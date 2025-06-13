10 nejlepších alternativ Atlassian Rovo v roce 2025

Asistenti využívající umělou inteligenci se rychle stávají nepostradatelnými pomocníky pro týmy, které chtějí zlepšit svůj pracovní postup.
71 % společností již využívá AI ve svých procesech řízení projektů.
Pro mnoho lidí Atlassian Rovo zjednodušuje řízení projektů pomocí umělé inteligence – propojuje pracovní postupy, automatizuje opakující se úkoly a poskytuje informace právě v okamžiku, kdy je potřebujete.
Rovo však má i svá omezení. Některé týmy si všimly, že postrádá pokročilé funkce a ne vždy dobře spolupracuje s nástroji jiných výrobců než Atlassian.
Pokud jste tedy připraveni změnit své nástroje, tento článek vám pomůže. Pojďme prozkoumat některé vynikající alternativy k Rovo, které by mohly být právě tím vylepšením, které váš tým potřebuje!
👀 Věděli jste? AI se rychle stala jednou z nejvíce transformativních technologií. Od roku 2017 se její využití více než zdvojnásobilo. Očekává se, že globální trh s AI do konce desetiletí vzroste na 1 811 miliard dolarů.
Co je Atlassian Rovo?
Atlassian Rovo je pracovní asistent využívající umělou inteligenci, který byl navržen tak, aby zvýšil produktivitu propojením informací napříč nástroji Jira, Confluence a dalšími nástroji v rámci ekosystému Atlassian.
Využívá graf týmové práce Atlassian k poskytování inteligentního vyhledávání, automatizaci úkolů a poskytování kontextových informací.
Rovo zvyšuje produktivitu díky funkcím založeným na umělé inteligenci, jako je Rovo Search, který vyhledává relevantní informace v nástrojích jako Google Drive a Slack v rámci Atlassian. Rovo Chat umožňuje spolupráci v reálném čase, zatímco Rovo Agents pomáhá s tvorbou obsahu, doporučeními a iniciativami v oblasti týmové kultury.
🧠 Zajímavost: Odhaduje se, že umělá inteligence v tomto desetiletí automatizuje až 800 milionů pracovních míst a vytvoří přibližně 97 milionů nových pracovních míst souvisejících s umělou inteligencí.
Proč zvolit alternativy k Rovo?
Ačkoli Rovo nabízí výkonné vyhledávání založené na umělé inteligenci a automatizaci pracovních postupů, nemusí vyhovovat každému týmu.
Někteří uživatelé mohou považovat informace generované umělou inteligencí za příliš obecné, zatímco jiní se potýkají s omezenými možnostmi integrace mimo ekosystém Atlassian.
Pokud váš tým potřebuje více přizpůsobení, hlubší automatizaci nebo nástroj, který funguje na více platformách, může být správným krokem prozkoumání alternativ.
Omezení Atlassian Rovo
Pojďme se podívat na některé nevýhody Rovo, které vedou týmy k zvažování alternativ:
- Omezené integrace: Nejlepší v rámci ekosystému Atlassian, ale postrádá hladkou konektivitu s nástroji jiných výrobců než Atlassian.
- Informace generované umělou inteligencí: Mohou působit neosobně a postrádat hlubší kontextové porozumění.
- Pevná automatizace: Méně flexibilní ve srovnání s některými alternativami, které nabízejí přizpůsobitelné pracovní postupy a hlubší automatizaci založenou na umělé inteligenci.
- Obavy ohledně škálovatelnosti: Nemusí být tak přizpůsobivý pro rychle rostoucí týmy, které vyžadují širší funkčnost AI.
Přehled nejlepších alternativ k Rovo
Zde je stručný přehled deseti nejlepších alternativ Atlassian Rovo s jejich klíčovými funkcemi, příklady použití a cenami:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|– Vlastní pracovní postupy, dokumenty a automatizace – AI Notetaker, Chat a Autopilot Agents – Více než 15 zobrazení úkolů a více než 1 000 integrací – Sledování času, sledování cílů a kontrola oprávnění
|Týmy všech velikostí, které potřebují plně integrovaný pracovní prostor pro správu projektů a znalostí založený na umělé inteligenci.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Jira
|– Plánování backlogu a sprintů s podporou AI – Agilní tabule se závislostmi a automatizací – Kontrola verzí a přístupu – Integrace s nástroji CI/CD
|Agilní týmy a týmy pro vývoj softwaru, které řídí složité vývojové cykly
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 8 do 14 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Trello
|– Automatizace založená na umělé inteligenci s Butlerem – Vizuální tabule Kanban – Šablony projektů a zobrazení napříč tabulemi – Stárnutí karet a oznámení
|Jednotlivci a malé týmy, které preferují vizuální správu úkolů s lehkou podporou umělé inteligence.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 6 do 17,50 USD za uživatele a měsíc.
