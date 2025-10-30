11 nejlepších alternativ Survicate pro zpětnou vazbu od zákazníků a průzkumy

Více než polovina vašich zákazníků po špatné zkušenosti mlčí – a toto mlčení stojí víc než jednoho nespokojeného uživatele. Skrývá vzorce, zpomaluje růst a nutí vás činit rozhodnutí na základě dohadů.
Řešením vždy bylo sbírat zpětnou vazbu od zákazníků, než se věci zhorší.
Nástroje jako Survicate pomáhají tyto mezery vyplnit funkcemi, jako je logika průzkumu a vícekanálová distribuce. Není to však jediná možnost a nemusí být pro váš tým nejvhodnější.
Ať už hledáte lepší ceny, hlubší poznatky nebo intuitivnější prostředí, existuje spousta silných alternativ. Zde jsou nejlepší alternativy Survicate, které vám pomohou shromažďovat zpětnou vazbu, zvyšovat spokojenost a činit jistější rozhodnutí o produktech.
🎯 V tomto průvodci najdete:
- Nástroje, které jdou nad rámec průzkumů – myslete na sentimentální AI + informace v reálném čase
- Možnosti pro týmy všech velikostí a rozpočtů
- Cílené pracovní postupy pro přeměnu zpětné vazby na rozhodnutí
Proč byste měli hledat alternativu k Survicate?
Jak vysvětluje uživatel Survicate:
Kdyby měl pokročilejší funkce a pokročilé analytické nástroje, mohli bychom jej použít i pro komplexní průzkumy.
Survicate je sice skvělý pro základní online průzkumy, ale pro firmy, které chtějí komplexní správu reputace, nestačí. Zde je několik problémů, na které můžete při používání tohoto nástroje narazit:
- Omezené možnosti průzkumu: Omezení typů a formátů otázek může snížit flexibilitu při provádění rozmanitých nebo složitých průzkumů.
- Výzvy v oblasti cílení na publikum: Omezené možnosti filtrování ztěžují oslovení konkrétních segmentů zákazníků pro cílenou zpětnou vazbu.
- Problémy s výkonem: Příležitostné zpoždění nebo prodlevy mohou narušit efektivní úpravy a správu více průzkumů.
- Omezené možnosti přizpůsobení: Méně možností designu a brandingu ztěžuje přizpůsobení průzkumů identitě vaší značky.
- Základní analytika: Chybí pokročilé nástroje pro vytváření reportů a funkce, jako je analýza sentimentu napříč více kanály.
- Omezená škálovatelnost: Vhodnější pro malé a střední týmy, pro větší organizace může být nedostatečná.
- Cenové otázky: Nabízí méně funkcí než konkurence se srovnatelnými cenami, což pro některé uživatele znamená nižší nákladovou efektivitu.
Alternativy k Survicate v kostce
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Všechny velikosti týmů (jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky)
|Formuláře pro zpětnou vazbu s automatizací, podmíněnou logikou, poznatky založenými na umělé inteligenci a nástroji pro spolupráci týmů.
|Plán zdarma navždy; možnost přizpůsobení pro podniky
|Typeform
|Kreativní týmy
|Interaktivní uživatelské rozhraní a personalizované otázky
|Placené tarify začínají na 29 $; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Qualtrics
|Podniky
|Vlastní logika pro vkládání průzkumů do webových stránek, integrace Google Analytics a analýza Stats iQ a Text iQ s využitím AI a ML.
|Ceny na míru
|Google Forms
|Jednotlivci a malé podniky
|Flexibilní nástroj pro tvorbu formulářů, funkce personalizace, integrované nástroje pro vizualizaci dat
|Bezplatný tarif; možnost přizpůsobení pro podniky
|SurveyMonkey
|Malé a střední podniky
|Databáze otázek, logika průzkumu, vícejazyčná podpora a integrované analytické nástroje
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 11 USD.
|Jotform
|Malé a střední podniky
|Integrace plateb, funkce automatizace a soulad s normou HIPAA
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 $.
|Zoho Survey
|Střední podniky
|Vícejazyčná podpora, distribuce e-mailů, reportování v reálném čase a integrace CRM.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 $.
|GetFeedback
|Střední a velké podniky
|Nástroj pro tvorbu pomocí drag-and-drop, sledování NPS, integrace Salesforce a průzkumy optimalizované pro mobilní zařízení.
