10 nejlepších alternativ k Moxie pro správu vašeho podnikání v roce 2025

Moxie se hodí pro samostatné freelancery a mikropodniky. Pokrývá základní funkce, včetně smluv, faktur a jednoduché komunikace s klienty.
S růstem vašeho podnikání však tyto základní funkce přestávají stačit. Potřebujete lepší nástroje pro správu projektů, spolupráci s ostatními a škálování bez nutnosti provádět provizorní opravy.
Poté, co s Moxie dosáhli svého maxima, mnoho majitelů malých podniků přechází na nástroje, které se přizpůsobují jejich skutečnému způsobu práce – ať už se jedná o rychlejší fakturaci, podrobnější sledování úkolů nebo spolupráci týmu na jednom místě.
Podívejme se na 10 chytrých alternativ k Moxie, které vám pomohou ušetřit čas na administrativní práci, mít přehled o úkolech klientů a řídit své podnikání bez dalších nástrojů.
Nejlepší alternativy k Moxie v kostce
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Dokumenty, CRM, formuláře, faktury, sledování času, automatizace
|Ideální pro jednotlivce, živnostníky a rostoucí týmy, které chtějí centralizovat práci s klienty, fakturaci a komunikaci na jednom místě.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 $/měsíc.
|Agentura Handy
|Dashboardy, schvalovací pracovní postupy, správa souborů a portály s firemním brandingem
|Nejlepší pro kreativní agentury, které spravují více dodávek a revizí pro klienty
|Placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|Dubsado
|Vlastní formuláře, plánovač, pracovní postupy, správa smluv a automatizace
|Ideální pro kouče, konzultanty a poskytovatele služeb, kteří potřebují plně automatizované, značkové klientské cesty.
|Placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|HoneyBook
|Nabídky, smlouvy, platby, upomínky
|Ideální pro freelancery a kreativce, kteří chtějí přehledný a zákaznicky přívětivý proces rezervací a fakturace.
|Placené tarify začínají na 36 $/měsíc.
|Bonsai
|Nabídky, sledování času, bankovnictví pro freelancery, daňové nástroje
|Ideální pro freelancery, kteří chtějí spravovat práci, finance a daně na jednom panelu.
|Placené tarify začínají na 15 $/měsíc.
|Moxo
|Značkové portály, zasílání zpráv, sdílení souborů, uživatelské rozhraní optimalizované pro mobilní zařízení
|Nejlepší pro konzultanty, právní firmy a finanční profesionály, kteří nabízejí klientské portály s bílou značkou.
|Ceny na míru
|Plutio
|Doručená pošta, vícejazyčná podpora, sledování času, klientské portály
|Nejlepší pro samostatné podnikatele, kteří spravují více služeb a globální klienty z jedné aplikace.
|Placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|17hats
|Šablony pracovních postupů, plánovače, smlouvy, automatizace
|Ideální pro fotografy, organizátory akcí a kreativní profesionály provozující podnikání založené na poskytování služeb.
|Placené tarify začínají na 60 $/měsíc.
|SuiteCRM
|Open-source CRM, modulární dashboard, vlastní hosting
|Nejvhodnější pro malé technicky zdatné týmy, které chtějí mít úplnou kontrolu nad svým CRM a pracovními postupy.
|Zdarma (open source); k dispozici jsou placené plány podpory
|Capsule CRM
|Časové osy kontaktů, sledování úkolů, přehledy pipeline, mobilní aplikace
|Nejlepší pro malé týmy, které chtějí jednoduchý CRM systém bez zbytečné složitosti.
|Placené tarify začínají na 21 $/měsíc.
Co byste měli hledat v alternativách k Moxie
Přerůstání nástroje, jako je Moxie, se nestane přes noc, ale postupně. Zpracováváte více projektů pro klienty, odesíláte více faktur, koordinujete e-maily, Slack a tabulky.
Najednou už nejste jen freelancer, ale provozujete vlastní podnik.
Tato změna s sebou přináší nové požadavky: automatizaci, přehlednost, spolupráci na projektech a možnost spravovat vše na jednom místě. A právě proto se mnoho uživatelů Moxie začíná rozhlížet jinde.
