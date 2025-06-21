Nejlepší kalendáře pro uvedení produktu na trh pro plánování a realizaci úspěšných uvedení na trh

Kontrolní seznamy pro uvedení produktu na trh, šablony pro uvedení na trh (GTM) a plány mají za úkol udržet věci pod kontrolou, ale upřímně řečeno, často jsou rozptýlené po celém systému. Týmy používají různé nástroje, dokumenty se aktualizují izolovaně a zjistit, která verze je nejnovější, může být téměř na plný úvazek.
Právě v tomto případě vám může kalendář uvedení produktu na trh zachránit vaše plány. Poskytuje vám jasný vizuální přehled o časovém harmonogramu uvedení produktu na trh, od počátečních strategií až po finální uvedení. Díky tomu mohou produktoví manažeři (PM) a produktoví marketingoví manažeři (PMM) zůstat v souladu, dosáhnout klíčových milníků a udržet vše na správné cestě.
V tomto článku vám představíme některé z nejlepších nástrojů pro kalendář uvedení produktu na trh. Dozvíte se také, jak vám mohou pomoci spravovat termíny, sledovat pokrok a realizovat vaši strategii GTM od začátku do konce.
👀 Věděli jste? 72 % produktových manažerů uvádí nedostatečnou standardizaci jako hlavní důvod pro konsolidaci nástrojů.
Co byste měli hledat v kalendářích uvedení produktu na trh?
Správný kalendář uvedení produktu na trh vám umožní sledovat milníky, spolupracovat napříč týmy a rychle se přizpůsobit jakýmkoli změnám v datu uvedení na trh.
Zde je několik funkcí, na které byste se měli zaměřit:
- Přizpůsobitelné šablony: Kalendáře, které vám umožňují vytvářet šablony na základě vašich konkrétních potřeb při uvedení produktu na trh, ať už se jedná o nové produkty nebo zavádění nových funkcí.
- Spolupráce v reálném čase: Kalendáře, které podporují spolupráci týmů a umožňují zúčastněným stranám aktualizovat, komentovat a sledovat pokrok v reálném čase.
- Sledování milníků a upozornění: Nástroje pro sledování klíčových milníků, jako jsou marketingové kampaně a beta testy, s automatickými upozorněními na důležité termíny.
- Integrace napříč funkcemi: Kalendáře, které se integrují s nástroji, které váš tým již používá, jako jsou Slack, Trello nebo Jira, aby byla všechna data na jednom místě.
- Kontrola verzí pro úpravy časové osy: Funkce, které umožňují sledovat změny bez ztráty předchozích verzí, což pomáhá udržovat konzistenci napříč týmy.
- Závislosti úkolů: Nástroje, které spravují kritické sekvence, jako jsou schvalování návrhů nebo tvorba marketingových materiálů, a pomáhají tak předcházet zpožděním v procesu uvedení produktu na trh.
🧠 Zajímavost: Nejstarší známý kalendář, objevený ve Skotsku a datovaný přibližně do roku 8 000 př. n. l., sledoval fáze měsíce a sezónní změny. Ukazuje, jak starověké civilizace spravovaly čas dlouho před příchodem nástrojů umělé inteligence.
Přehled nejlepších kalendářů pro uvedení produktu na trh
Zde je přehled nejzajímavějších kalendářů pro uvedení produktů na trh, ze kterých si můžete vybrat:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní plánování a realizace uvedení produktu na trh pro týmy všech velikostí
|Vlastní zobrazení, automatizované pracovní postupy, integrovaná umělá inteligence, sledování milníků a termínů, spolupráce týmů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny.
|Notion
|Malé a střední týmy, které hledají propojené pracovní prostředí pro dokumenty a projekty
|Sledování stavu a projektu, vlastní zobrazení, dokumentace, migrace souborů z jiných nástrojů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
|Trello
|Vizualizace ve stylu Kanban Board pro jednotlivce a malé týmy
|Správa sprintů, produktové roadmapy, Power Ups pro škálování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 USD/měsíc na uživatele.
|Asana
|Správa práce pro velké a střední týmy
|Sledování pokroku projektu, správa zdrojů, reportovací panely, AI pracovní postupy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $/měsíc na uživatele.
|Pipefy
|Řízení procesů pro netechnické týmy ve velkých podnicích
|Správa úkolů, automatizace pracovních postupů, agenti AI, sledování požadavků na služby, správa podpisů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify jsou cenově přizpůsobené.
|CoSchedule
|Marketing na sociálních médiích pro středně velké agentury a týmy
|Plánování, rozvrhování, publikování a měření kampaní na sociálních médiích, správa časových os specifických pro klienta, brainstorming, sociální schránka
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 USD/měsíc na uživatele.
|Aha!
|Správa produktů a strategické plánování pro velké týmy
|Plány projektu, historie verzí, vytváření znalostní báze.
