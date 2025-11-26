Jak automatizovat procesy pomocí umělé inteligence pro rychlejší a chytřejší pracovní postupy

Kdo by před deseti lety pomyslel, že software bude schopen číst ručně psané faktury, extrahovat údaje o dodavatelích, porovnávat objednávky a schvalovat platby bez lidského zásahu?
A přesto jsme tady.
Finanční týmy šetří tisíce hodin automatizací pracovních postupů, které dříve zabíraly celé oddělení. Podle průzkumu časopisu CFO přibližně 36 % amerických podniků uvedlo, že díky automatizaci ušetří téměř 10 hodin týdně, což představuje více než 500 hodin ročně.
Co se změnilo? Snadná dostupnost umělé inteligence a její integrace s tradičními automatizačními systémy založenými na pravidlech. Tato integrace otevřela možnosti, které se rozprostírají napříč všemi obchodními funkcemi.
Otázky se posunuly od „Měli bychom automatizovat obchodní procesy?“ k „Jak automatizovat procesy pomocí umělé inteligence, abychom dosáhli provozní dokonalosti?“
Pokud chcete automatizovat své obchodní procesy pomocí umělé inteligence, vytvořili jsme pro vás tohoto průvodce.
Proč automatizovat procesy pomocí umělé inteligence?
Nejnovější údaje ukazují, že více než 66 % podniků automatizovalo alespoň jeden obchodní proces.
Například organizace, které zavedly RPA k automatizaci úkolů, zaznamenaly v prvním roce nasazení zlepšení návratnosti investic v rozmezí 30 % až 200 % .
Mezi hlavní výhody automatizace pomocí umělé inteligence patří:
- Snížení počtu chyb: Eliminujte nákladné chyby při zpracování faktur, zadávání dat a registrace zákazníků, které obvykle vyžadují hodiny ručních oprav.
- Provoz 24/7: Udržujte kritické procesy v chodu i mimo pracovní dobu, od odpovědí zákaznické podpory po zpracování objednávek a aktualizace skladových zásob.
- Optimalizace zdrojů: Přesuňte kvalifikované zaměstnance od rutinních úkolů, jako je ruční zadávání dat, ke strategické práci, která podporuje růst tržeb.
- Podpora škálovatelnosti: Zvládněte zvýšenou pracovní zátěž během špičky nebo růstu podniku bez navyšování počtu zaměstnanců nebo nákladů na přesčasy.
- Standardizovaná kvalita: Udržujte konzistentní provádění procesů napříč odděleními a eliminujte odchylky, které vedou k rozdílům v zákaznické zkušenosti.
- Rychlejší rozhodování: Zpracovávejte analýzu dat a generujte poznatky během několika minut namísto dnů, což umožňuje rychlejší reakce na změny na trhu.
📮 ClickUp Insight: 34 % pracovníků uvádí, že největší překážkou automatizace je nejistota ohledně toho, které nástroje použít. Mnozí chtějí pracovat chytřeji, ale jsou zahlceni množstvím možností a nemají dostatek sebedůvěry, aby udělali první krok. 😓
ClickUp odstraňuje tuto nejistotu tím, že nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivé AI agenty, kteří mohou automatizovat vaši práci v rámci jedné platformy – není třeba používat více nástrojů najednou. Díky funkcím, jako je ClickUp Brain, náš AI asistent a přizpůsobení AI agenti, mohou týmy automatizovat procesy, plánovat, stanovovat priority a provádět úkoly bez pokročilých technických znalostí nebo přetížení nástroji. Podívejte se, jak to funguje. 👇🏼
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení celkové efektivity práce.
Jaké procesy můžete automatizovat pomocí umělé inteligence?
Automatizace pomocí umělé inteligence sahá od jednoduchých, opakujících se úkolů, jako je zadávání dat a odpovídání na e-maily, až po inteligentní automatizaci složitých, víceúrovňových procesů, jako je optimalizace dodavatelského řetězce a prediktivní analytika.
Zde je přehled nejběžnějších obchodních procesů, které můžete automatizovat napříč odděleními pomocí umělé inteligence:
Zákaznický servis a podpora
Týmy zákaznického servisu zpracovávají velké množství opakujících se dotazů zákazníků, které mají předvídatelný charakter. Automatizace úkolů pomocí umělé inteligence dokáže vyřešit nejčastější problémy bez lidského zásahu a zároveň eskalovat složité problémy příslušným osobám.
Klíčové příležitosti pro automatizaci:
- Směrování ticketů a přiřazování priorit: Automaticky kategorizujte a přiřazujte support tickety na základě obsahu a naléhavosti.
- Resetování hesel a problémy s účty: Řešte běžné problémy s účty pomocí automatizovaných pracovních postupů.
- Sledování objednávek a aktualizace stavu: Poskytujte odpovědi na dotazy v reálném čase bez zapojení agentů a zvyšte tak spokojenost zákazníků.
- Odpovědi na časté dotazy a základní dotazy: Využijte chatboty s umělou inteligencí pro okamžité a přesné odpovědi.
