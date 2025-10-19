Nejlepší šablony marketingových plánů Monday.com, které můžete vyzkoušet v roce 2025

Marketingové týmy často ztrácejí dny plánováním kampaní – jsou zavaleni tabulkami a strategie jde stranou. Šablony pro marketing Monday.com jsou tu proto, aby to napravily.
Mezitím na vás čeká vaše skutečná marketingová práce.
Šablony existují právě z tohoto důvodu, a pokud používáte Monday.com, správná šablona marketingového plánu vám může ušetřit hodiny, dokonce i dny příprav.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme nejlepší šablony marketingových plánů Monday.com, které vám pomohou zorganizovat chaos. Navíc prozkoumáme několik šablon ClickUp, které vám pomohou vytvořit praktičtější pracovní prostor. 🎯
Co dělá šablonu marketingového plánu Monday.com dobrou?
Dobrá marketingová šablona Monday.com vám pomůže získat ucelený přehled o vašich marketingových aktivitách, aniž byste museli prohledávat roztříštěné nástroje nebo soubory.
Toto byste měli hledat ve šablonách pro strategické plánování:
- Rozdělte kampaně na menší, proveditelné úkoly, aby každý věděl, co je třeba udělat a kdy.
- Přiřaďte úkoly a odpovědnosti týmu správným lidem, abyste podpořili jejich zodpovědnost a smysl pro povinnost.
- Definujte marketingové cíle a marketingové KPI, abyste svému týmu poskytli jasné cíle a společný směr.
- Nastavte termíny, milníky a časové osy , aby váš tým mohl efektivně rozvrhnout práci a vyhnout se překážkám.
- Automatizujte připomenutí, předávání úkolů a aktualizace stavu , abyste omezili zbytečné dohadování a ušetřili čas.
- Sledujte rozpočty, skutečné náklady a alokaci zdrojů, abyste zajistili, že kampaně zůstanou v rámci rozsahu a rozpočtu.
🧠 Zajímavost: John Wanamaker, americký obchodník z 19. století, je často považován za otce moderního marketingu. Proslul svým výrokem: „Polovina peněz, které utratím za reklamu, je zbytečná; problém je, že nevím, která polovina.“ Tento citát se dodnes objevuje v marketingových plánech.
Šablony marketingových plánů Monday.com v kostce
10 šablon marketingového plánu Monday.com
Zde jsme shromáždili 10 nejužitečnějších šablon marketingových plánů, které vám pomohou zefektivnit práci, synchronizovat týmy a bez prodlení rozběhnout kampaně. 👀
1. Šablona marketingové strategie
prostřednictvím Monday.com
Šablona marketingové strategie je přehledný čtvrtletní rozpis vašich hlavních marketingových iniciativ. Pomůže vám naplánovat klíčové kampaně pro 1. až 4. čtvrtletí, přidělit členy týmu, sledovat pokrok pomocí aktualizací stavu a vizualizovat časové osy.
Díky integrovaným polím pro priority, rozpočet a cíle vám tato marketingová šablona Monday.com usnadní sjednotit tým v tom, co je nejdůležitější, a odhalit překážky, než se stanou neřešitelnými.
📌 Ideální pro: Marketingové manažery nebo vedoucí agentur, kteří plánují čtvrtletní kampaně a marketingovou komunikační strategii.
2. Šablona pro kampaně klientů pro agentury
prostřednictvím Monday.com
Šablona marketingového plánu Monday.com pomáhá firmám vizualizovat, co se kdy spouští, jak si vede každá kampaň a které kanály přitahují nejvíce pozornosti, a to vše v přehledném barevně odlišeném rozložení.
Najdete zde také widgety pro požadavky na kampaně a výdaje podle kanálu, které vám umožní rychle se seznámit s výkonností a prioritami. A ano, je zde dokonce i hravý widget s lamou, který rozbije monotónnost (trocha zábavy nikdy neuškodí).
📌 Ideální pro: Agenturní týmy spravující kampaně pro více klientů, které chtějí šablonu marketingového plánu ve stylu dashboardu.