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 11 $/měsíc.
|Jira
|Sledování problémů a projektů pro podniky
|Agilní řízení projektů, Scrum tabule, sledování uživatelských příběhů, podrobné zprávy.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8,60 $/měsíc na uživatele.
|Monday. com
|Sledování projektů pro malé a střední podniky
|Správa úkolů, časové osy, milníky, Ganttovy diagramy, Kanban tabule, automatizované pracovní postupy.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
|ProductPlan
|Strategické plánování produktů a roadmapy pro velké týmy
|Správa plánu, hodnocení přínosů a nákladů, posuzování rizik, sledování pokroku, spolupráce týmů
|Ceny na míru
|Productboard
|Produktový management zaměřený na zákazníka pro podnikové týmy
|Spolupracující produktové plány, prioritizace nápadů, sledování cesty produktu, poznatky umělé inteligence
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 USD/měsíc na uživatele.
11 nejlepších kalendářů pro uvedení produktu na trh
V tomto seznamu jsme shrnuli nejlepší možnosti kalendářů pro uvedení produktu na trh, které vám pomohou efektivně spravovat časové plány, úkoly a klíčové fáze uvedení produktu na trh. Pojďme se na ně podívat:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní plánování a realizaci uvedení produktu na trh)
Solidní strategie uvedení produktu na trh vyžaduje plynulý proces, který pokrývá vše od přípravy před uvedením na trh až po analýzu po uvedení na trh. Právě v tom vyniká ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Jde o více než jen základní software pro plánování úkolů, který týmům poskytuje centralizovaný prostor pro chytřejší a rychlejší práci bez nutnosti přepínání mezi různými nástroji.
Díky softwaru pro správu produktů ClickUp mohou týmy prodeje, produktů a marketingu zůstat v souladu od začátku do konce. Ať už plánujete milníky, přidělujete úkoly nebo reagujete na zpětnou vazbu na poslední chvíli, ClickUp udržuje všechny pohyblivé části pod kontrolou.
Jedna vynikající funkce? Kalendář ClickUp.
Tento kalendář využívající umělou inteligenci nejen zobrazuje váš rozvrh, ale také vám pomáhá jej optimalizovat. Automaticky stanovuje priority úkolů, blokuje čas na soustředění, upravuje schůzky a udržuje váš den plynulý, aniž by došlo k zanedbání povinností.
Když dojde ke změnám (což se při uvedení produktu na trh stává vždy), kalendář uvedení produktu se přizpůsobí. Představte si ho jako inteligentního asistenta, který je opravdu dobrý v time managementu.
Pak je tu ClickUp Tasks, pomocí kterého můžete rozdělit proces uvedení produktu na trh na menší kroky, nastavit stavy úkolů a přiřadit úrovně priority. Tím se okamžitě soustředí pozornost na položky s vysokou prioritou.
ClickUp Custom Fields umožňuje ukládat další podrobnosti, jako jsou odkazy nebo dokumenty, a poskytuje tak kontext pro každý úkol.
Aby týmy zůstaly na stejné vlně, můžete použít ClickUp Dashboards a nástroje pro reporting. Tyto nástroje umožňují týmům sledovat pokrok, monitorovat výkonnost kampaní a měřit úspěšnost jednotlivých fází uvedení produktu na trh.
Přizpůsobitelné pracovní postupy ClickUp vám také umožňují přizpůsobit každou fázi uvedení produktu na trh, od návrhu a testování produktu až po kampaně pro uvedení na trh.
Chcete získat náskok? Podívejte se na předem připravené šablony pro uvedení produktu na trh, které vám urychlí nastavení, a využijte kouzlo automatizace ClickUp, které vám ulehčí od opakujících se úkolů.
Zde je jeden, který vám pomůže začít: Šablona kalendáře ClickUp Calendar Planner vám a vašemu týmu pomůže sledovat úkoly a termíny na jednom místě.
Tato šablona obsahuje vše, co potřebujete, abyste měli přehled o milnících, rozdělili projekty uvedení produktu na úkoly a efektivně spravovali zdroje.
