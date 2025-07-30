10 nejlepších softwarových nástrojů pro správu kampusu (2025)

Provozování školy nebo univerzity je složitý proces, který nikdy nekončí. Spravujete přijímací řízení, docházku, rozvrhy vyučujících, školné, zapojení studentů, podporu absolventů... a mnoho dalšího.
Kromě toho musíte každý den zvládat desítky různých nástrojů, abyste vůbec stihli všechny úkoly.
Problémem je, že většina z nich spolu nekomunikuje. To, co by mělo být efektivní, tak nakonec skončí pohřbené v e-mailech, tabulkách a zmeškaných následných krocích.
Proto stále více základních a středních škol, vysokých škol a univerzit přehodnocuje způsob, jakým řídí provoz v rámci celého kampusu.
Pokud hledáte softwarová řešení pro správu kampusu, která skutečně spojují vše dohromady – údaje o studentech, akademické záležitosti, provoz a komunikaci – jste na správném místě. V tomto průvodci rozebíráme nejlepší nástroje, které je třeba letos zvážit, včetně skutečných výhod, nevýhod a cenových informací, které vám pomohou najít ten správný pro vaši instituci.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu kampusu?
Software pro správu kampusu by vám měl pomoci sjednotit akademické, administrativní a provozní pracovní postupy na jednom místě. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli upřednostnit:
- Centralizované údaje o studentech: V průměru 60 % času týmu zabírá vyhledávání, aktualizace a sdílení informací mezi nespojenými systémy. Centralizovaný software pro správu kampusu uchovává akademické záznamy, docházku, osobní údaje a historii komunikace v jednom bezpečném systému.
- Pracovní postupy při přijímání a zápisu studentů: Chcete automatizovat opakující se rutinní práce, jako je podávání formulářů, shromažďování dokumentů a schvalování? Většina dnešních nástrojů pro správu kampusu je navržena tak, aby zajistila hladký průběh přijímacího řízení.
- Akademické plánování a rozvrhování: Vyberte si nástroje, které vám pomohou spravovat rozvrhy, kalendáře kurzů, rozvrhy fakult a úkoly ve třídě s minimálním manuálním úsilím.
- Komunikační nástroje: Díky integrovanému chatu, oznámením a interaktivním portálům vám tyto aplikace pomohou zajistit hladkou koordinaci mezi studenty, učiteli, rodiči a zaměstnanci.
- Sledování výkonu a analytika: Vizuální přehledy a zprávy mohou být velkým plusem, protože vám umožňují sledovat známky, docházku, zapojení a institucionální KPI bez nutnosti používat samostatné analytické nástroje.
- Mobilní přístup a samoobslužné portály: Poskytněte studentům a pedagogům nepřetržitý přístup k nezbytným zdrojům prostřednictvím mobilních aplikací nebo webových dashboardů.
- Integrace a škálovatelnost: Ujistěte se, že software lze propojit s nástroji, jako jsou LMS (Learning Management System) a SIS (Student Information System), aby bylo možné jej přizpůsobovat růstu vaší instituce.
Přehled nejlepších softwarových nástrojů pro správu kampusu
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Střední a velké vzdělávací instituce, které spravují akademické i administrativní pracovní postupy
|Přizpůsobitelné projektové prostory pro každé oddělení, více než 15 zobrazení (seznamy, Kanban atd.), formuláře ClickUp, tabule, kalendář AI, Docs Hub, agenti Autopilot a ClickUp Brain pro poznatky založené na umělé inteligenci.
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Alma SIS
|Malé a střední instituce K–12 zaměřené na uživatelské přívětivost a zapojení rodičů
|Portály založené na rolích, automatické plánování, dashboardy v reálném čase, přizpůsobitelné přepisy a analýzy, hladká integrace (Google Classroom, Canvas)
|Ceny na míru
|Campus 365
|Malé a střední školy, které potřebují konfigurovatelný, komplexní ERP systém
|Více než 80 modulů (akademické záležitosti, ubytování, finance, doprava), živé kurzy v rodném jazyce, mobilní podpora, pomoc 24/7, přehledy v reálném čase
|Ceny na míru
|Ellucian
|Střední a velké univerzity, které potřebují ERP + SIS zaměřené na vysokoškolské vzdělávání
|Integrovaná data o životním cyklu studentů, akademické a provozní panely, správa lidských zdrojů/mzdového účetnictví/ERP, poradenské portály
|Ceny na míru
|PowerSchool
|Školní okrsky K–12, které potřebují škálovatelný SIS s robustní kompatibilitou
|Synchronizace v reálném čase s LMS, šablony pro dodržování předpisů, přizpůsobitelné pluginy, hybridní/cloudové/lokální možnosti
|Ceny na míru
|Fedena
|Malé a střední instituce K–12 v USA s omezenou IT podporou
|Automatizace přijímacího řízení a plateb, portály přizpůsobené pro mobilní zařízení, integrace (Zoom, Teams), přizpůsobené zprávy
|Placené tarify začínají na 999 USD/rok; individuální ceny pro podniky.