- Analýza sentimentu: Identifikujte frustrované zákazníky, upřednostněte jejich případy a rychle reagujte na zpětnou vazbu zákazníků.
Funkce jako AI Assign a AI Prioritize v ClickUp mohou pomoci v následujících případech:
🧠 Věděli jste? Podle předpovědi společnosti Gartner bude agentická umělá inteligence autonomně řešit 80 % běžných problémů zákaznického servisu bez lidského zásahu.
Finance a provoz
Finanční procesy zahrnují velké objemy strukturovaných dat a rozhodnutí založená na pravidlech. Automatizace pomocí umělé inteligence snižuje počet chyb a zároveň zrychluje zpracování transakcí, jako je ověřování faktur, odsouhlasení výdajů a zpracování plateb, což zajišťuje rychlejší uzávěrky a lepší dodržování předpisů.
Klíčové příležitosti pro automatizaci:
- Zpracování faktur: Extrahujte data z faktur a přiřaďte je k objednávkám.
- Ověřování výdajových zpráv: Kontrolujte účtenky podle firemních zásad a schvalujte rutinní žádosti o proplacení výdajů.
- Účty splatné/pohledávky: Spravujte platební kalendáře a procesy inkasa.
- Detekce podvodů: Sledujte transakce v reálném čase a odhalte podezřelé vzorce.
- Finanční výkaznictví: Generujte pravidelné zprávy na základě analýzy dat a dokumentace o dodržování předpisů.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí ClickUp Brain můžete generovat vlastní pravidla pro zpracování fakturačních údajů.
Úkoly v oblasti prodeje a marketingu
Prodejní a marketingové týmy se často zabývají sběrem dat, kvalifikací potenciálních zákazníků a dohledem nad kampaněmi. Automatizace – ať už pro hodnocení potenciálních zákazníků nebo následné kroky – eliminuje tuto náročnou práci, zrychluje pracovní postupy a umožňuje realizovat personalizovanější kampaně s vyšší konverzí.
Klíčové příležitosti pro automatizaci:
- Hodnocení a kvalifikace potenciálních zákazníků: Automaticky řadí potenciální zákazníky podle chování a demografických údajů.
- E-mailové marketingové kampaně: Personalizujte obsah a nákupní doporučení na základě údajů o zákaznících.
- Plánování sociálních médií: Plánujte a publikujte obsah na více platformách.
- Segmentace zákazníků: Seskupte zákazníky podle vzorců chování pro cílené kampaně.
👀 Věděli jste? Uživatelé ClickUp Brain si mohou vybrat z několika externích modelů umělé inteligence, včetně GPT-4, Claude a Gemini, pro různé úkoly v oblasti psaní, uvažování a kódování přímo v rámci platformy ClickUp.
HR a administrativa
Týmy lidských zdrojů řídí opakující se pracovní postupy související s náborem, zaškolováním, školením a řízením zaměstnanců.
Klíčové příležitosti pro automatizaci:
- Prověřování životopisů: Filtrujte uchazeče na základě požadavků na pracovní pozici a kvalifikace.
- Plánování pohovorů: Koordinujte dostupnost uchazečů a personalistů.
- Zaškolení zaměstnanců: Proveďte nové zaměstnance administrativními úkony a školicími pracovními postupy.
- Připomenutí hodnocení výkonu: Naplánujte a sledujte dokončení pravidelných hodnocení.
- Registrace benefitů: Pomozte zaměstnancům orientovat se v možnostech a dokončit registraci.
Téměř 90 % IT profesionálů uvádí, že díky automatizaci různých procesů zaznamenali růst svého podnikání. S průměrnou návratností investic ve výši 240 % je automatizace podnikových procesů skutečně jednou z nejvýznamnějších investic pro moderní podniky.
Jak automatizovat procesy pomocí umělé inteligence
Zde je návod, jak můžete automatizovat své pracovní postupy pomocí umělé inteligence.
Ukážeme vám, jak vám ClickUp, první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, pomůže v každém kroku procesu.
1. Identifikujte procesy vhodné pro automatizaci
Pamatujte, že ne každá úloha vyžaduje AI. Nejvhodnějšími kandidáty pro automatizaci jsou opakující se, na pravidlech založené a časově náročné úlohy.
Začněte otázkou:
- Skládá se tento úkol z jasně stanovených kroků?
- Závisí to na strukturovaných datech nebo vstupech?
- Zabírá to hodiny času, aniž by to přinášelo nějakou přidanou hodnotu z lidské kreativity?
Některé příklady pracovních postupů pro automatizaci jsou:
- Zpracování mezd nebo zadávání údajů o zákaznících: AI dokáže analyzovat strukturovaná data, omezit lidské chyby a zkrátit čas strávený ručními aktualizacemi.
- Kvalifikace nebo směrování potenciálních zákazníků: Kritéria založená na pravidlech, jako je pracovní pozice, odvětví nebo chování na webových stránkách, lze automatizovat pro rychlejší reakci.