|Ceny na míru
|Forms. app
|Jednotlivci a malé podniky
|Nástroj pro tvorbu formulářů bez nutnosti programování, seznamy produktů a podpora plateb
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 $.
|ProProfs Survey Maker
|Malé podniky a kreativní týmy
|Přizpůsobitelné šablony, logika bodování a větvení, analýzy v reálném čase a integrace
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 $.
|Formstack
|Střední a velké podniky
|Elektronické podpisy, automatizace pracovních postupů a funkce šifrování dat
|Placené tarify začínají na 99 $.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy Survicate, které můžete použít
Investice do správného nástroje pro zákaznický servis je nejjednodušší způsob, jak zajistit prosperitu vašeho týmu CS. Pojďme se podívat na nejlepší nástroje pro vytváření průzkumů a online formulářů, které mohou zlepšit uživatelský zážitek díky získaným poznatkům.
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelné vytváření formulářů, sběr dat a správu zpětné vazby)
ClickUp, první konvergovaný AI pracovní prostor, funguje jako společný referenční bod pro podniky, marketéry a produktové týmy. Jedná se o plnohodnotnou platformu pro produktivitu, která zajišťuje organizaci spolupráce, pracovních postupů a důležitých dat.
Přizpůsobitelná funkce formulářů ClickUp umožňuje uživatelům snadno vytvářet značkové průzkumy zpětné vazby pomocí rozhraní drag-and-drop, které podporuje širokou škálu typů polí (text, rozevírací seznamy, hodnocení a další).
Ať už sbíráte zpětnou vazbu po nákupu, provádíte průzkumy NPS nebo shromažďujete návrhy na vylepšení produktů, můžete všechny otázky přizpůsobit své cílové skupině.
Na rozdíl od rigidních nástrojů pro průzkumy se tyto formuláře přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu a okamžitě propojí odeslané údaje s úkoly, které lze okamžitě realizovat. Už žádné kopírování a vkládání dat z jedné platformy do druhé ani problémy s importem souborů. Tato přímá integrace s ClickUp Task Management zefektivňuje správu zpětné vazby a každý zákaznický příspěvek promění v úkol, který lze sledovat.
Chcete-li sdílet svůj formulář, ať už za účelem shromažďování zpětné vazby od zákazníků, návrhů na produkty nebo hodnocení spokojenosti, stačí jej jednoduše sdílet prostřednictvím odkazu nebo vložit do webové stránky.
Formulář ClickUp Form View slouží také jako vaše velitelské centrum.
Nachází se přímo ve vaší liště zobrazení, postranní liště nebo centru formulářů, takže můžete vytvářet a spravovat formuláře přímo z projektu, na kterém pracujete. Nemusíte opouštět svůj pracovní postup, abyste aktualizovali průzkum nebo spustili nový. Je to plynulé a flexibilní řešení, které přináší formuláře pro zpětnou vazbu přímo do centra vašich každodenních operací.
Jakmile začnou přicházet odpovědi, budete potřebovat systém, který umí víc než jen ukládat data. Vyzkoušejte ClickUp Automations + AI Agents, vašeho neúnavného vedoucího provozu.
Chcete okamžitě přiřadit úkoly týkající se průzkumu vlastníkovi produktu? Upozornit oddělení zákaznické podpory, když skóre klesne pod určitou hranici? Automatizovat další kroky na základě sentimentu? Snadné. Automatizace Agentic v ClickUp zajišťuje, že váš tým zůstane pohotový, aniž by se utopil v manuální práci.
Tato automatizace nejen šetří čas, ale také zajišťuje, že zpětná vazba je směrována správným členům týmu a je rychle zpracována, což zvyšuje celkovou efektivitu pracovního postupu.
Chcete-li získat celkový přehled, využijte svého stratéga: ClickUp Dashboards. Shromažďuje informace z vašich formulářů, úkolů a časových os, což vám umožňuje vizualizovat názory zákazníků, dobu odezvy týmu nebo stav následných kroků.
Přidejte karty pro výsledky průzkumů, trendy nebo dodržování SLA a získáte živý přehled o celém svém ekosystému zpětné vazby.