|Blackbaud SIS
|Soukromé školy K–12 v USA, které chtějí integrovaný LMS a SIS
|Jednotné portály, flexibilní modely hodnocení/výpisů, synchronizace v reálném čase, přehledy pro sledování dodržování předpisů a akademických výsledků
|Ceny na míru
|Academia ERP
|Instituce s více kampusy, které potřebují modulární ERP
|Konfigurovatelné moduly (od přijímacího řízení po personální oddělení), upozornění v reálném čase, zabezpečené portály, zprávy pro více kampusů
|Ceny na míru
|Workday Student
|Velké univerzity, které hledají jednotná data o studentech, lidských zdrojích a financích
|Samoobslužné portály, nástroje pro kurikulum/poradenství/fakturaci, prediktivní analytika, škálovatelnost pro velké kampusy
|Ceny na míru
|Skyward
|Americké školní okrsky K–12, které potřebují spolehlivé a stabilní systémy s výrazným zapojením rodin
|Centralizované záznamy (docházka, finance, lidské zdroje), portály v reálném čase, exporty pro účely dodržování předpisů, vlastní formuláře
|Ceny na míru
Nejlepší software pro správu kampusu pro vaši instituci
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nyní, když máte k dispozici praktický kontrolní seznam, který vám pomůže se rozhodnout, zvažte následující doporučení týkající se nástrojů pro správu kampusu, které byste měli vyzkoušet:
1. ClickUp (nejlepší komplexní systém pro správu akademických a administrativních pracovních postupů)
Jako všestranná aplikace pro práci poskytuje ClickUp vzdělávacím institucím jednotnou platformu pro správu všech aspektů života na kampusu, aniž by bylo nutné přecházet mezi nesourodými systémy. Ať už dohlížíte na přijímací řízení, spravujete úkoly fakulty nebo sledujete pokrok studentů, můžete si ClickUp přizpůsobit tak, aby splňoval všechny vaše požadavky a byl přizpůsoben struktuře vaší instituce.
Zobrazte vše od profilů studentů po inventář vybavení na jednom místě pomocí více než 15 zobrazení ClickUp, včetně seznamů, tabulek a kanbanových tabulek.
Každé oddělení ve vaší instituci může pracovat v přizpůsobitelných projektových prostorech v ClickUp, které obsahují jejich klíčová data. Můžete tak mít oddělené pracovní postupy pro akademické pracovníky, provoz, personální oddělení a akce, ale všechny je můžete sledovat v rámci jednoho nástroje. To je efektivita!
A když už jsme u toho, ukážeme vám, jak vám ClickUp Automations ušetří ještě více času.
Řekněme, že během přijímacího řízení student podá přihlášku prostřednictvím přizpůsobeného formuláře ClickUp, který jste mu zaslali. Tento formulář automaticky vytvoří úkol ClickUp v seznamu „Admissions Pipeline“ (Přijímací řízení) se všemi vyplněnými údaji.
Poté je úkol automaticky přiřazen pracovníkovi přijímacího oddělení s termínem pro ověření dokumentů.
💡 Tip pro profesionály: Agenti ClickUp Autopilot fungují jako AI kolegové, kteří sledují úkoly a provádějí akce na základě vašich pokynů. Pro ověření dokumentů můžete vyškolit agenta Custom ClickUp, aby zkontroloval, zda jsou vyplněna požadovaná vlastní pole v odeslaných formulářích (například „Transcript Uploaded“ nebo „ID Proof“).