|Asana
|– Predikce termínů a automatizace formulářů na základě umělé inteligence – Pracovní graf pro komplexní přehled – Integrace s jednotlivými odděleními (Slack, Loom, Salesforce) – Optimalizace pracovních postupů na základě umělé inteligence
|Malé a střední týmy s různými funkcemi, které koordinují složité pracovní postupy a kampaně
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 13,49 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podnikové úrovně.
|Ada
|– Kontextově orientovaný chatbot s umělou inteligencí pro zákaznickou podporu – Automatizované samoobslužné služby a předávání agentům – Návrhy a sledování chování založené na strojovém učení – Vlastní školení pro segmenty publika
|Týmy v přímém kontaktu se zákazníky automatizují podporu a snižují pracovní zátěž agentů
|Ceny na míru; bezplatná zkušební verze k dispozici na vyžádání
|Haystack
|– Technické metriky (doba kontroly, PR, fluktuace) – Integrace GitHub/GitLab – Detekce úzkých míst a informace o týmu – Hlášení problémů v pracovním postupu
|Vedoucí inženýři a softwarové týmy optimalizující pracovní postupy DevOps
|K dispozici je bezplatný tarif (Studio); individuální ceny pro podniky
|TestRail
|– Návrhy a analýzy testů založené na umělé inteligenci – Oprávnění založená na rolích a opětovná použitelnost testů – Ad-hoc protokolování relací a integrace Jira – Sledování selhání v reálném čase
|Týmy QA, které potřebují strukturovanou správu testovacích případů a přehledy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify od 38 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Guru
|– Karty znalostí založené na umělé inteligenci a návrhy v aplikaci – Integrace se Slackem/Teams/prohlížečem – Offline přístup a detekce redundance – Ověřování a doporučení pro vyhledávání
|Interní týmy pro podporu zlepšují předávání znalostí o pracovních postupech
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 18 $/uživatel/měsíc; k dispozici jsou také individuální ceny.
|AlloBrain
|– Shrnutí a poznatky z jednání pomocí umělé inteligence – Přepis v reálném čase a analýza zapojení – Synchronizace s CRM a nástroji pro úkoly – Označování rizik a námitek během hovorů
|Týmy prodeje a zákaznické podpory automatizují zaznamenávání schůzek a následné kroky
|Ceny na míru
|Notion
|– Generování obsahu a návrhy struktury založené na umělé inteligenci – Wiki, databáze, kalendáře, vkládání – Historie verzí a modulární pracovní prostor
|Malé a střední týmy organizující projekty, dokumenty a spolupráci v flexibilním, jednotném pracovním prostoru.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 12 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
👀 Věděli jste, že: Navzdory obavám z automatizace 49 % zaměstnavatelů věří, že umělá inteligence bude mít pozitivní vliv na růst pracovních míst. Přijetí umělé inteligence může podnikům pomoci udržet si konkurenceschopnost a vytvořit nové příležitosti.
10 nejlepších alternativ k Rovo, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Jste připraveni prozkoumat nejlepší alternativy k Rovo? Pojďme se podívat na jejich nejlepší funkce, omezení, ceny a dopad:
1. ClickUp (nejlepší all-in-one software pro správu projektů s AI)
Zatímco Rovo funguje především jako asistent využívající umělou inteligenci, ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s využitím umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Díky funkcím správy úkolů ClickUp může váš tým nastavit vlastní stavy úkolů, sledovat pokrok, priority a závislosti, aby bylo zajištěno, že úkoly budou dokončeny ve správném pořadí, a dokonce sledovat čas strávený na úkolu, aby nebyl opomenut žádný detail.
