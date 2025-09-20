Top 10 aplikací se sdíleným kalendářem pro páry, které vám pomohou udržet pořádek

Polovinu vašich hádek byste mohli vyřešit jednou jednoduchou věcí: sdíleným kalendářem, který funguje.
Pokud se vám neustále stává, že máte dvojí rezervace, zapomínáte na důležité termíny nebo píšete zprávy typu „Počkej, měli jsme dneska nějaké plány?“, je to důsledek nefunkčního systému správy domácnosti.
V tomto blogovém příspěvku jsme shrnuli 10 nejlepších aplikací pro sdílený kalendář pro páry, aby mohly být organizované, vyhnout se dramatickým situacím při plánování a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
Pojďme na to! 🗓️
Nejlepší sdílené kalendáře pro páry v přehledu
Zde je 10 nejlepších sdílených kalendářů pro páry:
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Chytrý sdílený kalendář, automatizace úkolů pomocí umělé inteligence, plánování pomocí drag-and-drop, přizpůsobitelné připomenutí
|Páry, rodiny, jednotlivci
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Cupla
|Sdílený kalendář, chat v aplikaci, synchronizace s Google/Apple/Outlook, automatická připomenutí
|Páry
|K dispozici je bezplatný tarif.
|TimeTree
|Více sdílených kalendářů, priority událostí, přílohy obrázků, sdílení veřejných kalendářů
|Páry, rodiny, sociální skupiny
|K dispozici je bezplatný tarif; prémiový tarif pro další funkce.
|Mezi
|Sdílený kalendář, soukromý chat, sledování výročí, hlasové hovory
|Páry
|K dispozici je bezplatný tarif.
|Cozi
|Barevně odlišený rodinný kalendář, seznamy úkolů, plánovač receptů, denní přehled agendy
|Páry, rodiny
|K dispozici je bezplatný tarif; upgrade na prémiovou verzi bez reklam.
|Raft
|Vizuální kalendář s GIFy/emodži, odpočítáváním, selektivním sdílením a vícejazyčnou podporou.
|Páry, blízcí přátelé
|K dispozici je bezplatný tarif.
|Fantastical
|Sady kalendářů pro přepínání plánů, podpora časových pásem, společné pozvánky
|Páry a rodiny s pěti členy
|K dispozici je bezplatný tarif.
|FamCal
|Přiřazování úkolů, sledování narozenin/výročí, tabulky výdajů na cesty, přihlášení ke sdílenému účtu
|Páry, rozšířené rodiny
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici je také prémiová verze.
|Howbout
|Zdroje aktivit partnerů, chat v rámci události, soukromé příspěvky, sdílené pozvánky na události
|Páry, skupiny přátel
|K dispozici je bezplatný tarif.
|Apple Calendar
|Hladká synchronizace mezi zařízeními Apple, sdílenými kalendáři iCloud a připomenutími Siri.
|Páry používající pouze produkty Apple
|Zdarma pro zařízení Apple.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat ve sdílené kalendářové aplikaci pro páry?
Při výběru aplikace pro sdílený kalendář určenou pro páry je důležité upřednostnit funkce, které zlepšují komunikaci, posilují intimitu a zefektivňují každodenní koordinaci. Zde je několik věcí, které je třeba zvážit:
- Synchronizace v reálném čase: Zkontrolujte, zda se aplikace okamžitě aktualizuje na všech zařízeních, abyste byli informováni o všech změnách v rozvrhu.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si aplikaci s intuitivním designem, která usnadňuje přidávání, prohlížení a úpravy událostí bez nutnosti dlouhého učení.
- Integrované komunikační nástroje: Vyberte si aplikaci, která nabízí vestavěné funkce chatu nebo poznámek, které usnadňují plynulou diskusi o nadcházejících událostech nebo úkolech.
- Možnosti přizpůsobení: Upřednostněte funkce jako barevné kódování, štítky a personalizované připomenutí, abyste mohli rozlišovat mezi různými typy událostí a prioritami.
- Kompatibilita napříč platformami: Ujistěte se, že je aplikace přístupná na více zařízeních a operačních systémech, aby oba partneři mohli spravovat více kalendářů a zůstat ve spojení bez ohledu na to, jaké platformy preferují.
🧠 Zajímavost: Duševní zátěž je reálná a obvykle ji nese jedna osoba. Patří sem pamatování si narozenin, objednávání návštěv u veterináře nebo sledování školních akcí. Studie ukazují, že ženy často nesou většinu této plánovací zátěže, a to i v rovnocenných partnerstvích. Když páry používají sdílený kalendář k plánování rande a dalších aktivit, tato neviditelná práce se stává viditelnou a snáze sdílenou.
10 nejlepších aplikací se sdíleným kalendářem pro páry
Nalezení správné aplikace pro sdílený kalendář může mít obrovský vliv na to, jak vy a váš partner společně zvládáte každodenní život. Ať už koordinujete společné večery, pracovní rozvrhy nebo rodinné povinnosti, správný nástroj vám pomůže zůstat v kontaktu, vyhnout se konfliktům a najít si čas jeden na druhého.