Nyní přidáme do provozu trochu umělé inteligence. ClickUp Brain umožňuje týmům rychle získávat praktické poznatky z velkého množství dotazníků zpětné vazby na webových stránkách a online průzkumů, což vede k lepším rozhodnutím o produktech a službách. To vše ve vašem pracovním prostoru.
S ClickUp Brain MAX získáte přístup k pokročilým modelům umělé inteligence, funkci Talk-to-Text, podrobnější analytice a výkonnější automatizaci, což vám umožní analyzovat komplexní zpětnou vazbu ve velkém měřítku, generovat podrobné zprávy a automatizovat sofistikované pracovní postupy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Upravte otázky ve formuláři na základě průzkumů v rámci produktu a zajistěte tak relevantnější zážitek díky podmíněné logice.
- Vytvořte vlastní pole ve formulářích ClickUp a získejte přesně ty informace, které potřebujete.
- Přidejte vizuální prvky v souladu s vašimi otázkami pomocí informačních bloků a popisů otázek.
- Analyzujte odeslané formuláře v reálném čase, shrňte zákaznickou cestu, identifikujte společná témata a zdůrazněte kritické problémy pomocí poznatků umělé inteligence.
- Spravujte hlášení chyb, požadavky na funkce, retrospektivy sprintů a zpětnou vazbu k interním procesům pomocí přizpůsobitelných formulářů pro softwarové týmy.
- Odešlete formulář pomocí mobilní aplikace ClickUp
Omezení ClickUp
- Pro začátečníky může být naučení se používání složitější.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze TrustRadius uvádí:
Naše týmy použily formuláře a šablony ke standardizaci některých pracovních postupů. Využili jsme také vestavěnou automatizaci k usnadnění některých pracovních postupů, zejména tam, kde vlastní pole shromažďují informace, které mohou pomoci určit, komu by měla být úkol přidělen. Nakonec jsme také využili integraci e-mailů a funkce API k automatickému generování úkolů, když některé platformy upozorňují na možné problémy s výkonem nebo je zobrazují.
💡 Tip pro profesionály: Chcete, aby za vás psal ChatGPT? Nebo potřebujete, aby Claude pracoval na nějakém kódu? V pracovním prostoru ClickUp můžete přepínat mezi různými modely LLM!
2. Typeform (nejlepší pro interaktivní sběr dat)
Pokud vám Survicate připadá příliš utilitární, Typeform nabízí propracovanější a uživatelsky přívětivější alternativu. Jeho rozložení s jednou otázkou najednou vytváří přirozený konverzační tok na jakémkoli zařízení, což zvyšuje zapojení a kvalitu odpovědí.
Analytické nástroje tohoto nástroje založené na umělé inteligenci zkoumají nálady, chování a záměry a pomáhají vám pochopit, co uživatelé říkají a proč. Je to také solidní alternativa k Jotform pro týmy, které chtějí zjednodušit průzkumy, aniž by obětovaly přehled.
Nejlepší funkce Typeform
- Odesílejte odeslané formuláře a interakce jako události v Google Analytics.
- Přidejte své vlastní logo a značku a vytvořte identitu své společnosti.
- Získejte podrobnou analýzu průzkumu s průměrnými a nejoblíbenějšími odpověďmi.
Omezení Typeform
- Jeho automatické nastavení e-mailů je neohrabané.
- Rozsáhlé přizpůsobení nad rámec poskytovaných šablon průzkumů je omezené.
Ceny Typeform
- Core Basic: 29 $/měsíc na uživatele
- Core Plus: 59 $/měsíc pro 3 uživatele
- Hlavní činnost: 99 $/měsíc za 5 uživatelů
- Core Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeform?
Používám typeform k prověřování nových klientů. Velmi mi to pomáhá, protože nemusím klást otázky fyzicky na typeformu. Mohu třídit klienty a prohlížet data, která mi pomáhají s marketingem.
📖 Přečtěte si také: Jak žádat o zpětnou vazbu a recenze, abyste zlepšili své dovednosti
3. Qualtrics (nejlepší pro identifikaci a řešení frustrace zákazníků v reálném čase)
Ne každý zákazník vám řekne, když je něco v nepořádku, ale jeho chování vám to prozradí.
Rozzuřené klikání, chaotické posouvání nebo opuštění formuláře v polovině mohou být známkou frustrace. Qualtrics AI detekuje toto chování a identifikuje, kdy mají uživatelé potíže. Můžete identifikovat problém v reálném čase a naplánovat řešení.