A když vaše týmy spolupracují, funkce ClickUp Real-Time Collaboration Detection zajistí, že všichni budou informováni o tom, kdo na čem pracuje. Tím se zabrání konfliktům verzí ve sdílených dokumentech ClickUp Docs. Na rozdíl od Rovo, které závisí na externí správě dokumentů, ClickUp umožňuje snadné vytváření, úpravy a sdílení důležitých dokumentů, aniž byste museli opustit platformu.
Co však činí ClickUp mnohem výkonnějším než Rovo, je jeho přizpůsobivost. Díky přizpůsobitelným pracovním postupům ClickUp mohou týmy vytvářet procesy, které přesně odpovídají jejich potřebám – na rozdíl od Rovo, které se spoléhá na předdefinované návrhy založené na umělé inteligenci.
📌 Například v sadě Project Management Suite od ClickUp můžete zobrazit plánované, probíhající a dokončené úkoly pomocí více než 15 zobrazení ClickUp – od Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek po seznamy a kalendář.
Vaše týmy mohou také nastavit spouštěče, akce a podmínky pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce a nástroje pro tvorbu bez kódování s ClickUp Automations. Nechte ClickUp vykonávat za vás opakující se úkoly a zbavte se jich jednou provždy. Ušetříte čas a snížíte počet chyb.
ClickUp také vyniká v propojení všech vašich nástrojů. Díky integraci ClickUp mohou týmy hladce propojit Slack, Google Drive, OneDrive, SharePoint a Google Workspace, což eliminuje nutnost přepínání mezi více platformami.
Máte obavy, že budete muset hledat informace roztroušené po všech těchto nástrojích? Jednou z největších výhod ClickUp je ClickUp Connected Search – výkonná funkce, která uživatelům umožňuje okamžitě vyhledávat nejen úkoly, komentáře a dokumenty v rámci ClickUp, ale také externí soubory.
Místo procházení několika aplikacemi můžete vše vyhledávat na jednom místě, což zrychluje a zefektivňuje práci.
A samozřejmě ClickUp Brain, kontextově orientovaný AI asistent ClickUp, posouvá produktivitu na další úroveň pomocí AI, která shrnuje aktualizace, generuje obsah na požádání a navrhuje chytřejší způsoby práce na základě dat z vašeho pracovního prostoru.
Na rozdíl od Rovo, které se zaměřuje pouze na doporučení založená na umělé inteligenci, je umělá inteligence ClickUp integrována do platformy prostřednictvím Autopilot Agents, aby týmům aktivně pomáhala s realizací, nejen s poskytováním informací.
Zde je několik příkladů nekonečných možností automatizace a úspory času, které nabízí nativní funkce umělé inteligence ClickUp:
🧠 Automatické generování poznámek a shrnutí z jednání pomocí ClickUp AI Notetaker
✍️ Vytvářejte návrhy projektů, dokumenty nebo uživatelské příběhy pomocí umělé inteligence, která rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru a cílům vašeho týmu.
✅ Automaticky přiřazujte úkoly pomocí AI Assign, když dojde k aktualizaci konkrétního stavu nebo když jsou odstraněny překážky, a zajistěte tak hladký průběh předávání úkolů.
📌 Automatizujte denní, týdenní nebo měsíční reportování pomocí přednastavených nebo vlastních agentů Autopilot.
🔍 Získejte přehled o svém pracovním prostoru, například o častých tématech zpětné vazby od zákazníků nebo opakujících se neefektivnostech procesů, pomocí otázek v přirozeném jazyce.
🗂️ Automaticky stanovujte priority a plánujte úkoly pomocí kalendáře ClickUp založeného na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánujte pomocí zobrazení Seznam, Tabule, Kalendář, Gantt a Myšlenková mapa.
- Zvyšte efektivitu díky integrovanému sledování času, správě pracovní zátěže a alokaci zdrojů.
- Automatizujte úkoly, generování obsahu a analýzu projektových dat pomocí nativních funkcí a agentů AI.
- Zefektivněte komunikaci pomocí ClickUp Chat
- Sladěte cíle nastavením úkolů a sledováním pokroku na jednom místě.
- Ovládejte přístup pomocí podrobných oprávnění pro úkoly a dokumenty.