Pokud některý z dokumentů chybí, agent může automaticky změnit stav úkolu na „Chybějící dokumenty“ a zaslat žadateli e-mailovou upomínku. Jakmile jsou všechny dokumenty k dispozici, stav se aktualizuje na „Připraveno k posouzení“ – není třeba provádět ruční kontroly.
Na konci týdne má přijímací tým úplný přehled o tom, kteří uchazeči jsou v procesu, kteří jsou hotovi a kteří uvízli – a nikdo se nemusí prohrabovat tabulkami nebo nekonečnými e-mailovými řetězci.
Spolupráce je plynulá napříč všemi rolemi. Vaši vyučující, zaměstnanci a týmy podpory studentů mohou zanechávat komentáře k úkolům pro další sledování. Mohou také spolupracovat na ClickUp Whiteboards a ClickUp Docs v reálném čase, aby připravili návrhy lekcí, aktualizovali dokumenty s pravidly nebo připravili materiály pro akce.
Integrované nástroje pro plánování, jako je AI Calendar od ClickUp , vám pomohou spravovat vše od rozvrhů hodin až po meziresortní schůzky. A díky kanálům pro konkrétní projekty nebo úkoly v ClickUp Chat mohou týmy rychle diskutovat nebo sdílet kontextové aktualizace , takže každá konverzace zůstává propojena s prací, o které se baví.
Chcete zjistit, které katedry jsou přetížené nebo kteří studenti jsou trvale ohroženi? Vyzkoušejte vlastní karty, grafy a přehledy v ClickUp Dashboards. Nebo jednoduše požádejte svého AI asistenta ClickUp Brain, aby vám tyto údaje vyhledal ve vašem pracovním prostoru.
Díky ClickUp Docs Hub a jeho zabezpečené znalostní bázi zůstanou znalosti instituce zachovány a snadno přístupné. Od školních pravidel přes studentské příručky až po návody na řešení IT problémů – vše můžete vytvářet, ukládat a sdílet na jedné platformě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte strukturované dokumenty pro spolupráci s vnořenými stránkami, editací v reálném čase a komentáři týmu pomocí ClickUp Docs.
- Sbírejte data o studentech nebo zaměstnancích hladce pomocí přizpůsobitelných formulářů ClickUp, které se přímo přenášejí do seznamů úkolů.
- Sledujte cíle a klíčové výsledky napříč odděleními pomocí integrovaných cílů ClickUp a dashboardů pro sledování pokroku.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí ClickApps – zapínejte a vypínejte funkce podle potřeb vaší instituce.
- Shrňte dlouhé vlákna nebo e-maily, okamžitě aktualizujte úkoly a získejte přehled o svém pracovním prostoru pomocí hlasových příkazů prostřednictvím desktopové aplikace ClickUp Brain MAX.
Omezení ClickUp
- Naprostá flexibilita může být pro začínající uživatele až ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
Oceňuji, že veškerá práce školy je viditelná pro celý administrativní tým školy.
Oceňuji, že veškerá práce školy je viditelná pro celý administrativní tým školy.
📮 ClickUp Insight: Práce by neměla být hádankou, ale příliš často jí je. Náš průzkum v oblasti správy znalostí zjistil, že zaměstnanci často ztrácejí čas prohledáváním interních dokumentů (31 %), znalostních bází společnosti (26 %) nebo dokonce osobních poznámek a screenshotů (17 %), jen aby našli to, co potřebují.
Díky funkci Connected Search od ClickUp jsou všechny soubory, dokumenty a konverzace okamžitě přístupné z vaší domovské stránky, takže odpovědi najdete během několika sekund, nikoli minut.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
2. Alma SIS (nejlepší SIS vytvořený pedagogy s hlubokým zapojením rodičů)
Alma SIS je cloudový informační systém pro studenty, který je široce používán v amerických školních okrscích K–12 a charterových školách. Je navržen tak, aby zjednodušil docházku, hodnocení, plánování a dodržování státních předpisů v jednom intuitivním rozhraní.
Jeho jedinečná prodejní nabídka? Byl vytvořen pedagogy, kteří chápou důležitost uživatelské přívětivosti a rychlého osvojení softwaru pro správu kampusu. Učitelé, správci a dokonce i rodiny se s tímto nástrojem často naučí pracovat během několika minut.
