Bezplatné šablony deníku čtení pro sledování vašeho čtení a reflexí

📚 Každá kniha zanechává stopu. Řádek, který vám utkví v paměti, otázka, která vás nenechá spát, malá změna ve vašem pohledu na svět. Ale pokud si je nezaznamenáte, tyto stopy zmizí stejně rychle, jako když otočíte poslední stránku.
Právě zde přichází na řadu šablona deníku – nejde o to, abyste si ke čtení přidali domácí úkoly, ale o to, abyste si uchovali jiskru. Berte to jako svůj osobní trezor pro postřehy, oblíbené citáty a ty nedokončené myšlenky, o kterých víte, že stojí za to si je uchovat.
Co jsou šablony deníku o knihách?
Šablony deníku čtení jsou předem navržené rozvržení, která slouží k zaznamenávání, organizování a reflexi vašich čtenářských zážitků. Obvykle obsahují sekce pro sledování názvů knih, autorů, data zahájení a dokončení, hodnocení, klíčových postřehů, citátů a osobních reflexí.
Tyto šablony pomáhají čtenářům udržovat pořádek, budovat čtenářské návyky a hlouběji se zapojit do studia materiálu. Jsou k dispozici v digitálním nebo tisknutelném formátu PDF a vyhovují různým čtenářským cílům, ať už jde o osobní rozvoj, akademické studium nebo diskuse v knižním klubu.
Co dělá šablonu deníku o knihách dobrou?
Dobrá šablona deníku čtení nabízí strukturované rozvržení bez rušivých prvků, které čtenářům pomáhá zaznamenávat myšlenky, sledovat pokrok a jasně reflektovat každou čtenářskou zkušenost. V ideálním případě by měla:
- Zahrňte základní pole pro čtení: Obsahuje editovatelné sekce pro název knihy, autora, datum čtení, žánr, počet stran a osobní hodnocení.
- Poskytněte prostor pro reflexi: Nabízí prostor pro zaznamenání postřehů, poznatků nebo otázek, které vyvstaly během čtení.
- Podpora organizace čtení: Umožňuje sledovat všechny knihy, které právě čtete nebo jste již přečetli, bez zmatků.
- Vhodné pro různé cíle čtení: Přizpůsobí se potřebám deníku, jako je budování návyků, analýza nebo literární průzkum.
- Zachovejte vizuální přehlednost: Používejte přehledné formátování pro rychlé zadávání a kontrolu bez vizuálního přetížení.
Šablony deníku o knihách v kostce
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona seznamu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Čtenáři spravující frontu čtení
|Vlastní stavy, štítky žánru/autora, termíny, poznámky/citáty
|Seznam ClickUp
|Šablona ročních cílů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Stanovení ročního cíle v oblasti čtení
|Milníky, připomenutí, widgety pro sledování pokroku
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona znalostní báze ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Čtenáři/studenti archivující poznámky
|Strukturované poznámky, vzájemné propojení, poznámky, sdílené stránky
|ClickUp Doc
|Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
|Získejte bezplatnou šablonu
|Čtenáři, kteří si budují čtenářské návyky
|Opakující se plány, sledování sérií, připomenutí
|Seznam ClickUp, tabulka
|ClickUp Šablona prázdné tabule pro myšlenkové mapy
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vizuální myslitelé, organizátoři knižních klubů
|Otevřené plátno, převod úkolů, spolupráce, export
|ClickUp Whiteboard
|Šablona pro plánování knih ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Spisovatelé, sledovači děje/postav
|Časová osa/Ganttův diagram, závislosti, kontrolní seznamy, zpětná vazba
|ClickUp List, Gantt
|Šablona deníku čtení od Midnight’s Book Club
|Stáhnout tuto šablonu
|Členové knižního klubu, reflexivní čtenáři
|Měsíční shrnutí, knihy k přečtení, nedočtené knihy, poznámky k diskuzím
|Tisknutelný PDF
|Šablona deníku čtení od 101Planners
|Stáhnout tuto šablonu
|Rodiče, pedagogové, studenti
|Minimalistická tabulka, hodnocení hvězdičkami, shrnutí, podpisy
|PDF, Word, obrázek
|Šablona deníku čtení knih ve formátu PDF od KariLynnM.com
|Stáhnout tuto šablonu
|Čtenáři více formátů, milovníci výzev
|Seznam přání, seznam nedočtených knih, čtenářské bingo, sledování návyků
|Tisknutelný PDF
|Šablona deníku o knihách od Freepik
|Stáhnout tuto šablonu
|Reflexivní čtenáři, recenzenti knih
|Název/autor, obrázek obálky, hodnocení hvězdičkami, sekce recenzí
|Upravitelný PDF, obrázek
|Šablona deníku čtení od Freepik
|Stáhnout tuto šablonu
|Příležitostní čtenáři, minimalisté
|Název/žánr, hodnocení hvězdičkami, citáty, postřehy
|Upravitelný PDF, Imag
11 šablon deníku o knihách
Hledáte jednoduchý způsob, jak si udržet pravidelný rytmus čtení, zaznamenávat postřehy z knih nebo reflektovat své poslední přečtené knihy?
