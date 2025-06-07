Chanty vs. Slack: Který komunikační nástroj je lepší?

Výběr správné aplikace pro týmový chat je podobný jako výběr spolubydlícího. Potřebujete někoho spolehlivého, s kým se dobře žije a kdo ideálně neztrácí důležité věci (jako historii vašich zpráv).
Bonusové body, pokud vám neúčtují poplatky za používání základních funkcí – nikdo nechce spolubydlícího, který vám účtuje poplatky za místo v ledničce!
Pokud jde o týmovou komunikaci, Chanty a Slack jsou dvě oblíbené aplikace pro týmový chat.
Jeden je jednoduchý a cenově dostupný, zatímco druhý je nabitý funkcemi, ale drahý. Oba nabízejí sdílení souborů, videohovory, integrovanou správu úkolů a všechny nástroje pro spolupráci, které potřebujete, aby váš tým byl na stejné vlně bez pasivně agresivních lepících poznámek.
Ale který z nich skutečně nabízí nejlepší zážitek? Pojďme to zjistit.
A pokud hledáte alternativu k Chanty nebo Slacku, nemějte obavy – ClickUp je připraven nastoupit a vylepšit váš pracovní postup!
Chanty vs. Slack v kostce
Zde je stručný přehled toho, jak si tyto dva nástroje vedou, a navíc jeden bonusový nástroj!
|Funkce
|Bonus: ClickUp
|Chanty
|Slack
|Snadné použití
|Jednotná platforma s intuitivním uživatelským rozhraním; snadná pro týmy všech velikostí
|Jednoduchý a intuitivní, vhodný pro malé týmy
|Bohaté na funkce, ale vyžaduje určitou dobu na osvojení
|Zprávy
|Neomezená historie zpráv ve všech tarifech; chat propojený s úkoly a dokumenty
|Neomezená historie zpráv, i v rámci bezplatného tarifu
|Bezplatný tarif omezuje historii zpráv na 90 dní.
|Integrace
|Více než 1 000 integrací, včetně Slack, Google Drive, Zoom a dalších
|Omezené (~10 integrací, včetně Trello a Google Drive)
|Více než 2 600 integrací s aplikacemi jako Google Workspace, Zoom a Salesforce
|Audio a video hovory
|Integrovaná funkce SyncUps pro hlasové/videohovory; Clips pro asynchronní video; integrace se Zoom, Teams atd.
|Neomezené hlasové a videohovory
|Huddles a videohovory se sdílením obrazovky (omezení podle tarifu)
|Správa úkolů
|Nativní správa úkolů s Kanbanem, Ganttem, kalendářem, dokumenty a dalšími funkcemi
|Integrovaná Kanban tabule pro organizaci úkolů
|Žádná nativní správa úkolů. Spoléhá se na integrace.
|AI a automatizace
|Pokročilá umělá inteligence (ClickUp Brain), agenti Autopilot, automatizace, souhrny a další
|Základní automatizace, omezené funkce AI
|Integrovaná umělá inteligence Slacku i integrace umělé inteligence třetích stran
|Ceny
|Plán Free Forever; cenově dostupné placené plány s více funkcemi
|Cenově dostupnější a navíc s plánem Free Forever
|Vyšší cena; omezený bezplatný tarif
|Nejlepší pro
|Týmy, které hledají komplexní řešení pro správu práce: chat, úkoly, dokumenty, automatizace a AI
|Malé podniky a týmy, které hledají jednoduchý, ale efektivní chatovací nástroj
|Větší organizace, které potřebují rozsáhlé integrace a škálovatelnost
Co je Chanty?
Chanty je platforma pro týmovou spolupráci, která byla navržena tak, aby zjednodušila komunikaci a zvýšila produktivitu. S více než 10 000 aktivními zákazníky kombinuje Chanty týmový chat, správu úkolů a funkce pro spolupráci do jedné uživatelsky přívětivé platformy.
Tato základní platforma pro spolupráci má za cíl zjednodušit komunikaci a eliminovat nutnost přepínání mezi různými aplikacemi nebo e-mailovými vlákny za účelem sledování informací. Chanty je ideální pro malé týmy a pomáhá jim spojit se, spolupracovat a společně zvládnout více práce.
