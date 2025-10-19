8 nejlepších softwarů pro kontrolu nákladů ve stavebnictví v roce 2025

Rozpočty ve stavebnictví mají svou vlastní logiku. Jakmile ztratíte přehled, náklady prudce vzrostou. Společnost McKinsey uvádí, že 98 % megaprojektů překračuje rozpočet o více než 30 % a čelí vážným zpožděním. Představte si změny v projektu uprostřed výstavby, chybějící výkazy práce a jednu chybu v Excelu, která se promění v katastrofu v řádu statisíců.
Přesto 80 % dodavatelů stále spoléhá na ruční sledování, což vede k chybám a chaosu. Řešení? Software pro kontrolu stavebních nákladů, který automatizuje výdaje, v reálném čase upozorňuje na anomálie a shromažďuje všechny položky do jednoho přehledného panelu.
V tomto průvodci se podíváme na nejlepší nástroje pro kontrolu stavebních nákladů, které vám pomohou předcházet překročení rozpočtu, činit rozhodnutí na základě dat a dodržovat harmonogram i rozpočet každého projektu. 🏗️
Nástroje pro kontrolu nákladů ve stavebnictví v kostce
V jednu chvíli jste na dobré cestě, v další už je váš rozpočet mimo kontrolu. Tyto nástroje vám pomohou udržet si náskok – včas odhalit problémy a udržet náklady pod kontrolou.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Řízení stavebních projektů a sledování nákladů Velikost týmu: Od jednotlivců po podniky
|Vlastní zobrazení, hierarchie úkolů, Ganttovy diagramy, žádosti o informace a schvalovací formuláře, finanční přehledy
|Navždy zdarma; Možnost přizpůsobení pro podniky
|Procore
|Kontrola dokumentů a spolupráce mezi týmy Velikost týmu: Střední až velké stavební firmy
|Sledování rozpočtu, integrované pracovní výkazy, přístup na základě rolí, více než 400 integrací
|Ceny na míru
|RedTeam
|Finanční přehlednost v reálném čase a provozní efektivita Velikost týmu: Generální dodavatelé, komerční stavitelé
|Převod odhadu na rozpočet, změny objednávek, srovnání nabídek, mobilní přístup
|Ceny na míru
|CoConstruct
|Řízení bytové výstavby ve spolupráci s klientem Velikost týmu: Stavitelé individuálních domů, rekonstrukční firmy
|Obousměrná synchronizace QuickBooks, výběrové listy, srovnání rozpočtu s skutečností, klientské portály
|Ceny na míru
|Autodesk Build
|Sledování výkonu projektu a synchronizace terénní kanceláře Velikost týmu: Velké stavební firmy, AEC firmy
|PCO a změny objednávek, žádosti o informace/předkládání dokumentů, integrace účetnictví, schvalování na základě pravidel
|Od 140 $/uživatel/měsíc; možnosti pro neomezený počet uživatelů na míru
|Fieldwire
|Řízení úkolů na staveništi a koordinace v terénu Velikost týmu: Terénní pracovníci, subdodavatelé, malé týmy generálních dodavatelů
|Modul rozpočtu, import kódů nákladů, plánované přirážky, API pro integraci BI
|K dispozici je bezplatný tarif; placený tarif od 54 $/uživatel/měsíc
|CMiC
|Sjednocení finančních dat pomocí kontrol na úrovni ERP Velikost týmu: Stavební firmy
|Hlavní účetní kniha, mzdy, nákup, mobilní data z terénu, analytika
|Ceny na míru
|Sage Intacct
|Cloudové účetnictví a finanční přehled v reálném čase Velikost týmu: Dodavatelé s více subjekty, finanční týmy
|GL/AP/AR, nástroje WIP, inteligentní události a pravidla, automatizace s podporou umělé inteligence
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v softwaru pro kontrolu nákladů ve stavebnictví
Staveniště jsou jako orchestry – jedna špatná nota a celé představení se pokazí. Potřebujete víc než jen účetní knihu; potřebujete dirigentskou hůlku, abyste mohli v reálném čase sladit rozpočty, termíny a zdroje.
