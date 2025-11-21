11 nejlepších alternativ k YouCanBookMe pro chytřejší plánování

Vaše potřeby v oblasti plánování již přesahují možnosti vašeho současného nástroje.
Možná potřebujete lepší synchronizaci kalendáře, přizpůsobené pracovní postupy, které odpovídají vašim procesům, nebo automatizaci, která přesahuje rámec základních potvrzení rezervací.
Správné řešení pro plánování by se mělo přizpůsobit vašemu způsobu práce.
Tyto alternativy YouCanBookMe nabízejí pokročilé funkce, které hledáte, od hladké integrace až po přizpůsobené rezervační formuláře, které přesně zachycují to, co potřebujete.
Je čas najít si ideální rozvrh. ⏰
Přehled alternativ k YouCanBookMe
Toto je srovnání nejlepších nástrojů pro plánování.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší vlastnosti
|Ceny
|ClickUp
|Integrované plánování s úkoly, dokumenty a aktualizacemi v reálném čase Velikost týmu: Ideální pro mezifunkční projektové týmy
|AI kalendář, šablona pro rezervaci schůzek, formuláře, připomenutí, synchronizace kalendáře, chat, inteligentní blokování času, integrovaný AI asistent
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Calendly
|Rychlá rezervace schůzek a ukázek jedním kliknutímVelikost týmu: Ideální pro malé týmy a samostatné profesionály
|Typy událostí, detekce časového pásma, screeningové otázky, časové rezervy, inkaso plateb
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc
|Plánování ostrosti
|Servisní pracovní postupy pro schůzky s přijímáním formulářůVelikost týmu: Ideální pro studia, kouče a terapeuty
|Vlastní formuláře pro přijetí, opakované rezervace, balíčky pro klienty, automatizované pracovní postupy, čekací seznamy
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 20 $/měsíc
|SimplyBook. me
|Rezervace napříč více obchodními místyVelikost týmu: Ideální pro maloobchod, lázně a podniky s více pobočkami
|Správa více lokalit, slevové kampaně, věrnostní programy, vkládání widgetů, vícedenní rezervace
|Zdarma; placené tarify začínají na 9,90 $/měsíc
|Setmore
|Sdílené rezervační systémy pro malé týmyVelikost týmu: Ideální pro malé poskytovatele služeb a interní týmy
|Stránky pro rezervace určené pro zaměstnance, připomenutí prostřednictvím SMS/e-mailu, integrace sociálních médií, základní CRM, export dat
|Zdarma; placené tarify začínají na 9 $/měsíc na uživatele
|Doodle
|Plánování na základě ankety pro dostupnost skupinyVelikost týmu: Ideální pro výbory nebo mezitýmové sestavy
|Nástroje pro plánování schůzek, jako jsou ankety, přehled dostupnosti, termíny pro odpovědi
|Zdarma; placené tarify začínají na 14,95 $/měsíc na uživatele
|OnceHub
|Kvalifikace potenciálních zákazníků + automatizace pracovních postupů při schůzkáchVelikost týmu: Ideální pro týmy prodeje, marketingu a zaškolování nových zaměstnanců
|Předkvalifikační formuláře, chatboty, inteligentní směrování, značkové stránky, analytika rezervací
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/měsíc na uživatele
|Ve směru hodinových ručiček
|Optimalizace kalendáře pro soustředěnou práci a schůzkyVelikost týmu: Ideální pro vzdálené týmy používající Google Workspace
|Inteligentní zaměření Časové bloky, analýza rozvrhu, synchronizace se Slackem, automatické přesuny schůzek, synchronizace kalendáře
|Zdarma; placené tarify začínají na 7,75 $/měsíc na uživatele
|Microsoft Bookings
|Plánování v rámci ekosystému Microsoft 365Velikost týmu: Ideální pro školy, kliniky a podniky využívající MS
|Integrace týmů, automatické pozvánky, přístup k databázi zákazníků, synchronizace s Outlookem
|Cena od 6 $ měsíčně (s Microsoft 365 Basic)
|Zoho Rezervace
|Schůzky spojené s CRM a fakturacíVelikost týmu: Ideální pro týmy podpory, prodeje a zákaznické úspěchy
|Synchronizace Zoho CRM, fakturace, historie zákazníků, vlastní pole, podrobné sledování příjmů
|Placené tarify začínají na 8 $/měsíc za uživatele
|Čtvercové schůzky
|Plánování spojené s platbami pro poskytovatele služebVelikost týmu: Ideální pro salony, konzultanty a majitele maloobchodů
|Vklady, dárkové karty, PoS, upomínky plateb prostřednictvím SMS a zpracování storno poplatků
|Zdarma; placené tarify začínají na 29 $/měsíc za jednu lokalitu
Proč zvolit alternativy YouCanBookMe?