Při přechodu na výkonnější a komplexnější platformu se zaměřte na následující aspekty:
- Automatizace, která šetří čas: Hledejte nezbytné nástroje, které přemění odeslané formuláře na úkoly, spustí následné kroky nebo automaticky vygenerují faktury.
- Integrované CRM a klientské portály: Překročte hranice jednosměrné komunikace; potřebujete přehledy zaměřené na klienty, sdílené soubory a aktualizace projektů v reálném čase.
- Fakturace a sledování času v jednom: Trávte méně času přepínáním mezi aplikacemi a více času získáváním plateb díky fakturaci, sledování a doručování na jednom místě.
- Spolupráce více uživatelů: Jakmile zapojíte dodavatele nebo tým, můžete nastavit sdílené řídicí panely, přiřazovat úkoly a vytvářet kalendáře.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
10 nejlepších alternativ Moxie v roce 2025
Moderní obchodní nástroje by vám měly poskytnout kontrolu, přehlednost a prostor pro růst. Tyto alternativy k Moxie jdou ještě dál. Kombinují projektové řízení, fakturaci, CRM a spolupráci, aby vám pomohly přestat spojovat systémy a začít řídit své podnikání na jednom místě.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a klientů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Jako alternativa k Moxie vám pomáhá spravovat práci v zákulisí, kterou vaši klienti nevidí – nabídky, časové plány, aktualizace a platby – vše z jednoho ovládacího panelu. Můžete plánovat události, sledovat zakázky na míru a sdílet pokrok, aniž byste museli hledat soubory nebo zprávy v různých aplikacích.
Chcete-li okamžitě zahájit proces onboardingu zákazníků nebo vyřizování požadavků klientů, použijte formuláře ClickUp. Tyto dynamické formuláře promění každý odeslaný formulář v podrobný úkol, který je ideální pro sledování nových projektů, požadavků na služby nebo zaslané zpětné vazby. Místo ručního kopírování údajů z e-mailů nebo tabulek můžete centralizovat a zefektivnit proces onboardingu nebo vyřizování dotazů.
Chcete mít všechny informace o svých klientech na jednom místě? ClickUp CRM vám umožňuje spravovat potenciální zákazníky, sledovat konverzace a zobrazit stav projektu v přehledném a přizpůsobitelném zobrazení. Můžete třídit podle fáze obchodu, plánovat následné kroky a přidělovat úkoly členům týmu, aniž byste museli přecházet do samostatného nástroje CRM.
Je ideální pro samostatné zakladatele a malé týmy, které nepotřebují rozsáhlý prodejní nástroj, ale pouze jednoduchý způsob, jak spravovat vztahy se všemi klienty.
Potřebujete poslat klientovi brief? Vytvořte si pomocí AI okamžitě návrh v ClickUp Docs. Chcete zpětnou vazbu? Přidejte komentář a okamžitě jej přiřaďte jako úkol svému kolegovi. Ať už navrhujete kytice na svatbu nebo plánujete focení, ClickUp propojuje vaše aktualizace, úkoly a soubory, takže se nic neztratí mezi schránkami.
Pokud jde o fakturovatelné hodiny a faktury, funkce ClickUp Time Tracking vám pomůže zaznamenávat fakturovatelné hodiny přímo u úkolů nebo projektů. Čas můžete sledovat v reálném čase nebo jej zadávat ručně a poté generovat zprávy nebo faktury na základě odpracovaných hodin.
Pokud každý měsíc zasíláte stejnou fakturu nebo opakujete kroky při přijímání nových klientů, ClickUp vám ušetří práci. Vytvořte si šablony jednou, automatizujte připomenutí nebo schvalování a udržujte svůj proces v chodu – zatímco se soustředíte na práci, za kterou vám klienti platí.
A co je nejlepší na ClickUp jako alternativě k Moxie? ClickUp Brain zvládne celý váš pracovní postup. Například když přijdou nové úkoly, AI Prioritize nastaví naléhavost každého úkolu, takže vždy víte, co řešit jako první. Autopilot Agents může sledovat úkoly po termínu nebo zaseknuté úkoly a podniknout kroky, jako je zaslání připomenutí nebo aktualizace stavu.