🔍 Věděli jste, že... V roce 1959 zařadila společnost Mattel reklamy na Barbie do pořadu The Mickey Mouse Club, čímž se stala jednou z prvních značek hraček, která vytvořila marketingový plán zaměřený na děti sledující televizi. Barbie se stala globální ikonou a vše začalo chytrým zacílením na rané publikum.
3. Šablona plánovače sociálních médií
prostřednictvím Monday.com
Šablona Monday.com Social Media Planner vám nabízí barevně označený kalendář pro plánování a kategorizaci obsahu sociálních sítí podle dnů a typů příspěvků.
Můžete organizovat osobní příspěvky, zábavné kampaně, otázky týkající se zapojení nebo oblíbené příspěvky s vysokou výkonností, abyste se vyhnuli mezerám v obsahu a udrželi si stabilní rytmus publikování. Je to jednoduché, ale účinné.
📌 Ideální pro: Marketingové týmy nebo vedoucí sociálních médií, kteří chtějí rychlý vizuální přehled o svém obsahu v tomto nástroji pro správu kampaní.
4. Šablona pro správu událostí
prostřednictvím Monday.com
Šablona pro správu událostí Monday.com pomáhá marketingovým týmům a agenturám plánovat, sledovat a vyhodnocovat kampaně zaměřené na události s přehledností. Spojuje sledování rozpočtu, skutečné výdaje a časové osy kampaní do vizuálního dashboardu, který se snadno prohlíží a sdílí.
Zde je obzvláště užitečný pohled na roční kampaně , který odděluje plánované a dokončené kampaně, takže můžete sledovat tempo a výsledky v průběhu celého kalendářního roku.
📌 Ideální pro: Marketingové vedoucí nebo profesionály z agentur, kteří organizují sezónní propagační akce, aktivity na podporu značky nebo akce pro klienty.
5. Šablona pro integraci reklam na Facebooku
prostřednictvím Monday.com
Od nákladů a impresí po míru prokliku a celkové výsledky – vše je přehledně uspořádáno v šabloně pro integraci Facebook Ads od Monday.com, takže můžete porovnávat skupiny kampaní na první pohled.
Integrovaný sloupec stavu pomáhá sledovat, které kampaně jsou aktivní nebo pozastavené, zatímco souhrnný řádek automaticky sčítá vaše celkové výdaje na reklamu a výsledky, což je skvělé pro reportování nebo optimalizaci rozpočtů za běhu.
📌 Ideální pro: Marketingové vedoucí nebo týmy placených médií, které spravují více kampaní na Facebooku.
💡 Tip pro profesionály: Považujte šablonu za test hypotézy, nikoli za kontrolní seznam. Namísto mechanického vyplňování jednotlivých políček využijte každou sekci k prověření svých předpokladů. Pokud se vám cíl kampaně jeví jako příliš bezpečný, zeptejte se: Jaká je nejrizikovější verze, která by mohla přinést desetkrát lepší výsledky?
6. Šablona příležitostí po události
prostřednictvím Monday.com
Šablona Monday.com Post-Event Opportunities pomáhá týmům proměnit následné aktivity po události v cílené a sledovatelné další kroky. Poskytuje vám přehled o potenciálních zákaznících, prodeji vstupenek, zpětné vazbě účastníků a celkové spokojenosti.
Je obzvláště užitečný pro zjištění, které potenciální zákazníky stojí za to rozvíjet a jak vaše akce splnila očekávání.
📌 Ideální pro: Marketingové manažery nebo týmy pracující s klienty, které chtějí vyhodnotit dopad události, sledovat potenciální zákazníky a získávat zpětnou vazbu od účastníků.
7. Šablona kalendáře obsahu
prostřednictvím Monday.com
Šablona kalendáře obsahu Monday.com je určena pro týmy, které chtějí plánovat a publikovat obsah bez chaosu. Získáte kalendářový náhled, který se synchronizuje s aktualizacemi stavu, podrobnostmi o vlastnictví a publikačními platformami, takže vždy víte, co se chystá, kde a kdo to má na starosti.
