Bezplatné šablony smluvních podmínek pro webové stránky, aplikace a služby

Vynechání smluvních podmínek se nemusí zdát jako velký problém – dokud se nedostanete do sporu bez jakékoli právní ochrany.
Od opožděných plateb po zneužití obsahu – vystavujete se právním a finančním rizikům, kterým byste mohli předejít jednoduchou smlouvou. Ať už budujete platformu SaaS, provozujete e-shop nebo spouštíte mobilní aplikaci, stanovení jasných, právně závazných podmínek od samého začátku chrání obě strany.
Psaní kompletních právních dokumentů však není zrovna oblíbenou činností zakladatelů.
K tomu slouží naše bezplatné šablony smluvních podmínek – jsou snadno použitelné, plně přizpůsobitelné a v souladu s platnými zákony. Vy se starejte o své podnikání. Nechte tyto šablony, aby se postaraly o nudné právní záležitosti. Pojďme se do toho pustit.
🧠 Zajímavost: V USA si pouze jeden z pěti spotřebitelů před přijetím řádně přečte zásady ochrany osobních údajů společnosti nebo služby.
Co jsou šablony smluvních podmínek?
Šablona smluvních podmínek je předem připravený právní dokument, který stanoví pravidla, která musí uživatelé dodržovat při přístupu na webové stránky, do aplikace nebo k digitální službě. Pomáhá definovat očekávané chování uživatelů, omezuje odpovědnost společnosti a vysvětluje práva a povinnosti obou stran.
Pokud nabízíte software nebo aplikace ke stažení, může to zahrnovat licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA).
Tyto šablony obvykle obsahují části týkající se duševního vlastnictví, platebních podmínek, obsahu vytvářeného uživateli, procesu vytváření účtu, ustanovení o ukončení smlouvy a rozhodného práva.
Použití šablony vám zaručí, že vám neuniknou žádné zákonem požadované klauzule, a zároveň ušetříte čas a peníze za právní pomoc.
Šablony ClickUp jsou navrženy tak, aby vyhovovaly zákonům o ochraně osobních údajů a dalším příslušným předpisům v závislosti na vašem odvětví nebo regionu, ve kterém působíte. Tyto šablony můžete také upravit tak, aby vyhovovaly vašemu produktu nebo službě, a přitom zůstaly v souladu s předpisy.
📚 Přečtěte si také: Soulad projektu: Jak nastavit zásady pro váš projekt
💡 Tip pro profesionály: Zahrňte klauzuli o zbývajících ustanoveních, aby zbytek vaší smlouvy zůstal platný, pokud bude jedna část prohlášena za neplatnou.
Více než 20 šablon smluvních podmínek
Pokud chcete ušetřit čas a zároveň dodržet zákonné předpisy, může být šablona smluvních podmínek připravená k okamžitému použití zásadním pomocníkem.
Níže najdete spolehlivé tipy od ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, a dalších platforem, které vám pomohou vytvořit podmínky, které obstojí i při důkladném zkoumání.
1. Šablona smluvních podmínek ClickUp
Šablona smluvních podmínek ClickUp poskytuje strukturu připravenou k úpravám, která obsahuje základní části, jako je rozsah služeb, omezení, platné zákony, prohlášení o vyloučení odpovědnosti a práva uživatelů.
Tato šablona, navržená tak, aby vyhovovala podnikům založeným na produktech nebo službách, podporuje dodržování právních předpisů, aniž by vyžadovala rozsáhlé právní znalosti. Pomůže vám také pochopit maximální rozsah povolený právní smlouvou.
Je integrován do ClickUp Docs a propojen s funkcemi pro sledování projektů, takže můžete přiřazovat aktualizace, spolupracovat se svým týmem a dokonce automatizovat publikování na všech svých platformách.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zahrňte všechny základní části smluv o poskytování služeb veřejnosti.
- Zahrňte editovatelný právní jazyk vhodný pro různá odvětví.
- Podporujte transparentnost vůči klientům a prosazování zásad platformy
- Využijte vestavěné výzvy pro předběžné oznámení a výpovědní doložku.
🔑 Ideální pro: týmy SaaS, agentury nebo samostatné zakladatele, kteří vytvářejí svou první stránku s podmínkami.
Toto říká Siobhan Wheelan, ředitelka a prověřená konzultantka ClickUp ve společnosti SDW Consultant, o používání ClickUp:
ClickUp změnil způsob práce našeho týmu, poskytuje jednotný zdroj informací, který sjednocuje náš tým a zajišťuje, že se soustředíme na naše cíle. Používání šablon, automatizace a správné nastavení našich pracovních postupů znamenalo zásadní změnu z hlediska efektivity a komunikace.
