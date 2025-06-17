Srovnání Perplexity AI a Grok AI: Který AI asistent je lepší?

Zvedněte ruku, pokud jste někdy něco vyhledávali na Googlu a skončili jste s 10 záložkami v Reddit vláknech, PDF souborech a blozích. A pak jste zapomněli, co jste vlastně hledali.
Od výzkumníků, kteří pracují s velkým množstvím dat, až po AI nadšence, kteří zdokonalují šablony příkazů, umělá inteligence tiše (a někdy i hlasitě) změnila pravidla hry. Už nejde o to najít odpovědi, ale najít ty správné – a to rychleji.
Dvě jména, která se v těchto rozhovorech často objevují, jsou Perplexity a Grok AI – jedno je vycházející hvězda na scéně a druhé je disruptor spojený s mocnou sociální sítí.
Pokud váháte mezi dvěma giganty v oblasti AI, toto srovnání Perplexity AI vs. Grok AI vám poskytne jasné informace, které potřebujete – ať už chcete chytřejší výzkum nebo AI, která vám prostě rozumí. A pokud potřebujete AI asistenta, který kontextově odpovídá na vaše otázky, vyhledává důležité údaje a pomáhá vám být produktivnější, zůstaňte s námi. Představíme vám ClickUp Brain!
Perplexity AI a Grok AI v kostce
Zde je stručné srovnání Grok vs. Perplexity:
|Funkce
|Perplexity AI
|Grok AI
|Bonus: ClickUp Brain
|Základní technologie
|Integruje více LLM, včetně proprietárních, open-source a modelů třetích stran.
|Pokročilý velký jazykový model (LLM) vyvinutý společností xAI
|Proprietární ClickUp AI
|Uživatelské rozhraní
|Přehledné, jednoduché
|Poutavý, konverzační
|Snadno použitelný, integrovaný do vašeho pracovního prostoru ClickUp.
|Hluboké výzkumné schopnosti
|Režim Deep Research pro odpovědi s citací zdrojů
|DeepSearch a DeeperSearch pro informace v reálném čase
|Přepínání mezi více LLM, kontextová doporučení úkolů a informace specifické pro daný pracovní prostor.
|Syntéza
|Lepší díky podrobným shrnutím
|Účinně syntetizuje složité informace
|Shrnutí úkolů a analýza dat založené na AI
|Osobnost
|Neutrální, faktické
|Vtipný, s osobním přístupem
|Faktický a efektivní, s více možnostmi tónu pro generovaný obsah.
|Data v reálném čase
|Získává a syntetizuje informace v reálném čase z celého webu.
|Získává přístup k živým datům z celého webu a poskytuje integraci v reálném čase s X.
|Poskytuje zpětnou vazbu na základě dat ClickUp a dalších připojených aplikací, ke kterým mu umožníte přístup.
|Multimodální funkce
|Podporuje analýzu textu, obrázků a souborů PDF.
|Generování a úprava obrázků; Grok Vision dokáže analyzovat vstupy z kamery vašeho zařízení.
|Podporuje generování a úpravy textu. Okamžitě upravuje obrázky pomocí jednoduchých textových příkazů.
|Pomoc při programování
|Omezená pomoc s kódováním
|Poskytuje pokyny a řešení pro kódování.
|Pomáhá při automatizaci úkolů pomocí skriptů
|Hlasový režim
|Není k dispozici hlasový režim
|Nabízí režim Grok Voice Mode pro přirozený dialog.
|Hlasový režim zatím není k dispozici.
|Shrnutí dokumentů
|Shrnuje články a e-maily
|Shrnuje dokumenty s klíčovými poznatky
|Shrnuje úkoly, dokumenty, poznámky z jednání a projekty.
|Nástroje pro spolupráci
|Nabízí Perplexity Spaces pro organizaci a spolupráci.
|Omezené funkce pro spolupráci
|Zvyšuje produktivitu týmu v rámci ClickUp; integrováno do Docs, Chat, Calendar a Whiteboards.
|Ceny
|Zdarma 20 $/měsíc (Pro) 40 $/měsíc na uživatele nebo individuální cena (Enterprise Pro)
|Zdarma (dočasně) 30 $/měsíc (SuperGrok) 8 $/měsíc (X Premium) 40 $/měsíc (X Premium+)
|K dispozici jako doplněk k jakémukoli placenému tarifu.