🧠 Věděli jste, že: V roce 1989 společnost Hard Dollar poprvé použila digitální kladivo na staromódní odhady a nahradila zdlouhavé matematické výpočty automatizovanou magií.
Software pro řízení stavebních nákladů by vám měl pomoci v následujících oblastech:
- Sledování nákladů: Sledujte výdaje na materiál, práci a vybavení v reálném čase.
- Automatická upozornění na rozpočet: zasílejte oznámení, když náklady překročí předem stanovené limity, a pomozte tak týmům okamžitě přijmout opatření.
- Pokročilé prognózy: Předvídejte budoucí výdaje na základě historických údajů a trendů výdajů, abyste se vyhnuli neočekávaným finančním překvapením.
- Přizpůsobené ovládací panely: Získejte personalizované zobrazení důležitých údajů a metrik, které chcete sledovat při řízení stavebních projektů.
- Správa zdrojů: Sledujte využití pracovní síly, materiálů a vybavení, abyste zajistili optimální využití zdrojů.
- Integrace: Integrujte jej s oblíbenými platformami, jako jsou QuickBooks, Xero a Sage, a zajistěte si plynulý pracovní postup.
- Řízení změn a odchylek: Sledujte změny v rozsahu, aktualizujte rozpočty a udržujte finanční transparentnost vůči zainteresovaným stranám.
- Správa subdodavatelů a poptávek: Automatizujte porovnávání nabídek, zajistěte přesné smlouvy a zabraňte zbytečným nárůstům nákladů.
Nejlepší software pro kontrolu nákladů ve stavebnictví
Jak hodnotíme software v ClickUp
Vybrali jsme nejlepší software pro kontrolu nákladů, který zefektivňuje pracovní procesy stavebních společností, projektových manažerů, odhadců, finančních týmů a dodavatelů. Ať už stavíte rozsáhlé projekty nebo spravujete rezidenční projekty, tyto nástroje vám pomohou dodržet rozpočet.
Podívejme se, co každý z nich nabízí.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení stavebních projektů a sledování nákladů)
ClickUp je přední cloudová platforma pro řízení projektů, které důvěřují tisíce týmů po celém světě, včetně těch ve stavebnictví. Zjednodušuje složité pracovní postupy pomocí aktualizací v reálném čase, automatizace, dashboardů a integrovaných nástrojů podle vašich obchodních potřeb.
Software ClickUp pro řízení stavebních projektů pomáhá týmům spravovat projekty tím, že sjednocuje vše od předprodeje až po dodání do jedné intuitivní platformy. Týmy mohou centralizovat všechny dokumenty související s projektem, jako jsou plány, smlouvy, schválení a povolení, v rámci ClickUp Docs. Aby byla práce v reálném čase více kolaborativní, ClickUp Chat udržuje diskuse propojené s prací tím, že vám umožňuje vkládat úkoly a dokumenty do chatového rozhraní poháněného umělou inteligencí.
Sledování času vašeho týmu je díky globálnímu časovači snadné. Navíc můžete nastavit odhady a vytvářet zprávy, které ukazují, jak vaše projekty fungují. Můžete také odesílat vlastní žádosti o informace a schvalovací formuláře dodavatelům a projektantům, přidělovat úkoly a zajistit plynulý průběh pracovních postupů.
Finanční přehledy ClickUp odhalují, kam utrácíte své peníze, protože vám umožňují sledovat přidělování rozpočtu, skutečné výdaje a zisky v reálném čase. Můžete také vytvářet vlastní přehledy pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jako je procento dokončení projektu a dodržování rozpočtu.
V rámci ClickUp získáte plně přizpůsobitelné šablony pro řízení staveb, které zahrnují nástroje pro správu úkolů, projektů a zdrojů, spolu s funkcemi pro tvorbu rozpočtu.
Jednou z takových šablon je šablona pro správu nákladů projektu od ClickUp. Pomůže vám sledovat a kontrolovat každý dolar vynaložený během vašeho projektu.
Obsahuje šest přizpůsobitelných stavů pro sledování nákladů projektu a umožňuje kategorizovat úkoly podle atributů, abyste je mohli lépe spravovat. Nabízí také přizpůsobitelná zobrazení, jako je Seznam projektů, Tabulka nákladů projektu a Tabule schvalovacího procesu, které usnadňují přístup k informacím a jejich organizaci.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte a monitorujte náklady projektu v reálném čase.