ClickUp změnil způsob práce našeho týmu, poskytuje jednotný zdroj informací, který sjednocuje náš tým a zajišťuje, že se soustředíme na naše cíle. Používání šablon, automatizace a správné nastavení našich pracovních postupů znamenalo zásadní změnu z hlediska efektivity a komunikace.
2. Šablona obecné smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Šablona obecné smlouvy o poskytování služeb ClickUp vám pomůže sepsat právně závaznou smlouvu, která popisuje služby, termíny dodání a platební podmínky. Je přímo propojena s úkoly, cíli a připomínkami, takže vše zůstává přehledné a kontrolovatelné.
Tato šablona smlouvy o poskytování služeb je ideální pro vytvoření podmínek, které se přizpůsobí vašemu podnikání, ať už se jedná o projektovou nebo opakující se službu.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pomocí tabulek si rozvrhněte služby, časové harmonogramy a odpovědnosti.
- Přiřaďte vlastnictví sekcím pomocí vlastních polí a úkolů.
- Zahrňte lhůty, odměny, výsledky a důvěrnost.
- Zahrňte upravitelné klauzule pro řešení sporů nebo ukončení smlouvy.
- Poskytuje strukturu pro vymezení rolí a odpovědností, podrobné popisy doložek o mlčenlivosti a definici procesu řešení sporů.
- Slouží jako opakovaně použitelná rámcová smlouva, kterou můžete kopírovat a přizpůsobovat pro každého nového klienta.
🔑 Ideální pro: Freelancery, konzultanty a agentury, které zpracovávají vícefázové smlouvy o poskytování služeb.
📚 Přečtěte si také: Jak sepsat smlouvu o poskytování služeb: Chraňte své podnikání a získejte důvěru klientů (+ šablony zdarma)
3. Šablona smlouvy ClickUp
Šablona smlouvy ClickUp poskytuje přehledný, editovatelný dokument, který slouží k vymezení rozsahu práce, rolí, poplatků a podmínek dohody mezi dvěma stranami. Je ideální pro krátkodobé obchody nebo partnerství, které přesto vyžadují právní jasnost a jistotu.
Šablona je stručná, ale obsahuje všechny podstatné informace: rozsah práce, dobu trvání, platby a vzájemná očekávání. Obsahuje také praktické poznámky, které uživatelům pomohou sepsat jasné podmínky, od platebních podmínek přes odpovědnosti až po ustanovení o ukončení smlouvy.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Popište očekávání řádek po řádku pomocí vestavěné struktury.
- Synchronizujte všechny fáze dohody pomocí aktualizací stavu.
- Formalizujte ústní dohody v jasném a přístupném dokumentu.
- Stanovte vzájemné povinnosti v krátkodobých nebo neformálních projektech
- Snadno sbírejte digitální podpisy prostřednictvím integrací a sledujte revize smluv a historii schvalování.
🔑 Ideální pro: Kreativní profesionály, konzultanty, malé partnerství, freelancery nebo týmy pracující na projektech s pevně stanoveným rozsahem s externími klienty.
🎥 Podívejte se: Jak používat ClickUp jako právník:
💡Tip pro profesionály: Připomeňte uživatelům, že nesou výhradní odpovědnost za aktivity prováděné pod jejich účty, zejména pokud se jedná o přístup k datům nebo fakturaci. Výslovně uveďte zakázané aktivity, jako je scraping, spamování nebo reverzní inženýrství, abyste se vyhnuli právním šedým zónám.
4. Šablona smlouvy pro nezávislé pracovníky ClickUp
Freelanceri často pracují pro více klientů, proto je důležité mít bezchybné smlouvy. Šablona smlouvy pro freelancery od ClickUp pomáhá nezávislým pracovníkům zajistit si práci pomocí právně bezchybných a snadno upravitelných smluv.
Je navržen pro rychlost – načte se do ClickUp Docs a propojí se se sledováním úkolů, takže při správě dodávek, termínů nebo platebních podmínek nemusíte přepínat mezi nástroji.
Tato šablona rozděluje smlouvu na upravitelné části týkající se rozsahu, poplatků, lhůt, ustanovení o ukončení a podmínek důvěrnosti. Můžete zapojit klienty do schvalování, přiřadit úkoly pro aktualizace smluv a automatizovat připomenutí, abyste zajistili včasné podepsání.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zahrňte lhůty pro revizi a schválení, abyste předešli rozšiřování rozsahu projektu.