Těchto 11 šablon deníku o knihách vám v tom pomůže, aniž byste museli začínat od nuly.
Některé pocházejí z ClickUp, aplikace pro práci, která kombinuje projektový management, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Ať už je váš styl čtení jakýkoli, zde najdete šablonu, díky které budete mít své myšlenky, cíle a seznamy knih přehledně uspořádané na jednom místě. 📋
1. Šablona seznamu ClickUp
Pokud je váš seznam přečtených knih roztříštěný do různých zápisníků, různých psacích nástrojů nebo jen ve vaší hlavě, šablona ClickUp List Template je pro vás to pravé. Tato jednoduchá šablona nabízí flexibilní prostor, kde můžete organizovat své čtení, sledovat pokrok a přemýšlet o tom, co čtete.
Dlouhé čtenářské cíle můžete rozdělit na zvládnutelné části – kapitoly, žánry, témata nebo studia autorů –, abyste se nemuseli bezradně dívat na hromadu knih. Tento rozvrh můžete navíc znovu použít pro sezónní čtenářské výzvy nebo skupinové čtenářské cíle.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte si vlastní stavy (např. K přečtení → Čtu → Dokončeno → Recenze).
- Označujte knihy podle žánru, série, autora nebo výzvy, abyste je mohli rychle filtrovat.
- Přidejte termíny pro klubové uzávěrky nebo termíny vrácení knih do knihovny.
- Vložte rychlé poznámky, citáty nebo odkazy přímo do každého záznamu o knize.
📌 Ideální pro: Čtenáře, kteří chtějí spravovat svůj seznam knih k přečtení a sledovat svůj pokrok v jednom přehledném seznamu.
2. Šablona ročních cílů ClickUp
Pokud vaše čtenářské cíle vždy začínají silně v lednu a do jara tiše zmizí, šabl ona ClickUp Yearly Goals Template je struktura, která vám chyběla. Tato šablona, navržená pro všechny, kteří chtějí své čtenářské návyky více zkvalitnit, vám pomůže proměnit vágní záměry v měřitelné milníky.
Možnost označit cíle úrovní dopadu nebo oblastí zaměření (například kariérní růst nebo volný čas) dává každé knize o produktivitě smysl a pomáhá vám zůstat motivovaní po celý rok.
Úpravy jsou také snadné. Pokud vás život vyvede z kurzu nebo se vaše čtenářské zájmy v průběhu roku změní, nemusíte začínat od nuly. Stačí přetáhnout, vložit a aktualizovat svůj plán.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte velké roční cíle na čtvrtletní/měsíční kontrolní body.
- Přidejte si připomenutí, aby se „čtení každý večer“ skutečně stalo skutečností.
- Sledujte své série a procento dokončení pomocí jednoduchých widgetů pro sledování pokroku.
- Na konci každého cyklu zhodnoťte, co fungovalo (a co ne).
📌 Ideální pro: Každého, kdo si stanovuje roční cíle v oblasti čtení a hledá systém, jak měřit své pokroky v průběhu času.
🎥 V tomto videu uvidíte, jak spravovat znalostní databázi založenou na umělé inteligenci v ClickUp. Jedná se o stejný systém, který můžete přizpůsobit pro vedení deníku o knihách – organizujte citáty, postřehy a poznatky do prohledávatelného centra, ve kterém se nikdy neztratíte.
