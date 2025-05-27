10 nejlepších alternativ Verbit pro přepis a titulky v roce 2025

Pokud jste mediální producent nebo výzkumník trhu, při přepisu nejde jen o přesnost. Potřebujete rychlost, aniž byste ztratili nuance. Integrace, které nevyžadují podnikovou smlouvu. A nástroj, který se hladce zapojí do vašeho pracovního postupu.
Verbit poskytuje čisté přepisy, ale nechává na vás tu nejtěžší práci: ruční extrahování poznatků, přeskakování mezi nástroji a sledování následných kroků. To vás zpomaluje a fragmentuje provedení.
Správný nástroj pro přepis by měl shrnout konverzace, zdůraznit další kroky, synchronizovat se s vaším projektovým stackem a okamžitě zobrazit odpovědi.
V tomto průvodci se podíváme na nejlepší alternativy k Verbit a jejich klíčové funkce, omezení a ceny, abychom vám pomohli učinit správné rozhodnutí.
Proč zvolit alternativy k Verbit?
Verbit je nástroj pro přepis a titulky, který převádí audio a video obsah na přesný text. Používá proprietární AI engine s názvem Captivate™ pro přepis v reálném čase, který poté lidští editoři zkontrolují z hlediska přesnosti.
Ačkoli Verbit tvrdí, že nabízí robustní řešení pro podnikové přepisování, mnoho profesionálů shledává nedostatky, pokud jde o nákladovou efektivitu a každodenní použitelnost. Standardní plán často postrádá pokročilé funkce, jako jsou shrnutí v reálném čase nebo automatizace pracovních postupů, a pro přístup k nim je nutné provést upgrade nebo uzavřít vlastní smlouvu.
Pro týmy zaměřené na bezpečnost, zejména ty, které pracují s citlivými médii nebo výzkumnými daty, je výběr nástroje s silným šifrováním a certifikací shody zásadní. Navíc platformy, které poskytují komplexní online dokumentaci a rychlou podporu, mohou výrazně prospět vašim procesům.
Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit alternativy k Verbit:
❗️Pomalejší zpracování: Vzhledem k tomu, že Verbit využívá lidské editory k revizi transkripcí generovaných umělou inteligencí, může být nutné čekat déle než u nástrojů, které poskytují okamžité automatizované výsledky.
❗️Otázky ochrany osobních údajů: Verbit ukládá všechna vaše data do cloudu. Pokud pracujete s citlivým obsahem, jako jsou právní nebo lékařské dokumenty, možná budete potřebovat překladatelské služby s přísnější kontrolou dat.
❗️Omezená spolupráce v reálném čase: Ačkoli Verbit poskytuje přepis v reálném čase, funkce pro spolupráci, jako jsou sdílené poznámky, živé úpravy nebo přiřazování akčních položek, jsou minimální.
❗️Složité rozhraní: Rozhraní Verbit je určeno pro velké týmy. Pokud potřebujete pouze nahrát soubor a získat rychlý přepis zvuku a videa, hledejte alternativu k Verbit s uživatelsky přívětivým rozhraním.
❗️Pevné plány: Verbit slouží podnikovým klientům. Pokud jste startup, tvůrce nebo jednotlivec, který hledá samoobslužné plány, vyberte si alternativu k Verbit s cenami podle skutečného využití.
