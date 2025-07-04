Bezplatné šablony kuchařek pro organizaci a sdílení vašich oblíbených pokrmů

Jste unaveni zapsáváním receptů na ubrousky nebo prohrabáváním chaotických kuchyňských zásuvek kvůli tomu jednomu mistrovskému lasagne receptu?
Psát každý recept od začátku může být vyčerpávající. Ať už jste zkušený domácí kuchař nebo jen hrdý na svůj tajný recept na palačinky, bezplatné šablony kuchařek vám pomohou proměnit kulinářský chaos v krásně uspořádanou sbírku.
Sdílení receptů by mělo být stejně snadné jako jejich vaření, a to bez zbytečných starostí s formátováním.
Díky těmto šablonám můžete snadno ukládat, třídit a dokonce sdílet své oblíbené pokrmy s přáteli, rodinou nebo sousedy, kteří vám stále dluží Tupperware.
Jste připraveni vnést trochu pořádku do své kuchyně? Pojďme si povědět o bezplatných šablonách, které potěší vašeho vnitřního autora kuchařek.
Co jsou šablony kuchařek?
Šablony kuchařek jsou předem navržené rozvržení, díky kterým budou vaše recepty přehledné, organizované a připravené ke sdílení. Poskytují vám prostor pro seznam ingrediencí, přidání postupů a vkládání vlastních poznámek.
Navíc se jedná o velmi praktické nástroje pro efektivní správu potravin. Se správným řešením můžete:
- Okamžitě strukturovejte různé recepty krok za krokem
- Spravujte svůj čas lépe a vynechte opakované formátování a navrhování.
- Udržujte pokyny jasné a opakovatelné
- Tiskněte nebo sdílejte recepty, které opravdu vypadají dobře.
- Vytvářejte plány týmových obědů, vlastní jídelníčky nebo tematické kolekce.
Zní to jako pomocník při psaní receptů, že? Tato řešení jsou nejvhodnější pro domácí kuchaře, šéfkuchaře, výživové poradce, učitele nebo food blogery. Navíc s elektronickou kopií je ukládání babiččiných klasických receptů nebo psaní vaší první kuchařky snadné a úžasné.
🧠 Zajímavost: První známá kuchařka pochází z roku 1700 př. n. l. a byla vyryta do čtyř hliněných tabulek ve starověké Mezopotámii! Šablony jsou moderní verzí toho, co začalo před více než 3 000 lety.
Co dělá šablonu kuchařky dobrou?
Dobře zpracovaná šablona kuchařky by měla být stejně intuitivní jako samotný recept. Mějte na paměti těchto pět klíčových funkcí, aby vaše šablona zůstala jednoduchá, flexibilní a uživatelsky přívětivá:
- Vizuálně přehledné rozvržení: Používejte šablony s čistým designem, které obsahují záhlaví sekcí, ikony nebo ilustrace. Přehledná vizuální struktura pomáhá čtenářům snadno si recepty prohlížet, sledovat a vařit podle nich.
- Volitelná datová pole: Vyberte si šablony, které nabízejí rozevírací nabídky a editovatelná pole – pro porce, míry, dobu přípravy a další – aby byly aktualizace konzistentní a rychlé.
- Přizpůsobitelné sekce: Vyberte si rozvržení, které vám umožní upravit pole jako ingredience, postupy a poznámky, aby každý recept odrážel váš styl a variace.
- Integrované nástroje pro sledování: Vyberte si šablony, které obsahují funkce jako plánovače jídel, kalkulačky nákladů nebo seznamy potravin, které vám pomohou s vařením a rozpočtem.
- Kompatibilita s více formáty: Vyberte si stránky, které můžete snadno exportovat jako šablony receptů do Google Docs, PDF nebo dokonce PNG, abyste je mohli upravovat, tisknout nebo sdílet kdekoli.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro denní plánování
20 nejlepších šablon kuchařek
Aby se vaše lahodné recepty staly něčím, co stojí za sdílení, nemusíte hned vydávat kompletní kuchařku. Ať už sbíráte oblíbené rodinné recepty, vytváříte obsah pro svůj blog nebo připravujete něco k tisku, správná šablona receptů udělá velký rozdíl.