Nebo vyzkoušejte šablonu ClickUp Product Launch Checklist Template. Je navržena tak, aby vnesla pořádek do chaosu tím, že sladí váš tým, časové plány, úkoly a zdroje. A pokud spravujete více uvedení produktů na trh nebo pracujete na více sprintech, šablona ClickUp Release Management Template vám pomůže ještě o krok dál.
Díky spolupráci v reálném čase pracují týmy vždy podle stejného plánu. Komentáře, aktualizace a sdílení souborů probíhají na jednom centrálním místě – není třeba prohledávat e-maily nebo hrát kalendářové hry.
Ať už řídíte mezifunkční tým, reagujete na měnící se termíny nebo se jen snažíte, aby se všichni soustředili na stejný cíl, ClickUp vám pomůže. Nejde jen o to dostat se k dni uvedení produktu na trh – jde o to dostat se tam s jasností, rychlostí a mnohem menším chaosem.
📮 ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu se téměř 88 % vedoucích pracovníků stále spoléhá na ruční kontroly, dashboardy nebo schůzky, aby získali aktuální informace. Jaká je cena? Ztráta času, přepínání mezi kontexty a často zastaralé informace. Čím více energie vynakládáte na shánění aktuálních informací, tím méně jí máte na to, abyste na základě nich mohli jednat. Autopilot Agents od ClickUp, dostupný v seznamech a chatech, okamžitě zobrazuje změny stavu a důležité diskusní vlákna. Už nikdy nebudete muset žádat svůj tým, aby vám posílal „rychlé aktualizace“.
👀 Skutečné výsledky: Společnost Pigment zlepšila efektivitu komunikace v týmu o 20 % díky nástroji ClickUp, který zajišťuje lepší propojení a koordinaci týmů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte a spravujte úkoly, schůzky a termíny podle data pomocí zobrazení kalendáře ClickUp.
- Integrujte kalendáře Google, Outlook a Apple, abyste se vyhnuli konfliktům v plánování.
- Přizpůsobte stavy úkolů a úrovně priority, aby se tým mohl soustředit na kritické úkoly.
- Nastavte závislosti úkolů, abyste zajistili, že práce bude probíhat ve správném pořadí.
- Využijte ClickUp Brain, vestavěnou umělou inteligenci, k psaní poznámek k vydání, aktualizací pokroku, vstupních stránek a dalšího obsahu.
- Sledujte výkonnost týmu a pokrok při uvedení produktu na trh pomocí dashboardů a reportů.
- Naplánujte a proveďte každou fázi pomocí šablon a kontrolních seznamů pro uvedení produktu na trh.
Omezení ClickUp
- Ovládnutí široké škály funkcí může vyžadovat určitý čas.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 430 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
ClickUp změnil pravidla hry pro náš tým a transformoval zastaralé pracovní postupy jak v oblasti sledování chyb, tak ve vývoji nových produktů. Díky možnosti vytvářet strukturované stavy, které přesně odrážejí pokrok úkolů, jsme odstranili zmatek a zlepšili přehlednost napříč projekty. Náš systém sledování chyb, který byl dříve umístěn v Redmine, působil nesourodě a nebyl přehledný. Po vytvoření nového systému v ClickUp jsme provedli hladké spuštění a nadále máme skvělý pracovní postup od třídění až po řešení, díky čemuž nám nic neunikne. Snadno jsme implementovali automatizace, které našemu týmu ušetřily časově náročnou manuální práci, což nám také velmi pomohlo.
ClickUp změnil pravidla hry pro náš tým a transformoval zastaralé pracovní postupy jak v oblasti sledování chyb, tak ve vývoji nových produktů. Díky možnosti vytvářet strukturované stavy, které přesně odrážejí pokrok úkolů, jsme odstranili zmatek a zlepšili přehlednost napříč projekty. Náš systém sledování chyb, který byl dříve umístěn v Redmine, působil nesourodě a nebyl přehledný. Po vytvoření nového systému v ClickUp jsme provedli hladké spuštění a nadále máme skvělý pracovní postup od třídění až po řešení, díky čemuž nám nic neunikne. Snadno jsme implementovali automatizace, které našemu týmu ušetřily časově náročnou manuální práci, což nám také velmi pomohlo.
📖 Přečtěte si také: Jak organizovat svou práci pomocí kalendáře pro řízení projektů
2. Notion (nejlepší propojené pracovní prostředí pro dokumenty a projekty)
S Notion mohou produktové týmy sledovat stav funkcí, inženýři mohou zvýrazňovat chyby s vysokou prioritou a vedoucí pracovníci mohou na první pohled vidět kalendář uvedení produktu na trh.