Co je Perplexity AI?
Perplexity AI je pokročilý vyhledávač založený na umělé inteligenci, který využívá zpracování přirozeného jazyka. Kombinuje výsledky z webu v reálném čase s konverzační inteligencí, aby vám pomohl s výzkumem, učením a objevováním jako nikdy předtím.
Představte si to jako Google, ale užitečnější a kontextovější. Nejenže vám poskytne odkazy, ale také vám věci vysvětlí, uvede zdroje a umožní vám prozkoumat témata do hloubky, aniž byste se ztratili.
Ať už se věnujete klimatické politice, navrhujete obsahové nápady nebo se snažíte porozumět LLM bez doktorátu, Perplexity vám usnadní výzkum. Pomůže vám také zvýšit produktivitu pomocí AI.
Funkce Perplexity AI
Perplexity AI je určen pro hluboké myslitele, zvídavé mysli a všechny, kteří jsou unaveni povrchními výsledky vyhledávání.
Od akademického výzkumu po kreativní zkoumání – zde jsou klíčové funkce, které to umožňují.
Funkce č. 1: Režim hloubkového výzkumu
Toto je korunní klenot. Režim Deep Research od Perplexity provádí několik simultánních vyhledávání na webu, získává komplexní informace z celého webu a sestavuje podrobné zprávy. Díky tomu je výzkum pro všechny rychlejší a mnohem snazší.
Je ideální pro analýzu politik, akademický výzkum a komplexní témata, jako je etika AI nebo kvantové počítání.
Funkce č. 2: Transparentnost zdrojů
Už nikdy se nebudete muset ptát: „Odkud to pochází?“ Každá odpověď je podložena odkazem na zdroj – ať už se jedná o vědecké časopisy, vládní stránky nebo významné publikace.
To je zásadní změna pro profesionály ve zdravotnictví, zákaznické podpoře a akademické sféře, kde záleží na ověřených datech.
Funkce č. 3: Multimodální schopnosti
Perplexity podporuje textové, obrazové, PDF a dokonce i zvukové vstupy, což uživatelům umožňuje nahrávat soubory nebo klást otázky v různých formátech. Umožňuje také exportovat generovaná data v různých formátech.
Díky tomu je velmi užitečný pro kreativní úkoly, syntézu dat nebo dokonce pro kontrolu zpětné vazby od uživatelů či obchodních zpráv prostřednictvím nahrání souboru PDF. Jde především o posílení interakce s uživatelem a kontextového porozumění.
Funkce č. 4: Pokročilé modely AI
Pokud přejdete na Perplexity Pro, odemknete GPT-4o, Claude 3. 5 Sonnet a Sonar Large – každý z nich je navržen pro podrobné informace, data v reálném čase a pokročilé uvažování.
Je ideální pro ty, kteří pracují na nástrojích pro správu projektů AI, průzkumu trhu nebo složitých úkolech, jako je statistická analýza dat.
Perplexity AI je váš výzkumný asistent, partner pro hloubkové vyhledávání a někdy i kreativní pomocník. Ať už zkoumáte nástroje pro psaní AI, prohledáváte více zdrojů nebo se snažíte optimalizovat úkoly během několika sekund, je navržen tak, aby zapadl přímo do vašich stávajících pracovních postupů.
Ceny Perplexity AI
- Standard: Navždy zdarma
- Perplexity Pro: 20 $/měsíc
- Perplexity Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele nebo cena na míru
Co je Grok AI?
Grok AI je generativní AI asistent nové generace vyvinutý společností xAI. Je navržen tak, aby vám poskytoval odpovědi v reálném čase bez filtrů s přiměřenou dávkou vtipu a intelektu.
Na rozdíl od běžných chatbotů Grok nejen odpovídá, ale také uvažuje, vyhledává, shrňuje a dokonce vám pomáhá s programováním.
Ať už jste analytik, vývojář nebo jen někdo, kdo dává přednost pravdě s trochou sarkasmu, Grok vám přináší výkonné AI nástroje na dosah ruky. Nabízí také informace v reálném čase, které vylepšují vaši zkušenost.
Funkce Grok AI
Grok AI se může pochlubit působivou sadou funkcí, díky nimž vyniká ve světě generativní AI. Zde je vysvětlení, jak tomu tak je.
