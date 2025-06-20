11 nejlepších alternativ k Aisera pro automatizaci založenou na umělé inteligenci v roce 2025

Každá minuta, kterou strávíte opakujícími se úkoly, je minuta ukradená strategii, kreativitě a skutečnému růstu.
Zamyslete se nad tím – kolik času z vašeho pracovního dne zabírá zadávání dat, třídění e-mailů nebo ruční vykazování? Co kdyby se tyto úkoly vyřizovaly samy, zatímco vy byste se soustředili na to, co skutečně posouvá věci kupředu?
Právě v tomto ohledu hrají automatizační nástroje založené na umělé inteligenci klíčovou roli. Aisera je v této oblasti dobře známým jménem, které pomáhá firmám zjednodušit IT podporu, zákaznický servis a provoz.
Nejedná se však o univerzální řešení, které nemusí nutně vyhovovat vašim potřebám. Možná potřebujete větší flexibilitu, rozsáhlejší možnosti umělé inteligence nebo prostě nástroj, který lépe ladí s vaší stávající technologií. Podíváme se na všechny aspekty, od vytváření konverzačních rozhraní až po zvyšování produktivity agentů!
A to nejlepší? Existuje spousta předních poskytovatelů, kteří se mohou vyrovnat – nebo dokonce překonat – nabídku Aisera. V tomto průvodci prozkoumáme nejlepší platformy pro automatizaci pomocí umělé inteligence, rozebíráme jejich funkce, ceny a porovnáváme je s Aisera.
Co je Aisera?
Aisera je automatizační platforma založená na umělé inteligenci, která pomáhá středním a velkým podnikům optimalizovat správu IT služeb (ITSM), zákaznickou podporu a interní pracovní postupy.
Využívá konverzační AI, zpracování přirozeného jazyka (NLP) a strojové učení k automatizaci řešení ticketů, umožnění samoobsluhy a zlepšení doby odezvy.
Díky integraci napříč platformami, jako jsou ServiceNow, Microsoft Teams, Salesforce a Slack, si Aisera klade za cíl snížit manuální pracovní zátěž a zvýšit provozní efektivitu. Její virtuální agenti využívající umělou inteligenci dokážou vyřizovat běžné požadavky na podporu, čímž uvolňují lidské agenty pro složitější úkoly.
👀 Věděli jste, že 92 % společností plánuje zvýšit své investice do AI, ale pouze 1 % vedoucích pracovníků považuje své organizace za plně integrované s AI? Výzvou není pouze zavedení AI, ale její efektivní nasazení, které přinese skutečný dopad na podnikání.
Proč zvážit alternativy k Aisera?
Ačkoli je Aisera silným nástrojem pro automatizaci pomocí umělé inteligence, ne vždy vyhovuje potřebám všech podniků. Zde je několik důvodů, proč byste měli vyzkoušet její alternativy:
- Omezení přizpůsobení: Pracovní postupy a automatizace nemusí být dostatečně flexibilní pro podniky se specifickými potřebami.
- Vysoké ceny: Plány zaměřené na podniky mohou být pro malé a střední podniky nákladné.
- Problémy s integrací: Může chybět hlubší propojení s specializovanými nástroji.
- Problémy s výkonem AI: Komplikované dotazy mohou vyžadovat ruční zásah.
- Časté cykly vydávání nových verzí: Pravidelné aktualizace mohou narušit stabilitu a vyžadovat časté úpravy.
- Časově náročné školení AI: Dosažení solidního výkonu může vyžadovat značné množství času a úsilí.
- Dodatečné náklady za pokročilé funkce: Doplňky, jako je podpora GPT, nemusí být ve výchozím nastavení zahrnuty.
- Problémy s výkonem mobilních zařízení: Intenzivní používání mobilních zařízení může vést k znatelnému zpomalení.
- Stále vyžaduje manuální úsilí: Navzdory dobrým odklonovým poměrům je nutné průběžné ladění a správa obsahu.
