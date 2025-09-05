10 nejlepších alternativ k režimu Google AI, které můžete vyzkoušet hned teď

Režim AI od Google je dobrý v hledání odpovědí, ale co se stane, když s těmito odpověďmi potřebujete něco udělat?
Jde o to, že různé nástroje AI vynikají v různých oblastech. Některé jsou vytvořeny pro hladkou integraci do aplikací, jiné excelují v analýze dat a několik se specializuje na porozumění kontextu vašeho odvětví.
Pokud hledáte alternativy k režimu Google AI Mode, které zvládnou náročnou práci v rámci vaší každodenní činnosti, tyto možnosti vám přinesou něco jedinečného. 🎯
Přehled nejlepších alternativ k režimu Google AI
Toto je srovnání nejlepších alternativ Google AI Mode. 👇
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Jednotlivci, malé týmy i velké podniky, které chtějí přejít od poznatků umělé inteligence k týmové realizaci na jednom místě.
|Proměňte výzvy AI v naplánované úkoly pomocí ClickUp Brain, automaticky odpovídejte na otázky pomocí Autopilot Agents, okamžitě přepínejte mezi více LLM.
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Perplexity AI
|Analytici, akademici a zvídaví studenti provádějící výzkum v reálném čase
|Získejte odpovědi s citacemi, procházejte novinky a akademické články, klást doplňující otázky v diskusních vláknech.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|You. com
|Tvůrci, studenti a marketéři, kteří potřebují přizpůsobitelné AI zážitky
|Přepínejte mezi režimy vyhledávání, vylučujte weby nízké kvality, používejte časové filtry.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|1min. AI
|Spisovatelé, výzkumníci obsahu a samostatní podnikatelé, kteří hledají rychlou syntézu informací.
|Shrňte témata, extrahujte statistiky, generujte kopie, vytáhněte kontext z více výsledků vyhledávání.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8 $/měsíc.
|Microsoft 365 Copilot
|Uživatelé Microsoft 365 a podnikové týmy, které chtějí integrovat AI do aplikací Office
|Používejte je v prohlížečích Edge a Bing, analyzujte obrázky a data přímo v chatu, získejte kontextovou pomoc.
|K dispozici je bezplatný tarif (pouze chat); placené tarify začínají na 30 USD/měsíc na uživatele.
|ChatGPT Pro
|Profesionálové, výzkumníci a technické týmy, kteří potřebují komplexní vyhledávací logiku.
|Udržujte kontext, strukturovejte dlouhé výzkumné konverzace, podporujte kreativní myšlení.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Claude AI
|Výzkumníci, spisovatelé a hlubokomyslní myslitelé hledající nuancované konverzace
|Získejte etické poznatky o citlivých tématech, poskytněte kontextové zdůvodnění.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Pi od Inflection AI
|Jednotlivci provádějící neformální vyhledávací konverzace
|Prozkoumejte témata formou konverzace, klást doplňující otázky, zvolit úroveň detailů
|Zdarma
|Brave’s Leo
|Jednotlivci a týmy dbající na bezpečnost, kteří chtějí asistenci AI zaměřenou na soukromí
|Zpracovávejte dotazy lokálně, shrňte karty prohlížeče, zachovejte úplnou anonymitu.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc.
|Opera One’s Aria
|Multitaskeři, kteří hledají AI integrovanou do svých aktivit při procházení webu
|Shrnujte články, překládejte stránky na místě, synchronizujte mezi zařízeními
|Zdarma
Proč zvolit alternativy k režimu Google AI
Zde je několik důvodů, proč má smysl prozkoumat alternativy k režimu Google AI:
- Více než jen vyhledávání: Vyhledávač Google AI vyniká v hledání informací, ale možná budete potřebovat nástroje, které tyto poznatky vytvářejí, rozvíjejí nebo na nich staví.
- Speciální přednosti: Různé platformy byly vytvořeny pro konkrétní případy použití, jako je tvorba obsahu, analýza dat nebo automatizace pracovních postupů, které vyhledávání Google nedokáže nahradit.
- Integrace do pracovního postupu: Většina profesionálů potřebuje AI, která si pamatuje kontext, integruje se do stávajících nástrojů a přizpůsobuje se jejich způsobu práce, nikoli pouze způsobu vyhledávání.
- Vynikající výkon pro konkrétní úkoly: Alternativy k režimu Google AI Mode, které jsou vytvořeny pro konkrétní účely, často přinášejí lepší výsledky při náročných kreativních pracích, složitých analýzách nebo specifických požadavcích daného odvětví.