Platforma vám dokonce umožňuje vytvářet vlastní zobrazení, která dávají smysl pro každé oddělení, což usnadňuje spolupráci. Navíc můžete rychle a bez problémů migrovat všechny své soubory pomocí importérů Notion Confluence, Google Docs, Asana a Trello.
Nejlepší funkce Notion
- Rozdělte složité projekty na úkoly a podúkoly s jasně určenými odpovědnými osobami a termíny splnění.
- Nahrajte obrázky, vložte videa a přidejte soubory pro lepší kontext na každé stránce.
- Získejte přístup k více než 10 000 šablon pro práci, školu nebo osobní projekty.
- Brainstormujte, generujte odpovědi a automaticky vyplňujte tabulky v reálném čase pomocí Notion AI.
Omezení Notion
- Zobrazení aplikace na první stránce může novým uživatelům ztížit začátky.
- Přizpůsobení systémů může vyžadovat čas a úsilí.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 24 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
- Notion AI: Součástí plánů Business a Enterprise
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Recenze Capterra čte:
Mohu s jistotou říci, že Notion je skvělý nástroj! Zpočátku je třeba projít určitým procesem učení, protože existuje mnoho možností přizpůsobení dashboardu, ale jakmile se s ním seznámíte, budete moci plánovat efektivně! Líbí se mi, že mohu sdílet dashboardy s ostatními členy týmu i s mými vlastními. Dalším plusem je skutečnost, že mohu propojit externí dokumenty, takže vše je na jednom místě a je snadno přístupné.
Mohu s jistotou říci, že Notion je skvělý nástroj! Zpočátku je třeba projít určitým procesem učení, protože existuje mnoho možností přizpůsobení dashboardu, ale jakmile se s ním seznámíte, budete moci plánovat efektivně! Líbí se mi, že mohu sdílet dashboardy s ostatními členy týmu i s mými vlastními. Dalším plusem je skutečnost, že mohu propojit externí dokumenty, takže vše je na jednom místě a je snadno přístupné.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro správu vydání
3. Trello (nejlepší pro vizualizaci ve stylu Kanban Board)
Chcete uvést svůj produkt na trh rychleji? Trello je oblíbenou volbou pro týmy produktového managementu, protože usnadňuje správu sprintů a zavádění aktualizací s minimálními obtížemi.
Rozložení ve stylu Kanban je velmi jednoduché. Umožňuje vám přesouvat úkoly mezi fázemi, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Hotovo“, pouhým přetažením myší. Trello také nabízí předem připravené šablony, které vám pomohou sledovat vše od plánů vývoje produktů až po zpětnou vazbu od zákazníků.
Díky Trello Power-Ups můžete integrovat více než 150 nástrojů, jako je Google Drive a Kalendář. To ostatním týmům poskytuje jasnější přehled o vývoji a pokroku vašeho produktu.
Nejlepší funkce Trello
- Získejte rychlý přehled o projektu díky jednoduchému rozvržení ve stylu Kanban.
- Vizualizujte projekty pomocí tabulek, kalendářů, grafů a časových os.
- Centralizujte projektová data, jako jsou podrobnosti o členech, termíny a přílohy.
- Přizpůsobte karty Trello políčky přizpůsobenými potřebám vaší firmy.
- Automatizujte úkoly související s uvedením produktu na trh pomocí Butler, AI asistenta Trello.
Omezení Trello
- Chybí chat v reálném čase a inteligentní oznámení.
- Nepodporuje přímo agilní nebo Scrum sprinty.
- Karetní systém není ideální pro složité projekty.
Ceny Trello
- Zdarma (až 10 spolupracovníků)
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 210 $/ročně na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 400 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Den v životě produktového manažera: role, odpovědnosti a nástroje
4. Asana (nejlepší pro řízení práce)
Jako platforma pro správu práce je Asana navržena tak, aby vám pomohla uvádět na trh nové funkce ve velkém měřítku, abyste měli vše pod kontrolou, bez ohledu na to, jak velký je váš tým. Ať už přijímáte 10 nebo 200 uživatelů, Asana to zvládne.
Každý projekt nebo úkol můžete snadno propojit s vašimi širšími obchodními cíli, čímž zajistíte, že se všichni soustředí na nejdůležitější práci. Navíc splňuje všechny vaše požadavky na bezpečnost a dodržování předpisů.