Můžete také použít AI k rychlému shrnutí dlouhých dokumentů nebo vláken, návrhu aktualizací nebo vytvoření nových úkolů a dokumentů pomocí příkazu. Tímto způsobem strávíte méně času administrativou a více času prací!
Šablony ClickUp jsou přizpůsobitelné, opakovaně použitelné a snadno se připojují k úkolům projektu nebo záznamům CRM.
✅ Šablona faktury ClickUp Freelance: Nejvhodnější pro samostatné poskytovatele služeb, kteří účtují podle hodin nebo projektů. Přidejte rozpis služeb, časové záznamy a informace o klientech – poté ji odešlete přímo přes ClickUp nebo exportujte jako PDF.
✅ Šablona faktury ClickUp: Určená pro opakující se projekty nebo malé týmy. Přidejte položky, daňové údaje, platební podmínky a prvky značky, abyste nemuseli každý měsíc vytvářet stejný formát.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte filtrované panely pro zobrazení stavu projektu, požadavků klientů a úkolů po termínu na jednom místě.
- Uspořádejte si pracovní prostor podle oddělení (prodej, provoz, finance) pomocí prostorů a složek.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy projektů s podmíněnou logikou a závislostmi úkolů.
- Vložte platební odkazy, kalendáře nebo formuláře přímo do ClickUp Docs.
- Nastavte opakující se úkoly pro projekty s paušálními platbami nebo měsíční kontroly služeb.
- Pomocí cílů a milníků sledujte klíčové výstupy pro klienty a smluvní podmínky.
- Vytvářejte zobrazení pro klienty s oprávněními, která skryjí interní poznámky nebo koncepty.
- Využijte umělou inteligenci a automatizaci k automatickému přiřazování, prioritizaci a aktualizaci úkolů.
- Využijte integrované nástroje pro spolupráci, jako jsou ClickUp Chat, SyncUps, Assigned Comments, a sdílejte aktualizace s klienty nebo spolupracovníky.
- Využijte více než 1000 integrací a propojte své oblíbené nástroje.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může bez počátečního návodu k nastavení působit nepřehledně.
- Mobilní zařízení nejsou tak vhodné pro správu složitých dokumentů nebo formulářů na cestách.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Celine R., vedoucí designu UX/UI, říká:
ClickUp používám od jeho počátků a je úžasné sledovat, jak se vyvinul v komplexní nástroj pro zvýšení produktivity. Neustálé zavádění nových funkcí a aktualizací dokazuje odhodlání týmu zlepšovat uživatelský zážitek.
ClickUp používám od jeho počátků a je úžasné sledovat, jak se vyvinul v komplexní nástroj pro zvýšení produktivity. Neustálé zavádění nových funkcí a aktualizací dokazuje odhodlání týmu zlepšovat uživatelský zážitek.
💡Tip pro profesionály: Chcete zvýšit výkonnost svých pracovních postupů desetinásobně? Vyzkoušejte Brain MAX, desktopového pomocníka s umělou inteligencí od ClickUp. Přináší do vašich pracovních postupů výkonné podnikové vyhledávání a hlasové příkazy, díky kterým můžete najít jakýkoli dokument, chat nebo aktualizaci projektu ve všech připojených aplikacích pomocí jediného vyhledávání nebo hlasového příkazu.
Ať už brainstormujete nápady, sbíráte zpětnou vazbu od klientů nebo spravujete termíny, Brain MAX vám vše udržuje po ruce, takže se můžete soustředit na rozvoj svého podnikání, nikoli na správu nástrojů.
2. Agency Handy (nejlepší pro agentury spravující dodávky pro klienty)
Agency Handy je určen pro kreativní týmy, které pracují v cyklech zpětné vazby. Umožňuje vám organizovat práci pro klienty do strukturovaných dashboardů, přidělovat úkoly a spravovat revize souborů bez chaotické výměny e-mailů. Vše je viditelné, sledovatelné a řízené termíny.