Navíc můžete také zobrazit obsah podle stavu, například Publikováno nebo Schváleno, což usnadňuje koordinaci recenzí a termínů.
📌 Ideální pro: Manažery obsahu a kampaní, kteří pracují s více kusy obsahu na různých moderních platformách pro správu projektů.
8. Šablona pro marketingové plánování
prostřednictvím Monday.com
Tato marketingová šablona Monday.com organizuje kampaně na vysoké úrovni a jejich týdenní realizaci. Kombinuje kalendářový přehled probíhajících propagačních akcí s widgety specifickými pro danou kampaň, které zobrazují výdaje a výkonnost.
Na ovládacím panelu se zobrazují rozpisy rozpočtu, přidělení kanálů a požadavky na kampaně, takže během několika sekund získáte jak celkový přehled, tak detailní informace. Sleduje také, co je naplánováno a jaké jsou výsledky na platformách jako YouTube, Instagram a Mailchimp.
📌 Ideální pro: Vedoucí marketingových týmů a manažeři agentur v kontaktu s klienty, kteří chtějí koordinovat propagační strategie a prezentovat přehledné aktualizace vedoucím pracovníkům nebo klientům.
9. Šablona pro uvedení produktu na trh
prostřednictvím Monday.com
Šablona marketingového plánu Monday.com funguje jako vaše řídící centrum pro vše od vývoje zpráv až po PR oznámení a realizaci kampaní.
V horní části nabízí dashboard rychlou kontrolu stavu: celkový pokrok, CTR, výdaje a rozložení kanálů (s praktickým výsečovým grafem). Následně vám zobrazení časové osy umožní přiblížit si fáze kampaně, které jsou barevně označeny podle stavu, jako například Pracujeme na tom, Naplánováno nebo Spuštění.
📌 Ideální pro: Produktové marketéry, manažery uvedení produktů na trh a mezifunkční týmy.
🧠 Zajímavost: Společnost Subaru zjistila, že mnoho jejích zákazníků jsou milovníci psů. Celá jejich kampaň proto zobrazovala psy řídící vozy Subaru, připoutané bezpečnostními pásy a vydávající se na výlety. To zvýšilo prodej i oblibu značky.
10. Šablona pro komunikaci a PR
prostřednictvím Monday.com
Šablona marketingového plánu Monday.com nahrazuje roztříštěné dokumenty a přeplněnou doručenou poštu přehlednou tabulkou, která vám ukáže, kdo co má na starosti, v jakém stavu je každá tisková zpráva nebo prezentace a kdy je její termín.
Navíc obsahuje sloupce pro klíčové podrobnosti, jako je stav, vlastník, termíny a kanály, takže můžete spravovat vše od kampaní influencerů a PR kampaní až po interní komunikaci a prohlášení vedení.
📌 Ideální pro: Komunikační týmy, profesionály z PR agentur a vedoucí pracovníky značek.
Omezení Monday.com pro marketingové projekty
Monday.com sice nabízí marketingové šablony, které vám pomohou začít, ale jakmile se do nich ponoříte, možná zjistíte, že neposkytují dostatečnou flexibilitu ani hloubku, kterou skutečné kampaně potřebují.
Zde se začínají projevovat omezení. 👇
- Nedostatečná validace vstupů ztěžuje zadávání dat. Nelze vyžadovat vyplnění určitých polí ani omezit hodnoty (např. nastavit minimální nebo maximální hodnotu), což často vede k nekonzistentním nebo neúplným informacím.
- Ovládací prvky oprávnění jsou stále příliš základní. Nelze skrýt konkrétní pole před určitými uživateli ani přiřadit podrobná oprávnění k úpravám, což způsobuje problémy s přístupem, bezpečností a transparentností.
