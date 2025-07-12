10 nejlepších softwarových nástrojů pro řízení nákladů projektů pro kontrolu rozpočtu v roce 2025

Máte pocit, že váš rozpočet je jako netěsnící kohoutek? Neustále z něj kape voda a vy nikdy nevíte, kam přesně teče. To je běžný problém. Náklady na projekty se mohou vymknout kontrole, pokud je pečlivě nesledujete.
Naštěstí existují softwarová řešení, která vám pomohou tyto úniky zastavit – sledujte rozpočty, předpovídejte výdaje a přijímejte rozhodnutí na základě dat, než se drobné problémy promění v závažné finanční problémy.
Ale jak si z takového množství možností vybrat tu správnou? Některé jsou určeny pro pečlivé analytiky, jiné zase pro týmy, které hledají jednoduchý způsob, jak dodržet rozpočet.
Tento blogový příspěvek zohlední různé preference a představí účinné nástroje pro řízení nákladů projektů, které vám pomohou udržet náklady pod kontrolou – způsobem, který vám vyhovuje.
Nejlepší software pro řízení nákladů projektů pro kontrolu rozpočtu na první pohled
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní řešení pro řízení nákladů na projekty a práci s využitím umělé inteligence pro startupy, malé a střední podniky i velké týmy.
|Sledování nákladů, šablony pro řízení nákladů, sledování času, přehledové panely a integrace s QuickBooks
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Scoro
|Komplexní řízení podnikových a finančních záležitostí pro týmy profesionálních služeb všech velikostí
|Zprávy v reálném čase, přizpůsobitelné ovládací panely a integrace s účetním softwarem
|Ceny začínají na 23,90 $ za uživatele a měsíc.
|Produktivní
|Ziskovost agentury a sledování nákladů pro malé a střední agentury
|Finanční zprávy, sledování fakturovatelných/nefakturovatelných hodin, správa zdrojů
|Zdarma; placené tarify začínají na 11 $ za uživatele a měsíc.
|Microsoft Project
|Rozpočtování a plánování projektů na podnikové úrovni
|Odhad nákladů, plánování s využitím umělé inteligence a integrace s Microsoft 365
|Zdarma; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel za měsíc
|Procore
|Řízení stavebních nákladů pro střední a velké generální dodavatele a subdodavatele
|Sledování nákladů v reálném čase, podrobné informace o nákladech a řízení změn
|Ceny na míru
|Sage
|Integrované finance a kontrola nákladů pro účetní týmy ve středních a velkých podnicích
|Automatizovaná fakturace, sledování transakcí v reálném čase a dodržování daňových předpisů
|Ceny na míru
|Anaplan
|Škálovatelné finanční plánování a prognózy pro globální podnikové týmy
|Modelování dat v reálném čase, analýza scénářů, integrace ERP/CRM
|Ceny na míru
|Teamwork. com
|Rozpočtování a sledování času zaměřené na klienta pro malé a střední týmy zákaznických služeb
|Sledování úkolů, centralizovaná komunikace a integrace se Slackem a Google Drive
|Zdarma; placené tarify začínají na 13,99 $/uživatel za měsíc.
|Jedox
|Pokročilé finanční modelování a plánování pro finanční týmy ve středních a velkých podnicích
|Automatizace rozpočtování, analýza dat v reálném čase, integrace Excel/ERP
|Ceny na míru
|Workday Adaptive Planning
|Finanční prognózy v reálném čase a přehled o rozpočtu pro finanční a personální týmy podniků
|Automatizované finanční plánování, analýza scénářů, integrace ERP/CRM
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v softwaru pro správu nákladů na projekty?
Výběr správného softwaru pro správu nákladů na projekty může být obtížný. Musí být dostatečně jednoduchý, aby byl srozumitelný a snadno ovladatelný, aniž by zpomaloval váš pracovní postup... a zároveň dostatečně pokročilý, aby umožňoval plánovat, kontrolovat a optimalizovat náklady nad rámec pouhého výpočtu čísel. Co tedy dělá dobrý software vhodným?