Zde je několik bezplatných šablon, které vám pomohou organizovat, přizpůsobovat a předvádět vaše kulinářské výtvory – bez nutnosti uzavřít smlouvu na vydání knihy.
1. Šablona kuchařky ClickUp
Bere vám plánování radost z vaření? Šablona kuchařky ClickUp se může rychle stát vaším oblíbeným nástrojem pro organizaci jídel. Je obzvláště vhodná pro týdenní plánování jídel a přidělování jídel malému týmu díky jídelní tabuli ve stylu Kanban.
Součástí je také kalendářový náhled, díky kterému budete vždy připraveni, a to včetně času vaření a ingrediencí. ClickUp navíc nabízí dokumentační nástroj ClickUp Docs založený na umělé inteligenci, který týmům ušetří čas strávený psaním.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Rychle zadávejte podrobnosti o jídlech pomocí uživatelsky přívětivého formuláře.
- Spravujte podrobné recepty na jednom místě díky integrovanému zobrazení dokumentů.
- Vyřizujte nadcházející úkoly efektivně díky přehledným stavům jídel, jako jsou „brainstorming“, „k uvaření“ a „zrušeno“.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře nebo malé týmy kuchařů, kteří chtějí vizualizovat plánování jídel a zlepšit přípravu pokrmů.
💡 Tip pro profesionály: Naplánujte si týden a základní jídla předem. Pomůže vám to ušetřit náklady díky nákupu ve velkém. Mějte však na paměti trvanlivost potravin a držte se přírodních metod konzervace.
2. Šablona receptů ClickUp
Potřebujete digitální kuchařku, ve které najdete vše, abyste nezmeškali žádný krok? Šablona ClickUp Recipe Template je tu pro vás. Zapojte ji do jakéhokoli plánu jídel, využijte vestavěné kontrolní seznamy pro hladký nákup potravin a sledujte vše od přípravy až po servírování.
Přidávejte rychlé aktualizace do sekce komentářů. Můžete ji dokonce spárovat se šablonami pro výpočet nákladů, abyste měli přehled o jídlech a rozpočtu.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Zjednodušte procesy vaření a nákupy pro svou rodinu nebo zástupce pomocí vlastních polí, jako je velikost porce a informace o dodavateli.
- Uspořádejte si jednotlivé kroky a vizuální prvky pomocí vyhrazených prostorů pro pokyny a fotografie.
- Sledujte, kolik času vám to zabere, díky funkci sledování času jedním kliknutím.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře a přípravce jídel, kteří chtějí spolehlivý, opakovaně použitelný systém pro správu receptů a nákupních seznamů.
📖 Přečtěte si také: Nápady na snadnou a zdravou snídani do práce
3. Šablona ClickUp pro náklady na recepty
Šablona ClickUp Recipe Cost Template je určena pro kuchaře, kteří připravují více pokrmů a mají omezený rozpočet. Řešení vyniká funkcí Custom Views, která mapuje ingredience pokrmů, od množství a měrných jednotek až po náklady na jednotlivé položky.
K dispozici je také zobrazení tabule pro okamžitý přehled nákladů pro kuchaře, kteří připravují cateringové akce. Stručně řečeno, je nakonfigurována tak, aby minimalizovala plýtvání, zefektivnila inventář a podporovala chytřejší nákupní rozhodnutí.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Sledujte zásoby bez námahy díky barevně odlišeným polím pro ingredience.
- Automatizujte sledování nákladů pomocí integrovaných polí vzorců pro výpočet nákladů na porci.
- Zefektivněte správu velkého množství ingrediencí pomocí možností hromadného zadávání v rozevíracích nabídkách.
🔑 Ideální pro: Profesionální kuchaře a provozovatele restaurací, kteří potřebují kontrolovat náklady na suroviny. Také ideální pro manažery cateringových služeb při plánování zásob a přesné optimalizaci rozpočtu akcí.
💡 Tip pro profesionály: Když náklady na recepty neustále rostou, je nejlepší zkontrolovat své výdajové návyky. Použijte aplikace pro sledování návyků, které vám pomohou omezit nutkání k zbytečným nákupům nebo odhalit vzorce, které zvyšují vaše výdaje za potraviny.