- Uživatelské rozhraní není vždy intuitivní; ačkoli je platforma vizuálně přehledná, noví uživatelé se často cítí zahlceni a rozložení nelze přizpůsobit tak, aby odpovídalo pracovním postupům vašeho týmu.
- Nastavení je časově náročné, což znamená, že týmy často vyžadují více školení, než se očekávalo, což zpožďuje zapracování nových zaměstnanců.
- S rozvojem vašeho podnikání se stává škálování náročnější, protože jeho rigidní šablony a omezená flexibilita ztěžují správu komplexních, mezifunkčních pracovních postupů.
🔍 Věděli jste? V 90. letech se v reklamě na kampaň „Pepsi Points“ společnosti Pepsi objevil stíhací letoun za sedm milionů bodů. Někdo skutečně nasbíral potřebný počet bodů a pokusil se o něj požádat, ale poté, co mu společnost Pepsi odmítla letoun vydat, ji zažaloval.
Alternativní šablony marketingových plánů Monday.com
Když týmy potřebují větší flexibilitu, lepší sledování kampaní a plynulejší způsob spolupráce, ClickUp se stává jasnou volbou. Je to aplikace pro práci, která zvládne vše od marketingové strategie na vysoké úrovni až po každodenní úkoly související s obsahem.
A díky šablonám navrženým pro skutečné marketingové pracovní postupy můžete plánovat, provádět a přizpůsobovat se, aniž byste něco zmeškali.
Zde je názor jednoho uživatele:
S ClickUp můžeme ukázat, co se děje s našimi marketingovými iniciativami v regionálním nebo kampani. To zahrnuje pohled na to, jaké typy aktivit provádíme a do jaké fáze funnelu jsme je zařadili. Tímto způsobem může vrcholový management snadno získat přehled o stavu projektu.
S ClickUp můžeme ukázat, co se děje s našimi marketingovými iniciativami v regionálním nebo kampani. To zahrnuje pohled na to, jaké typy aktivit provádíme a do jaké fáze funnelu jsme je zařadili. Tímto způsobem může vrcholový management snadno získat přehled o stavu projektu.
Pojďme se nyní blíže podívat na možnosti šablon marketingových plánů ClickUp!
1. Šablona marketingového plánu ClickUp
Šablona marketingového plánu ClickUp poskytuje přehlednou strukturu s barevným kódováním, která vizualizuje priority napříč kampaněmi, cíli a časovými osami. Díky tomu lze snadno sledovat pokrok klíčových iniciativ, jako je zvýšení návštěvnosti webu, posílení přítomnosti značky a zlepšení uživatelské zkušenosti.
Každý úkol obsahuje pole pro termíny, čtvrtletí, stav, úroveň úsilí a kanály dopadu (například sociální média, webové stránky nebo mobilní zařízení), což poskytuje komplexní 360° pohled na vaši marketingovou strategii. Díky integrovaným štítkům pro úsilí a typ úkolu (například Klíčové výsledky) se váš tým může soustředit na to, co zvyšuje výkonnost.
📌 Ideální pro: Marketingové manažery, vedoucí týmů a profesionály z agentur, kteří chtějí plánovač kampaní typu plug-and-play.
2. Šablona marketingového plánu událostí ClickUp
Šablona marketingového plánu ClickUp Event je praktický systém založený na fázích, který je navržen tak, aby zajistil soulad celé vaší kampaně, od prvního e-mailu až po závěrečné zprávy o výnosech. Rozděluje vaši práci do tří intuitivních fází: plánování, implementace a hodnocení.
Tato šablona je obzvláště užitečná díky tomu, jak jasně přiřazuje odpovědnosti, a to až na konkrétní role, jako je specialista na komunikaci nebo specialista na marketingové akce, a kombinuje je s přehledem rozpočtu pro jednotlivé úkoly. Budete vědět, kdo co dělá, do kdy a kolik bylo utraceno (nebo ušetřeno).
📌 Ideální pro: vedoucí marketingu akcí, manažery značek a komunikační týmy, které plánují multikanálovou propagaci akcí.