- Správa doručené pošty: Opakované žádosti o podporu nebo e-maily od klientů lze třídit, označovat nebo odpovídat na ně pomocí výzev AI.
Další běžnou kategorií jsou opakující se úkoly související s přijímáním dat. Může se jednat o shromažďování požadavků a zpětné vazby od klientů, servisních problémů nebo žádostí o podporu.
S ClickUp Forms můžete tyto úkoly a informace zaznamenávat. Spárujte je s vlastními poli nebo poli AI v ClickUp, abyste mohli automaticky označovat, třídit a směrovat příchozí data správné osobě nebo seznamu.
Například:
- Formulář týkající se fakturace může být automaticky označen jako „Finance“, označen jako „Naléhavé“ a přiřazen přímo vašemu účetnímu týmu.
- Požadavek klienta na kreativní revize může spustit nový úkol s příslušnou prioritou a přidělením na základě jména klienta nebo kódu projektu.
📚 Další informace: Více než 25 příkladů myšlenkových map
2. Zmapujte svůj aktuální pracovní postup
V této fázi budete chtít vytvořit podrobnou vizuální reprezentaci obchodních procesů, které plánujete automatizovat pomocí AI. Toho můžete dosáhnout pomocí nástrojů pro mapování procesů, jako jsou vývojové diagramy, diagramy pracovních postupů nebo dokonce něco tak jednoduchého, jako jsou lepící poznámky.
Pro funkce týkající se struktury a spolupráce však doporučujeme použít software pro modelování procesů.
Zaznamenejte každý krok ve svém aktuálním pracovním postupu (od začátku do konce), včetně:
- Spouštěče, které iniciují proces, tj. registrace nového zákazníka, přijetí faktury
- Rozhodovací body, kde je nutné učinit rozhodnutí nebo schválení, tj. kontrola manažera, kontrola rozpočtu
- Sekvence úkolů zobrazující pořadí činností
- Vstupní a výstupní data v každé fázi, tj. formulářová data, zprávy a aktualizace stavu.
- Předávání úkolů mezi členy týmu nebo odděleními
- Časové požadavky pro každý krok, tj. 24hodinové schvalovací okno
Při mapování procesů je nezbytné zapojit členy týmu, kteří budou daný proces skutečně provádět. Jejich postřehy často odhalí to, co standardní operační postupy (SOP) opomíjejí – manuální řešení, vynechané kroky nebo závislosti, které nejsou zdokumentovány, ale jsou klíčové pro úspěšnou automatizaci.
Pokud jde o jakékoli další chybějící informace, ClickUp Brain vám může pomoci. Dokáže snadno extrahovat informace z přepisu schůzek, chatů se zákazníky, komentářů k úkolům nebo ClickUp Docs a převést nestrukturované údaje do podrobného pracovního postupu. Poté můžete Brain požádat, aby vygeneroval obrázky pro vaše diagramy pracovních postupů.
🛠️ Sada nástrojů: Zvažte použití šablony pro mapování procesů ClickUp, abyste mohli rozvrhnout každý krok od spouštěče po akci. Pomůže vám to vyjasnit předávání, závislosti a rozhodnutí. Budete moci vizualizovat části, kde se hodí umělá inteligence a kde je stále důležitý lidský vstup.
S touto šablonou můžete:
- Vizuálně definujte strukturu pracovního postupu: Seznamte typ mapy procesů (např. diagram swimlane), který byste použili k znázornění rolí, odpovědností a toku úkolů napříč odděleními.
- Vyjasněte si cíle: Pomocí pole Procesní agenda (např. Výrobní proces) sjednoťte všechny zúčastněné strany ohledně toho, čeho se pracovní postup snaží dosáhnout, než začnete s optimalizací nebo automatizací.
- Připravte se na identifikaci příležitostí k automatizaci: Například určitý krok nevyžaduje lidskou kontrolu. Umělá inteligence to zvládne za vás.
- Veďte tým nastavením podrobných dílčích úkolů: Můžete stanovit časové harmonogramy, definovat odpovědnosti a přiřadit zapojené členy týmu.
3. Vyberte si správné nástroje pro automatizaci pomocí umělé inteligence
Před výběrem nástroje je důležité si uvědomit, že různé procesy vyžadují odlišné přístupy.
Typ umělé inteligence, který použijete, by měl záviset na problému, který řešíte, a na příslušných datech.