Níže najdete 10 vynikajících aplikací s kalendářem, které nabízejí funkce přizpůsobené pro páry. 💑
1. ClickUp (nejlepší pro sdílené kalendáře a správu úkolů)
Váš vztah si zaslouží něco lepšího než hádku o 23:00 s otázkou „Přidal jsi to do kalendáře?“ Pokud vaše představa o cílech páru zahrnuje pamatování si rande a toho, kdo zítra vyvenčí psa, aniž byste potřebovali 10 různých aplikací, představujeme vám vaše nové oblíbené třetí kolo u vozu: ClickUp.
Začněme s ClickUp Calendar, chytrým nástrojem pro plánování, který se přizpůsobí vašemu životu. Jeho jádrem je schopnost automaticky plánovat úkoly a události na základě společných cílů, osobních závazků a dostupnosti v reálném čase.
Představte si, že se probudíte do dne, který je již naplánován podle vašich osobních povinností, pracovních schůzek a dokonce i podle připomínek vašeho partnera na poslední chvíli, že „potřebujeme nakoupit“.
Jako nejlepší aplikace pro kalendář vám zajistí, že nebudete muset ručně blokovat čas pro schůzky nebo koordinovat logistiku prostřednictvím textových zpráv. Oba získáte přizpůsobený kalendář, který vyvažuje vaše individuální priority s společnými plány. Dokonce chrání věci, které jsou pro vás důležité, jako večerní procházky, víkendové výlety nebo volný čas, tím, že automaticky přeplánuje úkoly s nižší prioritou, aby vytvořil prostor pro společné aktivity.
Díky bezpečným oprávněním, nastavení soukromí a rozšíření Google Kalendář máte úplnou kontrolu nad tím, co je sdíleno a co zůstává soukromé.
V pozadí pracuje ClickUp Brain, váš asistent poháněný umělou inteligencí, který promění vaše chaty a plány v reálné úkoly, včetně termínů, připomínek a sledování pokroku. Plánujete dovolenou nebo rande? Vytvoří úkoly v ClickUp, přiřadí jim vlastníky a dokonce shrne vaše chaty nebo poznámky ze schůzek do praktických kroků. 👇🏼
Už nikdy nebudete muset znovu diskutovat o tom, kdo rezervuje hotel.
Nastavte si priority v rámci úkolů ClickUp, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější.
Můžete dokonce automatizovat opakující se úkoly (ano, někdo musí každou středu vynášet odpadky), takže si to nemusíte navzájem připomínat. ClickUp Automations zajistí, že úkoly budou přiděleny, aktualizovány nebo dokončeny, aniž by je někdo musel sledovat.
Pro okamžité řešení vyzkoušejte šablonu ClickUp Calendar Planner. Můžete plánovat úkoly podle kategorií, označit je barevnými kódy pro přehlednost a naplánovat denní, týdenní nebo měsíční plány pouhými několika kliknutími.
Navíc je zcela přizpůsobitelná. Ať už jste plánovač typu A nebo partner, který se řídí momentální situací, bude vám vyhovovat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Označte si společný život barevnými kódy: Pomocí barevných kódů nebo štítků snadno oddělte pracovní, osobní a společné události, abyste oba na první pohled věděli, co vás čeká.
- Společně sledujte termíny: Vytvořte si připomenutí ClickUp pro důležité termíny, jako jsou výročí, splatnost účtů nebo nadcházející události, aby vám nic neuniklo.
- Přizpůsobte si kalendář podle svých představ: Přidejte vlastní pole ClickUp, jako například „Kdo je zodpovědný?“, „Rozpočet“ nebo „Místo“, abyste mohli plánovat vše od pochůzek po víkendové výlety s naprostou přehledností.
- Společné plánování v reálném čase: Pomocí ClickUp Docs můžete spolupracovat na nákupních seznamech, itinerářích výletů nebo plánech renovace, a to vše na jednom sdíleném místě.
- Nic vám neunikne: Nastavte si v ClickUp opakující se úkoly pro domácí práce, platby účtů nebo týdenní kontroly, abyste si nemuseli navzájem připomínat.
- Zobrazte si celý měsíc na první pohled: Využijte zobrazení kalendáře ClickUp a zobrazte si sdílený kalendář podle dne, týdne nebo měsíce pomocí jednoduchého plánování metodou drag-and-drop.
Omezení ClickUp
- Zpočátku to může být trochu matoucí kvůli široké škále funkcí a možností přizpůsobení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zaujal nás tento recenze na G2:
Všestrannost aplikace ClickUp je nepřekonatelná. Ať už pracuji na jednoduchém seznamu úkolů nebo na složitém projektu s více týmy, ClickUp mi vždy bezchybně vyhovuje. Oceňuji zobrazení kalendáře při blokování času, funkci drag-and-drop při přeplánování a snadnou integraci s aplikacemi jako Slack, Google Drive a Zapier. Možnost přizpůsobit si dashboardy, automatizovat pracovní postupy a sledovat úkoly v reálném čase neuvěřitelně zvýšila moji produktivitu.