Qualtrics také generuje prediktivní poznatky o celé uživatelské cestě tím, že propojuje jednotlivé body. Můžete sledovat sentiment od první návštěvy webových stránek až po poslední volání na podporu. To umožňuje týmu vizualizovat komplexní obraz, což vede k udržení zákazníků, loajalitě a vylepšení produktů.
Nejlepší funkce Qualtrics
- Vložte průzkumy do své webové stránky pomocí přizpůsobené logiky zobrazení, která spouští otázky na základě chování uživatelů.
- Integrujte službu Google Analytics a sledujte v reálném čase zapojení do průzkumu, míru opuštění a chování uživatelů.
- Implementujte funkce umělé inteligence a strojového učení pomocí StatsiQ pro komplexní statistickou analýzu a Text iQ pro interpretaci otevřené zpětné vazby.
Omezení Qualtrics
- Komunikace se zaměstnanci zákaznického servisu může být náročná.
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů
Ceny Qualtrics
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Qualtrics?
Platforma Qualtrics nabízí široké integrační možnosti s různými systémy SAP i jinými systémy a různé komunikační kanály pro distribuci průzkumů.
👀 Věděli jste, že: 81 % spotřebitelů považuje umělou inteligenci za nezbytnou součást moderního zákaznického servisu.
4. Google Forms (nejlepší pro vytváření formulářů v rámci ekosystému Google)
Jste již hluboce zakořeněni v ekosystému Google?
Google Forms je nejlepší volbou pro bezplatný a jednoduchý sběr dat. Díky hladké integraci s Google Drive jsou vaše formuláře snadno přístupné, editovatelné a sdílené.
Chytrá pravidla pro ověřování dat zabraňují uživatelům v zadávání neplatných nebo neúplných dat, což vám ušetří čas při pozdějším kontrolování a čištění odpovědí. Díky vestavěným pravidlům můžete nastavit automatické kontroly pro ověřování konkrétních vstupů na základě požadovaného typu dat.
Nejlepší funkce Google Forms
- Nabídněte zákazníkům možnost vytvářet, upravovat a odpovídat na formuláře Google Forms z jakéhokoli zařízení, které jim vyhovuje.
- Vyberte si z několika typů otázek, přetahujte prvky a použijte vybrané motivy.
- Vytvářejte jednoduché výsečové grafy, sloupcové grafy a spojnicové grafy, abyste vizualizovali odpovědi z průzkumů a získali přehled o svých datech, abyste mohli posoudit trendy a vzorce.
Omezení Google Forms
- Knihovna šablon průzkumů je omezená.
- Chybí inteligentní návrhy, logické přeskakování a větvení.
Ceny Google Forms
- Zdarma
- Formuláře pro práci: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (více než 10 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Forms?
Líbí se mi možnost snadno vytvářet formuláře pro externí i interní potřeby.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit průzkum pomocí Google Forms
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá nástroje AI pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně.
A co umělá inteligence v práci? Díky centralizované umělé inteligenci, která podporuje všechny aspekty řízení projektů, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací, stejně jako 60,2 % uživatelů ClickUp!
Podívejte se, jak to funguje. 👇🏼
5. Survey Monkey (nejlepší pro shromažďování podrobných informací)
Formuláře SurveyMonkey využívají tři mechanismy: logiku přeskočení, piping a logiku převrácení.
Skip Logic nasměruje respondenty pouze k relevantním otázkám na základě jejich předchozích odpovědí, čímž eliminuje zbytečné kroky a zlepšuje průběh průzkumu. Piping jde ještě dále a přenáší odpovědi do následujících otázek, čímž vytváří dynamický, personalizovaný zážitek, který připomíná spíše konverzaci.
A konečně, Flip Logic náhodně řadí odpovědi, aby minimalizoval zaujatost a zajistil, že pořadí možností neovlivní způsob, jakým respondenti odpovídají na otázky s hodnocením nebo výběrem z více možností.
Nejlepší funkce Survey Monkey
- Sledujte odpovědi, prohlížejte si živé statistiky účasti a monitorujte míru dokončení, abyste získali přehled v reálném čase.
