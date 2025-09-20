10 nejlepších alternativ Veed.io pro střih videa v roce 2025

Veed.io je skvělý pro sociální videa. Umožňuje rychlou úpravu a automatické přidávání titulků.
Pokud však potřebujete úložiště, týmovou spolupráci, automatické přizpůsobení velikosti, hromadnou úpravu nebo podporu pro výuková videa na YouTube, webináře a podcastové klipy, budete muset zvážit pokročilejší nástroje pro úpravu videa.
Podívejme se na některé z nejlepších alternativ Veed.io, které překonávají tato omezení při úpravách videí. Sdílíme klíčové funkce, ceny a omezení, abychom vám pomohli učinit nejlepší volbu.
Co byste měli hledat v alternativách k Veed.io?
Než se zaregistrujete k dalšímu nástroji, zastavte se a zeptejte se: Co váš video workflow potřebuje, co vám Veed neposkytuje? Zde jsou pokročilé funkce, které stojí za to upřednostnit ve vašem workflow pro tvorbu video obsahu.
- Hloubka úprav: Pokud vám Veed připadá pro vaše projekty příliš základní, hledejte video nástroje s pokročilými funkcemi, jako jsou vícekanálové časové osy, zvukové vrstvy a vlastní přechody.
- Lepší spolupráce: Potřebujete pro své online video více než jen samostatnou úpravu? Upřednostněte alternativy Veed.io, které podporují komentáře, oprávnění založená na rolích a sdílené složky, aby zpětná vazba a schvalování proběhly bez problémů.
- Podpora značky a šablon: Vyberte si nástroje, které vám umožní ukládat vaše značkové prvky, opakovaně používat video šablony a automaticky měnit velikost pro různé sociální platformy. Nechcete přece pokaždé, když nahráváte video, znovu nahrávat své logo nebo přepisovat fonty.
- Funkce umělé inteligence a automatizace: Veed nabízí funkci Magic Cut a automatické titulky, ale jiné video nástroje jdou ještě dál. Hledejte nástroje umělé inteligence, které odstraňují ticho, generují klipy pro sociální sítě nebo rychle upravují delší videa pro jiné účely.
- Flexibilní a škálovatelné ceny: Pokud vás odrazuje vodoznak nebo ceny pro týmy, vyberte si alternativu k Veed s lepšími bezplatnými úrovněmi, škálovatelnými cenami nebo individuálními a firemními tarify s platbou podle skutečného využití.
- Niche vhodná pro vaše pracovní postupy: Některé editory jsou určeny pro YouTubery, jiné pro marketéry nebo podcastery. Najděte si nástroj pro úpravu videa, který odpovídá vašim pracovním postupům – ať už vytváříte tutoriály, TikToky nebo značková videa.
Nejlepší alternativy Veed.io na první pohled
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ Veed.io:
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Šablony vizuálních storyboardů, správa úkolů, spolupráce v reálném čase, přizpůsobená zobrazení
|Malé podniky, střední firmy a velké společnosti
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Kapwing
|Tvorba videí pomocí umělé inteligence, Magic Subtitles, Smart B-Roll, Speaker Focus
|Malé podniky, tvůrci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 USD za člena/měsíc.
|Descript
|Úpravy textu, synchronizace skriptů, podpora více kamer, nástroje AI pro práci s hlasem
|Malé a střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 USD za člena/měsíc.
|InVideo AI
|Odkaz na video, videa bez tváří, více než 5000 šablon, editace Magic Box
|Malé podniky, střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 35 $/měsíc.
|CapCut
|Úpravy, efekty, filtry a ovládání rychlosti přizpůsobené pro mobilní zařízení
|Tvůrci, malé podniky
|7denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 9,99 $ za měsíc.
|HeyGen
|AI avatary, vlastní avatary, vícejazyčná podpora, nástroje pro úpravy
|Střední podniky, velké podniky
|Bezplatná stránka s AI videi; placené tarify začínají na 29 $ měsíčně.
|Synthesia
|AI avatary, generování skriptů, klonování hlasu, více než 140 jazyků
|Střední podniky, velké podniky
|Bezplatná stránka s AI videi; placené tarify začínají na 29 $ měsíčně.