Omezení ClickUp
- Strmější křivka učení pro nové uživatele
- Může se zdát příliš složitý a přehnaný pro jednoduché pracovní postupy.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
ClickUp je švýcarský armádní nůž mezi systémy pro řízení projektů… Neustálé aktualizace a zavádění nových funkcí ClickUp dokazují, že vývojáři skutečně naslouchají zpětné vazbě uživatelů. Nedávná aktualizace AI mi opravdu pomáhá najít věci, které vyžadují mou pozornost. Flexibilita a možnosti přizpůsobení mohou být trochu skličující… ale naučit se je přináší obrovské výhody pro produktivitu.
ClickUp je švýcarský armádní nůž mezi systémy pro řízení projektů… Neustálé aktualizace a zavádění nových funkcí ClickUp dokazují, že vývojáři skutečně naslouchají zpětné vazbě uživatelů. Nedávná aktualizace AI mi opravdu pomáhá najít věci, které vyžadují mou pozornost. Flexibilita a možnosti přizpůsobení mohou být trochu skličující… ale naučit se je přináší obrovské výhody pro produktivitu.
2. Jira (nejlepší nástroj s umělou inteligencí pro agilní procesy a vývoj softwaru)
Jira je nástroj pro správu projektů založený na umělé inteligenci, který je určen pro agilní týmy a týmy zabývající se vývojem softwaru. Byl vyvinut společností Atlassian a pomáhá týmům plánovat sprinty, sledovat pokrok a přesně spravovat vydání.
Funkce umělé inteligence Jira pomáhají s prioritizací backlogu, sledováním chyb a rozložením pracovní zátěže, čímž snižují manuální úsilí. Systém se přizpůsobuje různým agilním metodikám, což z něj činí oblíbenou volbu pro týmy, které používají Scrum, Kanban nebo hybridní přístup.
Nejlepší funkce Jira
- Ovládejte přístup na úrovni projektu, problému a pole pro různé role.
- Vizualizujte časové osy projektů a zvýrazněte překážky se závislostmi.
- Propojte problémy s vydáním a automatizujte aktualizace verzí.
- Spouštějte akce, jako je automatické přiřazování úkolů nebo upozorňování týmů na základě podmínek.
Omezení Jira
- Na rozdíl od jednodušších alternativ Jira vyžaduje přizpůsobení čas, aby bylo možné jej efektivně nastavit.
- Rozhraní může působit přeplněně díky velkému množství tlačítek, nástrojů a funkcí.
- Pokročilé funkce jsou dostupné pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Premium: 14 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Agilní tabule a nástroje pro plánování sprintů výrazně zlepšily způsob, jakým plánujeme a provádíme naši práci. Chvíli trvalo, než jsme si na ně zvykli, ale jakmile jsme se s nimi seznámili, stal se Jira klíčovou součástí našeho způsobu řízení projektů.
Agilní tabule a nástroje pro plánování sprintů výrazně zlepšily způsob, jakým plánujeme a provádíme naši práci. Chvíli trvalo, než jsme si na ně zvykli, ale jakmile jsme se s nimi seznámili, stal se Jira klíčovou součástí našeho způsobu řízení projektů.
👀 Věděli jste? Poptávka po generativních produktech AI má přinést 280 miliard dolarů nových příjmů z prodeje softwaru a změnit tak technologickou scénu.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu používá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají hladkou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provádět automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, psaní nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího! Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší aplikací pro vše, co souvisí s prací!
3. Trello (nejlepší nástroj pro správu úkolů s umělou inteligencí pro vizuální spolupráci)
Pokud potřebujete alternativu k Rovo, která učiní správu úkolů vizuálnější a intuitivnější, Trello je skvělou volbou. Trello je navrženo pro týmy, které prosperují díky spolupráci, a využívá umělou inteligenci k zjednodušení organizace úkolů, automatizaci pracovních postupů a poskytování chytrých doporučení.
Systém tabulek a karet Trello je snadno srozumitelný: každá úloha má svou vlastní kartu, která je umístěna na příslušné tabuli (úkoly k provedení, rozpracované, hotové), což usnadňuje sledování úkolů jak jednotlivcům, tak týmům. Automatizace založená na umělé inteligenci (Butler) pomáhá omezit opakující se úkoly tím, že navrhuje akce na základě vzorců použití.
Díky aktualizacím v reálném čase, oznámením a informacím založeným na umělé inteligenci zajišťuje Trello, že týmy zůstanou v souladu, aniž by bylo nutné provádět neustálé ruční aktualizace.