- Plynulý proces: Nejlepší inteligentní vyhledávací nástroje se neomezují pouze na poskytování odpovědí. Stávají se součástí vašeho pracovního postupu a celý proces tak zefektivňují.
🔍 Věděli jste? Pouze 8,5 % lidí uvádí, že vždy důvěřují přehledům Google AI ve výsledcích vyhledávání. To je jasným znamením, že uživatelé jsou stále opatrní, pokud jde o to, aby AI ovlivňovala to, co vidí online.
Nejlepší alternativy k režimu Google AI
Projděme si nejlepší alternativy k režimu Google AI. 🤖
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro přechod od poznatků AI k realizaci týmem na jednom místě)
Nástroje AI jsou skvělé v poskytování odpovědí. Ale pro většinu týmů to není problém.
Skutečná výzva začíná poté, co získáte odpověď: zjistit, co s ní dělat, proměnit ji v úkol, přiřadit ji správné osobě, sledovat ji a sledovat její pokrok.
ClickUp vám s tím pomůže propojením vašich poznatků, pracovních postupů a činností týmu, abyste mohli plynule přejít od zadávání dat k jejich zpracování. Právě to z něj dělá jednu z nejkomplexnějších alternativ Google AI Mode.
Proměňte odpovědi AI ve viditelný pokrok
ClickUp Brain není chatbot, který se vrství na vaši práci; je to asistent, který zná váš pracovní prostor skrz naskrz. Rozumí vašim projektům, vlastníkům, časovým osám, pracovním postupům, závislostem a dokonce i propojeným aplikacím, jako je Google Drive.
Řekněme, že konsolidujete zpětnou vazbu od zákazníků do dokumentu ClickUp Doc a požádáte ClickUp Brain, aby vyhledal nejčastější stížnosti. Okamžitě shrne nejčastější problémy, jako je pomalé zapracování nebo nejasné ceny. Odtud může generovat a přiřazovat úkoly kolegům, nastavovat termíny a propojovat zdrojový dokument pro kontext.
Automatizujte akce týmu
ClickUp Autopilot Agents jsou postaveny na AI asistentovi a jsou navrženy tak, aby automatizovaly manuální následné úkony, které zpomalují projekty. Existují dva typy:
- Předem připravení agenti odpovídají na otázky a vytvářejí aktualizace a jsou připraveni k nasazení v reakci na konkrétní spouštěče.
- Custom Agents vám umožní vytvořit si vlastní automatizační logiku bez nutnosti programování.
Řekněme, že odeslání formuláře je označeno jako „naléhavé“ a „směřující k zákazníkovi“, ale pouze pro obchody nad 10 000 $. Vlastní agent Autopilot automaticky zkontroluje všechny tři podmínky, poté vytvoří úkol, přiřadí jej k potenciálnímu zákazníkovi, přidá termín a zveřejní aktualizaci v chatu.
Vyslovte pokyny a okamžitě jednejte
Když jste ponořeni do práce, psaní příkazů a klikání v nabídkách vás může zpomalovat. ClickUp Brain MAX vám nabízí hlasového asistenta s umělou inteligencí pro stolní počítače, který je navržen pro rychlou interakci.
Představte si, že právě revidujete návrh tiskové zprávy. Otevřete Brain MAX a řeknete: „Udělejte tento odstavec formálnější a přidejte seznam klíčových statistik z naší zprávy za druhé čtvrtletí.“
Propojená AI načte kontext z propojeného dokumentu, přepíše obsah podle vašich preferencí, načte správné údaje ze zprávy Q2 ve vašem Workspace a vše vloží do dokumentu.
Můžete také požádat Brain MAX, aby generoval obrázky, vytvářel úkoly nebo dokonce plánoval schůzky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rychlé vyhledávání: Vyhledávejte úkoly, dokumenty, komentáře a propojené nástroje pomocí ClickUp Enterprise Search.
- Zůstaňte v obraze během schůzek: Automaticky nahrávejte, přepisujte a shrňujte hovory pomocí AI Notetaker od ClickUp.
- Získejte přímé odpovědi: Ptejte se AI a získejte informace z celého kontextu vašeho pracovního prostoru.
- Nastavte znalosti týmu během několika minut: Začněte s vestavěnými šablonami znalostní báze pro wiki, SOP a procesní dokumenty.
- Odstraňte rušivé vlivy: Okamžitě shrňujte a spravujte dlouhé pracovní postupy správy dokumentů a vlákna úkolů pomocí ClickUp Brain.