Funkce č. 1: Hloubkový výzkum
Potřebujete se ponořit hlouběji do nějakého tématu? Grok DeepSearch prohledává X (dříve Twitter) a širší web, aby vyhledal specializované informace, shrnul zjištění a transparentně ukázal své uvažování – ideální pro vše od analýzy politiky po rozbor trendů. Navíc také odkazuje na zdroje!
DeeperSearch (spuštěno v březnu 2025) jde ještě dál a nabízí ještě podrobnější zážitek. Nabízí rozšířené vyhledávání a hlubší uvažování díky analýze širších datových sad, díky čemuž vám poskytuje delší a podrobnější odpovědi.
Navíc si pamatuje minulé konverzace, takže vám poskytuje personalizovanější odpovědi bohaté na kontext.
Spojte jej s režimem Big Brain (ano, opravdu se tak jmenuje a funguje!), který přináší logický tok a pokročilé uvažování pro řešení složitých dotazů s působivou jasností.
Tento režim přiděluje další výpočetní výkon a je obzvláště užitečný pro řešení otázek v oblastech, jako je kvantové počítání, ekonomie nebo filozofie. V těchto oblastech nemusí stačit přímé faktické odpovědi.
Funkce č. 2: Pomoc při programování
Vývojáři, seznamte se se svým společníkem pro brainstorming. Grok vám pomůže generovat čisté úryvky kódu, provede vás osvědčenými postupy a vysvětlí vám pojmy – ať už si hrajete s Pythonem nebo pracujete na projektu React. Nebude ladit chyby, ale pomůže vám rychle se dostat z mrtvého bodu.
Funkce č. 3: Generování obrázků
Grok transformuje text do ohromujících vizuálních realit pomocí svých pokročilých schopností generování obrazů. Od abstraktního umění po realistické zobrazení lidí nebo krajiny mohou uživatelé vytvářet obrázky jako „cyberpunkem inspirované město v noci“ nebo „vydra říční hrající na ukulele“.
Funkce č. 4: Integrace vyhledávání v reálném čase
Čím se Grok odlišuje? Připojuje se přímo k živému pulsu X – více než 580 milionům aktivních uživatelů měsíčně – a přináší vám zprávy v reálném čase, aktuální komentáře a nové trendy. Na rozdíl od běžných webových prohledávačů dokáže inteligentně vybrat, zda bude prohledávat veřejné příspěvky na X, nebo skenovat širší web v reálném čase, podle toho, co potřebujete.
Je ideální pro novináře, marketéry a kohokoli, kdo chce být v obraze ohledně nejnovějších zpráv nebo kontroverzních názorů.
Funkce č. 5: Pokročilé modely uvažování
Grok, postavený na Grok-3, využívá posilující učení a rozsáhlá kontextová okna k porozumění dlouhým textům a vícedílým otázkám.
Režim Think Mode propojuje složité myšlenky a je tak spolehlivým pomocníkem pro akademický výzkum, strategické plánování nebo komplexní uvažování.
Ceny Grok AI
- Grok 3: Zdarma
- SuperGrok: 30 $/měsíc
- X Premium: 8 $/měsíc
- X Premium+: 40 $/měsíc
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Perplexity AI vs. Grok AI: Porovnání funkcí
Výběr mezi Perplexity AI a Grok AI je trochu jako výběr mezi výzkumným knihovníkem a vtipným novinářem – oba mají své silné stránky a výzvy v oblasti AI.
Rozebřeme si srovnání Perplexity AI a Grok AI po jednotlivých funkcích, abyste se mohli rozhodnout, který AI asistent si zaslouží místo ve vaší digitální výbavě.
Funkce č. 1: Uživatelské rozhraní
Perplexity AI: Elegantní, přehledný a bez rušivých prvků, vytvořený pro uživatele, kteří chtějí efektivitu. Rozložení je intuitivní, ať už kladete běžné otázky nebo se ponoříte do akademických témat.
Grok AI: Grok je konverzační a svérázný, připadá vám, jako byste chatovali s chytrým přítelem, který celý den čte X. Jeho rozhraní ve stylu zasílání zpráv, zejména na mobilních zařízeních, je navrženo pro plynulou interakci.
🏆 Vítěz: Remíza. Preferujete jasné a srozumitelné odpovědi? Zvolte Perplexity. Chcete živější konverzaci? Grok je pro vás to pravé.