Hledejte software, který nabízí:
- Sledování rozpočtu a prognózy: Předvídejte a předcházejte nadměrným výdajům, než k nim dojde. Přesné analýzy umělé inteligence jsou velkým plusem!
- Sledování nákladů v reálném čase: Buďte informováni o výdajích v okamžiku, kdy vznikají, aby vás na konci měsíce nebo čtvrtletí nic nepřekvapilo.
- Integrace: Synchronizujte s účetními nástroji, aplikacemi pro sledování času a platformami pro řízení projektů, abyste nemuseli ručně sčítat každou výdajovou položku nebo, hůře, hledat papírové doklady.
- Přizpůsobitelné reporty: Získejte jasné a srozumitelné informace, které vám pomohou činit chytřejší finanční rozhodnutí (bonusové body za automatizované reporty!).
- Škálovatelnost: Vyberte si software, který může růst spolu s vaší firmou, aby vám brzy nepřestal stačit.
- Auditní stopy a dodržování předpisů: Vede podrobné záznamy a poskytuje data nezbytná pro audity dodržování předpisů.
- Snadná integrace účetnictví: Propojte se s nástroji jako Xero, QuickBooks a Sage a zajistěte si přesné sledování nákladů.
- Prognóza zisku: Předpovídejte budoucí zisky na základě aktuálních výdajů, abyste ochránili marže během projektů.
- Snadná implementace: Rychlé zprovoznění bez náročného zaučování
10 nejlepších softwarových nástrojů pro řízení nákladů projektů
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Na základě výše uvedeného kontrolního seznamu a doplněný důkladným výzkumem vám náš seznam nástrojů níže zajistí, že vaše projektové rozpočty a řízení výdajů budou fungovat podle očekávání – žádné nekontrolovatelné výdaje!
1. ClickUp (nejlepší komplexní software pro řízení nákladů a práce na projektech)
Řízení nákladů projektu může připomínat držení hrsti balónků ve vichřici – právě když si myslíte, že je máte pod kontrolou, něco vám uletí.
ClickUp vám pomůže vše lépe zvládnout. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací vám poskytuje nástroje, které potřebujete k snadnému sledování, správě a optimalizaci rozpočtu vašeho projektu.
Sada nástrojů pro řízení projektů ClickUp je výkonná platforma, která integruje veškerou vaši práci – úkoly, časové plány a rozpočty – do jednoho společného pracovního prostoru podporovaného umělou inteligencí.
Od stanovení cílů projektu přes sledování milníků až po správu zdrojů – ClickUp pomáhá týmům pracovat rychleji, udržovat soulad a dosahovat lepších výsledků. Pomáhá vám mít přehled o každém dolaru v průběhu celého životního cyklu projektu. Podívejme se, jak to funguje.
Vlastní pole ClickUp
Vlastní pole ClickUp jsou základem flexibilního sledování nákladů. Můžete vytvořit speciální pole pro odhadovaný rozpočet a skutečné výdaje a navíc sledovat náklady na pracovní sílu, materiál a dokonce i sazby za fakturaci klientům – to vše v rámci zobrazení úkolů.
Chcete sledovat náklady na jednotlivé úkoly nebo přidělené osoby? Stačí přidat číselné nebo měnové pole.
Ještě lepší je, že můžete úkoly seskupovat, třídit a filtrovat na základě těchto nákladových polí, abyste odhalili vzorce, včas identifikovali překročení rozpočtu a upřednostnili položky s vysokými náklady. A když se chcete podívat na celkový přehled, tato pole se plynule přenesou do dashboardů ClickUp, takže máte vždy v reálném čase přehled o stavu rozpočtu napříč projekty, fázemi nebo odděleními.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete vypočítat ziskové marže nebo odchylky od rozpočtu? Zkombinujte pole měny s poli vzorců a nechte čísla počítat automaticky.
ClickUp Dashboards
Získejte přehled o rozpočtech, výdajích a finančních prognózách v reálném čase. Už nemusíte prohledávat tabulky nebo přepínat mezi aplikacemi. Dashboardy ClickUp jsou vaším velínem.