💡 Tip pro profesionály: Přejděte rovnou k části o positioning, než se pustíte do čehokoli jiného. Určete, jaké pocity chcete u publika kampaní vyvolat, a nechte tento tón řídit zbytek plánu. Zajistí to větší soudržnost mezi sděleními, kanály a prostředky.
3. Šablona pro správu marketingových kampaní ClickUp
Šablona ClickUp pro správu marketingových kampaní je flexibilní, vizuálně orientovaný způsob organizace kampaní ve všech fázích. Díky úkolům seskupeným podle fáze (Plánování, Produkce, Spuštění, Hodnocení, Udržení) získá váš tým jasný přehled o tom, co je třeba udělat, kdo je za to zodpovědný a kdy je termín splnění.
Každá karta je přehledně označena marketingovými kanály (např. sociální média nebo interní), týmy (marketingový tým, tým sociálních médií) a typy výstupů, což pomáhá snížit nejednoznačnost a zvýšit soulad v týmu. Můžete dokonce přidat podúkoly pro větší detailnost.
📌 Ideální pro: Marketingové manažery, vedoucí týmů a agentury koordinující vícefázové kampaně.
4. Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp
Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp je praktický nástroj pro plánování poutavých příspěvků na celý měsíc. Uspořádá vaše nápady na kampaně do jednoho přehledu, díky čemuž je velmi snadné sledovat typy příspěvků, témata (od Valentýna a Měsíce černé historie až po Super Bowl Friday), termíny a připojené soubory.
Tato šablona se hodí zejména pro sezónní a kulturně relevantní kampaně. Je již strukturována podle názvů příspěvků a dat publikování, což vašemu týmu umožní rychle začít, místo aby každý týden začínali od nuly.
📌 Ideální pro: Správce sociálních médií, tvůrce obsahu nebo marketingové asistenty, kteří potřebují jednoduchou, připravenou šablonu pro plánování, sledování a organizování denních příspěvků.
🧠 Zajímavost: Sociální tým KFC sledoval na Twitteru přesně 11 lidí (protože 11 bylinek a koření, chápete?): pět Spice Girls a šest mužů jménem Herb. Když někdo objevil tento jemný vtip, stal se virálním a vynesl miliony na reklamě.
5. Šablona marketingového akčního plánu ClickUp
Šablona marketingového akčního plánu ClickUp vám nabízí strukturovaný, cílený způsob, jak uvést vaše marketingové strategie do života.
Je založen na rámci SMART (konkrétní, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově ohraničený) a pomáhá vám naplánovat kampaně s jasným záměrem a přehledným provedením. Tato šablona je ideální pro týmy, které chtějí propojit důvod kampaně s jejím provedením.
📌 Ideální pro: vedoucí marketingových týmů, projektové manažery nebo konzultanty, kteří potřebují šablonu marketingového plánu zaměřeného na cíle.
6. Šablona strategického marketingového plánu ClickUp
Šablona strategického marketingového plánu ClickUp je založena na metodice OKR (cíle a klíčové výsledky) a nabízí strukturovaný přístup k sladění vašich marketingových aktivit s měřitelnými výsledky. Usnadňuje definování hlavních cílů, jako je rebranding společnosti, a jejich rozdělení na realizovatelné klíčové výsledky, které lze sledovat podle čtvrtletí a pomocí ukazatele pokroku.
Získáte také přehled v reálném čase o tom, co je na dobré cestě, v ohrožení nebo již splněno, takže můžete rychle identifikovat překážky a upravit kurz před uplynutím termínu.
📌 Ideální pro: Strategické marketingové vedoucí, CMO a týmy pro růst, které spravují vysoké cíle s měřitelnými výsledky napříč kampaněmi, obsahem a digitálními kanály.
🎥 Přestaňte improvizovat kampaně, toto krátké video vám v 5 krocích a pomocí šablony typu plug-and-play ukáže, jak stanovit měřitelné cíle, vytvořit kalendář kampaní, definovat ICP, sledovat KPI v reálném čase a udržet svůj tým v souladu. Zůstaňte až do konce a seznámíte se s RACE, jednoduchým rámcem, který zajistí budoucnost vaší strategie.
7. Šablona plánu obsahového marketingu ClickUp
Šablona ClickUp Content Marketing Plan vám nabízí chytrý systém s barevným kódováním, pomocí kterého můžete naplánovat, jaký obsah vytváříte, kam směřuje a kdy bude zveřejněn.
Ať už píšete blogové příspěvky, navrhujete plakáty, upravujete videa nebo publikujete infografiky, tato šablona vám pomůže vše roztřídit podle typu obsahu, platformy, oddělení a dokonce i orientace rozvržení.
Vše je organizováno podle měsíců, takže získáte rychlý přehled o kampaních podle času, kanálu (jako Instagram, Facebook, LinkedIn a YouTube) a cíle, ať už jde o propagaci, vzdělávání nebo zapojení.
📌 Ideální pro: Správce obsahu, kreativní vedoucí a mezifunkční marketingové týmy.
🔍 Věděli jste, že... V Jižní Koreji nainstalovala společnost Dunkin’ v hromadné dopravě v Soulu zařízení zvané „Flavor Radio”, které při přehrávání jejich rádiového jinglu rozprašovalo vůni donutů. Kreativní marketingové plány v té nejlepší podobě.
8. Šablona plánu obsahu ClickUp
Šablona ClickUp Content Plan je výkonný vizuální plánovač pro marketingové specialisty, kteří spravují více kampaní najednou.
Každý blok kalendáře přehledně zobrazuje název obsahu, stav schválení (např. Schváleno, Pozastaveno, Vyžaduje kontrolu), typ obsahu (Příspěvek, Blog, Krátký klip, Dlouhé video), požadované materiály (infografiky, krátké klipy atd. ) a pilíř obsahu, do kterého spadá (např. návody, tipy pro uživatele, produkty nebo týdenní témata).
📌 Ideální pro: Marketingové manažery, týmy sociálních médií a stratégy obsahu, kteří chtějí mít přehled o týdenních nebo měsíčních výstupech.
9. Šablona e-mailové marketingové kampaně ClickUp
Šablona e-mailové marketingové kampaně ClickUp je strategický rámec pro plánování e-mailových kampaní s vysokou konverzí. Rozděluje váš pracovní postup na snadno proveditelné dílčí úkoly, jako je plánování cíle, psaní poutavých nadpisů, stručnost textu a vkládání vizuálních prvků.
Jasné položky kontrolního seznamu marketingové kampaně zajišťují konzistenci napříč kampaněmi, ať už cílíte na potenciální zákazníky, stávající zákazníky nebo se snažíte znovu zaujmout své publikum.
📌 Ideální pro: E-mailové marketéry, majitele malých podniků a týmy zabývající se obsahem, které chtějí zefektivnit tvorbu kampaní a zároveň zvýšit zapojení a konverze.
10. Šablona plánu reklam ClickUp
Šablona ClickUp Ads Schedule je efektivní plánovací nástroj určený k organizaci vašich reklamních aktivit napříč různými marketingovými kanály.
Úkoly jsou přehledně seskupeny podle typu marketingu (sociální média, tisk, výzkum, lokální) a každý záznam obsahuje klíčové podrobnosti kampaně, jako jsou datum zahájení a termín dokončení, stav (otevřeno, schváleno, dodáno, zamítnuto), fiskální čtvrtletí a konkrétní marketingový cíl.
📌 Ideální pro: Marketingové koordinátory, manažery reklamy a mezifunkční týmy, které potřebují centralizovaný přehled všech kontaktních bodů kampaně.
💡 Tip pro profesionály: Zvýrazněte, co nebude provedeno. Většina šablon se ptá, co je zahrnuto, ale přidání řádku pro věci, které jsou záměrně vynechány (například „Žádná propagace influencerů“ nebo „Žádná kampaň s předčasným přístupem“), pomáhá sladit očekávání a zabránit rozšiřování rozsahu.
