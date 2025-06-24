10 šablon pro blokování času v Notion, které vám pomohou zvládnout váš rozvrh

Blokování času může vypadat dobře na papíře, ale v reálném životě se věci málokdy odehrávají podle plánu. Rozptýlení, neočekávané úkoly a měnící se priority často zmaří i ty nejlépe připravené plány.
Správná šablona pro blokování času zde hraje klíčovou roli.
V tomto blogovém příspěvku najdete šablony pro blokování času v Notion, které vám pomohou udržet si kontrolu. A pokud hledáte něco pokročilejšího, představíme vám také šablony ClickUp, které vám pomohou udržet tempo. 🤩
Chcete lépe porozumět časovému blokování, než se do toho pustíme?
Máme pro vás přesně to správné video! 👇🏽
Co dělá šablonu pro blokování času v Notion dobrou?
Při výběru šablon pro blokování času v Notion se zaměřte na následující aspekty:
- Časové ukazatele: Díky speciálním polím pro datum, den a čas můžete úkoly sladit se svým denním rozvrhem.
- Vizuální stanovení priorit: Pomocí barevně označených štítků nebo štítků s prioritami můžete snadno identifikovat úkoly, které vyžadují vaši okamžitou pozornost.
- Sledování pokroku: Začlenění zaškrtávacích políček, pruhů dokončení nebo databází pro sledování toho, co je hotové a co je v procesu.
- Denní flexibilita: Umožňuje vám přetahovat úkoly podle měnících se priorit, aniž by to narušilo váš plán.
- Plánování přestávek: Podporuje vás v blokování času na odpočinek, pohyb nebo reflexi, abyste si udrželi dlouhodobou produktivitu.
- Reflexe úkolů: Poskytuje prostor pro denní nebo týdenní hodnocení, abyste mohli posoudit, upravit a vylepšit svou rutinu.
10 šablon pro časové blokování v Notion
Zde je několik oblíbených šablon pro blokování času v Notion, které vám pomohou naplánovat den, stanovit priority úkolů a sledovat pokrok. 👇🏼
1. Šablona plánovače časového blokování
Chcete zjednodušit správu času? Tato šablona rozdělí váš den na konkrétní časové bloky, což usnadňuje plánování dopředu a soustředění se na to, co je důležité, bez zbytečného mentálního zatížení.
Díky barevně odlišeným kategoriím můžete rychle prohledat svůj plán a když se plány změní (protože to se stává vždy), můžete snadno přetahovat a upravovat položky a události, aniž byste narušili svůj plán na zbytek dne.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí přehlednost a kontrolu, aniž by museli každou hodinu detailně řídit.
2. Šablona pro časové blokování
Díky rozložení této šablony, které klade důraz na úkoly, je snadné začít tím, že si sepsáte, co je třeba udělat. Úkoly můžete roztřídit do kategorií, jako je studium, administrativa nebo pochůzky, a označit je podle priority, abyste vždy věděli, co je třeba vyřídit jako první.
Slouží také jako nástroj pro vytváření rutin. Používejte jej každý den k rozvíjení návyků, udržení soustředění a přizpůsobení podle potřeby, což vám pomůže efektivně stanovovat priority vaší práce.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří touží po větší struktuře svých dnů, snížení únavy z rozhodování a harmonogramu, který se jim přizpůsobí.
3. Šablona plánovače časového blokování ULTIMATE
Tato šablona Notion nabízí přehledné nastavení pro záměrné denní plánování.
Získáte vestavěnou navigační lištu s rychlým přístupem k vaší schránce úkolů, kalendáři a kompletní databázi úkolů, což je užitečné pro udržení přehledu bez zbytečných klikání. Připojuje se přímo k kalendáři Notion, což usnadňuje správu vašeho týdne.
Navíc, v závislosti na vašem plánu, můžete přepínat mezi zobrazeními, jako je časové blokování (týden), události (týden) a události (měsíc). K dispozici je také podrobný návod, který vám pomůže začít.
📌 Ideální pro: Freelancery a profesionály, kteří spravují osobní rutiny, sezónní cíle nebo prostě jen chtějí získat zpět kontrolu nad svým časem.
💡 Tip pro profesionály: Používejte vizuální časovače (například přesýpací hodiny nebo světlo měnící barvu) během bloků času určených pro soustředěnou práci, abyste získali hmatatelný nebo vizuální podnět, který posílí vaše vnímání času a pocit naléhavosti.
4. Šablona pro denní časové blokování
Tato šablona pro blokování času v Notion, inspirovaná plánovačem blokování času Cala Newporta, vám pomůže jasně a cíleně naplánovat váš den. Začíná denními prioritami a končí reflexí, abyste věděli, kam váš čas zmizel.