Zde je několik důvodů, proč může být užitečné prozkoumat alternativy YouCanBookMe:
- Vlastní rezervační stránky: Vytváří odkazy na plánování s výrazným brandingem, které odpovídají charakteru vaší firmy.
- Integrace do specializovaných systémů: Propojení s konkrétními CRM systémy nebo nástroji, jako je Zapier, pro plynulejší provoz
- Chytřejší automatizace: Automatizuje připomenutí, následné kroky nebo formuláře pro přijetí klientů, čímž šetří čas.
- Plánování týmů: Nabízí pokročilé skupinové nebo rotační rezervace zaměstnanců pro komplexní týmy.
- Správa mobilních zařízení: Umožňuje vám zpracovávat rezervace kdekoli pomocí robustních mobilních aplikací.
- Podrobné zprávy: Sleduje vzorce rezervací nebo údaje o klientech s podrobnými analytickými údaji.
- Jedinečné možnosti plánování: Nabízí základní funkce plánování, jako jsou skupinové ankety nebo rezervace více služeb.
🧠 Zajímavost: Slovo „kalendář“ se používá nejméně od roku 1487. Poprvé se objevilo jako sloveso v záznamech britského parlamentu. Jako podstatné jméno je zaznamenáno také ze středověké angličtiny.
Nejlepší alternativy k YouCanBookMe
Zde jsou naše tipy na nejlepší alternativy YouCanBookMe. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které potřebují integrované plánování úkolů, dokumentů a aktualizací v reálném čase)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Každá část vašeho rezervačního procesu, od přijetí rezervace až po následnou komunikaci, může probíhat na jednom místě, s plnou přehledností a automatizací.
Kalendář s umělou inteligencí pro automatické plánování
Začněte s kalendářem ClickUp. Jedná se o dynamický kalendář pracovního prostoru, který zobrazuje váš rozvrh a aktivně vám pomáhá plánovat a přizpůsobovat se.
Můžete plánovat schůzky, automaticky blokovat čas pro prioritní úkoly a okamžitě měnit plán, když dojde ke změně. Aplikace podporuje denní, týdenní a měsíční zobrazení a synchronizuje se s Google Kalendářem a Outlookem pro hladkou koordinaci.
Řekněme, že spravujete schůzky se zainteresovanými stranami, sprintové revize a interní synchronizace napříč několika časovými pásmy. Pomocí kalendáře AI můžete každý typ schůzky uspořádat do samostatných barevně odlišených zobrazení, zablokovat čas na přípravu před hovory a nastavit časové rezervy po hovorech na aktualizaci úkolů nebo odeslání následných zpráv.
Zápisník z jednání poháněný umělou inteligencí
Během schůzek se AI Notetaker od ClickUp připojí k vašim hovorům, aby zaznamenal, přepsal a propojil klíčové body s příslušnými dokumenty a úkoly.
Přidejte ClickUp Brain a získáte aktualizace v reálném čase, které analyzují vaše pracovní vytížení a kalendář a vytvoří inteligentní plán, který vyváží schůzky a úkoly s vysokou prioritou.
Například pořádáte hovor o plánu vývoje produktu. ClickUp zaznamená diskusi, vytvoří úkoly pro produktový tým a aktualizuje propojený plánovací dokument.
Žádosti o schůzku s formuláři
Poté použijte formuláře ClickUp k správě žádostí o schůzky nebo rezervací služeb.
Každé odeslání formuláře se stává úkolem, který obsahuje údaje z formuláře, vlastní značky a přiřazené osoby. Můžete přidat rozevírací seznamy, kalendáře nebo textová pole, abyste shromáždili přesně to, co váš tým potřebuje.
Například tým HR může použít formulář „Rezervovat individuální schůzku“. Jakmile jej zaměstnanec vyplní, vytvoří se úkol označený podle oddělení, přiřadí se k příslušnému partnerovi HR a přidá se do kalendáře.
Poté vše propojte pomocí automatizací ClickUp. Můžete nastavit pravidla pro přiřazování úkolů na základě odpovědí ve formuláři, zveřejňovat připomenutí v chatu ClickUp a dokonce odesílat dokumenty nebo kontrolní seznamy žadateli.
Řekněme, že někdo naplánuje úvodní hovor pomocí vašeho vstupního formuláře. Automatizace může přiřadit úkol projektovému manažerovi, zaslat klientovi kontrolní seznam pro přípravu a zveřejnit potvrzovací zprávu v chatovém kanálu #client-updates.
Zjednodušte rezervace pomocí hotové šablony
Chcete-li nastavení urychlit, použijte šablonu ClickUp pro rezervaci schůzek. Obsahuje hotový formulář, automatické směrování úkolů a kalendářový náhled pro sledování všech potvrzených rezervací. Můžete přizpůsobit pole formuláře, upravit kroky automatizace a propojit přípravné dokumenty s každým úkolem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rychlá připomenutí, která se ukládají do paměti: Vytvářejte připomenutí ClickUp z úkolů nebo komentářů, abyste zůstali v obraze před a po schůzkách.