Všestrannost aplikace ClickUp je nepřekonatelná. Ať už pracuji na jednoduchém seznamu úkolů nebo na složitém projektu s více týmy, ClickUp mi vždy bezchybně vyhovuje. Oceňuji zobrazení kalendáře při blokování času, funkci drag-and-drop při přeplánování a snadnou integraci s aplikacemi jako Slack, Google Drive a Zapier. Možnost přizpůsobit si dashboardy, automatizovat pracovní postupy a sledovat úkoly v reálném čase neuvěřitelně zvýšila moji produktivitu.
📮 ClickUp Insight: 18 % uživatelů v našem průzkumu uvedlo, že chtějí, aby jim AI pomáhala organizovat život prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Mezitím 15 % hledá AI, která by zvládala rutinní administrativní práci.
Kalendář ClickUp s umělou inteligencí je navržen pro oba. Automaticky stanoví priority vašeho dne, naplánuje úkoly podle naléhavosti a vše synchronizuje podle změn plánů.
2. Cupla (nejlepší pro vyvážení lásky a života)
prostřednictvím Cupla
Cupla je aplikace zaměřená na vztahy a produktivitu, která byla navržena speciálně pro páry, aby mohly hladce spravovat svůj společný život. Spojuje kalendáře obou partnerů do jednoho zobrazení, takže synchronizace plánů se stane zvykem, nikoli obtížnou záležitostí.
Tento nástroj vám pomůže zjistit vzájemnou dostupnost, naplánovat společné chvíle a vyhnout se každodenním nedorozuměním, která zvyšují stres. Ať už rezervujete schůzky, plánujete dovolenou nebo domlouváte rande, Cupla zajistí, že budete s partnerem na stejné vlně.
Nejlepší funkce Cupla
- Integrujte kalendáře Google, Apple, Outlook a Android, aby se sdílené plány zobrazovaly v jednom přehledu.
- Zobrazte si svůj plán hned vedle plánu svého partnera, což usnadňuje koordinaci plánů bez zbytečného dohadování.
- Vytvářejte události, které se automaticky zobrazí vám oběma, a přidávejte sdílené úkoly, abyste dostali připomenutí ve správný čas.
Omezení aplikace Cupla
- Některé funkce, jako přidávání kontrolních seznamů nebo seznamů nákupů, nejsou v systému Android k dispozici.
- Cupla nenabízí přístup k webové verzi.
Ceny Cupla
- Zdarma
Hodnocení a recenze Cupla
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Cupla?
Přímo z recenze na Redditu:
Používáme Cupla a můžeme potvrdit, že pro páry funguje opravdu dobře. Sdílí existující kalendáře, takže nemusíte procházet složitými administrativními procesy/řešeními, která jsou nutná, pokud se snažíte sdílet existující kalendář Google.
Používáme Cupla a můžeme potvrdit, že pro páry funguje opravdu dobře. Sdílí existující kalendáře, takže nemusíte procházet složitými administrativními procesy/řešeními, která jsou nutná, pokud se snažíte sdílet existující kalendář Google.
3. TimeTree (nejlepší pro společné plánování s více skupinami)
prostřednictvím TimeTree
TimeTree je aplikace pro sdílení kalendáře, která pomáhá párům spravovat jejich každodenní plány, aniž by jim něco uniklo. Nabízí centralizovaný prostor, kde mohou oba partneři sledovat své plány, koordinovat události a v reálném čase diskutovat o nadcházejících plánech.
Přepněte na vertikální zobrazení časové osy, které vám umožní intuitivně procházet nadcházející dny a pomůže vám spravovat osobní úkoly. Navíc můžete přistupovat k veřejným kalendářům TimeTree a vytvářet a sdílet vlastní kalendáře jako miniaturní stránky událostí ze svého telefonu.
Nejlepší funkce aplikace TimeTree
- Vytvořte více sdílených kalendářů, abyste mohli organizovat různé oblasti svého života, například jeden pro plány páru, jeden pro rodinu a jeden pro koníčky.
- Dostávejte okamžitá oznámení, když váš partner přidá nebo aktualizuje události, abyste byli vždy v obraze.
- S aplikací TimeTree Premium můžete k podrobnostem události přidávat obrázky a soubory, což je skvělé pro sdílení vstupenek, rezervací nebo nákupních seznamů.
- Nastavte priority událostí, abyste rozlišili mezi neformálními plány a schůzkami, které nesmíte zmeškat.
Omezení aplikace TimeTree
- Webová verze postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v mobilní aplikaci.
- Funkce jako stav „naposledy online“ mohou u některých uživatelů vyvolat obavy o soukromí.
Ceny TimeTree
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace TimeTree
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o TimeTree skuteční uživatelé?
Podle jednoho recenzenta Capterra:
Používám bezplatnou verzi TimeTree, což znamená, že se mi zobrazují reklamy, ale nejsou nijak nesnesitelné... Občas na ně omylem kliknu, což je velmi nepříjemné!!
Používám bezplatnou verzi TimeTree, což znamená, že se mi zobrazují reklamy, ale nejsou nijak nesnesitelné... Občas na ně omylem kliknu, což je velmi nepříjemné!!
💡 Tip pro profesionály: Přestaňte si přeplňovat víkendy. Když je všechno označeno jako „rychlá pochůzka“, zapomenete, jak únavných může být pět „rychlých“ věcí. Zkuste si vyhradit čas na zotavení, než přistoupíte na další setkání s přáteli nebo projekt v domácnosti.
4. Between (nejlepší pro komunikaci párů zaměřenou na soukromí)
prostřednictvím Between
Between je prostor pro vztahy vytvořený výhradně pro páry. Kombinuje plánování, soukromé zprávy, sdílení vzpomínek a sledování výročí do jednoho plynulého zážitku, který pomáhá partnerům zůstat si blízcí a ve spojení.
Všechny plány, připomenutí a zprávy zůstanou mezi vámi, což vám pomůže zůstat v synchronizaci praktickým způsobem. ThumbKiss je jedinečná funkce, při které oba partneři dotknou stejného místa na svých obrazovkách, což způsobí, že obě zařízení současně zavibrují, což posiluje pocit blízkosti.
Mezi nejlepšími funkcemi
- Sledujte výročí a milníky pomocí vestavěné časové osy, která si pamatuje všechny vaše speciální dny.
- Plánujte společně bez námahy pomocí sdíleného kalendáře, který nevyžaduje žádné synchronizace ani složité nastavování.
- Využívejte neomezené hlasové hovory s křišťálově čistým zvukem, díky kterým zůstanete v kontaktu bez ohledu na vzdálenost.
- Přizpůsobte si své chaty pomocí GIF selfie, expresivních samolepek a emotikonů vytvořených speciálně pro páry.
Mezi omezeními
- Události je nutné přidávat ručně, protože aplikace není integrována s platformami jako Google Calendar nebo Apple Calendar.
- Chybí podrobné zobrazení kalendáře (denní nebo týdenní) a pokročilé možnosti plánování.
Ceny
- Zdarma
Mezi hodnoceními a recenzemi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Between?
Recenze uživatele říká:
Chápu, jak funguje funkce „poznámky“, ale sekce „Seznamy“ by byla opravdu skvělá. Funkce kalendáře je také trochu neohrabaná a není příliš přizpůsobitelná, což by bylo užitečné. Bylo by také skvělé mít možnost importovat události/sdílené kalendáře z iCal nebo Google Calender do aplikace nebo dokonce mít možnost „sdílet událost do Between“ z výše uvedených kalendářových aplikací. Celkově nejvíce používáme funkci fotek (ne příběhy, ale je to roztomilý nápad) a velmi se mi líbí, jak je to provedeno. Upgradovali jsme na doživotní prémiový účet a aplikace za to rozhodně stojí!
Chápu, jak funguje funkce „poznámky“, ale sekce „Seznamy“ by byla opravdu skvělá. Funkce kalendáře je také trochu neohrabaná a není příliš přizpůsobitelná, což by bylo užitečné. Bylo by také skvělé mít možnost importovat události/sdílené kalendáře z iCal nebo Google Calender do aplikace nebo dokonce mít možnost „sdílet událost do Between“ z výše uvedených kalendářových aplikací. Celkově nejvíce používáme funkci fotek (ne příběhy, ale je to roztomilý nápad) a velmi se mi líbí, jak je to provedeno. Upgradovali jsme na doživotní prémiový účet a aplikace za to rozhodně stojí!
📖 Přečtěte si také: Šablony svatebních seznamů zdarma pro plánování bez stresu
5. Cozi (nejlepší pro organizaci zaměřenou na rodinu)
prostřednictvím Cozi
Cozi je digitální organizér, který pomáhá zaneprázdněným párům zůstat v kontaktu, aniž by museli neustále kontrolovat své plány. Nabízí sdílený kalendář s barevným kódováním, který je přístupný na jakémkoli zařízení, takže vy a váš partner můžete spravovat vše od schůzek po víkendové plány.
Můžete sloučit Google Kalendář, Apple Kalendář a Outlook a sjednotit tak všechny události na jednom místě. Ačkoli jeho design upřednostňuje funkčnost před estetikou, jeho účinnost při zlepšování koordinace z něj činí cenný nástroj pro páry, které chtějí zůstat organizované a propojené.
Nejlepší funkce aplikace Cozi
- Použijte Cozi Today a získejte denní program, který zvýrazní vaše události, úkoly a aktualizace nákupů.
- Přiřaďte každému partnerovi vlastní barvu, abyste okamžitě viděli, kdo je zaneprázdněn a kdo má volno.
- Vytvářejte a sdílejte seznamy úkolů pro společné povinnosti, jako je příprava dovolené, rozpočet nebo domácí práce.
- Přidávejte a organizujte recepty ve vestavěném plánovači jídel a poté je okamžitě převádějte do sdíleného nákupního seznamu.
Omezení aplikace Cozi
- Tento nástroj postrádá integrovaný systém zasílání zpráv, takže uživatelé musí přejít do jiné aplikace, aby mohli diskutovat o detailech událostí.
- Všichni členové rodiny mají stejný přístup, což znamená, že každý člen může upravovat nebo mazat události, což může vést k náhodnému smazání.