- Stanovte jasné pokyny týkající se vlastnictví, úprav a termínů.
- Snadno duplikujte pro každou zakázku ve svém CRM pro freelancery.
- Strukturovat rozsah práce a výstupy pomocí bloků úkolů
🔑 Ideální pro: Designéry, vývojáře, spisovatele a freelancery pracující na dálku, kteří chtějí zefektivnit svůj nástup do zaměstnání a zároveň chránit svá práva.
📮 ClickUp Insight: 16 % manažerů má potíže s integrací aktualizací z více nástrojů do uceleného přehledu. Když jsou aktualizace roztříštěné, trávíte více času skládáním informací dohromady a méně času vedením.
Výsledek? Zbytečná administrativní zátěž, přehlédnuté informace a nesoulad. Díky komplexnímu pracovnímu prostoru ClickUp mohou manažeři centralizovat úkoly, dokumenty a aktualizace, čímž se sníží množství zbytečné práce a objeví se nejdůležitější informace právě v okamžiku, kdy jsou potřeba.
💫 Skutečné výsledky: Svolejte 200 odborníků do jednoho pracovního prostoru ClickUp a pomocí přizpůsobitelných šablon a sledování času snižte režijní náklady a zkraťte dodací lhůty na více místech.
5. Šablona smlouvy o poradenství ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování konzultačních služeb ClickUp je vytvořena tak, aby pokryla všechny detaily – od vymezení odpovědností a plnění až po definování platebních podmínek, doložek o mlčenlivosti a ustanovení o ukončení smlouvy.
Protože je šablona nativní pro ClickUp, nabízí jednotný pracovní postup: kontrola nabídek, schvalování smluv, sledování milníků a korespondence s klienty probíhá na jednom místě. Je to obzvláště užitečné, když konzultant pracuje samostatně, ale potřebuje dokumentaci na podnikové úrovni.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zaznamenejte složité podmínky konzultací jasně a s právní oporou.
- Snadno začleňte práva duševního vlastnictví a omezení odpovědnosti
- Centralizujte schvalování konzultantů a klientů v jednom bezpečném pracovním prostoru.
- Pomocí úkolů rozčleňte služby, časové harmonogramy a výstupy.
🔑 Ideální pro: Konzultanty, agentury a profesionální servisní firmy, které spravují více klientů a smluvních partnerů.
📚 Přečtěte si také: Typy smluv a jak je efektivně spravovat
6. Šablona kupní a prodejní smlouvy ClickUp
Pokud finanční transakce zahrnují zboží nebo služby, je nezbytná formální kupní a prodejní smlouva. Šablona kupní a prodejní smlouvy ClickUp je určena pro rychle se rozvíjející podniky, které vyžadují rychlé uzavření smluv bez zdlouhavých právních jednání.
Tato šablona je ideální pro opakované objednávky, pracovní postupy v oblasti nákupu nebo smlouvy mezi dodavateli a klienty a podporuje integraci s finančními a ERP nástroji.
Tento nástroj se odlišuje svou schopností zpracovat celý pracovní postup – od nastínění podmínek dohody až po sledování milníků po podpisu smlouvy – a to vše na jedné centralizované platformě.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Formalizujte cenové podmínky, přepravní podmínky a zásady vracení zboží.
- Vytvořte časové osy a synchronizujte milníky dodávek s ostatními částmi svého provozního procesu.
- Pomocí zobrazení úkolů můžete sledovat fáze smlouvy a schvalování kupujícím a prodávajícím.
- Poskytněte auditní stopy s vloženými podpisy a historií verzí.
- Zaznamenávejte platební podmínky, podrobnosti o produktech a informace o klientech v opakovaně použitelných formátech.
🔑 Ideální pro: Prodejní týmy, prodejce v oblasti elektronického obchodování a poskytovatele služeb, kteří spravují velké objemy transakcí nebo opakované transakce.
💡Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k okamžitému vypracování návrhu smlouvy s podmínkami – stačí zadat údaje o svém podnikání a během několika sekund získáte právní dokument připravený k úpravám.
7. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp je určena pro týmy, které často spolupracují s freelancery nebo nezávislými dodavateli. Tato šablona vyniká tím, že propojuje všechny části smlouvy s konkrétními kroky v rámci vašeho pracovního postupu ClickUp.
Pomocí této šablony můžete jasně definovat rozsah práce, termíny a očekávání, aniž byste museli přepínat mezi smlouvami a projektovými nástroji. Můžete přiřadit role, vytvořit nástroje pro sledování pokroku a propojit projektové soubory přímo s vaší smlouvou, čímž zjednodušíte zapracování nových zaměstnanců a snížíte pravděpodobnost sporů.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Uchovávejte právní smlouvy a dodávky projektů na stejném pracovišti.