- Porovnávejte historická data, sledujte změny v čase a porovnávejte výsledky s průmyslovými standardy nebo interním výkonem.
- Vytvářejte sloupcové grafy, výsečové grafy, teplotní mapy a grafy trendů, které usnadňují interpretaci složitých dat.
- Vyberte si z více než 400 šablon SurveyMonkey a rychle vytvořte průzkumy pro zpětnou vazbu od zákazníků, zapojení zaměstnanců, průzkum trhu a další.
Omezení Survey Monkey
- Problémy s prodlevami tohoto nástroje mohou ztěžovat vyplnění dotazníku.
- Neinformuje zákazníky, pokud vyplnili průzkum bez upgradu cenového plánu.
Ceny Survey Monkey
- Základní: Zdarma
- Individuální standardní měsíční tarif: 11 $/měsíc
- Individuální výhoda Roční: 24 $/měsíc
- Individuální roční předplatné Premier: 59 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Survey Monkey
- G2: 4,4/5 (více než 22 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SurveyMonkey?
Oceňuji, jak snadné je vytvářet a distribuovat průzkumy s minimálním úsilím. Díky rozhraní typu drag-and-drop je vytváření průzkumů hračkou i pro lidi bez technického zázemí.
6. Jotform (nejlepší pro offline sběr dat)
Jotform je výkonná alternativa Survicate, která vyniká snadným vytvářením vysoce přizpůsobitelných průzkumů zpětné vazby od zákazníků a online formulářů.
Nabízí tisíce plně přizpůsobitelných šablon průzkumů, pokročilé možnosti designu včetně vlastního CSS a intuitivní nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop, díky čemuž můžete průzkumy přizpůsobit své značce a konkrétním potřebám.
Je to také skvělá alternativa k SurveyMonkey, protože pro sběr dat nevyžaduje připojení k internetu. Tento nástroj umožňuje vašim zákazníkům vyplňovat formuláře, vkládat podpisy a odesílat odpovědi offline. Jakmile se znovu připojí k internetu, všechna data se automaticky synchronizují.
Nejlepší funkce Jotform
- Stáhněte si zachycenou zpětnou vazbu v různých formátech (CSV, Excel, PDF) pro účely reportingu, analýzy nebo uložení.
- Zabezpečte formulář pomocí bezpečnostní funkce Kiosk Mode, abyste zabránili předčasnému opuštění stránky a zajistili nepřerušované a kontrolované shromažďování zpětné vazby.
- Automatizujte předplatné, členství a splátkové platby pro bezproblémový výběr příjmů.
Omezení Jotform
- Nemáte přílišnou kontrolu nad designem šablon průzkumů.
- Vytváření poboček může být výzvou
Ceny Jotform
- Starter: Navždy zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc
- Silver: 49 $/měsíc
- Gold: 129 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
🧠 Zajímavost: Značky, které investují do personalizace, mají o 71 % vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou vyšší loajality zákazníků.
7. Zoho Survey (nejlepší pro překlad otevřených odpovědí v průzkumech)
Zákazník ze Španělska zanechá podrobnou recenzi produktu ve španělštině, kterou dodavatel ve Francii okamžitě obdrží ve francouzštině díky překladu odpovědí v Zoho Survey. Automaticky překládá krátké odpovědi, podrobná vysvětlení a maticové vstupy do vámi zvoleného jazyka.
Zoho také nabízí širokou škálu typů otázek a pokročilou logiku průzkumu, což umožňuje komplexnější a cílenější sběr zpětné vazby ve srovnání se Survicate.
Nejlepší funkce Zoho Survey
- Vytvářejte vícejazyčné průzkumy ve více než 75 jazycích pro vaši rozmanitou zákaznickou základnu.
- Vytvářejte podpůrné tikety z odpovědí v průzkumech pomocí integrace Zoho Desk.
- Použijte pokročilé filtrování a zaměřte se na konkrétní odpovědi pomocí podmínek, jako jsou odpovědi na otázky, demografické údaje nebo vlastní proměnné.
- Získejte hlubší vhled do spokojenosti zákazníků a trendů v jejich zpětné vazbě díky komplexním funkcím pro reporting a analýzu uživatelského výzkumu.
Omezení Zoho Survey
- Po odeslání průzkumu se vaši zákazníci mohou dostat na spamovou reklamu pro Zoho Survey.