- Naplánujte si rozpočet a spravujte neočekávané výdaje
- Čiňte informovaná rozhodnutí o alokaci zdrojů a rozpočtování.
Další užitečnou šablonou je šablona pro analýzu nákladů projektu od ClickUp, která vám pomůže porovnat náklady napříč několika projekty.
Zahrnuje vlastní stavy, jako jsou Dokončeno, Probíhá a K provedení, které slouží ke sledování všech nákladových položek; pět vlastních polí pro zaznamenávání klíčových údajů o nákladech; a přizpůsobitelná zobrazení, díky nimž je vše přehledné a snadno přístupné.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Získejte jasný přehled o všech výdajích souvisejících s projektem.
- Pomůže vám identifikovat příležitosti, kde můžete snížit náklady.
- Předvídejte budoucí náklady a plánujte nadcházející výdaje.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledování projektu: Přidejte vlastní pole ClickUp, jako jsou odhadovaný rozpočet, skutečné výdaje a odchylka nákladů, abyste mohli sledovat a porovnávat finanční pokrok v každé fázi vašeho stavebního projektu.
- Sledování nákladů v závislosti na čase: Pomocí funkce Time Tracking (Sledování času) v ClickUp zaznamenávejte hodiny strávené nad úkoly a porovnávejte je s původními plány, což usnadňuje vytváření podrobných výkazů práce.
- Automatizace: Nastavte automatizaci ClickUp tak, aby automaticky informovala vašeho architekta, jakmile schválíte plány, a zajistila tak plynulý předání a okamžité další kroky bez nutnosti ručního sledování.
Omezení ClickUp
- Naučit se jej ovládat může být náročné kvůli rozsáhlé sadě funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
ClickUp splňuje přesně to, co slibuje, a je skutečně komplexním nástrojem pro správu všeho, co potřebuji. Integruje se s většinou dalších nástrojů, které moji klienti používají, a již mnoho let je nepostradatelným pomocníkem v mé každodenní práci.
ClickUp splňuje přesně to, co slibuje, a je skutečně komplexním nástrojem pro správu všeho, co potřebuji. Je kompatibilní s většinou dalších nástrojů, které moji klienti používají, a již mnoho let je nepostradatelným pomocníkem v mé každodenní práci.
2. Procore (nejlepší pro správu dokumentů a spolupráci)
Procore je software pro řízení stavebních projektů, který pomáhá stavebním týmům minimalizovat chyby způsobené duplikací dat a nesouvislými tabulkami tím, že ukládá všechna vaše finanční data, jako jsou rozpočty, smlouvy, změny objednávek a faktury, do jednoho systému. Integrované pracovní výkazy pomáhají sledovat odpracované hodiny a související náklady přímo ve vztahu k vašemu rozpočtu.
Díky dashboardům pro majitele a vedoucí pracovníky navíc můžete okamžitě generovat zprávy o nákladech, zprávy o odchylkách a přehledy ziskovosti, čímž zvýšíte transparentnost.
Nejlepší funkce Procore:
- Integrujte jej s více než 400 nástroji, včetně ERP systémů jako SAP, Sage, QuickBooks, BIM softwaru a dalších stavebních nástrojů.
- Umožněte týmům v terénu pořizovat fotografie, odesílat žádosti o informace, zaznamenávat problémy a spravovat seznamy úkolů přímo z pracovišť pomocí mobilní aplikace.
- Poskytujte přístup na základě rolí a přizpůsobitelné pracovní postupy, které umožňují kontrolovat, kdo může prohlížet, upravovat nebo schvalovat položky projektu.
Omezení Procore
- Pro firmy, které nemají specializované týmy pro řízení projektů ani technické odborníky, může být ovládání rozhraní Procore jako práce na plný úvazek.
Ceny Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Procore?