- Sledujte fáze smlouvy od návrhu až po podpis pomocí vlastních stavů.
- Přiřaďte dodavatelům termíny a výsledky pomocí úkolů.
- Ukládejte záznamy, komunikaci a platební protokoly na jednom přehledném panelu.
🔑 Ideální pro: Podniky, které najímají nezávislé nebo smluvní odborníky v různých odděleních.
📚 Přečtěte si také: Jak efektivně řídit dodavatele
8. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Šablona pracovní smlouvy ClickUp je určena pro rychle se měnící prostředí náboru zaměstnanců, kde je důležitá přesnost a dodržování předpisů. Od popisu pracovních pozic až po podrobné informace o platu, benefitech a očekávaném chování – tato šablona udržuje vše strukturované. Snadno se synchronizuje s dashboardy a pracovními postupy, což vám umožňuje spravovat náborové procesy společně s přípravou smluv.
Důkladná bezpečnostní opatření zajišťují, že k citlivým dokumentům mají přístup pouze oprávnění uživatelé.
Kromě toho můžete u obsahu, na který se vztahují autorská práva, snadno spravovat oprávnění, aby byl přístup povolen pouze osobám s písemným svolením, a tím chránit své duševní vlastnictví v rámci ClickUp.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Definujte podmínky zaměstnání a očekávané chování v jednom dokumentu.
- Spolupracujte s manažery náboru pomocí integrovaných komentářů k úkolům.
- Pomocí dashboardů sledujte stav přezkoumávání napříč několika smlouvami.
- Uložte podepsané smlouvy společně s kontrolními seznamy pro zaškolení zaměstnanců.
🔑 Ideální pro: personální týmy, náboráře a zakladatele startupů, kteří rozšiřují své týmy s právní jasností.
🎁 Bonusové čtení: Jak vytvořit účinné personální politiky: Praktický průvodce s příklady
9. Dodatek ke smlouvě ClickUp – šablona
Pokud je třeba změnit ustanovení původních smluv, pomůže vám šablona dodatku ke smlouvě ClickUp. Namísto vypracování zcela nového dokumentu můžete pomocí této šablony rychle zaznamenávat, sdílet a sledovat veškeré právní aktualizace, aniž byste museli měnit původní smlouvu.
Od vkládání nových ustanovení po revizi zastaralých podmínek – tato šablona vám umožní dokumentovat změny s naprostou transparentností. Budete také moci přiřazovat úkoly k revizi, sledovat historii verzí a informovat zúčastněné strany – to vše z jednoho pracovního prostoru.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zachovejte původní smluvní podmínky a zároveň označte nové změny.
- Sledujte stav změn pomocí přehledných pracovních postupů
- Koordinujte právní schválení v rámci pracovních postupů projektu
- Odkazujte na původní smlouvy pomocí propojených polí dokumentů.
🔑 Ideální pro: Interní právní týmy, správce smluv a projektové manažery, kteří potřebují revidovat smlouvy, aniž by museli začínat od začátku.
🔎 Věděli jste? Základy moderního smluvního práva nejsou nakonec tak moderní! Jeho bohatá historie sahá až do starověkých civilizací, přičemž významný vliv na něj měly právní principy a filozofie starověkého Řecka a Říma.
💡 Bonus: Vytvářejte a spravujte své smluvní podmínky snadno pomocí umělé inteligence:
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která skutečně rozumí vašemu pracovnímu postupu, protože zná vaši práci. Odstraňte přetížení nástroji, používejte svůj hlas k vytváření a revizi právních dokumentů, přiřazujte úkoly související se smlouvami a zefektivněte správu všech svých smluvních podmínek – vše na jednom místě.
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všechny připojené aplikace, stejně jako web, a najděte vzorové smlouvy, právní šablony a dokumenty týkající se dodržování předpisů.
- Použijte svůj hlas k přidání klauzulí, vyhledejte na internetu právní terminologii, kterou chcete použít, a přidejte úkoly týkající se přípravy a kontroly dokumentů svým spolupracovníkům – bez použití rukou, ať jste kdekoli, pomocí funkce Talk to Text.
- Získejte okamžitý přehled o výdajových trendech, předpovídejte budoucí výdaje a vytvářejte rozpisy nebo souhrny rozpočtu pouhým zadáním příkazu.