- Přístup k hovoru jedním kliknutím: Připojte se k odkazům Zoom, Meet nebo Teams přímo z kalendáře, zobrazení úkolů nebo oznámení.
- Sledování času, které vyhovuje vašemu pracovnímu tempu: Zaznamenávejte délku hovorů v rámci úkolů, abyste mohli sledovat vynaložené úsilí, fakturovat klientům nebo kontrolovat pracovní zátěž pomocí nástroje ClickUp Project Time Tracking.
- Sdílené plány na jednom místě: Prohlížejte si kalendáře týmů vedle sebe a najděte čas, který vyhovuje všem.
Omezení ClickUp
- ClickUp nenabízí veřejně přístupný personalizovaný odkaz pro rezervace, kde si ostatní mohou vybrat termín z vašeho živého kalendáře.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Přímo z recenze G2:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak hladce se přizpůsobuje jedinečným pracovním postupům našeho týmu. Denně ho používá více než 20 členů týmu – včetně pracovníků kontroly kvality, vývojářů, designérů a vedoucích pracovníků – a díky němu jsou všichni v souladu, aniž by se cítili přetížení. Díky flexibilitě zobrazení (seznam, tabule, časová osa atd.) může každý pracovat způsobem, který mu nejlépe vyhovuje, a přitom přispívat k jednotnému procesu. Obzvláště se nám líbí, jak jsou úkoly, dokumenty, sprinty a cíle vzájemně propojeny – ušetří nám to práci s více nástroji a udržuje spolupráci transparentní a rychlou.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak hladce se přizpůsobuje jedinečným pracovním postupům našeho týmu. Denně ho používá více než 20 členů týmu – včetně pracovníků kontroly kvality, vývojářů, designérů a vedoucích pracovníků – a díky němu jsou všichni v souladu, aniž by se cítili přetížení. Díky flexibilitě zobrazení (seznam, tabule, časová osa atd.) může každý pracovat způsobem, který mu nejlépe vyhovuje, a přitom přispívat k jednotnému procesu. Obzvláště se nám líbí, jak jsou úkoly, dokumenty, sprinty a cíle vzájemně propojeny – ušetří nám to práci s více nástroji a udržuje spolupráci transparentní a rychlou.
2. Calendly (nejlepší pro rychlou rezervaci jedním kliknutím)
prostřednictvím Calendly
Znáte ty otravné e-mailové konverzace, kdy se s někým snažíte domluvit termín schůzky? Calendly takové konverzace ukončí ještě předtím, než vůbec začnou. Lidé vidí, kdy máte volno, a mohou si vybrat termín bez obvyklých otázek typu „Co třeba v úterý?“
Nástroj pro vlastní plánování se synchronizuje s vaším kalendářem Google, Outlook nebo Apple a automaticky blokuje čas. Výjimečný je zejména tím, jak zachází s časovými pásmy. Už nemusíte přemýšlet, zda 15:00 EST vyhovuje vašemu klientovi na západním pobřeží. Stačí sdílet odkaz a lidé se sami přihlásí.
Nejlepší funkce Calendly
- Vytvořte více typů událostí pro různé délky a účely schůzek.
- Nastavte časové rezervy mezi schůzkami, abyste zabránili plánování schůzek těsně za sebou.
- Přidejte screeningové otázky, abyste před schůzkami prověřili potenciální zákazníky.
- Propojte Stripe nebo PayPal, abyste mohli přijímat platby během procesu rezervace.
Omezení Calendly
- Bezplatná verze omezuje uživatele na jeden typ události.
- Integrace s kalendářem iCloud byla pro nové uživatele ukončena.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 15 000 $/měsíc
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (2395+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Calendly?
Poslechněte si názor skutečného recenzenta G2:
Obrovská úspora času: Už žádné nekonečné e-maily tam a zpět při hledání vhodného termínu schůzky. Stačí sdílet odkaz a klienti si vyberou termín – a je to, schůzka je naplánována a okamžitě přidána do mého kalendáře... Občas se mobilní aplikace zasekne nebo spadne. Přeinstalování nebo restartování pomůže, ale je to nepříjemné, když se snažíte schůzku naplánovat na cestách. Také se mi stalo, že několik připomínek skončilo ve složce se spamem.
Obrovská úspora času: Už žádné nekonečné e-maily tam a zpět při hledání vhodného termínu schůzky. Stačí sdílet odkaz a klienti si vyberou termín – a je to, schůzka je naplánována a okamžitě přidána do mého kalendáře... Občas se mobilní aplikace zasekne nebo spadne. Přeinstalování nebo restartování pomůže, ale je to nepříjemné, když se snažíte schůzku naplánovat na cestách. Také se mi stalo, že několik připomínek skončilo ve složce se spamem.