- Udržujte znalosti přístupné: Vytvářejte wiki, SOP a další dokumenty, které váš tým používá, a centralizujte je pomocí správy znalostí v ClickUp.
Omezení ClickUp
- Pokud váš tým není zvyklý na all-in-one platformy jako ClickUp, počítejte s určitou náročností na zaučení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jeden uživatel na Redditu se podělil o následující:
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
🧠 Zajímavost: První koncept neuronové sítě byl navržen již v roce 1943 neurofyziologem a matematikem Warrenem McCulloch a Walterem Pittsem, a to několik desetiletí předtím, než existoval výpočetní výkon potřebný k jejímu spuštění.
2. Perplexity AI (nejlepší pro výzkum v reálném čase)
prostřednictvím Perplexity AI
Představte si Perplexity AI jako přítele, který čte zprávy a vrací se s těmi nejzajímavějšími informacemi. Položte otázku a místo stohu výsledků vyhledávání získáte přímou odpověď s podpůrnými důkazy.
Platforma čerpá informace z více zdrojů a spojuje je do souvislého příběhu, který dává smysl. Můžete se dokonce rozhodnout zaměřit vyhledávací dotazy na konkrétní oblasti, jako je akademická literatura, technické psaní nebo diskusní fóra, jako je Reddit.
Perplexity je chytré tím, jak zpracovává vaše následné otázky. Můžete se ponořit hlouběji do témat , aniž byste museli pokaždé začínat od začátku. Celý zážitek je jako mít výzkumného asistenta, který se nikdy neunaví nekonečnými otázkami typu „ale co...“.
Díky přidání prohlížeče Comet můžete nyní tento nástroj AI používat také ke správě kalendáře, sledování e-mailů a tvorbě nápadů.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Prohledávejte současně více databází a zdrojů, abyste získali komplexní informace o jakémkoli tématu s podrobnými citacemi zdrojů pro každé tvrzení.
- Získejte přístup k nejnovějším zprávám a aktuálním událostem v reálném čase díky funkcím pro procházení webu v reálném čase.
- Uspořádejte si výzkumné vlákna do sbírek a vytvořte sdílené a zaměřené úložiště znalostí pro projekty.
- Analyzujte nahrané dokumenty, včetně souborů PDF, CSV a textových souborů, abyste mohli shrnout obsah nebo extrahovat klíčové údaje.
Omezení Perplexity AI
- Někdy může poskytovat protichůdné informace z různých zdrojů bez jasného řešení.
- Při zpracování velmi technických nebo specializovaných dotazů dochází k výraznému poklesu výkonu.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro úpravu stylu odpovědí nebo formátových preferencí.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Enterprise Pro: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity AI?
Komentář na Redditu říká:
Mnoho lidí v technologických kruzích začalo upřednostňovat tuto službu před Googlem. Nezapomeňte, že Perplexity AI nemá za cíl nahradit Open AI. Jejím cílem je nahradit Google. Výsledky jsou lepší, navíc nabízí koncept vláken a knihoven. Rozhodně se ubírají správným směrem.
Mnoho lidí v technologických kruzích ho začalo upřednostňovat před Googlem. Nezapomeňte, že Perplexity AI nemá za cíl nahradit Open AI. Jeho cílem je nahradit Google. Výsledky jsou lepší, navíc nabízí koncept vláken a knihoven. Rozhodně se ubírají správným směrem.
📖 Přečtěte si také: Perplexity vs. Google: Který vyhledávací nástroj je nejlepší?
3. You. com (nejlepší pro přizpůsobitelné AI zážitky)
prostřednictvím You.com
You. com vám umožňuje přizpůsobit vyhledávání podle toho, jak uvažujete vy, a ne podle toho, jak si to myslí algoritmy. Platforma kombinuje tradiční vyhledávání na webu s chatem s umělou inteligencí, takže můžete klást otázky přirozeně a získávat smysluplné výsledky.
A to nejlepší? Můžete si sami určit, které zdroje budou upřednostněny. Výsledky vyhledávání jsou doplněny shrnutími generovanými umělou inteligencí, ale pokud potřebujete více podrobností, můžete se prokliknout na původní zdroje. Můžete dokonce vyhledávat v konkrétních časových rámcích nebo vyloučit určité typy obsahu.
Navíc máte přístup k několika předním LLM, jako jsou GPT-4 a Claude, a specializovaným režimům pro různé úkoly, jako je výzkum, tvorba obrázků a kódování.