Alternativy k Verbit v kostce
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|AI Notetaker, ClickUp Brain, integrace Docs, převod úkolů v reálném čase
|Podniky, střední společnosti
|Navždy zdarma; placené tarify od 7 $/uživatel/měsíc
|Otter. ai
|Přepis v reálném čase, živé shrnutí, Otter Chat, integrace Slides
|Malé podniky, pedagogové
|Zdarma; placené tarify od 16,99 $/uživatel/měsíc
|Descript
|Úprava zvuku/videa, Scene Rail, AI Assistant, integrace SquadCast
|Tvůrci obsahu, mediální týmy
|Zdarma; placené tarify od 24 $/osoba/měsíc
|Rev
|Přepis lidmi + AI, zvýrazňování, shrnování, vlastní slovní zásoba
|Podniky, právní týmy
|AI: 0,25 $/min; člověk: 1,99 $/min; plány od 14,99 $/uživatel/měsíc
|Sonix. ai
|Hodnocení spolehlivosti, shrnutí pomocí umělé inteligence, podpora více stop, správa složek
|Výzkumní pracovníci, střední podniky
|Zdarma; placené tarify od 22 $/uživatel/měsíc
|VEED
|Tvorba videí pomocí AI, generátor titulků, dabing hlasu, AI pro oční kontakt
|Globální tvůrci obsahu, malé podniky
|Zdarma; placené tarify od 18 $/měsíc
|Trint
|Story Builder, spolupráce v reálném čase, mobilní aplikace, shrnutí pomocí umělé inteligence
|Mediální týmy, vláda, právní sféra
|Placené tarify od 80 $/uživatel/měsíc
|Fathom
|Shrnutí schůzek pomocí AI, synchronizace CRM, prohledávatelný call hub, Ask Fathom
|Prodejní týmy, podniky
|Zdarma; placené tarify od 19 $/uživatel/měsíc
|Fireflies
|Notebook, sledování témat, zvukové ukázky, vlákna, reakce
|Vzdálené týmy, prodejní týmy
|Zdarma; placené tarify od 18 $/uživatel/měsíc
|Temi
|Rychlé nahrávání, jednoduchá úprava, odstranění výplňových slov, export do více formátů
|Malé podniky, freelancerové
|Platba podle skutečného využití: 0,25 $/min
💭 Věděli jste? Vynález psacího stroje na konci 19. století měl zásadní dopad na pracovní sílu, zejména na ženy. Psací stroj Sholes and Glidden, představený v roce 1874, byl uváděn na trh s pomocí ženských demonstrátorek a navržen tak, aby svou estetikou připomínal šicí stroje, což ho činilo atraktivním pro domácí použití.
Nejlepší alternativy k Verbit, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, propojuje přepisování, úkoly, dokumenty a pracovní postupy na jedné platformě. Nabízí rozsáhlou podporu přepisování z jednání, hlasových poznámek a nahrávek obrazovky a automaticky převádí zvuk z jakéhokoli pracovního postupu na prohledávatelný a zpracovatelný text.
Začněte s AI Notetaker od ClickUp, který automaticky přepisuje zvukové záznamy z jednání do textu s identifikací mluvčích a časovými značkami, což usnadňuje sledování konverzace. Notetaker se hladce integruje s oblíbenými platformami pro jednání, jako jsou Zoom, Teams a Google Meet, a automaticky přepisuje vaše virtuální jednání bez nutnosti dalšího nastavování.
Na rozdíl od tradičních transkripčních služeb vyniká ClickUp AI Notetaker jako nejlepší alternativa k Verbit, protože dokáže označit klíčové úkoly, termíny a rozhodnutí učiněná během schůzky a přehledně je uspořádat v ClickUp Docs.
Pokud například člen týmu řekne: „Do pátku se spojíme s klientem“, AI to rozpozná jako úkol, který je třeba provést, vytvoří jej přímo v ClickUp a propojí jej s příslušným projektem nebo pracovním postupem. Tato AI pro poznámky z jednání zajišťuje, že nebudou opomenuty důležité následné kroky a že všechny úkoly budou hladce integrovány do vašeho pracovního postupu.
V rámci Docs vám režimy soustředění, úprav a prohlížení umožňují ovládat, jak s obsahem pracujete – ideální jak pro hloubkovou práci, tak pro rychlé kontroly. Můžete také bezpečně sdílet poznámky díky podrobným nastavením oprávnění, která vám umožňují ovládat, kdo může obsah prohlížet, komentovat nebo upravovat.
Poté použijte ClickUp Tasks, abyste své poznatky proměnili v činy. Můžete zvýraznit klíčové body nebo rozhodnutí přímo z dokumentu nebo přepisu a okamžitě je převést na úkoly, přiřadit jim vlastníky, nastavit termíny splnění a propojit je s příslušnými projekty.
Jakmile jsou vaše schůzky přepsány pomocí AI Notetaker od ClickUp, můžete pokračovat s ClickUp Brain, který vašim poznámkám přidá výkonnou vrstvu inteligence.
S Brainem můžete okamžitě shrnovat celé přepisy nebo vytahovat konkrétní momenty, aniž byste museli ručně prohledávat obsah. Pročte váš přepis a vybere klíčové body, což vám pomůže rychle zachytit to nejdůležitější.
Můžete dokonce klást kontextové otázky, jako například „Co řekla Sarah o termínu?“ a Brain okamžitě prohledá přepis a poskytne jasnou odpověď. Proměňte konverzace v akci během několika sekund.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte automatizace: Spouštějte akce, jako je vytváření úkolů, přiřazování nebo aktualizace stavu, automaticky pomocí ClickUp Automations, když je přidán nový přepis nebo poznámka ze schůzky.
- Využijte Poznámkový blok: Použijte Poznámkový blok ClickUp k zaznamenávání myšlenek během schůzek a přetáhněte poznámky přímo do úkolů nebo dokumentů, až budete připraveni jednat.
- Vylepšete přepisy pomocí vlastních polí: Přidejte do přepisu kontext, jako je typ schůzky, jméno klienta nebo priorita, pomocí vlastních polí ClickUp pro lepší organizaci a sledování.
- Komentář s kontextem: Vložte konkrétní úryvky přepisu do ClickUp Assign Comments, abyste přidělili úkoly a poskytli jasný odkaz, aniž byste sdíleli celé dokumenty.
Omezení ClickUp
- Díky široké škále funkcí může být tato platforma pro začínající uživatele trochu nepřehledná.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelná zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelná zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že se vážně snaží platformu vylepšovat.
2. Otter. ai (nejlepší pro přepisování schůzek v reálném čase a spolupráci)
Otter. ai je nástroj pro převod řeči na text v reálném čase, který přepisuje vaše schůzky, rozhovory a přednášky na platformách jako Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Jednou z jeho klíčových funkcí jsou automatické živé shrnutí, která vám pomohou zůstat v obraze ohledně klíčových bodů v průběhu schůzky.
Během hovoru vám Otter Chat umožňuje klást otázky týkající se přepisu a získat okamžité odpovědi, což je obzvláště užitečné, když provádíte více úkolů najednou. Můžete také přidávat zvýraznění, poznámky a komentáře přímo do přepisu, což vašemu týmu pomůže spolupracovat bez nutnosti používat další nástroje.
Verbit naproti tomu poskytuje pouze vypilované přepisy po skončení schůzky díky umělé inteligenci a lidské kontrole, ale nenabízí interakci během schůzky, informace v reálném čase ani inline spolupráci.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Nahrajte prezentace nebo sdílené obrazovky přímo do svých poznámek ze schůzky.
- Po schůzce se vraťte ke svému přepisu, opravte případné chyby a upřesněte klíčové body pro větší srozumitelnost nebo sdílení.
- Seskupujte přepisy podle klienta, projektu nebo tématu pomocí složek a snadno vyhledávejte a spravujte své konverzace v průběhu času.
Omezení Otter. ai
- Otter. ai má někdy potíže se správným rozdělením vět, což může způsobit, že přepisy jsou těžko čitelné. Tento problém často vede k dlouhým, souvislým větám bez správné interpunkce.
Ceny Otter. ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $/uživatel
- Business: 30 $/uživatel
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Recenze G2 říká:
Nedávno jsem díky jednomu z kolegů narazil na Otter. ai a od té doby se mi výrazně ulehčila práce související s MOM a podobnými záležitostmi. Zachytí všechny body a na konci vám poskytne krátké shrnutí celého jednání. Integrace a implementace do mého týmu byla velmi snadná. Používáme jej při všech jednáních pro pořizování poznámek.
Nedávno jsem díky jednomu z kolegů narazil na Otter. ai a od té doby se mi výrazně ulehčila práce související s MOM a podobnými záležitostmi. Zachytí všechny body a na konci vám poskytne krátké shrnutí celého jednání. Integrace a implementace do mého týmu byla velmi snadná. Používáme jej při všech jednáních pro pořizování poznámek.