Zde jsou nejběžnější techniky umělé inteligence, které budete provádět pomocí robotické automatizace procesů (RPA) k automatizaci celých pracovních postupů:
|Technika
|Co umí
|Kde se to hodí
|Zpracování přirozeného jazyka (NLP)
|Interpretuje, shrnuje a reaguje na lidský jazyk.
|Automatizace třídění e-mailů, žádostí o podporu a shrnutí smluv
|Strojové učení (ML)
|Učí se vzorce z historických dat, aby mohl provádět předpovědi nebo rozhodovat.
|Hodnocení potenciálních zákazníků, prognózy zásob a odhalování podvodů
|Počítačové vidění
|Extrahuje a interpretuje informace z obrázků, souborů PDF nebo naskenovaných dokumentů.
|Zpracování faktur, ověřování totožnosti a vizuální kontrola pracovních postupů
|Posilující učení
|Zlepšuje rozhodování v průběhu času pomocí zpětné vazby.
|Optimalizace logiky extrakce dat, toků ověřování vstupů a sekvenčních rozhodovacích úkolů
|Agentická umělá inteligence
|Autonomně provádí vícestupňové akce k dosažení definovaného cíle.
|Směrování pracovních postupů, automatizace úkolů a komplexní optimalizace úkolů
Nyní na základě vašich procesních požadavků (tj. zlepšení pracovního postupu, zjednodušení prodeje, zefektivnění marketingu) vyberte nástroj podle těchto klíčových kritérií:
- Integrační možnosti: Hledejte nástroje a API, které se snadno integrují s vaším stávajícím softwarovým stackem, abyste snížili složitost implementace.
- Škálovatelnost a flexibilita: Vyberte si platformy, které zvládnou rostoucí objemy transakcí a umožní rozšířit automatizaci napříč různými odděleními a procesy.
- Snadné použití: Upřednostňujte uživatelsky přívětivé platformy s rozhraním typu drag and drop, vizuálními nástroji pro tvorbu pracovních postupů a minimálními požadavky na kódování.
- Struktura nákladů: V ideálním případě byste měli používat automatizační nástroj, který roste s vámi. Zohledněte také ceny za uživatele, náklady na automatizaci založené na objemu, podnikové licence, čas na školení a náklady na implementaci.
Jedním z hlavních důvodů, proč implementace umělé inteligence selhávají, je však to, že nástroje mezi sebou nekomunikují.
Pokud používáte ClickUp pro řízení projektů, integrace ClickUp tuto mezeru vyplní a umělá inteligence ClickUp má kontext každého z těchto nástrojů. Můžete propojit více než 1 000 nástrojů, včetně Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub a Zoom.
🌟 Bonus: Práce s více nástroji umělé inteligence zpomaluje vaše týmy. Samostatná super aplikace umělé inteligence Brain MAX od ClickUp tento problém řeší. Centralizuje interakce umělé inteligence do jedné aplikace. Rozumí kontextu vaší práce a eliminuje zbytečné úkony, jako je kopírování a vkládání.
4. Mapujte a navrhujte automatizovaný pracovní postup
Nyní můžete transformovat svou aktuální mapu procesů na automatizovaný pracovní postup založený na umělé inteligenci. Tento krok překlenuje propast mezi porozuměním tomu, co děláte nyní, a návrhem toho, co budou umělé inteligence zpracovávat.
Můžete začít tím, že identifikujete rozhodovací body, kde umělá inteligence může nahradit lidský úsudek, tj. nekomplexní úkoly.
Například náš současný proces zahrnuje ruční kontrolu výkazů výdajů do 500 dolarů. Můžete vytvořit pravidlo, podle kterého AI tyto výkazy automaticky schvaluje, zatímco vyšší částky označí k ruční kontrole.
|Typ pracovního postupu
|Spouštěč
|Podmínka
|Akce
|Upřednostněte úkoly s vysokou důležitostí
|Je vytvořen nový úkol.
|Vlastní pole = Vysoká priorita
|Automaticky přiřadit vedoucímu týmu → odeslat oznámení v chatu
|Směřujte úkoly podle typu požadavku
|Formulář podpory byl odeslán
|Formulářový text obsahuje „resetování hesla“.
|Nastavte stav úkolu na Probíhá → odešlete automatický e-mail pomocí aplikace Email ClickApp.
|Eskalujte zastavenou práci
|Úkol zůstává otevřený
|Stav = Nevyřešeno po 24 hodinách
|Eskalujte úkol projektovému manažerovi → okamžitě ho informujte
V tomto bodě ClickUp Automations, AI Agents a ClickUp Brain spolupracují, aby vám pomohly převést tyto manuální pracovní postupy na logicky řízené sekvence ve vašem pracovním prostoru.
ClickUp AI Agents zde slouží jako inteligentní automatizační partneři, kteří odstraňují složitost obvykle vyžadovanou pro vytváření vícestupňových pracovních postupů. Místo ručního skládání spouštěčů, podmínek a akcí můžete zapnout agenta, definovat požadovaný výsledek a nechat ClickUp Brain zpracovat logiku v pozadí. Vaši agenti mohou:
- Automatické interpretování kontextu: Čtou úkoly, komentáře, formuláře a pole, aby pochopili, co je třeba udělat dál.
- Autonomní jednání: Aktualizace stavů, přiřazování vlastníků, generování odpovědí, směrování úkolů nebo eskalace problémů – bez nutnosti konfigurovat každý krok.