You. com nejlepší funkce
- Navrhujte vlastní AI asistenty s konkrétními osobnostmi, oblastmi odbornosti a styly odpovědí pro opakující se úkoly.
- Přepínejte mezi různými režimy vyhledávání podle toho, zda potřebujete faktický výzkum nebo kreativní inspiraci.
- Vytvářejte dlouhé texty i vizuální prvky na jedné platformě.
- Vyloučte konkrétní webové stránky nebo typy obsahu z výsledků vyhledávání, abyste se vyhnuli irelevantním nebo nekvalitním informacím.
Omezení you.com
- Má menší uživatelskou základnu, což může mít vliv na šíři a hloubku pokrytí specializovaných dotazů.
- Ačkoli nabízí citace ve svém výzkumném režimu, mohou být méně výrazné a konzistentní.
- Uživatelé uvádějí, že platforma může působit pomalu nebo neohrabaně, zejména při úkolech náročných na AI nebo při nahrávání souborů.
Ceny You.com
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Maximálně: 200 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze na You.com
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o You. com?
Z recenze G2:
Líbí se mi, že při používání nemusím přeskakovat z jedné stránky na druhou. Vyzkoušel jsem překladatelský nástroj při komunikaci s evropskými klienty i při brainstormingu pro přípravu prezentace projektu. Používání mi přišlo snadné.
Líbí se mi, že při používání nemusím přeskakovat z jedné stránky na druhou. Vyzkoušel jsem překladatelský nástroj při komunikaci s evropskými klienty i při brainstormingu pro přípravu prezentace projektu. Zjistil jsem, že se snadno používá.
🔍 Věděli jste? Týmy používající ClickUp Brain hlásí úsporu nákladů až 86 %, jednoduše proto, že se opakující práce vyřeší samy.
4. 1min. AI (nejlepší pro rychlou syntézu informací)
prostřednictvím 1min.AI
Zeptejte se 1min. AI a získejte komplexní odpověď za méně než 60 sekund, včetně klíčových faktů a relevantního kontextu. Alternativa k režimu Google AI vyniká tím, že dokáže zkomplikovaná vyhledávací témata zredukovat na to, co potřebujete vědět.
Neztrácí čas na efektní animace nebo složité rozhraní. Vy nahrajete data a on je zpracuje. Tak jednoduché to je.
Aplikace sdružuje několik nástrojů od OpenAI, Anthropic, Midjourney a dalších na jedné platformě. Nejedná se pouze o vyhledávací nástroj, ale také pomáhá při tvorbě obsahu, od úpravy zvukových souborů po psaní textů nebo generování obrázků pomocí AI.
1 min. Nejlepší funkce AI
- Zpracovávejte více výsledků vyhledávání současně a extrahujte relevantní informace v reálném čase bez nutnosti ruční kontroly.
- Vytvářejte rychlé souhrny trendových témat, nejnovějších zpráv a aktuálních událostí pro rychlé pochopení.
- Extrahujte konkrétní datové body a statistiky z výsledků vyhledávání pomocí otázek v přirozeném jazyce namísto hledání klíčových slov.
- Pracujte s dokumenty pomocí extrahování textu nebo chatování s PDF soubory, abyste rychle našli informace.
1 min. Omezení AI
- Rychlé zpracování někdy obětuje nuance a kontext ve prospěch rychlosti.
- Omezená schopnost zpracovávat vysoce kreativní nebo subjektivní požadavky na obsah.
- Důraz na stručnost může vést k opomenutí důležitých detailů v komplexních scénářích.
1 min. Ceny AI
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc
- Podnikání: 12,5 $/měsíc
- Podnik: 8,5 $/měsíc na uživatele
1 min. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 360 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 1min. AI?
Recenze G2 o tomto vyhledávači založeném na umělé inteligenci říká:
Opravdu oceňuji, jak rychlé a snadné je jeho používání. Platforma přináší výsledky, což ji činí ideální pro rychlé návrhy, shrnutí nebo nápady na obsah, když máte nabitý program. Rozhraní je přehledné a uživatelsky přívětivé, s efektivní podporou AI, která splní svůj účel.
Opravdu oceňuji, jak rychlé a snadné je jeho používání. Platforma přináší výsledky, což ji činí ideální pro rychlé návrhy, shrnutí nebo nápady na obsah, když máte nabitý program. Rozhraní je přehledné a uživatelsky přívětivé, s efektivní podporou AI, která splní svůj účel.