- Integrace s CRM systémy třetích stran může být náročná.
Ceny Zoho Survey
- Navždy zdarma
- Základní: 6 $/měsíc na uživatele
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 68 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Survey
- G2: 4,4/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Survey?
Velmi se mi líbí, jak jsou výsledky zobrazeny v přehledných grafech, zprávách a snadno použitelných filtrech. Použil jsem to jak pro interní hodnocení týmu, tak pro formuláře zpětné vazby od zákazníků a vše proběhlo hladce.
8. GetFeedback (nejlepší pro správu zákaznické zkušenosti integrovanou do Salesforce)
Nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků mohou ovlivnit obchodní rozhodnutí a GetFeedback se této vizi přizpůsobuje.
Jakmile jsou odpovědi shromážděny, nástroj je přímo přiřadí k záznamům Salesforce a propojí názory zákazníků se stávajícími daty CRM. Tím se vytvoří přehled o spokojenosti zákazníků v reálném čase.
Týmy pak mohou sledovat trendy v oblasti zákaznické zkušenosti, identifikovat problémové oblasti a měřit přímý dopad zpětné vazby na retenci a tržby.
Nejlepší funkce GetFeedback
- Vizualizujte poznatky pomocí integrovaných analytických nástrojů v panelech Salesforce.
- Spouštějte automatizované pracovní postupy a upozorňujte servisní týmy, aby vyřešily problémy dříve, než se zhorší.
- Zahajte personalizované oslovování nebo vytváření případů přímo v Salesforce, abyste uzavřeli smyčku ohledně obav zákazníků.
Omezení GetFeedback
- Možnosti reportingu a vizualizace jsou omezené.
- Odeslání odkazu na průzkum prostřednictvím e-mailu nebo kampaně vyžaduje dodatečné náklady.
Ceny GetFeedback
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GetFeedback
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Efektivní příklady zpětné vazby od zaměstnanců, které poskytují objektivní informace a zvyšují morálku
9. Forms. app (nejlepší pro tvorbu formulářů s integrovaným e-commerce a automatizací)
Na rozdíl od Survicate, které se zaměřuje především na průzkumy a zpětnou vazbu od zákazníků, aplikace Forms. podporuje transakční pracovní postupy, což ji činí ideální pro firmy, které potřebují více než jen sběr zpětné vazby.
Představte si pekárnu, která prodává dorty na zakázku. Pomocí funkce produktového košíku v aplikaci Forms. může pekárna vytvořit formulář, který obsahuje seznam všech dostupných příchutí, velikostí, náplní a možností zdobení. Zákazníci mohou snadno vybrat své preference, nahrát referenční obrázky svého návrhu a díky vestavěné kalkulačce okamžitě vidět aktualizaci celkové ceny v reálném čase.
Nejlepší funkce aplikace Forms.
- Využijte všechny dostupné funkce bez povinné registrace a získejte plynulý přístup.
- Zobrazujte otázky po jedné pomocí průzkumů se zobrazením jednotlivých kroků pro lepší zapojení.
- Shromažďujte data pouze z konkrétních geografických oblastí pomocí omezení geolokace.
- Využijte více než 5 000 přizpůsobitelných šablon průzkumů a podporu neomezeného počtu průzkumů (u placených tarifů).
Formuláře. Omezení aplikace
- Chybí animované formuláře a bez použití kódu nelze vytvořit podobné formuláře.
- Uživatelé bezplatného režimu nemohou přidat své logo.
Ceny aplikace Forms.
- Navždy zdarma
- Základní: 25 $/měsíc
- Pro: 35 $/měsíc
- Premium: 99 $/měsíc
Formuláře. Hodnocení a recenze aplikace
- G2: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Forms. app?
Své logo můžete přidat i v rámci bezplatného tarifu. Používám jej ke sběru registrací a mohu snadno sledovat celý proces.
10. ProProfs Survey Maker (nejlepší pro pochopení rizik odchodu zákazníků)
ProProfs okamžitě zasílá zákazníkům průzkumy Net Promoter Score (NPS) prostřednictvím e-mailu, vložených webových stránek, vyskakovacích oken v aplikacích a sociálních médií. Jakmile přijdou odpovědi, pokročilé funkce této alternativy Survicate generují denní, týdenní a měsíční zprávy, které pomáhají firmám sledovat trendy v čase.