Portfolia vám pomohou sledovat více iniciativ najednou, zatímco vlastní dashboardy zefektivní reporting napříč týmy. Navíc Asana AI pomáhá týmům šetřit čas díky automatizaci a dalším funkcím.
Nejlepší funkce Asany
- Projekty si můžete prohlížet v tabulkách, seznamech, časových osách, kalendářích a Ganttových diagramech.
- Sledujte více uvedení produktů na trh společně s Portfolios
- Automatizujte pracovní postupy pomocí formulářů, pravidel, balíčků a šablon.
- Spravujte zdroje pomocí nástrojů pro sledování pracovní zátěže a času
- Propojte se s více než 200 aplikacemi (včetně ClickUp) a využijte neomezený počet projektů a úložiště souborů.
Omezení Asany
- Chybí komplexní sada šablon pro řízení projektů.
- Asana AI není k dispozici v bezplatném tarifu.
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (13 300+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Recenze G2 uvádí:
Na Asaně oceňuji nejvíce její schopnost vnést strukturu a přehlednost do složitých projektů, na kterých spolupracuje více týmů. Jako společnost působící v několika obchodních jednotkách nám Asana poskytuje jednotnou platformu, kde můžeme přidělovat úkoly, stanovovat priority a sledovat pokrok v reálném čase. Zobrazení časové osy a kalendáře jsou obzvláště užitečné pro udržení přehledu o klíčových výstupech a termínech. Podporuje také odpovědnost a transparentnost v rámci týmu, což zlepšilo naši celkovou výkonnost a následné kroky.
Na Asaně oceňuji nejvíce její schopnost vnést strukturu a přehlednost do složitých projektů, na kterých spolupracuje více týmů. Jako společnost působící v několika obchodních jednotkách nám Asana poskytuje jednotnou platformu, kde můžeme přidělovat úkoly, stanovovat priority a sledovat pokrok v reálném čase. Zobrazení časové osy a kalendáře jsou obzvláště užitečné pro udržení přehledu o klíčových výstupech a termínech. Podporuje také odpovědnost a transparentnost v rámci týmu, což zlepšilo naši celkovou výkonnost a následné kroky.
5. Pipefy (nejlepší pro řízení procesů)
Pipefy je nástroj pro správu procesů bez nutnosti programování , který pomáhá týmům produktového marketingu zefektivnit pracovní postupy ve všech fázích uvedení produktu na trh.
Díky přizpůsobitelným pracovním postupům mohou týmy organizovat úkoly, schvalování a časové plány na jedné platformě. AI agenti platformy zpracovávají opakující se úkoly, udržují vše v chodu a zajišťují dodržování termínů.
Od plánování až po uvedení na trh Pipefy centralizuje informace, automatizuje procesy a zvyšuje efektivitu, což usnadňuje správu složitých uvedení produktů na trh s minimálním manuálním úsilím.
Nejlepší funkce Pipefy
- Integrujte ERP, databáze a vertikální řešení z privátního cloudu nebo lokálních systémů.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy s definovanými výchozími body, fázemi a nezbytnými integracemi.
- Používejte Kanban a Scrum pro správu pracovních postupů
- Spravujte opakující se úkoly a zvyšte efektivitu procesů pomocí Pipefy AI Agents.
Omezení Pipefy
- Omezené možnosti filtrování dat vedou k nadměrnému spoléhání se na označování.
- Někteří uživatelé se setkali s problémy s zákaznickou podporou.
Ceny Pipefy
- Zdarma
- Business, Enterprise a Unlimited: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pipefy
- G2: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
👀 Věděli jste? Termín „soft launch“ (měkké uvedení na trh) pochází z hotelového a restauračního průmyslu, kde se restaurace a hotely před slavnostním otevřením tiše otevíraly pro omezený okruh zákazníků. Tento přístup jim umožňoval otestovat provoz a shromáždit zpětnou vazbu v prostředí bez velkého tlaku.
6. CoSchedule (nejlepší kalendář pro marketing na sociálních médiích pro všechny týmy)
Pokud potřebujete komplexní kalendář pro marketing na sociálních médiích, CoSchedule vám pomůže naplánovat, naprogramovat, publikovat a vyhodnotit vaši strategii pro sociální média.
Agenturám kalendář agentury umožňuje spravovat časové plány konkrétních klientů, zatímco kalendář obsahu poskytuje středně velkým týmům kompletní přehled o úkolech a projektech.
Marketingová sada vše propojuje a zlepšuje koordinaci mezi týmy a projekty. Kromě toho můžete použít integrovanou AI k psaní nebo optimalizaci textů pro sociální sítě a pomocí přizpůsobitelných šablon AI generovat nápady a obsah.