|Colossyan Creator
|Převádějte dokumenty/prezentace na video, nahrávejte obrazovku, vytvářejte scény s více avatary, využívejte nástroje pro branding.
|Malé a střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 27 $/měsíc.
|Camtasia
|Pokročilé nahrávání obrazovky, poznámky, kvízy, inteligentní zoom/posun
|Střední podniky, velké podniky
|Placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc.
|Zjednodušené
|AI klipy, automatické titulky, publikování na sociálních médiích, chytré úpravy
|Malé podniky, týmy pro tvorbu obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
Nejlepší alternativy k Veed.io
Podívejme se blíže na funkce, omezení, uživatelské recenze a cenové plány každého z těchto nástrojů.
1. ClickUp (nejlepší pro správu video projektů a týmovou spolupráci)
Pokud spravujete video projekty nad rámec pouhé editace, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám nabízí všechny potřebné nástroje na jednom místě. Můžete začít používáním ClickUp Whiteboards k plánování časového harmonogramu produkce a nastínění vaší video série.
Můžete přetahovat, ukládat a přeskupovat nápady v reálném čase se svým týmem a zajistit, aby všichni byli od samého začátku na stejné vlně. To je obzvláště užitečné pro rané brainstormingové sezení, plánování scénáře nebo sledování vizuálních prvků, jako jsou přechody mezi scénami a seznamy záběrů.
Až budete připraveni začít, můžete pomocí ClickUp Tasks rozdělit pracovní postupy při výrobě videa na jasné a přehledné kroky. Můžete přidělovat odpovědnosti, stanovovat termíny a sledovat pokrok, abyste projekty dokončili včas.
Začněte například úkolem pro psaní scénáře, kde připojíte návrh, přiřadíte jej scénáristovi, spolupracujete prostřednictvím ClickUp Docs a stanovíte termín pro kontrolu. Dále následuje storyboarding a poté natáčení. Každou scénu nebo záběr lze sledovat jako samostatný úkol s kontrolními seznamy pro nastavení kamery, lokace a vybavení.
Ve fázi úpravy dabingu a animovaných titulků použijte stavy úkolů, jako jsou „Probíhá“, „Vyžaduje kontrolu“ a „Konečný export“, abyste mohli sledovat, v jaké fázi se každé video nachází.
Jakmile budete mít pracovní postup připravený, použijte ClickUp Brain, vestavěného asistenta umělé inteligence pro pomoc se scénářem. Ať už připravujete první scénář, vylepšujete scénu, píšete animované titulky nebo přepisujete surové záběry, umělá inteligence vám pomůže vytvořit čistou kopii pomocí několika LLM (např. Gemini, Claude a další) ze stejného rozhraní.
A když potřebujete komunikovat se svým týmem, ClickUp Brain může také za vás napsat e-maily, komentáře nebo aktualizace úkolů na základě kontextu vašeho projektu. Můžete se ho také zeptat na stav konkrétních úkolů. Například můžete chtít vědět, zda je scénář dokončen nebo zda bylo nahráno video. ClickUp Brain načte nejnovější aktualizace přímo z vašeho pracovního prostoru.
A konečně, s ClickUp Clips můžete nahrávat krátká videa přímo ve svém pracovním prostoru, aniž byste museli opustit platformu. Navíc, když nahrajete klip, ClickUp, výkonná alternativa k Veed.io, automaticky vygeneruje přepis vašeho komentáře. To pomáhá vašemu týmu prolistovat nebo se vrátit ke klíčovým bodům, aniž by musel znovu sledovat celé video.
ClickUp Brain, jako nástroj umělé inteligence, tento proces dále vylepšuje tím, že vám umožňuje interagovat s klipy a jejich přepisy. Můžete požádat Brain, aby shrnul klip, extrahoval akční položky nebo objasnil části přepisu a pomohl vašemu týmu zůstat v souladu a soustředěný.
Klipy se také automaticky ukládají a propojují s úkoly nebo dokumenty. To poslední, co chcete, je, aby se důležité informace ztratily v e-mailových vláknech nebo aplikacích pro zasílání zpráv. Jedná se o jednoduchý způsob, jak zajistit plynulou vizuální komunikaci v rámci celého projektu.
