11 nejlepších generátorů receptů s umělou inteligencí v roce 2025

Nedávno jsem zažil klasický moment „co mám vůbec uvařit“.
Znáte to – otevřete ledničku, zíráte na poloprázdnou láhev rajčatové omáčky, zbytky parmazánu a sladké brambory, které jste si slíbili, že použijete, a přemýšlíte: „Jak z toho mám uvařit večeři?“
Obvykle procházím stránky s recepty, což mi zabere hodiny, jen abych zjistil, že mi chybí jedna klíčová ingredience (nebo 10 👀).
Pak jsem ale objevil něco úžasného – generátory receptů s umělou inteligencí! Tyto nástroje využijí to, co již máte, a okamžitě navrhnou nápady na jídla, čímž šetří čas, snižují plýtvání a vaření je s nimi zábavnější.
Jste zvědaví, které z nich fungují nejlépe? Pojďme prozkoumat nejlepší kuchyňské asistenty poháněné umělou inteligencí, které dokážou proměnit vaše zbytky v něco lahodného.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je přehled nejlepších generátorů receptů s umělou inteligencí a jejich předností:
- ClickUp : Nejlepší pro plánování a správu kuchyně pomocí umělé inteligence
- MealPractice: Nejlepší pro každodenní organizaci jídel
- Mr. Cook: Nejlepší pro správu receptů a snížení plýtvání potravinami
- ChefGPT: Nejlepší pro inteligentní plánování jídel na základě stravovacích cílů
- Let’s Foodie: Nejlepší pro kreativní využití dostupných surovin
- SuperCook: Nejlepší pro generování receptů na základě ingrediencí
- Plant Jammer: Nejlepší pro udržitelné vaření na rostlinné bázi
- DishGen: Nejlepší pro vytváření chutných receptů
- CookAIfood: Nejlepší pro kulinářskou kreativitu
- Whisk It: Nejlepší pro správu receptů a plánování jídel
- RecipeGenAI: Nejlepší pro vytváření profesionálních receptů
Co byste měli hledat v generátorech receptů s umělou inteligencí?
Generátor receptů s umělou inteligencí by měl umělou inteligenci hladce integrovat do vašeho každodenního života a zefektivnit správu kuchyně tak, aby se minimalizovalo plýtvání a maximalizovalo pohodlí. Ale s tolika možnostmi, jak poznáte, které funkce jsou opravdu důležité?
Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Váš generátor receptů s umělou inteligencí by měl chytře navrhovat jídla na základě ingrediencí, které máte k dispozici, například „kuřecí prsa, kokosové mléko, olivový olej, česnekový prášek“.
- Měl by podporovat konzistentní stravovací návyky s podrobnými makry, flexibilním přizpůsobením porcí, přesnými odhady času a adaptivními pokyny krok za krokem.
- Nejlepší generátory receptů s umělou inteligencí se přizpůsobují stravovacím potřebám a usnadňují plánování jídel tím, že navrhují recepty pro keto, veganskou, bezlepkovou a další diety.
- Měl by využívat generativní AI a pokročilé zpracování přirozeného jazyka, aby přesně rozuměl požadavkům a poskytoval jasné, logické pokyny k vaření, jako například „zahřejte olivový olej“ nebo „přidejte javorový sirup“.
- Měl by se přizpůsobovat sezónním změnám tím, že upřednostňuje sezónní suroviny, nabízí tipy na skladování a upravuje doporučení na základě místní dostupnosti.
Tyto funkce společně podporují vaši kulinářskou cestu – ať už chcete objevovat nové kuchyně, sledovat své stravovací návyky, předcházet plýtvání potravinami nebo se zdravě stravovat. Nejlepší nástroje tyto prvky hladce kombinují, díky čemuž je vaření příjemnější a efektivnější a zároveň šetří čas.