Najdete zde tři zobrazení: časovou osu pro plánování, tabulku s podrobnostmi a graf, který rozděluje vaše denní minuty do koláčových grafů, jako je soustředění, schůzky, přestávky a dokonce i povrchní práce.
📌 Ideální pro: Studenty a nadšence do hluboké práce, kteří chtějí plánovat svůj rozvrh po hodinách.
5. Šablona seznamu úkolů (blokování času + Pomodoro)
Tato šablona Notion kombinuje časové blokování s technikou Pomodoro pro ostré a udržitelné soustředění. Každý blok trvá 30 minut a zahrnuje 25 minut intenzivní práce a pět minut odpočinku.
Úkoly jsou seskupeny podle denní doby (ráno, odpoledne, večer, noc, půlnoc), což vám dává přirozený rytmus, který můžete následovat. A co víc? Integrované sledování pokroku (Nezahájeno → Probíhá → Hotovo) monitoruje průběh, zatímco sloupec Revidovaný plán se přizpůsobuje za běhu.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří spravují náročné plány úkolů, které vyžadují soustředěné pracovní cykly a přestávky na zotavení.
6. Šablona správce časových bloků
Šablona Time Block Manager od Notion obsahuje Week Manager, kde můžete předem vyplnit časové bloky pro celý týden. Panel Quick Actions vám navíc umožňuje přidávat úkoly nebo přejít do týdenního přehledu pouhým kliknutím, což snižuje tření.
Jeho rozhraní je přehledné a bez rušivých prvků a k dispozici je dokonce i krátký videonávod od Aureliuse Tjina, který vám pomůže vytěžit z časového blokování maximum.
📌 Ideální pro: Profesionály, kteří dávají přednost plánování celého týdne dopředu a chtějí se vyhnout každodenní únavě z rozhodování.
7. Šablona pro časové blokování a odpočítávání událostí
Tato šablona pro správu projektů Notion kombinuje denní časové blokování se systémem odpočítávání událostí. Je ideální pro vyvážení provádění úkolů s dlouhodobými termíny.
Pomocí přizpůsobitelného zobrazení časové osy si naplánujte svůj den a nechte systém automaticky resetovat úkoly o půlnoci, abyste každý den mohli začít s čistým štítem. Vestavěný časovač vám pomůže zůstat zodpovědní a kategorizované bloky pro práci, rutinu a život udržují priority rozdělené a přehledné.
📌 Ideální pro: Plánovače, kteří potřebují zvládat úkoly dneška a zároveň mít na paměti dlouhodobé termíny a odpočítávání.
🔍 Věděli jste? Koncept časového blokování úzce souvisí s ultradiánními rytmy. Jedná se o přirozené cykly v těle, které naznačují, že pro maximální efektivitu je vhodné pracovat v 90minutových intervalech.
8. Šablona Ultimate Time Boxing
Tato šablona se zaměřuje na strukturované stanovení cílů prostřednictvím časového blokování. Začíná dlouhodobými cíli, které rozděluje na milníky, z nichž každý má svůj vlastní termín, takže vaše týdenní plány vždy souvisí s celkovým obrazem.
K dispozici jsou také dva styly rozvržení: minimalistický pro soustředění a estetický, pokud dáváte přednost příjemnému vizuálnímu rozhraní. Navíc vám nástroj pro sledování milníků pomůže propojit vaše každodenní plánování se skutečným pokrokem a vestavěné instruktážní video usnadňuje nastavení.
📌 Ideální pro: Lidi, co si dávají cíle a chtějí propojit denní časové bloky s dlouhodobými milníky a sledovat svůj pokrok.
9. Šablona pro správu času
Šablona pro správu času kombinuje časové blokování s oblastním sledováním osobních a pracovních priorit. Kromě denního plánovače obsahuje také správce úkolů s kanbanovým a kalendářovým zobrazením, který vám pomůže mít přehled o tom, co je v procesu, odloženo nebo hotovo.
Výjimečné je rozdělení na osobní a pracovní oblasti. Můžete přiřadit časové rozpočty různým kategoriím, jako je zdraví, marketing nebo tvorba obsahu, a přesně vidět, kam směřuje váš týden.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří spravují pracovní i osobní priority a chtějí přesně vědět, kam směřují jejich hodiny.
10. Šablona plánovače časového blokování
Pokud dáváte přednost zobrazení času v jednotlivých vrstvách (denní, týdenní nebo měsíční), tato šablona plánovače vám přesně to umožní.
Jeho integrovaný systém priorit třídí úkoly podle naléhavosti a důležitosti. Každý blok je označen barvou, takže snadno rozeznáte pracovní a osobní úkoly, aniž byste museli příliš přemýšlet. Navíc je k dispozici vizuální komponenta, která vám pomůže odhalit poklesy produktivity a podle potřeby upravit svůj pracovní styl.