Přidejte vlastní karty pro sledování:
- Skutečné výdaje vs. prognózy
- Sledujte míru čerpání rozpočtu pomocí přizpůsobitelných sloupcových a čárových grafů.
- Vzory výdajů pomocí teplotních map
Podrobný rozpis nákladů
Sledujte náklady, porovnávejte rozpočty s aktuálními výdaji a rychle zjistěte, kde utrácíte příliš. Tabulkový pohled ClickUp je podobný tabulkovému procesoru, ale je chytřejší a mnohem snáze se spravuje.
Organizujte výdaje podle:
- Typ nákladů (fixní nebo variabilní)
- Jednotkové náklady a množství
- Stav schválení pro kontrolu výdajů
Tyto přehledy můžete třídit a filtrovat, abyste odhalili trendy ve výdajích nebo označili neautorizované nákupy.
Chytré nástroje pro reporting
Generujte automatizované zprávy, abyste mohli sledovat trendy, identifikovat rizika a upravovat rozpočty, než se z malých problémů stanou velké. Nástroje pro vytváření zpráv a AI asistent ClickUp, známý také jako ClickUp Brain, přeměňují surová data na jasné informace:
- Index nákladové výkonnosti pro měření efektivity rozpočtu
- Analýza získané hodnoty pro sledování hodnoty za každý vynaložený dolar
- Souhrny režijních a variabilních nákladů
ClickUp Brain čerpá data v reálném čase z vašich vlastních polí, časových záznamů a stavů úkolů a generuje okamžité zprávy, souhrny a dokonce i vizuální rozpisy. Může také automaticky generovat souhrny pro zainteresované strany nebo vám pomoci připravit se na revize rozpočtu tím, že identifikuje nákladné výjimky nebo zpožděné úkoly s finančním dopadem.
Mějte přehled o čase
Sledujte fakturovatelné hodiny, náklady na projekty a efektivitu týmu pomocí ClickUp Time Tracking.
Integrovaný nástroj pro sledování času pomáhá kontrolovat náklady na pracovní sílu tím, že:
- Upozornění manažerů, když úkoly překročí odhadovanou dobu trvání
- Export fakturovatelných hodin do fakturačních systémů
- Identifikace neúčtovatelné práce
Šablony vytvořené pro konkrétní účely
Ať už spravujete práci pro klienty nebo interní iniciativy, šablony rozpočtu a nákladů ClickUp vám pomohou zůstat organizovaní a zodpovědní.
Například šablona pro řízení nákladů na projekty od ClickUp nabízí
- Vlastní schvalovací procesy pro výdaje
- Plánování revize rozpočtu
- Standardizované formuláře pro zadávání odhadů
Šablona pro analýzu nákladů na projekty od ClickUp vám pomůže sledovat:
- Fixní náklady, jako jsou nájemné a mzdy
- Variabilní náklady, jako jsou materiály
- Rozložení nákladů pomocí výsečových grafů
- Porovnání cen dodavatelů
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte náklady, porovnávejte rozpočty s skutečnými výdaji a rychle zjistěte, kde utrácíte příliš mnoho, pomocí tabulkového zobrazení ClickUp.
- Sledujte fakturovatelné hodiny, náklady na projekty a efektivitu týmu a zajistěte, aby každý dolar byl vyúčtován pomocí funkce ClickUp Time Tracking.
- Vytvářejte automatizované zprávy, abyste mohli sledovat trendy, identifikovat rizika a upravovat rozpočty dříve, než se z malých problémů stanou velké, pomocí panelů ClickUp Dashboards.
- Snadno integrujte účetní nástroje jako QuickBooks, Xero a další pro snadné sledování financí.
