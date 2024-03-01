10 nejlepších knih o návycích, které vám pomohou naučit se a rozvíjet trvalé návyky

Návyky jsou neviditelní architekti, kteří tiše formují naše činy, myšlenky a nakonec i naše životy.
Zvládnutím umění vytváření návyků můžete dosáhnout osobního růstu, produktivního myšlení a naplňujícího života.
Ať už chcete zlepšit své zdraví, posílit kreativitu nebo dosáhnout ambiciózních cílů, správná kniha vám může posloužit jako kompas na této cestě za změnou.
Sestavili jsme seznam 10 knih, které vás naučí, jak si osvojit zdravé návyky, které zlepší váš život.
10 nejlepších knih o návycích, které stojí za přečtení
Ponořte se do těchto 10 působivých knih, které byly pečlivě vybrány, aby vám poskytly praktické strategie a zajímavé pohledy na sílu změny návyků:
1. Atomic Habits od Jamese Cleara
- Autor: Jamеs Clear
- Počet stran: 270
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny a 55 minut
- Hodnocení: 4,8/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4,4/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4,4/5 (Goodreads)
Chcete změnit svůj život k lepšímu, ale nevíte, kde začít? Pokud ano, tato kniha je pro vás. Atomic Habits je bestsellerem č. 1 podle New York Times, který odhaluje tajemství vytváření návyků na základě nejnovějších výzkumů a příkladů z reálného života.
Čtyři zákony změny chování podle Cleara – podnět, touha, reakce a odměna – a praktické tipy činí z této knihy cenný zdroj pro každého, kdo hledá trvalou změnu. Objevíte také ne tak zřejmé tajemství, jak dosáhnout malých, postupných zlepšení, která se časem promítnou do velkých výsledků.
Ať už chcete zhubnout, zvýšit svou produktivitu, zlepšit své vztahy nebo dosáhnout jakéhokoli jiného cíle, tato kniha vám ukáže, jak využít sílu atomických návyků.
Citát z knihy
Když se zamilujete do procesu spíše než do výsledku, nemusíte čekat, až si dáte svolení být šťastní. Můžete být spokojení kdykoli váš systém funguje.
Když se zamilujete do procesu spíše než do výsledku, nemusíte čekat, až si dáte svolení být šťastní. Můžete být spokojení kdykoli, když váš systém funguje.
Klíčové body knihy Atomic Habits
- Zaměřte se spíše na malé, udržitelné změny než na drastické cíle.
- Udělejte své návyky snadno začátkovatelnými a těžko zastavitelnými. Používejte podněty a odměny k vyvolání a posílení svého chování.
- Navazujte dobré návyky na ty stávající, aby se vám snáze dařilo je uplatňovat.
Co říkají čtenáři
„Díky jednoduchým krokům popsaným v této knize jsem zlepšil způsob, jakým si stanovuji a dosahuji cílů v oblasti podnikání a osobní transformace, způsob, jakým nahlížím na každodenní činnosti související s mým zdravím a pohodou, a také svůj osobní život.“
2. 7 návyků vysoce efektivních lidí od Stephena R. Coveyho
- Autor: Stephen R. Covey
- Počet stran: 464
- Rok vydání: 1989
- Odhadovaná doba čtení: 6 hodin a 41 minut
- Hodnocení: 4,8/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Co dělá některé lidi úspěšnějšími než jiné? Jak můžete dosáhnout svých cílů a žít smysluplný život? To jsou některé z otázek, na které tato kniha odpovídá.
Tato klasika o síle návyků zkoumá nadčasové principy osobní a profesní efektivity. Coveyho sedm vysoce výkonných návyků, od nezávislosti po synergii, poskytuje rámec pro naplňující a produktivní život.
Tato kniha vás naučí, jak si vybudovat pracovní návyky, které vám pomohou stát se proaktivnějšími, nezávislejšími, vzájemně provázanějšími a synergickými. Zjistíte také, jak sladit své jednání se svými hodnotami, efektivně komunikovat a kreativně řešit problémy.
Citát z knihy
Zasejte myšlenku, skliďte čin; zasejte čin, skliďte návyk; zasejte návyk, skliďte charakter; zasejte charakter, skliďte osud.
Zasejte myšlenku, skliďte čin; zasejte čin, skliďte návyk; zasejte návyk, skliďte charakter; zasejte charakter, skliďte osud.
7 návyků vysoce efektivních lidí – klíčové body
- Změňte své paradigma a principy. Osvojte si myšlení založené na odpovědnosti, iniciativě a vizi.
