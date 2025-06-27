Bezplatné šablony rodokmenu v Google Sheets

Vše začíná zaprášenou krabicí na půdě, několika černobílými fotografiemi a jmény lehce načmáranými tužkou na zadní straně – fragmenty rodinné historie, které čekají na to, až je dáte dohromady.
V průběhu času se rodiny rozrůstají, rozcházejí se a znovu se spojují, často po sobě zanechávají vzpomínky, které je těžké uspořádat nebo vysledovat. Každý z těchto okamžiků však přispívá k bohatému mozaice společné historie a vzájemných vazeb.
Aby vám to všechno dávalo smysl, může být šablona rodokmenu v Google Sheets překvapivě účinná. Díky přehlednému rozvržení vám pomůže objevit souvislosti, zmapovat vztahy, uchovat příběhy a zaměřit se na historii vaší rodiny.
K uspořádání generací rodinné historie nemusíte utrácet spoustu peněz – stačí jen trochu času a správná šablona.
Najdeme tu, která vám bude nejlépe vyhovovat. 🖌️
Co dělá šablonu rodokmenu v Google Sheets dobrou?
Dobře zpracovaná šablona rodokmenu v Google Sheets vám umožní snadno a přehledně sledovat historii vaší rodiny a snadno ji aktualizovat. Zde je několik tipů, jak by měl vypadat dobře zorganizovaný rodokmen. 👀
- Organizovaná struktura vztahů: Začíná společným předkem a rozvětvuje se podle generací, přičemž jména a vztahy jsou rozloženy do řádků nebo sloupců
- Vizuální přehlednost a čitelnost: Používá různé barvy, tučný text a ohraničení k oddělení větví a zvýraznění důležitých detailů.
- Rozšiřitelnost a flexibilita: Snadno aktualizovatelné, jakmile najdete další příbuzné, s dostatkem místa pro přidání dat narození, míst nebo poznámek, aniž by to bylo nepřehledné.
- Integrace fotografií a odkazů: Umožňuje přidávat rodinné fotografie přímo do buněk a zahrnout odkazy na alba, dokumenty nebo genealogické webové stránky pro personalizovaný a interaktivní přístup.
- Spolupráce: Usnadňuje členům rodiny zapojit se, upravovat nebo komentovat a snadno sdílet pomocí možností tisku nebo digitální kopie.
- Přístup v různých formátech: Umožňuje stáhnout nebo exportovat rodokmen v různých formátech, jako jsou Google Docs nebo dokonce Google Slides pro prezentace nebo zprávy, a vše pohodlně ukládat a synchronizovat v Google Drive.
🧠 Zajímavost: Největší zdokumentovaný rodokmen na světě patří Konfuciovi, ano, čínskému filozofovi. Jeho rodokmen je nepřetržitě zaznamenáván již více než 2 500 let a zahrnuje více než 80 generací.
Šablony rodokmenu v Google Sheets
Narazili jste na starou fotografii a nepoznáváte polovinu lidí na ní? Je čas začít sestavovat rodokmen. 💁
Promluvte si s příbuznými a shromážděte jejich příběhy nebo se ponořte do rodinných archivů. Tyto šablony vám poskytnou tolik potřebný výchozí bod.
1. Šablona rodokmenu v Google Sheets od Template. Net
Nechcete, aby vás šablona omezovala na jeden formát? Šablona rodokmenu Google Sheets od Template. Net funguje hladce v Excelu i Google Sheets bez nutnosti dalších nástrojů, předplatného nebo složitého nastavení.
Můžete zadat libovolný počet generací, upravit design tak, aby odpovídal historii vaší rodiny, a průběžně jej aktualizovat, jakmile vaše výzkumy odhalí nové tváře a aspekty. Navíc je k dispozici s doživotní komerční licencí. To znamená, že se nemusíte starat o pravidla pro uvádění zdrojů ani skryté omezení použití. Stačí si ji jednou stáhnout a můžete si ji přizpůsobit podle svých představ.
✅ Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají jednoduchý, přizpůsobitelný rodokmen bez dalších nástrojů nebo předplatného.
💡 Tip pro profesionály: Trik pro vytvoření rodokmenu v Google Docs spočívá v použití funkce Vložit > Kresba a vytvoření jednoduchého vizuálního rodokmenu pomocí tvarů a čar. Jedná se o rychlé řešení, pokud nechcete trávit čas hledáním šablon.
2. Šablona rodokmenu v Google Sheets od Vertex 42
Šablona rodokmenu Google Sheets od Vertex 42 nabízí vyváženou strukturu a flexibilitu. Můžete pracovat s tisknutelnými prázdnými tabulkami nebo digitálně pomocí verzí pro Google Sheets, Excel nebo Word, podle toho, co vám vyhovuje.