Omezení ClickUp
- Pro začínající uživatele může být kvůli rozsáhlým funkcím nutné určité zaučení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze TrustRadius pro ClickUp uvádí:
Řízení projektů nebo úkolů, sledování cílů celé organizace a komunikace s jinými odděleními nebo týmy se díky transparentnosti projektů výrazně zlepšily, což vedlo k úspoře času a nákladů. Můžeme poskytovat podporu v případě překážek nebo provádět úkoly předem, protože máme přehled o tom, co nás čeká.
Řízení projektů nebo úkolů, sledování cílů celé organizace a komunikace s jinými odděleními nebo týmy se díky transparentnosti projektů výrazně zlepšily, což vedlo k úspoře času a nákladů. Můžeme poskytovat podporu v případě překážek nebo provádět úkoly předem, protože máme přehled o tom, co nás čeká.
2. Scoro (nejlepší pro komplexní řízení podniku a financí)
Scoro je komplexní platforma pro správu projektů, rozpočtů a firemních financí. Umožňuje vám vytvářet vlastní pracovní postupy, zprávy a přehledy přizpůsobené vašim jedinečným obchodním potřebám.
Od tvorby nabídek a rozpočtů po sledování času a fakturaci – Scoro propojuje všechny činnosti s vašimi konečnými výsledky. Můžete nastavit cíle nákladů a výnosů pro každý projekt, automatizovat opakované fakturace a pomocí předem připravených nebo přizpůsobených dashboardů v reálném čase sledovat ziskovost na první pohled.
Nejlepší funkce Scoro
- Získejte přístup k reportům v reálném čase a analyzujte ziskovost projektů, cash flow a finanční výkonnost.
- Vizualizujte klíčové finanční a projektové údaje pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Snadná integrace s účetním softwarem, jako je QuickBooks a Xero
Omezení Scoro
- Nabízí omezené integrace třetích stran
Ceny Scoro
- Základní verze: 23,90 $/uživatel za měsíc
- Růst: 38,90 $/uživatel za měsíc
- Výkon: 59,90 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají o Scoro skuteční uživatelé?
Recenze na TrustRadius zní:
Dáváme přednost Scoro, protože je rychlejší a snadnější na používání a osvojení. Také struktura poplatků je pro menší společnosti velmi výhodná.
Dáváme přednost Scoro, protože je rychlejší a snadnější na používání a osvojení. Také struktura poplatků je pro menší společnosti velmi výhodná.
3. Productive (nejlepší pro sledování ziskovosti agentury a nákladů)
Zabývá se váš tým současně více projekty, klienty a rozpočty, což ztěžuje sledování ziskovosti? Productive je výslovně navržen pro podniky poskytující služby a nabízí snadný způsob správy financí projektů a přidělování zdrojů.
Díky datovým analýzám a automatizaci mohou agentury eliminovat dohady a soustředit se na růst, aniž by ztratily finanční kontrolu.
Nejlepší funkce pro produktivitu
- Vytvářejte podrobné finanční zprávy a snadno analyzujte příjmy, náklady a marže.
- Sledujte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny, abyste zajistili přesné fakturace a ziskovost.
- Plánujte dostupnost a kapacitu týmu pomocí správy zdrojů, abyste předešli přetížení personálu nebo nevyužití talentu.
Produktivní omezení
- Náročná platforma s určitou náročností na osvojení
- Omezení flexibility ve správě uživatelů
Produktivní ceny
- Zdarma
- Essential: 11 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 28 $/uživatel za měsíc
- Ultimate: 39 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze produktivity
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají o Productive skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Rozhodujícím faktorem pro nás byla možnost nastavit opakující se rozpočty pro měsíční paušály – něco, na co se jako agentura silně spoléháme. Nástroj je snadno použitelný a lze jej integrovat s velkým množstvím dalších nástrojů, včetně Xero.
Rozhodujícím faktorem pro nás byla možnost nastavit opakující se rozpočty pro měsíční paušály – něco, na co se jako agentura silně spoléháme. Nástroj je snadno použitelný a lze jej integrovat s velkým množstvím dalších nástrojů, včetně Xero.