- Přijměte etiku charakteru. Budujte svůj charakter na univerzálních a trvalých hodnotách, nikoli na povrchních vlastnostech.
- Osvojte si sedm návyků, které vám pomohou dosáhnout osobního naplnění, budovat silnější vztahy a smysluplně přispívat k rozvoji komunit a organizací.
Co říkají čtenáři
„Tuto knihu rozhodně doporučuji každému, kdo se snaží vytvořit si lepší návyky. Lze je shrnout na jednu nebo dvě stránky, ale přečtení celé knihy opravdu pomáhá uvést věci do správné perspektivy. Tuto knihu rozhodně doporučuji všem, kteří chtějí zlepšit svůj život.“
3. Switch: Jak změnit věci, když je změna obtížná, Chip & Dan Heath
- Autoři: Chip & Dan Heath
- Počet stran: 305
- Rok vydání: 2010
- Odhadovaná doba čtení: 5 hodin a 40 minut
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
Změna je těžká, ale ne nemožná. To je poselství této knihy, která zkoumá psychologii změny a způsoby, jak ji překonat. Autoři používají metaforu jezdce a slona, aby ilustrovali dva aspekty naší mysli: racionální a emocionální.
Představují také koncept Cesty, který představuje prostředí a situaci. Porozumění těmto třem prvkům vás naučí, jak řídit Jezce, formovat Slona a vyčistit Cestu pro úspěšnou změnu.
Autoři nabízejí praktické strategie pro vytváření návyků, změnu chování a motivaci jednotlivců i organizací k přijetí pozitivních změn.
Citát z knihy
Proč jsou návyky tak důležité? Jsou v podstatě automatickým pilotem chování.
Proč jsou návyky tak důležité? Jsou v podstatě automatickým pilotem chování.
Změňte klíčové body
- Jezdec, slon a cesta: Pochopte vnitřní síly ovlivňující lidské chování
- Řízení jezdce: Motivujte racionální část své mysli pomocí faktů a dat.
- Shaping the Elephant: Překonejte emoční odpor pomocí pozitivního posilování a jasného směřování.
Co říkají čtenáři
„Switch“ učí konkrétní postup, jak zavést změnu. Zaměřuje se především na změny v rámci organizace, ale lze jej stejně snadno aplikovat i na život obecně. Autoři jej napsali speciálně pro lidi s omezenými zdroji a malou autoritou. ”
4. Tiny Habits od B. J. Fogga
- Autor: B. J. Fogg
- Počet stran: 320
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 5 hodin a 55 minut
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
Myslíte si, že změnit své návyky je těžké? Zamyslete se znovu. Tato kniha vás naučí, jak vytvořit drobné návyky, které mohou změnit váš život. Drobné návyky jsou malé, snadné a konkrétní činnosti, které můžete provést za méně než minutu.
Jsou založeny na vašem stávajícím chování a motivaci a nevyžadují velké úsilí ani vůli. Vytvářením drobných návyků v průběhu času můžete dosáhnout dlouhodobých výsledků, jako je zlepšení zdraví, budování bohatství nebo pěstování blízkých vztahů.
Citát z knihy
Abyste si vytvořili úspěšné návyky a změnili své chování, měli byste udělat tři věci. Přestaňte se soudit. Rozdělte své aspirace na malé kroky. Přijímejte chyby jako objevy a využijte je k tomu, abyste se posunuli vpřed.
Abyste si vytvořili úspěšné návyky a změnili své chování, měli byste udělat tři věci. Přestaňte se soudit. Rozdělte své aspirace na malé kroky. Berte chyby jako objevy a využijte je k tomu, abyste se posunuli vpřed.
Hlavní body knihy Tiny Habit
- Začněte s návyky, které jsou tak malé, že je téměř nemožné jim odolat.
- Zaměřte se na to, aby byly návyky příjemné a přinášely uspokojení.
- Spojte nové návyky se stávajícími rutinami, aby se vám snáze zaváděly.