Každý aspekt vaší práce, od počátečních konceptů až po finální schválení, se stane transparentním, sledovatelným a pečlivě svázaným s termíny. To, co skutečně odlišuje Agency Handy, jsou její sofistikované pracovní postupy pro schvalování klientů.
Ať už prezentujete nový koncept loga, vícestránkovou brožuru nebo jakýkoli jiný kreativní materiál, můžete jej snadno sdílet, požádat o konkrétní zpětnou vazbu a formálně požádat o schválení přímo v rámci platformy. Tím zajistíte, že vaše práce bude pokračovat bez zpoždění a vyhnete se nástrahám nekonečného čekání v přeplněné e-mailové schránce.
Nejlepší funkce Agency Handy
- Vytvářejte přehledy pomocí jednoduchého přetahování pro každý projekt klienta.
- Zefektivněte schvalování pomocí integrovaných schvalovacích procesů, které zkracují počet revizí.
- Sledujte aktiva, makety a verze pomocí vizuálního správce souborů.
- Přizpůsobte klientské portály pro sdílení dokumentů a poskytování aktualizací stavu v reálném čase.
Omezení agentury Handy
- Omezené možnosti integrace nad rámec základních kreativních nástrojů
- Pro týmy, které spravují menší a jednodušší projekty, může být tento nástroj zbytečně složitý.
Ceny agentury Handy
- Freelancer: 19 $/měsíc
- Startovací balíček pro týmy: 99 $/měsíc
- Business Pro: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze agentury Handy
- Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Agency Handy
Uživatel G2 říká:
Handy je fantastický nástroj pro klientský portál pro agentury díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní, které klientům usnadňuje přístup a navigaci po platformě.
Handy je fantastický nástroj pro klientský portál pro agentury díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní, které klientům usnadňuje přístup a navigaci po platformě.
3. Dubsado (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a automatizace)
Dubsado je určeno pro firmy poskytující služby, které chtějí mít větší kontrolu nad tím, jak se klienti pohybují v procesu. Od nástupu po odchod vám poskytuje nástroje pro vytváření vlastních formulářů, automatizaci smluv a zefektivnění plánování – to vše pod vaší značkou.
Hlavní předností této platformy je schopnost usnadnit vytváření velmi podrobných a inteligentních pracovních postupů. Můžete konfigurovat automatické sledování, přiřazovat konkrétní úkoly, spouštět personalizované e-maily a dynamicky aktualizovat stavy klientů na základě konkrétních akcí klientů nebo milníků projektu.
Pro samostatné konzultanty nebo týmy spravující velký počet klientů tato sofistikovaná automatizace výrazně snižuje administrativní náklady, aniž by ohrozila osobní přístup, který je pro vztahy s klienty zásadní.
Nejlepší funkce Dubsado
- Vytvářejte plně přizpůsobitelné vstupní formuláře a stránky pro získávání potenciálních zákazníků.
- Automatizujte vytváření smluv a faktur díky integrované podpoře elektronického podpisu.
- Plánujte schůzky bez námahy díky detekci časového pásma a nastavení časové rezervy.
- Navrhujte pracovní postupy pomocí podmíněné logiky a spouštěčů úkolů pro plynulou automatizaci.
Omezení Dubsado
- Strmější křivka učení pro uživatele, kteří s automatizací pracovních postupů začínají
- Omezené nástroje pro reporting a analytiku ve srovnání s konkurencí
Ceny Dubsado
- K dispozici je bezplatná zkušební verze (bez časového omezení, maximálně pro tři klienty)
- Starter: 20 $/měsíc
- Premier: 40 $/měsíc
Hodnocení a recenze Dubsado
- G2: 4,2/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dubsado
Uživatel Capterra říká:
Rozhodně splnilo svůj účel, byla to nejlepší platforma na trhu pro naše potřeby, ale mohla být mnohem lepší.
Rozhodně splnilo svůj účel, byla to nejlepší platforma na trhu pro naše potřeby, ale mohla být mnohem lepší.