💡 Tip pro profesionály: Nestačí jen stanovit rozpočet a zapomenout na něj! Provádějte týdenní nebo dvoutýdenní kontroly rozpočtu, abyste zůstali na správné cestě a mohli podle potřeby provádět úpravy. Důsledné sledování pomáhá předcházet nákladným překvapením.
4. Microsoft Project (nejlepší pro rozpočtování projektů na podnikové úrovni)
Microsoft Project je ideálním řešením pro správu rozsáhlých a komplexních projektových rozpočtů. Je určen pro podniky a nabízí pokročilé nástroje pro rozpočtování, správu zdrojů a prognózy, které zajistí, že projekty budou finančně v pořádku.
Tento software pro řízení projektů nabízí strukturované, ale intuitivní rozvržení, které umožňuje projektovým manažerům efektivně sledovat náklady, a to i bez finančního vzdělání.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Project
- Vytvářejte podrobné rozpočty projektů pomocí integrovaných nástrojů pro odhad nákladů a prognózy.
- Efektivní správa zdrojů pomocí plánování založeného na umělé inteligenci
- Vytvářejte podrobné finanční zprávy pro analýzu nákladové výkonnosti a odchylek.
- Integrujte s Microsoft 365 pro optimalizovanou spolupráci a sdílení dat.
Omezení programu Microsoft Project
- Nástroj postrádá spolupráci v reálném čase.
- Není k dispozici pro macOS
Ceny produktu Microsoft Project
- Zdarma
- Plán Plán: 10 $/uživatel za měsíc
- Planner a Project Plan 3: 30 $/uživatel za měsíc
- Planner a Project Plan 5: 55 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Project
- G2: 4/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Project?
Celkově lze říci, že používání Microsoft Project je snadný a efektivní způsob, jak spravovat projekty, které mám na starosti. Začít je hračka a protože všichni musí používat Microsoft, je snadné se spojit s členy týmu.
Celkově lze říci, že používání Microsoft Project je snadný a efektivní způsob, jak spravovat projekty, které mám na starosti. Začít je hračka a protože všichni musí používat Microsoft, je snadné se spojit s členy týmu.
5. Procore (nejlepší pro řízení nákladů ve stavebnictví)
Měli jste někdy pocit, že rozpočty na stavbu mají vlastní vůli? Ceny materiálů přes noc prudce stoupají. Subdodavatelé prodlužují termíny. Hromadí se změny objednávek. A najednou je ten pevný rozpočet, který jste schválili, pohřben pod nepředvídanými náklady, zpožděními a dohady.
Procore je výkonný software pro řízení stavebních nákladů, který byl vyvinut s cílem udržet projekty v plánovaném tempu, rozpočty pod kontrolou a týmy v takových situacích integrované.
Díky sběru údajů o nákladech v reálném čase mohou projektoví manažeři rychle zachytit překročení rozpočtu, než se vymkne kontrole. Procore, navržený speciálně pro stavební projekty, se zabývá také dodržováním předpisů a sledováním rozpočtu.
Nejlepší funkce Procore
- Zaznamenávejte, kontrolujte a schvalujte změny rozpočtu bez námahy
- Získejte podrobné informace o nákladech, abyste mohli činit lepší rozhodnutí a udržet ziskovost.
- Propojte své odhady nákladů, změny objednávek, žádosti o informace a závazky subdodavatelů přímo s rozpočtem.
- Předvídejte náklady na konci projektu na základě skutečných výdajů a závazných nákladů.
Omezení Procore
- Má strmou křivku učení kvůli svým rozsáhlým funkcím.
- Funkce pro generování zpráv nejsou uživatelsky přívětivé.
Ceny Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Procore?
Tento software poskytuje vynikající přehled o financích projektu, což nám pomáhá včas odhalit problémy a mít přehled o změnách objednávek a rozpočtových prognózách. Integrace s dalšími nástroji, včetně účetních platforem jako QuickBooks a Sage, snižuje počet duplicitních záznamů a nesrovnalostí v datech.