Funkce Chanty
Chanty nabízí solidní sadu nástrojů pro spolupráci, které se snadno ovládají. Členové vašeho týmu se do nich mohou hned pustit a ušetřit tak čas (a rozpočet), který by jinak strávili školením.
Ať už jde o rychlý týmový chat, hloubkovou brainstormingovou schůzku nebo organizaci všech vašich úkolů, Chanty zajišťuje hladkou a bezproblémovou komunikaci v týmu. Podívejme se na jeho pět nejdůležitějších funkcí:
Funkce č. 1: Neomezené veřejné a soukromé konverzace
Používáte bezplatný tarif Chanty? Žádný problém – i tak získáte neomezenou historii zpráv ve veřejných i soukromých konverzacích. To znamená, že žádné zprávy nezmizí, nemusíte se snažit ukládat chaty a žádné neočekávané limity nepřeruší komunikaci vašeho týmu.
Vše zůstává prohledatelné, takže můžete snadno najít minulé konverzace, sdílené soubory a důležité odkazy bez nutnosti zálohování.
Funkce č. 2: Správa úkolů
Integrovaná správa úkolů v Chanty vše zjednodušuje. Proměňte jakoukoli zprávu v úkol, nastavte termíny a přiřaďte jej členům týmu, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi. Potřebujete aktualizovat domovskou stránku? Stačí převést požadavek na úkol přímo z chatu.
Pro přehlednější zobrazení všech vašich úkolů obsahuje Chanty Kanban tabule, které vizuálně sledují pokrok – protože dlouhý seznam úkolů ne vždy ukazuje, co se skutečně dělá. Díky týmové komunikaci a správě úkolů na jednom místě dochází k méně zbytečným diskusím a více se můžete soustředit na práci.
Funkce č. 3: Audio a video hovory
Potřebujete upřesnit termín nebo získat rychlou aktualizaci projektu? Chanty vám umožňuje posílat neomezený počet hlasových zpráv pro přímou komunikaci. Získáte také možnost individuálních audio a video hovorů pro diskusi v reálném čase, což zajistí hladší spolupráci.
Navíc sdílení obrazovky usnadňuje poskytování vizuálních vysvětlení.
Pokud členové vašeho týmu pracují na dálku nebo preferují virtuální kontroly, tyto funkce pomáhají hladké komunikaci v týmu bez nekonečného psaní.
Funkce č. 4: Teambook
Teambook od Chanty je vaším centrálním uzlem pro vše – úkoly, konverzace, sdílené soubory, odkazy a další. Představte si ho jako velitelské centrum, kde je veškerá vaše práce organizována na jednom místě.
Díky rychlému přístupu k historii zpráv a členům týmu je snadné najít to, co potřebujete. Žádné nekonečné scrollování nebo hledání – jen strukturovaný prostor, který zajišťuje hladkou a efektivní spolupráci týmu.
Funkce č. 5: Integrace
Integrace třetích stran vám pomáhá pracovat chytřeji, protože vše máte na jednom místě a nemusíte neustále přepínat mezi aplikacemi.
Řekněme, že často používáte Google Drive. Integrace Google Drive vám umožňuje přímo otevírat a sdílet soubory, místo abyste je museli stahovat, nahrávat do Chanty a pak k nim znovu přistupovat.
Chanty se propojuje s různými nástroji pro spolupráci, jako jsou Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox a další. Bezplatný tarif zahrnuje 10 integrací, zatímco placené tarify nabízejí neomezené integrace, což vám pomůže zefektivnit pracovní postupy, aniž byste museli přecházet mezi několika platformami.