Zde je recenze G2:
Jsme komerční generální dodavatel a Procore se stal nezbytnou součástí našeho fungování. Používáme ho pro řízení projektů, plánování, uzavírání smluv, fakturaci – zkrátka pro všechno. Spoléháme se na téměř všechny funkce, které nabízí, a upřímně řečeno, bez něj bychom nemohli provozovat naše podnikání.
Jsme komerční generální dodavatel a Procore se stal nezbytnou součástí našeho fungování. Používáme ho pro řízení projektů, plánování, uzavírání smluv, fakturaci – zkrátka pro všechno. Spoléháme se na téměř všechny funkce, které nabízí, a upřímně řečeno, bez něj bychom nemohli provozovat naše podnikání.
💡 Tip pro profesionály: Používejte software, který poskytuje přehledy v reálném čase, automatická upozornění a funkce pro předpovědi, díky nimž mohou stavební týmy včas identifikovat odchylky v nákladech. To pomáhá řídit rizika spojená s náklady projektu, přijímat nápravná opatření a udržovat ziskovost projektu.
3. RedTeam (nejlepší pro finanční přehlednost v reálném čase a provozní efektivitu)
RedTeam vám umožňuje převést odhady nákladů na skutečné rozpočty projektů, což usnadňuje sledování všech změn od původní nabídky až po konečné částky. Rozpočet můžete rozdělit podle divizí, nákladových kódů a dalších vlastních kritérií, abyste zlepšili kontrolu nákladů.
Díky mobilní aplikaci mají týmy působící ve stavebnictví přístup k informacím o projektech, mohou aktualizovat stavy a spravovat úkoly odkudkoli, což zvyšuje produktivitu a komunikaci na stavbě.
Nejlepší funkce RedTeam:
- Porovnejte nabídky více subdodavatelů na jednom místě a vyberte tu nejlepší možnost.
- Sledujte skutečné náklady v porovnání s rozpočtovanými náklady podle fáze projektu nebo úkolu a monitorujte odchylky nákladů v reálném čase.
- Automatizujte vytváření změnových příkazů na základě pozorování na staveništi a propojte navrhované změny s původními smlouvami.
Omezení RedTeam
- Tento nástroj neobsahuje funkce, jako je seznam úkolů pro přidělování a sledování úkolů zaměstnancům a sledování denního pokroku.
Ceny RedTeam
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze RedTeam
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o RedTeam?
Zde je recenze G2:
Integrace se všemi zúčastněnými stranami projektu, jako jsou architekti, inženýři a subdodavatelé, na jednom místě. Rozhodně mi to šetří čas a námahu.
Integrace se všemi zúčastněnými stranami projektu, jako jsou architekti, inženýři a subdodavatelé, na jednom místě. Rozhodně mi to šetří čas a námahu.
4. CoConstruct (nejlepší pro správu bytové výstavby)
CoConstruct je speciálně navržen pro stavitele a renovátory domů na zakázku. Tento nástroj pro kontrolu stavebních nákladů organizuje rozpočty podle nákladových kódů, což manažerům poskytuje jasný přehled o výdajích, o tom, co již bylo utraceno a co ještě čeká na vyplacení.
Tento nástroj nabízí centralizovaný výběrový list, který integruje procesy návrhu, odhadu a výroby na jednom místě. Jakmile klienti provedou výběr, finanční údaje se aktualizují v reálném čase, aby všichni měli okamžitý přehled o nákladech projektu.
Nejlepší funkce CoConstruct
- Sledujte odhadované a skutečné náklady a generujte faktury přímo z dokončených prací.
- K efektivní správě harmonogramů využijte Ganttovy diagramy, kalendářové zobrazení a zvýraznění kritické cesty.
- Zaznamenávejte denní činnosti, povětrnostní podmínky a sdílejte fotografie a informace o postupu prací s klienty přímo ze staveniště.
Omezení CoConstruct
- Nástroj pro odhady vám neumožňuje načíst do systému všechny různé odhady od subdodavatelů a vybrat, které možnosti zvolit.
Ceny CoConstruct
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CoConstruct
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o CoConstruct?
Zde je recenze G2:
CoConstruct je velmi užitečný nástroj. Software je velmi promyšleně navržen. Rozpočty, objednávky a změny objednávek jsou relativně plynulé a snadno použitelné.