Tento software poskytuje vynikající přehled o financích projektu, což nám pomáhá včas odhalit problémy a mít přehled o změnách objednávek a rozpočtových prognózách. Integrace s dalšími nástroji, včetně účetních platforem jako QuickBooks a Sage, snižuje počet duplicitních záznamů a nesrovnalostí v datech.
6. Sage (nejlepší pro integraci financí a účetnictví)
Na rozdíl od nástrojů, které považují rozpočtování za povrchní funkci, Sage vám nabízí podrobné sledování nákladů napříč zakázkami, fázemi, nákladovými kódy a dodavateli – vše přímo propojené s vaší hlavní účetní knihou. Můžete spravovat odhady, závazky, subdodávky, změny objednávek a skutečné náklady na jednom místě, čímž zajistíte synchronizaci účetnictví a provozu.
Jeho robustní nástroje pro prognózy a reporting rozpracovaných zakázek vám pomohou sledovat ziskovost projektů v reálném čase, včas odhalit problémy s cash flow a zajistit dodržování finančních standardů.
Nejlepší funkce Sage
- Automatizujte fakturaci a platby a snižte tak manuální práci.
- Snadná synchronizace s bankami a finančními institucemi pro sledování transakcí v reálném čase
- Efektivně spravujte finance projektů s dodržováním daňových předpisů a automatizovanými výpočty.
- Integrujte je s nástroji pro řízení projektů a ERP a získejte kompletní obchodní řešení.
Omezení Sage
- Složité pro uživatele bez účetních znalostí
- Vyžaduje čas a odborné znalosti pro správné nastavení
Ceny Sage
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sage
- G2: 4,3/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
Co o Sage říkají skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Sage Intacct nabízí širokou škálu funkcí, ale já téměř denně používám nástroj Custom Report Builder. Je to neuvěřitelně výkonný nástroj, který usnadňuje zavádění nových způsobů kontroly financí.
Sage Intacct nabízí širokou škálu funkcí, ale já téměř denně používám nástroj Custom Report Builder. Je to neuvěřitelně výkonný nástroj, který usnadňuje zavádění nových způsobů kontroly financí.
🧠 Zajímavost: Projektový trojúhelník, často nazývaný „železný trojúhelník“, ilustruje, že můžete mít dobrý, rychlý nebo levný projekt – ale ne všechny tři najednou.
7. Anaplan (nejlepší pro škálovatelné finanční plánování a prognózy)
Anaplan jde nad rámec rozpočtování – je to platforma pro propojené plánování projektů v rámci celé vaší firmy. S Anaplanem můžete vytvářet komplexní finanční modely, provádět „co by, kdyby“ scénáře a pochopit, jak se změny v jedné oblasti promítají do celého projektu nebo organizace.
Je to jako mít křišťálovou kouli pro finance vašeho projektu, která vám pomůže odhalit potenciální problémy ještě předtím, než nastanou.
Nejlepší funkce Anaplan
- Propojte týmy a data, aby všichni pracovali se stejnými aktuálními informacemi.
- Modelujte složité projekty pomocí dat v reálném čase a zlepšete tak strategické rozhodování.
- Snadno se přizpůsobujte rostoucím potřebám firmy bez zpomalení výkonu.
- Snadná integrace s ERP, CRM a dalšími podnikovými systémy pro jednotný pracovní postup
Omezení Anaplanu
- Uživatelé hlásí problémy při načítání velkých datových sad
- Chybí možnost rozbalit nebo rozepsat nadřazené položky.
Ceny Anaplan
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Anaplan
- G2: 4,6/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají o Anaplanu skuteční uživatelé?
Zde je názor recenzenta G2:
Anaplan umožňuje finančním týmům mít jediný zdroj informací pro sestavování rozpočtu. Jelikož se jedná o cloudovou platformu, mohou na jednom rozpočtovém plánu pracovat současně stovky uživatelů.
Anaplan umožňuje finančním týmům mít jediný zdroj informací pro sestavování rozpočtu. Jelikož se jedná o cloudovou platformu, mohou na jednom rozpočtovém plánu pracovat současně stovky uživatelů.