Alternativy k Aisera v kostce
Zde je stručný přehled případů použití a obchodních struktur pro každou alternativu Aisera:
|Nástroj
|Případ použití
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Automatizace úkolů a pracovních postupů
|Týmy řídící projekty a procesy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 USD/měsíc na uživatele.
|Moveworks
|Automatizace IT podpory založená na umělé inteligenci
|Podniky automatizující IT helpdesky
|Ceny na míru
|Amelia
|Interakce se zákazníky/zaměstnanci založené na umělé inteligenci
|Podniky, které potřebují AI agenty podobné lidem
|Ceny na míru
|Kore. ai
|Konverzační AI a automatizace chatbotů
|Podniky, které potřebují pokročilé AI boty
|Ceny na míru
|IBM Watson Assistant
|AI chatbot pro zákaznickou podporu a IT pomoc
|Podniky, které požadují vysoce přizpůsobitelnou AI
|K dispozici je bezplatný tarif Lite; placené tarify začínají na 140 USD/měsíc.
|Drift
|Chatboty s umělou inteligencí pro prodej a marketing
|Společnosti zaměřené na generování potenciálních zákazníků
|Ceny na míru
|Zendesk AI
|Automatizace zákaznických služeb založená na umělé inteligenci
|Podniky využívající Zendesk pro podporu
|Placené tarify začínají na 55 USD/agent/měsíc (účtováno ročně).
|ServiceNow
|Správa IT služeb a automatizace
|Velké organizace spravující IT služby
|Ceny na míru
|Cognigy
|Automatizace kontaktních center založená na umělé inteligenci
|Podniky, které potřebují hlasovou a chatovou AI
|Ceny na míru
|Ada
|Chatbot s umělou inteligencí bez nutnosti programování pro zákaznický servis
|Podniky, které chtějí snadné nastavení chatbota
|Ceny na míru
|Yellow. ai
|Zapojení zákazníků pomocí umělé inteligence
|Společnosti, které potřebují hlasovou a chatovou AI
|Bezplatný tarif až pro 100 MTU/měsíc; placené tarify začínají na 10 000 USD/rok.
💡 Tip pro profesionály: Upřednostněte platformy s transparentními cenami a škálovatelnými funkcemi, abyste nebyli při růstu svého podnikání vázáni na rigidní systém.
11 nejlepších alternativ k Aisera, které můžete použít
Hledáte alternativu k Aisera? Zde jsou nejlepší možnosti, které musíte zvážit:
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a řízení projektů)
Pokud porovnáváte ClickUp a Aisera, klíčový rozdíl spočívá v rozsahu a flexibilitě.
Aisera je určena pro automatizaci IT a zákaznické podpory. ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, rozšiřuje AI a automatizaci do všech částí vašeho pracovního postupu – spravuje projekty, organizuje úkoly a udržuje týmy v souladu bez dalšího úsilí.
Jádrem je ClickUp Brain, AI asistent, který funguje v úkolech, dokumentech a chatu.
ClickUp Brain poskytuje okamžité souhrny, automaticky generuje aktualizace a navrhuje další kroky v úkolech. Dokáže dokonce psát nebo vylepšovat podúkoly a komentáře na základě kontextu projektu, což vám pomůže postupovat rychleji bez zbytečného zdržování.
V rámci ClickUp Docs funguje Brain jako vestavěný editor a výzkumník. Požádejte jej, aby shrnul dlouhé dokumenty, přepsal odstavce, vytvořil nový obsah od nuly nebo odpověděl na otázky na základě toho, co již bylo napsáno. Během několika sekund dokáže proměnit vaše roztříštěné myšlenky v organizovaný výstup.
Přidejte k tomu skutečnost, že můžete čerpat stávající znalosti z obsahu v ClickUp a prostřednictvím připojených nástrojů třetích stran, a získáte základ pro agentickou AI, která se přizpůsobí vašim potřebám.
A co spojení s vaším týmem? Brain vám také pomůže vytěžit maximum z pracovních konverzací v rámci ClickUp Chat. Brain se zapojuje do konverzací, aby vyhledal relevantní úkoly, navrhl odpovědi a shrnul diskuse v reálném čase. To vám pomůže zbavit se rušivých vlivů a soustředit se na to, co je důležité, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
Chcete vědět, čím se ClickUp opravdu vyznačuje jako nástroj pro správu projektů a automatizaci? ClickUp Brain vám umožňuje vybrat si, s jakým modelem AI budete pracovat – Gemini, ChatGPT nebo Claude – přímo ve vašem pracovním prostoru.
Ať už připravujete dokument, kladete otázku nebo shrnete úkol, můžete přepínat mezi nejlepšími LLM v závislosti na požadovaném stylu výstupu nebo hloubce. Tato flexibilita je obrovským rozdílem, který týmům poskytuje větší kontrolu, lepší zpracování kontextu a kvalitnější výsledky – to vše bez opuštění ClickUp.
S ClickUp Automations můžete eliminovat opakující se úkoly v jakémkoli týmu – bez nutnosti programování. Na rozdíl od pracovních postupů Aisera zaměřených na IT nabízí ClickUp flexibilní automatizaci pro marketing, prodej, HR a další oblasti.
Automatizujte fáze úkolů, odesílejte aktualizace a spouštějte akce bez ruční práce. Stačí popsat svůj pracovní postup v běžné angličtině a ClickUp AI Automation Builder se postará o zbytek – ať už jde o přiřazování úkolů, označování zúčastněných stran nebo generování zpráv.
ClickUp je více než jen automatizace, je to plně integrovaný pracovní prostor, který nahrazuje nesourodé nástroje a kombinuje úkoly, dokumenty, cíle a spolupráci, aby týmy zůstaly soustředěné a produktivní.
👀 Věděli jste? Shipt, Inc. , doručovací služba vlastněná společností Target Corporation, efektivně spravuje rozsáhlé projekty pomocí formulářů, značek a automatizace ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizujte znalosti společnosti a umožněte jejich vyhledávání pomocí optimalizovaného AI Knowledge Manageru.
- Automatizujte úkoly a získejte inteligentní přehledy s AI Project Manager, nástrojem pro automatizaci řízení projektů.
- Zvyšte produktivitu pomocí AI Writer for Work pro rychlejší tvorbu obsahu s ohledem na kontext.
- Přizpůsobte automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence pomocí flexibilních zobrazení, jako jsou Seznam, Tabule, Ganttův diagram a Kalendář.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí tabulek, dokumentů, chatu a formulářů.
- Sledujte cíle, čas a výkonnost týmu pomocí dashboardů ClickUp a reportů o pracovní zátěži.
- Integrujte nástroje pomocí nativních integrací a API ClickUp, přizpůsobených pomocí vlastních polí a šablon.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou mít kvůli rozsáhlým funkcím platformy strmější křivku učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Miluji jeho automatizaci založenou na umělé inteligenci. Jeho přizpůsobitelné řídicí panely nám uživatelům umožňují vizualizovat výkonnost projektů a získávat informace v reálném čase. Nabízí nám flexibilní pracovní zobrazení, včetně 10 různých zobrazení, která nám uživatelům pomáhají soustředit se na priority tak, jak chceme, a jeho vestavěné sledování času mi umožňuje nastavit odhady času pro každý úkol a sledovat pokrok.
🧠 Zajímavost: Nejstarší systémy automatizace založené na umělé inteligenci fungovaly na děrných štítcích – dnes umí umělá inteligence předvídat pracovní postupy a okamžitě provádět úkoly.
2. Moveworks (nejlepší pro podporu zaměstnanců založenou na umělé inteligenci)
Jste unaveni čekáním na IT podporu, která vám resetuje heslo, nebo na personální oddělení, které zpracovává jednoduché požadavky?
Moveworks eliminuje tyto překážky tím, že funguje jako neustále dostupný generativní asistent pro zaměstnance využívající umělou inteligenci. Namísto zadávání ticketů nebo kontaktování týmů podpory mohou zaměstnanci klást Moveworks otázky v přirozeném jazyce a získat okamžité řešení.
Integruje se s podnikovými systémy, jako jsou ServiceNow, Workday a Microsoft Teams, a načítá relevantní informace pro automatické řešení problémů.
Nejlepší funkce Moveworks
- Snižuje prostoje a udržuje týmy produktivnější při práci bez lidského zásahu.
- Interpretuje a reaguje na požadavky zaměstnanců pomocí porozumění přirozenému jazyku.
- Snadné propojení s podnikovými IT a HR systémy
- Řeší běžné problémy zaměstnanců bez lidského zásahu
- Podporuje více jazyků pro globální týmy
Omezení Moveworks
- Má omezené možnosti přizpůsobení pro přizpůsobené reakce zákaznického servisu.
- Výkon závisí na kvalitě integrace se stávajícími podnikovými systémy.
Ceny Moveworks
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Moveworks
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Moveworks?