🔍 Věděli jste, že... První výzkumy týkající se používání kalendářů, které se datují do roku 1982, odhalily, že profesionálové často používají více kalendářů, z nichž každý slouží k jinému účelu. Papírové kalendáře zůstávaly po dlouhá léta dominantní, protože nabízely větší flexibilitu, lepší vizuální rozvržení a snazší archivaci než rané digitální alternativy.
3. Acuity Scheduling (nejlepší pro správu schůzek v oblasti služeb)
prostřednictvím Acuity Scheduling
Acuity je online nástroj pro plánování určený speciálně pro poskytovatele služeb. Samozřejmě můžete rezervovat termíny, ale také můžete shromažďovat přihlášky, prodávat balíčky a spravovat skupinové kurzy.
Platforma rozumí kontextu a přizpůsobuje se různým typům klientů. Například obchodní zástupce potřebuje jinou logiku rezervace než obchodní konzultant. Klienti mohou platit za sezení předem, rezervovat si opakované schůzky a dokonce se zapsat na čekací listinu, pokud jsou jejich preferované termíny obsazené.
Nejlepší funkce Acuity Scheduling
- Přiřaďte konkrétní zaměstnance, místnosti nebo vybavení k různým typům schůzek.
- Vytvářejte balíčky služeb a členské programy pro opakované vztahy s klienty
- Vytvořte týdenní rozvrhy pro skupinové kurzy a workshopy spolu s možnostmi individuální rezervace.
- Nakonfigurujte automatizované pracovní postupy, které se spouštějí na základě konkrétních akcí souvisejících s rezervací.
Omezení plánování Acuity
- Omezené možnosti přizpůsobení vzhledu způsobují, že stránky pro rezervace vypadají fádně.
- Možnosti platebních procesorů jsou omezeny pouze na PayPal, Stripe a Square.
Ceny za plánování Acuity
- Bezplatná zkušební verze
- Základní balíček: 20 $/měsíc
- Standard: 34 $/měsíc
- Prémium: 61 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 730 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Acuity Scheduling?
Recenze uživatele říká:
Acuity Scheduling je nezbytným nástrojem pro výkon mé práce. Je dobře propracován do zjednodušeného uživatelského rozhraní, díky čemuž je pro nás velmi snadné jej konfigurovat, implementovat, používat a spravovat. Nabízí širokou škálu funkcí a flexibilitu, která nám umožňuje plánovat různé typy schůzek, od setkání s klienty přes skupinové hovory až po mnoho dalších. Možnosti přizpůsobení Acuity Scheduling jsou špičkové a umožňují nám přeplánovat, zrušit a přidat schůzky a provést potřebné změny v našich kalendářích.
Acuity Scheduling je nezbytným nástrojem pro výkon mé práce. Je dobře propracován do zjednodušeného uživatelského rozhraní, díky čemuž je pro nás velmi snadné jej konfigurovat, implementovat, používat a spravovat. Nabízí širokou škálu funkcí a flexibilitu, která nám umožňuje plánovat různé typy schůzek, od setkání s klienty přes skupinové hovory až po mnoho dalších. Možnosti přizpůsobení Acuity Scheduling jsou špičkové a umožňují nám přeplánovat, zrušit a přidat schůzky a provést nezbytné změny v našich kalendářích.
4. SimplyBook. me (nejlepší pro správu podniků s více pobočkami)
prostřednictvím SimplyBook.me
SimplyBook.me vám umožňuje spravovat plánování napříč více lokalitami z jednoho ovládacího panelu. Například vaše pobočka v centru města může nabízet jiné služby než pobočka na předměstí, a systém tyto rozdíly zvládá bez problémů.
Co je na něm výjimečné? Jeho integrovaný propagační nástroj, který umožňuje spouštět referral programy, nabízet slevy nebo odměňovat věrné zákazníky přímo v rámci rezervačního procesu. Zákazník si u vás dnes rezervuje strategickou schůzku a získá slevový kód pro příště, aniž by byly potřeba nějaké další nástroje.
Nejlepší funkce SimplyBook.me
- Vložte vlastní rezervační widgety, které dokonale ladí s designem vaší webové stránky.
- Zaveďte slevové kódy a věrnostní programy pro udržení zákazníků.
- Zpracovávejte komplexní vícedenní rezervace pro rozšířené služby nebo akce
- Použijte různá pravidla rezervace a dostupnost pro různé kategorie služeb.
Omezení SimplyBook.me
- Pokročilé propagační funkce vyžadují předplatné vyšší úrovně.
- Při správě více lokalit současně se rozhraní stává nepřehledným.