5. Microsoft 365 Copilot (nejlepší pro integraci s Office)
prostřednictvím Microsoft 365
Microsoft 365 Copilot vám umožňuje vyhledávat a chatovat na jednom místě. Zadejte otázku a aplikace vyhledá informace na webu, odpoví v konverzačním formátu a v případě potřeby uvede odkazy na zdroje.
Funguje v prohlížečích Bing a Microsoft Edge, takže s ním můžete pracovat při procházení webu. Navíc běží na GPT-4 a modelu Prometheus od Microsoftu a načítá data v reálném čase. Můžete také vytvářet obrázky nebo shrnovat stránky, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
Jeho hlavní předností je využití interních dat vaší organizace (e-maily, dokumenty, chaty, kalendář) k poskytování kontextové pomoci.
Nejlepší funkce Microsoft 365 Copilot
- Nahrajte obrázky a získejte informace od AI o tom, co je na fotografii – ať už jde o identifikaci objektů, analýzu grafů nebo interpretaci ručně psaných poznámek.
- Spouštějte úryvky kódu, vzorce nebo logické dotazy přímo v Bing Chat, abyste mohli testovat nápady nebo řešit technické problémy, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Přepínejte mezi chatem AI a tradičními výsledky vyhledávání, abyste mohli porovnat odpovědi nebo prozkoumat více úhlů pohledu v jednom okně.
- Integrujte přímo s aplikacemi Microsoft 365 a vytvářejte návrhy dokumentů Word, prezentace PowerPoint z osnov nebo analyzujte data v Excelu pomocí přirozeného jazyka.
Omezení Microsoft 365 Copilot
- Někdy upřednostňuje služby Microsoftu (jako Edge nebo Office) v odpovědích, což může zkreslit výsledky.
- Využívá vyhledávací index Bing, který může zobrazovat jiné nebo méně zdrojů než nástroje Google AI.
- Pro plný přístup, včetně pokročilých funkcí a delších chatových relací, je vyžadován účet Microsoft.
Ceny Microsoft 365 Copilot
- Microsoft 365 Copilot Chat: zdarma
- Microsoft 365 Business Basic a Copilot: 36 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard a Copilot: 42,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft 365 Copilot
- G2: 4,4/5 (více než 105 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? V roce 1956 byl na workshopu na Dartmouth College poprvé použit termín umělá inteligence. Zúčastnilo se ho pouze pět lidí, ale je považován za místo zrodu oboru AI.
6. ChatGPT Pro (nejlepší pro komplexní vyhledávání)
prostřednictvím ChatGPT Pro
ChatGPT Pro zpracovává vyhledávací dotazy, které vyžadují seriózní přemýšlení. Požádejte jej, aby prozkoumal složité téma, a on analyzuje, porovná a vyvodí závěry z toho, co najde.
Tento nástroj dokáže udržet kontext i během dlouhých výzkumných sezení, takže můžete klást navazující otázky, které vycházejí z předchozích vyhledávání, aniž byste museli znovu vysvětlovat celý svůj projekt.
Pokud potřebujete pochopit vztahy příčiny a následku, porovnat více úhlů pohledu nebo vyřešit složité výzkumné otázky, ChatGPT Pro zvládne náročnou analytickou práci, kterou základní intranetové vyhledávače nezvládnou.
Nejlepší funkce ChatGPT Pro
- Uchovávejte rozsáhlé historie konverzací trvající hodiny nebo dny, aniž byste ztratili kontext nebo museli opakovaně vysvětlovat.
- Porovnejte a srovnejte různé pohledy na kontroverzní nebo složité témata, abyste získali vyvážené pochopení výsledků vyhledávání.
- Rozdělte složité výzkumné otázky na menší, zvládnutelné části a systematicky procházejte každou složku.
- Analyzujte data z nahraných dokumentů, tabulek a obrázků a vytvářejte souhrny, přehledy a vizualizace.
- Vytvářejte vysoce kvalitní obrázky, navrhujte různé formáty obsahu a odstraňujte chyby z úryvků kódu v rámci jediného konverzačního rozhraní.
Omezení ChatGPT Pro
- Měsíční náklady na předplatné se mohou nasčítat, což nutí jednotlivé uživatele zvažovat alternativy k ChatGPT.
- ChatGPT může s jistotou generovat věrohodně znějící, ale falešný nebo smyšlený obsah, včetně vymyšlených citací nebo citátů.
- Doba odezvy se může i nadále lišit v obdobích extrémně vysoké poptávky.