Aby bylo řízení vašich projektů v oblasti videoprodukce ještě efektivnější, nabízí ClickUp hotové šablony vytvořené speciálně pro kreativní pracovní postupy. Šablona ClickUp Video Production Template vám pomůže řídit každou fázi vašeho projektu pomocí jasných úkolů, časových os a nástrojů pro spolupráci, takže nic nepřehlédnete.
Pro vizuální plánování poskytuje šablona ClickUp Storyboard Template strukturované rozvržení pro organizaci scén, načasování a vizuální směr, aby byl váš tým vždy na stejné vlně. Tyto bezplatné šablony storyboardů zefektivňují kreativní pracovní postupy kombinací vizuálních prvků, poznámek, termínů a spolupráce v jednom organizovaném prostoru.
ClickUp vám tak umožňuje spravovat celý proces výroby videa od plánování a psaní scénáře až po spolupráci a dodání, a to vše na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte si vlastní dashboardy: Získejte přehled o pokroku, termínech a pracovním vytížení a sledujte úkoly ve všech fázích výroby videa pomocí dashboardů ClickUp.
- Plánování pomocí integrovaných kalendářů: Využijte kalendář ClickUp k snadnému plánování natáčení, revizních schůzek nebo termínů spuštění a synchronizujte tyto události se svým týmem.
- Automatizujte opakující se úkoly: Ušetřete čas nastavením automatizací ClickUp, které přesouvají úkoly po schválení, přiřazují členy týmu při změně stavu nebo zasílají připomenutí blížících se termínů.
- Okamžitá spolupráce: Použijte ClickUp Chat k diskusi o úkolech, poskytování zpětné vazby a spolupráci bez přepínání mezi platformami.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro nové uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
ClickUp Brain šetří čas. Integrovaná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, návrhy dokumentů a dokonce i přepsat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
ClickUp Brain šetří čas. Integrovaná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, návrhy dokumentů a dokonce i přepsat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
2. Kapwing (nejlepší pro rychlou tvorbu videí pomocí umělé inteligence a chytrých nástrojů pro úpravy)
Kapwing, nástroj pro úpravu videa s umělou inteligencí, usnadňuje tvorbu videí komukoli, i bez znalostí úpravy videa. Začněte zadáním textového příkazu a umělá inteligence vygeneruje kompletní video s hudbou, zvukovými efekty a přechody. S Magic Subtitles můžete okamžitě získat titulky generované umělou inteligencí a přizpůsobit jejich styl a animace tak, aby vyhovovaly vaší značce. Smart B-Roll automaticky analyzuje vaše video a vkládá vizuální prvky, které odpovídají vašim klíčovým bodům, jakmile je video hotové.
Pokud vaše video obsahuje více mluvčích, můžete použít funkci Speaker Focus, která zaměří kameru na toho, kdo právě mluví, a pomůže vašemu publiku zůstat v kontaktu. Při práci v různých jazycích zajišťuje funkce Lip Sync, že zvuk odpovídá pohybům úst mluvčího, a překlady tak působí plynule a přirozeně. A díky funkci Split Vocals můžete snadno oddělit hlasy od hudby na pozadí, což vám dá větší kontrolu nad kvalitou zvuku a úpravami.
Nejlepší funkce Kapwing
- Spolupracujte v reálném čase: Umožněte více členům týmu současně upravovat a přispívat do stejného videa a zvyšte tak efektivitu svého týmu.
- Překládejte videa bez námahy: Převádějte zvuk do více než 70 jazyků pomocí hlasů generovaných umělou inteligencí nebo klonování hlasu, abyste oslovili globální publikum.
- Automatické odstranění tichých pasáží: Pomocí funkce Smart Cut můžete detekovat a oříznout tiché pasáže ve svých videích a ušetřit čas při ruční úpravě.
Omezení Kapwing
- Při exportu video obsahu může dojít k výraznému snížení kvality zvuku.
Ceny Kapwing
- Navždy zdarma
- Pro: 24 $ za člena/měsíc
- Podnikání: 64 $ za člena/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Kapwing
- G2: 4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Kapwing?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi sekce Kapwing Templates. Nabízí tisíce šablon navržených profesionály a pomáhá nám vytvořit vynikající video pouhou změnou obsahu pomocí obrázků, videí a textu.
