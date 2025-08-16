Jotform vs. Typeform: Který nástroj pro tvorbu formulářů je pro vás ten pravý?

Máte potíže s výběrem mezi Jotform a Typeform?
Oba mají dobrou pověst, pokud jde o pomoc týmům při vytváření krásných a praktických formulářů, ale jejich přístupy se výrazně liší.
Zatímco Jotform nabízí sofistikované funkce, šablony a pokročilou logiku formulářů, Typeform upřednostňuje elegantní, uživatelsky přívětivý design a konverzační zážitek.
Na první pohled je to nerozhodný souboj. Při práci na projektech, vytváření šablon formulářů pro zpětnou vazbu nebo správě interakcí s klienty by však nástroj pro tvorbu formulářů, který používáte, měl být pohodlný a vyhovovat vašim potřebám.
V tomto článku porovnáme skutečné rozdíly mezi Typeform a Jotform. A pokud hledáte Typeform a Jotform, máme pro vás to, co potřebujete. ✨
Jotform vs. Typeform v kostce
|Funkce / nástroj
|Jotform
|Typeform
|ClickUp (bonus)
|Návrh formuláře a uživatelské rozhraní
|Tradiční formuláře, vysoce přizpůsobitelné, vícestránkové, podpora CSS
|Konverzační, jedna otázka po druhé, moderní a poutavé
|Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop, přizpůsobitelný, podporuje vizuální prvky a pokyny, integrovaný s pracovními postupy
|Podmíněná logika
|Pokročilé funkce (zobrazit/skrýt pole, vlastní oznámení, přesměrování)
|Logické skoky (dynamické větvení, inteligentní ověřování)
|Integrovaná podmíněná logika pro formuláře a pracovní postupy
|Integrace plateb
|Více než 40 platebních bran (Stripe, PayPal, Square atd.), opakované platby, žádné další poplatky
|Stripe, Square (omezené možnosti)
|Nativní platby ClickUp nejsou podporovány, ale lze je propojit prostřednictvím integrací.
|Analytika a reportování
|Integrované analytické nástroje, vizuální přehledy, export do Excelu/Sheets
|Základní analytika, integrace s Google Analytics a Facebook Pixel
|Vlastní dashboardy, přehledy průzkumů, poznatky založené na umělé inteligenci
|Integrace
|Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp atd.
|Google Sheets, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier atd.
|Více než 1 000 integrací, automatizací, propojení formulářů s úkoly, dokumenty, chatem a dalšími funkcemi
|Podpora mobilních zařízení
|Formuláře optimalizované pro mobilní zařízení, offline sběr dat prostřednictvím aplikace
|Formuláře přizpůsobené pro mobilní zařízení
|Mobilní aplikace, formuláře přístupné a použitelné na mobilních zařízeních
|Snadné použití
|Bohaté funkce, mírná náročnost na osvojení pokročilých funkcí
|Extrémně snadné, minimální náročnost na učení
|Intuitivní formuláře, správa projektů, dokumenty a automatizace na jednom místě
|Automatizace
|Automatizované pracovní postupy, e-mailová upozornění, předávání CRM
|Omezená automatizace
|Výkonné automatizace, spouštěče a agenti AI napříč formuláři a veškerou prací
|Ceny (měsíční)
|Zdarma, Bronze 39 $, Silver 49 $, Gold 129 $, Enterprise (na míru)
|Základní 29 $, Plus 59 $, Business 99 $, Growth Essential 119 $, Pro 349 $, Vlastní
|Navždy zdarma; k dispozici jsou placené tarify
|Nejlepší pro
|Týmy, které potřebují pokročilé formuláře, platby a rozsáhlé přizpůsobení
|Uživatelsky přívětivé, poutavé průzkumy, zpětná vazba a získávání potenciálních zákazníků
|Týmy, které potřebují formuláře + správu projektů, automatizaci, dokumenty, dashboardy a AI – vše na jedné platformě
Co je Jotform?
Jotform je výkonný a flexibilní online nástroj pro tvorbu formulářů, který zjednodušuje vytváření, správu a analýzu formulářů pro různé účely. Tento online nástroj umožňuje uživatelům snadno vytvářet a spravovat formuláře pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
Jeho možnosti však daleko přesahují základní proces tvorby formulářů. V průběhu let se Jotform vyvinul v multifunkční platformu s pokročilými funkcemi, jako je mobilní aplikace pro formuláře, editor PDF formulářů, podpora elektronických podpisů a výkonné integrace.