4. Šablona pro náklady na recepty restaurace ClickUp
Potřebujete úplný přehled o spotřebě surovin a cenách jídel? Šablona ClickUp Restaurant Recipe Cost Template je určena pro kuchaře a restaurační týmy, které vyžadují přesnost.
Jeho vlastní pole vám pomohou zmapovat porce, dodavatele a požadavky na jednotlivá jídla, což z něj činí řešení zaměřené na ingredience. Díky tomu je ideální pro kontrolu porcí a jednání s dodavateli. Stručně řečeno, tato šablona standardizuje pracovní postupy, snižuje plýtvání a pomáhá vám dodržovat rozpočet.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Optimalizujte své rozpočty a proces objednávání pomocí vzorců, jako je výtěžnost receptu a stávající zásoby.
- Vytvořte pokyny pro přípravu každého jídla s propojenými závislostmi úkolů.
- Posílejte dodavatelům e-mailové upomínky pro rychlé objednání zboží pomocí rychlých automatizací založených na stavu surovin.
🔑 Ideální pro: Manažery restaurací, šéfkuchaře a týmy kulinářských provozů, které potřebují podrobný rozpis nákladů, sladění zásob a přehled o dodavatelích. Skvěle se hodí také pro automatizaci výdajů, aby se mohli více soustředit na vaření.
📮 ClickUp Insight: 63 % respondentů našeho průzkumu řadí své osobní cíle podle naléhavosti a důležitosti, ale pouze 25 % je organizuje podle časového rámce.
Co to znamená? Víte, na čem záleží, ale ne nutně kdy.
⏳ ClickUp Goals, vylepšený pomocí AI asistence ClickUp Brain, vám v tomto ohledu pomůže. Pomůže vám rozdělit velké cíle na časově ohraničené, proveditelné kroky. ClickUp Brain poskytuje inteligentní návrhy časových os a udržuje vás na správné cestě díky aktualizacím pokroku v reálném čase a automatickým změnám stavu při dokončování úkolů.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity po přechodu na ClickUp .
5. Šablona pro plánování jídel ClickUp
Nechcete, aby vaše plány na oběd byly omezeny tím, co máte v ledničce? Šablona pro plánování jídel ClickUp vás z této rutiny dostane a posune vás vpřed.
Toto řešení vám pomůže plánovat jídla na týdny i měsíce pomocí kalendářového zobrazení. Můžete také použít Kanban tabuli k organizaci jídel podle svého jídelníčku.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Přidejte pokyny a udržujte svou kuchyňskou rutinu pod kontrolou díky vestavěným možnostem dílčích úkolů.
- Zaznamenejte, jaký vliv má každé jídlo na potřeby vašeho těla, pomocí políček pro sacharidy, kalorie a tuky.
- Naplánujte si pracovní rozvrh, čas na přípravu a pochůzky na první pohled díky přehledné sekci.
🔑 Ideální pro: Lidi, co dbají na zdraví, ty, co si jídlo připravují dopředu, a rodiny, co chtějí pestrou stravu, ale nechtějí zapomenout na výživové cíle a dietní potřeby.
6. Šablona pro plánování jídelníčku ClickUp
Šablona ClickUp Menu Planning Template je navržena pro sestavování jídelních lístků restaurací, kde je perfektně sladěno načasování, příprava a role týmu. Její strukturované uspořádání složek a centralizované dokumenty s recepty zefektivňují nákup surovin a organizaci jídel.
Vlastní stavy rozdělí i tu nejsložitější přípravu na zvládnutelné kroky, zatímco podrobné přehledy zajistí konzistentnost v každé směně. Pomáhá také členům týmu získat přesné pokyny, poznámky a odpovědnosti, které potřebují, právě v okamžiku, kdy je potřebují.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Upravte nabídku denních specialit jedním kliknutím a zkontrolujte dostupnost surovin.
- Zlepšete čitelnost jídelního lístku pomocí samostatných exportovatelných souborů pro oběd, odpolední čaj, večeři a další.
- Přiřaďte přípravné práce konkrétním kuchařům a zajistěte hladší předávání úkolů na základě kuchyně pomocí přizpůsobitelných přiřazení úkolů a filtrů.