🍅 Trik pro generování skvělých receptů spočívá v tom, jak formulujete své otázky umělé inteligenci. Máme pro vás několik tipů. 👇🏼
💡Tip pro profesionály: Milovníci fitness, rozlučte se s bolestmi hlavy způsobenými počítáním kalorií! Nechte AI postarat se o denní plánování, které vám poskytne přesně takové množství živin, jaké potřebujete, zatímco vy se budete soustředit na trénink a vychutnávání jídla.
11 nejlepších generátorů receptů s umělou inteligencí
Po otestování desítek nástrojů pro AI recepty jsem identifikoval ty nejlepší nástroje, které poskytují konzistentní hodnotu při tvorbě receptů, plánování jídel a správě kuchyně. Zde je moje podrobná analýza 11 nejlepších nástrojů pro generování receptů pomocí umělé inteligence:
1. ClickUp (nejlepší pro plánování a správu kuchyně pomocí umělé inteligence)
ClickUp pravděpodobně znáte jako výkonný nástroj pro správu projektů, ale aplikace pro vše, co souvisí s prací může být také vaším dokonalým pomocníkem v kuchyni!
S ClickUp Brain, vestavěným AI asistentem, můžete generovat personalizované recepty přizpůsobené vašim stravovacím potřebám a preferencím – protože plánování jídel by mělo být stejně organizované jako váš pracovní postup!
Tento asistent využívající umělou inteligenci dokáže pro každé jídlo vytvořit podrobné úkoly v aplikaci ClickUp, včetně seznamu ingrediencí a podrobného postupu přípravy, a vyřeší tak vaše týdenní plánování jídel najednou.
Nevíte, co uvařit z konkrétních surovin? ClickUp Brain navrhuje recepty na základě dostupných surovin nebo stravovacích preferencí. Pomůže vám také vytvořit seznamy surovin založené na umělé inteligenci, takže se už nikdy nebudete muset obávat prázdné spíže.
Dalším klíčovým aspektem efektivního řízení kuchyně je sledování času. Použijte funkci Time-Tracking od ClickUp, abyste zajistili perfektní načasování s časovými plány vaření a připomenutími. Navíc můžete automatizovat opakující se úkoly při přípravě jídel, jako jsou opakující se seznamy nákupů a připomenutí, a ušetřit si tak čas, který můžete věnovat vaření.
Pokud potřebujete s plánováním pomoci, šablona pro plánování jídel ClickUp nabízí strukturovaný přístup k organizaci týdenních jídel pro vaši rodinu. Přidejte vlastní stavy, jako „Připraveno“, „Vaří se“ a „Hotovo“, abyste mohli sledovat postup u každého receptu.
Dále šablona receptů ClickUp nabízí vyhrazený prostor pro ukládání oblíbených rodinných receptů. Obsahuje vlastní pole pro ingredience, dobu vaření a kroky přípravy. Recepty lze kategorizovat pomocí značek, jako jsou „Rychlé večeře během týdne“ nebo „Oblíbené sváteční pokrmy“, aby se snadno vyhledávaly.
Pořádáte večeři s přáteli? Šablona pro plánování menu ClickUp zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
Při větších kuchyňských projektech je nezbytné udržovat synchronizaci mezi vašimi pomocníky. Spolupracujte snadno s ClickUp Docs, abyste zefektivnili komunikaci a urychlili zpracování.
ClickUp se odlišuje tím, jak integruje tyto funkce do jednoho uceleného systému. Zatímco jiné platformy se zaměřují výhradně na generování receptů, ClickUp vám pomáhá spravovat celý proces vaření – od plánování až po přípravu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte si automatické připomenutí ClickUp pro nadcházející úkoly v kuchyni nebo termíny.
- Využijte ClickUp Time Management k monitorování toho, jak dlouho trvá každý kuchyňský úkol.
- Organizujte úkoly v kuchyni nastavením závislostí, abyste zajistili, že důležité úkoly budou dokončeny ve správném pořadí pro efektivní řízení kuchyně.
- Ukládejte své recepty do ClickUp Docs nebo Tasks a roztřiďte je podle kuchyně, typu jídla nebo stravovacích preferencí.