Nejlepší funkce CoSchedule
- Zobrazte všechny své marketingové aktivity na jednom místě pomocí marketingového kalendáře.
- Efektivně spolupracujte na plánování úkolů, abyste zajistili dodržování termínů napříč týmy.
- Brainstormujte zajímavá témata pro příspěvky na sociálních médiích pro vaše publikum pomocí generování nápadů založeného na umělé inteligenci.
- Vytvářejte obrázky pro své příspěvky pomocí generátoru obrázků s umělou inteligencí.
Omezení CoSchedule
- Někteří uživatelé shledávají, že absence projektů a kampaní s více daty vede k duplicitním záznamům.
Ceny CoSchedule
- Zdarma
- Social Calendar: 29 $/měsíc na uživatele
- Agency Calendar: 69 $/měsíc na uživatele
- Kalendář obsahu: Ceny na míru
- Marketing Suite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CoSchedule?
Recenze TrustRadius uvádí:
Mohu bez nejmenších pochyb říci, že CoSchedule řeší více problémů, než si dokážete představit – některé z nich možná ani nevíte, že máte. CoSchedule usnadňuje plánování příspěvků a sledování vašeho kalendáře obsahu.
Mohu bez nejmenších pochyb říci, že CoSchedule řeší více problémů, než si dokážete představit – některé z nich možná ani nevíte, že máte. CoSchedule usnadňuje plánování příspěvků a sledování vašeho kalendáře obsahu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší marketingové nástroje pro startupy
7. Aha! (Nejlepší pro správu produktů a strategické plánování)
Aha! nabízí robustní sadu nástrojů pro správu produktů, která zjednodušuje celý životní cyklus produktu. Například Aha! Roadmaps vám umožňuje prohlížet projekty z různých úhlů. Portfolio roadmap poskytuje přehled o pokroku na vysoké úrovni, zatímco roadmap funkcí se zaměřuje na konkrétní úkoly a časové osy.
Pro technické týmy je k dispozici Aha! Develop, který se přímo propojuje s plánem a udržuje vývojové úkoly v souladu s celkovou strategií produktu. Platforma umožňuje spravovat historii verzí a vytvářet přizpůsobenou znalostní bázi, aby byl váš tým pro uvedení produktu na trh na stejné vlně.
Aha! Nejlepší funkce
- Shromažďujte a organizujte nápady pomocí Aha! Ideas a stanovujte priority na základě skutečné zpětné vazby od uživatelů.
- Vytvářejte vlastní zprávy a sledujte výkonnost pomocí grafů a tabulek.
- Získejte přístup k centru znalostí s osvědčenými postupy, průvodci a tipy pro správu produktů.
- Sdílejte dokumenty o produktech, vytvořte produktový intranet a spolupracujte na obsahu.
Aha! omezení
- Někteří uživatelé považují Aha! zpočátku za složitý na ovládání.
- Rychlé úpravy plánů jsou náročné.
Ceny Aha!
- Aha! Develop: Cena začíná na 11 USD/měsíc na uživatele
- Aha! Knowledge: Ceny začínají na 23 USD/měsíc za uživatele
- Aha! Whiteboards: Cena začíná na 11 USD/měsíc na uživatele
- Aha! Ideas: Cena začíná na 49 USD/měsíc na uživatele
- Aha! Discovery: Cena začíná na 49 USD/měsíc na uživatele
- Aha! Roadmaps: Cena začíná na 74 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Aha!
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
🧠 Zajímavost: Produktové týmy často před uvedením produktu na trh provádějí „pre-mortem“. Tato strategie spočívá v tom, že si představí, že produkt selhal, a zpětně identifikují možné příčiny, což týmům umožňuje proaktivně řešit rizika.
8. Jira (nejlepší pro sledování problémů a projektů)
Jira od společnosti Atlassian je oblíbeným nástrojem pro správu agilních projektů mezi vývojáři. Scrumové tabule v Jira vám umožňují rozdělit složité projekty a sledovat uživatelské příběhy. Můžete vizualizovat pokrok, nastavit sprinty a dokonce se ponořit do podrobných zpráv.
Jira vám také umožňuje sledovat všechny úkoly spojené s kalendářem uvedení produktu na trh, bez ohledu na to, který tým na nich pracuje. Můžete jej nakonfigurovat tak, aby vyhovoval jedinečným procesům, pracovním postupům a jazyku vašeho týmu. Navíc získáte v reálném čase přehled o datech vydání, návrzích Figma a dalších informacích, a to vše přímo v Jira.