Ceny SimplyBook.me
- Zdarma
- Základní: Přibližně 11,49 $/měsíc (9,9 €/měsíc)
- Standard: Přibližně 34,69 $/měsíc (29,9 €/měsíc)
- Premium: Přibližně 69,50 $/měsíc (59,9 €/měsíc)
Hodnocení a recenze SimplyBook.me
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 265 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SimplyBook.me?
Krátký úryvek z recenze G2:
Je možné doplnit výše uvedené funkce nad rámec rezervace, aby se z ní stalo komplexní řešení pro digitální marketing vaší společnosti. Uživatelské prostředí platformy lze optimalizovat tak, aby bylo snadno přístupné. Širšího dosahu na trhu lze dosáhnout zvýšením jejího pokrytí.
Je možné doplnit výše uvedené funkce nad rámec rezervace, aby se z ní stalo komplexní řešení pro digitální marketing vaší společnosti. Uživatelské prostředí platformy lze optimalizovat tak, aby bylo snadno přístupné. Širšího dosahu na trhu lze dosáhnout zvýšením jejího pokrytí.
5. Setmore (nejlepší pro koordinaci malých týmů)
prostřednictvím Setmore
Malé týmy čelí běžnému problému s plánováním: potřebujete více než osobní kalendář, ale méně než řešení na podnikové úrovni. Setmore přesně zaplňuje tuto mezeru. Každý člen týmu má kontrolu nad svou dostupností a zároveň sdílí stejný rezervační systém.
Integrace sociálních médií je také velmi pohodlná; lidé si mohou rezervovat termíny přímo z vaší stránky na Facebooku nebo Instagramu, aniž by museli procházet složitým procesem.
Nejlepší funkce Setmore
- Vytvořte stránky pro rezervace specifické pro jednotlivé zaměstnance pro různé poskytovatele služeb.
- Exportujte údaje o zákaznících a historii schůzek pro externí evidenci
- Automatizujte SMS a e-mailové upomínky, abyste minimalizovali počet neuskutečněných schůzek.
Omezení Setmore
- Pokročilé funkce pro vytváření přehledů a analýz vyžadují placené upgrade předplatného.
- Někteří uživatelé hlásí občasné problémy se synchronizací a plánováním mezi externími kalendáři.
Ceny Setmore
- Zdarma
- Výhoda: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Setmore
- G2: 4,5/5 (265+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (955+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Setmore?
Podívejte se, co říká tato recenze na Capterra:
Setmore má úžasné funkce, díky kterým je rezervace schůzek a správa mého rozvrhu velmi snadná. Prémiové možnosti mají mnoho funkcí, které jsou užitečné pro osoby samostatně výdělečně činné a malé týmy... Škoda, že není k dispozici synchronizace s kalendářem Google a bezplatná verze.
Setmore má úžasné funkce, díky kterým je rezervace schůzek a správa mého rozvrhu velmi snadná. Prémiové možnosti mají mnoho funkcí, které jsou užitečné pro osoby samostatně výdělečně činné a malé týmy... Škoda, že není k dispozici synchronizace s kalendářem Google a bezplatná verze.
6. Doodle (nejlepší pro koordinaci skupinových schůzek)
prostřednictvím Doodle
Doodle vám umožňuje navrhnout několik časových termínů a nechat účastníky hlasovat o tom, který z nich je nejvhodnější, aniž byste potřebovali mít účet. Jakmile všichni odpoví, vyberete nejoblíbenější možnost a aplikace automaticky odešle pozvánky do kalendáře. Aplikace je také integrována s Google Meet, Outlookem a Microsoft Teams.
Platforma navíc obsahuje stránku pro rezervace. Je ideální pro vedoucí týmů nebo projektové manažery, kteří chtějí stanovit otevřené pracovní hodiny, aniž by museli ručně plánovat rozvrhy jednotlivých zaměstnanců.
Nejlepší funkce Doodle
- Stanovte termíny pro odpovědi, abyste urychlili procesy plánování.
- Zobrazte kolektivní vzorce dostupnosti, abyste identifikovali optimální termíny schůzek.
- Integrujte oblíbené kalendářové aplikace a automaticky kontrolujte dostupnost v reálném čase.
Omezení doodle
- Omezená funkčnost pro tradiční potřeby plánování individuálních schůzek
- Pokročilé funkce, jako jsou automatické připomenutí termínů, vyžadují placené tarify.
Ceny Doodle
- Zdarma
- Výhody: 14,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 19,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Doodle
- G2: 4,4/5 (2060+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1830 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o hodnoceních Doodle?