Díky integraci v reálném čase s Google Classroom, Canvas, Schoology a Microsoft Teams se eliminuje duplicita dat – známky a docházka se automaticky synchronizují napříč systémy.
Nejlepší funkce Alma SIS
- Zjednodušte komunikaci s rodiči, studenty a pedagogy pomocí moderních portálů založených na rolích.
- Automatizujte plánování výuky, sledování docházky a generování vysvědčení.
- Vizualizujte akademické trendy pomocí dashboardů v reálném čase a reportů o dodržování předpisů.
- Přizpůsobte si vysvědčení, výpisy a analytické údaje tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám školy.
Omezení systému Alma SIS
- Jeho nástroje pro sdílení souborů a spolupráci mají v online recenzích nižší hodnocení než konkurence.
- Jeho nástroj pro tvorbu hlavního rozvrhu je spravován prostřednictvím nástroje třetí strany, který někteří správci považují za méně intuitivní.
Ceny Alma SIS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Alma SIS
- G2: 4,2/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 430 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Alma SIS?
Přímo z recenze Capterra:
SIS ALMA je uživatelsky přívětivý pro správce, studenty, učitele i rodiče. Když já, jako správce ALMA, potřebuji pomoc, jejich zákaznická podpora je snadno dostupná a vždy mi dokáže pomoci během několika okamžiků. Když jej používám jako učitel, vím, že moje známky jsou v bezpečí a studenti i rodiče k nim mají snadný přístup, aby mohli sledovat, jaké výsledky jejich děti dosahují.
SIS ALMA je uživatelsky přívětivý pro správce, studenty, učitele i rodiče. Když já, jako správce ALMA, potřebuji pomoc, jejich zákaznická podpora je snadno dostupná a vždy mi dokáže pomoci během několika okamžiků. Když jej používám jako učitel, vím, že moje známky jsou v bezpečí a studenti i rodiče k nim mají snadný přístup, aby mohli sledovat, jaké výsledky jejich děti dosahují.
🧠 Zajímavost: Na IU International University of Applied Sciences vedlo použití AI tutora Syntea po třech měsících ke zkrácení doby učení přibližně o 27 % ve srovnání s kohortami bez podpory AI. Klíčový rozdíl? Personalizované učení!
3. Campus 365 (nejlepší pro vysoce konfigurovatelné moduly)
Campus 365 nabízí jeden z nejrozsáhlejších katalogů modulů v oboru – více než 80 modulů pokrývajících přijímací řízení, akademické záležitosti, finance, dopravu, knihovnu, ubytování a živé kurzy, které jsou všechny přístupné přes web a mobilní aplikace.
Je navržen tak, aby pomáhal školám škálovat pomocí centralizovaných dashboardů, které správcům poskytují přehled o provozu v reálném čase, od výběru poplatků až po metriky akademických výsledků.
Snadné použití je hlavní výhodou tohoto školního ERP systému. Uživatelé uvádějí, že díky přehlednému rozhraní a intuitivním pracovním postupům jsou schopni zaškolit nové zaměstnance během několika minut, a to i v prostředí s nízkou technologickou vybaveností. Dalším významným prvkem je podpora, která zahrnuje nepřetržitý chat, telefonickou a živou pomoc a školení prostřednictvím webinářů a prezenčních kurzů.
Nejlepší funkce Campus 365
- Spravujte více než 80 akademických a administrativních modulů z jediného ovládacího panelu.
- Pořádejte živé online kurzy nativně bez nástrojů nebo pluginů třetích stran.
- Podporujte rodiče, studenty a zaměstnance pomocí mobilních aplikací a vícejazyčného přístupu.
- Automatizujte výběr poplatků, sledování docházky a akademické plánování.
Omezení Campus 365
- Modul živých lekcí může mít potíže s velkými virtuálními učebnami.
- Míra přizpůsobení se liší podle modulu – složité pracovní postupy mohou vyžadovat podporu při přizpůsobování.
Ceny Campus 365
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Campus 365
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Campus 365?
Uživatel na G2 říká:
Software je intuitivní a snadno použitelný a oceňuji, že mi umožňuje přizpůsobit různá nastavení tak, aby vyhovovala jakýmkoli potřebám.
Software je intuitivní a snadno použitelný a oceňuji, že mi umožňuje přizpůsobit různá nastavení tak, aby vyhovovala jakýmkoli potřebám.