4. HoneyBook (nejlepší pro freelancery, kteří zpracovávají smlouvy a platby)
HoneyBook je určen pro freelancery a samostatné tvůrce, kteří chtějí mít věci jednoduché. Sdružuje nabídky, smlouvy a platby do jednoho přehledného toku, takže klienti mohou podepsat a zaplatit během několika minut, nikoli dnů. Nejsou vyžadovány žádné technické dovednosti ani nastavení backendu.
Jeho výjimečnou vlastností je mimořádný zážitek, který poskytuje klientům. S minimálním úsilím můžete snadno odesílat profesionálně zpracované nabídky, stanovovat jasné platební kalendáře a automatizovat upomínky plateb.
Pokud neustále bojujete s vymáháním splatných faktur nebo ručním řízením onboardingu klientů, HoneyBook nabízí efektivní a intuitivní řešení, které vám pomůže udržet vaše finanční a administrativní úkoly přehledně organizované.
Nejlepší funkce HoneyBook
- Využijte předem připravené šablony pro nabídky, smlouvy a faktury a ušetřete čas.
- Snadno plánujte platby a posílejte automatické upomínky, abyste měli vše pod kontrolou.
- Centralizujte veškerou komunikaci týkající se projektů pomocí specializovaného klientského portálu.
- Spravujte projekty na cestách pomocí plně funkční mobilní aplikace.
Omezení HoneyBook
- Omezené možnosti přizpůsobení pro pokročilé pracovní postupy
- Chybí nativní nástroje pro sledování času a podrobné reportování.
Ceny HoneyBook
- Starter: 36 $/měsíc
- Essentials: 59 $/měsíc
- Premium: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HoneyBook
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, že mám přístup ke všem potřebným informacím na jednom místě. Díky tomu se moje firma posunula o úroveň výš i po profesionální stránce.
Líbí se mi, že mám přístup ke všem potřebným informacím na jednom místě. Díky tomu se moje firma posunula o úroveň výš i po profesionální stránce.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
5. Bonsai (nejlepší jako komplexní platforma pro freelancery)
Bonsai vám umožňuje zpracovávat nabídky, smlouvy, faktury a daně, aniž byste museli opustit jednu platformu. Je elegantní a minimalistický a nabízí dostatek administrativních funkcí, abyste mohli řídit své podnikání sami, aniž byste se cítili přetížení.
Kromě základních obchodních potřeb se Bonsai odlišuje tím, že zahrnuje integrovaný obchodní účet, automatizované funkce sledování daní, plně přizpůsobitelné smlouvy a zjednodušené pracovní postupy pro přijímání nových klientů.
Pokud vás unavuje ruční propojování služeb, jako je Stripe pro platby, QuickBooks pro účetnictví a Google Docs pro dokumentaci, Bonsai nabízí ucelené a přehledné nastavení, které všechny tyto funkce konsoliduje do jednoho efektivního pracovního prostoru.
Nejlepší funkce Bonsai
- Zjednodušte si finance pomocí integrovaného bankovnictví pro freelancery – sledujte odhady daní, odpisy a cíle úspor.
- Zefektivněte proces od nabídky po platbu pomocí elektronických podpisů a fakturace podle milníků.
- Sledujte čas a převádějte jej na faktury jediným kliknutím.
- Využijte předem připravené šablony smluv, dohod o mlčenlivosti a dokumentů pro nové zaměstnance, abyste mohli pracovat rychleji.
Omezení Bonsai
- Omezená flexibilita pro týmy nebo agentury s více uživateli
- Některé finanční funkce jsou prozatím dostupné pouze v USA.
Ceny Bonsai
- Základní: 15 $/uživatel za měsíc
- Essentials: 25 $/uživatel za měsíc
- Premium: 39 $/uživatel za měsíc
- Elite: 59 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Bonsai
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bonsai
Uživatel G2 říká:
Je úžasné, že lze klientům zasílat smlouvy, nabídky, faktury a formuláře na jedné platformě. Líbí se mi, že Bonsai je komplexní řešení pro freelancery a malé firmy.
Je úžasné, že lze klientům zasílat smlouvy, nabídky, faktury a formuláře na jedné platformě. Líbí se mi, že Bonsai je komplexní řešení pro freelancery a malé firmy.
👀 Věděli jste, že... V roce 2023 vydělali freelanceri celkem 1,27 bilionu dolarů, což je částka srovnatelná s HDP zemí jako Jižní Korea.
6. Moxo (nejlepší pro klientské portály s bílou značkou)
Pokud chcete poskytovat vysoce personalizované služby zaměřené na klienta, Moxo vám k tomu poskytne potřebné nástroje. Od bezpečného sdílení dokumentů po zasílání zpráv v reálném čase a značkové pracovní prostory – je navržen pro firmy, které chtějí působit profesionálně a zůstat chráněny.
Moxo skutečně vyniká svými robustními funkcemi white label, což znamená, že vaši klienti nikdy neuvidí žádné rozhraní třetích stran; místo toho je celý zážitek hladce integrován do vaší značky.
Ať už jste právní poradce spravující citlivé informace nebo finanční poradce poskytující personalizované poradenství, můžete snadno spustit profesionální, mobilní klientské centrum, které bude zcela podle vašich představ a posílí identitu vaší značky v každém bodě kontaktu.
Nejlepší funkce Moxo
- Vytvořte bezpečné klientské portály s vaším logem, barvami a vlastní doménou.
- Zajistěte hladké zapracování nových zaměstnanců a poskytování služeb díky pracovním postupům zaměřeným na mobilní zařízení.
- Automatizujte schvalovací kroky a sledujte každou interakci s klientem v reálném čase.
- Integrujte chat, sdílení souborů a elektronické podpisy pro jednotný zážitek zákazníků.
Omezení Moxo
- Omezené možnosti přizpůsobení kromě prvků značky
- Není ideální pro interní řízení projektů týmu.
Ceny Moxo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Moxo
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 20 recenzí)
Co o Moxo říkají skuteční uživatelé
Uživatel Capterra říká:
Moxo nám velmi pomohlo zefektivnit komunikaci a korespondenci s klienty. Oceňujeme, že s nimi můžeme komunikovat na jednom určeném místě (namísto textových zpráv, WhatsAppu atd.) a sdílet soubory.
Moxo nám velmi pomohlo zefektivnit komunikaci a korespondenci s klienty. Oceňujeme, že s nimi můžeme komunikovat na jednom určeném místě (namísto textových zpráv, WhatsAppu atd.) a sdílet soubory.
💡 Tip pro profesionály: Využijte společné onboardování Moxo a poskytněte klientům uvítací zážitek, který bude vypadat, jako by pocházel od vaší firmy, nikoli od dodavatele softwaru.
7. Plutio (nejlepší pro samostatné podnikatele, kteří poskytují více služeb)
Provozování jednočlenné firmy často znamená neustále měnit role – projektový manažer, správce klientů, marketingový pracovník a další. Plutio vše spojuje do jednoho přehledného panelu, kde můžete spravovat klienty, odesílat nabídky, sledovat čas a chatovat – to vše bez opuštění aplikace.
Mezi charakteristické funkce Plutio patří společná doručená pošta, vícejazyčné klientské portály a integrovaný CRM systém. Je navržen tak, aby zjednodušil roztříštěné samostatné operace do soustředěného pracovního postupu, který je proveditelný, i když zastáváte více rolí.
Nejlepší funkce Plutio
- Nabídněte vícejazyčné klientské portály a vytvořte tak inkluzivnější prostředí.
- Spravujte e-maily, chaty a komentáře k úkolům z jedné společné schránky.
- Odesílejte nabídky s vaší značkou a integrovanými elektronickými podpisy pro rychlejší schvalování.
- Sledujte úkoly, zaznamenávejte čas a generujte faktury – vše z jednoho místa.
Omezení Plutio
- Pro jednoduché služby může být příliš nabitý funkcemi.
- Omezené integrace třetích stran ve srovnání s jinými platformami
Ceny Plutio
- Solo: 19 $/měsíc
- Studio: 39 $/měsíc
- Agentura: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Plutio
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Plutio
Uživatel G2 říká:
Všechny úkoly související s řízením podniku mohu provádět na jednom místě. Např. návrhy, faktury a účtenky, sledování času, správa úkolů atd.