Zde je pohled z první ruky z recenze G2:
Doodle výrazně usnadnil „hlasování“ o tom, které termíny a časy jsou pro schůzky nejvhodnější. Ušetřilo nám to spoustu času a stresu při hledání nejvhodnějších termínů pro schůzky větších skupin lidí s různými kalendáři... Myslím, že by bylo dobré mít odkaz, který by zobrazoval výsledky ankety, aniž by bylo nutné na ni odpovídat – někdy potřebuji sdílet výsledky se zaměstnanci, kteří nemusí hlasovat, ale mají o výsledky zájem...
Doodle výrazně usnadnil „hlasování“ o tom, které termíny a časy jsou pro schůzky nejvhodnější. Ušetřilo nám to spoustu času a stresu při hledání nejvhodnějších termínů pro schůzky větších skupin lidí s různými kalendáři... Myslím, že by bylo dobré mít odkaz, který by zobrazoval výsledky ankety, aniž by bylo nutné na ni odpovídat – někdy potřebuji sdílet výsledky se zaměstnanci, kteří nemusí hlasovat, ale mají o výsledky zájem...
🔍 Věděli jste, že... V roce 1993 vědci dospěli k závěru, že hlavní úlohou kalendáře není pouze zaznamenávání dat. Její úlohou je také podporovat prospektivní paměť, což znamená, že pomáhá lidem pamatovat si věci, které musí v budoucnu udělat.
7. OnceHub (nejlepší pro pracovní postupy kvalifikace potenciálních zákazníků)
prostřednictvím OnceHub
OnceHub zabudoval chatboty, formuláře a logiku směrování přímo do procesu plánování.
Když potenciální zákazník navštíví vaši rezervační stránku a odpoví na několik kvalifikačních otázek, bude automaticky přesměrován na správného prodejce. Můžete sledovat, kde lidé opouštějí váš rezervační proces, a podle toho jej optimalizovat.
Dashboard platformy vám poskytuje jasný přehled o tom, jak se vyvíjejí potenciální zákazníci, od počáteční interakce až po potvrzené schůzky. Můžete jej také integrovat do svého CRM a marketingového stacku, abyste mohli spouštět akce na základě chování potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce OnceHub
- Vytvořte vícestupňové rezervační procesy, které předběžně kvalifikují potenciální zákazníky před naplánováním schůzek.
- Nasazení inteligentních chatbotů, které zajišťují počáteční screening a sběr informací
- Přesměrování příchozích schůzek konkrétním členům týmu na základě předem definovaných kritérií
- Vytvořte si vlastní rezervační stránky, které odpovídají vaší značce.
Omezení OnceHub
- Složitost platformy může být pro uživatele, kteří potřebují jednoduché funkce pro plánování, příliš náročná.
- Některé pokročilé integrace vyžadují technické znalosti, aby mohly být správně implementovány.
Ceny OnceHub
- Zdarma
- Cenník: 12 $/měsíc na uživatele
- Trasa: 23 $/měsíc na uživatele
- Engage: 47 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OnceHub
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o OnceHub?
Podle recenze G2:
OnceHub je skutečně navržen pro úspěšné prodejní týmy, které potřebují prostor pro plánování, chatování a komunikaci s potenciálními a stávajícími zákazníky a integraci s dalšími nástroji, aby všichni uživatelé měli koordinovaný zážitek... Pro uživatele to zpočátku nemusí být příliš intuitivní, protože funkce jsou seskupeny v různých sekcích. Jakmile si však na to zvyknete, můžete provádět změny rychle.
OnceHub je skutečně navržen pro úspěšné prodejní týmy, které potřebují prostor pro plánování, chatování a komunikaci s potenciálními a stávajícími zákazníky a integraci s dalšími nástroji, aby všichni uživatelé měli koordinovaný zážitek... Pro uživatele to zpočátku nemusí být příliš intuitivní, protože funkce jsou seskupeny v různých sekcích. Jakmile si však na to zvyknete, můžete provádět změny rychle.
🧠 Zajímavost: Když si lidé nastavují připomenutí v kalendáři nebo si píšou poznámky na lepící papírky, praktikují kognitivní odlehčení, tedy přesouvání paměťových úkolů na externí nástroje. Můžeme odlehčit více, než je nutné, a to nejen proto, že pochybujeme o své paměti, ale také proto, že se chceme vyhnout mentální námaze spojené s pamatováním si.
8. Ve směru hodinových ručiček (nejlepší pro správu kalendáře zaměřenou na produktivitu)
po směru hodinových ručiček
Pro vzdálené týmy může být nemožné najít si čas na nerušené soustředění, zejména když se v globálních kalendářích objevují schůzky. Clockwise tento problém řeší automatickým identifikováním a ochranou časových úseků pro soustředění, přičemž zajišťuje synchronizaci.
Plánovač AI přizpůsobuje schůzky tak, aby vyhovovaly časovým možnostem všech účastníků, zohledňuje rozdíly v časových pásmech a blokuje časové úseky pro nerušenou práci. Přizpůsobuje se také v reálném čase: přesuňte schůzku a Clockwise překalibruje váš den a přesune ostatní události tak, aby zachoval váš pracovní rytmus.