- Přizpůsobení se reálné práci: Přizpůsobují se na základě obsahu, naléhavosti a vzorců, takže pracovní postupy pokračují i při změně vstupních údajů.
- Zkrácení doby nastavení: Není třeba dlouhých řetězců pravidel; využijte ClickUp Brain k určení správného pořadí akcí.
Stručně řečeno, agenti AI vám poskytují sílu pokročilé automatizace bez nutnosti sami vytvářet složité automatizace, díky čemuž je vaše pracovní prostředí chytřejší, rychlejší a snáze udržovatelné.
Navrhněte automatizovaný pracovní postup pro opakující se úkoly pomocí těchto základních komponent:
Spouštěče a podmínky: Definujte, co spouští automatizaci a jaká pravidla musí být splněna.
Datový tok a zpracování: ClickUp Custom Fields + Automations vám umožňují ověřovat, označovat a směrovat data správnému týmu nebo seznamu.
Rozhodovací logika a směrování: Použijte sekvence „pokud toto, pak tamto“ k replikaci vaší obchodní logiky a automatizaci běžných rozhodnutí.
Zpracování výjimek: Automatizace mohou přidávat komentáře, přeřazovat úkoly nebo upozorňovat lidi, když se něco pokazí nebo je třeba něco zkontrolovat.
Zde je příklad pracovního postupu automatizace pomocí umělé inteligence, který využívá agenty:
📚 Další informace: Průvodce správou pracovních postupů
5. Vyškolte nebo nakonfigurujte svůj systém umělé inteligence
Většina moderních automatizačních nástrojů je vybavena předem vycvičenými modely umělé inteligence, které můžete konfigurovat, aniž byste je museli trénovat od nuly. V takových případech propojíte své stávající systémy (např. CRM) s nástroji umělé inteligence, nastavíte obchodní logiku a začnete testovat automatizaci.
U vlastních modelů umělé inteligence, které vyžadují trénink, však budete muset modely trénovat pomocí konkrétních dat. Tento proces zahrnuje:
- Příprava dat: Vyčistěte a uspořádejte historická data, která představují vaše procesní vzorce.
- Výběr funkcí: Určete, které datové body jsou pro rozhodování nejrelevantnější.
- Trénování modelů: Využijte algoritmy strojového učení k učení se z historických vzorců.
- Ověřovací testování: Ověřte, zda model funguje přesně na datech, která dosud neviděl.
V ClickUp fungují úkoly ClickUp jako výkonná vrstva pro automatizaci pomocí umělé inteligence. Kombinace ClickUp Brain + ClickUp Tasks:
- Automatické vytváření úkolů na základě spouštěčů umělé inteligence (např. potenciální zákazník vstoupí do vašeho CRM → úkol se vygeneruje s předvyplněnými poli)
- Aktualizujte nebo klasifikujte úkoly na základě výstupů umělé inteligence (např. přidejte značku „Naléhavé“, pokud je sentiment = negativní).
- Přiřazujte úkoly automaticky na základě pravidel směrování nebo kapacity týmu.
- Sledujte výkon automatizace přidáním vlastních polí nebo stavů, jako jsou „Navrženo AI“, „Ruční kontrola“ nebo „Eskalováno“.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony procesních pracovních postupů v ClickUp a Excelu
6. Nasazujte, monitorujte a optimalizujte svůj pracovní postup
Nasazujte automatizaci pomocí umělé inteligence postupně, abyste minimalizovali narušení a umožnili úpravy v reálném čase.
V ideálním případě začněte s pilotním nasazením, které zahrnuje malou skupinu uživatelů nebo omezený rozsah procesů. Pečlivě sledujte jeho výkon a zkontrolujte, zda automatizace pomocí umělé inteligence funguje tak, jak má. V případě, že se vyskytnou problémy (a určitě k nim dojde), proveďte na základě svých pozorování rychlé úpravy.
Jak váš systém umělé inteligence zpracovává více dat, přeškolte nebo vylepšete svá pravidla tak, aby odrážela aktualizované vzorce chování nebo změny v podnikání. V průběhu času tyto drobné úpravy pomáhají zlepšit přesnost a snížit závislost na manuálních zásazích.
Chcete-li to vše sledovat, aniž byste se topili v tabulkách nebo přepínali mezi nástroji, použijte ClickUp Dashboards.
Dashboardy ClickUp vám poskytují centralizovaný přehled v reálném čase o:
- Objem úkolů a trendy stavu v automatizovaných pracovních postupech
- Úzká místa a zpožděné úkoly, které signalizují poruchy procesů
- Akce označené umělou inteligencí, jako například „Automaticky přiřazeno“, „Eskalováno“ nebo „Nízká spolehlivost“
- Zatížení týmu, abyste věděli, zda je třeba upravit logiku směrování
Jakmile se váš pracovní postup stabilizuje, použijte stejný dashboard ke sledování návratnosti investic do automatizace a k vylepšení vašich procesů.