- Využijte funkce správy úkolů ClickUp k plánování jídel na celý týden.
- Vytvořte si seznamy úkolů s ingrediencemi potřebnými pro každý recept, což vám usnadní nakupování potravin.
- Automatizujte opakující se úkoly při plánování a přípravě jídel, jako jsou opakující se seznamy nákupů nebo připomenutí přípravy jídel, pomocí ClickUp Automation.
Omezení ClickUp
- Počáteční nastavení šablon receptů může nějakou dobu trvat.
- Naučte se, jak organizovat pracovní postupy ve vaší kuchyni
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. MealPractice (nejlepší pro každodenní organizaci jídel)
Když máte nabitý program, MealPractice vám usnadní plánování jídel. Tento nástroj založený na umělé inteligenci přizpůsobí recepty vašim preferencím ohledně bílkovin, stravovacím návykům a oblíbené kuchyni, díky čemuž se každodenní vaření změní z povinnosti na hračku.
Díky přehlednému rozhraní nabízí přizpůsobené recepty, které odpovídají vašim potřebám, a navíc databázi receptů sestavenou šéfkuchaři, kterou můžete filtrovat podle kuchyně, doby vaření a úrovně dovedností. Uložte si své oblíbené recepty, snadno si naplánujte týden a nechte MealPractice, aby vám ušetřil starosti s plánováním jídel!
Nejlepší funkce MealPractice
- Přizpůsobte si týdenní jídelníčky pomocí plánování metodou drag-and-drop a automatického přizpůsobení porcí pro různé velikosti skupin.
- Vytvářejte automatické nákupní seznamy, které se synchronizují přímo s hlavními službami dodávajícími potraviny.
- Sdílejte sbírky receptů a plány jídel s členy rodiny prostřednictvím funkcí pro spolupráci.
- Sledujte nutriční informace a stravovací cíle pomocí podrobných analýz a monitorování pokroku.
- Importujte recepty z jakékoli webové stránky a automaticky je převádějte tak, aby odpovídaly vašim stravovacím preferencím.
Omezení MealPractice
- Omezená databáze receptů
- Můžete vybírat pouze z dostupných možností.
Ceny MealPractice
- Startovací balíček: 8 $ (jednorázově)
- Nejlepší hodnota: 25 $ (jednorázově)
Hodnocení a recenze MealPractice
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Mr. Cook (nejlepší pro správu receptů a snížení plýtvání potravinami)
Mr. Cook je chytrá aplikace pro správu receptů, která vám pomůže organizovat recepty, plánovat jídla a co nejlépe využít dostupné suroviny.
Tato aplikace vyniká v přeměně fotografií ingrediencí na praktické návrhy receptů, což je obzvláště užitečné při zpracování zbytků nebo ingrediencí, jejichž datum spotřeby se blíží.
Pokud například zjistíte, že se blíží datum spotřeby rajčat a bylinek, stačí je vyfotit. Aplikace analyzuje obrázek a navrhne recepty, které vám pomohou tyto suroviny spotřebovat, než se zkazí.
Nejlepší funkce Mr. Cook
- Naskenujte ručně psané recepty do digitálního formátu a uchovejte tak cenné rodinné recepty.
- Aplikaci můžete používat ve svém preferovaném jazyce, takže je přístupná pro různé kuchyně.
- Prohlédněte si nutriční informace ke každému receptu, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí ohledně stravování.
- Vařte dlouho do večera, aniž byste namáhali oči, díky funkci tmavého režimu.
Omezení Mr. Cook
- Přístup ke všem funkcím vyžaduje placené předplatné.
Ceny Mr. Cook
- Zdarma
- Plus: 3,99 $/měsíc
- Pro: 8,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mr. Cook
💡 Tip pro profesionály: Při používání generátoru receptů s umělou inteligencí zadejte všechny ingredience, které máte aktuálně doma. Pomůže to minimalizovat plýtvání potravinami a umožní umělé inteligenci navrhnout recepty, které nejlépe využijí to, co již máte, a zajistí, že ze své spíže vytěžíte maximum.