Díky tomu je ideální pro týmy a organizace, které chtějí automatizovat sběr dat a zefektivnit administrativní pracovní postupy.
Ať už sbíráte zpětnou vazbu od zákazníků, zpracováváte platby, přijímáte nové zaměstnance nebo registrujete účastníky akcí, Jotform vám poskytuje nástroje pro snadné vytváření funkčních a vizuálně přitažlivých formulářů.
Funkce Jotform
Jotform poskytuje komplexní nástroje pro zlepšení tvorby formulářů a sběru dat. Tyto nástroje zjednodušují proces vytváření, sdílení a správy formulářů pro softwarové týmy s různou úrovní technických znalostí. Zde je přehled funkcí Jotformu:
1. Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop
Jednoduché rozhraní nástroje Jotform pro tvorbu formulářů pomocí drag-and-drop umožňuje uživatelům navrhovat formuláře na míru bez nutnosti technických znalostí.
Přidávejte a přizpůsobujte pole formulářů, widgety a konektory podle svých potřeb. K dispozici jsou také možnosti, jak vložit do plátna textová pole, rozevírací seznamy, zaškrtávací políčka, pole pro nahrávání souborů a widgety a podle potřeby je přeskupit.
Začněte od nuly nebo si vyberte z tisíců připravených šablon. Pokročilé ovládací prvky pro návrh usnadňují přizpůsobení formulářů vaší značce pomocí přizpůsobení barev, písem a nastavení rozložení – bez nutnosti znalostí designu nebo technických znalostí.
2. Podmíněná logika
Podmíněná logika umožňuje formulářům dynamicky zobrazovat nebo skrývat pole na základě odpovědí uživatelů, což vede k personalizovanějšímu zážitku a urychlení procesu sběru dat.
Díky funkcím podmíněné logiky Jotform můžete přizpůsobit uživatelské prostředí na základě zadaných odpovědí. To vám umožňuje zobrazit nebo skrýt pole formuláře, odeslat vlastní oznámení nebo přesměrovat uživatele po odeslání, v závislosti na tom, jak odpoví na konkrétní otázky.
Taková dynamická interakce zefektivňuje proces vyplňování formulářů a zajišťuje, že respondentům jsou kladeny pouze relevantní otázky, což snižuje počet přerušených vyplňování a zvyšuje přesnost dat.
3. Integrace plateb
Jotform podporuje více než 30 integrací bezpečných platebních bran, včetně Stripe, PayPal a Square.
Kromě integrované funkce pro přijímání plateb můžete snadno získávat zpětnou vazbu od zákazníků a vytvářet objednávkové formuláře, stránky pro registraci na akce, formuláře pro dary nebo služby založené na předplatném, aniž by vám Jotform účtoval další transakční poplatky.
Tento nástroj vám také umožňuje nakonfigurovat opakované platby, nastavit faktury nebo přidat možnosti daní a dopravy během několika minut.
4. Mobilní responzivita
Formuláře Jotform jsou optimalizované pro mobilní zařízení a zajišťují intuitivní rozhraní pro uživatele smartphonů nebo tabletů.
Kromě toho aplikace Jotform Mobile Forms umožňuje uživatelům shromažďovat data i v režimu offline. Jakmile je obnoveno připojení k internetu, všechny odpovědi se automaticky synchronizují do cloudu.
To je obzvláště užitečné pro terénní týmy, výzkumníky nebo pracovníky akcí, kteří působí v prostředí s nízkou konektivitou.
5. Integrace s aplikacemi třetích stran
Jotform se integruje s různými aplikacemi třetích stran, včetně Google Sheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp a Salesforce. Tyto integrace umožňují automatickou synchronizaci odpovědí, oznámení v reálném čase a plynulejší předávání mezi týmy nebo nástroji.
Lze také nastavit automatizované pracovní postupy, jako je přeposílání nových podání do CRM nebo spouštění e-mailových upozornění, aniž byste potřebovali další automatizační platformy.
6. Pokročilá analýza formulářů
Jotform obsahuje integrované analytické nástroje, které uživatelům pomáhají sledovat výkon formulářů, míru odesílání a chování uživatelů.
Díky vizuálním přehledům a trendům odpovědí můžete identifikovat body, kde dochází k odchodům, optimalizovat otázky pro větší srozumitelnost a činit informovaná rozhodnutí o struktuře a obsahu formuláře. Tyto poznatky jsou neocenitelné pro zlepšení zapojení a zajištění kvality dat.