3. Descript (nejlepší pro podcasty a úpravy videí s integrovanou transkripcí)
Descript je komplexní platforma pro úpravy zvukových a video souborů, která kombinuje přepis, úpravy a nástroje založené na umělé inteligenci, aby zefektivnila tvorbu obsahu. Na rozdíl od Verbit, který se zaměřuje na kombinaci automatizovaných přepisových služeb a lidských editorů, nabízí Descript interaktivnější a flexibilnější prostředí pro úpravy.
Můžete klonovat svůj hlas pomocí Overdub, odstranit výplňová slova jedním kliknutím a vyčistit zvuk pomocí AI. Nabízí také automatický přepis v několika jazycích, nahrávání obrazovky a vícestopé úpravy.
Pokud jste nezávislý tvůrce, který zastává více rolí (tvůrce, editor a marketér), Descript zjednodušuje úpravy tím, že převádí řeč na text. Chcete vystřihnout část? Stačí smazat větu z přepisu. K používání tohoto nástroje nepotřebujete rozsáhlé znalosti v oblasti úpravy videa.
Nejlepší funkce Descript
- Automatizujte úlohy úprav, jako je odstraňování výplňových slov, zhušťování zvuku a generování shrnutí, abyste urychlili svůj pracovní postup.
- Zvýrazněte a extrahujte konkrétní segmenty z vašeho obsahu a použijte je jako krátká samostatná videa nebo příspěvky na sociálních sítích.
- Pomocí příkazu lomítka označte změny scény ve scénáři a struktuře a procházejte video jako snímky v prezentaci.
Omezení Descript
- Funkce Overdub od Descript umožňuje uživatelům vytvořit syntetický hlasový model, ale vyžaduje nahrání značného množství zvuku. Generovaný hlas nemusí vždy dokonale odpovídat přirozené řeči.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyist: 24 $ za osobu/měsíc
- Tvůrce: 35 $ za osobu/měsíc
- Podnikání: 65 $ za osobu/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (770+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Recenze G2 říká:
Ušetří mi to spoustu času při úpravách! Oceňuji promyšlený design. Je z něj patrné, že bylo vynaloženo velké úsilí na pochopení potřeb podcasterů, a to si velmi vážím. Descript je velmi snadný na používání. Líbí se mi funkce přepisu a možnost upravovat jej a zvuk současně. Velmi mi to usnadňuje život.
Ušetří mi to spoustu času při úpravách! Oceňuji promyšlený design. Je z něj patrné, že bylo vynaloženo velké úsilí na pochopení potřeb podcasterů, a to si velmi vážím. Descript je velmi snadný na používání. Líbí se mi funkce přepisu a možnost upravovat jej a zvuk současně. Velmi mi to usnadňuje život.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá nástroje AI pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně.
A co AI v práci? Díky centralizované AI, která podporuje všechny aspekty řízení projektů, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací.
4. Rev (nejlepší pro flexibilní přepis s lidskou nebo AI přesností)
Rev vám umožňuje převést přednášky, semináře nebo rozhovory se studenty na srozumitelné a prohledávatelné přepisy. Můžete si vybrat mezi rychlými výsledky generovanými umělou inteligencí nebo se rozhodnout pro lidský přepis, pokud je přesnost zásadní, například při přepisu složitých diskusí nebo akademické terminologie.
Jakmile je přepis hotový, můžete jej zkontrolovat a upravit ve svém prohlížeči. Zvýrazněte důležité části pro plánování lekcí, přidejte opravy nebo rychle najděte klíčové citáty, které chcete zahrnout do materiálů nebo zpráv.
Nástroje jako označení mluvčích, časové značky a vlastní slovníčky pomáhají udržovat pořádek. Pro pedagogy je to zásadní při řízení skupinových diskusí, panelových diskusí s více mluvčími nebo při práci s odbornými termíny.
Nejlepší funkce Rev
- Rychle najděte části přepisu, které možná budou potřebovat úpravy.
- Použijte vestavěné nástroje AI k vytváření stručných shrnutí.
- Naučte nástroj rozpoznávat názvy značek, technické termíny nebo odvětvovou terminologii.
Omezení Rev
- Platforma Rev nenabízí tolik podrobných editačních nástrojů, které by uživatelům umožňovaly vylepšovat jejich přepisy po automatizaci.