Jednou z promyšlených funkcí je možnost přidat fotografie každé osoby přímo do stromu. Vidět tváře vedle jmen může celé věci dodat osobnější a upřímnější ráz. V závislosti na tom, jak daleko do minulosti se chcete vrátit, můžete také vybrat, kolik generací chcete zahrnout, s rozvržením pro čtyři, šest nebo dokonce sedm generací.
Verze pro Excel dokonce obsahuje různé styly rozvržení a orientace, což usnadňuje přizpůsobení stromu, jak roste. A pokud si nejste jisti, kde začít, je zde příklad rodokmenu rodiny Kennedyů, který vám dá představu o tom, jak to celé funguje.
✅ Ideální pro: Začátečníky a příležitostné rodopisce, kteří vytvářejí rodokmeny bez psaní vlastních vzorců nebo složitých úprav formátování.
3. Šablona rodokmenu v Google Sheets od Someka
Pokud jste někdy přemýšleli o tom, že byste zmapovali svůj rodokmen podobně jako rodokmen Skywalkerů, je šablona rodokmenu Star Wars pro Google Sheets od Someka zábavným místem, kde začít.
Šablona je předem vyplněna známými jmény, jako jsou Luke Skywalker a Shmi Skywalker. Rozložení je také plně přizpůsobitelné. Můžete snadno vyměnit postavy a použít ji k zmapování své vlastní rodiny, bez ohledu na to, jak složité jsou vzájemné vztahy. Šablona je k dispozici pro Excel a Google Sheets, takže ji můžete snadno aktualizovat a upravovat online i offline.
✅ Ideální pro: Fanoušky Star Wars, kteří rádi přidávají do svého rodokmenu jedinečné prvky, s interaktivním rodokmenem vytvořeným s inspirací popkulturou.
4. Šablona rodokmenu pro 6 generací od Vertex 42
Šablona rodokmenu pro 6 generací, kterou vytvořili Jon a Jim Wittwerovi, je jednou z nejpraktičtějších a vizuálně nejúčinnějších možností pro větší rodokmeny.
Tato šablona, navržená s ohledem na skutečný genealogický výzkum, řeší běžný problém. Většina rodokmenů zahrnujících více generací nacpává jména do malých políček nebo plýtvá cenným prostorem. Tato šablona chytře vyvažuje kompaktnost a přehlednost a na jednu stránku se vejde šest generací, aniž by jména byla nečitelná.
Můžete jej dokonce přizpůsobit pomocí fotografií, i když zástupné symboly obrázků jsou kvůli omezenému prostoru poměrně malé. Jako bonus obsahuje soubor pracovní list pro 7 generací podle poslední aktualizace – ideální pro ty, kteří se chtějí ponořit ještě hlouběji do svých předků.
🔍 Věděli jste, že... Před zavedením moderního systému evidence vedly bráhmanské rodiny v Indii ručně psané genealogické svitky zvané Panjis. Ty byly tak důležité, že sňatky se často uzavíraly až po ověření kompatibility na základě těchto záznamů.
Omezení používání Google Sheets pro rodokmeny
Ačkoli Google Sheets nabízí bezplatnou a dostupnou možnost zmapovat vaše rodinné údaje, jeho užitečnost prudce klesá, jakmile se pokusíte vytvořit vícegenerační nebo podrobný rodokmen.
Zde je podrobnější pohled na omezení (spolu s lepším řešením, které vaše problémy vyřeší):
Omezení vzhledu a rozvržení
Google Sheets postrádá pokročilé vizuální přizpůsobení, jako je možnost přidávat tvary, používat umístění metodou drag-and-drop nebo intuitivně oddělovat rodinné větve.
✅ K vyřešení tohoto problému použijte ClickUp Mind Maps, které vám umožní vizuálně uspořádat rodinné větve pomocí flexibilního drag-and-drop, spojovacích prvků, přizpůsobitelných tvarů a štítků, což je ideální pro komplexní rodokmeny zahrnující více stránek nebo generací.
Problémy se škálovatelností
Jak budete přidávat další členy nebo rozšiřovat rodinná data napříč generacemi, tabulky Google Sheets se mohou stát nepřehlednými. Ruční formátování potřebné k udržení přehlednosti vztahů se rychle stane neudržitelným.
✅ Více než 15 zobrazení ClickUp, zejména tabulky a seznamy, vám umožňují seskupit členy rodiny podle generace, rodu nebo regionu. Můžete snadno přepínat viditelnost, rozdělit stromy na sekce nebo je rozšířit na více stránek pomocí propojených dokumentů a úkolů.
Omezené možnosti grafů a grafiky
Funkce organizačního schématu v Google Sheets je v nejlepším případě základní – nepodporuje zakřivené čáry, dynamické spojnice ani bohaté poznámky, které usnadňují interpretaci stromů.