🧠 Zajímavost: Spotify využívá algoritmy umělé inteligence, zejména strojové učení, k personalizaci uživatelského zážitku a zvýšení zapojení uživatelů. Tato personalizace výrazně zvýšila zapojení uživatelů, přičemž personalizované seznamy skladeb tvoří více než 30 % poslechového času.
Přehled nástrojů umělé inteligence pro automatizaci procesů
Nyní víte, co automatizovat a jak.
Dalším krokem je výběr správného nástroje umělé inteligence pro danou úlohu. Ať už automatizujete rutinní úkoly, zpracováváte složité datové toky nebo nasazujete asistenty umělé inteligence ve svých systémech, neexistuje univerzální řešení.
Níže jsme rozdělili pečlivě sestavený seznam nástrojů umělé inteligence do kategorií, aby vám pomohl najít ten nejvhodnější pro vaše potřeby automatizace procesů.
|ClickUp
|Automatizace pracovních postupů a úkolů / Asistent AI
|ClickUp Brain (kontextová umělá inteligence), shrnutí úkolů pomocí umělé inteligence, psaní pomocí umělé inteligence, automatizace ClickUp, chatboty s umělou inteligencí
|Řízení projektů, pracovní postupy, generování souhrnů projektů, vytváření úkolů z poznámek a centralizované řízení práce
|Zapier
|Automatizace pracovních postupů a úkolů
|Nástroj pro automatizaci založený na umělé inteligenci, integrace GPT, rozhraní Zapier, chatboty s umělou inteligencí, jednoduchá transformace dat
|Pracovní postupy mezi aplikacemi, jednoduché a pokročilé podmíněné spouštěče, integrace umělé inteligence do běžných obchodních procesů ve více než 6 000 aplikacích.
|Make (Integromat)
|Automatizace pracovních postupů a úkolů
|Podpora OpenAI, vizuální nástroj pro tvorbu toků, pokročilá logika, podrobné zpracování chyb, konektory API
|Složité vícestupňové pracovní postupy vyžadující hluboké přizpůsobení a směrování dat mezi četnými aplikacemi, vytváření scénářů
|n8n
|Automatizace pracovních postupů a úkolů
|Vlastní uzly umělé inteligence (např. pro LLM, RAG), možnost vlastního hostování, kontrola na úrovni kódu, komunitní uzly
|Kontrola na úrovni vývojáře nad automatizací, vlastní hosting pro ochranu osobních údajů, integrace vlastních/open-source modelů umělé inteligence a vlastních funkcí.
|Aisera
|AI Assistant (Enterprise)
|Konverzační umělá inteligence, samoobslužní agenti umělé inteligence, porozumění přirozenému jazyku (NLU), generativní umělá inteligence pro řešení problémů
|Automatizované řešení IT a zákaznické podpory (ITSMChatbot, Contact Center), podnikové AI agenty pro interní služby
|Moveworks
|AI Assistant (Enterprise)
|Podnikový asistent založený na NLP, generativní umělá inteligence, koordinace interních znalostí a systémů pomocí LLM
|Automatizuje interní požadavky zaměstnanců (IT, HR, finance) prostřednictvím platforem pro spolupráci, jako jsou Slack a Teams, čímž snižuje objem ticketů.
|Humata
|Umělá inteligence pro dokumenty
|Dokumentové otázky a odpovědi, extrakce shrnutí, generování citací, OCR pro naskenované dokumenty, automatické generování zpráv
|Získávání poznatků a úkolů z PDF souborů a dokumentů (výzkumné práce, právní dokumenty, zprávy), interní vyhledávání znalostí z dokumentů
|UiPath AI Center
|Automatizace dokumentů a dat / RPA
|OCR, trénování modelů ML, počítačové vidění, integrace s roboty RPA (Studio/Orchestrator) pro komplexní automatizaci
|Zpracování faktur, back-end robotická automatizace procesů (RPA) a školení vlastních modelů strojového učení pro konkrétní úkoly extrakce dat.
|Rossum
|Automatizace dokumentů a dat
|Předem vycvičená umělá inteligence pro dokumenty (Rossum Aurora), kognitivní sběr dat, čtení formulářů, ověřovací obrazovka, výcvik vlastních modelů
|Zpracování faktur/objednávek, logistika a sběr dat z různých komplexních typů dokumentů s vysokou přesností a rychlostí.
|Microsoft Power Automate + AI Builder
|Automatizace dokumentů a dat
|Zpracování formulářů, analýza sentimentu, předem připravené a přizpůsobené modely umělé inteligence, toky DPA/RPA, integrace GPT
|Automatizace v rámci ekosystému Microsoft (SharePoint, Teams, Dynamics 365), vytváření vlastních AI toků bez nutnosti hlubokých znalostí kódování
|Kognitos
|Platforma pro integraci umělé inteligence
|Skriptování v přirozeném jazyce (automatizace založená na angličtině), neurosymbolický engine, pokročilé IDP, funkce pro zajištění souladu s předpisy
|Popište a automatizujte obchodní logiku v jednoduché angličtině pro složité pracovní postupy, jako je finanční odsouhlasení a zpracování AP, dodržování předpisů na vysoké úrovni.