Co říkají čtenáři
„Kniha Tiny Habits vychází z průkopnického výzkumu návyků profesora BJ Fogga ze Stanfordské univerzity. Kniha poskytuje podrobné, ale snadno srozumitelné vysvětlení vědeckých poznatků o návycích. Dále navrhuje praktické strategie a nástroje pro osvojení jakéhokoli nového návyku nebo zbavení se nežádoucího návyku. Kniha je napsána konverzačním stylem a obsahuje mnoho příkladů z autorova života a života několika dalších lidí, kteří přijali metodu Tiny Habits. Je to zajímavé čtení. Jsem rád, že jsem si ji vybral.“
5. Kreativní návyk: Naučte se ho a využijte ho v životě od Twyla Tharp
- Autor: Twyla Tharp
- Počet stran: 256
- Rok vydání: 2003
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny a 40 minut
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
Kreativita není dar, je to návyk. To je základní premisa této knihy, kterou napsala jedna z nejslavnějších choreografek naší doby. Twyla Tharp odhaluje, jak si během desítek let umělecké práce vybudovala kreativní návyk a jak toho můžete dosáhnout i vy.
Tato inspirativní kniha povzbuzuje čtenáře, aby překonali pochybnosti o sobě samých, rozvíjeli disciplínu a přijali růstový přístup. Získáte také přístup k desítkám cvičení a výzev, které vám pomohou využít váš tvůrčí potenciál v jakékoli oblasti.
Citát z knihy
Čtení, konverzace, prostředí, kultura, hrdinové, mentoři, příroda – to vše jsou loterijní tikety pro kreativitu. Odškrábejte je a zjistíte, jak velkou výhru jste vyhráli.
Čtení, konverzace, prostředí, kultura, hrdinové, mentoři, příroda – to vše jsou loterijní tikety pro kreativitu. Oškrábejte je a zjistíte, jak velkou výhru jste vyhráli.
Klíčové body knihy Kreativní návyk
- Vytvořte si denní rutinu, která upřednostňuje kreativitu.
- Osvojte si sebekázeň a překonejte strach z neúspěchu.
- Najděte inspiraci z různých zdrojů a neustále se vyzývejte k novým výzvám.
Co říkají čtenáři
„Možná je ve vás něco, co byste měli následovat a rozvíjet. Twyla tomu říká kreativní DNA a já si kladu otázku, zda to má každý v nějaké formě. Znamená to, že vaše myšlení je pevně spojeno s jedním nebo druhým druhem umění. Pokud se podíváte na obrázek a začnete si v duchu vymýšlet příběhy, možná jste spisovatel. Pokud vám obrázek evokuje hudbu, jste hudebník. Zajímavý koncept.
Tato kniha také poskytuje rady, jak řešit větší i menší problémy umělce, jako je tvůrčí blok nebo co dělat, když tělo už nefunguje tak, jak by mělo. ”
6. Dollars And Sense od Dana Arielyho a Jeffa Kreislera
- Autoři: Dan Ariely & Jeff Kreisler
- Počet stran: 288
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 5 hodin a 15 minut
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
Tato kniha se zabývá psychologií peněz a odhaluje, jak naše předsudky a emoce ovlivňují finanční rozhodnutí. Odhaluje naše běžné chyby v nakládání s penězi, jako jsou nadměrné výdaje, nedostatečné spoření a podléhání slevám.
Kniha také poskytuje praktické rady, jak činit lepší finanční rozhodnutí a rozvíjet zdravější finanční návyky. Ať už chcete více šetřit, méně utrácet nebo moudře investovat, tato kniha vám pomůže porozumět vašemu vztahu k penězům a zlepšit vaše finanční zdraví.
Citát z knihy
Kterou byste si koupili? Košili za 60 dolarů nebo stejnou košili za 100 dolarů, ale „Ve slevě! 40 % sleva! Pouze 60 dolarů!“?
Kterou byste si koupili? Košili za 60 dolarů nebo stejnou košili za 100 dolarů, ale „V akci! Sleva 40 %! Pouze 60 dolarů!“?
Dollars And Sense – hlavní body
- Zkroťte „draka slev“. Zeptejte se sami sebe, zda byste danou zlevněnou věc koupili za plnou cenu a zda ji opravdu potřebujete. Zamyslete se, co jiného byste mohli za ty peníze udělat.
- Zabezpečte si budoucnost svých financí. Sdělte svým přátelům nebo rodině své finanční cíle, abyste se cítili zodpovědní.
- Zjednodušte si rozpočet. Sledujte výdaje v oblastech, jako je bydlení, jídlo a doprava. 50 % vyčleňte na potřeby, 30 % na přání a 20 % na úspory/dluhy.