Nejlepší funkce Jira
- Vytvořte scrumové tabule, abyste rozdělili velké projekty na menší, proveditelné úkoly.
- Sledujte pokrok projektu pomocí předem připravených dashboardů a podrobných zpráv.
- Zjednodušte si práci pomocí vyhledávání, chatu a agentů využívajících umělou inteligenci.
- Poskytněte vývojářům přehled o vývoji kódu a přístupu k úložišti
- Integrujte Jira s nástroji Atlassian a partnerskými nástroji prostřednictvím nastavení Open DevOps.
Omezení Jira
- Vyhledávací a filtrační systémy jsou složité a vyžadují vylepšení.
- Pevné rozhraní a nedostatek flexibility ztěžují přizpůsobení.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: Od 8,60 $/měsíc na uživatele
- Premium: Od 17 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Recenze G2 uvádí:
V naší kanceláři používáme Jira pro správu úkolů a časového managementu, což nám pomáhá při týmových projektech s více proměnnými. Díky úkolům a podúkolům je vše velmi snadno sledovatelné a také nedávná vylepšení uživatelského rozhraní jsou opravdu užitečná.
V naší kanceláři používáme Jira pro správu úkolů a časového managementu, což nám pomáhá při týmových projektech s více proměnnými. Díky úkolům a podúkolům je vše velmi snadno sledovatelné a také nedávná vylepšení uživatelského rozhraní jsou opravdu užitečná.
9. Monday. com (nejlepší pro flexibilní sledování projektů)
Monday.com nabízí flexibilní platformu pro správu uvedení produktových funkcí na trh, která je vhodná pro týmy všech velikostí. Jeho intuitivní rozhraní vám umožňuje s minimálním úsilím dohlížet na úkoly, časové plány a milníky.
Svůj projekt můžete vizualizovat pomocí Ganttových diagramů, kalendářů nebo Kanbanových tabulek a přizpůsobit jej preferencím pracovního postupu vašeho týmu. Pro pokročilejší potřeby poskytují vyšší úrovně plánů přístup k integračním a automatizačním funkcím.
Monday.com – nejlepší funkce
- Přizpůsobte si dashboardy pomocí více než 30 widgetů, abyste mohli činit chytřejší rozhodnutí.
- Použijte asistenta Monday AI k automatizaci úkolů a generování obsahu.
- Přijímejte přesná rozhodnutí díky jedinému zdroji pravdivých informací o všech datech týkajících se uvedení produktu na trh.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí tabule, vložených dokumentů a aktualizovaných sekcí.
Omezení Monday.com
- Uživatelé se potýkají s náročným procesem učení
- Neobsahuje vestavěnou funkci snímání obrazovky, což může mít dopad na vzdálené týmy, které spoléhají na vizuální komunikaci.
- Při zpracování velkých objemů dat dochází k poklesu výkonu, což způsobuje zpoždění a zpomalení.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno místo
- Výhoda: 24 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 400 recenzí)
👀 Věděli jste, že... Každý rok se na trh uvádí více než 30 000 nových spotřebitelských produktů, ale pouze 40 % vyvinutých produktů se dostane na trh a z nich pouze 60 % generuje příjmy.
10. ProductPlan (nejlepší pro strategické plánování produktů a tvorbu roadmap)
Pokud pracujete v oblasti produktového managementu, ProductPlan vám usnadní organizaci a přehlednou prezentaci vašich plánů. Začíná to Parking Lot – vyhrazeným prostorem pro shromažďování a ukládání produktových nápadů, dokud nejsou připraveny k realizaci.
ProductPlan vám umožňuje využít data z roadmapy k vytvoření efektivních plánů uvedení produktu na trh. Vytvořte seznamy úkolů před uvedením na trh, při uvedení na trh a po uvedení na trh a přiřaďte k nim odpovědné osoby a stavy, abyste zajistili transparentnost napříč týmy.
Můžete také sdílet aktualizace pokroku a zdůrazňovat rizika v přehledech pro zainteresované strany, aby všichni byli v souladu.
Nejlepší funkce ProductPlan
- Udržujte produktové týmy a zúčastněné strany na stejné vlně díky jasně definovaným odpovědnostem a termínům.
- Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím komentářů
- Poskytněte zainteresovaným stranám podrobný přehled o všech stavech uvedení produktu na trh.
- Zobrazte více plánů v jednom přehledu
Omezení ProductPlan
- Ve srovnání s Jira nebo Trello nabízí ProductPlan méně možností přizpůsobení pro pracovní postupy, pole a integrace.
Ceny ProductPlan
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ProductPlan
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
11. Productboard (nejlepší pro produktový management zaměřený na zákazníka)
Productboard je přesně to, co potřebujete, pokud hledáte nástroj pro vytvoření plánu vývoje produktu a informování všech zúčastněných.
Je to skvělý způsob, jak vizualizovat časové osy, stanovovat priority a sledovat cestu každého produktu od začátku do konce. Můžete začít s prázdným listem nebo si vybrat z šablon plánů uvedení produktu na trh, jako jsou sprintové plány, měsíční uvedení na trh, plány vydání nebo roadmapy Kanban.
Productboard se odlišuje tím, jak rozlišuje úrovně přístupu. Máte „tvůrce plánů“, kteří vše vytvářejí, upravují a sdílejí. Pak jsou tu „prohlížeči“, kteří mohou kalendář uvedení produktu na trh vidět, ale nemohou v něm provádět změny, a „přispěvatelé“, kteří mohou zanechávat komentáře.
Nejlepší funkce Productboardu
- Upřednostněte správné funkce produktu na základě zpětné vazby od zákazníků.
- Vytvořte společné plány v souladu s obchodními cíli
- Automatizujte pracovní postupy a standardizujte procesy pro větší efektivitu
- Sledujte pokrok, závislosti a včas upozorňujte na případná rizika.
- Naplánujte působivé uvedení produktů na trh pomocí plánování vydávání funkcí
- Integrujte je s nástroji jako Slack, Microsoft Teams, Jira a Zapier.
Omezení Productboardu
- Někteří uživatelé hlásí zpoždění a problémy se synchronizací na platformě.
Ceny Productboard
- Starter: zdarma
- Základní funkce: 25 $/měsíc na jednoho tvůrce
- Výhoda: 75 $/měsíc za 2 tvůrce
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Productboard
- G2: 4,3/5 (250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Productboardu?
Recenze G2 uvádí:
Productboard nám pomáhá zefektivnit proces stanovování priorit produktů, což se mi líbí. Je velmi snadno použitelný a můj tým ho může implementovat bez rozsáhlého školení. Díky integraci s dalšími nástroji, jako jsou Slack a Jira, se ještě lépe začlení do našeho pracovního postupu. Navíc jsou velmi vstřícní a reagují na všechny dotazy, které máme v týmu podpory. Používáme ho často, abychom se ujistili, že všichni máme stejnou představu o našich cílech.
Productboard nám pomáhá zefektivnit proces stanovování priorit produktů, což se mi líbí. Je velmi snadno použitelný a můj tým ho může implementovat bez rozsáhlého školení. Díky integraci s dalšími nástroji, jako jsou Slack a Jira, se ještě lépe začlení do našeho pracovního postupu. Navíc jsou velmi vstřícní a reagují na všechny dotazy, které máme v týmu podpory. Používáme ho často, abychom se ujistili, že všichni máme stejné informace o našich cílech.
📖 Přečtěte si také: Šablony a příklady tiskových zpráv
Maximalizujte dopad uvedení vašeho produktu na trh pomocí ClickUp
Uvedení produktu na trh je dynamický proces, který vyžaduje efektivní plánování, koordinaci a provedení. Každý zde zmíněný nástroj má své jedinečné přednosti, ať už se jedná o kalendář pro marketing na sociálních médiích od CoSchedule nebo funkce pro plánování od ProductPlan.
Pokud však potřebujete nástroj, který vše hladce integruje do jedné platformy, ClickUp je pro vás ideálním řešením.
ClickUp transformuje plánování a realizaci uvedení produktu na trh do efektivního, kolaborativního a datově řízeného procesu, což z něj činí ideální nástroj pro týmy, které usilují o úspěšné uvedení produktu na trh včas a podle plánu.
Tento komplexní systém pro správu projektů poskytuje dobře strukturované kontrolní seznamy pro uvedení produktu na trh, přizpůsobitelné pracovní postupy a možnost spolupráce mezi týmy, čímž maximalizuje dopad a přináší trvalou hodnotu vašim zákazníkům.
Díky robustní sadě funkcí je ideální volbou pro ty, kteří chtějí spravovat všechny fáze uvedení produktu na trh z jednoho pracovního prostoru.
Jste připraveni na úspěšné uvedení produktu na trh? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp.