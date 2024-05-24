Recenze Perplexity AI: Funkce, výhody a alternativy

Nástroje AI zásadně změnily způsob, jakým vyhledáváme, vytváříme a konzumujeme obsah. Mezi nimi si Perplexity AI od svého vzniku v roce 2022 neustále získává popularitu jako vyhledávací a odpověďový engine.
Představte si jej jako pomocníka při vyhledávání, který rozumí vašim preferencím, poskytuje personalizovaná doporučení a kontextově odpovídá na vaše dotazy pomocí zpracování přirozeného jazyka.
V tomto blogu se podrobně zaměříme na Perplexity AI, popíšeme jeho funkce a nedostatky a navrhneme alternativu s pokročilými funkcemi AI.
Co je Perplexity AI?
Perplexity je vyhledávač založený na umělé inteligenci. Stejně jako Google a jiné vyhledávače vám pomůže najít odpovědi na vaše dotazy. A to nejlepší? Perplexity AI uvádí zdroje, takže můžete ověřit, zda jsou informace generované tímto nástrojem důvěryhodné.
Perplexity AI používá zpracování přirozeného jazyka (NLP) k interpretaci vašeho dotazu a pochopení jeho záměru. Poté prohledá web, aby našel nejrelevantnější informace, a sestaví odpověď. Nástroj AI poté shrnuje a prezentuje informace a použité odkazy. Ve většině případů najdete to, co hledáte, v souhrnu. V případech, kdy chcete podrobnější přehled, se podívejte na citované zdroje a vytvořte si vlastní odpověď.
Pokud se ptáte: „Jaké jsou výhody živého chatu?“, Perplexity vám nabídne:
- Prohledávejte autoritativní webové stránky a shromažďujte výhody
- Uveďte zdroje
- Poskytujeme obrázky a videa, které vám pomohou pochopit dané téma.
Výhodou Perplexity AI oproti jiným vyhledávačům je, že méně hledá informace ve výsledcích vyhledávání a více se učí prostřednictvím konverzací.
Můžete také použít rozšíření Perplexity AI pro Chrome a přepnout z Perplexity.ai na jiné vyhledávače.
Podívejme se na klíčové funkce Perplexity AI, díky nimž je užitečná pro výzkumníky, programátory, marketéry a spisovatele při kladení otázek, vytváření obsahu a shrnování informací.
Čtěte více: Nejlepší statistiky AI napříč odvětvími
Klíčové funkce Perplexity AI
1. Perplexity Copilot
Perplexity Copilot vám nabízí interaktivní vyhledávání, podobně jako ochotný knihovník ve veřejné knihovně.
Řeknete knihovníkovi, že hledáte konkrétní informace. Knihovník se s vámi dá do hovoru a položí vám otázky, aby přesně pochopil, co hledáte, a pomohl vám najít relevantní knihy nebo výzkumné práce, místo aby vám jen dal seznam.
Perplexity Copilot funguje stejným způsobem. Copilot vám po zadání dotazu položí doplňující otázky, aby vyjasnil nejasnosti a porozuměl složitým dotazům. Tento nástroj používá jako modely strojového učení GPT-4 a Claude-3 a provádí vyhledávání, aby vám poskytl nejrelevantnější informace.
2. Vyhledávání na webu v reálném čase
Perplexity AI dokáže provádět online vyhledávání v reálném čase a na požádání získávat informace. Tento nástroj prohledává webové stránky, fóra, sociální média a novinové články, aby vám poskytl nejnovější informace k jakémukoli vyhledávacímu dotazu. Perplexity AI pravidelně prohledává tyto online zdroje, aby našla aktualizované a téměř přesné výsledky.
Perplexity AI vám pomůže zůstat v reálném čase informováni o všech nejnovějších událostech. Můžete jej dokonce použít ke konsolidaci zpráv z více zdrojů a získat vyvážený pohled na aktuální dění.
Pokročilé algoritmy rozumějí kontextu a poskytují výstupy podobné lidským, které vás informují, aniž by vás zahlcovaly informacemi.