11. Šablona pro branding ClickUp
Šablona ClickUp Branding Template rozděluje proces plánování do jasných fází, jako jsou Onboarding a Briefing, z nichž každá obsahuje předdefinované úkoly, které zefektivňují spolupráci mezi týmy.
Díky jasně definovaným rolím, jako jsou projektový manažer a finance, přiřazeným k úkolům a schválením označeným barevnými kódy (např. interní vs. schválení klientem), je navržen tak, aby podporoval jak kreativní, tak administrativní pracovní postupy.
📌 Ideální pro: Marketingové manažery, vedoucí týmů a profesionály z agentur, kteří potřebují zjednodušené řešení pro organizaci brandingových kampaní.
12. Šablona pro prodejní a marketingový plán ClickUp
Šablona ClickUp pro prodejní a marketingový plán vám pomůže sladit cíle v oblasti příjmů s tržními trendy a realizovatelnými úkoly. Uspořádá vaši prodejní a marketingovou strategii do logických kategorií, jako jsou cíle v oblasti příjmů, akční položky, profil kupujícího, PEST analýza a konkurenční analýza.
Každá karta obsahuje relevantní data, vizuální prvky a dílčí úkoly, díky čemuž je vizuálně atraktivní a praktická pro mezifunkční plánování. Nejenže vám řekne, co máte dělat, ale také vám pomůže pochopit, proč to děláte, a to díky prvkům, jako je sledování ekonomických trendů a výzkum konkurence, které jsou přímo začleněny do pracovního postupu.
📌 Ideální pro: Marketingové manažery, vedoucí týmů a profesionály z agentur, kteří vytvářejí prodejní a kampaní strategie založené na datech.
📮 ClickUp Insight: 55 % manažerů vysvětluje „proč“ marketingových projektů tím, že propojuje úkoly s většími výzvami nebo cíli.
To znamená, že 45 % lidí, kteří upřednostňují proces před účelem, může vést k nedostatku motivace a elánu mezi členy týmu. I ti nejvýkonnější zaměstnanci potřebují vidět, jak je jejich práce důležitá, a najít smysl v tom, co dělají.
Je čas překlenout propast. Propojte jednotlivé úkoly s obecnými cíli a záměry v ClickUp. Využijte vestavěné vztahy a závislosti, abyste ukázali, jak každý úsilí přispívá k celkovému obrazu, a úkoly tak budou mít větší smysl pro všechny členy vašeho týmu.
💫 Skutečné výsledky: Cartoon Network využilo funkce ClickUp pro správu sociálních médií, aby dokončilo publikování obsahu o čtyři měsíce dříve a spravovalo dvakrát tolik sociálních kanálů se stejným počtem zaměstnanců.
13. Šablona marketingového kalendáře ClickUp
Šablona marketingového kalendáře ClickUp poskytuje komplexní vizuální přehled vašeho marketingového plánu tím, že organizuje úkoly, termíny a události v intuitivním formátu kalendáře. Navíc zvyšuje produktivitu díky automatizaci pracovních postupů a aktualizacím průběhu kampaně v reálném čase.
Jeho design podporuje proaktivní plánování a zajišťuje efektivní koordinaci všech prvků marketingové kampaně.
📌 Ideální pro: Marketingové týmy, stratégy obsahu a manažery kampaní.
Vytvářejte úspěšné marketingové kampaně s ClickUp
I přes rostoucí knihovnu marketingových šablon Monday.com se můžete dostat do slepé uličky, zejména pokud potřebujete větší flexibilitu, hlubší přizpůsobení nebo chytřejší automatizace.
V tom vyniká ClickUp.
Jedná se o plně přizpůsobitelný pracovní prostor vytvořený na podporu všech druhů marketingových pracovních postupů, od plánování kampaní a kreativní produkce až po časové osy spuštění a sledování výkonu. Získáte šablony marketingových plánů připravené k použití a svobodu vytvářet si vlastní procesy podle svých představ.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ještě dnes! ✅