Všechny úkoly související s řízením podniku mohu provádět na jednom místě. Např. návrhy, faktury a účtenky, sledování času, správa úkolů atd.
📖 Přečtěte si také: Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí agilního sledování času
8. 17hats (nejlepší pro profesionály v oblasti pořádání akcí a fotografy)
Pokud vaše podnikání vzkvétá díky sérii opakovatelných kroků, jako jsou úvodní konzultace, podrobné nabídky, podepisování smluv, poskytování služeb (například focení nebo pořádání akcí) a konečné fakturace, 17hats vám pomůže systematizovat všechny tyto aspekty.
Je přizpůsoben profesionálům v kreativním a eventovém odvětví, včetně fotografů, organizátorů akcí a designérů, kteří potřebují strukturované pracovní postupy, aniž by je museli budovat od základů.
Vše v rámci 17hats funguje na vysoce přizpůsobitelných šablonách, od značkových nabídek a smluv až po automatizované následné kroky a děkovné dopisy. Tento systematický přístup výrazně snižuje čas strávený zdlouhavou e-mailovou korespondencí, což vám umožňuje věnovat více času přímému obsluhování vašich klientů nebo přípravě na další zakázku.
Nejlepší funkce 17hats
- Využijte šablony pracovních postupů přizpůsobené pro akce, fotografování a kreativní projekty.
- Plánujte schůzky s klienty pomocí integrovaných nástrojů, které se synchronizují s vaším kalendářem.
- Automatizujte následné kroky, připomenutí a děkovné dopisy pomocí e-mailových sekvencí.
- Zefektivněte přijímání nových klientů pomocí integrovaných nástrojů pro fakturaci a smlouvy.
Omezení 17hats
- Rozhraní může působit zastarale ve srovnání s novějšími nástroji.
- Méně flexibilní pro týmy nebo firmy s komplexní nabídkou služeb
Ceny 17hats
- Měsíčně: 60 $/měsíc
Hodnocení a recenze 17hats
- G2: 4,4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 17hats
Uživatel G2 říká:
17hats mi umožňuje mít všechny své obchodní administrativní úkoly a všechny záznamy a dokumenty týkající se každého klienta na jednom místě. Nejlepší na tom je, že většina úkolů je automatizovaná, takže není nutné najímat asistenta, který by se o ně staral.
17hats mi umožňuje mít všechny své obchodní administrativní úkoly a všechny záznamy a dokumenty týkající se každého klienta na jednom místě. Nejlepší na tom je, že většina úkolů je automatizovaná, takže není nutné najímat asistenta, který by se o ně staral.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony faktur pro Google Sheets
9. SuiteCRM (nejlepší open-source CRM pro malé týmy)
SuiteCRM vám dává úplnou kontrolu nad vaším CRM systémem – bez vázání na dodavatele a bez nucených aktualizací. Je to open-source, takže malé týmy s technickými zdroji mohou přizpůsobit pracovní postupy, pole a dashboardy tak, aby vyhovovaly jejich provozu.
Všechny moduly v rámci SuiteCRM, od komplexní správy kontaktů a sledování potenciálních zákazníků až po efektivní řešení případů, jsou přizpůsobivé. Díky tomu je to spolehlivá volba pro týmy se znalostmi v oblasti IT, které hledají nákladově efektivní a vysoce flexibilní CRM řešení, které nabízí dostatek prostoru pro růst, pokud jsou ochotny investovat určité úsilí do jeho počátečního nastavení a průběžné správy.
Nejlepší funkce SuiteCRM
- Nasazení na vlastních serverech s plným přístupem ke zdrojovému kódu
- Vytvářejte vlastní dashboardy pomocí nástroje pro tvorbu modulů typu drag-and-drop.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí výkonného enginu a podmíněných spouštěčů.
- Rozšiřte funkčnost pomocí rozsáhlé knihovny pluginů a motivů vytvořených komunitou.