Od zavedení Moveworks jsme za 4 roky dosáhli 50% snížení objemu. Úspory v oblasti IT služeb nám pokryly náklady na smlouvu s Moveworks a ještě nám zbyly nějaké úspory! Moveworks nám velmi usnadnil začátek. Máme dobré společné programy úspěchu a jsme na stejné vlně.
📮ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %) pro aplikace AI, zatímco 62 % dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude.
Nižší míra přijetí asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je ovládání bez použití rukou nebo specifické pracovní postupy.
ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain slouží jako konverzační AI asistent, který vám může pomoci v široké škále případů použití. Na druhé straně agenti pohánění umělou inteligencí v rámci kanálů ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce zpracovávat konkrétní úkoly!
3. Amelia (nejlepší pro zákaznický servis využívající umělou inteligenci)
Na rozdíl od tradičních chatbotů s umělou inteligencí, které se spoléhají na rigidní skripty, Amelia AI rozumí kontextu, záměru a dokonce i emocím, díky čemuž jsou interakce se zákazníky přirozenější.
Amelia vám pomůže poskytovat zákaznickou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a postará se o všechno od dotazů k objednávkám a šablon pracovních postupů až po řešení problémů. Neustále se učí z minulých interakcí a postupem času zlepšuje své reakce.
Pokud je zákazník frustrovaný nebo potřebuje jen rychlou informaci, Amelia dokonce přizpůsobí svůj tón dané situaci a dodá tak podpoře založené na umělé inteligenci lidský rozměr.
Nejlepší funkce Amelie
- Poskytuje nepřetržitou zákaznickou podporu.
- Inteligentně rozpoznává a reaguje na emoce zákazníků
- Efektivně škáluje procesní mapy, aby zvládl více interakcí současně.
Omezení Amelie
- Vyžaduje složité nastavení a počáteční implementaci.
- Při integraci se staršími systémy představuje výzvu.
Ceny Amelia
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Amelie
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají o Amelii skuteční uživatelé?
Recenze Capterra říká:
Líbí se mi, jak dobře funguje backend pluginu a jak hezky vypadá – je to příjemná změna oproti mnoha jiným pluginům. Umožňuje nám provádět mnoho složitých rezervací, aniž bychom museli najímat firmu na vývoj na míru. Líbí se mi také, že existuje doživotní licence a ceny jsou pro malé podniky velmi rozumné.
💡 Tip pro profesionály: Při výběru nejlepší alternativy k Aisera se zaměřte na to, jak dobře se platforma integruje s vašimi stávajícími nástroji a pracovními postupy. Automatizace založená na umělé inteligenci je účinná pouze tehdy, pokud je propojena s vašimi systémy CRM, ITSM nebo zákaznické podpory.
4. Kore. ai (nejlepší pro konverzační AI na podnikové úrovni)
Kore. ai je navržen pro vytváření konverzačních rozhraní, která fungují napříč globálními kanály. Jeho virtuální asistenti využívající umělou inteligenci jdou nad rámec základních skriptů – interpretují kontext, záměr a sentiment, aby podporovali přirozenější interakce.
Podniky jej mohou využít k automatizaci pracovních postupů, zlepšení zákaznické podpory a zefektivnění interních úkolů. Díky možnostem bez kódu a s minimem kódu mohou týmy vytvářet a spouštět asistenty AI, aniž by potřebovaly hluboké technické znalosti.
Nejlepší funkce Kore. ai
- Automatizuje interakce se zákazníky a zaměstnanci pomocí inteligentních chatbotů.
- Zlepšuje přesnost chatbotů pomocí pokročilého zpracování přirozeného jazyka.
- Nasazuje asistenty AI napříč několika kanály, včetně hlasových a messagingových aplikací.
- Integrace s podnikovými systémy, jako jsou CRM a správa IT služeb
Omezení Kore. ai
- Vyžaduje počáteční školení, aby modely AI fungovaly optimálně.
- Může být spojeno s vyššími náklady na pokročilé implementace v podnicích.
Ceny Kore. ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kore. ai
- G2: 4,7/5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Kore. ai?
Nejlepší nástroj pro návrh chatbota. Školení se mi líbilo. Mentorkyně velmi dobře ovládala danou problematiku a dokázala zodpovědět všechny dotazy. Celé školení bylo skvěle vedené.
🧠 Zajímavost: Koncept automatizace sahá až do starověku, kdy se objevily první příklady, jako například mechanismus z Antikythery, starověký řecký analogový počítač používaný k předpovídání astronomických pozic. Dnes se automatizační nástroje založené na umělé inteligenci vyvinuly tak, že zvládají složité úkoly v různých odvětvích.
5. IBM Watson Assistant (nejlepší pro interakce se zákazníky založené na umělé inteligenci)
Pro firmy, které potřebují pokročilé interakce se zákazníky založené na umělé inteligenci, nabízí IBM Watson Assistant chytřejší přístup.
Na rozdíl od základních chatbotů s předem připravenými odpověďmi se učí z reálných konverzací, aby postupem času zlepšoval svou přesnost. Integruje se s kontaktními centry, webovými stránkami a platformami pro zasílání zpráv, aby zkrátil čekací doby a zvýšil spokojenost zákazníků.
Díky integrovaným analytickým nástrojům získávají týmy také informace v reálném čase, které jim pomáhají doladit strategie podpory.
Nejlepší funkce IBM Watson Assistant
- Zajišťuje chytřejší interakce se zákazníky díky chatbotům využívajícím umělou inteligenci.
- Učí se z minulých konverzací, aby se postupem času zlepšovala přesnost.
- Snižuje náklady na podporu automatizací rutinních dotazů.
- Integrace s podnikovými kontaktními centry a CRM systémy
Omezení IBM Watson Assistant
- Nastavení může být složité pro firmy bez odborných znalostí v oblasti AI.
- Pro dosažení nejlepších výsledků je nutné průběžné školení a zdokonalování.
Ceny IBM Watson Assistant
- Lite: zdarma
- Plus: 140 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Watson Assistant
- G2: 4,4/5 (více než 320 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o IBM Watson Assistant?
Na IBM Watsonx Assistant se mi nejvíce líbí, jak snadné je začít jej používat, ale také to, jak můžete rozvíjet náročné projekty, když se naučíte pracovat s tímto frameworkem.
6. Drift (nejlepší pro prodejní a marketingové konverzace založené na umělé inteligenci)
Chatboty Driftu využívající umělou inteligenci komunikují s návštěvníky webových stránek v reálném čase, kvalifikují potenciální zákazníky, odpovídají na otázky a dokonce plánují schůzky – bez nutnosti zásahu lidského zástupce.
Konverzační AI společnosti Drift, navržená pro B2B podniky, personalizuje interakce na základě chování návštěvníků a zajišťuje, že potenciální zákazníci dostanou správnou zprávu ve správný čas.
To umožňuje návštěvníkům vyjádřit svůj záměr prostřednictvím otevřených otázek a získat okamžité, přizpůsobené odpovědi, což účinně podporuje potenciální zákazníky a urychluje komunikační proces.
Nejlepší funkce Drift
- Kvalifikujte potenciální zákazníky a automaticky plánujte obchodní schůzky
- Personalizujte odpovědi na základě chování a záměru návštěvníků.
- Integrujte s CRM systémy, jako jsou HubSpot a Salesforce.
Omezení Drift
- Chybí možnosti hlubokého přizpůsobení pro pokročilé pracovní postupy chatbotů.
- Pro dosažení nejlepších výsledků je nutný web s vysokou návštěvností.
Ceny Drift
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drift
- G2: 4,4/5 (více než 1 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Driftu?
Poskytuje kategorizovanou a strukturovanou formu dotazů. Práce s ním je opravdu snadná. Používám ho denně po dobu 8 hodin v kuse. Jednoduše splní svou úlohu!!
🧠 Zajímavost: Odborníci v oblasti práva, daní, účetnictví a boje proti podvodům očekávají, že díky AI ušetří až 200 hodin ročně. To by mohlo znamenat zvýšení produktivity v hodnotě 100 000 dolarů ročně na jednoho právníka.
7. Zendesk AI (nejlepší pro zákaznickou podporu založenou na umělé inteligenci)
Zendesk AI, integrovaný do platformy Zendesk, pomáhá týmům podpory snížit náročnost práce. Automatizuje odpovědi, upřednostňuje tikety a odklání běžné dotazy, než se dostanou k lidskému agentovi.
Díky strojovému učení dokáže Zendesk AI dokonce předvídat potřeby zákazníků a navrhovat relevantní články nápovědy nebo automatické odpovědi, čímž se snižuje čas strávený opakovanými dotazy.
Nejlepší funkce Zendesk AI
- Automatizuje pracovní postupy zákaznické podpory pomocí zpracování ticketů založeného na umělé inteligenci.
- Navrhuje relevantní články nápovědy na základě dotazů zákazníků.
- Zvyšuje efektivitu agentů díky doporučením založeným na umělé inteligenci.
- Integrace s širší platformou podpory Zendesk
Omezení Zendesk AI
- Funguje nejlépe pouze pro firmy, které již používají ekosystém Zendesk.
- Chybí pokročilé možnosti přizpůsobení chování AI.
Ceny Zendesk AI
- Tým podpory: 25 $/měsíc za agenta
- Suite Team: 69 $/měsíc za agenta
- Suite Professional: 149 $/měsíc za agenta
- Suite Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zendesk AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste? Díky zavedení nástrojů AI ve společnosti Grant Thornton ušetřili zaměstnanci až 7,5 hodiny týdně, což jim umožnilo soustředit se na hodnotnější práci pro klienty.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro helpdesk pro IT týmy
8. ServiceNow (nejlepší pro správu IT služeb založenou na umělé inteligenci)
Správa IT podpory může připomínat nekonečný cyklus ticketů, nevyřízených požadavků a úzkých míst. ServiceNow využívá AI k prolomení tohoto cyklu, automatizuje rutinní úkoly za účelem zvýšení produktivity, stanovuje priority servisních požadavků a dokonce předpovídá problémy ještě předtím, než se zhorší.
Díky virtuálním agentům využívajícím umělou inteligenci mohou zaměstnanci získat okamžité odpovědi na běžné otázky týkající se IT a lidských zdrojů, aniž by museli otevírat ticket.
Prediktivní inteligence zároveň zajišťuje, že se IT týmy nejprve soustředí na nejdůležitější problémy, čímž se zkracuje doba odezvy a snižuje se prostoje v celé organizaci.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Automatizuje správu IT služeb pomocí generátorů pracovních postupů založených na umělé inteligenci.
- Okamžitě řeší dotazy zaměstnanců pomocí virtuálních agentů.
- Předpovídá a předchází IT problémům, než ovlivní provoz
- Inteligentně upřednostňuje servisní požadavky na základě naléhavosti
Omezení ServiceNow
- Vyžaduje značné konfigurace pro plnohodnotnou implementaci.
- Může být drahé pro malé a střední podniky
Ceny ServiceNow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 2 270 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ServiceNow?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, jak ServiceNow centralizuje žádosti o podporu a pracovní postupy tak, aby se daly snadno sledovat a spravovat. Zákazníkům i interním týmům poskytuje jasný přehled o stavu požadavků a funkce automatizace snižují manuální úsilí a zkracují dobu odezvy. Také se mi líbí intuitivní uživatelské rozhraní, zejména při přizpůsobování dashboardů nebo vytváření položek v katalogu služeb.
9. Cognigy (nejlepší pro kontaktní centra využívající umělou inteligenci)
Cognigy je plnohodnotná konverzační platforma AI určená pro kontaktní centra. Ať už se jedná o hlasové nebo textové interakce, Cognigy umožňuje firmám poskytovat zákaznickou podporu na úrovni lidské komunikace v širokém měřítku.
Díky výkonným modelům umělé inteligence a hluboké integraci do platforem zákaznických služeb pomáhá Cognigy firmám využívat umělou inteligenci k automatizaci úkolů a běžných dotazů, přičemž stále poskytuje personalizované zážitky.
Navíc díky rozhraní bez nutnosti programování mohou týmy snadno přizpůsobovat konverzace bez pomoci vývojářů.
Nejlepší funkce Cognigy
- Automatizujte interakce se zákazníky pomocí chatových a hlasových botů využívajících umělou inteligenci.
- Podpora omnichannelových zážitků na telefonech, v aplikacích pro zasílání zpráv a na webových stránkách
- Personalizujte konverzace se zákazníky pomocí pokročilých modelů umělé inteligence.
- Integrujte s nástroji CRM a zákaznickým servisem pro rychlou podporu.
Omezení Cognigy
- Vyžaduje počáteční školení pro optimalizaci odpovědí AI.
- Může být nutné přizpůsobení pro konkrétní použití v daném odvětví.