Ceny Chanty
Chanty má jednoduché a cenově dostupné tarify, což z něj dělá solidní volbu pro malé podniky. Zde je stručný přehled tarifů:
- Navždy zdarma (zahrnuje 5 členů týmu, 1 hosta a 20 GB úložného prostoru pro každý tým)
- Business: 4 $/měsíc (zahrnuje neomezené audio a video hovory, sdílení obrazovky a 20 GB úložiště souborů na uživatele)
- Enterprise: Individuální ceny (zahrnuje white labeling, dashboardy, reportování, vyhrazeného manažera pro úspěch zákazníků, kompatibilitu s AI a další)
🧠 Zajímavost: Než založil Chanty, provozoval zakladatel Dmytro Okunyev tři různé firmy zabývající se vývojem webových aplikací. Ironií osudu se mu nedařilo najít ideální nástroj pro komunikaci se svými týmy. Poté, co vyzkoušel několik aplikací pro spolupráci a shledal je příliš složitými nebo postrádajícími klíčové funkce, se rozhodl vytvořit vlastní.
Co je Slack?
Slack je cloudová platforma pro týmovou komunikaci, která byla vytvořena s cílem udržovat práci organizovanou a plynulou, bez zbytečného zahlcení e-maily.
Slack je více než jen chatovací aplikace – je to digitální pracovní prostor, kde mohou týmy sdílet soubory, spolupracovat v reálném čase a zůstat ve spojení, ať už v kanceláři nebo na dálku. Díky intuitivnímu rozhraní a robustním integracím pomáhá Slack zefektivnit pracovní postupy a zajistit plynulou spolupráci týmu.
🧠 Zajímavost: Slack je ve skutečnosti zkratka! Název je zkratkou pro Searchable Log for All Communication and Knowledge (prohledávatelný protokol pro veškerou komunikaci a znalosti).
Funkce Slacku
Rozhraní Slack je nabité funkcemi, které jsou navrženy tak, aby zlepšily komunikaci v týmu. Pomáhá odstraňovat bariéry, snižovat třenice a vytvářet propojenější pracovní prostředí, takže se týmy mohou soustředit na práci, místo aby se musely zabývat zprávami a nástroji.
Zde je několik klíčových funkcí, díky kterým je Slack oblíbenou volbou pro firmy všech velikostí:
Funkce č. 1: Kanály
Kanály jsou srdcem Slacku – právě tam se odehrává skutečná práce. Pomáhají týmům organizovat diskuse podle projektů, témat nebo oddělení, díky čemuž jsou konverzace strukturované a snadno sledovatelné.
Můžete vytvářet veřejné kanály pro otevřenou spolupráci nebo soukromé kanály pro cílenější diskuse. Díky prohledávatelné historii zpráv (omezené na 90 dní v bezplatném tarifu Slacku) je navíc snadné vrátit se k minulým rozhodnutím a zůstat v souladu bez nekonečného dohadování.
Funkce č. 2: Přímé zasílání zpráv
Přímé zprávy (DM) ve Slacku vám umožňují vést soukromé konverzace jeden na jednoho nebo v malých skupinách – ideální pro rychlé dotazy nebo citlivé diskuse.
Pokud se skupinová DM změní v něco většího, můžete ji převést na soukromý kanál, aby byla konverzace přehledná. DM vám pomáhají zůstat v kontaktu s kolegy, aniž byste zaplňovali veřejné kanály.
Funkce č. 3: Integrovaná umělá inteligence
Integrovaná umělá inteligence Slacku pomáhá týmům pracovat efektivněji tím, že shrnuje konverzace, vyhledává důležité aktualizace a usnadňuje vyhledávání informací. Pro velké týmy nebo velmi zaneprázdněné manažery je to všestranný pomocník.
Zmeškali jste důležitou diskusi? Potřebujete rychlý přehled o pracovní zátěži vašeho týmu? Hledáte podrobnosti ze starého projektu? Slack AI prohledá vaše zprávy a najde přesně to, co potřebujete – bez nutnosti nekonečného scrollování.
Ať už jste projektový manažer, obchodní zástupce, freelancer nebo vývojář, tento nástroj vám pomůže zbavit se rušivých vlivů, abyste se mohli soustředit na práci, na které záleží.
Funkce č. 4: Slack Connect
Spolupráce se neomezuje pouze na váš interní tým; do procesu musí být zapojeni také vaši klienti, dodavatelé a partneři.
Slack Connect to usnadňuje tím, že přináší účty externích spolupracovníků do kanálů Slack, čímž omezuje nekonečné řetězce e-mailů. Místo čekání na odpovědi můžete chatovat, sdílet soubory a finalizovat rozhodnutí v reálném čase.