Nejlepší funkce ve směru hodinových ručiček
- Koordinujte rozvrhy týmů napříč online nástroji pro schůzky, abyste minimalizovali narušení produktivních pracovních hodin.
- Analyzujte vzorce schůzek a navrhujte zlepšení celkové efektivity kalendáře.
- Blokujte rušivé webové stránky a aplikace během naplánovaných období soustředění.
Omezení ve směru hodinových ručiček
- Zaměřuje se především na integraci s Google Kalendářem, omezuje uživatele jiných platforem.
- Některé automatizační funkce mohou být vnímány jako rušivé pro uživatele, kteří preferují více manuálního ovládání.
Ceny ve směru hodinových ručiček
- Zdarma
- Týmy: 7,75 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 11,50 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ve směru hodinových ručiček
- G2: 4,7/5 (65+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Clockwise?
Na základě jedné recenze G2:
Clockwise mi v podstatě ulehčuje od části zátěže spojené se správou mého vlastního rozvrhu. Chrání můj čas na soustředění a já pak stačí poskytnout odkaz na schůzku a Clockwise se postará o ochranu důležitých částí mého rozvrhu... Přál bych si, abych mohl být při plánování úkolů nebo projektů v rámci svého času na soustředění podrobnější. Pokud přidám úkol nebo událost do svého kalendáře, Clockwise upraví můj čas soustředění, ale někdy chci, aby čas vyhrazený pro tento úkol byl zahrnut do času soustředění.
Clockwise mi v podstatě ulehčuje od části zátěže spojené se správou mého vlastního rozvrhu. Chrání můj čas na soustředění a já pak stačí poskytnout odkaz na schůzku a Clockwise se postará o ochranu důležitých částí mého rozvrhu... Přál bych si, abych mohl být při plánování úkolů nebo projektů v rámci svého času na soustředění podrobnější. Pokud přidám úkol nebo událost do svého kalendáře, Clockwise upraví můj čas soustředění, ale někdy chci, aby čas vyhrazený pro tento úkol byl zahrnut do času soustředění.
9. Microsoft Bookings (nejlepší pro integraci s Microsoft 365)
prostřednictvím Microsoft Bookings
Pokud vaše organizace pracuje s Microsoft 365, Bookings se hladce začlení do vašeho stávajícího pracovního postupu. Schůzky se automaticky synchronizují s Outlookem, pozvánky na schůzky obsahují odkazy na Teams a data zákazníků se přenášejí do vašich stávajících systémů Microsoft. Nástroj také automaticky odesílá připomenutí a potvrzení e-mailem (a SMS, pokud používáte Teams Premium).
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Bookings
- Navrhujte značkové rezervační stránky, které odpovídají standardům vizuální identity vaší organizace.
- Generujte automatické odkazy na schůzky v Microsoft Teams pro virtuální schůzky
- Přístup k informacím o zákaznících prostřednictvím integrovaného systému databáze zákazníků společnosti Microsoft
Omezení služby Microsoft Bookings
- Pro přístup k plné funkcionalitě plánování je nutné aktivní předplatné Microsoft 365.
- Možnosti integrace třetích stran jsou omezené
Ceny služby Microsoft Bookings
- 6 $/měsíc (s Microsoft 365 Business Basic)
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Bookings
- G2: 3,7/5 (30+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 145 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Bookings?
Recenze uživatele říká:
Microsoft Bookings funguje, ale je neohrabaný. Vytváří další uživatelské účty v Microsoft 365 Admin i Teams jen proto, aby spustil stránku pro rezervace. Rozhraní je zastaralé, možnosti přizpůsobení jsou omezené a nastavení může být příliš technické. Je to v pořádku, pokud jste hluboko v ekosystému Microsoftu, ale není to zrovna uživatelsky přívětivé. Dal bych mu 5/10. Je to typický Microsoft. Vytvořeno pro IT uživatele, ne pro koncového uživatele.
Microsoft Bookings funguje, ale je neohrabaný. Vytváří další uživatelské účty v Microsoft 365 Admin i Teams jen proto, aby spustil stránku pro rezervace. Rozhraní je zastaralé, možnosti přizpůsobení jsou omezené a nastavení může být příliš technické. Je to v pořádku, pokud jste hluboko v ekosystému Microsoftu, ale není to zrovna uživatelsky přívětivé. Dal bych mu 5/10. Je to typický Microsoft. Vytvořeno pro IT uživatele, ne pro koncového uživatele.
🔍 Věděli jste, že... Psychologie barev ovlivňuje způsob, jakým používáme kalendáře. Barvy jako červená vyvolávají pocit naléhavosti, modrá podporuje soustředění a zelená navozuje klid, což vše ovlivňuje způsob, jakým stanovujeme priority, plánujeme a pamatujeme si úkoly. Při záměrném použití mohou barevné podněty zlepšit paměť, snížit stres a dokonce zlepšit time management.