Ceny Cozi
- Zdarma
- Cozi Gold: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cozi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Cozi?
Recenze uživatele říká:
Tato aplikace je přesně to, co jsme potřebovali, aby náš rodinný rozvrh fungoval hladce. Jediná věc, kterou bych rád viděl změněnou, je možnost vyhledávat položky v nákupních seznamech. Mám tolik různých položek, protože více lidí je přidává do seznamu, místo aby zkontrolovali, zda již v seznamu jsou, a odškrtli je.
Tato aplikace je přesně to, co jsme potřebovali, aby náš rodinný rozvrh fungoval hladce. Jediná věc, kterou bych rád viděl změněnou, je možnost vyhledávat položky v nákupních seznamech. Mám tolik různých položek, protože více lidí je přidává do seznamu, místo aby zkontrolovali, zda již v seznamu jsou, a odškrtli je.
🧠 Zajímavost: Používání aplikace se sdíleným kalendářem pro páry pomáhá snížit takzvané kognitivní přetížení. To nastává, když se přestanete snažit pamatovat si všechno v hlavě a necháte aplikaci, aby si to pamatovala za vás. Méně mentálního přetížení znamená méně výkyvů nálady kvůli zmeškaným schůzkám nebo dvojitě rezervovaným víkendům.
6. Raft (nejlepší pro páry milující design, které touží po elegantní koordinaci)
prostřednictvím Raft
Díky aplikaci Raft se plánování stane spíše společnou zábavou než povinností. Můžete synchronizovat události ze svého iPhonu a selektivně sdílet to, co je nejdůležitější, aby váš partner viděl pouze relevantní informace bez zbytečného nepořádku.
Díky možnosti přidávat fotografie, emodži nebo GIFy promění jednoduché události v něco smysluplnějšího a váš plán se tak stane sdíleným příběhem namísto seznamu úkolů. Aplikace kombinuje funkčnost kalendáře s intimitou sociální interakce, což z ní činí ideální volbu pro partnery, kteří si cení jak organizace, tak vzájemného propojení.
Nejlepší funkce Raft
- Sledujte důležité termíny, jako jsou výročí, rande nebo dovolené, pomocí odpočítávání a podrobností o událostech, které zvyšují očekávání.
- Synchronizujte externí kalendáře, jako je váš pracovní rozvrh, a sdílejte pouze ty události, které chcete, aby váš partner viděl.
- Vyberte si, které události chcete sdílet se svým partnerem nebo podobně smýšlejícími přáteli, a ostatní nechte soukromé.
- Přepínejte mezi různými jazyky, protože Raft neustále rozšiřuje svou globální podporu, což je ideální pro vícejazyčné páry.
Omezení raftu
- Raft nepodporuje opakující se události, které mohou vyžadovat ruční zadávání opakujících se plánů.
- Aplikace neumožňuje přidávat k událostem konkrétní adresy míst.
Ceny Raft
- Zdarma
Hodnocení a recenze raftů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Raft?
Recenze uživatele říká:
Můj partner a já máme oba šílené pracovní rozvrhy a sdílená aplikace pro kalendář nám pomáhá udržet věci v pořádku, navíc GIFy jsou roztomilé – aplikace má ale spoustu problémů. Když se pokusím upravit existující událost, aplikace se zasekne a zavře. Někdy s partnerem nevidíme VŮBEC NIC, co tam ten druhý vložil, i když máme nastaveno, že se to má druhému zobrazovat. Pak se musíme vrátit a událost aktualizovat nebo znovu vytvořit, aby se zobrazila v kalendáři toho druhého. Mít společný kalendář nám moc nepomáhá, když se musíme neustále ptát: „Vidíš moje pracovní termíny v kalendáři na tento týden?“
Můj partner a já máme oba šílené pracovní rozvrhy a sdílená aplikace pro kalendář nám pomáhá udržet věci v pořádku, navíc GIFy jsou roztomilé – aplikace má ale spoustu problémů. Když se pokusím upravit existující událost, aplikace se zasekne a zavře. Někdy s partnerem nevidíme VŮBEC NIC, co tam ten druhý vložil, i když máme nastaveno, že se to má druhému zobrazovat. Pak se musíme vrátit a událost aktualizovat nebo znovu vytvořit, aby se zobrazila v kalendáři toho druhého. Mít společný kalendář nám moc nepomáhá, když se musíme neustále ptát: „Vidíš moje pracovní termíny v kalendáři na tento týden?“
🔍 Věděli jste? Páry stejného pohlaví často rozdělují plánovací úkoly na základě toho, co má každý z nich rád nebo v čem je dobrý, nikoli na základě starých genderových rolí. To vede k větší spravedlnosti a méně předsudkům. Tento flexibilní přístup se hodí pro používání aplikace pro sdílený kalendář pro páry, protože se zaměřuje na nalezení rovnováhy.
7. Fantastical (nejlepší pro plánování rande v jednom kalendáři)
prostřednictvím Fantastical
Fantastical nabízí sdílené kalendáře, díky kterým můžete vy a váš partner sledovat rande, schůzky a rodinné události na jednom místě.
Díky zadávání přirozeným jazykem můžete rychle vytvářet události zadáním frází jako „Večeře s Alexem v 19:00“. Aplikace se také synchronizuje mezi zařízeními, takže ať už používáte iPhone, iPad nebo Mac, vaše plány zůstanou vždy aktuální. Pokud se rozhodnete pro Flexibits Premium for Families, získáte pokročilé funkce a zároveň si zachováte oddělené účty, což usnadňuje vyvažování sdílených a osobních plánů.
Nejlepší funkce aplikace Fantastical
- Pomocí sad kalendářů můžete přepínat mezi společnými plány a osobními rozvrhy, aniž by došlo k nepořádku.
- Zobrazte si předpověď počasí v reálném čase společně s událostmi, což usnadní plánování outdoorových aktivit.
- Nastavte vlastní časová pásma pro páry žijící na dálku, což usnadní plánování hovorů a virtuálních schůzek.
- Spolupracujte pomocí pozvánek na události, které mohou oba partneři přijmout, odmítnout nebo navrhnout alternativní termíny.
Omezení aplikace Fantastical
- Možnosti přizpůsobení zobrazení kalendáře mohou být ve srovnání s jinými aplikacemi omezené.
- Chybí vestavěný systém správy úkolů, takže je třeba použít samostatnou aplikaci pro seznamy úkolů.
Ceny Fantastical
- Zdarma
- Pro jednotlivce: 4,75 $/měsíc (účtováno ročně)
- Pro rodiny s maximálně pěti členy: 7,50 $/měsíc (účtováno ročně)
- Pro týmy: 4,75 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Fantastické hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fantastical?
Zde je recenze Capterra o této aplikaci pro sdílení kalendáře pro páry:
Velmi snadné použití. Perfektní integrace s Microsoft Exchange/Outlook. Všechny funkce synchronizace, prohlížení kalendáře a integrace Zoom fungují dobře. Možnost kopírování/vkládání položek kalendáře šetří překvapivé množství času ve srovnání s opakovaným vytvářením tří nebo čtyř instancí identické nebo podobné události, pro kterou není opakovaná schůzka vhodná.
Velmi snadné použití. Perfektní integrace s Microsoft Exchange/Outlook. Všechny funkce synchronizace, prohlížení kalendáře a integrace Zoom fungují dobře. Možnost kopírování/vkládání položek kalendáře šetří překvapivé množství času ve srovnání s opakovaným vytvářením tří nebo čtyř instancí identické nebo podobné události, pro kterou není opakovaná schůzka vhodná.
💡 Tip pro profesionály: Nebojte se nechat v kalendáři prázdná místa. Nemusíte vyplnit každou minutu dne. Vložte do kalendáře blok „nic naplánováno“, abyste oba věděli, že máte rezervu. Je to vaše šance odpočinout si, mít volno nebo se nechat unášet proudem.
8. FamCal (nejlepší pro páry, které se synchronizují s širší rodinou)
prostřednictvím FamCal
FamCal je určen pro páry, které vedou rušný život, ale chtějí zůstat v úzkém kontaktu. Sdružuje celý váš denní rozvrh do jednoho přehledného prostoru. Už žádné zapomenuté večeře, dvojité rezervace na víkend nebo překvapení na poslední chvíli.
Tato aplikace pro rodinný kalendář nabízí zobrazení kalendáře i agendy, což poskytuje flexibilitu v tom, jak se plány zobrazují a prohlížejí. Každý partner se přihlašuje pomocí svého vlastního e-mailu pod sdíleným účtem, což umožňuje snadnou organizaci věcí z jakéhokoli zařízení a kdykoli.
Nejlepší funkce FamCal
- Přiřazujte sdílené a individuální úkoly s podúkoly, abyste rozdělili úkoly na menší části, ať už jde o plánování výletu nebo přípravu na návštěvu hostů.
- Použijte režim vaření bez ztmavnutí, který udržuje obrazovku zapnutou, zatímco vy vaříte podle receptu bez použití rukou.
- Sledujte významné dny díky vestavěným nástrojům pro sledování narozenin a výročí.
- Zaznamenávejte a exportujte výdaje na cestách pomocí několika vizuálních grafů, abyste viděli, kdo za co zaplatil, a zachovali transparentnost.
Omezení FamCal
- Aplikace postrádá hodinové nebo týdenní zobrazení kalendáře, což omezuje podrobné plánování.
- Bezplatná verze aplikace obsahuje reklamy.
Ceny FamCal
- Zdarma
Hodnocení a recenze FamCal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o FamCal skuteční uživatelé?
Proto uživatelé považují FamCal za tak skvělou aplikaci:
Tuto aplikaci miluji. Používám ji k plánování svého rozvrhu a rozvrhu své rodiny. Všichni máme velmi složitý rozvrh. Miluji barevné kódování, integrované seznamy cílů a nákupů a četné styly zobrazení kalendáře. Navíc je zákaznická podpora úžasná. Měl jsem problém s aplikací a oni mě kontaktovali a vše vyřešili ještě týž den. Miluji ji!