Ceny Rev
- Základní: 14,99 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 34,99 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Platba za minutu: Přepis lidmi: 1,99 $/minuta Přepis pomocí AI: 0,25 $/minuta
Hodnocení a recenze Rev
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Rev?
Jsem titulkář a vlastně se mi to docela líbí, i když plat není ve srovnání s jinými společnostmi nijak závratný, myslím si, že je to slušný výchozí bod pro naučení se základům.
Jsem titulkář a vlastně se mi to docela líbí, i když plat není ve srovnání s jinými společnostmi nijak závratný, myslím si, že je to slušný výchozí bod pro naučení se základům.
📚 Přečtěte si také: Šablony seznamů úkolů zdarma v Excelu a ClickUp
5. Sonix. ai (nejlepší pro rychlé, samostatně upravitelné přepisy s možností spolupráce v týmu)
Sonix. ai je platforma pro přepis založená na umělé inteligenci, která převádí audio a video soubory na přesný, upravitelný text. Pro výzkumníky trhu, kteří se zabývají rozhovory, fokusními skupinami a interními recenzemi, Sonix zefektivňuje přepis a spolupráci týmu v jednom pracovním prostoru založeném na prohlížeči.
Můžete zvýraznit klíčové informace, zanechat komentáře pro kolegy a označit soubory podle tématu nebo projektu. Namísto exportování přepisů do jiného nástroje vám Sonix umožňuje vyčistit obsah v editoru pomocí intuitivních funkcí, jako je vyhledávání a nahrazování a označování mluvčích.
Pracujete s odborným žargonem? Vlastní slovníky pomáhají zajistit přesnost všech přepisů. Uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožňuje organizovat složky a sledovat zpětnou vazbu pro více výzkumných projektů z jednoho ovládacího panelu.
Sonix. ai nejlepší funkce
- Zkontrolujte, jak jistý si je Sonix ohledně každého slova ve vašem přepisu, abyste mohli rychle najít a opravit části s nízkou přesností.
- Pomocí vestavěné funkce shrnutí v Sonixu můžete vytvářet odrážky, odstavce nebo rychlé přehledy dlouhých přepisů a dokonce i řídit shrnutí pomocí vlastních pokynů.
- Sdílejte přepisy prostřednictvím odkazu se svými kolegy, aby vám poskytli zpětnou vazbu nebo je zkontrolovali.
Omezení Sonix. ai
- Sonix nepodporuje živý přepis ani titulky v reálném čase. To nemusí být ideální pro situace, které vyžadují okamžité přepisovací služby, jako jsou živé schůzky nebo události.
Ceny Sonix. ai
- Cena platformy Standard: 0 $ za měsíc Premium: 22 $ za místo za měsíc Enterprise: individuální cena
Sonix. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sonix. ai?
Recenze Capterra říká:
Super rychlý pracovní postup pro přepis. AI pracuje s téměř 95% přesností, a to nejen v angličtině, ale i v němčině. A poté mi přepis nepřesných slov zabral jen 25 % až 50 % celkové doby rozhovoru. Kompatibilní také s MAXQDA. Porovnal jsem ho s mnoha jinými nástroji a je prostě nejlepší.
Super rychlý pracovní postup pro přepis. AI pracuje s téměř 95% přesností, a to nejen v angličtině, ale i v němčině. A poté mi přepis nepřesných slov zabral jen 25 % až 50 % celkové doby rozhovoru. Kompatibilní také s MAXQDA. Porovnal jsem ho s mnoha jinými nástroji a je prostě nejlepší.
🧠 Zajímavost: V roce 1936 August Dvorak patentoval alternativní rozložení klávesnice, které mělo zvýšit efektivitu psaní tím, že nejčastěji používané klávesy umístilo pod nejsilnější prsty. Navzdory svým výhodám rozložení Dvorak nenahradilo rozložení QWERTY kvůli jeho široké známosti a odporu ke změnám.
6. VEED (nejlepší pro tvůrce videí, kteří potřebují přepis a úpravy v jednom)
VEED. io je prohlížečová platforma pro přepis a úpravu videa založená na umělé inteligenci. Podporuje přepis a překlad ve více než 125 jazycích, takže je vhodná pro tvůrce, kteří produkují obsah pro globální publikum.