Líbí se mi sekce Kapwing Templates. Nabízí tisíce šablon navržených profesionály a pomáhá nám vytvořit vynikající video pouhou změnou obsahu pomocí obrázků, videí a textu.
3. Descript (nejlepší pro úpravy videa pomocí přepisů a společného psaní scénářů)
Descript je platforma pro úpravu zvuku a videa založená na umělé inteligenci. Jako alternativa k Veed.io umožňuje uživatelům upravovat mediální soubory prostřednictvím textového rozhraní, což je stejně intuitivní jako úprava dokumentu. Díky funkcím jako Overdub (klonování hlasu pomocí umělé inteligence), odstranění výplňových slov, vícekanálová úprava a vylepšení zvuku ve studiové kvalitě můžete vytvářet profesionální obsah bez složitých úprav.
Pokud vytváříte krátká videa pro YouTube, Description podporuje nahrávání obrazovky. Marketingovým týmům tento AI video editor umožňuje spolupracovat s členy týmu.
Nejlepší funkce Descript
- Úpravy pomocí časové osy: Prohlížejte si svou kompozici v čase a provádějte přesné úpravy médií i skriptů pro tradiční zážitek z úprav.
- Organizujte pomocí projektů a kompozic: Udržujte svou práci strukturovanou rozlišením mezi projekty (aktivní prostor pro úpravy) a kompozicemi (finální nebo předběžné verze pro export).
- Nahrávejte na dálku s SquadCast: Nahrávejte plynule zvuk se spolupracovníky odkudkoli a integrujte přímo s Descript pro hladké vzdálené relace.
Omezení Descript
- Integrační schopnosti platformy nejsou zcela intuitivní.
Ceny Descript
- Navždy zdarma
- Hobbyist: 24 $ za člena/měsíc
- Tvůrce: 35 $ za člena/měsíc
- Podnikání: 50 $ za člena/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Recenze Capterra říká:
Descript je revoluční nástroj pro všechny, kteří chtějí zefektivnit proces úpravy zvuku a videa, zejména pro začátečníky. Má skvělé funkce, jako je automatický přepis, nahrávání obrazovky a úpravy textu. Možnost upravovat mediální soubory stejně snadno jako dokument Word šetří značné množství času a úsilí.
Descript je revoluční nástroj pro všechny, kteří chtějí zefektivnit proces úpravy zvuku a videa, zejména pro začátečníky. Má skvělé funkce, jako je automatický přepis, nahrávání obrazovky a úpravy textu. Možnost upravovat mediální soubory stejně snadno jako dokument Word šetří značné množství času a úsilí.
4. InVideo AI (nejlepší pro přeměnu článků a odkazů na videa připravená k publikování)
InVideo. io je online platforma pro tvorbu videí určená pro marketéry, správce sociálních médií a týmy zabývající se obsahem. Můžete rychle generovat marketingová videa pomocí textových podnětů, přetvořit obsah blogu na krátká videa nebo hromadně vytvářet vizuály pro reklamní kampaně. Nabízí také sadu značek, nástroje pro dabing, integraci zásob a automatické přizpůsobení velikosti pro více platforem.
Knihovna předem připravených šablon, dynamické textové animace a rozhraní typu drag-and-drop jej předurčují k vytváření široké škály videí, což z něj činí dobrou alternativu k Veed.io.
Zatímco Veed.io je vhodnější pro přesnou úpravu surového záznamu nebo podcastů, InVideo je lepší volbou, pokud potřebujete s minimálním úsilím vytvořit působivá videa ve velkém množství, která jsou připravena k publikování.
S InVideo AI můžete snadno proměnit novinové články, videa z YouTube nebo stránky blogů v úžasná videa pouhým vložením odkazu. Platforma automaticky zpracuje obsah a vytvoří video s relevantními vizuálními prvky, komentáři a přechody pouhými několika kliknutími.
Nejlepší funkce InVideo
- Přístup k archivním materiálům: Prozkoumejte více než 16 milionů videí, obrázků a zvukových stop bez licenčních poplatků a vylepšete svůj obsah bez námahy.