Ceny Jotform
- Starter: zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Stříbro: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
🧠 Zajímavost: První online formulář byl vytvořen v roce 1993 výzkumníky z National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Obsahoval jediné textové pole, které uživatelům umožňovalo vyhledávat dokumenty na webových stránkách NCSA.
Co je Typeform?
Typeform je inovativní online platforma, která transformuje tradiční tvorbu formulářů na dynamický, interaktivní zážitek.
Typeform, známý svými elegantními formuláři v konverzačním stylu, umožňuje uživatelům vytvářet poutavé průzkumy, kvízy, kontaktní formuláře a ankety – bez nutnosti psát jediný řádek kódu.
Ať už shromažďujete názory zákazníků a zpětnou vazbu uživatelů, provádíte průzkum spokojenosti zaměstnanců nebo realizujete kampaň na získávání potenciálních zákazníků, Typeform vám pomůže vytvořit formuláře, které působí spíše jako lidské konverzace než statické dotazníky.
Typeform navíc nabízí přesvědčivou kombinaci flexibility designu, podmíněné logiky a hladké integrace pro firmy, které hledají ten správný nástroj pro tvorbu formulářů, aby vylepšily svou strategii sběru dat.
Díky svému jedinečnému přístupu k interakci s uživatelem se Typeform odlišuje od tradičních nástrojů pro tvorbu formulářů. Namísto zobrazení všech otázek najednou zobrazuje Typeform jednu otázku po druhé, čímž napodobuje přirozený průběh dialogu.
Toto konverzační rozhraní zvyšuje atraktivitu formulářů a zvyšuje míru odezvy tím, že snižuje kognitivní zátěž uživatelů.
Funkce Typeform
Typeform nabízí možnosti pro vytváření dynamických a uživatelsky přívětivých formulářů, které reagují na zpětnou vazbu zaměstnanců. Tyto funkce mají za cíl poskytnout uživatelům personalizovanější a poutavější zážitek.
1. Konverzační rozhraní
Design Typeform zobrazuje otázky současně, čímž simuluje konverzaci. Tato metoda zvyšuje zapojení uživatelů a vede k vyšší míře dokončení.
Hlavním lákadlem Typeform je jeho konverzační rozvržení a uživatelsky přívětivé rozhraní. Díky individuálnímu zobrazení otázek vytváří nástroj pro tvorbu formulářů Typeform pro respondenty soustředěný a osobní zážitek. Tento přístup je ideální pro kontaktní formuláře, průzkumy zapojení zaměstnanců a formuláře pro zpětnou vazbu, kde záleží na tónu a jednoduchosti.
2. Logické skoky
Funkce Logic Jumps od Typeform zavádí inteligentní ověřování formulářů a dynamické větvení, což umožňuje přizpůsobit formulář na základě předchozích odpovědí respondenta. To pomáhá uživatelům vytvářet relevantní, personalizované zážitky a zefektivnit sběr dat.
Začněte tedy vytvářet kvíz nebo vstupní formulář s logickými skoky, které zajistí, že se zobrazí pouze relevantní otázky, což ušetří čas jak uživateli, tak respondentovi.
3. Integrace multimédií
Vylepšete své formuláře obrázky, videi a GIFy a vytvořte vizuálně bohatý a interaktivní zážitek. To je obzvláště účinné pro brand storytelling, produktové ukázky, průzkumy mezi zaměstnanci nebo vstupní kvízy.
Podpora multimédií promění statické průzkumy v poutavé formuláře, které udrží pozornost uživatelů a jsou ideální pro získávání vysoce kvalitních údajů.
4. Přizpůsobitelné šablony a branding
Udržování konzistence značky je zásadní a Typeform nabízí přizpůsobitelné šablony, které vám v tom pomohou.
Od výběru fontů a barev specifických pro danou značku až po nahrávání log a úpravy stylů rozvržení – každý formulář můžete přizpůsobit tak, aby odpovídal vaší vizuální identitě. Díky tomu bude i obsah tradičních formulářů, jako jsou kontaktní formuláře nebo registrační stránky, vypadat elegantně a profesionálně.
5. Integrace s aplikacemi třetích stran
Typeform se integruje s oblíbenými platformami třetích stran, jako jsou Google Sheets, Slack, HubSpot a Mailchimp, což usnadňuje automatizaci pracovních postupů a efektivní správu shromážděných dat.