4. Ellucian (nejlepší škálovatelná sada ERP + SIS zaměřená na vysokoškolské vzdělávání)
Ellucian poskytuje veřejným a soukromým vysokým školám a univerzitám v USA robustní reporting, CRM, SIS a ERP speciálně přizpůsobené pro pracovní postupy ve vysokoškolském vzdělávání. Studenti mohou podávat přihlášky online, sledovat svůj pokrok a plánovat studium; poradci a zaměstnanci získávají přehledné dashboardy a reporty, které jim pomáhají identifikovat rizikové studenty a zefektivnit nábor.
Analytické nástroje společnosti Ellucian umožňují institucím odhalit trendy, jako je pokles počtu přihlášek nebo problémové oblasti v oblasti udržení studentů, a přijmout proaktivní opatření. Jsou navrženy pro škálovatelnost a podporují také dodržování předpisů USA v oblasti finanční pomoci.
Nejlepší funkce Ellucian
- Integrujte data o životním cyklu studentů od náboru až po zapojení absolventů.
- Spravujte personální záležitosti, mzdy a ERP operace společně s akademickými daty.
- Vytvořte plynulé poradenské portály a přehledové panely pro kontrolu studia.
Omezení Ellucian
- Vyžaduje specializovaný IT tým a formální školení pro nasazení.
- Implementace může být dražší než u odlehčených platforem SIS.
Ceny Ellucian
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ellucian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 3,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Ellucian?
Chválím společnost Ellucian za nedávné aktualizace, které provedla v oblasti vzhledu a funkčnosti produktu. Nyní je podle mě snadnější jej používat a podporovat (pro správu již není potřeba Java!).
Chválím společnost Ellucian za nedávné aktualizace, které provedla v oblasti vzhledu a funkčnosti produktu. Nyní je podle mě snadnější jej používat a podporovat (pro správu již není potřeba Java!).
5. PowerSchool (nejlepší SIS pro základní a střední školy s širokým nasazením a integrací v USA)
PowerSchool je široce používán v amerických školních obvodech K-12 a nabízí základní SIS, třídní knihy, sledování docházky, plánování a silnou podporu při dodržování státních požadavků na podávání zpráv prostřednictvím specializovaných regionálních týmů. Integruje se s LMS jako Canvas a Schoology, podporuje portály pro rodiny a studenty a běží na zabezpečené infrastruktuře založené na ISO-27001/Azure.
Jeho největší předností je rozsáhlý nástroj pro přizpůsobení. Okresy mohou vytvářet vlastní pole, stránky, zprávy a automatizace a dokonce používat pluginy, aby vyhověly jedinečným pracovním postupům.
Školy oceňují jeho flexibilitu, ale zároveň uvádějí, že jeho zavedení, navigace a složitost starších databází vyžadují kvalifikované administrativní zdroje.
Nejlepší funkce PowerSchool
- Využijte státem certifikované šablony reportů a pracovní postupy pro zajištění souladu s předpisy.
- Synchronizujte docházku, známky a rozvrhy napříč portály v reálném čase.
- Hladká integrace s nástroji Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF a nástroji třetích stran.
- Hostujte na místě, v cloudu nebo hybridně, v režimu spravovaném nebo samospravovaném.
Omezení PowerSchool
- Vyžaduje technické znalosti a personální podporu pro interní přizpůsobení.
- Doba odezvy podpory a dokumentace mohou být nejednotné.
Ceny PowerSchool
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PowerSchool
- G2: 4,2/5 (více než 730 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o PowerSchool?
Dlouholetý uživatel G2 uvádí:
Náš okres používá PS SIS již 9 let, vždy jako hostovanou instanci. Za všechny ty roky nedošlo k žádným výpadkům ani ztrátě dat. Školení pro administrátory je úžasné.
Náš okres používá PS SIS již 9 let, vždy jako hostovanou instanci. Za všechny ty roky nedošlo k žádným výpadkům ani ztrátě dat. Školení pro administrátory je úžasné.
👀 Věděli jste? Ivy Tech Community College využívá Google Cloud a strojové učení k předpovídání výkonnosti studentů s 80% přesností a denně zpracovává více než 12 milionů datových bodů!