- Vyberte si přizpůsobitelné šablony: Vyberte si z široké nabídky více než 5000 profesionálně navržených šablon vhodných pro různé příležitosti a odvětví.
- Vytvářejte poutavá videa bez tváří: Produkujte vysoce kvalitní videa bez moderátorů na obrazovce a pomocí vizuálních prvků a komentářů efektivně sdělte své poselství.
Omezení InVideo
- Knihovna šablon nenabízí mnoho možností přizpůsobení. To vám může ztížit vytvoření personalizovaného videa, které by vyhovovalo potřebám vaší značky.
Ceny InVideo
- Navždy zdarma
- Plus: 35 $/měsíc
- Max: 60 $/měsíc
- Generativní: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze InVideo
- G2: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o InVideo?
Recenze G2 říká:
Intuitivní rozhraní InVideo nám umožňuje snadno vytvářet dokončené audiovizuální díla. Funkce klonování hlasu pomáhá udržovat konzistentní vyprávění bez opakovaných hlasových komentářů.
Intuitivní rozhraní InVideo nám umožňuje snadno vytvářet dokončené audiovizuální díla. Funkce klonování hlasu pomáhá udržovat konzistentní vyprávění bez opakovaných hlasových komentářů.
5. CapCut (nejlepší pro úpravy přizpůsobené mobilním zařízením s kreativními vizuálními efekty)
CapCut je aplikace pro úpravu videa vyvinutá společností ByteDance, mateřskou společností TikTok. Díky přesnému nástroji pro rozdělení můžete klipy stříhat přesně na požadovaném snímku, což je ideální pro synchronizaci obrazu se zvukem nebo přesné ořezávání záběrů. Pokud se snažíte o něco kreativnějšího, funkce reverzního videa vám umožní přehrávat klipy pozpátku a dodá vašim videím jedinečný a nečekaný nádech.
Získáte přístup k rozsáhlé knihovně hudby bez autorských poplatků, která je uspořádána podle nálady a žánru, takže snadno najdete perfektní soundtrack pro svůj projekt. Pokud chcete, můžete také importovat vlastní audio.
Nejlepší funkce CapCut
- Ovládejte tempo videa: Přesně nastavujte rychlost a vytvářejte plynulé zpomalené nebo dynamické časosběrné efekty, které odpovídají vaší vizi.
- Okamžité vylepšení vizuálu: Použijte širokou škálu estetických filtrů k úpravě tónu, barvy a jasu a dosáhněte tak dokonalého, profesionálního vzhledu.
- Přidejte kreativní efekty: Použijte speciální efekty, jako je rozdělená obrazovka, vtipné a snové překryvy a party efekty, aby váš obsah vynikl.
Omezení CapCut
- Bezplatná verze CapCut vkládá do videí vodoznak, který lze odstranit pouze s prémiovým předplatným.
Ceny CapCut
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Pro: 9,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze CapCut
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
6. HeyGen (nejlepší pro vytváření videí s realistickými avatary AI)
HeyGen, původně uvedený pod názvem Surreal, je nástroj pro tvorbu videí. Díky funkci AI Avatar Creation si můžete vybrat z více než 300 avatarů představujících různé etnické skupiny, věkové kategorie a styly. Vložte svůj scénář a avatar za vás promluví s realistickou synchronizací rtů.
Můžete také pracovat se statickými nebo pohyblivými avatary pro oznámení, školení, komunikaci se zákazníky a reklamy. Funkce Avatar IV jde ještě dál a umožňuje vám nahrát fotografii a skript nebo hlasový klip a vytvořit tak vlastní avatara, který vypadá a zní jako vy.
A když přijde čas na doladění, Editing Studio vám poskytne všechny nástroje, které potřebujete k vylepšení vašeho videa pomocí textu, pozadí a efektů.
Nejlepší funkce HeyGen
- Prompt anything: Proměňte často kladené otázky, produktovou dokumentaci nebo vlastní skripty v poutavý videoobsah pomocí avatarů AI.
- Přizpůsobte si avatary s neomezenými možnostmi vzhledu: Změňte oblečení, pozadí a pózy avatarů tak, aby dokonale ladily s vaší značkou nebo poselstvím.