- Získejte přístup k prémiovým modelům umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Gemini, Claude a další, které vám pomohou s vypracováním a revizí smluvních podmínek.
10. Šablona smlouvy ClickUp
Šablona ClickUp Deal Memo je jednoduchá, zaměřená a ideální pro předběžné jednání o smlouvách, partnerství s dodavateli nebo interní schvalování s vysokými sázkami. Na rozdíl od úplných smluv poskytuje tato šablona centralizované místo pro sjednocení cen, dodávek, časových harmonogramů a klíčových odpovědností.
Šablona podporuje rychlé schvalování a interní sladění a nabízí speciální pole pro spolupracovníky, poznámky o mlčenlivosti a rozpis odměn. Je také integrována s ClickUp Tasks, takže můžete sledovat recenze, nastavovat termíny a spravovat komunikaci se všemi stranami, aby týmy zůstaly sladěné bez zdlouhavých právních prodlev.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zdůrazněte zúčastněné strany, termíny, odměny a podmínky spolupráce.
- Sledujte každou změnu nebo schválení pomocí pracovních postupů.
- Nastavte si připomenutí pro podpisy, recenze a následné kroky.
- Uspořádejte si poznámky podle fáze jednání pomocí štítků stavu.
🔑 Ideální pro: Výrobní týmy, investory, obchodní manažery a vedoucí agentur, kteří řídí více jednání najednou.
🎁 Bonusové čtení: Kontrolní seznam pro dodržování GDPR: kroky a nástroje k zajištění ochrany osobních údajů
11. Šablona pro kontrolu smlouvy ClickUp
Šablona ClickUp Contract Review Template je navržena tak, aby pomáhala právním týmům, manažerům a klientům sledovat, komentovat a řešit připomínky ke smlouvám před jejich podpisem. Namísto ručního označování problémů v roztříštěných dokumentech získáte jasný přehled o tom, co je v jednání, co je schváleno a kdo je výhradně odpovědný za další kroky.
Tato šablona obsahuje kontrolní seznamy pro schvalování, poznámky k revizím, sekce pro označení rizik a úkoly pro recenzenty – vše propojené s původní smlouvou. Kromě toho můžete využít speciální sekce k ukládání právních požadavků, označování klauzulí a sledování stavu smlouvy v jednotlivých fázích (klient, interní, provedení).
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- K řízení pracovních postupů smluv využijte pět předem připravených zobrazení.
- Centralizujte komentáře a schvalování smluv mezi všemi zúčastněnými stranami.
- Zvýrazněte rizikové klauzule, nesrovnalosti a upozornění na nesoulad s předpisy.
- Přeneste smlouvy z fáze návrhu do fáze podpisu v jednom strukturovaném prostoru.
🔑 Ideální pro: Právní týmy, správce smluv nebo startupy rozšiřující B2B partnerství.
➡️ Číst více: Nejlepší aplikace pro správu smluv
12. Šablona nájemní smlouvy ClickUp
Šablona nájemní smlouvy ClickUp poskytuje předem strukturovaný formát, který zahrnuje podmínky nájmu, kauce, platební kalendáře, povinnosti nájemce a zásady používání nemovitosti. To usnadňuje pronajímatelům definovat podmínky, povinnosti a podmínky nájmu.
Na rozdíl od běžných PDF souborů s nájemními smlouvami je tato šablona integrována s nástroji pro plánování, opakovanými připomínkami a sledováním dokumentů, což správcům nemovitostí poskytuje digitální způsob správy nájemních smluv. Výsledkem je zjednodušení administrativy a zároveň ochrana zájmů pronajímatele i nájemce.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Stanovte lhůty pro výběr nájemného, kauce a prodloužení nájemní smlouvy.
- Propojte záznamy o nájemcích a podrobnosti smlouvy do jednoho projektového centra.
- Ukládejte podepsané smlouvy pro rychlý přístup a dodržování předpisů.
- Automatizujte upozornění na vypršení nájemní smlouvy nebo porušení pravidel
🔑 Ideální pro pronajímatele, realitní týmy a správce nemovitostí v coworkingových prostorech, kteří se zabývají krátkodobými nebo dlouhodobými nájemními smlouvami na bydlení.
13. Šablona smlouvy o partnerství ClickUp
Chystáte se zahájit nový podnik s jinou stranou? Šablona partnerské smlouvy ClickUp vám pomůže vytvořit základ pro společné podniky, obchodní aliance nebo sdílené investice. Pokrývá vše od finančních příspěvků po role partnerů a řešení konfliktů.
