixních nákladů a investic až po prodejní cenu a průměrné zisky – mějte všechny finance na jednom místě!
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uveďte kontaktní informace o své společnosti, aby vás klienti mohli kontaktovat.
- Uveďte rozsah prací, harmonogram projektu, výsledky investic a obrázek mapy.
- Přidejte stručný popis nemovitosti spolu s adresními údaji pro každý inzerát.
🔑 Ideální pro: Správce nemovitostí, developery a stavitele, kteří chtějí budovat důvěryhodnost tím, že předvedou své dosavadní zkušenosti.
💡 Tip pro profesionály: Zefektivněte strategii a realizaci projektů pomocí softwaru pro správu projektového portfolia.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí umělá inteligence být schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má vyřešený jeden nebo dva z těchto kroků. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům ve vašem kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní pravidla automatizace prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
6. Šablona realitního portfolia od Template. Net
Klienti chtějí komplexní a strukturované informace o nemovitostech. Šablona portfolia nemovitostí od Template.Net nabízí přehledné rozvržení, které vám umožní zahrnout všechny nabídky nemovitostí a informace o společnosti.
Udržujte vizuální přitažlivost pomocí obrázků a živých barev. Přidejte samostatný snímek s vašimi kontaktními údaji, aby vás klienti mohli snadno kontaktovat. Můžete také přidat průvodce nákupem a prodejem nemovitostí, abyste zvýšili hodnotu portfolia.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uveďte reference klientů, aby se potenciální klienti při nákupu nemovitostí cítili jistěji.
- Uveďte všechny služby správy nemovitostí, které poskytujete.
- Do sekcí přidejte podrobnosti o nedávných prodejích, například za jakou cenu byla nemovitost prodána, a podrobnosti o nemovitosti.
🔑 Ideální pro: Investory do nemovitostí, kteří chtějí uspořádat všechny nabídky nemovitostí, aby přilákali potenciální klienty.
🧠 Zajímavost: Japonsko v současné době čelí významnému problému s opuštěnými domy, známými jako akiya. Po celé zemi, zejména ve venkovských oblastech, se nachází více než 9 milionů takových nemovitostí.
7. Šablona portfolia realitního fotografa od Template. Net
Jste fotografem nemovitostí a chcete přilákat klienty, ale nedaří se vám upoutat jejich pozornost? Šablona portfolia fotografa nemovitostí od Template.Net vám nabízí strukturovaný přístup.
Přidejte své portfolio a odborné znalosti, abyste posílili svou osobní značku a zajistili, že klienti získají kompletní přehled o vašich schopnostech. Přizpůsobte každý prvek snímků image značky.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zahrňte své dosavadní práce spolu s podrobnostmi o klientech a obrázky.
- Přidejte relevantní zmínky v populárních časopisech, abyste si vybudovali důvěryhodnost.
- Uveďte svůj e-mail a kontaktní číslo, aby se s vámi mohli potenciální klienti spojit a navázat spolupráci.
🔑 Ideální pro: Fotografy nemovitostí a marketingové týmy, které chtějí shromáždit všechny fotografie nemovitostí, aby přilákaly klienty.
8. Šablona brožury pro portfolio komerčních nemovitostí od Template. Net
Šablona brožury pro komerční nemovitosti od Template.Net je navržena tak, aby komplexně představila služby poskytované vaší realitní společností.
Díky obrázkům a textovým polím si šablona zachovává strukturovaný vzhled, který potenciálním klientům umožňuje získat komplexní přehled. Pomocí grafů a prvků vám šablona umožňuje vytvořit jednoduché rozvržení, které efektivně komunikuje vaše služby.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zahrňte nejlepší lokality a řešení pronájmu, které nabízíte.
- Uveďte pokročilé funkce, které jsou k dispozici ve všech vašich nemovitostech.
- Uveďte komentáře pro referenci spolu s brožurou.
🔑 Ideální pro: Realitní makléře, kteří chtějí prezentovat realitní projekty organizovaným a vizuálně atraktivním způsobem.
9. Šablona portfolia interiérového designéra od Freepik
Chcete upoutat pozornost klientů na projekty interiérového designu? Šablona portfolia interiérového designéra od Freepik vám pomůže prezentovat všechny podrobnosti projektu na jednom místě, aby vaši klienti mohli posoudit vaše schopnosti s ohledem na jejich požadavky.
Retušujte obrázky pomocí pokynů a upravujte obrazové efekty, abyste zajistili profesionální vzhled.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Přidejte své projekty a související obrázky, abyste předvedli své schopnosti.
- Přidejte sekci „O mně“, abyste zajistili komplexnost.
- Získejte různé varianty a stylové reference, které vám pomohou vylepšit vaše portfolio.
- Vytvářejte videa z obrázků a překrývejte obrázky, abyste zachovali profesionalitu.
🔑 Ideální pro: Interiérové designéry, kteří chtějí informovat potenciální klienty a přilákat nové klienty o svých předchozích projektech.
Vytvořte si silnou osobní značku pomocí ClickUp
Dobře navržená šablona portfolia nemovitostí je nezbytným nástrojem pro udržení přehlednosti, profesionality a připravenosti pro investory. Ať už spravujete několik rezidenčních nemovitostí nebo různorodou směs komerčních aktiv, správná šablona vám pomůže efektivně prezentovat vaše portfolio.
ClickUp usnadňuje správu nabídek nemovitostí a údajů o klientech na jednom místě.
Díky výkonným funkcím pro spolupráci a integrovaným analytickým nástrojům umožňuje plynulou týmovou práci a zároveň poskytuje přehledné a snadné sledování výkonu. Nenechte si uniknout klienty kvůli roztříštěným informacím o nemovitostech.