- Zaujměte publikum výrazem: Vyberte si z výrazů jako profesionální, vážný nebo lehký a nastavte správný tón.
Omezení HeyGen
- Hlas avatara může někdy působit nepřirozeně, zejména při vyjadřování složitých emocí v delších větách.
Ceny HeyGen
- Navždy zdarma
- Tvůrce: 29 $ měsíčně
- Tým: 39 $ za člena/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze HeyGen
- G2: 4,8/5 (více než 830 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HeyGen?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, jak je HeyGen intuitivní a vhodný pro začátečníky! Vytvořil jsem tři avatary v různých nastaveních pro svůj univerzitní video projekt a každý z nich vypadal profesionálně. Synchronizace rtů je úžasná a pomohla mi vyjádřit myšlenky v angličtině jasněji, než bych to dokázal sám. Avatary působí přirozeně a možnosti přizpůsobení jsou vynikající – od odstranění pozadí až po změnu oblečení. Je to jako mít osobního moderátora na požádání!
Líbí se mi, jak je HeyGen intuitivní a vhodný pro začátečníky! Vytvořil jsem tři avatary v různých nastaveních pro svůj univerzitní video projekt a každý z nich vypadal profesionálně. Synchronizace rtů je úžasná a pomohla mi vyjádřit myšlenky v angličtině jasněji, než bych to dokázal sám. Avatary působí přirozeně a možnosti přizpůsobení jsou vynikající – od odstranění pozadí až po změnu oblečení. Je to jako mít osobního moderátora na požádání!
7. Synthesia (nejlepší pro lokalizovaný videoobsah s přizpůsobením hlasu a avatara)
Synthesia je platforma pro tvorbu videí založená na umělé inteligenci, která uživatelům umožňuje produkovat videa v profesionální kvalitě bez nutnosti použití kamer, mikrofonů nebo herců.
Zadejte téma, cíle a tón, kterého chcete dosáhnout, a generátor skriptů AI Synthesia za vás skript napíše. Jakmile je skript hotový, můžete si vybrat z široké škály více než 230 avatarů AI, které představují různé pozadí a styly.
Synthesia vám umožňuje vytvářet videa od nuly pomocí avatarů s umělou inteligencí, které umí mluvit ve více než 140 jazycích – bez nutnosti natáčení, střihu nebo produkčního týmu. Pokud chcete vytvářet vícejazyčná školicí, marketingová nebo informační videa bez plnohodnotného týmu, je to dobrá alternativa k Veed.io.
Naopak Veed.io se zaměřuje na úpravy existujících záběrů a nabízí nástroje pro ořezávání, titulky a efekty. Jeden vytváří videa pomocí umělé inteligence, druhý vylepšuje to, co jste již natočili.
Nejlepší funkce Synthesia
- Vyhodnoťte účinnost obsahu: Měřte počet zhlédnutí, body odchodu a míru zapojení, abyste mohli vyhodnotit účinnost obsahu.
- Zefektivněte spolupráci: Spolupracujte se svými kolegy na úpravách scénářů a videí, sdílejte zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů a spravujte verze projektů v jednom pracovním prostoru.
- Zajistěte přesnou výslovnost: Určete důraz na slabiky a fonetické úpravy pomocí funkce „Diction”, abyste zajistili přesnou výslovnost jmen, termínů a přízvuků.
Omezení Synthesia
- Integrace může být trochu omezená. Zatím neexistuje mnoho nativních připojení k platformám LMS, cloudovým diskům nebo nástrojům jako Asana a Jira, takže se budete většinou spoléhat na exporty a importy.
Ceny Synthesia
- Bezplatná stránka s AI videi
- Starter: 29 $ měsíčně
- Tvůrce: 89 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Synthesia?
Recenze Capterra říká:
V uplynulém roce společnost Synthesia vydala několik aktualizací, které co nejvíce zjednodušují uživatelské prostředí, což dokazuje, že bere v potaz zpětnou vazbu od uživatelů a implementuje ji.
V uplynulém roce Synthesia vydala několik aktualizací, které co nejvíce zjednodušují uživatelský zážitek, což dokazuje, že bere zpětnou vazbu od svých uživatelů a implementuje ji.