Je navržen pro jasnost a odpovědnost mezi partnery a obsahuje integrované nástroje pro sdílení souborů, oznámení a sledování termínů.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Jasně definujte role partnerů, rozdělení kapitálu a rozhodovací práva.
- Zabývejte se strategiemi odchodu, podmínkami zrušení a postupy při řešení sporů.
- Sdílejte úpravy a schválení bezpečně se zainteresovanými stranami.
- Ukládejte všechny partnerské smlouvy a aktualizace na jednom pracovišti.
🔑 Ideální pro: Obchodní partnery, spoluzakladatele nebo agentury vstupující do společných podniků.
14. Šablona firemních zásad ClickUp
Každá organizace potřebuje zdokumentovaný kodex provozu a chování. Šablona firemních zásad ClickUp poskytuje týmům HR a vedení vyhrazený prostor pro vytváření, ukládání a správu interních zásad. Jedná se o jednoduché nastavení založené na dokumentech, které uchovává všechny podrobnosti – od standardů chování na pracovišti až po zásady týkající se dovolené – na jednom místě.
S touto šablonou firemních zásad nahranou do ClickUp můžete přiřadit vlastnictví k různým částem zásad, naplánovat kontroly a dokonce sledovat potvrzení zaměstnanců.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Uspořádejte očekávání na pracovišti do jasného a profesionálního formátu.
- Snadno zavádějte aktualizace do konkrétních oddělení nebo týmů
- Vložte hypertextové odkazy na externí právní dokumenty nebo intranetové wiki stránky.
- Vytvořte jednotný zdroj informací pro dodržování předpisů a chování
- Sekce jsou předem označeny pro přizpůsobení a kontrolu verzí, což usnadňuje aktualizaci v závislosti na vývoji firemní kultury nebo legislativy.
🔑 Ideální pro: vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů, provozní manažery nebo zakladatele, kteří budují interní politiku a strukturu společnosti.
📚 Přečtěte si také: Jak vypracovat účinnou firemní politiku [s příklady]
15. Šablona příruček, zásad a postupů pro zaměstnance ClickUp
Šablona ClickUp Employee Handbooks, Policies & Procedures Template (Příručky, zás ady a postupy pro zaměstnance ClickUp) sjednocuje veškerou interní dokumentaci – zásady docházky, pravidla pro čerpání dovolené, pokyny pro používání IT, bezpečnostní protokoly a postupy eskalace – do jednoho živého referenčního dokumentu.
Je rozdělen do sekcí s funkcemi rychlé navigace a přiřazování úkolů a funguje jako vyhledávací znalostní centrum během zaškolování, školení a auditů.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Seskupte všechny zásady, postupy a příručky do jednoho pracovního prostoru.
- Přiřaďte úkoly související s úpravami nebo dodržováním předpisů konkrétním členům týmu.
- Spolupracujte na aktualizacích pomocí integrovaných dokumentů a komentářů.
- Nastavte cykly kontroly s připomenutími a automatickými oznámeními
🔑 Ideální pro: personální manažery, vedoucí týmů a zakladatele, kteří formalizují interní procesy.
📚 Přečtěte si také: Jak napsat kodex chování zaměstnanců + příklady
16. Šablona obchodních podmínek webových stránek od Template. Net
Šablona obchodních podmínek pro webové stránky od Template. Net nabízí základní právní rámec pro online podniky, blogery a digitální platformy. Pokrývá základní prvky, jako je vlastnictví obsahu, omezení odpovědnosti, zakázané činnosti a jurisdikční doložky, čímž vašemu webu poskytuje právní důvěryhodnost a jasnost pro uživatele.
Šablona je editovatelná a lze ji rychle přizpůsobit vašemu obchodnímu modelu. Obsahuje jasné členění, povinnosti uživatelů a vložené příklady, které urychlují dodržování předpisů bez nákladných právních konzultací.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Získejte právně závazný souhlas uživatele pomocí vestavěné sekce pro potvrzení.
- Předvyplňte pole pro uživatelské jméno, e-mail a datum, abyste ušetřili čas správce.
- Přizpůsobte si klauzule týkající se odpovědnosti, práv duševního vlastnictví a pravidel používání, aniž byste museli formátovat od začátku.
- Publikujte nebo vkládejte okamžitě bez nutnosti přepracovávat rozvržení
🔑 Ideální pro: Majitele webových stránek, produkty SaaS a agentury, které shromažďují souhlasy uživatelů.
17. Šablona obchodních podmínek pro elektronický obchod od Template. Net
Šablona obchodních podmínek pro elektronický obchod od Template. Net, určená pro internetové obchody a tržiště, obsahuje základní ustanovení týkající se transakcí, dopravy, daní, vrácení peněz a odpovědnosti uživatelů.
Ať už prodáváte fyzické zboží, předplatné nebo digitální produkty, tato šablona vám pomůže jasně definovat práva a povinnosti kupujících a prodávajících. Upravitelná pole a doporučené klauzule podporují rychlé nasazení na různých platformách a v přizpůsobených obchodech.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jasně uveďte lhůty pro vrácení zboží, prohlášení o dopravě a cenové podmínky, abyste informovali uživatele.
- Přidávejte nebo odstraňujte klauzule bez nutnosti přeformátování.
- Pomocí integrovaných polí shromažďujte písemná potvrzení od zákazníků.
- Vložte tento formulář na stránku pokladny nebo odešlete formulář po nákupu, abyste splnili zákonné požadavky.
🔑 Ideální pro: Online prodejce, dropshippery a majitele e-commerce platforem.
18. Šablona smluvních podmínek předplatného od Template. Net
Šablona Podmínky předplatného od Template. Net pokrývá smlouvy o poskytování služeb, zejména pro nástroje SaaS, předplatné boxy nebo členství. Popisuje fakturační cykly, podmínky obnovení, zásady zrušení, práva uživatelů a závazky podpory.
Tento připravený zdroj vám umožní definovat, jak uživatelé interagují s opakujícími se službami a co se stane, když je zruší, upgradují nebo poruší podmínky. Dobře se také integruje do procesů onboardingu, platebních portálů nebo registračních formulářů.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Získejte předem souhlas s opakovanými platbami a automatickým prodloužením
- Jasně definujte podmínky vrácení peněz a zrušení, abyste předešli sporům.
- Přizpůsobte si podrobnosti služeb a cenové úrovně bez narušení rozvržení.
- Využijte vestavěná pole k dokumentaci dohody s názvem, datem a podpisem.
🔑 Ideální pro: SaaS platformy, digitální členství, předplatné služeb
19. Šablona smluvních podmínek pro mobilní aplikace od Template. Net
Jak název napovídá, šablona smluvních podmínek pro mobilní aplikace od Template. Net nabízí vývojářům a startupům rychlý způsob, jak splnit požadavky obchodů s aplikacemi. Pokrývá práva duševního vlastnictví, nákupy v aplikacích, chování uživatelů, přístup k datům a odkazy třetích stran.
Ať už spouštíte aplikaci na iOS, Androidu nebo na obou platformách, tato šablona zajistí, že vaše podmínky budou uživatelsky přívětivé a v souladu s aplikací. Najdete zde také sekce pro rozhodčí doložky, licenční smlouvy a podmínky omezující odpovědnost – vše ve formátu vhodném pro mobilní zařízení.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Stanovte hranice používání a zabraňte neoprávněnému sdílení přihlašovacích údajů.
- Získejte souhlas uživatelů s vašimi zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami a prohlášeními o vyloučení odpovědnosti.
- Zahrňte právní souhlas do procesu registrace do vaší aplikace.
- Rychle přizpůsobte podmínky bez externí právní pomoci
🔑 Ideální pro: vývojáře aplikací, týmy zajišťující dodržování předpisů, produktové manažery zabývající se platformami určenými pro uživatele
20. Šablona smluvních podmínek od Iubenda
Šablona smluvních podmínek od iubenda je přizpůsobitelný právní dokument navržený pro mezinárodní dodržování předpisů. Je ideální pro webové stránky a platformy, které se zabývají přeshraničními uživateli, sběrem dat nebo regulovanými odvětvími.
Tento nástroj automaticky generuje klauzule na základě vašich výběrů (typ podnikání, platební model a využití dat) a integruje se s nástroji pro ochranu soukromí a zásadami používání souborů cookie společnosti iubenda. Je obzvláště užitečný pro týmy, které chtějí právní přesnost, aniž by musely najímat specializovaného právního poradce.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Definujte osobní a komerční použití a předem zakážte sdílení přihlašovacích údajů.
- Stanovte pravidla pro shromažďování údajů a ochranu soukromí, aniž byste museli najímat právní tým.
- Získejte potvrzení uživatele pomocí integrovaných polí pro podpis a datum.
- Vložte je přímo do procesu registrace aplikace nebo uživatelského portálu.
🔑 Ideální pro: Globální SaaS firmy, fintech platformy a aplikace založené na datech.