Jakmile je váš přepis hotový, VEED vám nabízí několik možností exportu. Můžete si jej stáhnout ve formátech TXT, VTT nebo SRT, nebo titulky vložit přímo do videa. Nástroje pro automatické titulky jsou přizpůsobitelné.
Pomocí něj můžete změnit písmo, velikost, umístění a barvu tak, aby odpovídaly vašemu stylu. Získáte také přístup k opravě očního kontaktu pomocí umělé inteligence, která upraví váš pohled ve videu tak, abyste mluvili přímo k divákovi (i když jste při nahrávání nedívali do kamery 😉).
Verbit naproti tomu neobsahuje funkce pro práci s videem, jako je korekce pohledu nebo integrované nástroje pro úpravy.
Nejlepší funkce VEED
- Vložte svůj scénář a nechte VEED vytvořit kompletní video s vizuálními prvky, titulky a komentářem.
- Nahrajte své video a nechte VEED automaticky vytvořit přesné titulky, které můžete upravovat, stylizovat a vypálit přímo do videa pro snadné sdílení.
- Použijte hlasový dabér k automatickému překladu a dabování vašeho videa.
Omezení VEED
- VEED nenabízí identifikaci a přiřazení mluvčích, což může být v prostředí s více mluvčími zásadní pro přesné sledování toho, kdo co řekl.
Ceny VEED
- Zdarma
- Základní: 18 $/měsíc
- Pro: 30 $/měsíc
- Podnikání: 70 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze VEED
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o VEED?
Recenze G2 říká:
Opravdu se mi líbí, jak přesná je služba titulků! Široká škála stylů mi také pomáhá vybrat ten, který nejlépe odpovídá tónu mých videí. Celkově lze VEED snadno doporučit ostatním tvůrcům videí!
Opravdu se mi líbí, jak přesná je služba titulků! Široká škála stylů mi také pomáhá vybrat ten, který nejlépe odpovídá tónu mých videí. Celkově lze VEED snadno doporučit ostatním tvůrcům videí!
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné nástroje pro nahrávání obrazovky bez vodoznaku
7. Trint (nejlepší pro novináře a mediální týmy, které vytvářejí příběhy na základě přepisů)
Trint pomáhá novinářům a mediálním týmům převádět surové nahrávky na články připravené k publikování. Podporuje přepisování více než 40 jazyků a překlady do více než 50 jazyků, což je užitečné pro přeshraniční reportáže bez nutnosti spoléhat se na externí nástroje.
Jedna z jeho funkcí, Story Builder, vám umožňuje vybírat citáty, klipy a momenty z více přepisů a vytvářet strukturované příběhy. Pomáhá organizovat rozhovory, tiskové konference nebo panelové diskuze do souvislých článků nebo scénářů.
Umělá inteligence Trint zhušťuje dlouhé rozhovory do klíčových bodů a zachovává kontext, který potřebujete pro přesnost. A na rozdíl od mnoha jiných alternativ Verbit, Trint netrénuje svou umělou inteligenci na vašem obsahu, takže vaše nahrávky zůstávají soukromé, i když jsou v pozadí.
Nejlepší funkce Trint
- Okamžitě vyhledávejte klíčové fráze v přepisech a přidávejte vlastní značky pro uspořádání důležitých momentů.
- Upravujte, komentujte a revidujte přepisy současně se svým týmem, stejně jako při práci v Google Docs.
- Použijte mobilní aplikaci Trint k nahrávání zvuku a generování živých přepisů.
Omezení Trint
- Funkce identifikace mluvčích Trint má potíže s přesným rozlišením mluvčích, zejména v nahrávkách s překrývajícími se dialogy nebo přeslechy.
Ceny Trint
- Starter 2024: 80 $ za licenci/měsíc
- Advanced 2024: 100 $ za licenci/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Trint
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (10+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trintu?
Recenze G2 říká:
Trint používám asi 4 roky. Lidé, se kterými dělám rozhovory, mají často mezinárodní přízvuk – nejde o typický středozápadní přízvuk. Trint však často rozumí slovům, která jsem v samotných zvukových souborech nedokázal rozeznat. To na mě udělalo velký dojem a velmi mi to usnadnilo práci.