3. Šablona znalostní báze ClickUp
Pokud jste někdy dočetli knihu a pomysleli si: „Kde jsem si tu citaci zapsal?“, pak je tato šablona právě pro vás. Šablona znalostní báze ClickUp je dokument připravený k okamžitému použití pro ty, kteří potřebují vyhrazený prostor pro shromažďování, organizování a opakované prohlížení toho, co přečetli a naučili se.
S touto šablonou můžete vytvořit digitální knihovnu, která podpoří váš pracovní postup při správě dokumentů. Šablona obsahuje předem připravené sekce pro shrnutí, reflexe, výzkum autorů a dokonce i oblast ve stylu FAQ pro opakující se otázky, jako například „Které knihy se zabývají tímto tématem?“
Navíc vám rozvržení inspirované centrem nápovědy umožní snadno procházet vaše poznámky.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Používejte nadpisy, kotvy a tabulky pro přehledné a strukturované poznámky.
- Propojujte knihy, témata a autory a vytvořte si vlastní „wiki“.
- Přidejte poznámky k citátům, myšlenkám, které si musíte zapamatovat, nebo podněty k diskusi.
- Sdílejte stránky pouze pro čtení se svým klubem nebo studijní skupinou během několika sekund.
📌 Ideální pro: Čtenáře a studenty, kteří si vytvářejí digitální archiv shrnutí, postřehů a poznámek z výzkumu.
4. Šablona pro sledování osobních návyků ClickUp
Vytvoření lepších čtenářských návyků zní jednoduše, dokud neztratíte přehled o tom, co čtete, kdy čtete nebo jak často se skutečně držíte svého plánu. Právě v tom je šablona ClickUp Personal Habit Tracker neuvěřitelně užitečná.
Chcete každý den přečíst 15 stran knihy o návycích? Studovat třikrát týdně po 40 minutách? Začlenit do svých večerů čas na reflexi?
Vše můžete zaznamenávat na jednom místě, označovat svůj pokrok pomocí jednoduchých zaškrtávacích políček a sledovat, jak se vaše vytrvalost postupem času zvyšuje. Integrovaný ukazatel pokroku je tichým motivátorem – roste spolu s vámi. A díky zobrazení tabulky a seznamu v ClickUp můžete přepínat mezi zmenšeným přehledem a podrobným rozpisem vašeho týdne.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nastavte si opakující se plány (denně, 3× týdně, pouze o víkendech) bez zbytečných komplikací.
- Sledujte série a vynechané dny, abyste odhalili vzorce a mohli se přizpůsobit.
- Přidejte si drobné návyky (např. „zvýrazni 1 citát“, „projdi si poznámky 5 minut“).
- Nechte si zasílat jemná připomenutí v době, kdy je největší pravděpodobnost, že budete číst.
📌 Ideální pro: Čtenáře, kteří se snaží vytvořit a udržet si pravidelný čtenářský režim.
📖 Přečtěte si také: „Prvních 90 dní“ Shrnutí: Klíčové body a recenze
5. Šablona prázdné tabule pro myšlenkové mapy ClickUp
Šablona ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template vám pomůže soustředit se na vaše poznámky. Jedná se o čisté, otevřené plátno vytvořené pro všechny, kteří myslí v myšlenkách, nikoli v řádcích.
Tato šablona pro brainstorming vám poskytuje flexibilní prostor pro zaznamenání čehokoli – od rozboru složitého románu až po strukturování vašeho dalšího psacího projektu. Podobně jako šablony pro psaní obsahu ClickUp vám pomáhá vizuálně organizovat vaše myšlenky a umožňuje přirozený tok nápadů. Začněte s jedinou myšlenkou uprostřed, například tématem, názvem knihy nebo otázkou, a odtud se rozvětvujte do podtémat, charakteristik postav nebo bodů výzkumu.
Rozložení si můžete přizpůsobit podle svých představ, takže se nemusíte cítit omezeni. Na rozdíl od tradičních myšlenkových map vám tato funkce umožňuje vkládat prvky bohaté na kontext, jako jsou obrázky, odkazy na videa, poznámkové lístky nebo dokonce celé dokumenty.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Převádějte poznámky přímo na úkoly, až budete připraveni jednat.
- Pomocí komentářů a @zmínek spolupracujte na teoriích nebo tématech.
- Snap lines a skupiny udržují velké mapy přehledné i při jejich rozšiřování.