Je to jako rozšířit svůj pracovní prostor mimo hranice společnosti, ale bez chaosu rozptýlených e-mailů.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro týmovou komunikaci především e-mail a chat.
Téměř 60 % jejich pracovního dne však zabere přepínání mezi těmito nástroji a hledání informací. S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty spojí na jednom místě! Je čas na centralizaci a energii!
Funkce č. 5: Huddles
Nápady vznikají na týmových schůzkách a Slack Huddles umožňuje tyto diskuse bez formálních hovorů.
Huddles začínají jako čistě audio chaty, ale v případě potřeby mohou zahrnovat i video, sdílení obrazovky a zasílání zpráv. Jsou skvělé pro rychlé kontroly, brainstorming nebo řešení problémů bez nutnosti plánovat plnohodnotnou schůzku.
I v rámci bezplatného tarifu můžete zahájit Huddle pro dvě osoby. Potřebujete do konverzace zapojit více lidí? Placená tarifa vám umožní přidat až 50 účastníků.
Ceny Slacku
Slack funguje na freemium modelu, což znamená, že získáte bezplatný tarif se základními funkcemi a můžete si pořídit upgrade pro pokročilejší nástroje. Ceny jsou rozděleny takto:
- Zdarma (nabízí 90denní historii zpráv, 10 integrací aplikací a jeden pracovní prostor)
- Pro: 8,75 $ za uživatele a měsíc (zahrnuje celou historii zpráv a integrace Slack, podporu pro doplněk AI, spolupráci na seznamech a dokumentech)
- Business+: 15 $ za uživatele a měsíc (zahrnuje export dat pro všechny zprávy, jednotné přihlášení založené na SAML a nepřetržitou podporu s první odezvou do čtyř hodin)
- Enterprise Grid: Individuální ceny (zahrnuje neomezený počet uživatelů, integrovaný adresář zaměstnanců, podporu prevence ztráty dat, prioritní podporu a další)
🧠 Zajímavost: Tým stojící za Slackem původně pracoval na online hře s názvem Glitch, ale komunikační nástroj, který vytvořili, byl užitečnější než samotná hra.
Chanty vs. Slack: Porovnání funkcí
Porovnejme Chanty a ClickUp vedle sebe a podívejme se, který z nich nabízí lepší spolupráci. Rozebíráme jednotlivé funkce, abyste se mohli rozhodnout, který nástroj nejlépe vyhovuje workflow vašeho týmu.
Funkce č. 1: Zprávy a kanály
Oba nástroje se snaží být všestrannými aplikacemi pro zasílání zpráv, ale jak si vedou ve srovnání?
Slack je skvělý pro organizaci. Jeho kanály lze přizpůsobit potřebám vašeho týmu, s možností veřejných a soukromých diskusí, vláknových konverzací a robustní vyhledávací funkcí. Nicméně, 90denní limit zpráv v bezplatném tarifu může být pro některé rozhodujícím faktorem.
Chanty naopak zachovává jednoduchost a přístupnost. Nabízí neomezené veřejné i soukromé konverzace, takže nepřijdete o důležité diskuse ani sdílené soubory, což z něj dělá skvělou volbu pro týmy, které se při práci hodně spoléhají na zasílání zpráv.
🏆 Vítěz: Chanty. Funkce pro organizaci v aplikaci Slack jsou skvělé, ale 90denní limit zpráv v bezplatném tarifu je pro mnoho týmů nepřijatelný. Chanty uchovává všechny konverzace beze změny – bez poplatků –, což z něj dělá lepší volbu pro zasílání zpráv.
Funkce č. 2: Správa úkolů
Chanty obsahuje integrovanou správu úkolů, která vám umožňuje vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly přímo v rámci konverzací. Je jednoduchá a dobře funguje pro netechnické týmy, ale postrádá pokročilé funkce, které by mohly zefektivnit pracovní postupy.
Na druhou stranu, Slack nemá nativní správu úkolů, ale kompenzuje to integracemi. Můžete propojit nástroje jako Trello, Asana nebo ClickUp a zároveň používat šablony, seznamy a plátna pro efektivní strukturování práce.