Trint používám asi 4 roky. Lidé, se kterými dělám rozhovory, mají často mezinárodní přízvuk – nejde o typický středozápadní přízvuk. Trint však často rozumí slovům, která jsem v samotných zvukových souborech nedokázal rozeznat. To na mě udělalo velký dojem a velmi mi to usnadnilo práci.
8. Fathom (nejlepší pro týmy prodeje a zákaznického servisu, které potřebují poznámky z jednání propojené s CRM)
Fathom je asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci. Pro týmy prodeje a zákaznické podpory zaznamenává a přepisuje vaše hovory přes Zoom, Microsoft Teams a Google Meet a zachycuje důležité informace bez nutnosti ručního zapisování poznámek.
Po hovoru Fathom AI automaticky vygeneruje přizpůsobené shrnutí zaměřené na klíčové body, námitky a další kroky. Můžete si vybrat šablony pro prodejní hovory, kontroly zákazníků nebo úvodní školení, abyste mohli sdílet přehledné poznámky specifické pro danou roli se svým týmem nebo klienty.
Potřebujete zdůraznit určitý moment? Vystřihněte si ho. Fathom vám umožňuje vytvářet a odesílat krátké videoukázky přímo ve Slacku. Díky nativní integraci se Salesforce, HubSpot a Slackem synchronizuje Fathom shrnutí a následné kroky přímo do vašeho CRM.
Nejlepší funkce Fathom
- Ukládejte všechny hovory zákazníků vašeho týmu na jednom místě, kde je můžete snadno vyhledávat.
- Nechte si zasílat okamžitá, denní nebo týdenní upozornění, když se v jednáních objeví konkrétní termíny nebo témata.
- Pomocí asistenta AI můžete klást otázky týkající se minulých hovorů, vyhledávat shrnutí nebo generovat následné kroky.
Pochopte omezení
- Ačkoli Fathom integruje populární CRM systémy jako Salesforce a HubSpot, stejně jako nástroje jako Google Docs, Asana a Slack, postrádá podporu pro jiné široce používané platformy, jako jsou Trello, Monday.com a Zoho.
Ceny Fathom
- Navždy zdarma
- Premium: 19 $ za uživatele/měsíc
- Team Edition: 29 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 5/5 (750+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Recenze Capterra říká:
Líbí se mi, jak Fathom postará o všechno, nahrává moje schůzky, přepisuje je a posílá mi e-mailem shrnutí schůzky s akčními položkami. Šetří mi to spoustu času, protože si nemusím dělat poznámky ani se bát, že mi unikne něco důležitého.
Líbí se mi, jak Fathom postará o všechno, nahrává moje schůzky, přepisuje je a posílá mi e-mailem shrnutí schůzky s akčními položkami. Šetří mi to spoustu času, protože si nemusím dělat poznámky ani se bát, že mi unikne něco důležitého.
9. Fireflies (nejlepší pro prohledávatelné poznámky z jednání a sledování konverzací v týmu)
Fireflies. ai, nástroj pro pořizování poznámek z jednání založený na umělé inteligenci, automaticky nahrává a přepisuje jednání. Díky funkci Topic Trackers můžete sledovat konkrétní témata, jako jsou „ceny“ nebo „problémy zákazníků“, a zjistit, jak často se v hovorech objevují.
Verbit naopak nenabízí výstřižky z médií ani interaktivní audio nástroje.
S Fireflies. ai můžete také vytáhnout krátké, sdílené zvukové úryvky z důležitých momentů, abyste je mohli rychle rekapitulovat nebo sdílet s kolegy. A když chcete tyto poznatky přenést do jiných nástrojů, Fireflies vám umožní snadno vložit přepisy nebo zvukové soubory do platforem jako Notion nebo Salesforce.
Nejlepší funkce Fireflies
- Reagujte přímo na konkrétní části schůzky nebo komentáře a usnadněte sledování následných kroků.
- Přidejte rychlé reakce k poznámkám nebo komentářům, abyste potvrdili aktualizace nebo zdůraznili klíčové momenty, aniž byste narušili plynulost.