🧠 Zajímavost: Pravidlo devadesát-devadesát vtipně poukazuje na to, že prvních 90 % vývoje kódu projektu zabere 90 % přiděleného času, zatímco zbývajících 10 % kódu vyžaduje také 90 % času, což vede k celkovému překročení plánovaného harmonogramu o 180 %.
8. Teamwork.com (nejlepší pro rozpočtování projektů zaměřených na klienta)
Teamwork.com se odlišuje jako řešení pro správu nákladů na projekty, které se zaměřuje na týmy zákaznických služeb a fakturovatelnou práci, což z něj činí nejlepší volbu pro agentury, konzultanty a profesionální služby.
Jeho hlavní přednosti? Integrované sledování času a rozpočtování, které jsou navrženy tak, aby maximalizovaly ziskovost. S Teamworkem můžete nastavit fakturovatelné a nefakturovatelné sazby, vytvářet rozpočty projektů podle času nebo peněžní hodnoty a sledovat zaznamenané hodiny v reálném čase ve srovnání s těmito rozpočty.
Jakmile členové týmu zaznamenají odpracovaný čas, získáte okamžitý přehled o překroceních, zbývajících rozpočtech a potenciálním rozšiřování rozsahu projektu.
Nejlepší funkce Teamwork.com
- Přiřazujte a sledujte úkoly s jasnými termíny a prioritami
- Spolupracujte bez námahy díky ukládání souborů, zpráv a aktualizací na jednom místě.
- Proměňte záznamy o čase několika kliknutími na faktury
- Získejte přehled o nejziskovějších projektech a klientech, abyste mohli udržitelně rozšiřovat své podnikání.
- Integrujte je se svými oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, HubSpot a Google Drive.
Omezení Teamwork.com
- Pokročilé funkce vyžadují vyšší tarify.
Ceny Teamwork.com
- Zdarma
- Cena: 13,99 $/uživatel za měsíc
- Grow: 25,99 $/uživatel za měsíc
- Prodej: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork.com
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamwork.com?
Recenze Capterra zdůrazňuje některé z výhod tohoto nástroje:
Komplexní systém sledování času s integrovanými kategoriemi návrhových úkolů a automatickým výpočtem fakturovatelných hodin. Pokročilé funkce správy portfolia, které umožňují současnou alokaci zdrojů a správu priorit.
Komplexní systém sledování času s integrovanými kategoriemi návrhových úkolů a automatickým výpočtem fakturovatelných hodin. Pokročilé funkce správy portfolia, které umožňují současnou alokaci zdrojů a správu priorit.
📮 ClickUp Insight: 16 % manažerů má potíže s integrací aktualizací z více nástrojů do uceleného přehledu. Když jsou aktualizace roztříštěné, trávíte více času skládáním informací dohromady a méně času vedením.
Výsledek? Zbytečná administrativní zátěž, přehlédnuté informace a nesoulad. Díky komplexnímu pracovnímu prostoru ClickUp mohou manažeři centralizovat úkoly, dokumenty a aktualizace, čímž se sníží množství zbytečné práce a objeví se nejdůležitější informace právě v okamžiku, kdy jsou potřeba.
💫 Skutečné výsledky: Spojte 200 profesionálů do jednoho pracovního prostoru ClickUp, kde můžete pomocí přizpůsobitelných šablon a sledování času snížit režijní náklady a zkrátit dodací lhůty na více místech.
9. Jedox (nejlepší pro pokročilé finanční modelování a plánování)
Jedox je mostem mezi vašimi surovými daty a praktickými poznatky. Konsoliduje informace z různých zdrojů a umožňuje vám vytvářet podrobné finanční modely a provádět sofistikované simulace. Je ideální pro organizace, které přijímají finanční a strategická rozhodnutí na základě spolehlivých dat.
Nejlepší funkce Jedoxu
- Automatizujte rozpočtování a prognózy, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb.