Tip pro profesionály💡: Když kladete AI otázku, buďte konkrétní, uveďte dostatek kontextu a vyzkoušejte různé vstupy. *
3. Transparentní citace zdrojů
Vzhledem k tomu, že vyhledávače AI jsou relativně nové, musíte se ujistit, že vaše informace jsou důvěryhodné. Nejlepší na Perplexity AI je to, že cituje všechny zdroje, ze kterých čerpá informace pro váš vyhledávací dotaz. To je skvělá funkce pro ty z vás, kteří tento nástroj používají pro výzkum a rozhodování.
Tip pro profesionály💡: Před zveřejněním informací je ověřte pomocí křížové kontroly citací.
4. Integrace různých zdrojů
Perplexity AI se při konsolidaci odpovědi na váš dotaz nespoléhá na jediný zdroj. Místo toho čerpá informace z akademických časopisů, výzkumných prací, sociálních médií, novinových článků a fór.
Pokud jste například marketér a chcete sestavit zprávu o svých konkurentech a jejich klíčových výhodách, Perplexity AI vám může pomoci jako výzkumný asistent. Prohledávací nástroj Perplexity Pro prohledá webové stránky vašich konkurentů, zeptá se vás, co hledáte, a poskytne vám seznam zdrojů na míru. Dokáže dokonce shrnout výsledky vyhledávání pomocí neuronové sítě, abyste získali cenné informace.
Čtěte více: Provedli jsme podrobné porovnání Perplexity a ChatGPT
Ceny Perplexity AI
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
Výhody používání Perplexity AI
Získávání informací v reálném čase
Perplexity AI analyzuje dotazy uživatelů a zpracovává obrovské množství dat, aby vám poskytla kontextové a relevantní informace. Dostává se k jádru dotazu a umožňuje vám klást doplňující otázky na základě výsledků.
Snadno použitelné rozhraní
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je chatování snadné a při zodpovídání vašich dotazů je zachován plynulý konverzační tok. Stačí zadat své dotazy do vyhledávacího pole a Perplexity AI vám poskytne souvislé odpovědi.
Relevantní výsledky bez reklam
Na rozdíl od vyhledávání na webu a v Google má Perplexity rozhraní bez reklam. Umí také filtrovat propagační obsah a upřednostňovat důvěryhodné zdroje, takže informace, které získáte, jsou informativní a nestranné.
Citace odpovědí
Perplexity cituje všechny zdroje, ze kterých konsolidovala svou odpověď na váš dotaz. Můžete ověřit přesnost informací, které obdržíte, a učinit informovaná rozhodnutí.
Problémy při používání Perplexity AI
Další podrobnosti, které nemusí být vždy pravdivé
Ve většině případů se Perplexity AI snaží poskytovat důvěryhodné a přesné odpovědi na základě zadaných údajů. Občas však zjistíte, že generované odpovědi obsahují několik dodatečných detailů, které nejsou vždy pravdivé.
Například jsme v Perplexity rychle vyhledali nejlepší hospody v USA. Výsledky zobrazené Perplexity obsahovaly několik názvů, které ve skutečnosti nebyly v USA, ale v Indii. Proto je při kladení otázek důležité poskytovat konkrétní a jasné vstupní údaje.
Místo toho zúžte svůj dotaz a hledejte nejlepší hospody v „City“, „USA“.
Tip pro profesionály💡: Zvažte použití šablon AI promptů pro podrobné a strukturované vstupy jako začátečník.
Chybí velké množství indexovaných dat
Vyhledávače jako Google existují již řadu let a zpracovávají velké množství indexovaných a aktualizovaných informací.
Schopnost poskytovat kontextové a konverzační odpovědi odlišuje AI nástroje jako Perplexity AI od ostatních. Nemohou však poskytovat komplexní výsledky vyhledávání jako Google, protože nemají k dispozici obrovské množství indexovaných dat, které Google má.
Například pokud zadáte dotaz „Jak ovlivní AI trh práce?“, všimnete si, že Perplexity odpoví spíše narativním způsobem. Pokud provedete stejné vyhledávání na Googlu, získáte informace z desítek autoritativních webových stránek.