Co říkají čtenáři
„Dollars and Sense je vynikající kniha, která čtenářům pomáhá prozkoumat jejich vztah k penězům a důvody, proč mají takové výdajové návyky, jaké mají. Dobré dvě třetiny knihy jsou věnovány odhalování chování, které stojí za našimi výdajovými návyky, a ukazují lidem, jak toto chování rozpoznat. Poslední třetina knihy se zaměřuje na možná řešení a změny, které můžeme provést, abychom lépe nakládali se svými penězi. Tuto knihu doporučuji, pokud chcete porozumět svým vlastním návykům a vzorcům utrácení. “
7. Nejste svým mozkem: Čtyřkroková metoda kontroly pro přeprogramování mozku, zbavení se špatných návyků a změnu života od Jeffreyho M. Schwartze
- Autor: Jeffrey M. Schwartz
- Počet stran: 384
- Rok vydání: 2011
- Odhadovaná doba čtení: 6 hodin a 41 minut
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
Máte někdy pocit, že váš mozek pracuje proti vám? Bojujete se špatnými návyky, negativními myšlenkami nebo nezdravým chováním, které se vám nedaří změnit? To jsou některé z problémů, které vám tato kniha pomůže vyřešit.
Kniha You Are Not Your Brain odhaluje, jak vás váš mozek může klamat a sabotovat vaše blaho. Ukazuje také, jak znovu získat kontrolu nad svou myslí a životem pomocí osvědčené čtyřkrokové metody.
Citát z knihy
Zkušenost s učením se, jak přejmenovat, přeformulovat, přeorientovat a přehodnotit, jim otevřela oči, protože jim umožnila uvidět, že svůj čas mohou lépe využít k jiným činnostem a zdravějším způsobům.
Zkušenost s učením se, jak přejmenovat, přeformulovat, přeorientovat a přehodnotit, jim otevřela oči, protože jim umožnila uvidět, že svůj čas mohou lépe využít k jiným činnostem a zdravějším způsobům.
Hlavní body knihy „You Are Not Your Brain“ (Nejste svým mozkem)
- Poznejte „myšlení návyků“ a jeho spouštěče. Identifikujte falešné zprávy a impulsy, které vám vysílá váš mozek, jako například „tohle nedokážu“ nebo „tohle teď potřebuji“.
- Naučte se, jak „přeprogramovat“ svůj mozek prostřednictvím uvědomění a všímavosti.
- Rozvíjejte sebe-soucit a přijetí jako součást procesu změny.
- Vytvořte si nové návyky, které podpoří vaše cíle a hodnoty.
Co říkají čtenáři
„Díky poznatkům z vědeckého výzkumu uvedeným v této knize jsem schopen rychle rozpoznat, kdy mi mozek vysílá signály, které prostě neodpovídají mé objektivní realitě, a mnohem snáze tak mohu přesměrovat svou pozornost na něco, co mě uklidní.“
8. Instinkt vůle: Jak funguje sebeovládání, proč je důležité a co můžete udělat, abyste ho měli více, Kelly McGonigal
- Autor: Kelly McGonigal
- Počet stran: 290
- Rok vydání: 2011
- Odhadovaná doba čtení: 5 hodin a 20 minut
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 3/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 3/5 (Goodreads)
Chcete mít více vůle, abyste odolali pokušením, překonali prokrastinaci a dosáhli svých cílů? Pokud ano, tato kniha je pro vás. The Willpower Instinct je vědecky podložený průvodce, který odhaluje, jak vůle funguje a jak ji zlepšit.
Naučíte se, jak zpochybnit mýty a mylné představy o síle vůle, například představu, že se jedná o omezený zdroj, který se vyčerpá. Objevíte také, jak využít sílu pozitivních emocí, všímavosti, sebelítosti a motivace k posílení své vůle a odolnosti.
Citát z knihy
Krátké cvičení, které provádíte každý den, je lepší než dlouhé cvičení, které stále odkládáte na zítra.
Krátké cvičení, které provádíte každý den, je lepší než dlouhé cvičení, které stále odkládáte na zítra.
Hlavní body knihy The Willpower Instinct
- Vůle není omezený zdroj, ale dovednost, kterou lze rozvíjet.
- Stres a negativní emoce oslabují vůli, zatímco pozitivní emoce ji posilují.
- Zaměřte se na budování návyků a prostředí, které podporují zdravé volby.
Co říkají čtenáři
„Autorka nenechává nic náhodě a cituje jednu studii za druhou, aby vysvětlila, proč nám chybí vůle a jak ji můžeme posílit. Důležitým tématem celé knihy je uvědomění – jakmile pochopíme okolnosti, za kterých nedokážeme uplatnit svou vůli, můžeme začít [sic] provádět změny.