21. Vzorová šablona smluvních podmínek od Termsfeed
Vzorová šablona smluvních podmínek od TermsFeed nabízí komplexní právní rámec zahrnující práva uživatelů, povinnosti, omezení odpovědnosti, pravidla pro obsah a rozhodné právo. Je navržena tak, aby podporovala širokou škálu použití, od platforem SaaS a e-shopů až po mobilní aplikace.
Šablona je k dispozici v několika formátech (HTML, PDF, DOCX a Google Docs) a je podporována interaktivním generátorem smluvních podmínek, který umožňuje snadné přizpůsobení. Tento generátor vám umožňuje vybrat příslušné klauzule na základě typu vašich služeb, strategie monetizace a jurisdikce.
⭐ Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Získejte hotové klauzule pro uživatelské účty, IP, spory a ukončení smlouvy.
- Rychle prosazujte pravidla pomocí formulací připravených pro clickwrap.
- Chraňte své podnikání pomocí integrovaných prohlášení o vyloučení odpovědnosti a ustanovení o rozhodném právu.
- Přizpůsobte si platformu (aplikace, web, SaaS) bez nutnosti začínat od nuly.
🔑 Ideální pro: Zakladatele, produktové týmy a majitele webových stránek, kteří potřebují rychle vymahatelné právní podmínky.
Co dělá šablonu smluvních podmínek dobrou
Nyní, když jste si prohlédli nejlepší bezplatné šablony, potřebujete vědět, jak vybrat tu, která je pro vás ta pravá. Solidní šablona smluvních podmínek je právní dokument, který by měl chránit váš produkt, vaše uživatele a vaši reputaci. Ta správná šablona obsahuje nevyhnutelné právní prvky, díky nimž jsou podmínky právně závazné.
Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti:
- Ustanovení o duševním vlastnictví: Vyberte si šablonu smluvních podmínek, která chrání vaše výlučná vlastnická a duševní vlastnická práva před zneužitím.
- Platební podmínky: Vyhledejte šablonu, která jasně stanoví fakturační cykly, podmínky vrácení peněz a postup při účtování poplatků. Uveďte, kdo hradí právní náklady v případě podání žaloby.
- Pravidla chování uživatelů: Rozhodněte se pro šablony smluvních podmínek, které stanovují očekávání ohledně chování uživatelů a odkazují na pokyny komunity, pokud je to vhodné.
- Ustanovení o odpovědnosti: Vyhledejte šablonu, která omezuje vaši odpovědnost za náhodné nebo následné škody, včetně úrazů, a ujasněte, že uživatelé postupují na vlastní riziko.
- Ustanovení o kontaktních údajích: Vyberte si šablonu smluvních podmínek, která uživatelům poskytuje oficiální e-mailovou adresu nebo odkaz na formulář podpory, kde mohou klást otázky nebo žádat o vysvětlení týkající se smlouvy.
- Podmínky pro obsah vytvářený uživateli: Vyberte šablonu, která definuje vlastnictví a odpovědnost za obsah přidávaný uživateli.
- Část týkající se rozhodného práva: Použijte šablonu, která potvrzuje, že podmínky smlouvy jsou vymahatelné podle příslušné jurisdikce.
- Ustanovení o ukončení: Vyberte si šablony, které pokrývají situace, kdy může být přístup zrušen, zejména v případě porušení nebo zařazení na jakýkoli seznam omezených stran, spolu s možnostmi arbitráže nebo mediace.
- Práva třetích stran: Vyberte si šablonu smluvních podmínek, která jasně identifikuje webové stránky třetích stran při vkládání pluginů, platebních bran nebo sociálních integrací, abyste se vyhnuli potenciálnímu překrývání odpovědnosti.
- Soulad s právními předpisy o ochraně osobních údajů: Upřednostněte šablony, které vysvětlují právní předpisy upravující nakládání s uživatelskými údaji a jejich ochranu.
- Odkaz na zákon Digital Millennium Copyright Act: Vyberte šablony smluvních podmínek, které zahrnují opatření týkající se porušení autorských práv.
Odemkněte svět právní jasnosti s ClickUp
Nečekejte, až dojde ke sporu, a dejte si své dokumenty do pořádku. Ať už přijímáte nového zaměstnance, připravujete partnerskou smlouvu nebo zveřejňujete podmínky používání aplikace, šablony vám ušetří čas a sníží riziko.
Díky hotovým právním šablonám ClickUp můžete přeskočit formátování a přejít rovnou k realizaci. Vše můžete přizpůsobovat, sledovat a spolupracovat na jednom pracovišti – bez přepínání mezi nástroji nebo hledání úprav.
Vytvářejte, spravujte a sdílejte smlouvy, zásady a dohody pouhými několika kliknutími.