Z výsledků vyhledávání můžete prozkoumat různé pohledy a zjištění. Pokud však chcete od Perplexity podobnou zkušenost, možná budete muset položit další doplňující otázky.
Citlivý na velikost a rozmanitost datových sad
Nástroje jako Perplexity generují odpovědi na základě datových sad, na kterých byly trénovány. Vzhledem k tomu, že tyto LLM jsou ve svém vývoji poměrně nové, jsou jejich datové sady stále menší a nejsou příliš rozmanité.
To je jeden z důvodů, proč interaktivní vyhledávače jako Perplexity nemusí vždy poskytovat přesné odpovědi.
Například jsme požádali Perplexity, aby nám poskytla nadpisy reklamních textů nepřesahující 60 znaků, které by nám pomohly propagovat nadcházející webinář. Generované odpovědi měly méně než 30 znaků a nebyly příliš poutavé. Důvodem je pravděpodobně to, že její trénink nezahrnoval dostatek podobných reklamních textů nebo marketingového jazyka.
Recenze Perplexity AI na Redditu
Použili jsme Reddit, abychom zjistili, co si lidé o Perplexity myslí. Mnoho uživatelů zdůraznilo, že Perplexity dokáže efektivně psát kódy s odkazem na online zdroje.
Uživatelé však také poznamenali, že Perplexity poskytuje nekonzistentní a krátké odpovědi na vaše vyhledávací dotazy. To může omezovat řešení problémů a výzkum.
„TL;DR: Perplexity AI vyniká v kódování s online zdroji, řešení složitých matematických problémů s pomocí WolframAlpha, nabízí specifické režimy vyhledávání, efektivně prohledává Reddit, vyhledává místní společnosti a poskytuje stručné odpovědi. Nicméně, v oblasti složitých věd mimo matematiku zaostává, postrádá schopnosti řešení problémů, někdy poskytuje nekonzistentní a krátké odpovědi a má omezení v šíři vyhledávání a formátování. Navzdory svým omezením stojí Perplexity AI za vyzkoušení, zejména v kombinaci s jinými modely AI pro lepší přesnost informací. “
Alternativní nástroje, které lze použít místo Perplexity
Díky technologickému pokroku máte k dispozici několik alternativ k nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Perplexity.
Věděli jste, že ClickUp má vlastní AI?
Seznamte se s ClickUp Brain – nástrojem navrženým k automatizaci opakujících se úkolů v rámci komplexní platformy pro zvýšení produktivity.
ClickUp Brain umí psát kreativní texty, vyplňovat projektové zadání, překládat texty, shrnovat poznámky z jednání a vytvářet blogy.
Tento nástroj má konverzační rozhraní a můžete mu klást otázky jako svému příteli. Máte k němu přístup kdekoli na platformě, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Zde jsou některé z klíčových funkcí ClickUp Brain, díky kterým je jednou z nejlepších alternativ k Perplexity AI.
Správce znalostí AI
Řekněme, že pracujete na projektu a musíte se pro konkrétní úkol odvolat na proces kontroly kvality. Ale nemůžete si vzpomenout na název souboru a nechcete ztrácet čas jeho hledáním.
V takových situacích použijte ClickUp Brain, abyste získali okamžité odpovědi na vaše pracovní dotazy. Stačí pouze zadat svůj vyhledávací dotaz.
V tomto případě „Jak funguje náš proces kontroly kvality?“. Správce znalostí AI analyzuje váš dotaz a vyhledá relevantní informace z vašich úkolů, dokumentů, firemní wiki a dalších zdrojů. ClickUp Brain zobrazí informace jako odpověď na váš dotaz a vy se můžete okamžitě vrátit k práci.
Projektový manažer AI
Místo toho, abyste trávili čas úkoly, jako je vytváření úkolů, psaní zápisů z jednání, příprava zpráv o stavu, vytváření projektových briefů atd., použijte ClickUp Brain jako svého projektového manažera AI. Zároveň se můžete soustředit na důležitější a složitější úkoly.