|Pipedream
|Platforma pro integraci umělé inteligence
|Podpora GPT, flexibilita na úrovni kódu (Node. js, Python, Go), bezserverové provádění, monitorování API
|Automatizace pro vývojáře napříč API a SaaS, propojení vlastního kódu s předem připravenými akcemi a modely umělé inteligence pro komplexní manipulaci s daty.
|Parabola
|Platforma pro integraci umělé inteligence
|Nástroj pro tvorbu toků typu drag-and-drop, logika + umělá inteligence se transformuje do nástroje bez nutnosti programování, plánování dat a monitorování.
|E-commerce a SaaS operace, automatizace čištění, obohacování a synchronizace dat napříč marketingovými a prodejními nástroji, datovými sklady
|LangChain
|Platforma pro integraci umělé inteligence (rámec)
|LLM agenti, paměť, RAG (Retrieval-Augmented Generation), řetězce pro komplexní uvažování a používání nástrojů
|Vytváření a nasazování vlastních agentů umělé inteligence a automatizačních pipeline, které využívají externí zdroje dat pro kontextově citlivé reakce a rozhodování.
Osvědčené postupy pro automatizaci založenou na umělé inteligenci
Úspěch automatizace pomocí umělé inteligence do značné míry závisí na implementačních strategiích společnosti. Mezi základní postupy, které odlišují úspěšné automatizační projekty od neúspěšných pokusů, patří:
- Začněte v malém a postupně rozšiřujte: Namísto automatizace procesů v celopodnikovém měřítku nejprve otestujte automatizaci na jednom procesu a teprve poté ji rozšiřujte na další oddělení.
- Upřednostněte kvalitu dat: Standardizujte vstupní data pro vybrané procesy tím, že budete využívat čistá a strukturovaná označená data, abyste dosáhli lepších výsledků umělé inteligence.
- Stanovte jasné metriky výkonu: Nastavte klíčové ukazatele výkonu (KPI), jako je doba zpracování, míra chybovosti a úspory nákladů, abyste mohli měřit dopad automatizace na obchodní výsledky.
- Design pro uživatelský komfort: Zajistěte, aby rozhraní (automatizačního nástroje) bylo intuitivní a uživatelé měli dostatečnou podporu pro přizpůsobení se automatizovaným pracovním postupům a vytváření jasných procesů.
- Plánujte průběžné monitorování: Nastavte pravidelné kontroly, abyste mohli vyhodnocovat výkonnost a aktualizovat pravidla automatizace na základě nových datových vzorců.
- Vytvořte záložní možnosti: Vytvořte postupy pro ruční přepsání a alternativní pracovní postupy pro případy, kdy systémy umělé inteligence narazí na chyby nebo neočekávané situace.
Časté chyby, kterým je třeba se vyvarovat
Podle společnosti McKinsey téměř 70 % projektů digitální transformace nepřináší požadované výsledky. Důvod? Jedna z těchto častých chyb, které podniky obvykle dělají:
Zde je přehledná tabulka s názornými praktickými příklady pro každou z těchto překážek:
|Úskalí
|Co to znamená
|Příklady
|Automatizace nefunkčních procesů
|Přidání umělé inteligence do neefektivního nebo špatně navrženého pracovního postupu chyby ještě zhorší, místo aby je odstranilo.
|Společnost automatizuje schvalování výdajů, aniž by opravila své chaotické kategorizační pravidla, což vede k automatickému schvalování stovek nesprávně zařazených výdajů.
|Ignorování školení uživatelů
|Týmy se brání automatizaci nebo ji obcházejí, pokud nerozumí tomu, jak ji efektivně využívat.
|Zákaznická podpora se stále vrací k ručnímu vyplňování tabulek, protože nikdo nevysvětlil, jak funguje automatické směrování ticketů.
|Rychlé nasazení v plném rozsahu
|Zavedení automatizace najednou všude zvyšuje riziko rozsáhlých narušení.
|Kompletní automatizace CRM je spuštěna přes noc a následujícího rána je 1 200 potenciálních zákazníků přiřazeno nesprávným osobám, protože pravidlo nebylo otestováno.
|Zanedbávání bezpečnosti dat a dodržování předpisů
|Nesoulad automatizace s protokoly ochrany soukromí a bezpečnosti vytváří právní a finanční rizika.
|Nástroj umělé inteligence začne stahovat údaje o zákaznících z nezabezpečených složek, což během auditu vyvolá porušení předpisů.
|Očekávejte okamžité výsledky
|Systémy umělé inteligence potřebují čas, aby se naučily rozpoznávat vzorce, zdokonalily předpovědi a zapracovaly se do pracovních postupů.
|Vedení očekává od prognostického modelu umělé inteligence okamžitou přesnost a po týdnu neuspokojivých výsledků jej opouští.