Tuto aplikaci miluji. Používám ji k plánování svého rozvrhu a rozvrhu své rodiny. Všichni máme velmi složitý rozvrh. Miluji barevné kódování, integrované seznamy cílů a nákupů a četné styly zobrazení kalendáře. Navíc je zákaznická podpora úžasná. Měl jsem problém s aplikací a oni mě kontaktovali a vše vyřešili ještě týž den. Miluji ji!
9. Howbout (nejlepší pro společensky aktivní páry a skupiny přátel)
via Howbout
Howbout je jako soukromý domovský feed vašeho vztahu. Udržuje vás oba v synchronizaci bez formálních pozvánek, dlouhých textových zpráv nebo chaosu v kalendáři. Otevřete aplikaci a okamžitě víte, co váš partner dělá, jaké plány má a co už má naplánováno.
Ať už jde o setkání s kamarádem ve městě nebo volnou sobotu vašeho partnera, díky této aplikaci můžete spontánně navrhnout společný program, aniž byste museli vést dlouhé rozhovory. Spojuje funkce kalendáře se sociálními prvky, díky čemuž i ty nejmenší plány působí promyšleněji a zábavněji.
Jaké jsou nejlepší funkce?
- Procházejte živý feed aktivit svého partnera, abyste byli vždy v obraze o tom, co právě dělá.
- Pomocí vestavěného chatu k událostem můžete plánovat logistiku, sdílet aktualizace nebo sdělit změny na poslední chvíli.
- Sdílejte aktualizace, fotografie nebo dokonce i legrační shrnutí víkendu jen mezi sebou, aniž byste to sdělovali všem ostatním.
- Posílejte pozvánky na události ostatním pomocí sdíleného odkazu, který je ideální pro dvojité rande nebo rodinné plány.
- Rozhodněte se, které události zůstanou soukromé, které uvidí váš partner a které se zobrazí vašim blízkým přátelům.
Jaké jsou omezení?
- Aplikace sice nabízí barevné kódování, ale možnosti dalšího přizpůsobení jsou omezené.
- Někteří uživatelé poznamenali, že navigace v aplikaci vyžaduje trochu času.
Jaká je cena?
- Zdarma
Jaké jsou hodnocení a recenze?
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Howbout?
Přímo z recenze Product Hunt o této aplikaci pro sdílení kalendáře pro páry:
Nemůžu uvěřit, že tato aplikace dosud neexistovala, je to jasná volba pro společné plánování! Howbout usnadňuje plánování akcí s přáteli a rodinou.
Nemůžu uvěřit, že tato aplikace dosud neexistovala, je to jasná volba pro společné plánování! Howbout usnadňuje plánování akcí s přáteli a rodinou.
10. Apple Calendar (nejlepší pro páry, které používají produkty Apple a chtějí bezproblémovou spolupráci)
prostřednictvím Apple Calendar
Apple Calendar nabízí bezproblémovou aplikaci kalendáře pro Mac pro páry, které chtějí efektivně koordinovat své plány. Díky využití iCloudu zajišťuje tato řešení synchronizaci v reálném čase, takže společné plánování je jednoduché a intuitivní.
Páry mohou vytvořit speciální kalendář iCloud a sdílet jej soukromě. To umožňuje oběma partnerům prohlížet a, pokud mají oprávnění, také upravovat události. Při sdílení kalendáře lze rozhodnout, zda bude mít pozvaná osoba pouze práva k prohlížení, nebo zda bude moci provádět změny. Tato flexibilita zajišťuje, že oba partneři mohou do kalendáře přispívat podle svých představ.
Nejlepší funkce aplikace Apple Calendar
- Spolupracujte s dalšími členy rodiny, jako jsou děti nebo příbuzní, na stejném kalendáři.
- Řekněte Siri například „Připomeň mi, že v pátek v 8 máme večeři“ a okamžitě se to přidá do vašeho sdíleného kalendáře.
- Rychle přeplánujte nebo změňte plány jednoduchým přetažením, aniž byste museli cokoli ručně upravovat.
Omezení kalendáře Apple
- Oba partneři musí používat zařízení Apple, aby mohli tento online kalendář využívat.
- Apple Calendar nenabízí integrované funkce chatu nebo správy úkolů v rámci událostí.
Ceny aplikace Apple Calendar
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Apple Calendar
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Apple Calendar?
Recenze uživatele říká:
Nikdy nepíšu recenze, ale tuto aplikaci používám už roky a jsem velmi zklamaný tím, co se s ní děje. Za prvé, tato aplikace bývala zdarma. Jednoho dne se rozhodli zobrazovat reklamy, což vás téměř nutí platit za předplatné, abyste si v ní mohli uchovat vše, co jste do ní uložili. Nedávno jsem zaplatil měsíční předplatné, několik dní se reklamy nezobrazovaly, ale dnes se zase zobrazují. Otevřete aplikaci a musíte čekat, až se reklama dokončí, než se zobrazí kalendář. Když jsem uprostřed rezervace schůzky po telefonu, je to obrovská nepříjemnost.