✅ ClickUp Whiteboards vám poskytuje úplnou kontrolu nad spojkami, tvary, typy čar a stylem. Do svého rodokmenu můžete dokonce přidat fotografie. Díky tomu bude váš rodokmen krásný, funkční a snadno sledovatelný, i když má složité větve nebo příbuzenské vztahy.
Zjistěte více o tom, co vše můžete dosáhnout s ClickUp Whiteboards 👇🏽🎥
Funkčnost a analytická omezení
Google Sheets postrádá funkce pokročilého genealogického softwaru. Nenabízí automatické sledování vztahů, propojování záznamů ani možnost integrace s externími zdroji rodinných dat.
✅ Pomocí vlastních polí ClickUp můžete označovat vztahy (např. matčina/otcova, sourozenec, příbuzný), pomocí automatizací ClickUp můžete identifikovat mezery (např. chybějící data narození) a dokonce můžete pomocí funkcí ClickUp pro vkládání a integraci vkládat databáze třetích stran přímo do úkolů.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit týmovou chartu?
Alternativní šablony rodokmenu v Google Sheets
Pokud hledáte šablony rodokmenů, které překračují omezení Google Sheets, nyní už víte, že ClickUp nabízí několik zajímavých alternativ. Tento software pro vizuální spolupráci, známý svou flexibilitou při správě úkolů a projektů, nabízí přizpůsobitelné, vizuálně přitažlivé a uživatelsky přívětivé šablony.
Zde je výběr těch nejlepších! 🧰
1. Šablona rodokmenu ClickUp
Pokud hledáte vizuální a kolaborativní způsob, jak zmapovat historii své rodiny, šablona rodokmenu ClickUp je skvělým místem, kde začít. Je předem vytvořena pomocí ClickUp Whiteboards, takže nejste omezeni rigidními rozvrženími. Každý prvek můžete přetahovat, připojovat a přizpůsobovat (podle svých představ).
Začněte tím, že nahoře přidáte své příjmení, a odtud se vydáte na cestu po svém rodokmenu shora dolů. Dvojitým kliknutím můžete upravovat jména, data, obrázky nebo podrobnosti a pomocí spojovacích prvků vytvářet vztahy mezi generacemi.
Rozhraní je to, co vše ještě vylepšuje. Chcete duplikovat větev rodiny? Stačí stisknout Ctrl nebo Cmd + D. Potřebujete seskupit nebo rozdělit prvky? Stačí pár kliknutí. Navíc můžete pozvat další členy rodiny, aby přispívali v reálném čase, protože se jedná o společnou tabuli.
✅ Ideální pro: Vizuální myslitele a rodinné historiky, kteří potřebují interaktivní způsob, jak vytvořit a sdílet svůj rodokmen.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 90 % lidí si stanovuje cíle související se zdravím nebo kariérním růstem, ale projekty a koníčky, které jsou jejich vášní, často zůstávají stranou.
Ale i zábavné nápady si zaslouží pozornost. Zapište si je do poznámkového bloku ClickUp nebo je načrtněte na tabuli ClickUp a dokončete ty kreativní projekty, jako je vytvoření rodokmenu, které už měsíce odkládáte. Vše, co potřebujete, je plán. 🤓
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že od přechodu na tento nástroj zvládnou o ~10 % více práce, včetně té zábavné.
2. Šablona tabule ClickUp pro diagram příbuzenských vztahů
Šablona ClickUp Kinship Diagram Whiteboard Template je dalším intuitivním řešením pro vizualizaci rodinných vztahů. Na rozdíl od tradičních statických grafů vám umožňuje snadno nakreslit složité rodinné vazby.
Je to obzvláště užitečné pro ty, kteří se snaží porozumět složitým rodinným vztahům, nebo pro profesionály, kteří pomáhají klientům zkoumat jejich genealogické pozadí.
Můžete vytvářet úkoly s vlastními stavy, jako jsou Otevřeno a Dokončeno , abyste mohli sledovat průběh mapování jednotlivých vztahů. Navíc vám vlastní pole umožňují kategorizovat a přidávat atributy.
✅ Ideální pro: Genealogy, kteří potřebují zmapovat složité a komplexní příklady rodinných diagramů a vztahů pomocí analytického formátu bílé tabule.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro spolupráci na bílé tabuli
3. Šablona organizačního schématu ClickUp
Šablona ClickUp Org Chart Template, původně určená k vytváření organizačních schémat (jak napovídá její název), vám poskytuje editovatelné plátno, na kterém můžete vizuálně uspořádat svůj rodokmen. Je vytvořena s postupným rozvržením shora dolů a umožňuje vám jasně zmapovat generace, ať už sledujete svou nejbližší rodinu nebo se ponoříte do rozvětvených větví.
Dvojitým kliknutím přidejte jména, data narození nebo osobní údaje a pomocí spojovníků snadno definujte vztahy mezi rodiči a dětmi a sourozenci.