Funkce č. 2: Pokročilé výzkumné schopnosti
Perplexity AI: Funkce Deep Research (hloubkový výzkum) se zabývá detaily, čte rychle a cituje zdroje jako akademický profesionál. Je navržena tak, aby poskytovala kvalitní odpovědi během několika minut, včetně exportů a sdílených stránek.
Grok AI: Grokova technologie DeeperSearch prohledává X a web, aby našla nuancované informace, a syntetizuje komplexní témata s narativní hloubkou. Může však být pomalejší a méně strukturovaná v citacích.
🏆 Vítěz: Perplexity AI pro rychlost a lepší výzkumné schopnosti.
Funkce č. 3: Osobnost a zapojení
Perplexity AI: Profesionální, věcný a přímo k věci. Skvělý, když nechcete zbytečné informace.
Grok AI: Vhodně vkládá humor, sarkasmus a dokonce i memy, zejména v režimu Persona Mode. Díky tomu je učení nebo procházení méně nudné a dynamičtější.
🏆 Vítěz: Grok zvítězil díky své lidštější osobnosti!
Funkce č. 4: Integrace dat v reálném čase
Perplexity AI: Nabízí konzistentní výzkumné prostředí na webu i v mobilních zařízeních, ale tím to končí.
Grok AI: Plně integrován s X, což mu poskytuje přístup v reálném čase k trendům, nejnovějším zprávám a veřejnému mínění. Je to vaše okno do toho, co se právě teď děje na internetu.
🏆 Vítěz: Grok má díky přístupu k X výhodu.
Funkce č. 5: Cena a dostupnost
Perplexity AI: Nabízí velkorysou bezplatnou verzi a upgrade na verzi Pro za 20 $ měsíčně.
Grok AI: Ačkoli je Grok 3 v současné době k dispozici zdarma, očekává se, že to bude pouze dočasné. Pokročilý přístup je k dispozici v rámci plánu X Premium+ nebo jej lze zakoupit samostatně s předplatným SuperGrok (30–40 USD/měsíc). To nemusí být pro příležitostné uživatele atraktivní.
🏆 Vítěz: Perplexity AI za to, že je cenově dostupnější.
Perplexity AI vs. Grok AI na Redditu
Nic vám neposkytne lepší představu o srovnání produktů než recenze zákazníků, že? Proto jsme se obrátili na Reddit, abychom zjistili, co si uživatelé myslí o celkovém srovnání Perplexity AI a Grok AI.
Zde jsou naše závěry.
Uživatel oplast na r/perplexity_ai považuje výzkumné schopnosti Perplexity za slibné.
…Perplexity bych popsal spíše jako internetový vyhledávač s funkcemi podobnými chatbotu. Po téměř dvou letech používání jsem dospěl k závěru, že se jedná o nejpřesnější nástroj pro výzkum, který vyniká poskytováním přesných, aktuálních a relevantních odpovědí podložených citovanými zdroji…
…Perplexity bych popsal spíše jako internetový vyhledávač s funkcemi podobnými chatbotu. Po téměř dvou letech používání jsem dospěl k závěru, že se jedná o nejpřesnější nástroj pro výzkum, který vyniká poskytováním přesných, aktuálních a relevantních odpovědí podložených citovanými zdroji…
Další recenze Perplexity AI od 4sater však vyjádřila obavy ohledně nesrovnalostí při generování obsahu.
Hlavním problémem Deep Research od Perplexity je šílená úroveň halucinací. Někdy může být celá zpráva halucinovaným textem s irelevantními odkazy, které obsahují klíčová slova z vašeho dotazu, ale ve skutečnosti neodpovídají na otázku ani neobsahují informace, které Perplexity údajně „citoval“ odtud.
Hlavním problémem Deep Research od Perplexity je šílená úroveň halucinací. Někdy může být celá zpráva halucinovaným textem s irelevantními odkazy, které obsahují klíčová slova z vašeho dotazu, ale ve skutečnosti neodpovídají na otázku ani neobsahují informace, které Perplexity údajně „citoval“ odtud.
Pokud jde o Grok, uživatel Objective-Row-2791 se na r/grok vyjádřil takto.
S Grokem si užívám spoustu zábavy, zdá se, že se jejich masivní investice do GPU vyplatily. Oceňuji, že je neutrální a příliš necenzuruje. Odpovědi jsou také velmi přirozené.