Nejlepší funkce Trello
- Upřednostňujte úkoly pomocí stárnutí karet. Neaktivní karty vyblednou, aby se zdůraznily zanedbané úkoly.
- Využijte předem připravené šablony pro řízení projektů, které vám pomohou s plánováním produktů, marketingovými plány a sledováním sprintů.
- Aktualizujte tabule na počítači i mobilu bez zpoždění.
- Zobrazte úkoly napříč několika tabulemi ve strukturovaném tabulkovém formátu.
Omezení Trello
- Omezené možnosti reportingu a analytiky ve srovnání s jinými nástroji
- Automatizace AI (Butler) má v nižších tarifech omezení použití.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Recenze G2 říká:
Trello je skvělý nástroj pro udržování organizace a pokroku a já ho považuji za velmi efektivní. Jeho hladká integrace s dalšími nástroji, jako jsou Google Drive a Slack, zjednodušuje správu různých úkolů na jednom centrálním místě.
Trello je skvělý nástroj pro udržování organizace a pokroku a já ho považuji za velmi efektivní. Jeho hladká integrace s dalšími nástroji, jako jsou Google Drive a Slack, zjednodušuje správu různých úkolů na jednom centrálním místě.
4. Asana (nejlepší automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence pro koordinaci týmu)
Asana je navržena tak, aby pomáhala týmům plánovat, spravovat a automatizovat práci napříč projekty. Díky automatizaci pracovních postupů založené na umělé inteligenci Asana eliminuje ruční aktualizace, optimalizuje přidělování úkolů a předvídá potenciální překážky, než ovlivní termíny.
Kromě řízení projektů se Asana široce používá také pro marketingové kampaně, uvedení produktů na trh a provozní pracovní postupy. Týmy mohou automatizovat opakující se procesy a zajistit tak konzistentnost bez dalšího úsilí.
Spolupráci mezi odděleními můžete také vylepšit pomocí integrace nástrojů, jako jsou Slack, Salesforce a Google Workspace.
Nejlepší funkce Asany
- Sladění cílů týmu s měřitelnými výsledky
- Propojte projekty, úkoly a podúkoly a získejte ucelený přehled o pracovním postupu pomocí datového modelu pracovního grafu.
- Navrhujte realistické termíny na základě trendů v dokončování úkolů v minulosti s využitím poznatků získaných pomocí umělé inteligence.
- Připojte videa Loom k úkolům pro lepší kontext a přehlednost.
- Vytvářejte formuláře, které se přizpůsobují na základě zadání uživatele, a zajistěte tak lepší zpracování požadavků.
Omezení Asany
- Příliš mnoho aktivních projektů může být zdrcující
- Automatizace pomocí umělé inteligence je v bezplatných a nižších tarifech omezená.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Tento nástroj mi pomáhá organizovat pracovní zátěž a snadno komunikovat úkoly a projekty s členy týmu a manažery. Je jednoduchý na používání a opravdu mi pomáhá zlepšit organizaci mé práce.
Tento nástroj mi pomáhá organizovat pracovní zátěž a snadno komunikovat úkoly a projekty s členy týmu a manažery. Je jednoduchý na používání a opravdu mi pomáhá zlepšit organizaci mé práce.
🧠 Zajímavost: Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje umělé inteligence ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů.
5. Ada (nejlepší chatbot s umělou inteligencí pro zákaznickou podporu a samoobsluhu)
Ada je vhodnou volbou, pokud hledáte alternativu k Rovo založenou na umělé inteligenci, která vylepšuje interakci se zákazníky. Je určena pro firmy, které chtějí automatizovat zákaznickou podporu a snížit pracovní zátěž agentů pomocí umělé inteligence.
Propojená umělá inteligence neustále vylepšuje odpovědi Ady na základě předchozích interakcí, čímž zajišťuje, že zákazníci vždy obdrží přesné a užitečné informace.
Nejlepší funkce Ada
- Vylepšete odpovědi chatbota na základě předchozích interakcí díky strojovému učení.
- Přizpůsobte odpovědi chatbota pro různé skupiny uživatelů
- Zachovejte kontext při přechodu z automatizované podpory na živou podporu
- Poskytujte informace o dobách odezvy, nevyřešených dotazech a míře zapojení.
- Zapojte uživatele na základě jejich chování (např. zasíláním nápovědy, když mají uživatelé potíže).