Budoucnost automatizace procesů pomocí umělé inteligence
Automatizace se posunula od jednoduchého plnění úkolů k inteligentnímu řízení procesů, které se neustále přizpůsobuje a učí. Očekává se, že globální trh s AI agenty vzroste z 5,40 miliardy dolarů na přibližně 50,31 miliardy dolarů, což představuje ohromující roční míru růstu 44,8 %.
V tomto desetiletí dojde k některým z těchto předpovídaných změn v oblasti automatizace procesů:
- Prediktivní optimalizace procesů: Schopnost umělé inteligence shromažďovat a analyzovat data pomůže optimalizovat udržitelnost v rámci dodavatelských řetězců. Systémy umělé inteligence budou analyzovat historické vzorce, aby předpovídaly úzká místa a automaticky přizpůsobovaly pracovní postupy na základě podmínek v reálném čase.
- Hyperautomatizace v podnikovém měřítku: Schopnost simulovat a testovat celé procesní ekosystémy před implementací pomůže podnikům automatizovat pracovní postupy umělé inteligence, které zahrnují více oddělení a systémů.
- Autonomní agenti umělé inteligence se stanou běžnou záležitostí: Tito agenti budou bez lidského zásahu zpracovávat vícestupňové procesy, přijímat rozhodnutí na základě obchodních pravidel a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám v reálném čase.
Automatizujte složité obchodní procesy pomocí ClickUp
Automatizace procesů je základním předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti a relevance.
S rostoucími očekáváními zákazníků a zrychlujícími se požadavky trhu se manuální procesy stávají provozní zátěží, která zpomaluje růst a zvyšuje náklady.
ClickUp se svým konvergovaným pracovním prostorem AI nabízí vše, co potřebujete k automatizaci procesů. Od inteligentního zpracování dat Brain až po komplexní správu úkolů a automatizaci založenou na pravidlech – ClickUp je nástroj, který potřebujete, abyste mohli pracovat lépe a rychleji.
Zaregistrujte se zdarma a vyzkoušejte automatizaci založenou na umělé inteligenci, která roste spolu s vaším podnikáním.
Často kladené otázky
Ano, umělou inteligenci můžete využít k automatizaci celé řady úkolů v různých oblastech podnikání. Platformy založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp, vám umožňují nastavit automatizaci opakujících se procesů, jako je zadávání dat, přidělování úkolů, generování obsahu a vytváření reportů. Díky automatizačním šablonám a asistentům umělé inteligence můžete vytvořit pravidla, která automaticky spouštějí akce, což pomáhá snížit manuální úsilí a uvolňuje vám čas na strategičtější práci.
Umělá inteligence automatizuje procesy pomocí technologií, jako je strojové učení, zpracování přirozeného jazyka a počítačové vidění. Tyto technologie umožňují systémům umělé inteligence analyzovat velké datové soubory, rozumět lidskému jazyku a generovat jej a interpretovat vizuální informace. Umělá inteligence může například automaticky směrovat žádosti o podporu, generovat souhrny nebo analyzovat trendy ve vašich datech. V platformách, jako je ClickUp, umělá inteligence spolupracuje s automatizací na zefektivnění pracovních postupů, přiřazování úkolů na základě kontextu a poskytování informací v reálném čase, čímž zvyšuje efektivitu a přesnost obchodních operací.
Chcete-li automatizovat pracovní postupy pomocí umělé inteligence, začněte tím, že identifikujete opakující se nebo časově náročné úkoly ve svých procesech. Vyberte si platformu založenou na umělé inteligenci, jako je ClickUp, která nabízí řadu šablon pro automatizaci a funkce umělé inteligence. Nastavte pravidla automatizace, která odpovídají vašim potřebám pracovního postupu, jako je přiřazování úkolů při splnění určitých podmínek nebo generování připomínek pro blížící se termíny. Můžete také integrovat asistenty umělé inteligence, jako je ClickUp Brain, kteří vám pomohou s tvorbou obsahu, shrnováním a okamžitými odpověďmi. Pravidelně sledujte a vylepšujte své automatizace, abyste zajistili, že budou i nadále splňovat vaše měnící se obchodní požadavky.
Implementace umělé inteligence do automatizace zahrnuje několik klíčových kroků. Začněte tím, že posoudíte a stanovíte priority procesů, které se nejlépe hodí pro automatizaci, a zaměřte se na ty, které jsou repetitivní a náchylné k chybám. Vyberte nástroje umělé inteligence, které odpovídají vašim cílům – například ClickUp nabízí integrované funkce umělé inteligence a automatizace, které se snadno integrují. V případě potřeby trénujte své modely umělé inteligence pomocí vysoce kvalitních dat a zajistěte hladkou integraci do vašich stávajících pracovních postupů. Sledujte výkonnost automatizací řízených umělou inteligencí a podle potřeby provádějte úpravy. Mezi osvědčené postupy patří zahájení pilotních projektů, zapojení zainteresovaných stran a poskytování školení, aby bylo zajištěno hladké přijetí a maximalizovány výhody automatizace řízené umělou inteligencí.