Navíc můžete plynule synchronizovat odpovědi pro analytické účely, spouštět e-maily nebo přesouvat potenciální zákazníky do svého CRM. Tyto integrace podporují chytřejší obchodní rozhodnutí a akce v reálném čase na základě shromážděných dat.
6. Neomezený počet formulářů a odpovědí
Uživatelům placených tarifů nabízí Typeform flexibilitu při vytváření neomezeného počtu formulářů bez omezení počtu odpovědí, což je vhodné pro rozšiřující se firmy a rostoucí týmy.
Tato funkce je obzvláště užitečná při provádění více souběžných kampaní nebo při správě celofiremních průzkumů bez omezení.
Ceny Typeform
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Growth Essential: 119 $/měsíc
- Growth Pro: 349 $/měsíc
- Growth Custom: Individuální ceny
Jotform vs. Typeform: Porovnání funkcí
Při výběru správného nástroje pro tvorbu formulářů často záleží na drobných detailech a pokročilých funkcích – designu formulářů, integraci, přizpůsobení, analýze dat a ceně.
Typeform i Jotform nabízejí zajímavá řešení, ale jsou určeny pro různé pracovní postupy a preference uživatelů.
Níže najdete podrobné srovnání Typeform a Jotform v šesti klíčových oblastech, které vám pomůže určit, která platforma je pro vaše potřeby vhodnější.
Funkce 1: Návrh formuláře a uživatelské rozhraní
Typeform je známý svým jedinečným konverzačním stylem formulářů, který napodobuje dialog mezi dvěma osobami. Tento designový přístup zobrazuje vždy jednu otázku a vede uživatele plynulým a poutavým zážitkem.
Minimalistické rozvržení pomáhá snížit kognitivní přetížení, což často vede ke zlepšení míry dokončení a promyšlenějším odpovědím. Je ideální pro formuláře zpětné vazby, průzkumy zapojení zaměstnanců a kvízy, které vyžadují interakci a soustředění uživatelů.
Jotform naopak zůstává u tradičnějšího rozložení formulářů, ale nabízí velkou flexibilitu při jejich navrhování. Získejte přístup k přizpůsobitelným šablonám pro různá odvětví, od zdravotnictví přes vzdělávání až po elektronický obchod.
Navíc můžete přeskupovat sekce, používat vícestránkové formáty nebo aplikovat podmíněná pole. Jotform také podporuje vložený CSS a změny rozložení, což pokročilým uživatelům dává větší svobodu při vytváření složitých návrhů formulářů.
Vítěz: Typeform díky svým rozhraním zaměřeným na zapojení uživatelů.
Funkce 2: Integrace a zpracování plateb
Oba nástroje nabízejí široké možnosti integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Google Sheets, Slack, Mailchimp a HubSpot, což vám pomůže automatizovat pracovní postupy a synchronizovat shromážděná data v reálném čase.
Existuje však významný rozdíl, pokud jde o zpracování plateb.
Jotform vede s více než 40 integrovanými platebními bránami, včetně PayPal, Stripe, Square, Authorize.net a dokonce i regionálně specifickými platformami. Můžete konfigurovat opakované platby, nastavení daní, seznamy produktů a další – to vše bez dalších transakčních poplatků ze strany Jotform.
Typeform je sice účinný pro získávání potenciálních zákazníků a průzkumy, ale podporuje užší škálu platebních bran – především Stripe a Square. Toto omezení ho činí méně ideálním pro e-commerce nebo formuláře založené na darech, které vyžadují různé způsoby transakcí.
Vítěz: Jotform díky svým vynikajícím schopnostem zpracování plateb a flexibilitě.
Funkce 3: Podmíněná logika a přizpůsobení
Dynamické formuláře se při personalizaci cesty respondenta silně opírají o podmíněnou logiku.
Jotform a Typeform podporují tuto funkci, která uživatelům umožňuje přizpůsobit další otázku na základě předchozích odpovědí. Díky tomu jsou průzkumy chytřejší, pracovní postupy efektivnější a sběr dat relevantnější.
Jotform však posouvá hranice díky hlubšímu přizpůsobení pomocí vlastních widgetů, kódování HTML/CSS a přidávání výpočtů nebo automatických odpovědí. To dává Jotformu výhodu v pokročilých případech použití, jako jsou registrační formuláře, které vypočítávají poplatky na základě výběru, nebo vstupní formuláře, které automaticky vyplňují konkrétní hodnoty.
Typeform volí zjednodušenější přístup a upřednostňuje použitelnost před složitostí. To sice zlepšuje uživatelský komfort pro tvůrce formulářů, ale omezuje pokročilejší technické úpravy, které mohou někteří pokročilí uživatelé potřebovat.
Vítěz: Jotform díky svým flexibilnějším a technicky komplexnějším funkcím přizpůsobení.
Funkce 4: Analytika a reportování
Jotform poskytuje podrobné analýzy formulářů a nabízí uživatelům přístup k trendům v odesílání, umístění uživatelů, konverzním poměrům a bodům opuštění.
Zprávy lze vizualizovat v ovládacím panelu Jotform nebo exportovat do Excelu, Google Sheets nebo nástrojů třetích stran prostřednictvím integrace. Lze dokonce generovat vizuální grafy pro prezentace nebo interní recenze.
Typeform zahrnuje základní analytické údaje, jako je počet odpovědí, míra dokončení a průměrná doba na odpověď. Integruje se také s Google Analytics a Facebook Pixel pro hlubší sledování, ale postrádá nativní nástroje pro vytváření přehledů, které jsou tak komplexní jako Jotform. Uživatelé často musí spoléhat na externí platformy, aby získali podrobnější informace.
Vítěz: Remíza – Jotform vyniká v nativním reportingu, zatímco Typeform se dobře propojuje s externími analytickými nástroji.
Funkce 5: Ceny a škálovatelnost
Náklady jsou klíčové, zejména při rozšiřování používání napříč týmy nebo odděleními.
Ceny Typeformu jsou strukturovány podle měsíčních odpovědí a začínají na vyšší základní úrovni než u mnoha konkurentů. Ačkoli poskytuje elegantní formuláře, poměr cena/výkon nemusí ospravedlňovat náklady pro malé týmy nebo ty, kteří potřebují neomezené odesílání formulářů.
Jotform naopak nabízí štědřejší bezplatné a placené tarify, včetně podpory pro měsíční odesílání, úložiště a pole formulářů.
Jeho bezplatný tarif je obzvláště konkurenceschopný, protože uživatelům poskytuje přístup k základním funkcím s méně omezeními. Pro organizace, které potřebují neomezený počet formulářů a větší kvóty odpovědí, nabízí Jotform větší hodnotu v měřítku.
Vítěz: Jotform je díky svým cenově dostupným a škálovatelným tarifům ideální pro rostoucí týmy.
Funkce 6: Uživatelská zkušenost a křivka učení
Typeform vyniká svou snadnou použitelností. Díky minimalistickému editoru, náhledům v reálném čase a přehlednému rozhraní je velmi přístupný i pro uživatele, kteří nejsou zvyklí na nástroje pro tvorbu formulářů. Struktura krok za krokem a předem připravené šablony zkracují dobu nastavení a eliminují zmatek.
Ačkoli je Jotform bohatý na funkce, může se zdát o něco složitější kvůli pokročilým nastavením, widgetům a nástrojům pro přizpůsobení. Začátečníci mohou potřebovat více času na pochopení rozhraní a funkcí, zejména při zkoumání podmíněné logiky nebo integrací.
Vítěz: Typeform díky své bezkonkurenční jednoduchosti, rychlému osvojení a plynulému uživatelskému prostředí.
Jotform vs. Typeform na Redditu
Abychom získali lepší představu o tom, jak se Jotform a Typeform liší v reálném použití, podívali jsme se na Jotform vs. Typeform na Redditu, kde lidé sdíleli své zkušenosti s každou platformou.
Mnoho uživatelů Redditu oceňuje široké integrační možnosti a možnosti přizpůsobení Jotformu:
JotForm je opravdu fantastický. Nabízí spoustu integrací, vysoce přizpůsobitelný výstup PDF a poskytuje pokyny, jak si jej sami hostovat, pokud chcete.
JotForm je opravdu fantastický. Nabízí spoustu integrací, vysoce přizpůsobitelný výstup PDF a poskytuje pokyny, jak si jej sami hostovat, pokud chcete.
Někteří uživatelé však vyjádřili obavy ohledně výkonu a cen Jotformu:
Jotform používám už delší dobu a ano, je dobrý, ALE!! Není zdaleka dokonalý, a pokud k tomu připočtete cenu, je to docela špatné. Několikrát se mi stalo, že se moje formuláře při odesílání uživateli pokazily a PDF soubory, které generují, také obsahují spoustu chyb.
Jotform používám už delší dobu a ano, je dobrý, ALE!! Není zdaleka dokonalý, a pokud k tomu připočítáte i cenu, je to docela špatné. Několikrát se mi stalo, že se moje formuláře při odesílání uživatelů pokazily a PDF soubory, které generují, také obsahují spoustu chyb.
Na druhou stranu je Typeform často chválen za své poutavé uživatelské rozhraní:
Typeform je zdaleka lepší nástroj. Krása Typeform spočívá v tom, že lidé ho rádi vyplňují.
Typeform je zdaleka lepší nástroj. Krása Typeform spočívá v tom, že lidé ho rádi vyplňují.
Někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně cenové struktury Typeform:
Jako marketér mám Typeform docela rád, protože vícestupňové formuláře mají vyšší konverzní poměr. Na druhou stranu je ale extrémně drahý.
Jako marketér mám Typeform docela rád, protože vícestupňové formuláře mají vyšší konverzní poměr. Na druhou stranu je ale extrémně drahý.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Jotform a Typeform
ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, je komplexní alternativou, která nabízí sofistikované funkce pro tvorbu formulářů a nástroje pro správu projektů, automatizaci a analýzu.
Tato integrace zajišťuje, že shromážděné údaje jsou okamžitě propojeny s vašimi pracovními postupy, což zvyšuje efektivitu a produktivitu.
ClickUp’s One Up #1: Integrovaný nástroj pro tvorbu formulářů
ClickUp Forms vám umožňuje navrhovat vlastní formuláře přímo propojené s vašimi pracovními postupy. Každé odeslání formuláře automaticky vytvoří úkoly s konkrétními parametry, jako jsou přidělené osoby, termíny a úrovně priority. Tato funkce snižuje pracné zadávání dat a udržuje vše organizované na jednom místě.
To urychluje přechod od sběru dat k praktickým činnostem. Přehledné rozhraní typu drag-and-drop podporuje celou řadu typů polí, včetně textových polí, rozevíracích seznamů a zaškrtávacích políček, aby vyhovovalo široké škále požadavků na sběr dat.
ClickUp Forms se vyznačuje komplexním začleněním všech aspektů vašeho pracovního postupu. Pomocí odeslaných formulářů můžete vytvářet úkoly v příslušném seznamu, vyplňovat vlastní pole a dokonce přiřazovat úkoly konkrétním členům týmu, aniž byste museli opustit platformu. Integrovaná podmíněná logika navíc podporuje složité pracovní postupy.
Stručně řečeno, ClickUp Forms vám pomůže:
- Ušetřete čas díky intuitivnímu nástroji pro tvorbu formulářů: Rychle vytvářejte a přizpůsobujte formuláře bez jakýchkoli technických znalostí, abyste se mohli soustředit na shromažďování potřebných informací.
- Získejte přehled díky analýze založené na umělé inteligenci: Okamžitě přeměňte odpovědi na využitelné údaje, které vám pomohou rychleji činit chytřejší rozhodnutí.
- Vedejte respondenty pomocí informačních bloků a popisů otázek: Přidejte jasné pokyny a užitečný kontext přímo do svých formulářů, abyste zlepšili kvalitu odpovědí.
- Zvyšte srozumitelnost pomocí vložených obrázků a pokynů: Použijte obrázky a popisný text vedle otázek, aby byly formuláře poutavější a snáze vyplnitelné.
- Udržujte pořádek díky centralizovanému centru formulářů: Přístupujte ke všem svým formulářům a odpovědím, spravujte je a sledujte je na jednom pohodlném místě.
- Posilte svou značku pomocí možností přizpůsobení: Přizpůsobte si obrázky na obálce, pozadí a barvy tlačítek, aby každý formulář odrážel váš jedinečný styl.
- Zefektivněte pracovní postupy díky hladké integraci ClickUp: Automaticky přeměňujte odeslané formuláře na úkoly, aby práce vašeho týmu byla propojená a proveditelná.
- Centralizujte zpětnou vazbu pro lepší spolupráci: Shromažďujte veškerou zpětnou vazbu na jednom místě, což usnadňuje kontrolu a reakci na podněty od vašeho týmu nebo klientů.
ClickUp má výhodu č. 2: Výkonné automatizace
Díky automatizaci ClickUp odpadají opakující se úkoly.
Na rozdíl od jiných nástrojů pro tvorbu formulářů jsou automatizace ClickUp součástí většího ekosystému pracovních postupů. Můžete iniciovat akce na základě odeslaných formulářů, času, aktivity úkolů, závislostí a změn stavu v celém pracovním prostoru. Tato funkce vám umožňuje vytvářet sofistikované komplexní procesy pro provádění marketingových kampaní, zapojování klientů a správu IT požadavků.
V tomto krátkém videu se dozvíte více o agentických automatizovaných pracovních postupech v ClickUp:
ClickUp má výhodu č. 3: Komplexní řídicí panely
Dashboardy ClickUp vám poskytují komplexní přehled o vašich projektech a výkonu týmu. Vytvářejte vlastní reporty s pomocí četných widgetů pro měření parametrů, jako je čas, pokrok sprintu a přehledy prodejů.
Dashboardy přinášejí přehlednost, kterou alternativy Typeform a Jotform nenabízejí. Umožňují sledovat výkonnost, vytvářet zprávy z průzkumů a prezentovat výsledky zainteresovaným stranám na jednom místě. Toto jednotné zobrazení pomáhá týmům činit informovanější rozhodnutí a držet se svých cílů.
💡 Tip pro profesionály: Propojte relevantní úkoly a seznamy v panelech ClickUp Dashboards a získejte jasný přehled o svých finančních výsledcích, který vám umožní rychlejší rozhodování na základě dat.
ClickUp má výhodu č. 4: ClickUp Brain
ClickUp Brain je integrovaný AI pomocník platformy, jehož cílem je zvýšit celkovou produktivitu. ClickUp Brain pomáhá vašemu týmu pracovat chytřeji, nikoli tvrději, tím, že shrnuje úkoly, vytváří aktualizace projektů a odpovídá na dotazy týkající se obsahu pracovního prostoru.
Potřebujete vytvořit e-mail, shrnout schůzku nebo vygenerovat otázky pro průzkum zákaznické spokojenosti? ClickUp Brain to vše zvládne, aniž byste museli měnit nástroje nebo kontext.
Pokud chcete posunout možnosti AI o krok dál, Brain MAX, desktopový doplněk AI od ClickUp, nabízí funkce převodu řeči na text, výkonné vyhledávání v podniku, přístup k více LLM, okamžité generování obrázků a další funkce v jedné desktopové aplikaci!
Můžete použít ClickUp Brain jako nástroj pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí a vytvořit strukturu pro zpětnou vazbu od zákazníků. Zde je jeden, který jsme vytvořili:
🎁 Bonus: Šablona formuláře ClickUp
Šablona formuláře ClickUp zjednodušuje proces vývoje a správy formulářů, díky čemuž je přístupná pro týmy jakékoli velikosti. Tato šablona zefektivňuje sběr dat a udržuje odeslané údaje strukturované pro rychlou kontrolu a akci.
Proč se vám bude líbit:
- Vytvářejte jedinečné formuláře díky intuitivnímu designu, který zahrnuje řadu typů polí, jako jsou textová pole, rozevírací seznamy a zaškrtávací políčka.
- Optimalizujte pracovní postupy, abyste se mohli soustředit na analýzu odpovědí a přijímání správných rozhodnutí.
- Shromažďujte a organizujte příspěvky od uživatelů pro lepší přehled.
Vyřešte debatu Jotform vs. Typeform pomocí ClickUp
Při výběru mezi Jotform a Typeform je třeba vzít v úvahu, že oba nástroje mají jedinečné vlastnosti, ať už se jedná o širokou integraci a logiku formulářů Jotform nebo elegantní a uživatelsky přívětivý design Typeform.
Pokud však hledáte platformu, která shromažďuje informace a převádí je do akce, nemusíte hledat dál. ClickUp předčí standardní nástroje pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí díky plně integrovaným formulářům, automatizacím a dashboardům.
Integruje vaše data do vašich pracovních postupů, automatizuje procedury, aby posílil váš tým, a poskytuje jasný přehled o pokroku – vše na jednom místě. Takže místo správy několika nástrojů, proč vše nesjednotit pod jednou platformou?
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a vyzkoušejte, jak vypadá tvorba formulářů, když je zaměřena na produktivitu.