Omezení Ada
- Složité dotazy mohou stále vyžadovat lidský zásah.
- Vlastní trénink AI vyžaduje čas, aby se zlepšila přesnost.
Ceny Ada
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ada
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Ada skuteční uživatelé?
Recenze Capterra uvádí:
Největší předností Ada je, že se snadno používá. Pokud oceníte software, který má nízkou vstupní bariéru a je velmi přístupný i pro technicky neznalé zaměstnance, pak je to jedna z nejlepších voleb, jakou můžete udělat. Neustále přidávají nové funkce a rychle dohánějí ostatní chatovací platformy, ale právě snadné použití je to, co nás udrží věrnými.
Největší předností Ada je, že se snadno používá. Pokud oceníte software, který má nízkou vstupní bariéru a je velmi přístupný i pro technicky neznalé zaměstnance, pak je to jedna z nejlepších voleb, jakou můžete udělat. Neustále přidávají nové funkce a rychle dohánějí ostatní chatovací platformy, ale právě snadné použití je to, co nás udrží věrnými.
🧠 Zajímavost: Chatboty založené na umělé inteligenci mění podobu zákaznických služeb. 25 % cestovních a hotelových společností je již využívá pro nepřetržitou zákaznickou podporu, čímž zvyšují efektivitu a spokojenost.
6. Haystack (nejlepší platforma pro analytiku v oblasti inženýrství založená na umělé inteligenci)
Potřebujete alternativu k Rovo pro inženýrskou analytiku založenou na umělé inteligenci? Haystack pomáhá týmům softwarových vývojářů sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, odhalovat úzká místa a zvyšovat produktivitu.
Haystack analyzuje vzorce commitů, pull requestů a nasazení, aby poskytoval v reálném čase přehled o výkonu týmu. Identifikuje neefektivnosti pracovních postupů, upozorňuje na pomalé úkoly a doporučuje optimalizaci inženýrských procesů.
Nejlepší funkce Haystack
- Změřte průměrnou dobu kontroly a identifikujte úzká místa ve svých pracovních postupech.
- Zvýrazněte oblasti kódové základny s vysokou fluktuací nebo technickým dluhem.
- Analyzujte vzorce vzájemného hodnocení a závislosti mezi týmy.
- Umožněte hlášení problémových míst v pracovním postupu bez přiřazení.
- Integrace s GitHub, GitLab a Bitbucket
Omezení Haystacku
- Omezené integrace mimo inženýrské nástroje
- Nevhodné pro týmy, které se nezabývají softwarem.
- Žádné vestavěné funkce pro správu úkolů
Ceny Haystack
- Studio: Zdarma
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Haystack
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Haystacku?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, že všechny moje relevantní aplikace jsou snadno dostupné. Namísto používání záložky oblíbených položek stačí kliknout na Haystack a najít vše, co potřebuji. Haystack používám každý den.
Líbí se mi, že všechny moje relevantní aplikace jsou snadno dostupné. Namísto používání záložky oblíbených položek stačí kliknout na Haystack a najít vše, co potřebuji. Haystack používám každý den.
🧠 Zajímavost: Pro 89 % zaměstnanců jsou největšími výhodami umělé inteligence méně opakujících se úkolů a více času na smysluplnou práci.
7. TestRail (nejlepší správa testovacích případů s umělou inteligencí pro týmy QA)
TestRail je nástroj pro správu testovacích případů založený na umělé inteligenci, který pomáhá týmům QA organizovat, provádět a analyzovat testování softwaru. Je určen pro týmy, které potřebují strukturované testovací procesy, informace v reálném čase a optimalizace založené na umělé inteligenci.
Díky návrhům testů založeným na umělé inteligenci a rozpoznávání vzorců selhání pomáhá TestRail týmům zlepšit pokrytí testů a zároveň snížit počet redundantních případů. Integruje se s Jira, Selenium a CI/CD pipeline, čímž zajišťuje hladkou spolupráci mezi týmy QA a vývojovými týmy.
Nejlepší funkce TestRail
- Spusťte stejný testovací případ s různými vstupy, aniž byste museli vynakládat dvojnásobné úsilí.
- Nastavte oprávnění pro prohlížení, úpravy a provádění testovacích případů na základě rolí.
- Dokumentujte ad hoc testovací relace pomocí screenshotů a poznámek.