10. Zoho Bookings (nejlepší pro komplexní správu zákazníků)
prostřednictvím Zoho Bookings
Pokud pracujete jako nezávislý pracovník v oblasti koučování, poradenství nebo tvorby obsahu, Zoho Bookings vám pomůže zefektivnit všechny vaše nabídky z jediného ovládacího panelu.
Můžete vytvářet samostatné stránky služeb, nastavovat pravidla dostupnosti a synchronizovat s kalendáři Google, Outlook nebo Zoho, čímž se vyhnete běžným problémům s plánováním v práci.
Když si někdo rezervuje termín, systém vytvoří profil zákazníka, sleduje jeho historii a propojí se s vaším širším ekosystémem Zoho. Můžete si prohlížet předchozí schůzky, poznámky z minulých interakcí a dokonce generovat faktury.
Nejlepší funkce Zoho Bookings
- Umožněte klientům snadno rezervovat opakující se schůzky, včetně týdenních/měsíčních sezení.
- Navrhněte vlastní pole pro zaznamenávání informací specifických pro dané odvětví, které jsou relevantní pro vaši firmu.
- Informujte klienty o každém kroku pomocí potvrzovacích nebo zrušovacích e-mailů.
Omezení služby Zoho Bookings
- Platforma funguje optimálně při použití jiných aplikací Zoho, což omezuje její samostatnou hodnotu.
- Možnosti přizpůsobení mohou vyžadovat technické znalosti, aby bylo možné je efektivně implementovat.
Ceny služby Zoho Bookings
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Prémium: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Bookings
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Bookings?
Recenze Capterra to vyjadřuje takto:
Je to aplikace Zoho, což je pro mě výhodné... Rezervace ne vždy automaticky vkládají odkaz na schůzku Zoho do pozvánky na schůzku, což způsobuje zmatek a nutnost ručního přidávání odkazu. Bylo by také skvělé, kdybych mohl přijímat nebo odmítat schůzky rezervované uživateli ještě předtím, než se schůzka objeví v mém kalendáři.
Je to aplikace Zoho, což je pro mě výhodné... Rezervace ne vždy automaticky vkládají odkaz na schůzku Zoho do pozvánky na schůzku, což způsobuje zmatek a nutnost ručního přidávání odkazu. Bylo by také skvělé, kdybych mohl přijímat nebo odmítat schůzky rezervované uživateli ještě předtím, než se schůzka objeví v mém kalendáři.
11. Square Appointments (nejlepší pro rezervace s integrovanou platbou)
prostřednictvím Square Appointments
Square Appointments je skvělý nástroj pro konzultanty a freelancery, kteří vyžadují zálohu při rezervaci.
Aplikace pro plánování je integrována do platební infrastruktury Square, což vám umožňuje vybírat zálohy, zpracovávat storno poplatky a dokonce prodávat dárkové karty v rámci rezervačního procesu. Získáte také základní funkce prodejního místa (PoS), které zákazníkům umožňují platit za maloobchodní zboží během jejich schůzky.
Nejlepší funkce Square Appointments
- Prodávejte dárkové karty a spravujte propagační nabídky přímo v rámci rezervační platformy.
- Přijímejte platby osobně a umožněte základní správu zásob maloobchodního zboží.
- Odesílejte automatické upomínky k platbám a zpracovávejte storno poplatky
- Vytvářejte podrobné finanční zprávy kombinující údaje o schůzkách a informace o platbách.
Omezení aplikace Square Appointments
- Omezené funkce pro pokročilé plánování a organizaci kalendáře
- Integrační možnosti jsou omezeny na obchodní nástroje Square.
Ceny služby Square Appointments
- Zdarma
- Plus: 49 $/měsíc za každou lokalitu
- Prémium: 149 $/měsíc za jednu lokalitu
Hodnocení a recenze Square Appointments
- G2: 4,3/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (235+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Square Appointments?
Recenze uživatele říká:
Square Appointments je skvělý nástroj pro efektivní plánování a správu schůzek s klienty, ale přístup k pokročilým nástrojům vyžaduje vyšší úroveň předplatného.
Square Appointments je skvělý nástroj pro efektivní plánování a správu schůzek s klienty, ale přístup k pokročilým nástrojům vyžaduje vyšší úroveň předplatného.
🔍 Věděli jste, že... I krátké přestávky, trvající jen několik minut, mohou výrazně zvýšit vaši energii a snížit únavu v práci. Pokud se věnujete intenzivní duševní práci, můžete proto potřebovat více než 10 minut, abyste se zotavili a podali nejlepší výkon. Naplánujte si svůj kalendář podle toho.