Jak autor zdůrazňuje na konci knihy, pouhé zvýšení sebeuvědomění stačí k tomu, aby u některých lidí došlo ke změně v jejich každodenním životě. Nemyslete si však, že se jedná o knihu plnou akademických teorií o síle vůle. Každá kapitola je naopak plná „experimentů“, které poskytují jasné pokyny, jak můžete teorii uplatnit ve svém vlastním životě.
9. Osmý návyk od Stephena R. Coveyho
- Autor: Stephen R. Covey
- Počet stran: 432
- Rok vydání: 2004
- Odhadovaná doba čtení: 7 hodin a 10 minut
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
The 8th Habit je pokračováním bestselleru autora 7 Habits of Highly Effective People. Stejně jako jeho předchůdce se i tato kniha zabývá hledáním svého hlasu a přispíváním k lepšímu světu.
Naučíte se, jak přejít od egocentrického myšlení k myšlení zaměřenému na cíle a jak si vypěstovat holistický pohled na sebe i ostatní. Zjistíte také, jak uvolnit své jedinečné talenty a vášně a jak pomoci ostatním udělat totéž.
Citát z knihy
Bez ohledu na to, jak dlouho jsme kráčeli po cestě průměrnosti, vždy se můžeme rozhodnout změnit směr. Vždy. Nikdy není pozdě. Můžeme najít svůj hlas.
Bez ohledu na to, jak dlouho jsme kráčeli po cestě průměrnosti, vždy se můžeme rozhodnout změnit směr. Vždy. Nikdy není pozdě. Můžeme najít svůj hlas.
Hlavní body 8. návyku
- Přejděte od „efektivnosti“ k „vynikající výkonnosti“: Nespokojte se s tím, že jste dobří v tom, co děláte; snažte se být vynikající v tom, co milujete.
- Pěstujte „paradigma celistvé osobnosti“: Uvědomte si, že vy i ostatní nejste jen věci, které lze ovládat, ale lidské bytosti se čtyřmi dimenzemi: tělem, myslí, srdcem a duchem.
- Prosperujte v měnícím se světě: Přizpůsobte se novým výzvám a přijímejte inovace.
Co říkají čtenáři
„Covey říká, že pracoval rok na bestselleru 7 návyků efektivních lidí“ a 5 let na 8. návyku. Věřím mu. Tato kniha může změnit váš život – změnila ten můj. ”
10. Lepší než dřív: Co jsem se naučila o vytváření a odbourávání návyků od Gretchen Rubinové
- Autor: Gretchen Rubin
- Počet stran: 322
- Rok vydání: 2015
- Odhadovaná doba čtení: 6 hodin a 15 minut
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
Máte potíže se změnou svých návyků? Máte pocit, že jste vyzkoušeli všechno, ale nic nefunguje? Přáli byste si, aby existoval způsob, jak změnu usnadnit a zpříjemnit?
Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli ano, musíte si přečíst knihu Better Than Before. Nejedná se o typickou knihu o seberealizaci s obecnými radami a nereálnými očekáváními. Tato kniha vám pomůže lépe porozumět sobě samému a najít nejlepší strategie pro vaši osobnost.
V knize Better Than Before se dozvíte o čtyřech „osobnostech návyků“: Upholder, Rebel, Questioner a Obliger. Každá z nich má při vytváření a rušení návyků jiné silné a slabé stránky.
Díky mnoha příhodným příběhům a vědecky podloženým tipům je to jako mít po boku podporujícího přítele, který vám pomáhá zbavit se nežádoucích návyků a vybudovat si život, který opravdu milujete, přizpůsobený vám a vaší jedinečné osobnosti.
Citát z knihy
Největší ztrátou času je dělat dobře něco, co vůbec nemusíme dělat.
Největší ztrátou času je dělat dobře něco, co vůbec nemusíme dělat.
Hlavní body knihy Lepší než dřív
- Začněte v malém a oslavujte své pokroky.
- Využijte odměny a zodpovědnost, abyste zůstali motivovaní.
- Vytvořte si podpůrné prostředí a obklopte se pozitivními vlivy.
Co říkají čtenáři
„Kniha Gretchen Rubinové se mi opravdu moc líbila. Je velmi svižná, dobře napsaná a obsahuje mnoho praktických návrhů, jak využít návyky k dosažení dlouhodobého blahobytu a štěstí.“
Vytvářejte a udržujte produktivní návyky s ClickUp
Těchto 10 knih o návycích je skvělým výchozím bodem pro zlepšení vaší cesty k budování návyků. Samotné učení však nestačí.