S Grokem si užívám spoustu zábavy, zdá se, že se jejich masivní investice do GPU vyplatily. Oceňuji, že je neutrální a příliš necenzuruje. Odpovědi jsou také velmi přirozené.
Na druhou stranu, jiný uživatel, Istmnck, vyjádřil nespokojenost s cenami Groku.
*Ceny jsou trochu mimo. Prémiová verze za 8 dolarů je kvůli nízkému limitu zpráv k ničemu a prémiová verze za 40 dolarů je příliš drahá.
*Ceny jsou trochu mimo. Prémiová verze za 8 dolarů je kvůli nízkému limitu zpráv k ničemu a prémiová verze za 40 dolarů je příliš drahá.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Perplexity AI vs. Grok AI
Perplexity AI je samozřejmě skvělá pro výzkum a Grok AI vám poskytne chytré a vtipné výsledky. Ale pokud chcete věci nejen studovat, ale také realizovat, pak je ClickUp místem, kde se vaše sny o produktivitě stanou skutečností.
Jedná se o produktivní centrum poháněné umělou inteligencí, které vám nejen poskytuje odpovědi, ale také je proměňuje v akci. Zde je návod, jak ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, překonává jak Perplexity, tak Grok a stává se vaším pomocníkem v řízení práce poháněným umělou inteligencí.
ClickUp’s One Up #1: Osobní AI stratég pro práci
Na rozdíl od znalostního enginu Perplexity nebo vtipných odpovědí Groku je ClickUp Brain integrovaný do vašeho pracovního postupu.
Umí shrnovat dokumenty, generovat nápady, provádět průzkum trhu a také vám pomáhá vylepšovat vaše texty. Je to jako mít AI, která nejen přemýšlí, ale také přemýšlí o přesných cílech vašeho týmu.
Chcete generovat kód? Hotovo. Chcete vymyslet nápady pro své nadcházející kampaně? Také hotovo. Chcete upravit svůj hlas na něco neobvyklého, jako je Grok? Už nemusíte hledat dál!
A víte co? ClickUp vám umožňuje přístup k dalším nástrojům a modelům AI pro psaní přímo v pracovním prostoru. Namísto přepínání mezi záložkami ChatGPT a Claude a zpět do pracovního prostoru tak můžete vše dělat na jednom místě.
Chcete omezit přepínání mezi aplikacemi nebo co nejlépe využít své technologické vybavení? ClickUp Brain je jasná volba!
Ale počkejte! To není vše. Zatímco Perplexity a Grok analyzují pouze veřejné zdroje, ClickUp Brain jde ještě o krok dál a analyzuje všechna vaše interní projektová data přímo z vašeho pracovního prostoru. Získáte tak externí i interní výzkum v jednom propojeném nástroji AI!
Toto říká uživatel Redditu na r/clickup:
Ano. ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
Ano. ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně k psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp's One Up #2: Proměňte nápady v činy
Dělá vám export obsahu z AI nástrojů také vrásky na čele? Někdy se soubor neexportuje nebo je formátování zkopírovaného obsahu úplně špatné. S ClickUp Docs se toho ale nemusíte bát.
Můžete vytvářet dokumenty obsahující generovaný obsah přímo z Brain nebo použít nástroj AI uvnitř dokumentu. Vytvářejte wiki, SOP, brainstormingy a týmové poznámky, poté je okamžitě propojte s úkoly, přiřaďte akční položky a komentujte společně v reálném čase.
Proměňte každý brilantní výstup AI v editovatelný a použitelný dokument pomocí ClickUp Docs.
Na rozdíl od pasivních funkcí dokumentů v Perplexity nebo Grok jsou ClickUp Docs plně integrovány do vašich pracovních postupů – není třeba nic kopírovat a vkládat.
Navíc jsou vybaveny funkcemi sledování historie verzí a řízení oprávnění, takže vše zůstává bezpečné a pod vaší kontrolou.
ClickUp má výhodu č. 3: Najděte to. Okamžitě!
Proč ztrácet čas prohledáváním e-mailových vláken, zpráv ve Slacku nebo 10 různých složek, když ClickUp Connected Search prohledá celý váš pracovní prostor?
Během několika sekund najdete přesně to, co potřebujete, od úkolů po dokumenty, komentáře a přílohy. Nejlepší na tom je, že se rozšiřuje i na vaše integrované aplikace v ClickUp, takže ať pracujete kdekoli, informace se nikdy neztratí.