Jakmile se váš rodokmen rozroste, můžete během několika sekund přeskupit jednotlivé sekce, aniž byste museli cokoli přepisovat (což je skvělé pro obnovení kontaktu se vzdálenými příbuznými nebo odhalení nových předků). Můžete také přidat barvy pro seskupení rodových linií, vkládat komentáře nebo poznámky pod čarou pro lepší kontext a spolupracovat s příbuznými v reálném čase tím, že je přímo označíte v dokumentu.
✅ Ideální pro: Rodinné historiky, organizátory rodinných setkání nebo kohokoli, kdo dokumentuje struktury rozšířených rodin napříč několika generacemi.
🧠 Zajímavost: Nejstarší známá ilustrace rodokmenu – Jesseho strom – pochází z 11. století. Jednalo se o středověký způsob znázornění Ježíšových předků, který byl často vyobrazen na nádherných vitrážích nebo vytesán do stěn katedrál.
4. Prázdná šablona myšlenkové mapy ClickUp
Šablona ClickUp Blank Mind Map vám poskytuje volné plátno, na kterém můžete navrhnout svůj rodokmen přesně podle svých představ. Díky rozložení typu drag-and-drop je to jeden z nejadaptabilnějších příkladů myšlenkových map pro vizualizaci vztahů mezi generacemi.
Začněte s ústředním jménem nebo myšlenkou a rozšiřujte ji libovolným směrem, například sledováním rodové linie, propojováním rodinných větví nebo přidáváním vedlejších příběhů. Přidejte jména, data narození, vztahy a vlastní poznámky. Pokud chcete jít nad rámec základů, můžete dokonce vložit fotografie, kulturní tradice nebo klíčové události, které obohatí příběh vaší rodiny.
Jelikož je založen na ClickUp Whiteboards, je v něm zabudována spolupráce v reálném čase. Můžete pozvat sourozence, bratrance, sestřenice nebo starší příbuzné, aby přidali to, co si pamatují. Není to zábava?
✅ Ideální pro: Kreativní rodopisce nebo pedagogy, kteří chtějí mít při vytváření rodokmenu úplnou vizuální svobodu, včetně kulturního dědictví.
Jakmile přidáte historii své rodiny do ClickUp – pomocí úkolů, vlastních polí a dokonce i vztahů k zmapování generací – bude snadné vše sledovat.
ClickUp Brain, integrovaný do pracovního prostoru, je vynikající nástroj pro vyhledávání všeho, co potřebujete. Ať už hledáte datum narození prarodiče nebo poznámku, kterou váš bratranec přidal před několika měsíci, stačí se zeptat.
Zkuste například zadat „V jakém roce se narodil dědeček Joe?“ a zobrazte nejrelevantnější výsledek, čímž ušetříte čas a námahu.
🔍 Věděli jste, že... Před zavedením papíru a tabulek se rodinná historie předávala ústně, zejména v afrických a arabských kulturách. Vypravěči, jako například grioti v západní Africe, byli živými archivy rodinného rodokmenu, kteří si zapamatovali a během obřadů recitovali generace předků.
5. Šablona adresáře fotografií ClickUp
Chcete zobrazit svůj rodokmen s fotografiemi? Šablona ClickUp Photo Directory zobrazuje profily rodiny s fotografiemi, jmény a dalšími informacemi v mřížkovém rozložení. Každá „karta“ může představovat člena rodiny a pole můžete přizpůsobit tak, aby obsahovala data narození, místa, vztahy nebo dokonce zajímavé skutečnosti a rodinné příběhy.
Místo procházení řádků textu nebo tabulek získáte přehledný pohled na svůj rodokmen, který je ideální pro prezentace a rodinná setkání. Jakmile se váš rodokmen rozroste a objeví se nové informace, můžete šablonu snadno aktualizovat.
✅ Ideální pro: Rodiny, které chtějí prezentovat svůj rodokmen s vizuálním důrazem na fotografie
Oživte historii své rodiny s ClickUp
Pokud jste dosud používali Google Sheets k vytváření přehledného rodokmenu představujícího různé generace, již víte, že se jedná o skvělý výchozí bod – jednoduchý, přístupný a známý. Tabulka však má své limity, když váš rodokmen začne růst nebo budete chtít více vizuálního vyprávění, přizpůsobení a spolupráce.
Právě zde přichází na řadu ClickUp. Jeho podrobné návody a vizuální šablony, jako jsou tabule, myšlenkové mapy a dokonce i fotoadresáře, činí práci zábavnou, interaktivní a snadno rozvíjetelnou. Můžete přetahovat, barevně označovat větve, nahrávat fotografie a dokonce spolupracovat s příbuznými v reálném čase, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Jste připraveni překročit hranice těchto malých buněk? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp! ✅