ClickUp Brain může automaticky aktualizovat stav vašich úkolů a pomáhat vám vytvářet podúkoly v rámci ClickUp Tasks. Může také procházet vaše úkoly a projekty a vytvářet aktualizace o pokroku. Získáte tak rychlý přehled o všem, co se v rámci vašeho projektu událo, a o tom, jak úkoly postupují.
AI Project Manager může vytvářet stand-upy, shrnovat informace z ClickUp Docs a dokonce vytvářet vlastní automatizaci pro konkrétní scénáře.
Týmy mohou pomocí ClickUp Brain shrnovat whitepapery, výzkumné práce a konverzační vlákna, aby pochopily základní fakta a informace. Může vytáhnout akční položky z programů schůzek a přiřadit je příslušným členům týmu, čímž usnadňuje řízení projektů.
AI Writer pro práci
AI writer můžete použít jako pomoc při psaní článků do blogu, textů pro landing page, e-mailů a dalších. Jeho vestavěná kontrola pravopisu automaticky detekuje pravopisné chyby v reálném čase. Vylepšete tón a styl svého psaní a vytvářejte pokaždé dokonalé texty.
ClickUp Brain, váš virtuální asistent, obsahuje šablony AI promptů v GPT, které vám umožní získat přesné odpovědi bez manuálního úsilí a dosáhnout výsledků rychleji.
Zde je několik oblíbených šablon AI promptů od ClickUp, které vám pomohou začít:
ClickUp ChatGPT Prompts pro marketingovou šablonu
Více než 600 podnětů v šabloně ChatGPT Prompts for Marketing Team Template od ClickUp posune váš marketing na vyšší úroveň. S podněty ve více než 40 kategoriích můžete zahájit inovativní kampaně, zapojit své publikum a zvýšit prodej.
ClickUp ChatGPT Prompts pro šablonu projektového řízení
Projektoví manažeři používají šablonu ChatGPT Prompts for Project Management od ClickUp k brainstormingu a generování řešení a osvědčených postupů pro potenciální problémy.
Pokyny v této šabloně vám pomohou vytvořit komplexní projektový plán, který nastíní nezbytné úkoly, zdroje a časový harmonogram pro úspěšné dokončení projektu.
ClickUp ChatGPT Prompts pro šablonu pro inženýrství
Šablona ChatGPT Prompts for Engineering od ClickUp se používá k výzkumu a brainstormingu technických řešení pro složité výzvy a projekty.
Zde je příklad, který můžete použít: Potřebuji vytvořit model, který dokáže přesně předpovědět spokojenost zákazníků na základě jejich zpětné vazby.
Využijte výstupy tohoto modelu ke zlepšení spokojenosti svých zákazníků.
Čtěte více: Zde jsou některé z nejlepších AI nástrojů pro vizualizaci dat a AI nástrojů pro DevOps
Přeložte pomocí ClickUp Brain
ClickUp Brain umí také překládat obsah. Zkopírujte a vložte text, který chcete přeložit, do svého dokumentu ClickUp Doc. Zvýrazněte text a přeložte jej do libovolného jazyka; brzy získáte rychlý a přesný překlad. To je obzvláště užitečné, pokud máte zákazníky po celém světě a chcete s nimi efektivně komunikovat.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/měsíc na člena pracovního prostoru.
Využijte ClickUp Brain ke zvýšení produktivity na pracovišti
Perplexity vyniká mezi vyhledávači využívajícími AI tím, že poskytuje rychlé a personalizované odpovědi na vaše dotazy a dále pomáhá s generováním a shrnováním obsahu.
I bezplatná verze aplikace Perplexity AI může obohatit proces objevování znalostí, zejména jako samostatný konverzační chatbot s umělou inteligencí.
Pokud však hledáte AI asistenta, který je hluboce zakořeněn ve vašem softwaru pro správu projektů, ClickUp je skvělou alternativou.
ClickUp Brain, poháněný umělou inteligencí, automatizuje časově náročné úkoly, jako je vytváření marketingových textů, briefů pro projektový management, přidělování úkolů a shrnování schůzek, whitepaperů a komentářových vláken.
Chcete-li zjistit, jak ClickUp Brain zvyšuje vaši produktivitu, zaregistrujte se na Clickup zdarma.