- Exportujte snímky a sdílejte je se svou třídou nebo knižním klubem.
📌 Ideální pro: Vizuální myslitele, kteří chtějí prozkoumávat nápady, témata nebo příběhy prostřednictvím otevřeného mapování.
6. Šablona pro plánování knih ClickUp
Šablona ClickUp Book Planning Template rozděluje vaše čtení do jasně označených fází, jako je přípravná fáze, návrh, revize a editace, takže nikdy nebudete tápat, co dál.
Tato šablona je obzvláště užitečná díky tomu, jak organizuje základní prvky vyprávění. Obsahuje vestavěná vlastní pole pro zaznamenávání dějových linií, postav, klíčových míst a shrnutí kapitol.
Najdete zde také přizpůsobené zobrazení, které poskytuje kompletní přehled kapitol knihy nebo přehled prioritních částí pro různé typy psaní.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozvrhněte kapitoly na časovou osu/Ganttův diagram, abyste měli přehled o tempu.
- Přidejte závislosti (např. „Revize kapitoly 3“ po „Návrh kapitoly 3“).
- Použijte kontrolní seznamy pro scénáře, POV nebo kontroly kontinuity.
- Soustřeďte zpětnou vazbu do jednoho místa pomocí komentářů a jednoduché korektury.
📌 Ideální pro: Spisovatele, kteří řídí vývoj děje, charaktery postav a postup kapitol v rukopisu.
📖 Přečtěte si také: Nápady na psaní, které promění váš tvůrčí proces v práci
7. Šablona čtenářského deníku od Midnight’s Book Club
Bezplatný deník čtení od Midnight’s Book Club je bezplatná šablona PDF pro plánování čtení.
Obsahuje 15 promyšleně navržených stránek, které pokrývají téměř všechny aspekty vašeho čtenářského života. Základní čtenářský deník udržuje pořádek díky sloupcům pro název, autora, počet stran a datum. K dispozici je také sledovač knih a týdenní sledovač stránek, které jsou ideální pro sledování přidělených čtení nebo pro budování čtenářské série.
Šablona vám dokonce poskytuje prostor pro zaznamenání nedočtených knih, poznámky o tom, proč jste je přestali číst, a rozhodnutí, zda si zaslouží druhou šanci – což je možnost, kterou většina bullet journalů vůbec neřeší.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zahrnuje měsíční shrnutí a jednoduchý přehled knih, které chcete přečíst.
- Prostor pro poznámky k diskusi, které můžete přinést do knižního klubu.
- Přehledné stránky vhodné pro tisk, které se dobře hodí do pořadačů.
- Lehké podněty, které podněcují k zamyšlení bez tlaku
📌 Ideální pro: Členy knižního klubu, kteří chtějí reflektovat přečtené knihy a zaznamenávat postřehy vhodné pro diskusi.
8. Šablona čtenářského deníku od 101Planners
Šablona čtenářského deníku od 101 Planners je jednoduchý, přizpůsobitelný nástroj, který si můžete vytisknout nebo upravit podle svého stylu. Obsahuje jednoduchou tabulku s hvězdičkovým hodnocením, kterou si můžete přizpůsobit podle libosti – studenti mohou sloupec použít k zaznamenání obtížnosti čtení, zatímco členové knižního klubu mohou označit tituly, které stojí za hlubší diskusi.
Můžete si ji stáhnout jako soubor PDF, Word nebo dokonce jako obrázek, takže do ní můžete snadno psát ručně nebo přímo na počítači. Jediná nevýhoda? Neexistuje žádná kontrola verzí, takže jakmile ji aktualizujete nebo vytisknete, starší poznámky se ztratí.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Minimalistické rozložení tabulky, které děti snadno vyplní
- Prostor pro stručné shrnutí nebo podpisy rodičů/učitelů
- Více velikostí stránek pro zápisníky nebo schránky
- Rychlé kopírování pro týdenní nebo měsíční záznamy
📌 Ideální pro: Rodiče a pedagogy, kteří zaznamenávají čtenářské aktivity, shrnutí a zapojení studentů.
9. Šablona deníku pro čtení knih ve formátu PDF od Karilynnm. com
Pokud čtete více knih najednou, přecházíte mezi audioknihami a paperbacky nebo si nemůžete vzpomenout, který titul jste si slíbili dočíst minulý měsíc, tento PDF deník čtení od KariLynnM. com vám pomůže vnést pořádek do chaosu.