CoConstruct je velmi užitečný nástroj. Software je velmi promyšleně navržen. Rozpočty, objednávky a změny objednávek jsou relativně plynulé a snadno použitelné.
💡 Tip pro profesionály: Chcete se naučit efektivně spravovat rozpočet klientů? Začněte těmito kroky:
- Začněte s podrobným rozpočtem, rozdělte jej do jasných kategorií a milníků.
- Nastavte limity výdajů, které vyžadují schválení, a využijte automatizované pracovní postupy ke správě změnových příkazů.
- Poskytujte pravidelné a přehledné finanční aktualizace, které ukazují stav rozpočtu, skutečné náklady a případná rizika nebo odchylky s navrhovanými řešeními.
- Vždy si vyhraďte rezervu (5–10 %) na neočekávané výdaje, sledujte její využití samostatně a nepoužívejte ji na nepodstatné položky.
5. Autodesk Build (nejlepší pro sledování výkonu projektu v reálném čase)
Autodesk Build propojuje data ze staveniště i z kanceláře, takže můžete identifikovat příčiny změn v rozpočtu. Dodavatelé jej mohou také využít k řešení problémů v oblasti řízení projektů, jako jsou překročení rozpočtu a nedostatečná koordinace mezi architekty, subdodavateli, projekčními a terénními týmy.
Funkce plánování a sledování postupu prací pomáhají monitorovat časový harmonogram projektu, zatímco nástroje pro řízení kvality a bezpečnosti zajišťují dodržování předpisů a norem.
Tento nástroj vám také umožňuje vytvářet schvalovací pracovní postupy založené na pravidlech a vlastní šablony pro snadné zpracování smluv a změn.
Nejlepší funkce Autodesk Build
- Sledujte rozpočty projektů, výdaje, generujte faktury a spravujte změny objednávek v reálném čase.
- Zefektivněte vytváření, sledování a řešení žádostí o informace a podání, a zajistěte tak včasné schvalování.
- Synchronizujte finanční data integrací Autodesk Build a vašich účetních systémů, jako jsou Sage, Viewpoint a JD Edwards.
Omezení programu Autodesk Build
- Jakmile zadáte úkol a přidělíte jej někomu jinému, je uzamčen, což ztěžuje jeho revizi nebo opravu chyb bez zapojení více osob, které by jej musely znovu přidělit.
Ceny Autodesk Build
- Cena za uživatele: 140 USD za uživatele/měsíc
- Ceny pro neomezený počet uživatelů: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Autodesk Build
- G2: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Autodesk Build?
Zde je recenze G2:
Všechno je plynulé; vím, kde jsou všechny dokumenty, mohu procházet výkresy a dělat si všechny potřebné poznámky a měření a v případě potřeby je zkontrolovat, vidím, kdo a kdy provádí změny, a mohu je koordinovat, aplikaci mohu používat i na cestách, zatím jsem nemusel využít zákaznickou podporu, protože je opravdu intuitivní a snadno použitelná.
Všechno je plynulé; vím, kde jsou všechny dokumenty, mohu procházet výkresy a dělat si všechny potřebné poznámky a měření a v případě potřeby je zkontrolovat, vidím, kdo a kdy provádí změny, a mohu je koordinovat, aplikaci mohu používat i na cestách, zatím jsem nemusel využít zákaznickou podporu, protože je opravdu intuitivní a snadno použitelná.
🎯 Tip pro zvýšení produktivity: Namísto ručního vytváření struktury rozdělení nákladů (CBS) od nuly pro každý projekt použijte digitální šablonu CBS pro stavební podnikání.
Jak vám to pomůže?
- Šetří čas při nastavování projektu tím, že eliminuje opakující se práce.
- Zajišťuje konzistentnost napříč projekty, což usnadňuje reporting a analýzu.
- Umožňuje rychlé úpravy – stačí duplikovat šablonu a upravit pouze položky specifické pro daný projekt.
6. Fieldwire (nejlepší pro správu úkolů na staveništi a koordinaci v terénu)
Fieldwire nabízí speciální modul pro správu rozpočtu, který umožňuje stavebním profesionálům spravovat rozpočty projektů po celou dobu jejich životního cyklu. Výdaje můžete organizovat pomocí definování nákladových kódů pro různé kategorie, jako jsou materiály, práce, vybavení a subdodavatelé. Tyto kódy lze také importovat z šablony Excel pro rychlejší nastavení.