8. Colossyan Creator (nejlepší pro převod dokumentů a prezentací na videolekce)
Colossyan Creator vám pomůže převést soubory PDF a prezentace PowerPoint do propracovaných video formátů a ušetřit čas při vylepšování způsobu prezentace informací. Díky integraci nahrávání obrazovky můžete také zachytit akce na obrazovce přímo v rámci platformy. Díky tomu je tento nástroj vhodný pro výukové programy nebo produktová videa, která vyžadují podrobné vizuální ukázky.
Aby byla vaše videa dynamičtější, můžete přidat více avatarů do scénářových konverzací a vytvořit realistické dialogy, které zvýší zájem diváků. A díky nástrojům brand kit můžete snadno zajistit konzistentnost svých videí použitím svého loga, fontů a barev ve všech projektech.
Nejlepší funkce Colossyan Creator
- Využijte asistenta skriptů AI: Použijte GPT-3 k vylepšení skriptu, generování nápadů a zlepšení gramatiky v jakémkoli hlavním jazyce pomocí jednoduchého příkazu na klávesnici.
- Zvyšte interakci diváků: Zvyšte atraktivitu svých videí pomocí několika avatarů Side View AI, kteří vedou konverzace a vyprávějí příběh.
- Vytvářejte globální obsah: Produkujte videa ve více než 70 jazycích s různými přízvuky a hlasy díky snadnému přepínání jazyků v AI video editoru.
Omezení Colossyan Creator
- V současné době lze značkové prvky, jako jsou barvy a loga, přidávat pouze v procesu postprodukce. Nemáte možnost je nastavit předem a použít jako šablony.
Ceny Colossyan Creator
- Bezplatný tarif
- Starter: 27 $/měsíc
- Podnikání: 88 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Colossyan Creator
- G2: 4,6/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Colossyan Creator?
Recenze G2 říká:
Colossyan je působivý nástroj pro tvorbu videí založený na umělé inteligenci, který usnadňuje vytváření profesionálně vypadajícího obsahu bez nutnosti rozsáhlých znalostí v oblasti úpravy videí. Avataři umělé inteligence jsou realistické a funkce převodu textu na řeč je plynulá a nabízí řadu hlasových možností.
Colossyan je působivý nástroj pro tvorbu videí založený na umělé inteligenci, který usnadňuje vytváření profesionálně vypadajícího obsahu bez nutnosti rozsáhlých znalostí v oblasti úpravy videí. Avataři umělé inteligence jsou realistické a funkce převodu textu na řeč je plynulá a nabízí řadu hlasových možností.
9. Camtasia (nejlepší pro detailní nahrávání obrazovky a vzdělávací obsah)
Camtasia je desktopová aplikace pro nahrávání obrazovky a úpravu videa. Je k dispozici pro platformy Windows a macOS a používá se k vytváření tutoriálů, školicích materiálů a prezentací. Tento nástroj umožňuje uživatelům současně zaznamenávat obrazovku, webovou kameru, mikrofon a systémový zvuk. Editor založený na časové ose podporuje ořezávání, přidávání popisků, přechody, titulky a efekty kurzoru.
Naopak Veed.io je video editor založený na prohlížeči, který se zaměřuje na úpravy existujících záběrů a nabízí nástroje jako ořezávání, titulky a efekty. Zatímco Camtasia je užitečná pro vytváření výukového obsahu ze záznamů obrazovky, Veed.io je vhodný pro rychlé úpravy předem nahraných videí, zejména pro sociální média.
Nejlepší funkce Camtasia
- Vrstvy s více stopami na časové ose: Snadno organizujte a kombinujte média, zvuk a efekty na více stopách a vytvářejte komplexní úpravy videa s naprostou flexibilitou.
- Exportujte do různých formátů: Vyberte si z řady formátů a sdílejte svá videa přímo na platformách jako YouTube, Vimeo nebo Google Drive, kde je můžete snadno distribuovat.
- Zvýrazněte pomocí inteligentních nástrojů pro zaostření a přiblížení: Pomocí funkcí přiblížení a posunu zdůrazněte klíčové oblasti na obrazovce a udržte pozornost publika na důležitých detailech během složitých demonstrací.