- Neúspěšné výsledky testů můžete odesílat přímo prostřednictvím integrace s Jira, Azure DevOps nebo GitHub Issues.
Omezení TestRail
- Složité nastavení pro týmy, které s řízením testovacích případů začínají
- Žádné vestavěné sledování chyb (spoléhá se na integrace)
Ceny TestRail
- Profesionální plán: 38 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plan: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TestRail
- G2: 4,4/5 (590+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TestRail?
Snadné použití, naučit se s ním pracovat je velmi rychlé, junior tester se ho naučil používat za méně než týden, systém implementoval můj testovací projekt příliš rychle, zákaznický servis je dobrý, i když by mohl být lepší, pokud by reagoval rychleji. Používám ho téměř každý den a mohu sledovat své testery.
Snadné použití, naučit se s ním pracovat je velmi rychlé, junior tester se ho naučil používat za méně než týden, systém implementoval můj testovací projekt příliš rychle, zákaznický servis je dobrý, i když by mohl být lepší, pokud by reagoval rychleji. Používám ho téměř každý den a mohu sledovat své testery.
👀 Věděli jste, že... 62 % našich respondentů využívá konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
8. Guru (nejlepší systém pro správu znalostí založený na umělé inteligenci)
Na rozdíl od statických znalostních bází využívá Guru umělou inteligenci k vyhledávání relevantních znalostí v okamžiku a místě, kdy je týmy potřebují.
Díky vyhledávání založenému na umělé inteligenci tato platforma pro správu znalostí navrhuje odpovědi v rámci pracovních postupů, čímž snižuje čas, který zaměstnanci tráví hledáním informací.
Integruje se také se Slackem, Microsoft Teams a webovými prohlížeči, což týmům usnadňuje vyhledávání ověřených znalostí bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi při používání AI na pracovišti.
Nejlepší funkce Guru
- Proměňte otázky a odpovědi ze Slacku na opakovaně použitelné znalostní karty
- Navrhujte relevantní informace na základě toho, na čem uživatelé pracují.
- Identifikujte nadbytečné znalostní karty, abyste zabránili nepořádku.
- Prohlížejte a prohledávejte znalostní karty i bez připojení k internetu.
Omezení Guru
- Nemusí být ideální pro malé týmy s omezenými potřebami v oblasti dokumentace.
- Žádný offline přístup k znalostní bázi
Ceny Guru
- Zdarma
- Vše v jednom: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Guru
- G2: 4,7/5 (více než 2 090 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají o Guru skuteční uživatelé?
Guru vám usnadňuje přístup k důvěryhodným informacím, aniž by narušoval váš pracovní postup. Rozšíření pro prohlížeč je nepostradatelné, protože zobrazuje odpovědi přímo v nástrojích jako Gmail a Zendesk. Vyhledávání je rychlé a spolehlivé a ověřovací systém pomáhá udržovat obsah přesný a aktuální.
Guru vám usnadňuje přístup k důvěryhodným informacím, aniž by narušoval váš pracovní postup. Rozšíření pro prohlížeč je nepostradatelné, protože zobrazuje odpovědi přímo v nástrojích jako Gmail a Zendesk. Vyhledávání je rychlé a spolehlivé a ověřovací systém pomáhá udržovat obsah přesný a aktuální.
📮 ClickUp Insight: Práce by neměla být hádankou, ale příliš často jí je. Náš průzkum v oblasti správy znalostí zjistil, že zaměstnanci často ztrácejí čas prohledáváním interních dokumentů (31 %), znalostních bází společnosti (26 %) nebo dokonce osobních poznámek a screenshotů (17 %), jen aby našli to, co potřebují. Díky funkci Connected Search od ClickUp jsou všechny soubory, dokumenty a konverzace okamžitě přístupné z vaší domovské stránky, takže můžete najít odpovědi během několika sekund, nikoli minut.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
9. AlloBrain (nejlepší AI asistent pro získávání poznatků a shrnutí z jednání)
Máte potíže s udržováním přehledu o poznámkách z jednání se zákazníky a následných krocích? AlloBrain je asistent využívající umělou inteligenci, který přepisuje, shrnuje a extrahuje klíčové informace v reálném čase, aby vám práci usnadnil.
Integruje se s aplikacemi Zoom, Microsoft Teams a Google Workspace, což usnadňuje zaznamenávání diskusí bez ručního psaní poznámek.