🔑 Ideální pro: Majitele restaurací, šéfkuchaře a vedoucí kuchyně, kteří potřebují koordinovat složité jídelní lístky, zvládat více směn a důsledně realizovat své jídelní lístky v rámci celého týmu.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro plánování večeří zdarma
7. Šablona ClickUp pro inventář restaurace
Chcete překročit rámec rozpočtů a plánů jídel a dosáhnout provozní dokonalosti? Šablona ClickUp Restaurant Inventory Template je určena pro kuchaře a manažery, kteří usilují o dokonalost služeb a ziskovost.
Tato šablona obsahuje pět stavů úkolů pro aktualizace v reálném čase u každé ingredience. Pole pro umístění skladu pomáhá i novým členům týmu přesně vědět, kam co patří. Navíc automatizace ClickUp pomáhá spouštět akce na základě aktuálních stavů zásob.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Zabraňte vyprodání zásob a nadměrnému objednávání díky živým, vypočítaným bodům pro objednání.
- Rozdělte a odhadněte množství ingrediencí pomocí speciálního týdenního přehledu spotřeby.
- Spravujte rozpočty a vyjednávejte jednotkové náklady pomocí podrobného sledování nákladů a polí dodavatelů.
🔑 Ideální pro: Provozovatele restaurací, správce zásob a kuchařské týmy, kteří potřebují mít plnou kontrolu nad stavem zásob, náklady a logistikou skladování.
Ověřený recenzent G2 říká:
Používám Clickup, abych na nic nezapomněl. Sleduji v něm filmy, na které se těším, recepty, které chci uvařit, a knihy, které chci přečíst. Používám ho také k vytváření šablon procesů, abych se ujistil, že při dokončování složitých projektů jsou dodrženy všechny kroky.
Používám Clickup, abych na nic nezapomněl. Sleduji v něm filmy, na které se těším, recepty, které chci uvařit, a knihy, které chci přečíst. Používám ho také k vytváření šablon procesů, abych se ujistil, že při dokončování složitých projektů jsou dodrženy všechny kroky.
8. Jednoduchá šablona kuchařky od Template. Net
Pokud toužíte po přehledném a přizpůsobitelném rozvržení, ve kterém můžete začít shromažďovat své oblíbené recepty, je šablona Simple Recipe Book Template od Template.Net tím pravým začátkem. Obsahuje speciální místa pro obrázky, díky nimž je šablona vizuálně atraktivní, a přehledná textová pole pro všechny ingredience a pokyny.
Navíc je kompatibilní s aplikacemi Microsoft Word, Apple Pages, Publisher a InDesign, což umožňuje flexibilní úpravy a export.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Přizpůsobte si ji svému osobnímu stylu nebo stylu vaší značky pomocí přizpůsobitelných fontů, barev a rozvržení.
- Dodejte každému receptu jedinečný nádech díky prostoru pro osobní poznámky nebo tipy.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře, food blogery, studenty kuchařských škol a profesionální kuchaře, kteří hledají snadno použitelný a přizpůsobitelný nástroj pro dokumentaci receptů.
9. Šablona kuchařky pro děti od Template. Net
Šablona Kids Cookbook Template od Template.Net je zábavný a snadný způsob, jak navrhnout kuchařku, kterou si děti zamilují. Díky jasným obrázkům, upravitelným rozvržením a formátům krok za krokem zjednodušuje vaření pro mladé kuchaře a zároveň činí tuto zkušenost vzdělávací a vzrušující.
Ať už jde o rodinné vzpomínky nebo školní projekty, tato šablona je dokonalým nástrojem k podnícení kulinářské zvědavosti.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Zlepšete čitelnost pro děti pomocí jednoduchých pokynů krok za krokem a dostatkem volného místa.
- Přidejte do ní své kuchařské dovednosti, bezpečnostní tipy, základy vaření a informace o potravinách do vyhrazených sekcí.
- Zvýrazněte atraktivitu receptů pomocí živých fotografií a ilustrací pomocí editoru typu drag-and-drop.
🔑 Ideální pro: Rodiče, učitele a vedoucí mládežnických programů, kteří chtějí vytvořit poutavé kuchařky vhodné pro děti, díky nimž bude vaření zábavné a poučné.
10. Šablona kuchařky rodinných receptů od Template. Net
Chcete proměnit ručně psané recepty a oblíbená rodinná jídla v krásnou kuchařku? Šablona Family Recipe Cookbook Template od Template.Net vám pomůže vytvořit profesionálně vypadající sbírku, která zachycuje kulinářské tradice vaší rodiny.