🏆 Vítěz: Slack. Integrovaná správa úkolů v Chanty je pohodlná, ale poměrně základní. Slack umožňuje týmům větší flexibilitu, zejména u složitých pracovních postupů.
Funkce č. 3: Audio a videokonference
Chanty i Slack nabízejí ve svých bezplatných tarifech audio a video schůzky 1:1, díky čemuž je virtuální komunikace tváří v tvář dostupná. Pokud však váš tým potřebuje skupinové schůzky, budete muset přejít na vyšší tarif.
Pokud je pro vás nejdůležitější cena a potřebujete pouze základní schůzky, je lepší volbou Chanty. Pokud však hledáte pokročilé funkce a silnější podporu, Slack stojí za vyšší cenu.
🏆 Vítěz: Remíza. Chanty vyhrává v cenové dostupnosti, zatímco Slack ospravedlňuje svou vyšší cenu pokročilejšími funkcemi. Nejlepší volba závisí na tom, co váš tým více oceňuje: úsporu nákladů nebo funkčnost.
Funkce č. 4: Integrace
Slack dominuje v oblasti integrací a nabízí kompatibilitu s více než 2 600 aplikacemi třetích stran, což z něj činí výkonný nástroj pro týmy, které spoléhají na více nástrojů.
S pouhými 22 integracemi Chanty zaostává a postrádá klíčové aplikace, jako jsou Gmail a Google Forms. Pokud váš pracovní postup závisí na plynulém propojení aplikací, je Slack jasným vítězem.
🏆 Vítěz: Slack. Díky širší škále integrací zefektivňuje pracovní postupy tím, že propojuje základní nástroje přímo do platformy, čímž snižuje potřebu přepínat mezi aplikacemi.
Funkce č. 5: Ceny
Chanty nabízí tři cenové úrovně: bezplatnou, Business (4 $ za uživatele/měsíc) a Enterprise s cenami přizpůsobenými vašim potřebám.
Na druhou stranu Slack nabízí bezplatný tarif s omezeními, vedle tarifů Pro (8,75 $ za uživatele/měsíc), Business+ (15 $ za uživatele/měsíc) a Enterprise Grid pro větší organizace.
Pokud hledáte spolehlivou platformu s mnoha funkcemi a můžete investovat více, Slack je jasnou volbou. Ale pro týmy, které upřednostňují cenovou dostupnost bez kompromisů v základních funkcích, je Chanty chytřejší volbou.
🏆 Vítěz: Chanty. Pro týmy s omezeným rozpočtem nabízí Chanty základní nástroje pro spolupráci za výrazně nižší cenu, což z něj činí lepší volbu pro ty, kteří potřebují cenovou dostupnost, aniž by museli obětovat základní funkčnost.
Stručně řečeno, Chanty je ideální pro malé týmy, které hledají jednoduché a nákladově efektivní řešení, zatímco Slack vyhovuje větším organizacím, které potřebují pokročilé funkce a integrace. Pokud je pro vás klíčový rozpočet, vyberte si Chanty; pokud jde o funkčnost a škálovatelnost, zvolte Slack.
Chanty vs. Slack na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si skuteční uživatelé myslí o Chanty vs. Slack, a Chanty okamžitě vyniká jako cenově dostupný, zejména pro malé týmy.
Když na Redditu vyhledáte Chanty Vs. Slack, zjistíte, že lidé obecně chválí Chanty za jeho cenovou dostupnost nebo vhodnost pro malé týmy.
Říká uživatel DonDigidon999 na subredditu r/Slack:
Pokud hledáte alternativu ke Slacku, která nabízí lepší oddělení pracovního prostoru, aniž by vám vyprázdnila peněženku, doporučuji Chanty. Má stejnou atmosféru jako Slack, ale je mnohem dostupnější a nabízí bezplatnou verzi, která vás neomezuje počtem zpráv. Je to solidní volba pro menší týmy a společnosti, jako je ta vaše.
Pokud hledáte alternativu ke Slacku, která nabízí lepší oddělení pracovního prostoru, aniž by vám vyprázdnila peněženku, doporučuji Chanty. Má stejnou atmosféru jako Slack, ale je mnohem dostupnější a nabízí bezplatnou verzi, která vás neomezuje počtem zpráv. Je to solidní volba pro menší týmy a společnosti, jako je ta vaše.
V jiném vlákně na subredditu uživatel philsimon zdůrazňuje, jak dobře Slack funguje pro spolupráci a nabízí špičkovou podporu:
Slack je mnohem víc než jen odesílání zpráv. Představte si ho jako své digitální velitelství. Jeho komunita vývojářů je bezkonkurenčně nejlepší na světě v oblasti spolupráce.
Slack je mnohem víc než jen odesílání zpráv. Představte si ho jako své digitální ústředí. Jeho komunita vývojářů je bezkonkurenčně nejlepší na světě v oblasti spolupráce.
Ne každý však stačí jen jasné zasílání zpráv – mnoho uživatelů potřebuje platformu s robustnějšími funkcemi, které podporují jejich pracovní postupy.
Uživatel eltitrainedpro se ptá:
Existují nějaké bezplatné nástroje, které nabízejí podobné funkce jako Slack, s řádným oddělením pracovních prostorů a bez vysokých nákladů?
Existují nějaké bezplatné nástroje, které nabízejí podobné funkce jako Slack, s řádným oddělením pracovních prostorů a bez vysokých nákladů?
Možná máme odpověď.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Chanty vs. Slack
Chanty i Slack změnily způsob, jakým týmy komunikují, ale je tu jeden problém: rozhovory o práci začaly nahrazovat skutečnou práci.
Slack možná revolučním způsobem změnil komunikaci na pracovišti, ale neustálé zasílání zpráv, nekonečné vlákna a přetížení oznámení často odvádějí pozornost týmů od smysluplného pokroku.
ClickUp se zaměřuje na dokončování úkolů. Kombinuje jednoduchost Chanty s hloubkou Slacku bez rušivých vlivů a přepínání kontextu. Jako aplikace pro vše v práci kombinuje ClickUp projektový management, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Dává vaší práci místo, kde může žít, ne jen místo, kde se o ní mluví.
Zde je důvod, proč je ClickUp nejlepší alternativou k Chanty i Slacku.
ClickUp má výhodu č. 1: integrovaný chat
ClickUp Chat transformuje týmovou komunikaci tím, že ji hladce integruje do vašeho pracovního postupu. Namísto roztříštěných zpráv zůstávají konverzace propojené s úkoly, takže vše zůstává v kontextu.
Můžete organizovat chaty v rámci prostorů, které odrážejí strukturu vašeho týmu, čímž se spolupráce stane intuitivnější.
Díky funkcím, jako jsou příspěvky pro oznámení a sledování pro praktické závěry, zůstávají všichni v souladu bez nekonečného přetahování. Navíc podpora založená na umělé inteligenci zefektivňuje práci – ať už potřebujete shrnout dlouhé vlákna pro rychlé aktualizace nebo automaticky převést diskuse na úkoly, ClickUp Chat to zvládne bez námahy.
ClickUp má výhodu č. 2: Autopilot Agents v chatu
Autopilot Agents od ClickUp s podporou umělé inteligence přináší inteligentní automatizaci přímo do vašich konverzací. Tito agenti s podporou umělé inteligence mohou odpovídat na otázky, shrnovat vlákna, vytvářet úkoly a dokonce spouštět pracovní postupy – to vše v rámci vašich chatových kanálů. Ať už používáte předem připraveného agenta nebo si navrhujete vlastního pomocí nástroje bez nutnosti programování, agenti se přizpůsobí potřebám vašeho týmu a budou jednat podle vašich pokynů.
Agenti mohou sledovat aktivitu v chatu, reagovat na konkrétní spouštěče a udržovat váš tým v souladu zveřejňováním aktualizací, zpráv nebo odpovědí v reálném čase. Díky přístupu k informacím z pracovního prostoru a externím zdrojům zajistí, že váš tým nikdy nezmešká nic důležitého.
ClickUp má výhodu č. 3: SyncUps pro spolupráci v reálném čase
Syncups v chatu jsou odpovědí ClickUp na plynulou spolupráci týmu v reálném čase. Spouštějte ad-hoc hlasové nebo videohovory přímo z jakéhokoli chatovacího kanálu nebo úkolu, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi. Jsou ideální pro rychlé porady, brainstormingové sezení nebo řešení překážek za běhu.
Každý SyncUp je automaticky propojen s vaším pracovním kontextem, takže během hovoru můžete odkazovat na úkoly, dokumenty a historii chatu. Po schůzce může ClickUp pomocí AI generovat souhrny a akční položky, aby se nic neztratilo.
💡 Tip pro profesionály: Zajistěte odpovědnost svého týmu pomocí komentářových vláken v ClickUp Tasks. Tím zabráníte nedorozuměním a zajistíte, že všichni budou na stejné vlně – už žádné momenty typu „kdo to měl vyřídit?“!
ClickUp má výhodu č. 4: ClickUp Clips
Někdy text nestačí k vysvětlení konceptů, ukázání chyb a sdělení vašeho názoru.
ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat obrazovku, sdílet návody a poskytovat rychlé aktualizace – bez nutnosti schůzek. Funkce asynchronního videa je hladký způsob, jak udržet váš tým v souladu.
Clips je ideální pro asynchronní týmy a zajišťuje jasné a stručné komunikační strategie bez nekonečného přetahování.
ClickUp One-Up #5: Integrace, propojené vyhledávání a další
Jste hluboce zapojeni do ekosystému Slack? ClickUp vylepšuje váš pracovní postup, místo aby ho narušoval. Integrace Slack vám umožňuje vytvářet úkoly, nastavovat připomenutí a sledovat aktualizace, takže vaše práce zůstává strukturovaná, aniž byste museli opustit okno chatu. Slack můžete v ClickUp používat, dokud nebudete připraveni na úplný přechod.
ClickUp však jde nad rámec organizace konverzací – také za vás přemýšlí. ClickUp Brain a ClickUp Connected Search, poháněné funkcemi založenými na umělé inteligenci, umí shrnout chaty, generovat akční položky a automatizovat opakující se úkoly, čímž snižují potřebu manuální koordinace.
Může dokonce sloužit jako inteligentní asistent, který vyhledává relevantní informace z hloubi vašich pracovních prostorů a vždy udržuje vaši práci v kontextu.
Před zavedením ClickUp vedly schůzky a e-mailová komunikace k černé díře, kde zůstávaly položky neviditelné a bez povšimnutí. Z tohoto důvodu nebyly úkoly kontrolovány včas a nikdo nevěděl, jak probíhá kreativní vývoj. Nyní všichni členové týmu jasně vidí, kdy jsou úkoly splatné, mohou chatovat a spolupracovat v rámci úkolů.
Před zavedením ClickUp vedly schůzky a e-mailová komunikace k černé díře, kde zůstávaly položky neviditelné a bez povšimnutí. Z tohoto důvodu nebyly úkoly kontrolovány včas a nikdo nevěděl, jak probíhá kreativní vývoj. Nyní všichni členové týmu jasně vidí, kdy jsou úkoly splatné, mohou chatovat a spolupracovat v rámci úkolů.
ClickUp: Perfektní nástroj pro spolupráci v nedokonalém světě
Chanty nebo Slack?
Vše záleží na tom, co potřebujete. Chanty je jednoduchý a cenově dostupný, zatímco Slack nabízí integraci a škálovatelnost – za určitou cenu. Pravdou však je, že oba mají své nedostatky. Slack může být rychle drahý a Chanty postrádá pokročilejší funkce, které rostoucí týmy potřebují.
Místo toho, abyste si vybrali jeden nástroj a museli se smířit s kompromisy, proč nevyužít nástroj, který umí všechno? ClickUp vám nabízí integrovaný chat, správu úkolů a výkonné nástroje pro spolupráci – bez nutnosti používat další aplikace.
Už žádné žonglování, žádné přepínání kontextu. Jediné místo, kde může váš tým komunikovat, plánovat a plnit úkoly. Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a udělejte z chatu přirozenou součást svého pracovního dne – ne další záložku, na kterou musíte přepínat.