Omezení Camtasia
- Nástroj pro odstranění pozadí má potíže s dosažením čistých výsledků, a to i při použití zeleného pozadí.
Ceny Camtasia
- Essentials: 14,99 $/měsíc
- Vytvořit: 20,75 $/měsíc
- Pro: 41,58 $/měsíc
Hodnocení a recenze Camtasia
- G2: 4,6/5 (více než 1550 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Camtasia?
Recenze G2 říká:
Camtasia používám od roku 2013 a pro nahrávání videí ze obrazovky je to nejlepší volba. Má vše, co potřebujete k nahrávání obrazovky, webové kamery a zvuku, a navíc obsahuje vestavěný nelineární editor.
Camtasia používám od roku 2013 a pro nahrávání videí ze obrazovky je to nejlepší volba. Má vše, co potřebujete k nahrávání obrazovky, webové kamery a zvuku, a navíc obsahuje vestavěný nelineární editor.
10. Simplified (nejlepší pro rychlé vytváření videoklipů připravených pro sociální sítě)
Simplified je platforma pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, která integruje nástroje pro psaní pomocí umělé inteligence, grafický design, úpravy videa a správu sociálních médií do jediného rozhraní.
Alternativa k Veed.io zahrnuje také funkce pro úpravu videa a plánovač sociálních médií pro plánování a publikování obsahu na více kanálech.
Funkce AI clipping od Simplified automaticky převádí klíčové momenty vašeho záznamu na krátké klipy, které jsou vhodné pro různé obsahy sociálních médií. Generátor automatických titulků navíc usnadňuje přidávání titulků v několika jazycích.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Skóre virality: Získejte metriku výkonu pro vaše video a sledujte, jak poutavý a efektivní je váš obsah.
- Magic Resizer: Automaticky přizpůsobte své video různým formátům sociálních médií a zajistěte optimální prezentaci na různých platformách.
- Automatická detekce mluvčích: Automaticky identifikujte a oddělte různé mluvčí ve vašem videu, abyste mohli snadno upravovat a spravovat zvukové stopy.
Zjednodušené omezení
- Tento nástroj neobsahuje pokročilé zvukové funkce, jako je podpora více stop, přesné ovládání mixování nebo efektivní redukce šumu.
Zjednodušené ceny
- Zdarma
- Jedna: 29 $/měsíc
- Podnikání: 79 $/měsíc
- Růst: 119 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Simplified?
Recenze Capterra říká:
Jedná se o nástroj založený na umělé inteligenci, který slouží jako komplexní řešení pro tvorbu obsahu na sociálních médiích. Umožňuje mi snadno vytvářet návrhy scénářů, převádět je do různých formátů vhodných pro různé platformy, generovat obrázky, navrhovat miniatury a dokonce i snadno plánovat příspěvky.
Jedná se o nástroj založený na umělé inteligenci, který slouží jako komplexní řešení pro tvorbu obsahu na sociálních médiích. Umožňuje mi snadno vytvářet návrhy scénářů, převádět je do různých formátů vhodných pro různé platformy, generovat obrázky, navrhovat miniatury a dokonce i snadno plánovat příspěvky.
Ovládejte úpravy videa od začátku do konce pomocí ClickUp
Veed.io a jeho alternativy vám pomohou začít. Pokud hledáte pouze samostatný nástroj pro úpravy, fungují dobře.
Jejich omezením je, že postrádají strukturu a flexibilitu potřebnou pro správu vašich projektů od začátku do konce.
Budete potřebovat pokročilý nástroj s funkcemi, které podporují všechny fáze procesu tvorby video obsahu, včetně úpravy videa. Právě v tom se ClickUp odlišuje od ostatních.
Díky funkcím, jako jsou Docs pro psaní scénářů a plánování obsahu, Whiteboards pro vizuální mapování nápadů, ClickUp Brain pro generování obsahu pomocí AI a Clips pro snadné nahrávání a sdílení rychlých video aktualizací, vám ClickUp poskytuje jedinou platformu pro zpracování všech kroků vašeho procesu.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a posuňte se od základních úprav k výkonnějšímu, komplexnímu pracovnímu prostoru.