Generuje praktické informace z nestrukturovaných dat v konverzacích se zákazníky. Připojuje se k vašim stávajícím systémům a automaticky vyplňuje CRM, označuje námitky, identifikuje prodejní příležitosti a odhaluje slabá místa v pracovních postupech – bez obav o přiřazení. Pokud je vaším cílem škálovat poznatky, nikoli správu, AlloBrain vám to umožní.
Nejlepší funkce AlloBrain
- Odstraňte rušivé zvuky a výplňová slova, abyste získali přehlednější poznámky z jednání.
- Navrhněte témata k diskusi na základě minulých schůzek a událostí v kalendáři.
- Zjistěte úroveň zapojení a změny nálady v reálném čase
- Synchronizujte úkoly přímo s Google Drive, ClickUp, Monday.com a Todoist.
- Označte důležité zmínky, jako jsou termíny, rizika nebo obavy zainteresovaných stran.
Omezení AlloBrain
- Nepodporuje offline přepis schůzek.
- Omezené integrace mimo platformy pro videokonference
Ceny AlloBrain
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AlloBrain
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste, že... 35 % vedoucích pracovníků považuje virtuální asistenty za nejlepší případ použití generativní AI v oblasti prodeje a zákaznických služeb.
10. Notion (nejlepší pracovní prostor s podporou umělé inteligence pro dokumenty, wiki a projekty)
Notion je alternativou k Rovo založenou na umělé inteligenci pro týmy, které hledají flexibilní pracovní prostor kombinující dokumentaci, správu projektů a sdílení znalostí na jednom místě.
Díky vyhledávání vylepšenému umělou inteligencí a návrhům obsahu usnadňuje Notion organizaci a vyhledávání informací napříč týmy.
Pomocí Notion AI můžete vytvářet vlastní wiki, spravovat projekty pomocí Kanban tabulek a automatizovat opakující se úkoly. Jeho modulární struktura umožňuje firmám přizpůsobit pracovní prostory tak, aby vyhovovaly jejich potřebám, ať už jde o obchodní spolupráci, vývoj produktů nebo osobní produktivitu.
Nejlepší funkce Notion
- Provádějte výpočty a vytvářejte dynamické filtry v tabulkách
- Obnovte předchozí verze dokumentu v případě náhodných změn.
- Navrhněte způsoby, jak strukturovat obsah pro lepší vyhledatelnost.
- Zobrazujte kalendáře, problémy GitHub nebo dokumenty Google Docs přímo na stránkách Notion.
- Sledujte zapojení a příspěvky v různých projektech
Omezení Notion
- Funkce AI jsou v bezplatném tarifu omezené.
- Žádné vestavěné sledování času pro řízení projektů
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Notion miluji a používám ho ke sledování všech svých úkolů. Doporučil jsem ho také ostatním, zejména v oblasti start-upů.
Notion miluji a používám ho ke sledování všech svých úkolů. Doporučil jsem ho také ostatním, zejména v oblasti start-upů.
Proč je ClickUp nejlepší alternativou k Rovo
Nástroje jako Jira, Trello, Asana a Notion mají každý svou specializaci – ať už jde o plánování sprintů, jednoduché sledování úkolů nebo dokumentaci. Ale pokud hledáte pracovní prostor založený na umělé inteligenci, který zvládne vše a myslí několik kroků dopředu, pak je ClickUp tou správnou volbou.
ClickUp jde nad rámec projektového řízení díky ClickUp AI, která je přímo integrována do vašich pracovních postupů. Pomocí AI můžete okamžitě shrnovat úkoly, automaticky generovat podúkoly, psát aktualizace nebo brainstormovat obsah – přímo tam, kde se práce odehrává. S Autopilot Agents můžete automatizovat opakující se procesy, přiřazovat práci na základě spouštěčů a udržovat vaše projekty a konverzace v asynchronním pohybu bez manuálního dohledu.
Jedná se o skutečné velitelské centrum pro úkoly, dokumenty, chat, cíle a dashboardy – s hladkou integrací se Slackem, Zoomem, Google Drive a dalšími. Ať už jste startup nebo rostoucí podnik, ClickUp se přizpůsobí vašemu týmu, ne naopak.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma – a nechte těžkou práci na umělé inteligenci.