Ceny Cognigy
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cognigy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
🧠 Zajímavost: První chatbot, ELIZA, byl vyvinut v roce 1966 profesorem MIT Josephem Weizenbaumem za účelem simulace psychoterapeuta.
10. Ada (nejlepší pro samoobslužné služby zákazníků založené na umělé inteligenci)
Zákazníci dnes očekávají okamžité odpovědi a Ada pomáhá firmám tuto poptávku uspokojit. Tato platforma chatbotů založená na umělé inteligenci umožňuje firmám automatizovat zákaznický servis a zároveň zachovat osobní přístup.
Umělá inteligence Ada neposkytuje pouze obecné odpovědi, ale čerpá data v reálném čase z podnikových systémů, aby poskytovala přesné odpovědi s ohledem na kontext.
Od vyřizování refundací a řešení problémů až po odpovídání na časté dotazy – Ada spravuje interakce se zákazníky v průběhu celého jejich životního cyklu, aniž by bylo nutné pro každý požadavek zapojovat lidské agenty.
Nejlepší funkce Ada
- Automatizuje zákaznickou podporu pomocí chatbotů využívajících umělou inteligenci.
- Poskytuje personalizované odpovědi s využitím datově orientovaných přístupů.
- Zkracuje čekací doby zákaznického servisu díky okamžité samoobsluze
- Integrace se stávajícími podnikovými systémy pro inteligentní automatizaci
Omezení Ada
- Nejlépe funguje pro firmy se strukturovanými dotazy zákazníků.
- Může vyžadovat průběžné školení v oblasti umělé inteligence pro vysoce technické případy podpory.
Ceny Ada
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ada
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Ada skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
ADA je snadno použitelná a snadno pochopitelná, jak jejich systém funguje. Nastavení automatických odpovědí je také snadné, protože možnosti, jako jsou textová pole, videa a obrázky, lze přetahovat do chatového toku a dostupné akce zajišťují správné fungování chatového toku.
11. Yellow. ai (nejlepší pro zapojení zákazníků pomocí umělé inteligence)
Zapojení zákazníků napříč více kanály může být náročné, ale Yellow. ai to zjednodušuje. Tato konverzační platforma AI pomáhá firmám automatizovat interakce se zákazníky a zároveň je udržuje personalizované a poutavé.
Ať už prostřednictvím WhatsApp, sociálních médií nebo hlasových hovorů, chatboty Yellow. ai poskytují pomoc v reálném čase, odpovídají na časté dotazy a dokonce provádějí transakce.
Podniky mohou také využívat Yellow. ai jako platformu pro spolupráci v oblasti automatizace marketingu, která zajišťuje, že zákazníci dostávají včasné a relevantní zprávy.
Nejlepší funkce Yellow. ai
- Automatizuje konverzace se zákazníky napříč více kanály
- Zlepšuje zapojení díky personalizaci založené na umělé inteligenci
- Umožňuje hlasové a chatové interakce s lidskými odpověďmi.
- Využívá AI pro automatizaci marketingu a proaktivní oslovování zákazníků.
Omezení Yellow. ai
- Vyžaduje nastavení pro sladění odpovědí AI s hlasem značky.
- Nemusí podporovat vysoce komplexní dotazy zákazníků bez lidské podpory.
Ceny Yellow. ai
- Zdarma
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Yellow. ai
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Nejlepší alternativa k Aisera pro automatizaci založenou na umělé inteligenci
Všechny nástroje v tomto seznamu nabízejí výkonné funkce založené na umělé inteligenci. Ale pokud jde o řešení, které kombinuje automatizaci, správu projektů a snadnou spolupráci založenou na umělé inteligenci na jednom místě, ClickUp je jasným vítězem.
Na rozdíl od tradičních nástrojů AI, které se zaměřují pouze na jednu funkci, ClickUp umí mnohem více.
Kombinuje správu úkolů, pomoc založenou na umělé inteligenci a automatizaci pracovních postupů. Vše je na jednom místě, takže týmy mohou pracovat chytřeji, aniž by musely přecházet mezi platformami. Pokud hledáte platformu založenou na umělé inteligenci, která automatizuje a zároveň optimalizuje produktivitu v celé vaší organizaci, ClickUp je tou nejlepší volbou.
Zaregistrujte se nyní zdarma na ClickUp a podívejte se, jak vám AI pomůže dosáhnout více s menším úsilím.