Navíc můžete upravit vše od designu obálky po kliparty a okraje, takže kuchařka bude skutečně vaše. Zbývá už jen ji vytisknout a sdílet kulinářské dědictví vaší rodiny!
🌟 Proč si ji zamilujete
- Přidejte k receptům rodinné fotografie, které oživí příběhy a vzpomínky.
- Prezentujte své recepty tak, jak chcete, díky mnoha možnostem rozvržení.
- Formátujte sekce receptů podle chodu, příležitosti nebo člena rodiny s okamžitým přeskupením stránek.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře a milovníky jídla, kteří chtějí uchovat a sdílet cenné rodinné recepty v profesionálně navrženém formátu.
11. Profesionální šablona kuchařky od Template. Net
Šablona profesionální kuchařky od Template.Net vám pomůže uspořádat recepty v přehledném a profesionálním formátu. Obsahuje strukturované sekce pro ingredience, pokyny, dobu přípravy a velikost porcí, vše ve formátu pro rychlou orientaci.
Její elegantní design také zvyšuje čitelnost, aniž by ztratil svůj vytříbený vzhled. Stručně řečeno, šablona je skvělá pro prezentaci vašich gurmánských výtvorů.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Zaznamenejte každý detail každého receptu pomocí připravených sekcí pro ingredience, kroky vaření a velikost porcí.
- Zvýrazněte své pokrmy lákavým způsobem pomocí vestavěných zástupných symbolů pro fotografie.
- Aktualizujte a přizpůsobte si její online design bez znalosti programování pomocí editoru drag-and-drop.
🔑 Ideální pro: Food blogery, kuchaře, kulinářské lektory a domácí kuchaře, kteří chtějí vytvořit profesionálně vypadající sbírky receptů.
🧠 Zajímavost: Fyzické knihy se i dnes prodávají lépe než e-knihy! Trendy se však mění, takže je rozumné navrhnout své kuchařky jak v tištěné, tak v digitální podobě, abyste zůstali na špici.
12. Šablona retro kuchařky od Template.net
Chcete do své sbírky přidat kouzlo poloviny 20. století? Šablona Retro Cookbook Template od Template.Net dokonale kombinuje nostalgii a praktičnost. Obsahuje designové prvky inspirované vintage stylem, klasickou typografii a ozdobné okraje.
Díky předformátovaným kartám receptů, rustikálním stránkám a rámečkům pro fotografie je šablona kuchařky zábavná a snadno se organizuje.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Zachyťte teplo tradičních kuchařek pomocí tlumených barev a dekorativních vzorů.
- Přidejte dotek moderního šarmu pomocí animací na jedno kliknutí.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře, food blogery a malé potravinářské podniky, které chtějí uchovat tradiční recepty a vytvořit kuchařky s vintage estetikou.
13. Šablona kuchařky pro svátky od Template. Net
Šablona Holiday Cookbook Template od Template.Net je plně editovatelná kuchařka plná ilustrací s vánoční tematikou. Řešení také obsahuje slavnostní barevné schéma a kategorizované sekce receptů, které udrží dobrou náladu.
K dispozici jsou také hotové receptové karty, které můžete poslat jako sezónní přání. Navíc je zde dostatek místa pro tipy na přípravu a přidání osobních poznámek.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Zabezpečte své výtvory pomocí přidané stránky o autorských právech k publikacím.
- Spojte se se svými čtenáři efektivněji pomocí zprávy s vánoční tematikou z prostoru autora.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře, food blogery a kohokoli, kdo vytváří kuchařku s vánoční tematikou jako dárek nebo k vydání.
14. Šablona domácí kuchařky od Template. Net
Pokud chcete kuchařku, kterou můžete předávat v rodině, šablona The Homemade Cookbook Template od Template.Net ztělesňuje osobní přístup. Toto předem navržené řešení vyniká zejména svými zemitými tóny, ručně kreslenými akcenty a intuitivním rozvržením receptů, které každé stránce dodávají teplo a osobnost.