Jejich platforma založená na umělé inteligenci identifikovala za jediný semestr 16 000 studentů ohrožených neúspěchem a pomohla tisícům z nich zlepšit jejich známky. Díky samoobslužné analytice, která je k dispozici téměř polovině jejich zaměstnanců, přešla Ivy Tech od reaktivního reportingu k proaktivní podpoře studentů v širokém měřítku.
6. Fedena (nejlepší modulární a nákladově efektivní SIS/ERP pro malé a střední instituce K-12 v USA)
Fedena, vytvořená pro instituce s omezenou IT podporou, poskytuje automatizaci na úrovni ERP, reporting a nástroje pro zapojení pro instituce K-12 po celých Spojených státech. Můžete ji použít ke správě všeho od přijímání studentů a docházky až po dopravu a ubytování.
Navíc díky přijatelné ceně a intuitivnímu uživatelskému rozhraní je tento nástroj pro menší školy dostupnější než některé jiné nástroje v tomto seznamu.
Integruje se s Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams a podporuje rozšíření pluginů a přizpůsobitelné moduly pro flexibilní pracovní postupy.
Nejlepší funkce Fedena
- Automatizujte pracovní postupy od přijetí ke splácení poplatků pomocí modulů pro zápis a platby.
- Zaveďte mobilní portály pro rodiče/studenty s aktualizacemi docházky a známek v reálném čase.
- Integrujte online kurzy, nahrané přednášky, kvízy a nástroje pro spolupráci.
- Vytvářejte vlastní přehledy a panely s údaji o docházce, výkonu a provozu.
Omezení Fedena
- Menší škálovatelnost pro velké okresy ve srovnání s podnikovými systémy, jako je PowerSchool.
- Kvalita podpory se liší podle regionu; někteří recenzenti poukazují na pomalejší aktualizace funkcí.
Ceny Fedena
- Standard: 999 $/rok
- Premium: 1 399 $/rok
- Ultimate: 1 699 $/rok
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Fedena
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fedena?
Zde je názor uživatele G2:
Celkově se jedná o dobrou platformu pro správu studentů. Uživatelsky přívětivý, ale pro mnoho uživatelů je nutné absolvovat úvodní školení. Kombinuje všechny nezbytné funkce, jako je správa docházky, osobní údaje, správa zkoušek, známky a zprávy, a je snadno přístupný pro všechny zúčastněné strany.
Celkově se jedná o dobrou platformu pro správu studentů. Uživatelsky přívětivý, ale pro mnoho uživatelů je nutné absolvovat úvodní školení. Kombinuje všechny nezbytné funkce, jako je správa docházky, osobní údaje, správa zkoušek, známky a zprávy, a je snadno přístupný pro všechny zúčastněné strany.
7. Blackbaud Student Information System (nejlepší SIS pro soukromé nezávislé školy K-12 v USA)
👀 Věděli jste? Od roku 2023 integrovalo 54 % institucí svůj SIS s LMS a dalšími administrativními platformami.
Chcete také jednotné prostředí, kde jsou funkce LMS, studentské portály, fakturace a správa zápisů sjednoceny pod jedním přihlášením? Blackbaud je ideální volbou.
Pedagogové a administrátoři jej používají k získání komplexního 360° přehledu o celé studijní dráze každého studenta – od vysvědčení po úkoly a mimoškolní aktivity.
Třešnička na dortu? Automatizované žádosti o kurzy, čekací seznamy, pracovní postupy při hodnocení a konfigurovatelná schvalování na základě rolí snižují administrativní zátěž a podporují dodržování požadavků na podávání zpráv a akreditaci v USA.
Nejlepší funkce Blackbaud SIS
- Využijte jednotné přihlášení pro rodiče, studenty, učitele a zaměstnance s dashboardy založenými na rolích.
- Zefektivněte hodnocení a konfiguraci vysvědčení pomocí flexibilních modelů hodnocení.
- Umožněte jednotné plánování, schvalování žádostí o kurzy a synchronizaci seznamů studentů v reálném čase.
- Pomocí meziresortních dashboardů mohou administrátoři sledovat docházku, akademické trendy a dodržování předpisů.
Omezení Blackbaud SIS
- Někteří uživatelé uvádějí, že moduly často působí spíše jako dodatečně přidané doplňky než jako čistý, jednotný systém.