Omezení SuiteCRM
- Vyžaduje technické nastavení a průběžnou údržbu.
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s moderními SaaS CRM systémy.
Ceny SuiteCRM
- Zdarma (open-source, vlastní hosting)
- Placené plány podpory jsou k dispozici od externích partnerů.
Hodnocení a recenze SuiteCRM
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SuiteCRM
Uživatel Capterra říká:
SuiteCRM používáme jako centrální úložiště pro péči o zákazníky. Sledujeme všechny kontakty, které s nimi máme, plánované i dokončené. Jedná se o nezbytný uzel pro náš tým, který zajišťuje, že všechny kontakty se zákazníky jsou dobře informovány.
SuiteCRM používáme jako centrální úložiště pro péči o zákazníky. Sledujeme všechny kontakty, které s nimi máme, plánované i dokončené. Jedná se o nezbytný uzel pro náš tým, který zajišťuje, že všechny kontakty se zákazníky jsou dobře informovány.
🧠 Zajímavost: Termín „open source“ byl vytvořen v roce 1998, aby se bezplatný software stal přátelštějším k podnikání – předtím se mu většina společností zcela vyhýbala.
10. Capsule CRM (nejlepší lehký CRM systém se sledováním klientů)
Capsule CRM poskytuje přehledné a zaměřené prostředí bez zbytečných rušivých prvků. Je ideální pro malé týmy, které chtějí sledovat prodeje, spravovat vztahy a sledovat úkoly – to vše z centralizovaného a přehledného ovládacího panelu.
Všechny tyto základní funkce jsou soustředěny do jediného přehledného panelu, který zajišťuje jednoduchost a snadné použití. Jeho design přizpůsobený pro mobilní zařízení v kombinaci s automatickými připomenutími a komplexní historií kontaktů vám pomůže udržet si přehled o vašich obchodních prioritách.
Nejlepší funkce Capsule CRM
- Spravujte vizuální prodejní kanály pomocí fází drag-and-drop pro každou transakci.
- Synchronizujte e-maily hladce s Gmailem a Outlookem přímo ve svém pracovním prostoru.
- Zobrazte časové osy kontaktů s poznámkami, hovory a úkoly – vše na jednom místě.
- Pomocí vlastních značek, polí a pracovních postupů segmentujte a personalizujte správu klientů.
Omezení Capsule CRM
- Omezené možnosti reportingu a analytiky v nižších tarifech
- Žádná integrovaná fakturace ani pokročilá automatizace
Ceny Capsule CRM
- Bezplatný tarif
- Starter: 21 $/uživatel za měsíc
- Růst: 38 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 60 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Capsule CRM
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Capsule CRM
Uživatel G2 říká:
Funkce Capsule CRM jsou základní. Opravdu mi chybí HubSpot a všechny možnosti, které mi nabízel. Capsule však plní své úkoly velmi dobře a jednoduše a splňuje všechny naše požadavky bez složitosti, kterou s sebou přinášejí větší možnosti.
Funkce Capsule CRM jsou základní. Opravdu mi chybí HubSpot a všechny možnosti, které mi nabízel. Capsule však plní své úkoly velmi dobře a jednoduše a splňuje všechny naše požadavky bez složitosti, kterou s sebou přinášejí větší možnosti.
Získejte více s ClickUp, který roste s vámi
Přerůstání nástroje, jako je Moxie, je dobrým znamením – vaše podnikání se vyvíjí. Znamená to ale také, že se musí vyvíjet i vaše systémy. Více klientů, dodávek a pohyblivých částí vyžaduje platformu, která drží krok, aniž by přidávala na složitosti.
ClickUp vám tuto kontrolu poskytuje. Vše je synchronizováno, od klientských formulářů po smlouvy, dokumenty a dashboardy, takže můžete škálovat, aniž byste museli spojovat různé nástroje. Ať už řídíte samostatnou práci nebo vedete tým, získáte přehlednost, přizpůsobení a skutečnou spolupráci – vše na jednom místě.
Zaregistrujte se na ClickUp a převezměte kontrolu nad každým projektem klienta od prvního dne.