Ačkoli působí útulně a osobně, tato kuchařka má přehlednou strukturu, díky čemuž se snadno čte a přizpůsobuje, přičemž kombinuje sentimentální hodnotu s praktickým designem.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Díky emodži pro rychlé vaření a vizuálním nápovědám k ingrediencím je recept snadné sledovat.
- Vzhled můžete kdykoli změnit pomocí funkce změny pozadí, která nemá vliv na žádný jiný obsah.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře, rodiny, které shromažďují tradiční recepty, a všechny, kteří chtějí vytvořit velmi osobní, ale praktickou domácí kuchařku.
15. Šablona personalizované kuchařky od Template. Net
Chcete si vytvořit kuchařku, která bude opravdu vaše? Šablona Personalized Cookbook Template od Template.Net vyniká vysokou mírou přizpůsobení a zároveň si zachovává lehký, příjemný vzhled.
Na platformě můžete snadno přidávat témata značky, podepisovat všechny své kulinářské výtvory a zapojit širokou škálu designových prvků. Navíc je přepínání mezi digitálním a tištěným formátem velmi snadné.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Upravte design kuchařky pomocí obálek, rámečků a klipartů tak, aby odpovídala vašemu stylu vaření.
- Před sdílením skryjte vybrané stránky s recepty, aby byla výsledná kuchařka relevantní pro vaše publikum, a to díky možnosti přizpůsobení vrstev.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře, food blogery a všechny, kteří chtějí uchovat a sdílet své oblíbené recepty v osobním a vizuálně přitažlivém formátu.
16. Šablona zdravé kuchařky od Template. Net
Šablona zdravé kuchařky od Template.Net je ideální šablonou jídelníčku pro kavárny a wellness značky, které se zaměřují na dokonalý přechod od fast foodu k zdravému stravování. Stejně jako mnoho jiných řešení nabízí kombinaci obrázků pokrmů a pokynů k přípravě.
Šablona vyniká také předem připravenými ikonami na pozadí, které nastavují a řídí celkové zdravé téma. Stáhněte si ji jako šablonu Google Docs nebo jako soubor PDF, který můžete přímo nahrát na svůj web.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Rozdělte jídla do kategorií pomocí rozvržení, které zahrnuje stravovací cíle, jako je obsah sacharidů, kalorií a bílkovin.
- Zdůrazněte výživné ingredience pomocí ikonových značek pro superpotraviny a zdravé náhrady.
- Poradte čtenářům zdravými tipy na vaření a zjednodušenými vizuálními návody na přípravu jídel.
🔑 Ideální pro: Kavárny zaměřené na zdravou výživu, fitness značky a food blogery, kteří sestavují kolekce výživných jídel.
17. Šablona kuchařky pro restaurace od Template. Net
Chcete upozornit na speciality svého šéfkuchaře? Šablona kuchařky pro restaurace od Template.Net je výkonný nástroj pro budování značky založené na chuti.
Vašim receptům dodá rafinované, profesionální rozvržení, které je vizuálně působivé a snadno srozumitelné. Je to také vynikající způsob, jak se etablovat jako výjimečná autorita ve vaší kuchyni.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Představte své signature pokrmy pomocí luxusních layoutů navržených pro vizuální efekt.
- Přidejte poznámky šéfkuchaře a příběhy o původu receptů, aby každý recept měl svůj jedinečný příběh.
- Uspořádejte recepty podle chodů nebo degustačního menu tak, aby odrážely strukturu vaší restaurace.
🔑 Ideální pro: Profesionální kuchaře, majitele restaurací a kulinářské značky, které vytvářejí prezentační kuchařku nebo publikují své signature menu.
18. Šablona kuchařky v PowerPointu od společnosti Microsoft
Šablona kuchařky PowerPoint od společnosti Microsoft je speciálně navržena tak, aby zapůsobila. Je dodávána ve formátu .pptx a je ideální pro manažery restaurací a šéfkuchaře, kteří chtějí představit plány jídel nebo koncepty jídelních lístků zainteresovaným stranám.
Díky rozložení jednoho jídla na stránku je obzvláště užitečná pro přípravu kuchyňských týmů před velkými událostmi, jako jsou zkouškové večeře nebo ochutnávky. Potřebujete ji sladit s interními prezentacemi značky nebo kulinářskými nabídkami? Tato šablona se snadno integruje a lze ji snadno exportovat do formátu PDF nebo obrazového formátu pro tisk a digitální sdílení.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Pomocí exportních možností Microsoft Office můžete několika kliknutími převést snímky na PDF soubory připravené k tisku nebo digitální obrázky.