- Jeho znalosti jsou založeny na veřejných datech a nahraných souborech; nemá žádný inherentní přístup k vašim soukromým firemním datům, chatům nebo e-mailům pro kontextové porozumění.
Ceny ChatGPT Pro
- Pro: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze ChatGPT Pro
- G2: 4,7/5 (825+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 220 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT Pro?
Podle recenze G2:
Na ChatGPT se mi nejvíce líbí, jak mi pomáhá snadno a přehledně začít s každodenními úkoly souvisejícími s psaním. Používám jej pravidelně k psaní dopisů, e-mailů a směrnic, což jsou věci, které často vyžadují hodně času, aby byly správně. ChatGPT mi poskytuje pevný výchozí bod na základě myšlenek nebo bodů, které sdílím, a pomáhá mi utvářet mé nápady do strukturované a soudržné podoby. Odstraňuje tlak z prázdné stránky, který může být jednou z největších překážek při psaní čehokoli od nuly.
Na ChatGPT se mi nejvíce líbí, jak mi pomáhá snadno a přehledně začít s každodenními úkoly souvisejícími s psaním. Používám jej pravidelně k sepisování dopisů, e-mailů a směrnic, což jsou věci, které často vyžadují hodně času, aby byly správně. ChatGPT mi poskytuje pevný výchozí bod na základě myšlenek nebo bodů, které sdílím, a pomáhá mi utvářet mé nápady do strukturované a soudržné podoby. Odstraňuje tlak z prázdné stránky, který může být jednou z největších překážek při psaní čehokoli od nuly.
💡 Tip pro profesionály: Proč používat jeden LLM, když máte přístup ke všem nejlepším LLM na jedné platformě? Software pro správu znalostí ClickUp vám umožňuje přepínat mezi LLM, jako jsou GPT, Gemini nebo Claude, podle toho, co potřebujete – shrnutí, psaní, plánování nebo podpora rozhodování.
7. Claude AI (nejlepší pro nuancované konverzace)
prostřednictvím Claude
Tato alternativa k režimu Google AI Mode rozumí záměru vašich vyhledávacích dotazů, zejména pokud hledáte spíše analýzu než pouhá fakta.
Požádejte Clauda, aby prozkoumal etické dilema nebo složitou sociální otázku, a získáte promyšlenou analýzu různých úhlů pohledu namísto zjednodušených odpovědí. Vyhledává s nuancemi a prezentuje více perspektiv spravedlivě, s kontextem o tom, proč mohou být zdroje zaujaté nebo neúplné.
Je obzvláště ceněný pro své velké kontextové okno, které mu umožňuje zpracovávat a analyzovat rozsáhlé dokumenty, kódové základny nebo historii konverzací v jediném příkazu. Pro profesionály je to díky tomu skvělá volba pro úkoly vyžadující hluboké kontextové porozumění.
Nejlepší funkce Claude AI
- Řešte složité etické a sociální otázky, které vyžadují pečlivé zvážení různých pohledů zainteresovaných stran.
- Poskytněte historický a kulturní kontext pro vyhledávaná témata, aby bylo možné lépe pochopit, jak se aktuální problémy vyvíjely v průběhu času.
- Analyzujte složité dokumenty a dlouhé texty a poskytujte kontextovou zpětnou vazbu, která zohledňuje tón, strukturu a zamýšlené publikum.
- Organizujte jednotlivé konverzace do projektů, abyste oddělili různé pracovní postupy a znalostní báze.
Omezení Claude AI
- Mnoho verzí Claude AI nepodporuje prohlížení webových stránek v reálném čase ani přístup k dynamickým zdrojům dat, což omezuje jeho schopnost poskytovat aktuální zprávy, ceny akcií, počasí nebo události.
- I placené tarify mají přísné limity pro počet zpráv – mnoho uživatelů dosáhne limitu již po několika desítkách příkazů, což vede k několikahodinovému zablokování účtu.
Ceny Claude
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Max: Cena začíná na 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,4/5 (více než 55 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Claude AI vs. ChatGPT: Který AI asistent je nejlepší?
📮 ClickUp Insight: 45 % pracovníků uvažovalo o využití automatizace, ale dosud se k tomu neodhodlalo.