U každé položky rozpočtu vám tento nástroj umožňuje zadat skutečné náklady a připojit podpůrné dokumenty, jako jsou účtenky a faktury. Jelikož se tyto záznamy aktualizují v reálném čase, mají všechny zúčastněné strany okamžitý přehled o tom, jak se skutečné výdaje liší od původního rozpočtu.
Nejlepší funkce Fieldwire
- Propojte systémy jako Google Drive a Power BI prostřednictvím REST API Fieldwire, abyste mohli extrahovat, analyzovat a automatizovat data.
- Připojte související dokumenty, jako jsou žádosti o informace a úkoly, k objednávkám změn pro komplexní vedení záznamů.
- Vytvářejte podrobné zprávy o postupu úkolů, kontrolách a dalších metrikách, abyste získali přehled o výkonu projektu.
Omezení Fieldwire
- Nahrávání a přejmenovávání výkresů může být složité, protože není možné přizpůsobit způsob jejich pojmenování.
Ceny Fieldwire
- Základní
- Pro: 54 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 74 USD za uživatele/měsíc
- Business Plus: 104 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Fieldwire
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fieldwire?
Zde je recenze G2:
Fieldwire používám pro většinu zakázek v mé společnosti. Je to skvělý způsob, jak sledovat jakýkoli projekt, časové řízení a odpovědnost pracovníků. Stejně jako doklady o provedené práci a fotografie před a po s metadaty, jako je čas a GPS poloha.
Fieldwire používám pro většinu zakázek v mé společnosti. Je to skvělý způsob, jak sledovat jakýkoli projekt, časové řízení a odpovědnost pracovníků. Stejně jako doklady o provedené práci a fotografie před a po s metadaty, jako je čas a GPS poloha.
7. CMiC (nejlepší pro sjednocení finančních údajů a řízení projektů)
CMiC je software pro plánování podnikových zdrojů (ERP), který poskytuje finanční nástroje pro řízení nákladů stavebních projektů, včetně hlavní účetní knihy, závazků a pohledávek a finančního výkaznictví. Integruje účetnictví, nákup, mzdy a data ze systémů řízení projektů do jedné databázové platformy, takže všechny týmy pracují z jednoho zdroje informací.
Pro pracovníky v terénu pomáhají funkce jako sledování času, monitorování využití vybavení a správa pracovních příkazů zlepšit produktivitu a odesílat aktualizace v reálném čase do centrálního systému.
Nejlepší funkce CMiC
- Poskytněte týmům v terénu přístup k projektovým datům v reálném čase pomocí mobilní aplikace.
- Pomocí analytických nástrojů získáte praktické informace o výkonu projektu, finančním zdraví a využití zdrojů.
- Využijte pracovní postupy generované umělou inteligencí a automatizaci procesů k řízení změn v projektech a úkolů subdodavatelů.
Omezení CMiC
- Nastavení backendu je složité a vyžaduje rozsáhlé znalosti nebo podporu ze strany CMiC, aby bylo možné zajistit správnou kontrolu bez ovlivnění kvality dat.
Ceny CMiC
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CMiC
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,1/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CMiC?
Zde je recenze G2:
CMiC se snadno ovládá. Rozložení je intuitivní a relativně přizpůsobitelné. Stahování a nahrávání souborů je snadné a existuje několik způsobů, jak k souborům přistupovat.
CMiC se snadno ovládá. Rozložení je intuitivní a relativně přizpůsobitelné. Stahování a nahrávání souborů je snadné a existuje několik způsobů, jak k souborům přistupovat.
8. Sage Intacct (nejlepší pro cloudové účetnictví a finanční přehled v reálném čase)
Sage Intacct je komplexní sada finančních modulů, včetně hlavní účetní knihy, závazků, pohledávek, správy hotovosti, správy objednávek, nákupu, fakturace a účtování. Dashboardy v reálném čase nabízejí detailní analýzu dat a trendů, což pomáhá zlepšit strategické rozhodování založené na datech.
Tento nástroj konsoliduje více subjektů, dceřiných společností a měn, což z něj činí dobrou volbu pro globální operace. Díky funkcím Smart Events a Smart Rules můžete dokonce automatizovat sdílení zpráv a upozornění.
Nejlepší funkce Sage Intacct:
- Zaznamenávejte a spravujte změny objednávek automatickou aktualizací rozpočtů projektů a prognóz nákladů.
- Zahajte a spravujte proces RFP, abyste mohli žádat a shromažďovat nabídky dodavatelů.
- Automatizujte úkoly a pracovní postupy pomocí Sage Copilot, asistenta platformy s umělou inteligencí.
Omezení Sage Intacct
- Software může být někdy pomalý, zejména při zpracování velkých datových souborů nebo při vytváření složitých reportů.
Ceny Sage Intacct
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sage Intacct
- G2: 4,3/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sage Intacct?
Zde je recenze G2:
Sage Intacct nám umožnil zefektivnit téměř všechny účetní procesy, které jsme dříve prováděli v jiných softwarových systémech. Eliminoval potřebu papírových dokumentů a kartoték: automatizované systémy firemních kreditních karet, platby ACH a automatizované rozpočtování díky integraci s Martus.
Sage Intacct nám umožnil zefektivnit téměř všechny účetní procesy, které jsme dříve prováděli v jiných softwarových systémech. Eliminoval potřebu papírových dokumentů a kartoték: automatizované systémy firemních kreditních karet, platby ACH a automatizované rozpočtování díky integraci s Martus.
Další nástroje, které stojí za zvážení
Buildertrend
Buildertrend je postaven na straně stavebního projektu zaměřené na majitele nemovitosti: výběr, komunikace s klientem a jednoduché plánování, které udržuje projekty a klienty v souladu. Propojuje výběr s rozpočtem a změnami objednávek, takže můžete klientovi ukázat, jak se zvolená změna promítne do konečné ceny, aniž byste museli prohledávat desítky tabulek. Pokud je vaše podnikání založeno na interakci s klienty a chcete moderní nástroj přizpůsobený pro mobilní zařízení, který udržuje majitele v obraze, Buildertrend to zvládne hladce.
Viewpoint
Viewpoint je platforma typu ERP, která se zaměřuje na podrobné finanční údaje, mzdy a účtování nákladů na zakázky pro velké dodavatele a těžké stavební práce. Je navržena tak, aby zvládala účetnictví více subjektů, mzdy odborů a složité hierarchie projektů – tedy přesně to, co větší firmy ve skutečnosti potřebují. Očekávejte robustní reporting a těsnou integraci s účetními pracovními postupy; je to ten typ motoru, který spustíte, když tabulky a malé aplikace už nestačí.
Software Foundation
Foundation Software je sada programů pro účtování nákladů na zakázky, která klade důraz na fakturaci AIA, mzdy a kalkulaci nákladů na projekty. Je jednoduchá a zaměřená na podstatu: zadejte náklady, přiřaďte je k zakázkám a získejte spolehlivé finanční zprávy bez zbytečných detailů. Pro týmy, které chtějí spolehlivé účetní kontroly a jasné auditní stopy, je Foundation praktickou a smysluplnou volbou.
Udržujte stavební náklady pod kontrolou s ClickUp
Výběr správné platformy pro kontrolu nákladů závisí na třech věcech: musí se hladce začlenit do pracovního postupu vašeho týmu, musí být kompatibilní s vašimi stávajícími systémy a musí vám poskytovat jasný přehled o finančních záležitostech. Vzhledem k velkému množství možností na trhu je nejrozumnější vyzkoušet několik demo verzí – teprve pak zjistíte, která z nich skutečně vyhovuje vašim procesům.
Pokud potřebujete flexibilní a uživatelsky přívětivé řešení určené pro stavebnictví, ClickUp splňuje všechny požadavky. Konsoliduje odhady, harmonogramy, rozpočty a komunikaci do jednoho intuitivního centra, takže můžete odhalit překročení rozpočtu ještě předtím, než k nim dojde, a udržet každý projekt na správné cestě.