- Vytvořte poutavý příběh pro diváky pomocí široké škály vestavěných animací snímků a textu.
🔑 Ideální pro: Organizátory akcí, kuchaře, manažery restaurací a akce, kde se prezentují recepty na týmových schůzkách, v nabídkách cateringových služeb nebo v prezentacích značky.
19. Šablona obálky kuchařky od Canva
Máte rádi časopisy? Šablona obálky kuchařky od Canva vám doslova pokryje záda. Tato vizuálně bohatá šablona se otevírá přizpůsobitelnou titulní stránkou pro vaši brožuru a další stránkou pro představení autora.
Každý aspekt tohoto řešení lze upravit pomocí editačních nástrojů Canva, včetně tvarů, obrázků a dokonce i knihovny produktů tvůrců. Ačkoli je toto řešení Canva primárně určeno pro úvod knihy, umožňuje vám také přidat stránky pro plnohodnotnou kuchařku.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Přidejte mediální obsah ze svých zdrojů nebo z profesionálně navržených knihoven obrázků a obalových layoutů.
- Sladěte tón svého obsahu pomocí texturních překryvů a nástrojů pro úpravu pozadí založených na umělé inteligenci.
- Upravte šířku hřbetu a rozměry obálky tak, aby vyhovovaly platformám pro vlastní vydávání nebo standardním tiskovým formátům.
🔑 Ideální pro: Domácí kuchaře, food blogery, autory kuchařek nebo nezávislé vydavatele, kteří vytvářejí propracovanou, poutavou obálku pro digitální nebo tištěné kuchařky.
📖 Přečtěte si také: Produktivní věci, které můžete dělat ve volném čase
20. Šablona kuchařky od Freepik
Šablona kuchařky od Freepik je barevná, ručně kreslená a navržená tak, aby vaše recepty vynikly. Obsahuje jednu stránku pro ingredience, postup a tipy na vaření, takže je jednoduchá a výstižná.
Kromě formátu kuchařky nabízí Freepik také nástroje jako Upscale, Turn into Video a experimentální úpravy, které vám pomohou proměnit tuto kuchařku přesně podle vašich představ.
🌟 Proč si ji zamilujete
- Okamžitě upoutejte pozornost díky řadě živých, ilustrovaných obalů.
- Získejte úplnou kontrolu nad designovými prvky díky několika formátům souborů, včetně vektorových souborů a základních JPG.
- Okamžitě vytvořte nové vizuály pro obálku pomocí alternativního generování obrázků pomocí umělé inteligence.
🔑 Ideální pro: Hobby kuchaře, kurzy vaření pro děti, food blogery nebo kohokoli, kdo vytváří zábavnou a snadno srozumitelnou brožuru s recepty.
💡 Tip pro profesionály: Nevíte, co uvařit příště? Vyzkoušejte generátor receptů s umělou inteligencí. Je to překvapivě zábavný a rychlý způsob, jak objevit nové, kreativní nápady na jídla a sestavit si jídelníček.
Dokonalá dokumentace a plánování receptů s ClickUp
Dobře organizovaná sbírka receptů může proměnit vaření z povinnosti v čistou radost. Když jsou vaše oblíbená jídla přehledně seřazená a snadno dostupná, strávíte méně času hledáním a více času tvořením – stejně jako vaši hosté!
Prozkoumali jsme šablony pro každý typ kuchyně, ale ty nejlepší jdou nad rámec textu a obrázků. Myslete na správu úkolů pro přípravu, umělou inteligenci pro brainstorming chutí a kalendářové zobrazení pro sledování pokroku.
ClickUp vám to vše a ještě mnohem více nabízí. Dokonce dokumentuje jednotlivé kroky od okamžiku, kdy začnete s tvorbou, a pomáhá automatizovat sdílení kuchařek. Zkrátka je to dokonalý pomocník v kuchyni pro domácí kuchaře i profesionální šéfkuchaře.
Jste připraveni proměnit rozházené ingredience v dokonalé jídlo? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!