ClickUp's One Up #4: Spravujte své znalosti moudře
Ale i s vyhledávacími funkcemi rozptýlené SOP a skryté poznámky týmu snižují produktivitu, že? ClickUp Knowledge Management promění znalosti vašeho týmu v živý, dýchající zdroj.
Vytvářejte krásné, prohledávatelné huby pro zásady, příručky a často kladené otázky, ke kterým má každý přístup, které může každý upravovat a aktualizovat. Na rozdíl od Perplexity a Grok, které pomáhají jednotlivcům učit se, ClickUp vám pomáhá uchovat a rozšířit vaši kolektivní inteligenci.
Pokud však stále máte potíže se správou znalostí, ClickUp má pro vás řešení!
Šablona znalostní báze ClickUp vám pomůže vytvořit strukturované, kolaborativní a snadno navigovatelné interní znalostní centrum, které zajistí, že celý váš tým bude informován a bude pracovat v souladu.
Toto je způsob, jakým vám tato šablona pomůže.
- Příručky a návody jsou k dispozici v znalostní databázi ClickUp, kde se dozvíte více o ClickUp.
- Vytvářejte podrobné články pomocí příkazů „/slash“ a bohatého formátování, abyste zjednodušili složité témata do jasných a praktických dokumentů.
- Přidejte vložená videa nebo klipy, abyste vysvětlili pracovní postupy a zvýšili vizuální atraktivitu svých dokumentů.
- Předem odpovězte na časté otázky pomocí vestavěných sekcí FAQ, abyste omezili opakované dotazy a podpořili samoobslužné služby týmu.
- Odkaz na související dokumenty, úkoly nebo zdroje, které uživatelům pomohou seznámit se s tématem podrobněji, aniž by museli opustit stránku.
Zde je názor jiného uživatele Redditu, here4theplantstuff, na správu znalostí ClickUp.
Líbí se mi, že odkazuje na vaše další dokumenty a obsah. Například jsem vytvořil šablonu dokumentu pro kreativní briefy a když ho nyní požádám, aby napsal kompletní brief na základě malého odstavce, napíše ho ve formě mé šablony, což je skvělé.
Líbí se mi, že odkazuje na vaše další dokumenty a obsah. Například jsem vytvořil šablonu dokumentu pro kreativní briefy a když ho nyní požádám, aby napsal kompletní brief na základě malého odstavce, napíše ho ve formě mé šablony, což je skvělé.
ClickUp's One Up #5: Nastavte a zapomeňte
Pokud jste si mysleli, že tím kouzlo AI končí, čeká vás překvapení. Pro projektové manažery, kteří žonglují s více časovými osami, může být ClickUp pro projektové týmy zásadním zlomem.
ClickUp Automations vám pomůže automaticky vytvářet dílčí úkoly pro běžné pracovní postupy (jako je zaškolování, kontrola kvality nebo příprava spuštění), přiřazovat závislosti a dokonce posunout celé časové osy několika kliknutími, když se něco změní v předcházející fázi.
Potřebujete pomoc s nastavením automatizace? Využijte předem připravené příklady automatizace , abyste mohli začít – bez nutnosti mikromanagementu.
Kromě toho ClickUp nabízí cenově dostupnou strukturu, včetně bezplatného tarifu.
ClickUp tedy nejen splňuje všechny vaše požadavky na AI nástroje, ale také vám pomáhá přejít k plně AI řízenému workflow. Je to solidní alternativa k Perplexity a Grok AI.
Spojte svou AI s ClickUp
Jak nám ukazuje toto srovnání Perplexity AI vs. Grok AI, ať už se jedná o Grok, Perplexity nebo jakýkoli jiný nástroj AI, neexistuje jediná nejlepší aplikace AI. Perplexity AI vám pomůže jít do hloubky. Grok AI přidává dávku zábavy a šarmu. Ale ClickUp? Ten vám pomůže dosáhnout výsledků.
Díky AI poháněnému průzkumu trhu, tvorbě obsahu, automatizaci v reálném čase, integrované spolupráci a snadnému řízení projektů ClickUp nejen odpovídá na otázky, ale také vám pomáhá dodávat odpovědi.
Pokud chcete proměnit podrobné poznatky ve výsledky, konverzace ve spolupráci a nápady v dopad, ClickUp je nástroj, který potřebujete. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a zažijte změnu!