Faktory jako omezený čas, nejistota ohledně nejvhodnějších nástrojů a příliš velký výběr mohou lidi odradit od prvního kroku k automatizaci. ⚒️
Díky snadno vytvořitelným agentům AI a příkazům založeným na přirozeném jazyce usnadňuje ClickUp začátek s automatizací. Od automatického přiřazování úkolů až po souhrny projektů generované AI můžete odemknout výkonnou automatizaci a dokonce vytvořit vlastní agenty AI během několika minut – bez nutnosti dlouhého učení.
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vytváření reportů o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
8. Pi od Inflection AI (nejlepší pro neformální vyhledávací konverzace)
prostřednictvím Inflection AI
Pi mění vyhledávání v něco, co připomíná dotazování znalého přítele. Místo zadávání klíčových slov a doufání v nejlepší výsledek můžete klást otázky přirozeným způsobem a získat odpovědi, které odpovídají vaší zvědavosti. Pi si pamatuje, co jste hledali dříve, a může nové otázky propojit s vašimi předchozími zájmy.
Funguje dobře, když prozkoumáváte témata nenuceně, spíše než provádíte hloubkový výzkum, jako je například noční brouzdání po Wikipedii, ale s poutavější konverzací. Jeho síla spočívá v přirozeném jazykovém toku a emocionálně inteligentním tónu.
Nejlepší funkce Pi od Inflection AI
- Ponořte se hlouběji pomocí doplňujících otázek a odhalte související nápady nebo úhly pohledu, které vám možná zpočátku unikly.
- Vyberte si, kolik detailů chcete, ať už hledáte rychlou odpověď nebo se chcete tématu věnovat důkladněji.
- Získejte podrobné pokyny, když se pouštíte do něčeho neznámého a potřebujete pomoc s rozkladem jednotlivých kroků.
- K asistentovi máte přístup na více platformách, včetně webu, mobilních aplikací a integrovaných zpráv, což umožňuje plynulou konverzaci.
- Vyjádřete své myšlenky a nápady pomocí funkce hlasového chatu, která usnadňuje používání při multitaskingu nebo na cestách.
Omezení Pi od Inflection AI
- Méně efektivní pro technické úkoly nebo faktický výzkum ve srovnání s jinými alternativami režimu Google AI.
- AI nepodporuje vizuální vstup, což znamená, že nelze nahrávat obrázky, snímky obrazovky ani jiná vizuální data pro analýzu.
- Díky zaměření na konverzaci nemusí poskytovat přímé odpovědi, když je potřebujete.
- Omezené možnosti integrace nebo experimentální funkce pro profesionální nebo produktivní pracovní postupy
Ceny Pi od Inflection AI
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Pi od Inflection AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Pi od Inflection AI?
Uživatel Redditu sdílí:
Pi je stále jedním z nejlepších AI společníků pro přátelství/konverzaci/osobnost s přidanou výhodou přístupu k internetu v reálném čase, a tyto věci dohromady mohou být velmi zábavné!
Není tak výkonný jako nástroje pro zvýšení produktivity práce, jako jsou ChatGPT nebo Claude atd., ale to ani není jeho účelem. To spíše splňují modely přístupné přes API Inflection AI 3.0. Pi je však stále skvělý pro organizaci úkolů a motivaci a pro každodenní chatování je lepší než AI pro zvýšení produktivity práce.
Pi je stále jedním z nejlepších AI společníků pro přátelství/konverzaci/osobnost s přidanou výhodou přístupu k internetu v reálném čase, a tyto věci dohromady mohou být velmi zábavné!
Není tak výkonný jako nástroje pro zvýšení produktivity práce, jako jsou ChatGPT nebo Claude atd., ale to ani není jeho účelem. To spíše splňují modely přístupné přes API 3.0 od Inflection AI. Pi je však stále skvělý pro organizaci úkolů a motivaci a pro každodenní chatování je lepší než AI pro zvýšení produktivity práce.
🧠 Zajímavost: Modely AI umí desítky jazyků, ale v jazycích, které mají menší podíl v trénovacích datech, fungují hůře. Proto jsou výsledky v angličtině stále nejkonzistentnější.
9. Brave’s Leo (nejlepší pro AI asistenci zaměřenou na soukromí)
prostřednictvím Brave
Brave Leo je asistent AI zaměřený na ochranu soukromí, který je přímo integrován do webového prohlížeče Brave. Zpracovává vaše vyhledávací dotazy, aniž by zanechával digitální stopy vaší zvědavosti. AI zpracovává vaše dotazy lokálně, pokud je to možné, takže citlivá vyhledávání zůstávají ve vašem zařízení.