4. ChefGPT (nejlepší pro inteligentní plánování jídel na základě stravovacích cílů)
ChefGPT promění domácí vaření v hladký gurmánský zážitek. Promění náhodné ingredience ze spíže v lahodná jídla, vytvoří přizpůsobená týdenní menu a dokonce navrhne ideální víno k jídlu – přinese tak na váš stůl jídlo v restaurační kvalitě.
S tímto chytrým kuchyňským pomocníkem s umělou inteligencí můžete maximálně využít to, co již máte ve své kuchyni, a vařit s jistotou.
Nejlepší funkce ChefGPT
- Zadejte dostupné ingredience a režim PantryChef vytvoří recepty pouze z těchto surovin.
- Objevujte nové chutě s režimem MasterChef, který navrhuje recepty přizpůsobené vašemu vkusu.
- Dosáhněte svých výživových cílů s režimem MacrosChef, který navrhuje recepty na základě vašich cílů v oblasti bílkovin, sacharidů a tuků.
- Vytvořte si personalizovaný plán jídel v režimu MealPlanChef, který je přizpůsoben vašim dietním a fitness cílům.
- Spojte svá jídla dokonale s PairPerfect, který doporučuje nápoje, které doplňují vaše jídlo s odbornými znalostmi na úrovni someliéra.
Omezení ChefGPT
- Možná vám chvíli potrvá, než si na nástroj zvyknete.
Ceny ChefGPT
- Základní: zdarma
- Pro: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ChefGPT
👀 Věděli jste, že... Algoritmy umělé inteligence využívají databáze chuťových složek k identifikaci ingrediencí, které se k sobě dobře hodí, a zvyšují tak kreativitu a kvalitu nových receptů.
5. Let’s Foodie (nejlepší pro kreativní využití dostupných ingrediencí)
Máte v ledničce kuře, rýži a papriky? Zadejte tyto ingredience do aplikace Let’s Foodie, přidejte jakékoli stravovací preference nebo omezení a nástroj vám navrhne vhodné recepty, které odpovídají vaší úrovni kuchařských dovedností.
Tento nástroj nabízí praktické tipy na vaření a informace o ingrediencích, které jdou nad rámec základních návrhů receptů. Pokud si tedy nejste jisti, jak připravit papriky, nebo se chcete dozvědět více o různých způsobech vaření, Let's Foodie vám pomůže.
Nejlepší funkce Let's Foodie
- Získejte personalizovaná doporučení jídel na základě vašich předchozích voleb a preferencí při vaření.
- Vychutnejte si recepty na míru, které odpovídají vašemu vkusu a stylu vaření, protože systém se učí z vašich zvyků.
- Objevte nové pokrmy vybrané na základě vašich předchozích kulinářských preferencí, které budou vyhovovat vašim jedinečným chuťovým preferencím.
Omezení Let's Foodie
- Příliš zjednodušené pokyny k vaření nemusí být vhodné pro všechny.
Ceny Let's Foodie
- Zdarma
Hodnocení a recenze Let’s Foodie
6. SuperCook (nejlepší pro generování receptů na základě ingrediencí)
Vaření nemusí být složité. SuperCook to zjednodušuje – stačí vybrat ingredience, které máte k dispozici, a aplikace vám okamžitě navrhne recepty. Ingredience můžete přidávat dokonce i pomocí hlasových příkazů.
Není třeba přeskakovat mezi webovými stránkami nebo hledat chybějící ingredience – stačí rychlé a jednoduché nápady na jídla, kdykoli je potřebujete!
Nejlepší funkce SuperCook
- Recepty můžete třídit podle doby vaření, typu kuchyně a počtu ingrediencí.
- Uložte si své oblíbené ingredience, abyste příště mohli recepty vyhledávat rychleji.
- Získejte návrhy receptů, když vám chybí jen jedna ingredience.
- Zaměřte se na konkrétní ingredience a zobrazte všechny recepty, které je obsahují.