Budování trvalých návyků vyžaduje odhodlání, ale správné nástroje mohou tuto cestu usnadnit a zpříjemnit. ClickUp, výkonný nástroj pro správu úkolů, může být vaším osobním řídicím centrem pro úspěšné budování návyků.
Zde je několik způsobů, jak pomocí ClickUp rozvíjet zdravé návyky:
1. Uspořádejte si své návyky
Uspořádejte si své návyky podle tématu, cíle nebo oblasti života. Pomocí ClickUp Spaces si vytvořte samostatné pracovní prostory pro fitness návyky, cíle osobního rozvoje nebo kreativní aktivity.
Rozdělte každý návyk na menší, proveditelné kroky pomocí flexibilních kontrolních seznamů úkolů ClickUp. Vytvářejte denní, týdenní nebo měsíční kontrolní seznamy, abyste mohli sledovat neustálé zlepšování a oslavovat milníky.
Například kontrolní seznam pro váš fitness cíl zhubnout 20 liber by mohl vypadat nějak takto:
- Zvedejte činky 2x týdně
- Běžte každý týden 20 mil
- Vzdejte se sycených nápojů
Doplňte své návyky o konkrétní podrobnosti pomocí vlastních polí ClickUp. Sledujte opakování, strávený čas, náladu nebo poznámky pro zvýšení produktivity a úpravy. Tato funkce vám pomůže soustředit se na to, co je důležité, abyste nepřerušili smyčku návyků.
2. Zůstaňte na správné cestě díky připomínkám a automatizaci
Díky funkci Prioritizace úkolů v ClickUp můžete nastavit opakující se úkoly pro své denní návyky a zajistit tak, že se budou pravidelně objevovat na vašem seznamu úkolů. ClickUp vám umožňuje přizpůsobit frekvenci a dokonce nastavit připomenutí, která vás upozorní, když je čas jednat.
Osvoboďte svou mysl automatizací opakujících se úkolů. Použijte ClickUp Automation k automatickému označení návyků jako splněných po dosažení konkrétní metriky nebo ke spuštění připomenutí na základě polohy nebo denní doby.
3. Vizualizujte pokrok a udržujte si motivaci
Stanovte si jasné cíle pro své návyky a sledujte svůj pokrok pomocí ClickUp Tasks. Tato funkce vám umožní rychle přecházet mezi různými úkoly a sledovat překážky a pokrok v sebezdokonalování.
Přizpůsobitelné panely ClickUp vám také pomohou sledovat pokrok v jednotlivých kategoriích návyků. Pomocí tabulek a grafů můžete sledovat své úspěchy, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a oslavovat dosažené výsledky.
Pomocí funkce Závislosti v ClickUp propojte splněné návyky s odměnami. Po týdnu zdravého stravování si dopřejte filmový večer nebo si po dokončení meditační praxe užijte relaxační koupel. Pomocí doplňků, jako jsou závislosti „blokování“ nebo „čekání“ mezi úkoly, nastavte jasné pořadí úkolů, abyste věděli, který z nich máte splnit jako první.
Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků vám pomůže sledovat vaše osobní cíle a zajistí, že budete během dne efektivně a zodpovědně zvládat více úkolů.
Tato šablona pro sledování návyků vám umožní stanovit si cíle, zbavit se špatných návyků, sledovat pokrok při osvojování nových návyků, sledovat pracovní vytížení ve srovnání s denními cíli a získat rychlý přehled o svých úspěších a neúspěších v reálném čase.
Vytváření zdravých návyků krok za krokem
Vytváření zdravých návyků není otázkou vůle nebo štěstí, ale procesem učení a praxe.
Pokud budete postupovat podle zásad a strategií uvedených v těchto knihách o vytváření návyků, zjistíte, jak provádět malé, důsledné a příjemné změny, které v průběhu času povedou k velkým výsledkům.
Pokud chcete zlepšit své fyzické, duševní, emocionální nebo duchovní zdraví, můžete dosáhnout svých cílů a žít šťastnější a zdravější život tím, že si vytvoříte zdravější návyky.
ClickUp je univerzální nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o vašich cílech. Nezapomeňte jej prozkoumat a přizpůsobit svým jedinečným potřebám a preferencím. Nabízí bezplatný tarif, takže můžete začít ještě dnes.
Zaregistrujte se na ClickUp a začněte pracovat na svých zdravých návycích, krok za krokem.