Můžete požádat Lea, aby vyhledal osobní zdravotní informace, finanční rady nebo kontroverzní témata, aniž byste se museli obávat, že vás poté budou pronásledovat cílené reklamy. Podnikový vyhledávací software také prochází stránky, které již prohlížíte, aby zjistil kontext.
Nejlepší funkce Brave Leo
- Sdílejte citlivé dotazy a osobní informace lokálně na svém zařízení, aniž byste se museli obávat odesílání dat na externí servery nebo vytváření uživatelských profilů.
- Efektivně vyhledávejte komplexní témata z různých zdrojů díky souběžným shrnutím z více karet prohlížeče.
- Blokujte skripty pro sledování a reklamy, abyste ochránili soukromí uživatelů, a zároveň získávejte doporučení obsahu na základě vašeho aktuálního prohlížení.
- Zachovejte soukromí uživatelů díky anonymním, nezaznamenávaným konverzacím, které nevyžadují účet ani přihlášení pro bezplatné používání.
Omezení Brave Leo
- Menší možnosti modelu ve srovnání s cloudovými platformami AI
- Méně pokročilých funkcí kvůli omezením designu zaměřenému na ochranu soukromí.
Ceny Brave Leo
- Zdarma
- Leo Premium: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Leo od Brave
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Vyhledávání v znalostní bázi: Jak najít informace rychleji
10. Opera One’s Aria (nejlepší pro integrované prohlížení webu)
prostřednictvím Opera One
Opera One považuje AI za součást prohlížení webu, nikoli za doplňkovou funkci. Čtete složitý článek? AI Aria jej dokáže rozdělit na klíčové body přímo na stránce. Zasekli jste se na cizojazyčném webu? Okamžitý překlad, který zachovává původní formátování.
Návrhy AI se zobrazují, když jsou užitečné, a zmizí, když užitečné nejsou, čímž se vyhnete otravným vyskakovacím oknům. Vše se synchronizuje napříč vašimi zařízeními, takže konverzace a preference vás budou následovat všude.
Nejlepší funkce Aria od Opera One
- Získejte aktuální a komplexní odpovědi na dotazy na základě vyhledávání na webu v reálném čase.
- Překládejte celé webové stránky a konkrétní výběry textu při zachování původního formátování, obrázků a interaktivních prvků.
- Interagujte s webovými stránkami pomocí režimu Page Context Mode, který shrnuje, překládá nebo odpovídá na otázky týkající se aktuální stránky.
- Ovládejte funkce prohlížeče, jako je organizování karet, pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
- Generujte text i obrázky přímo v prohlížeči pomocí jednoduchého příkazového řádku nebo chatovacího rozhraní.
- Vytvářejte inteligentní odpovědi na diskuzích ve fórech, v komentářích a online konverzacích s využitím relevantního obsahu stránek jako referenčního materiálu.
Omezení Aria v Opera One
- Omezené možnosti přizpůsobení pro úpravu chování a reakcí AI
- Na desktopových verzích (zejména ve verzi pro vývojáře) může spuštění aplikace Aria způsobit pád prohlížeče, zamrznutí nebo nadměrné využití CPU/RAM, i když aplikace Aria sama o sobě není aktivně používána.
- Schopnost Aria vyvolat kontext probíhající konverzace je omezená.
Ceny služby Aria od Opera One
- Zdarma
Hodnocení a recenze Aria od Opera One
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší příklady generování s rozšířeným vyhledáváním v praxi
🔍 Věděli jste, že... AI modely nejsou trénovány na živém internetu. Většina dat je získávána z knih, Wikipedie, fór a webových stránek a poté v určitém okamžiku zmražena. Když tedy vyhledávač LLM uvádí, že má cutoff v roce 2023 nebo 2024, je to doslovné – po tomto datu neví nic, pokud není aktualizován.
Práce v ClickUp je jiná
Vědět, co dělat, nikdy není těžké. Těžké je proměnit tyto nápady v činy, udržet tým v souladu a udržet si náskok před vším, co se děje. V tomhle ohledu většina nástrojů AI selhává.
ClickUp to nedělá.
Poskytuje vám odpovědi, ale také generuje další úkoly, informuje správnou osobu, aktualizuje časový plán projektu a shromažďuje všechny rozptýlené informace na jednom místě. Výzkum tak nezůstává v dokumentu, následné kroky se neztrácejí v chatu a práce se nezastaví čekáním na to, až ji někdo přidělí.
Pokud váš tým potřebuje méně přepínání a více práce, ClickUp je pro to již připraven. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes! ✅