Omezení SuperCook
- Žádné návrhy na náhradu ingrediencí, pokud vám něco chybí
Ceny SuperCook
- Zdarma
Hodnocení a recenze SuperCook
7. Plant Jammer (nejlepší pro udržitelné vaření na rostlinné bázi)
Hledáte snadný způsob, jak vařit udržitelněji? Seznamte se s Plant Jammer, generátorem receptů založeným na umělé inteligenci, který se specializuje na udržitelné vaření z rostlinných surovin.
Tato inovativní platforma vám pomůže vytvořit lahodná vegetariánská jídla a zároveň minimalizovat plýtvání potravinami – je ideální pro ty, kteří chtějí do svého jídelníčku zařadit více rostlinných potravin nebo snížit svůj dopad na životní prostředí.
Na rozdíl od běžných aplikací s recepty, které čerpají z pevné databáze, Plant Jammer vytváří nové recepty na místě na základě vašeho seznamu ingrediencí.
Nejlepší funkce Plant Jammer
- Přidejte ingredience do své virtuální spíže a aplikace bude sledovat jejich dostupnost.
- Aktualizujte svou spíž podle toho, jak používáte jednotlivé suroviny, abyste dostávali relevantní návrhy receptů.
- S pomocí aplikace se snadno zorientujete v regálech obchodu, když potřebujete další ingredience.
- Sdílejte své kuchařské úspěchy a upravujte recepty ostatních v komunitě Plant Jammer, abyste podpořili prostředí spolupráce v oblasti vaření.
- Vylepšete své zážitky, protože aplikace se učí z interakcí uživatelů a provádí kuchyňské experimenty, aby doladila svá doporučení.
Omezení Plant Jammer
- Zkušení kuchaři mohou považovat návrhy za příliš jednoduché na jejich vkus.
Ceny Plant Jammer
- Základní: Zdarma
- Premium: 10 $ (jednorázově)
Hodnocení a recenze Plant Jammer
8. DishGen (nejlepší pro vytváření chutných receptů)
Chcete popustit uzdu své kulinářské kreativitě a připravit něco jedinečného? Vyzkoušejte DishGen!
Na rozdíl od tradičních generátorů receptů, které se spoléhají na standardní kombinace, algoritmus DishGen analyzuje vaši konkrétní směs ingrediencí a navrhuje chutné kombinace a způsoby přípravy, které byste jinak možná ani nezvážili.
Můžete dokonce ukládat a kategorizovat své oblíbené recepty generované umělou inteligencí pro rychlý přístup. Pomocí záložek a sledování historie si můžete vytvořit osobní sbírku úspěšných pokrmů.
Nejlepší funkce DishGen
- Změňte velikost porcí, vyměňte ingredience nebo upravte způsoby vaření za běhu.
- Postupujte podle jednoduchých pokynů krok za krokem, které jsou součástí každého receptu a jsou navrženy tak, aby byly srozumitelné i pro začátečníky.
- Prozkoumejte několik návrhů jídel na základě vašich preferencí a předchozí historie vaření.
Omezení DishGen
- Měsíční kreditní limity v bezplatném tarifu mohou omezovat rozsáhlé generování receptů.
- Pro přístup k pokročilým funkcím se musíte zaregistrovat.
Ceny DishGen
- Základní: Zdarma
- Premium: 7,99 $/měsíc
- Pro: 15,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze DishGen
9. CookAIfood (nejlepší pro kulinářskou kreativitu)
Kompletní nápad na jídlo jen z fotografie? CookAIfood využívá nejmodernější AI k generování personalizovaných receptů z jednoduché fotografie ingrediencí, které již máte doma.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní CookAIfood vyhovuje různým stravovacím preferencím a nabízí personalizované návrhy jídel. Je to nezbytný nástroj pro začínající i zkušené kuchaře, kteří objevují nové kulinářské obzory.
Nejlepší funkce CookAIfood
- Vytvářejte a přizpůsobujte vše – od večeřových menu po svatební hostiny.