Nikdy nepíšu recenze, ale tuto aplikaci používám už roky a jsem velmi zklamaný tím, co se s ní děje. Za prvé, tato aplikace bývala zdarma. Jednoho dne se rozhodli zobrazovat reklamy, což vás téměř nutí platit za předplatné, abyste si v ní mohli uchovat vše, co jste do ní uložili. Nedávno jsem zaplatil měsíční předplatné, několik dní se reklamy nezobrazovaly, ale dnes se zase zobrazují. Otevřete aplikaci a musíte čekat, až skončí reklama, než se zobrazí kalendář. Když jsem uprostřed rezervace schůzky po telefonu, je to obrovská nepříjemnost.
📖 Přečtěte si také: Tipy pro Google Kalendář, které musíte znát
Zůstaňte ve spojení s ClickUp
Aplikace se sdíleným kalendářem mohou výrazně zlepšit časové plánování párů, omezit nedorozumění a vytvořit více prostoru pro významné okamžiky.
Ačkoli každá aplikace na tomto seznamu nabízí něco jedinečného, ClickUp vyniká jako nejkomplexnější řešení pro páry, které chtějí víc než jen kalendář.
S aplikací ClickUp Calendar můžete prohlížet sdílené události, označovat důležité termíny barevnými kódy a spravovat vše od rande po každodenní povinnosti na jednom místě. Přidejte ClickUp Brain, svého asistenta poháněného umělou inteligencí, a najednou budete automaticky generovat užitečná připomenutí, organizovat svůj týden a dokonce shrnout úkoly bez jakékoli námahy.
Jste připraveni lépe plánovat jako tým? Vyzkoušejte ClickUp zdarma a začněte společně organizovat svůj život!
Často kladené otázky
Jaká je nejlepší aplikace pro sdílení kalendáře pro páry?
- Cupla: Navrženo pro páry, se sdílenými kalendáři, chatem v aplikaci a automatickými připomenutími.
- ClickUp: Vřele doporučujeme párům, které chtějí chytrý, přizpůsobitelný sdílený kalendář s automatizací úkolů pomocí umělé inteligence, připomínkami a spoluprací v reálném čase.
- TimeTree: Skvělá pro správu více sdílených kalendářů a priorit událostí.
- Between: Zaměřuje se na soukromí a komunikaci mezi partnery, nabízí soukromý chat a sledování výročí.
- Cozi: Ideální pro rodiny a páry, nabízí barevně odlišené kalendáře a sdílené seznamy.
- Raft, Fantastical, FamCal, Howbout a Apple Calendar jsou také vynikajícími možnostmi, z nichž každá má jedinečné funkce pro různé potřeby.
Jak vytvořit sdílený kalendář pro páry?
- Vyberte si správnou aplikaci: Vyberte si z možností jako ClickUp, Cupla nebo TimeTree podle svých potřeb (funkce, kompatibilita zařízení, soukromí).
- Vytvořte účty: Oba partneři by se měli zaregistrovat a nastavit si profily.
- Nastavení sdíleného kalendáře: Pomocí funkce sdílení nebo pozvání v aplikaci můžete oběma partnerům poskytnout přístup.
- Synchronizace existujících kalendářů: Mnoho aplikací umožňuje importovat kalendáře Google, Apple nebo Outlook pro jednotný přehled.
- Přizpůsobení: Použijte barevné kódování, připomenutí a vlastní pole k organizaci událostí a úkolů.
- Komunikujte: Používejte vestavěný chat nebo poznámky k diskusi o plánech a novinkách.
- Pravidelně aktualizujte: Oba partneři by měli přidávat a aktualizovat události, aby vše bylo aktuální.
Jaká je nejlepší aplikace pro sdílení kalendáře pro rodiny?
Cozi je nejlepší volbou pro rodiny, nabízí kalendář s barevným kódováním, sdílené seznamy úkolů a plánování jídel. ClickUp je také vynikající pro rodiny, které chtějí pokročilejší funkce, včetně správy úkolů a automatizace. FamCal a TimeTree jsou další silné možnosti pro synchronizaci s širší rodinou.
Co je sdílený kalendář pro páry Cupla?
Cupla je aplikace pro páry zaměřená na vztahy. Spojuje plány obou partnerů do jednoho přehledu, takže je snadné zjistit, kdy jsou oba volní, naplánovat společné chvíle a vyhnout se nedorozuměním. Cupla se integruje s kalendáři Google, Apple a Outlook a nabízí funkce jako chat v aplikaci a automatická připomenutí. Je zdarma, ale některé funkce mohou být na Androidu omezené nebo na webu nedostupné.
Jaké funkce by páry měly hledat ve sdílené kalendářové aplikaci?
- Synchronizace v reálném čase: Okamžité aktualizace na všech zařízeních
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Snadné přidávání, prohlížení a úpravy událostí
- Integrovaný chat/poznámky: Pro plynulou komunikaci o plánech
- Přizpůsobení: barevné kódování, štítky a personalizované připomenutí
- Kompatibilita napříč platformami: Funguje na zařízeních obou partnerů.
- Ovládací prvky soukromí: Rozhodněte, co bude sdíleno a co zůstane soukromé.