Ceny Blackbaud SIS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Blackbaud SIS
- G2: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Blackbaud SIS?
Zde je recenze G2:
Skvělá platforma pro správu údajů o studentech, rodičích, třídách, učitelích, poradcích, internátech a všech dalších údajů souvisejících se studenty. Máme velmi komplikovaný denní rozvrh a tento software se dokáže přizpůsobit našim potřebám.
Skvělá platforma pro správu údajů o studentech, rodičích, třídách, učitelích, poradcích, internátech a všech dalších údajů souvisejících se studenty. Máme velmi komplikovaný denní rozvrh a tento software se dokáže přizpůsobit našim potřebám.
8. Academia ERP (nejlepší pro instituce, které potřebují flexibilní modulární ERP systém, který lze škálovat napříč kampusy)
Pokud je vaše škola nebo vysoká škola unavená přizpůsobováním pracovních postupů softwaru, Academia ERP může být osvěžující změnou. Je navržen tak, aby zvládl vše od přijímacího řízení a akademických záležitostí po personální, finanční a dokonce i správu ubytování. Ať už spravujete jeden nebo dvacet kampusů, modulární nastavení Academia se snadno přizpůsobí a umožní vám přizpůsobit téměř vše, aniž byste museli pokaždé volat IT.
Co uživatelé oceňují nejvíce? Integrované komunikační nástroje. Studenti a rodiče dostávají aktuální informace v reálném čase prostřednictvím aplikace, e-mailu nebo SMS, zatímco pracovníci mají díky přehledným panelům přehled o docházce, známkách, poplatcích a dalších údajích.
Nejlepší funkce Academia ERP
- Automatizujte důležité pracovní postupy od dotazů přes přijímací řízení až po správu poplatků pomocí konfigurovatelných modulů.
- Poskytujte upozornění v reálném čase a personalizovaná oznámení pomocí integrovaných SMS, e-mailů a zpráv v aplikacích.
- Zajistěte studentům, rodičům a pedagogům přístup k portálům z mobilních zařízení s bezpečným zobrazením vysvědčení, docházky a známek.
- Vytvářejte přehledy a zprávy o docházce, financích, akademických výsledcích a datech z více kampusů.
Omezení akademického ERP
- Některé instituce uvádějí, že dokumentace a podpora se mohou lišit podle regionu, zejména v případě nasazení mimo USA.
Ceny softwaru Academia ERP
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Academia ERP
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Academia ERP?
Recenze G2 uvádí:
Díky tomuto systému je náš přijímací proces efektivnější, minimalizovaly se manuální chyby při rozhodování o přijetí a celkově se zlepšil náš systém správy studentů.
Díky tomuto systému je náš přijímací proces efektivnější, minimalizovaly se manuální chyby při rozhodování o přijetí a celkově se zlepšil náš systém správy studentů.
🧠 Zajímavost: 72 % systémů SIS nyní nabízí mobilní přístup, což zvyšuje flexibilitu pro zaměstnance i studenty.
9. Workday Student (nejlepší pro velké univerzity, které hledají jednotné řešení pro studenty, lidské zdroje a finanční operace)
Workday Student je určen pro vysoké školy, které již používají celou řadu systémů a chtějí, aby všechny fungovaly společně. Pokud již používáte Workday pro personální a finanční agendu, přidáním modulu pro studenty sjednotíte celou vaši instituci pod jednou střechou. Zajišťuje přijímání studentů, poradenství, plánování studijních programů, fakturaci a další funkce, přičemž zaměstnancům a studentům poskytuje samoobslužné nástroje, které skutečně fungují.
Nejedná se však o řešení typu „plug-and-play“. Implementace vyžaduje čas a plánování, ale jakmile je systém zprovozněn, získáte přehled o všem v reálném čase – pokroku studentů, trendech v zápisech, stavu finanční pomoci – vše synchronizované s vašimi personálními a finančními údaji.
Nejlepší funkce Workday Student
- Koordinujte přijímací řízení, finanční podporu, učební plány a fakturační procesy.
- Poskytujte prediktivní analýzy a reporty o retenci, zápisech a akademických výsledcích.
- Poskytněte samoobslužné portály pro studenty, poradce a zaměstnance.
- Snadno škálovatelné pro desítky tisíc studentů na velkých výzkumných univerzitách.