- Najděte restaurace v okolí, které podávají jídla podobná vašim oblíbeným receptům.
- Spojte se s dalšími milovníky jídla a sdílejte recepty a tipy na vaření prostřednictvím komunitní platformy.
- Pomocí plánovače stravy sledujte nutriční hodnoty a držte se svých zdravotních cílů.
- Vytvořte fotografie jídel pomocí AI a vizualizujte, jak by mělo vaše jídlo vypadat.
Omezení CookAIfood
- Návrhy receptů mohou někdy postrádat rozmanitost a vést k opakujícím se nápadům na jídla.
Ceny CookAIfood
- Základní: 5 $ (100 kreditů)
- Pokročilý: 10 $ (225 kreditů)
- Premium: 20 $ (500 kreditů)
Hodnocení a recenze CookAIfood
10. Whisk It (nejlepší pro správu receptů a plánování jídel)
Whisk It je komplexní kuchyňský pomocník, který vyniká v organizování receptů, plánování jídel a zjednodušování nákupů.
Tento nástroj je obzvláště užitečný díky své schopnosti ukládat recepty z jakéhokoli online zdroje do personalizované schránky receptů – podobně jako ukládáte piny na Pinterestu, ale speciálně navržený pro milovníky vaření.
Nejlepší funkce Whisk It
- Připojte se přímo k různým službám dodávky potravin a objednávejte ingredience prostřednictvím platformy.
- Ukládejte a třídějte recepty z různých online zdrojů do centralizované schránky receptů.
- Jedním kliknutím přeměňte jakýkoli uložený recept na nákupní seznam, abyste nikdy nezapomněli na žádnou ingredienci.
Omezení Whisk It
- Uživatelské rozhraní může někdy působit méně intuitivně.
Ceny Whisk It
- Zdarma
Hodnocení a recenze Whisk It
11. RecipeGenAI (nejlepší pro vytváření profesionálních receptů)
Minimalizujte plýtvání potravinami pomocí nástrojů, které vyhovují vašim různorodým stravovacím potřebám. RecipeGen AI obsahuje rozsáhlou databázi více než 300 ingrediencí, která promění vaše dostupné ingredience v personalizované recepty.
RecipeGenAI je jedinečný díky implementaci dvanácti různých osobností AI kuchařů. Každá z nich přináší specializované kulinářské znalosti. Ať už máte chuť na autentická italská jídla nebo chcete prozkoumat asijskou fusion kuchyni, můžete si vybrat osobnost kuchaře, která odpovídá vašemu požadovanému stylu vaření.
Nejlepší funkce RecipeGenAI
- Objevte rozmanité kuchyně vytvořené šéfkuchaři z celého světa.
- Užijte si gurmánské možnosti s recepty od šéfkuchařů oceněných hvězdičkami Michelin pro prémiové uživatele.
- Vyzkoušejte neomezené generování receptů za jednorázovou platbu a bez skrytých poplatků.
Omezení RecipeGenAI
- Některé recepty možná bude třeba trochu upravit, aby fungovaly v praxi.
Ceny RecipeGenAI
- Standardní plán: 9,99 $/měsíc
- Prémiová zkušenost: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze RecipeGenAI
Vylepšete své kuchařské umění pomocí generátoru receptů založeného na umělé inteligenci
Generátory receptů s umělou inteligencí prošly dlouhým vývojem – již se nezabývají pouze nápady na jídla, ale jsou plnohodnotnými kuchyňskými pomocníky, kteří pomáhají snižovat plýtvání, sledovat výživu, organizovat a podporovat kreativitu.
Zatímco mnoho nástrojů nabízí jedinečné výhody, ClickUp jde nad rámec receptů. Kombinuje chytré plánování jídel s výkonnými organizačními funkcemi pro plynulý zážitek z vaření. Už nějakou dobu je to můj oblíbený nástroj v kuchyni a jsem si jistý, že se stane i vaším.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a změňte způsob, jakým vaříte jídla.