Díky vizuálním dashboardům mohou firmy rychle analyzovat procenta NPS, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a odhalit potenciální rizika odchodu zákazníků.
Nejlepší funkce nástroje Proprofs Survey Maker
- Definujte, o čem bude váš průzkum, pomocí generátoru formulářů AI a během několika sekund budete mít připravenou šablonu.
- Přiřaďte každé zpětné vazbě od uživatele kladné a záporné hodnoty, abyste mohli vyhodnotit skóre úsilí zákazníků.
- Použijte jej jako software pro průzkumy mezi zaměstnanci a rozdělte je do kategorií propagátorů, pasivních zaměstnanců nebo kritiků, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
- Vytvářejte rychle průzkumy a zároveň je rozsáhle přizpůsobujte tak, aby odpovídaly vzhledu vaší značky.
Omezení nástroje Proprofs Survey Maker
- Knihovna šablon je omezená.
- Zprávy mohou působit poměrně základní ve srovnání s konkurencí.
Ceny nástroje Proprofs Survey Maker
- Navždy zdarma
- Essentials: 39,99 $/měsíc
- Podnikání: 69,99 $/měsíc
- Enterprise: 149,99 $/měsíc (pouze roční plány)
Hodnocení a recenze Proprofs Survey Maker
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Formstack (nejlepší pro automatizaci sběru dat do pracovních postupů firmy)
Formstack se zaměřuje na to, co se děje po shromáždění dat. Integrovaná automatizace, předvyplněné formuláře a dynamická schvalování směrují informace správným osobám, vyplňují dokumenty, spouštějí schvalování a synchronizují se s vašimi systémy.
Například odeslaný formulář s kontaktními údaji je okamžitě přesměrován na určeného obchodního zástupce, zatímco formulář pro přijetí pacienta je přesměrován do vašeho systému záznamů.
Tato alternativa Survicate také podporuje pokročilé funkce, jako je podmíněná logika, dynamické formuláře a hladké vkládání na webové stránky, což usnadňuje navrhování interaktivních průzkumů s vaší značkou, které zvyšují zapojení zákazníků. Jeho intuitivní rozhraní a široké možnosti integrace pomáhají týmům zefektivnit sběr dat a zlepšit přehled o spokojenosti zákazníků.
Nejlepší funkce Formstack
- Automaticky vyplňujte formuláře pomocí existujících dat z CRM nebo jiných systémů, abyste snížili tření a chyby.
- Automatizujte registrace na akce a následnou komunikaci
- Integrujte schvalování, logiku přeskočení a pracovní postupy pro více uživatelů pro efektivní pohyb dat v rámci organizace.
- Vyhovujte odvětvím, která vyžadují přísnou ochranu dat, jako je zdravotnictví, finance a vzdělávání, pomocí šifrování, robustních požadavků SMTP a standardů shody.
Omezení Formstack
- Vytváření rozsáhlejších formulářů může způsobit zpomalení nástroje nebo jeho nefunkčnost.
- Propojení průzkumů v Formstacku s platebním softwarem může být náročné.
Ceny Formstack
- Formuláře: 99 $/měsíc
- Balíček: 299 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Formstack
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 100 recenzí)
👀 Věděli jste, že: Organizace s nejvýkonnějšími programy vzdělávání zákazníků zaznamenávají 20% zlepšení v hodnocení loajality zákazníků.
Vytvářejte online formuláře s nejlepší alternativou k Survicate – ClickUp
Shromažďování názorů zákazníků by nemělo být nudnou povinností.
Správný nástroj pro průzkumy neslouží pouze ke shromažďování zpětné vazby, ale také spravuje pracovní postupy, zlepšuje spolupráci a pomáhá vám proměnit odpovědi v konkrétní kroky.
Survicate sice nabízí spolehlivé funkce, ale nemusí vždy vyhovovat vašim potřebám.
Díky automatizaci založené na umělé inteligenci, flexibilnímu vytváření formulářů a hladké integraci je ClickUp perfektní alternativou k Survicate, vaším všestranným pracovním prostorem pro sběr odpovědí a realizaci projektů.
Shromažďujte poznatky, jednejte podle nich a vylepšujte uživatelský zážitek. Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a sbírejte zpětnou vazbu efektivněji.