Omezení Workday Student
- Hotové zprávy nemusí pokrývat všechny potřeby.
- Implementace může vyžadovat zkušený institucionální IT tým a dlouhé zavádění.
Ceny Workday Student
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday Student
- G2: 4,0/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Workday Student?
Na G2 jeden uživatel sdílí:
Workday je skvělá platforma pro profesory, kteří zde mohou zveřejňovat oznámení a zadávat úkoly. Je snadno použitelná a nabízí skvělé oznámení, zejména na mobilních zařízeních. Skvělou doplňkovou funkcí je také akademické poradenství.
Workday je skvělá platforma, na které mohou profesoři zveřejňovat oznámení a zadávat úkoly. Je snadno použitelná a oznámení jsou skvělá, zejména na mobilních zařízeních. Skvělou přidanou funkcí je také akademické poradenství.
10. Skyward (nejlepší pro americké okresy K–12, které upřednostňují stabilitu, dodržování předpisů a zapojení rodiny)
Skyward je oblíbenou volbou mnoha školských obvodů v USA, a to z dobrého důvodu. Existuje již desítky let, což se odráží v bohatosti funkcí navržených s ohledem na skutečné výzvy školských obvodů. Ať už sledujete docházku, zpracováváte mzdy, generujete státní zprávy nebo pomáháte rodičům zůstat v obraze, Skyward to zvládne s tichou spolehlivostí.
Portály Family a Student Access jsou jednoduché, ale účinné, pomáhají snížit počet hovorů a poskytují rodinám přímý přehled o tom, co se denně děje. A pro IT týmy nabízí Skyward flexibilní hosting (cloudový nebo lokální) a spolehlivé možnosti exportu dat pro okresy, které mají rády kontrolu. Rozhraní může místy působit trochu staromódně, ale na druhou stranu je to systém, který prostě funguje – i v těch nejrušnějších školních dnech.
Nejlepší funkce Skyward
- Centralizujte záznamy o studentech, známkování, finance, lidské zdroje a plánování do jednoho systému.
- Umožněte rodičům a studentům přístup k údajům v reálném čase prostřednictvím portálů Family Access nebo Student Access.
- Podporujte hlášení státních údajů pomocí Ed-Fi a vlastních exportů CSV/API.
- Usnadněte si práci pomocí přizpůsobených formulářů a datových polí, abyste mohli sledovat specifické potřeby vašeho okresu.
Omezení Skyward
- Rozhraní působí zastarale; několik uživatelů hlásí obtížnou navigaci a pomalý pracovní postup pro učitele.
Ceny Skyward
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Skyward
- G2: 3,8/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Skyward?
Zde je recenze Capterra:
Skyward velmi usnadnil vyhledávání informací o studentech, zadávání známek a kopírování úkolů. Snadné bylo také zadávání docházky. Líbí se mi také to, že různé školy mohou přizpůsobit rozvržení Skywardu svým potřebám.
Skyward velmi usnadnil vyhledávání informací o studentech, zadávání známek a kopírování úkolů. Snadné bylo také zadávání docházky. Líbí se mi také to, že různé školy mohou přizpůsobit rozvržení Skywardu svým potřebám.
Třídy, komunikace, dodržování předpisů – spravujte vše pomocí ClickUp
Pokud si z tohoto příspěvku máte odnést jednu věc, pak je to tato: Ať už provozujete malou školu pro děti od 5 do 18 let nebo rozsáhlý univerzitní systém, existuje řešení pro správu kampusu, které je pro vás to pravé. Mnoho nástrojů však pouze přidává další záložky do vašeho prohlížeče, aniž by skutečně odlehčily vaši práci.
ClickUp je jiný. Sdružuje vše – projekty, lidi, procesy – na jednom místě, které je skutečně snadné používat. Potřebujete formulář pro zpětnou vazbu od studentů? Dashboard pro přijímací řízení? Umělou inteligenci, která vám pomůže psát rychleji nebo shrnovat zprávy? To vše získáte, aniž byste museli spravovat několik rozptýlených systémů.
Pokud vám váš současný systém připadá jako pozůstatek z doby křídových tabulí, je čas na upgrade. ClickUp získává samé jedničky v oblasti použitelnosti, škálovatelnosti a inovativnosti. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!