📌 Ideální pro: Jednotlivce a profesionály, kteří chtějí přejít od reaktivního k záměrnému plánování, aniž by proces příliš komplikovali.
💡 Tip pro profesionály: Naplánujte si energetické audity jako bloky, ve kterých budete sledovat, jak se cítíte při různých úkolech nebo v různých časech. Během několika týdnů vám to pomůže přizpůsobit bloky tak, aby odpovídaly vašim skutečným energetickým vzorcům.
Omezení Notion
Notion je flexibilní aplikace pro blokování času, ale má jasná omezení, zejména pokud jde o vytváření a škálování pracovních postupů. Mezi ně patří:
- Žádné vnořené šablony: Šablony nelze vnořovat do denních opakujících se úkolů. Vnoření funguje pouze u týdenních, měsíčních nebo ročních opakování – a i tak pouze do tří úrovní.
- Chybějící ochrana vzorců: Všichni uživatelé mohou vzorce prohlížet a upravovat. Neexistuje žádný vestavěný způsob, jak je uzamknout nebo zabezpečit před náhodnými změnami.
- Základní zpracování dat: Tabulky postrádají pokročilé filtrování, pivotování nebo výpočty čísel. Notion není navržen pro hloubkovou analýzu časových dat.
Alternativní šablony Notion
Pokud vám omezená struktura Notion již nestačí, šablony ClickUp nabízejí větší flexibilitu pro správu pracovního vytížení v reálném čase, mezifunkčních projektů a přizpůsobitelných pracovních postupů.
Jako nejlepší nástroj pro správu času vám umožňuje přiřazovat vlastnictví, automatizovat předávání a vizualizovat plány v různých zobrazeních, a to vše z jedné šablony.
Nevěřte jen nám! Tady je názor Mendela R., uživatele ClickUp, na používání této aplikace:
ClickUp je páteří naší agentury. Používáme ho na všechno – řízení projektů, plánování sprintů, sledování času, dokumentaci a dokonce i aktualizace pro klienty. Možnosti přizpůsobení jsou bezkonkurenční. Díky automatizaci, vlastním polím, dashboardům, AI odpovědím a chatu propojenému s úkoly jsme eliminovali potřebu používat Slack, Notion a desítky dalších nástrojů. Je vzácné najít platformu, která je dostatečně výkonná pro vývojáře, ale zároveň dostatečně intuitivní pro klienty.
Zde je šest šablon pro blokování času od ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací – které můžete vyzkoušet. ⏰
1. Šablona pro blokování času ClickUp
Šablona pro blokování času ClickUp chrání váš čas. Namísto přepínání mezi několika kalendáři a aplikacemi získáte přístup k sedmi sjednoceným zobrazením, která vám ukážou váš denní rozvrh, místa pro plánované úkoly (domov, kancelář nebo jiné) a plánovací formulář, abyste si mohli vizualizovat čas podle svých preferencí.
Skvělým tipem pro správu času, který vám pomůže tuto šablonu využít na maximum, je použití vlastních polí ClickUp, jako jsou Místo pobytu nebo Konkrétní umístění, k přesnému označování a filtrování vašeho dne.
Pokud máte co do činění s překrývajícími se projekty nebo sdílenými kalendáři, závislosti úkolů a značky dostupnosti vám pomohou udržet kontrolu, aniž byste museli odhadovat časové osy nebo se obávat přeplnění.
📌 Ideální pro: Profesionály s nepředvídatelným rozvrhem a hybridní pracovníky, kteří zvládají úkoly a překrývající se závazky na více místech
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času. Většina nástrojů pro správu pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro řízení času nebo stanovení priorit, což může bránit efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času ClickUp založené na umělé inteligenci vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokáže dokonce navrhnout optimální časové okno pro soustředění na úkoly. Vytvořte si vlastní systém správy času, který se přizpůsobí vašemu skutečnému způsobu práce!
2. Šablona ClickUp pro denní časové blokování
Pokud si berete na sebe příliš úkolů a podceňujete svůj čas, šablona ClickUp Daily Time Blocking Template vám poskytne realistickou a flexibilní strukturu pro plánování vašeho dne.
Zobrazení Časové bloky této šablony vám pomůže naplánovat si den na základě vaší skutečné kapacity, nikoli pouze vašich záměrů. Zobrazení Denní úkoly poskytuje jasný přehled vašich nejdůležitějších priorit a zabraňuje hromadění menších úkolů. A když vás něco rozptýlí, Matice priorit to zachytí, aby vám to nenarušilo pracovní rytmus.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, jako jsou studenti, zakladatelé nebo projektoví manažeři, kteří mají sklon k přetížení nebo vyhoření.
3. Šablona pro plánování bloků ClickUp
Šablona pro plánování bloků ClickUp vám nabízí 18 přizpůsobitelných stavů úkolů, takže můžete sledovat jemné rozdíly v různých pracovních postupech. Úkoly můžete přiřazovat pomocí pole Oddělení, abyste mohli rozdělit odpovědnosti, aniž byste museli detailně řídit každý detail.
Skutečná hodnota? Zobrazení Pracovní zátěž a Časová osa úkolů ukazují, kdo je vytížen na maximum a co je ohroženo, než se to promění v překážku.
📌 Ideální pro: Projektové manažery, marketingové týmy a konzultanty, kteří spravují překrývající se termíny napříč odděleními.
💡Tip pro profesionály: Aktivujte AI Time‑Blocking ve svém kalendáři ClickUp (ikona blesku ⚡️ v panelu Priorities) a ClickUp inteligentně naplánuje čas pro vaše odhadované úkoly, automaticky je rozdělí nebo přeplánuje kolem stávajících událostí. Pokud dvouhodinový úkol koliduje s schůzkou, ClickUp blok za vás upraví – není třeba nic ručně měnit.
4. Šablona časového rámce ClickUp
Je snadné naplánovat si perfektní den, dokud nestrávíte tři hodiny nad úkolem, který má trvat 30 minut, a všechno ostatní se pak začne hroutit. Šablona ClickUp Time Box tento problém řeší pomocí vestavěných limitů, které zvyšují přehlednost.
Tato šablona seznamu rozděluje projekty do jasných bloků s aktuálními časy ukončení pomocí zobrazení Time Box Schedule. Přestanete si přebírat příliš mnoho úkolů, protože každý z nich dostane skutečný časový slot, ne jen zaškrtávací políčko. A co je ještě lepší? Zobrazení Tasks Planner přidává právě tolik ochranných opatření, abyste mohli sestavit priority, aniž byste museli neustále měnit svůj denní rozvrh.
Tuto šablonu činí výjimečnou varování o závislosti. Upozorní vás, když se pokoušíte naplánovat úkoly, které ještě nelze zahájit, a ušetří vám tak zbytečnou námahu.
📌 Ideální pro: Lidi, co řídí složité projekty, jako jsou freelanceri, vedoucí agentur nebo studenti, co balancují školní povinnosti
5. Šablona hodinového rozvrhu ClickUp
Šablona hodinového rozvrhu ClickUp je určena pro jednotlivce, kteří potřebují současně sledovat svůj čas a výdělky.
Zobrazení Skutečná výplata ukazuje, kolik příjmů generuje každý úkol, takže můžete přestat ztrácet čas prací, která se nevyplácí. Zobrazení Výplata na přiděleného pracovníka navíc sleduje výdělky jednotlivých přispěvatelů, což je obzvláště užitečné pro freelancery a týmy s více klienty nebo projekty.
Díky sedmi vlastním polím, jako jsou Výkon, Četnost a Celková výplata, promění šablona váš plán v živý dashboard nákladů a výnosů.
📌 Ideální pro: Freelancery a vedoucí týmů, kteří potřebují sladit odpracované hodiny se skutečnými finančními výsledky.
🧠 Zajímavost: Benjamin Franklin byl jedním z prvních zastánců časového blokování. Plánoval si den po hodinách a každé ráno si kladl otázku: „Co dobrého dnes udělám?“ Tento zvyk mu pomáhal zůstat soustředěný a produktivní.
6. Šablona pro plánování projektů ClickUp
Šablona plánování projektů ClickUp převádí roztříštěné aktualizace projektů do strukturovaného vizuálního plánu.
Díky funkci Project Phase View můžete organizovat výstupy projektu podle fází, takže vždy víte, kde se tvoří překážky. A co víc? S funkcí Risks Issues View můžete včas upozornit na problémové oblasti, což vám dá čas na jejich vyřešení, než naruší váš plán.
Kombinace vlastních polí, jako jsou Míra pokroku, Lead a Úroveň problému, vám také pomůže vyvážit priority, aniž byste museli neustále přepočítávat náklady, úsilí a vlastnictví.
📌 Ideální pro: Mezifunkční týmy, projektové manažery nebo konzultanty, kteří řídí projekty s vysokými sázkami a přísnými termíny.
Přejděte na ClickUp pro dynamické plánování
Šablony Notion jsou skvělé pro individuální plánování a rychlé nastavení časového blokování. Jsou jednoduché, přehledné a splní svůj účel, dokud si neuvědomíte, že se zcela neintegrují s vašimi úkoly a projekty.
Šablony ClickUp jdou ještě o krok dál. Díky přizpůsobitelným zobrazením, sledování pracovní zátěže v reálném čase, automatizaci a podrobným stavům úkolů můžete spravovat skutečné priority pomocí reálných dat.
Jste připraveni vytvořit systém časového blokování, který se skutečně přizpůsobí vašemu dni? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