- Analyzujte data v reálném čase a zlepšete své rozhodování
- Snadno škálovatelné řešení, které splní potřeby rostoucích podniků
- Snadná integrace s nástroji Excel, ERP a BI
Omezení Jedoxu
- Práce s rozsáhlými databázemi může vést ke zvýšené spotřebě paměti a potenciálním problémům s výkonem.
Ceny Jedox
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jedox
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají o Jedoxu skuteční uživatelé?
Podle recenze G2:
Nejvíce jsem ocenil, jak snadné je začít. Intuitivní rozhraní a užitečné zdroje usnadnily proces zapracování i pro ty, kteří nemají rozsáhlé technické znalosti. Integrace s nástroji jako Excel a cloudovými službami navíc zajišťuje hladký a efektivní přechod na Jedox.
Nejvíce jsem ocenil, jak snadné je začít. Intuitivní rozhraní a užitečné zdroje usnadnily proces zapracování i pro ty, kteří nemají rozsáhlé technické znalosti. Integrace s nástroji jako Excel a cloudovými službami navíc zajišťuje hladký a efektivní přechod na Jedox.
10. Workday Adaptive Planning (nejlepší pro finanční prognózy v reálném čase)
Workday Adaptive Planning je cloudový nástroj pro rozpočtování, prognózování a reporting. Nabízí finanční přehledy v reálném čase, které týmům pomáhají sledovat ziskovost projektů a udržovat rozpočty pod kontrolou.
Tento software pro sledování nákladů na projekty vám umožňuje vytvářet dynamické modely, které zvyšují agilitu a podporují spolupráci. Ať už pracujete v oblasti financí, prodeje nebo lidských zdrojů, zjednodušuje plánování, aby bylo rychlejší, chytřejší a přizpůsobivější změnám.
Nejlepší funkce Workday Adaptive Planning
- Automatizujte finanční plánování a omezte manuální chyby
- Okamžitě analyzujte scénáře a přijímejte obchodní rozhodnutí založená na datech.
- Integrujte systémy ERP a CRM a propojte všechna svá obchodní data na jednom místě.
Omezení Workday Adaptive Planning
- Noví uživatelé mohou potřebovat určitý čas na osvojení si programu.
Ceny Workday Adaptive Planning
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday Adaptive Planning
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Workday Adaptive Planning?
Recenze na TrustRadius zní:
Pro náš roční rozpočtový proces a některé reporty používáme Workday Adaptive Planning. Workday Adaptive Planning umožňuje našim uživatelům provádět změny v rozpočtu a okamžitě vidět jejich čistý výsledek. To nám pomáhá rychleji dosáhnout našeho cílového rozpočtu. Plánujeme využít aktivní dashboardy v Adaptive pro ještě více dat v reálném čase a pro sledování jejich vlivu na celou organizaci.
Pro náš roční rozpočtový proces a některé reporty používáme Workday Adaptive Planning. Workday Adaptive Planning umožňuje našim uživatelům provádět změny v rozpočtu a okamžitě vidět jejich čistý výsledek. To nám pomáhá rychleji dosáhnout našeho cílového rozpočtu. Plánujeme využít aktivní dashboardy v Adaptive pro ještě více dat v reálném čase a pro sledování jejich vlivu na celou organizaci.
Vylepšete řízení nákladů s ClickUp!
Prošli jsme tedy celou řadu nástrojů pro správu rozpočtu, od barevných tabulek ClickUp po výkonné nástroje pro zpracování dat Jedox a vše mezi tím. Ať už stavíte mrakodrapy s Procore, předpovídáte budoucnost s Anaplan nebo se jen snažíte zabránit svému týmu, aby omylem objednal zlatou sešívačku s Teamwork.com, máme pro vás ten správný nástroj.
Pokud se stále cítíte přetížení, pamatujte si: váš rozpočet není mýtická příšera, kterou musíte porazit; je to spíš jako pokojová rostlina, kterou stále zapomínáte zalévat.
Pokud hledáte nástroj, který kombinuje flexibilitu a výkon s komplexními nástroji pro rozpočtování a finanční řízení, proč nezkusit ClickUp?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, jak může změnit správu nákladů na vaše projekty!