Obsahuje nástroje přátelské k čtenářům, jako je Seznam přání ke čtení, který slouží ke sledování titulů v různých formátech (audio, e-kniha, tištěná kniha), a Seznam nedočtených knih, do kterého můžete bez výčitek zaznamenávat knihy, které jste odložili, a důvod, proč jste tak učinili.
Co je na ní výjimečné? Reading Bingo. Změní váš seznam knih, které chcete přečíst, na hru a podnítí vás k tomu, abyste se vydali mimo svou obvyklou komfortní zónu a objevili něco nového.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zahrnuje tabulky pro sledování návyků a přehledy žánrů.
- Měsíční souhrnné stránky usnadňují reflexi.
- Rozvržení vhodné pro tisk na formát A4/US Letter
- Skvělé pro sezónní výzvy nebo návštěvy knihovny.
📌 Ideální pro: Čtenáře, kteří používají více formátů a preferují tisknutelné nástroje pro hlubší zapojení.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro rešerši literatury
10. Šablona deníku o knihách od Freepik
Šablona deníku čtení od Freepik poskytuje čtenářům přehledný, útulný a dobře organizovaný prostor pro zaznamenávání jejich čtenářské cesty. Díky vyhrazeným polím pro název knihy, autora, sérii, žánr a dokonce i místo pro vložení obrázku obálky vám pomůže rychle zaznamenat to nejdůležitější.
Je zde prostor pro zaznamenání data zahájení a dokončení čtení, stejně jako 10bodový systém hodnocení, který vám umožní zhodnotit celkový dojem na první pohled. Digitální deník také obsahuje pole pro shrnutí knihy Rich Dad Poor Dad a velkorysou sekci pro vaše myšlenky, kritiku nebo poznámky pro budoucí použití.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Estetický, vrstvený design – snadno přizpůsobitelný v běžných editorech
- Exportujte do různých formátů pro tisk nebo poznámky na tabletu.
- Ideální pro sdílení upraveného souboru PDF s vaším knižním klubem.
- Přidejte ozdobné „nálepky“ nebo ikony, aniž byste stránku přeplnili.
📌 Ideální pro: Reflexivní čtenáře, kteří si zaznamenávají hluboké dojmy, oblíbené citáty a osobní postřehy.
11. Šablona deníku čtení od Freepik
Tato šablona deníku čtení usnadňuje zaznamenávání toho, co čtete, bez zbytečného nepořádku. Můžete zaznamenat základní údaje – název, žánr, autora, vydavatele a datum zahájení – na první pohled a poté přidat rychlé hodnocení hvězdičkami, které shrnuje váš dojem.
Pod tím je dostatek místa pro napsání celé recenze vašimi vlastními slovy a navíc dvě speciální sekce: jedna pro zapamatovatelné citáty a druhá pro osobní reflexe nebo poznámky k diskusi. Přehledné rozvržení usnadňuje přehlednost, ale zároveň vám ponechává prostor pro hlubší zamyšlení, když budete chtít.
⭐ Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Stáhněte si ji v editovatelném a tisknutelném formátu.
- Snadno kopírovatelná pro série nebo projekty více autorů.
- Čisté okraje se hodí pro záložky do pořadačů a vkládání poznámek.
- Ideální pro zaznamenávání citátů a komentářů vedle sebe.
📌 Ideální pro: Příležitostné čtenáře, kteří hledají minimalistický a estetický způsob, jak zhodnotit a zdokumentovat každou knihu, kterou si koupí.
Udržujte si přehled o přečtených knihách s ClickUp
Většina online šablon deníku čtení nabízí statický formát, který je skvělý pro rychlé poznámky, ale není navržen tak, aby se přizpůsoboval vašim čtenářským návykům.
V tom vyniká ClickUp.
S ClickUpem můžete šablony přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašemu stylu čtení. Sledujte své seznamy, zapisujte si postřehy, stanovujte si cíle nebo vizuálně mapujte své nápady. Ať už se věnujete úkolům, držíte krok s knižním klubem nebo se jen snažíte letos více číst, nastavení se přizpůsobí vašemu stylu, nikoli naopak.
Zaregistrujte se na ClickUp a začněte si přizpůsobovat svůj deník ještě dnes! 🔖