- Ovládejte viditelnost tím, že organizujete schůzky do kanálů, které jsou buď otevřené pro celý tým, nebo omezené na vybrané členy.
Omezení Fireflies
- Ve srovnání s webovou platformou postrádá mobilní aplikace Fireflies. ai některé funkce, jako je vlastní slovník a podrobná analýza schůzek. Tato nesrovnalost může bránit uživatelům, kteří se spoléhají na mobilní zařízení pro přístup k poznámkám ze schůzek a přepisům na cestách.
Ceny Fireflies
- Navždy zdarma
- Pro: 18 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 29 $ za místo/měsíc
- Enterprise: 39 $ za licenci/měsíc
Hodnocení a recenze Fireflies
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies?
Recenze Capterra říká:
Softwarové řešení Fireflies bylo používáno v mém předchozím zaměstnání k nahrávání schůzek a umožňovalo mi je poslechnout si zpětně, abych si mohl pořídit poznámky ze schůzek. Zvuková nahrávka je opravdu dobrá a placená verze vám umožňuje získat přepisy schůzek, které jsou velmi přesné.
Softwarové řešení Fireflies bylo používáno v mém předchozím zaměstnání k nahrávání schůzek a umožňovalo mi je poslechnout si zpětně, abych si mohl pořídit poznámky ze schůzek. Zvuková nahrávka je opravdu dobrá a placená verze vám umožňuje získat přepisy schůzek, které jsou velmi přesné.
10. Temi (nejlepší pro rychlý, cenově dostupný a jednoduchý přepis pro jednotlivce)
Transkripční služba Temi vám umožňuje odesílat audio a video soubory ve všech hlavních formátech, aby byla zajištěna maximální flexibilita. Jakmile je převede na text, můžete svůj přepis upravovat pomocí časových značek a označení mluvčích, sledovat konverzace a snadno provádět potřebné opravy.
Poté si můžete stáhnout přepis v různých formátech, včetně MS Word, PDF, SRT a VTT, a integrovat jej do dokumentů, prezentací nebo videotitulků.
Nejlepší funkce Temi
- Nahrajte soubory pomocí funkce drag-and-drop nebo vložte URL adresy z platforem jako Dropbox a Vimeo pro rychlé přepisovací služby.
- Upravujte přepisy jednoduchým dvojitým klepnutím a základními klávesovými zkratkami, s jednoduchými možnostmi stahování a sdílení.
- Zvýrazněná výplňová slova jako „um“ a „uh“ lze rychle odstranit jediným klepnutím.
Omezení Temi
- Temi neumožňuje uživatelům přidávat do svého slovníku vlastní termíny nebo názvy, což může ovlivnit přesnost u oborově specifického nebo technického obsahu.
Ceny Temi
- Bezplatná zkušební verze
- Platba: 0,25 $ za minutu zvukového záznamu
Hodnocení a recenze Temi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Temi?
Recenze G2 říká:
Text lze snadno upravovat a opravovat, což umožňuje sdílení vypilovaného přepisu.
Text lze snadno upravovat a opravovat, což umožňuje sdílení vypilovaného přepisu.
Jděte nad rámec přepisu – vyzkoušejte ClickUp pro skutečnou integraci pracovních postupů
Verbit a jeho alternativy nabízejí spolehlivé služby přepisování a titulkování. Získáte přesné přepisy, vícejazyčnou podporu a nástroje pro zpracování všeho od přednášek po právní jednání.
Ale co když potřebujete víc než jen přepis? Co když chcete poznámky z jednání, které se automaticky promění v úkoly, shrnutí, která zdůrazňují body k akci, a nástroje pro spolupráci, které promění konverzace v konkrétní kroky?
V tom vyniká ClickUp. S jeho pomocí můžete okamžitě nahrávat, přepisovat a shrnovat své schůzky, klipy a hlasové poznámky. ClickUp Brain vám pomůže vytáhnout rozhodnutí, akční položky a termíny, aniž byste museli číst celý přepis. A s ClickUp Docs můžete proměnit poznatky v plány, přidělovat úkoly a spolupracovat se svým týmem v reálném čase.
Potřebujete víc než jen přepisy? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp.