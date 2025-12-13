11 nejlepších alternativ GroupMe pro týmový chat a spolupráci v roce [rok]

Všechno to začíná příliš mnoha zmeškanými zprávami.
V jednu chvíli mluvíte o termínech, v další jste po kolena v GIFech, mimo téma a někdo se (už potřetí) ptá, jestli se schůzka stále koná.
Pokud vám to zní povědomě, pravděpodobně jste připraveni přestat používat GroupMe jako svůj hlavní nástroj pro týmový chat a spolupráci.
Tento přehled nejlepších alternativ GroupMe je dobrým výchozím bodem. A než se do toho pustíme.
Proč zvolit alternativy GroupMe
Jednoduchost GroupMe vyhovuje základním skupinovým chatům, ale její omezení mohou bránit týmům, které potřebují lepší kontrolu nebo spolehlivost. Tato omezení činí přechod na alternativy atraktivním pro plynulejší týmovou komunikaci.
Zde je několik důvodů, proč byste mohli chtít prozkoumat jiné možnosti:
- Chybí vyhledávání zpráv: Nutí k nekonečnému posouvání, aby se našly staré zprávy, což zpomaluje koordinaci týmu.
- Omezené možnosti správy: Neumožňuje moderovat příspěvky, které zaplavují veřejné skupiny a přehlušují důležité aktualizace.
- Nadměrné oznámení: Oznamuje všem i drobné věci, jako jsou změny profilu, a zaplňuje tak schránky.
- Žádné připnuté zprávy: Ztrácí se důležité informace, jako jsou plány událostí, v rušných vláknech, což frustruje uživatele.
- Zhoršené sdílení médií: Silně komprimuje fotografie a videa, což způsobuje rozmazání sdílených vizuálních prvků.
- Neohrabané prostředí na počítači: Nabízí pomalou webovou aplikaci, která postrádá propracované funkce pro PC.
- Složité řízení skupin: Ztěžuje přidávání nebo odebírání členů, což zpomaluje aktualizace týmu.
🔍 Věděli jste, že... 93 % komunikace je neverbální. Podle psychologa Alberta Mehrabiana pouze 7 % významu je sdělováno slovy. A zbytek? Tón hlasu (38 %) a řeč těla (55 %). Až budete příště na videokonferenci, pamatujte: vaše tvář říká víc než slova.
Alternativy GroupMe v kostce
Nevíte, kde začít? Zde je stručný přehled nejlepších alternativ GroupMe. 📊
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Chat + správa projektů/úkolů, AI asistent, dokumenty, videohovory, automatizace, integrace
|Komunikace a projekty týmu v jednom
|Navždy zdarma; k dispozici jsou placené tarify
|Slack
|Kanály, integrace, vyhledávání zpráv, huddles, automatizace pracovních postupů
|Komunikace mezi odděleními a automatizace pracovních postupů
|Zdarma; placené tarify od 7,25 $/uživatel/měsíc
|Discord
|Hlasové/video kanály, role, boti, sdílení obrazovky, komunitní nástroje
|Globální týmy, které potřebují jednoduchý a bezpečný chat
|Zdarma; Nitro: individuální ceny
|Komplexní šifrování, hlas/video, seznamy vysílání, synchronizace mobilních zařízení/stolních počítačů
|Globální týmy, které potřebují jednoduchý a bezpečný chat
|Zdarma
|Flock
|Seznamy úkolů, sdílené poznámky, videohovory, chytré kanály, aplikace pro zvýšení produktivity
|Týmy s omezeným rozpočtem, sdílení médií
|Zdarma; placené tarify od 6 $/uživatel/měsíc
|Telegram
|Velké skupiny/kanály, boti, cloudové úložiště, funkce ochrany soukromí
|Velké komunity, týmy zaměřené na ochranu soukromí
|Zdarma; k dispozici je prémiový tarif
|Microsoft Teams
|Integrace Office 365, schůzky, wiki, tagy, přepisy, sdílení souborů
|Organizace zaměřené na Microsoft
|Zdarma; placené tarify od 4 $/uživatel/měsíc
|Connecteam
|Mobilní zařízení na prvním místě, plánování směn, digitální formuláře, školení, cílená komunikace
|Týmy bez stálého pracoviště/pracující v terénu
|Zdarma; placené tarify od 35 $/měsíc
|Google Chat
|Prostory, integrace Google Workspace, vyhledávání, hovory Meet, spolupráce na souborech
|Týmy používající Google Workspace
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify od 8,40 $/uživatel/měsíc
|Rocket.Chat
|Vlastní hosting, open source, přizpůsobené pracovní postupy, federované sítě, šifrování
|Suverenita dat, regulovaná odvětví
|Zdarma; placené tarify od 8 $/uživatel/měsíc
|Signal
|Šifrování typu end-to-end, mizející zprávy, hlas/video, open-source
|Týmy upřednostňující bezpečnost a soukromí
|Zdarma
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy GroupMe, které můžete použít
Jste připraveni zjistit, co je k dispozici? Zde je podrobný přehled nejlepších alternativ GroupMe pro okamžité zasílání zpráv v práci.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní týmovou komunikaci a řízení projektů)
GroupMe udržuje týmy v kontaktu, ale málo přispívá k pokroku v práci. Není navržen pro strukturovanou spolupráci, takže jakmile se konverzace musí proměnit v úkol, soubor nebo aktualizaci, jste nuceni přecházet mezi různými nástroji.
ClickUp to mění. Jedná se o první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, který kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Chat přináší konverzace do centra vašeho pracovního toku. Každý prostor, složka a seznam má svůj vlastní chat, takže váš tým může diskutovat o úkolech, sdílet aktualizace a podnikat kroky, aniž by musel opustit projekt.
Chat je pracovním prostorem.
ClickUp BrainGPT
Jedna zpráva se může během několika sekund proměnit v úkol – ručně, pokud ji chcete přizpůsobit, nebo okamžitě pomocí ClickUp BrainGPT.
Asistent AI vybere kontext ze zprávy a napíše jasný název úkolu a popis, doplněný odkazem zpět na původní konverzaci. Pokud někdo navrhne vytvoření druhé varianty prezentace, okamžitě vytvoří tento úkol.
Pro dny, kdy jste byli pryč nebo jste se věnovali jiné práci, AI CatchUp shrnuje, co jste zmeškali. Vytáhne rozhodnutí, přidělené úkoly a klíčové otázky, takže když se znovu připojíte k projektovému chatu, budete již v obraze.
FollowUps v ClickUp Chat
Odpovědnost se nezakládá ani na paměti, ani na reakcích v chatu.
Jakoukoli zprávu můžete přiřadit členovi týmu a ta se stane FollowUpTM. Všichni vědí, co bylo přiděleno, a vy se nemusíte bát, že někoho budete muset dvakrát kontaktovat nebo ho nahánět, aby provedl další kroky.
Pokud je váš tým unavený z nekonečných diskusí, ClickUp Chat dá konverzaci směr.
SyncUps v ClickUp
SyncUps jsou integrované video/audio hovory, které jsou navrženy tak, aby všichni byli v souladu a mohli se posouvat vpřed. S ClickUpem můžete plánovat a provádět syncups přímo ve svém pracovním prostoru, čímž zajistíte, že diskuse, rozhodnutí a další kroky budou vždy zaznamenány tam, kde se práce odehrává. Shrnutí založená na umělé inteligenci a extrakce akčních položek zajišťují, že nic neunikne – každý sync-up vede k jasným výsledkům a sledovaným následným krokům.
Chatovací agenti v ClickUp
Agenti v ClickUp jsou asistenti pohánění umělou inteligencí, kteří mohou za vás provádět konkrétní úkoly. Pomáhají automatizovat rutinní úkoly, odpovídat na otázky a poskytovat okamžitou podporu přímo tam, kde váš tým spolupracuje. Ať už potřebujete shrnout dlouhé vlákno, vygenerovat aktualizaci projektu nebo vytvořit nový úkol z konverzace, chatovací agenti jsou vždy k dispozici, aby vám pomohli. Udržují produktivitu vašeho týmu tím, že zpracovávají opakující se práci a vyhledávají klíčové informace, takže se můžete soustředit na to, co je nejdůležitější.
Nejlepší funkce ClickUp
- Klipy, které mluví za vás: Nahrávejte a sdílejte návody na obrazovce nebo video aktualizace přímo v chatu pomocí ClickUp Clips – ideální pro podporu asynchronní komunikace, když je váš tým rozptýlený v různých časových pásmech.
- Příspěvky, které nezmizí: Proměňte klíčové aktualizace, rozhodnutí nebo poznámky z jednání na příspěvky, které zůstanou připnuté a snadno se k nim později vrátíte.
- SyncUps pro rychlé hovory: Spusťte hlasový nebo videohovor přímo z jakéhokoli chatu v ClickUp, abyste se rychle domluvili, vyjasnili další kroky nebo spolupracovali v reálném čase, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
- Oznámení, která vám vyhovují: Nastavte si upozornění pro konkrétní kanály, abyste byli informováni pouze o aktualizacích, které skutečně vyžadují vaši pozornost.
- Dokumenty, kde se odehrává konverzace: Sdílejte a upravujte dokumenty ClickUp přímo v chatu, aby všichni zůstali na stejné stránce (doslova!).
- Vyhledávání, které skutečně pomáhá: Rychle najděte konkrétní zprávy, úkoly nebo propojený obsah z vašeho pracovního prostoru a integrovaných aplikací třetích stran pomocí Enterprise Search a filtrů založených na umělé inteligenci.
- Profily členů týmu a plánování: Zobrazte priority jednotlivých členů pomocí kalendáře ClickUp, který funguje přímo v chatu, takže můžete rezervovat čas bez zbytečného dohadování.
- Automatizace chatu, která šetří čas: Spouštějte vytváření úkolů, odesílejte následné zprávy nebo odpovídejte pomocí ClickUp Automation – vše na základě konkrétních zpráv nebo podmínek.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí platformy může zpočátku představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 450 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze G2 opravdu říká vše:
Největším problémem, který jsem měl s jinými nástroji, byla fragmentace. Úkoly jsem spravoval v jedné aplikaci, s týmem jsem komunikoval v jiné, dokumenty jsem sledoval někde jinde a neustále jsem přepínal mezi záložkami, jako bych hrál Tetris na klávesnici. Bylo to neefektivní. ClickUp se pro mě odlišuje tím, jak hladce kombinuje správu úkolů s chatováním a spoluprací v reálném čase. Místo přepínání z aplikace pro úkoly do aplikace pro chatování stačí kliknout na úkol a přímo tam zahájit diskusi. Každý komentář, soubor a aktualizace je přesně tam, kde má být, připojený k samotnému úkolu.
Největším problémem, který jsem měl s jinými nástroji, byla fragmentace. Úkoly jsem spravoval v jedné aplikaci, s týmem jsem komunikoval v jiné, dokumenty jsem sledoval někde jinde a neustále jsem přepínal mezi záložkami, jako bych hrál Tetris na klávesnici. Bylo to neefektivní. ClickUp se pro mě odlišuje tím, jak hladce kombinuje správu úkolů s chatováním a spoluprací v reálném čase. Místo přepínání z aplikace pro úkoly do aplikace pro chatování stačí kliknout na úkol a přímo tam zahájit diskusi. Každý komentář, soubor a aktualizace je přesně tam, kde má být, připojený k samotnému úkolu.
📮 ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
2. Slack (nejlepší pro komunikaci mezi odděleními a automatizaci pracovních postupů)
Znáte ten pocit, když nemůžete najít důležitou zprávu, protože je pohřbená v obrovském skupinovém chatu? Slack tento problém jednou provždy řeší. Umožňuje vám organizovat konverzace do kanálů, takže vše zůstává tam, kde to můžete najít (bez nutnosti spoléhat se na hacky Slacku ).
Funkce Huddles je velmi praktická – stačí kliknout a mluvit, pokud máte rychlé dotazy, aniž byste museli plánovat další hovor přes Zoom.
Nejlepší funkce Slacku
- Vytvořte speciální kanály pro projekty a týmy, které udržují konverzace organizované podle témat.
- Využijte integraci Slacku s nástroji pro zvýšení produktivity, které se přímo připojují k vašemu pracovnímu prostoru.
- Prohledávejte celou historii zpráv pomocí filtrů a operátorů, které vám pomohou najít konkrétní konverzace, rozhodnutí nebo sdílené soubory z minulých měsíců.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy pomocí jednoduchých automatizačních nástrojů pro snadné řízení projektů ve Slacku.
Omezení aplikace Slack
- Bezplatný tarif omezuje přístup k historii zpráv na 90 dní, což vede uživatele k volbě alternativ Slacku.
- Bez správné organizace kanálů může být jeho používání velmi náročné.
- Videohovory postrádají některé pokročilé funkce, které najdete v specializovaných konferenčních nástrojích.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhoda: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid Plan: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (34 280+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (23 845+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Recenze uživatele říká:
Používal jsem Slack v několika společnostech a firmách a ocenil jsem jeho snadné použití. Vytváří plynulé možnosti komunikace pro členy vaší organizace, aniž byste museli sdílet své osobní telefonní číslo. Často také využíváme funkci huddle meeting. V týmu, kde 75 % zaměstnanců pracuje na dálku, Slack usnadňuje týmovou práci. Snadno vidíte, kdo má naplánované schůzky, kdo si přečetl zprávy, a vytváří sdílený úložný prostor pro soubory.
Používal jsem Slack v několika společnostech a firmách a ocenil jsem jeho snadné použití. Vytváří plynulé možnosti komunikace pro členy vaší organizace, aniž byste museli sdílet své osobní telefonní číslo. Často také využíváme funkci huddle meeting. V týmu, kde 75 % zaměstnanců pracuje na dálku, Slack usnadňuje týmovou práci. Snadno vidíte, kdo má naplánované schůzky, kdo si přečetl zprávy, a vytváří sdílený úložný prostor pro soubory.
📖 Přečtěte si také: Slack vs. ClickUp: Která alternativa k GroupMe je nejlepší?
3. Discord (nejlepší pro budování komunity a neformální interakci v týmu)
Discord byl vytvořen pro hráče, ale je ideální pro jakýkoli tým, který chce, aby komunikace byla přirozená. Hlasové kanály jsou pravděpodobně jeho nejlepší funkcí. Stačí se připojit, když potřebujete mluvit, a odejít, když jste hotovi. Není třeba posílat trapné zprávy typu „Můžu ti zavolat?“.
Vzdálené týmy oceňují, jak tato aplikace vrací spontánní konverzace, které podněcují nové nápady. Sdílení obrazovky také funguje správně, i když někdo sdílí designové soubory nebo videa.
Nejlepší funkce Discord
- Nastavte samostatné servery pro různé projekty nebo oddělení, které vytvářejí jasné hranice.
- Pořádejte živé audio relace pomocí Stage Channels, abyste mohli prezentovat nápady, sdělovat novinky týmu nebo pořádat komunitní AMA v reálném čase.
- Přiřaďte vlastní role se specifickými oprávněními, které určují, kdo co vidí, kdo může upravovat kanály, zvát nové členy nebo spravovat další aspekty vašeho pracovního prostoru.
- Přidejte specializované boty, které zvyšují produktivitu tím, že zpracovávají rutinní úkoly, jako jsou připomenutí schůzek a organizace kanálů.
Omezení Discord
- Funkce zaměřené na podnikání nejsou tak robustní jako komunikační nástroje pro podniky.
- Limity velikosti sdílených souborů jsou u bezplatných tarifů omezující.
- Funkce vyhledávání není tak výkonná jako u některých jiných alternativ GroupMe.
Ceny Discord
- Zdarma
- Nitro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Discord
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Discord?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent Capterra:
Discord byl velmi užitečný při práci na dálku v mé společnosti, což pro mě bylo zpočátku velkým překvapením. Používáme jej denně pro vše od rychlých konverzací až po podrobnější týmové schůzky.
Discord byl velmi užitečný při práci na dálku v mé společnosti, což pro mě bylo zpočátku velkým překvapením. Používáme jej denně pro vše od rychlých konverzací až po podrobnější týmové schůzky.
💡 Tip pro profesionály: Podporujte kulturu, ve které je vítána konstruktivní kritika. Jedná se o zpětnou vazbu, která zpochybňuje status quo nebo navrhuje zásadní změny a povzbuzuje tým k nekonvenčnímu myšlení. Posouvá hranice a podporuje inovace v komunikačních postupech.
4. WhatsApp (nejlepší pro globální týmy, které potřebují jednoduché a bezpečné zasílání zpráv)
Pravděpodobně již používáte WhatsApp k chatování s přáteli, ale nezapomínejte na něj ani při týmové komunikaci. Tato aplikace vyniká, když potřebujete něco jednoduchého, co již všichni umí používat. Žádné školení není potřeba!
Díky šifrování typu end-to-end můžete bez obav diskutovat o citlivých informacích. Týmy s mezinárodními členy ocení zejména to, že WhatsApp funguje perfektně i při nestabilním internetovém připojení.
Funkce hlasových zpráv se hodí, když potřebujete vysvětlit něco složitého, co by psaním trvalo věčnost.
Nejlepší funkce WhatsApp
- Vytvořte seznamy pro hromadné zasílání zpráv, které vám umožní posílat oznámení více lidem, aniž byste je museli přidávat do skupinového chatu, kde by viděli odpovědi ostatních.
- Sdílejte údaje o poloze s členy týmu, abyste usnadnili koordinaci během osobních akcí nebo schůzek na neznámých místech.
- Pomocí WhatsApp Web nebo desktopové aplikace můžete plynule pokračovat v konverzacích ze svého počítače.
- Zálohujte historii chatu do cloudu a synchronizujte ji mezi zařízeními, aby byla vaše data v bezpečí a přístupná.
Omezení aplikace WhatsApp
- Omezené organizační nástroje pro třídění nebo vyhledávání minulých konverzací
- Skupiny jsou omezeny na 256 členů, což omezuje komunikaci větších týmů.
- Žádné funkce pro plánování zpráv nebo připomínek
- Vyžaduje telefonní čísla, která někteří členové týmu možná nebudou chtít sdílet.
Ceny WhatsApp
- Zdarma
Hodnocení a recenze WhatsApp
- G2: 4,7/5 (95+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (16 055+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o WhatsApp?
Recenze uživatele říká:
WhatsApp byla první mobilní služba pro soukromé zasílání zpráv, která dosáhla kritického množství uživatelů. Jako uživatelé WhatsAppu/obchodní klienti jsme se dozvěděli, že WhatsApp každý měsíc používá více než 100 milionů lidí, a je snadné pochopit proč. Velmi se mi líbí snadno použitelné rozhraní WhatsAppu a zábavné funkce, bezpečnost a soukromí, které nabízí.
WhatsApp byla první mobilní služba pro soukromé zasílání zpráv, která dosáhla kritického množství uživatelů. Jako uživatelé WhatsAppu/obchodní klienti jsme se dozvěděli, že WhatsApp každý měsíc používá více než 100 milionů lidí, a je snadné pochopit proč. Velmi se mi líbí snadno použitelné rozhraní WhatsAppu a zábavné funkce, bezpečnost a soukromí, které nabízí.
🧠 Zajímavost: Studie ukazují, že emodži pomáhají vyjádřit tón a emoce při práci na dálku, díky čemuž se digitální konverzace jeví lidštější. Jednoduché 😄 nebo 👀 může zmírnit zpětnou vazbu nebo přidat hravost do týmového chatu.
5. Flock (nejlepší pro týmy s omezeným rozpočtem, které hledají možnost sdílení médií)
Flock možná není nejznámějším jménem na tomto seznamu, ale zaslouží si vaši pozornost. Tato platforma nabízí překvapivé funkce v přehledném rozhraní.
Týmy uvádějí, že jsou obzvláště ohromeny funkcí seznamu úkolů, která mění konverzace na konkrétní úkoly s termíny. Pokud váš tým dosud používal několik aplikací k řešení různých komunikačních potřeb, Flock by mohl zefektivnit váš pracovní postup, aniž by zatížil váš rozpočet.
Nejlepší funkce Flock
- Převádějte zprávy přímo na úkoly s termíny a přidělenými osobami, což usnadňuje sledování závazků přijatých během týmových diskusí.
- Vytvářejte během schůzek sdílené poznámky, které mohou všichni současně upravovat, čímž odpadá potřeba samostatných nástrojů pro spolupráci na dokumentech.
- Spouštějte videokonference s možností sdílení obrazovky přímo z chatu, aniž byste museli stahovat další software nebo odkazovat na další stránky.
- Nastavte inteligentní kanály, které automaticky filtrují relevantní zprávy na základě klíčových slov nebo rolí odesílatele, aby důležité informace zůstaly viditelné.
Omezení Flock
- Menší uživatelská základna znamená méně integrací než u zavedenějších alternativ GroupMe.
- Mobilní aplikace občas zaostává za funkčností desktopové verze.
- Omezené možnosti přizpůsobení oznámení a upozornění
Ceny Flock
- Zdarma
- Výhoda: 6 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 340 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Flocku?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
První věc, kterou na Flocku vyzdvihuji, je jeho uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný design. Díky systému cloudového úložiště lze zprávy a soubory bezpečně ukládat a přistupovat k nim z jakéhokoli zařízení. Integrované hlasové hovory jsou navíc vynikající kvality, což nám umožňuje udržovat plynulou komunikaci.
První věc, kterou na Flocku vyzdvihuji, je jeho uživatelsky přívětivý a snadno ovladatelný design. Díky systému cloudového úložiště lze zprávy a soubory bezpečně ukládat a přistupovat k nim z jakéhokoli zařízení. Integrované hlasové hovory jsou navíc vynikající kvality, což nám umožňuje udržovat plynulou komunikaci.
6. Telegram (nejlepší pro velké komunity s různými požadavky na soukromí)
Telegram zvládá bez problémů obrovské veřejné skupiny s až 200 000 členy – ideální, pokud spravujete velké komunity nebo oznámení pro celou společnost. Funkce kanálů vám umožňuje vysílat aktualizace neomezenému počtu sledujících a zároveň kontrolovat, kdo může odpovídat.
Týmy dbající na bezpečnost ocení možnost samodestrukce zpráv obsahujících citlivé informace, které by neměly být uchovávány. Ekosystém botů navíc automatizuje opakující se úkoly od plánování až po sběr dat.
Zatímco některé týmy zpočátku zkoušejí Telegram kvůli jeho bezpečnostním funkcím, zůstávají u něj kvůli překvapivé rychlosti a spolehlivosti i při sdílení velkých souborů.
Nejlepší funkce aplikace Telegram
- Vytvořte veřejné kanály, kde neomezený počet sledujících může dostávat aktualizace, zatímco správci mají úplnou kontrolu nad tím, kdo může publikovat obsah.
- Vytvářejte vlastní boty pomocí jednoduchého API a automatizujte rutinní úkoly, jako je sběr denních zpráv nebo odpovídání na často kladené otázky.
- Získejte přístup k cloudovému úložišti, které umožňuje sdílení souborů až do velikosti 2 GB, aniž by zaplňovalo úložiště vašeho telefonu nebo vyžadovalo samostatné cloudové účty.
- Organizujte chaty pomocí složek a připnutých zpráv, abyste nikdy neztratili přehled o důležitých konverzacích.
Omezení aplikace Telegram
- Výchozí šifrování není u běžných chatů end-to-end (pouze u tajných chatů).
- Funkce specifické pro podnikání jsou ve srovnání s podnikovými platformami omezené.
- Někteří členové týmu mohou mít obavy ohledně ruského původu společnosti, navzdory její současné nezávislosti.
Ceny Telegramu
- Zdarma
- K dispozici je prémiový tarif.
Hodnocení a recenze aplikace Telegram
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (6 370+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Telegramu?
Recenze uživatele říká:
Telegram je ve srovnání s mnoha jinými aplikacemi vynikající aplikace pro zasílání zpráv. Nevyžaduje účet Gmail pro ukládání dat a můžete přepínat mezi zařízeními, aniž byste se museli starat o zálohy – vaše informace zůstanou nedotčeny. Díky silným funkcím ochrany soukromí, včetně tajných chatů, je Telegram skvělý pro ty, kteří si cení bezpečnosti. Další velkou výhodou je možnost odesílat a otevírat velké soubory bez jakýchkoli komplikací. Telegram je navíc ideální pro pořádání velkých online schůzek, což z něj dělá perfektní platformu pro modlitební setkání a studium Bible. Mnoho lidí projevilo zájem o připojení, ale většina aplikací má omezení velikosti skupiny. Proto doporučuji Telegram svému pastorovi jako lepší možnost pro naši komunitu.
Telegram je ve srovnání s mnoha jinými aplikacemi vynikající aplikace pro zasílání zpráv. Nevyžaduje účet Gmail pro ukládání dat a můžete přepínat mezi zařízeními, aniž byste se museli starat o zálohy – vaše informace zůstanou nedotčeny. Díky silným funkcím ochrany soukromí, včetně tajných chatů, je Telegram skvělý pro ty, kteří si cení bezpečnosti. Další velkou výhodou je možnost odesílat a otevírat velké soubory bez jakýchkoli komplikací. Telegram je navíc ideální pro pořádání velkých online schůzek, což z něj dělá perfektní platformu pro modlitební setkání a studium Bible. Mnoho lidí projevilo zájem o připojení, ale většina aplikací má omezení velikosti skupiny. Proto doporučuji Telegram svému pastorovi jako lepší možnost pro naši komunitu.
💡 Tip pro profesionály: Vycházejte z konceptu kreativní konspirace Leigh Thompsonové a usnadněte spolupráci, při které členové týmu záměrně společně vytvářejí inovativní řešení. Tato metoda podporuje kulturu záměrné a soustředěné kreativity.
✅ Provedli jsme průzkum nejlepších nástrojů pro týmovou komunikaci a zde jsou výsledky:
7. Microsoft Teams (nejlepší pro organizace, které jsou hluboce integrovány s Microsoft 365)
Pokud vaše společnost využívá ekosystém Microsoft, aplikace Teams vše perfektně propojí. Díky hluboké integraci s aplikacemi Office můžete společně upravovat tabulky Excel přímo v okně chatu.
Schůzky týmů působí překvapivě propracovaně díky funkcím, jako je rozostření pozadí a breakout rooms, které jinde bývaly prémiovými nabídkami. Konverzace v záložkách pomáhají udržovat projekty organizované, aniž by bylo nutné vytvářet miliony různých kanálů.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Plánujte a připojujte se k schůzkám přímo z chatu díky integraci kalendáře, který zobrazuje dostupnost všech účastníků a odesílá automatická připomenutí.
- Vytvořte wiki stránky pro týmy a projekty, které budou sloužit jako centrální znalostní báze, čímž se sníží počet opakujících se otázek a zkrátí se doba zapracování nových členů.
- Pomocí značek oslovte konkrétní skupiny v rámci velkých týmů, aniž byste museli vytvářet samostatné kanály nebo rušit ostatní irelevantními oznámeními.
- Získejte přístup k přepisem a nahrávkám schůzek, abyste se mohli později seznámit s klíčovými rozhodnutími nebo je použít jako referenci.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Rozhraní může na nové uživatele působit nepřehledně a nepřátelsky.
- Na starších počítačích nebo s omezenou šířkou pásma může být výkon pomalý.
- Silná závislost na předplatném Microsoft 365 pro plnou funkčnost
- Konverzace založené na vláknech jsou méně intuitivní než některé konkurenční alternativy GroupMe.
Ceny Microsoft Teams
Domácí plány
- Microsoft Teams: zdarma
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/měsíc
Obchodní plány
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (15 985+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 10 055 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Tento komentář na Redditu nás zaujal:
Teams je mnohem vhodnější pro obchodní scénáře. Je také zcela integrován do prostředí Office 365, které již většina firem používá. […] Teams má také spoustu dalších funkcí (schůzky, telefonní systém), které jiné platformy nemají. Podporuje také spolupráci na souborech prostřednictvím SharePointu, který je sám o sobě velmi rozsáhlý.
Teams je mnohem vhodnější pro obchodní scénáře. Je také zcela integrován do prostředí Office 365, které již většina firem používá. […] Teams má také spoustu dalších funkcí (schůzky, telefonní systém), které jiné platformy nemají. Podporuje také spolupráci na souborech prostřednictvím SharePointu, který je sám o sobě velmi rozsáhlý.
🔍 Věděli jste? Špatná komunikace v týmu zpomaluje práci a zvyšuje tlak. Zpráva ukazuje, že vede ke zvýšení stresu o 51 %, snížení produktivity o 41 %, napjatým vztahům o 31 % a nedodržení termínů. Jasná komunikace udržuje týmy v souladu a práci na správné cestě.
8. Connecteam (nejlepší pro správu týmů bez stálého pracoviště a týmů pracujících v terénu)
Connecteam řeší problémy, které jiné komunikační nástroje ani nepoznají. Byl vytvořen speciálně pro týmy, kde většina členů nesedí celý den u stolu. Myslete na maloobchod, stavebnictví, zdravotnictví nebo pracovníky v terénu.
Díky designu zaměřenému na mobilní zařízení zůstávají všichni ve spojení bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Týmy oceňují zejména funkce pro zaznamenávání příchodu a odchodu, které jsou integrovány přímo do komunikační platformy. A co je ještě lepší? Školicí modul vám umožňuje distribuovat důležité informace a ověřit, kdo je skutečně přečetl, což je užitečné pro splnění požadavků na dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Connecteam
- Posílejte cílené zprávy na konkrétní místa, oddělení nebo pozice, aniž byste museli vytvářet samostatné skupiny.
- Vytvářejte digitální kontrolní seznamy a formuláře, které mohou pracovníci v terénu vyplňovat na svých mobilních zařízeních, čímž eliminujete papírové procesy.
- Distribuujte školicí materiály a sledujte stav jejich dokončení, abyste zajistili, že všichni členové týmu obdrží důležité aktualizace bez ohledu na jejich pracovní rozvrh.
- Plánujte směny a umožněte zaměstnancům přihlásit se na volné směny nebo požádat o volno přímo prostřednictvím platformy.
Omezení Connecteam
- Více zaměřeno na operační komunikaci než na neformální budování týmu.
- Desktopová verze tohoto nástroje není tak propracovaná jako mobilní aplikace.
- Vyšší náročnost pro členy týmu, kteří nejsou technicky zdatní
Ceny Connecteam
- Zdarma
- Základní: 35 $/měsíc
- Pokročilé: 59 $/měsíc
- Expert: 119 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (2 355 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Connecteam?
Zde je pohled z první ruky:
Connecteam pomohl mému týmu zůstat organizovaným a zodpovědným. Tento program má několik opravdu skvělých funkcí, z nichž může těžit každá malá firma. Jako vedoucí kanceláře považuji jejich personální funkce v tomto programu za nezbytnou součást sledování dovolených, nemocenských dnů, docházky atd.
Connecteam pomohl mému týmu zůstat organizovaným a zodpovědným. Tento program má několik opravdu skvělých funkcí, z nichž může těžit každá malá firma. Jako vedoucí kanceláře považuji jejich personální funkce v tomto programu za nezbytnou součást sledování dovolených, nemocenských dnů, docházky atd.
9. Google Chat (nejlepší pro týmy, které již používají Google Workspace)
Díky Google Chatu bude týmová komunikace od prvního dne přirozená. Pokud již používáte Gmail a Google Drive, snadno se začlení do vašeho pracovního postupu, aniž byste museli cokoli měnit. Vláknové konverzace pomáhají udržet diskusi soustředěnou, zatímco chytré návrhy vám skutečně ušetří čas tím, že doporučují relevantní soubory a události v kalendáři.
Týmy oceňují, jak chatovací prostory slouží jako trvalé místnosti pro probíhající projekty, kde jsou všechny soubory, úkoly a zprávy na jednom organizovaném místě. I když možná nemá nejatraktivnější funkce, díky těsné integraci s dalšími nástroji Google strávíte méně času přepínáním mezi aplikacemi.
Nejlepší funkce Google Chat
- Vytvořte prostory, které automaticky organizují zprávy, soubory a úkoly související s konkrétními projekty nebo týmy v chronologické časové ose, ve které se snadno orientuje.
- Prohledávejte konverzace pomocí vyhledávacích funkcí Google, které rozumějí kontextu a dokážou najít informace, i když si nepamatujete přesnou formulaci.
- Spouštějte videohovory Google Meet přímo z chatových vláken jedním kliknutím a zachovejte kontext konverzace při přechodu z textu na video.
- Spolupracujte na dokumentech, tabulkách a prezentacích Google Docs, Sheets a Slides v rámci chatovacího rozhraní s možností úprav a komentářů v reálném čase.
Omezení Google Chatu
- Omezená funkčnost ve srovnání se specializovanými platformami pro týmovou komunikaci
- Pro plné využití podnikových funkcí je nutné předplatné Google Workspace.
- Méně přizpůsobitelné než specializované aplikace pro zasílání zpráv, protože postrádá motivy.
- Systém oznámení není tak propracovaný jako u jiných alternativ GroupMe.
Ceny služby Google Chat
- Business Starter: 8,40 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 16,80 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 26,40 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Google Chat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (2 365+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Chat?
Recenzent TrustRadius to shrnul takto:
Google Chat je vhodný pro firmy. V mé organizaci slouží k udržování komunikace mezi týmy. Spolupráce mezi týmy při řešení problémů, které naši zákazníci nemohou vyřešit bez použití Google Chatu. Naše organizace je na něm závislá. Když někdo potřebuje pomoc od jiného týmu v organizaci, používáme Google Chat k vyřešení tohoto problému.
Google Chat je vhodný pro firmy. V mé organizaci slouží k udržování komunikace mezi týmy. Spolupráce mezi týmy při řešení problémů, které naši zákazníci nemohou vyřešit bez použití Google Chatu. Naše organizace je na něm závislá. Když někdo potřebuje pomoc od jiného týmu v organizaci, používáme Google Chat k vyřešení tohoto problému.
🔍 Věděli jste? Naslouchání zaměstnancům je klíčem k plynulé komunikaci a provádění potřebných zlepšení. Ve skutečnosti 75 % komunikátorů využívá průzkumy zapojení k získání podrobné zpětné vazby, 54 % se spoléhá na zpětnou vazbu po události a 52 % se obrací na živé otázky a odpovědi. Tyto nástroje pomáhají týmům udržet se na správné cestě, řešit problémy a vylepšovat komunikační strategie.
10. Rocket. Chat (nejlepší pro organizace vyžadující úplnou suverenitu nad daty)
Rocket. Chat vám vrací kontrolu nad vašimi komunikačními daty. Na rozdíl od většiny alternativ GroupMe můžete tuto platformu hostovat na svých vlastních serverech, takže citlivé konverzace zůstanou zcela v rámci infrastruktury vaší organizace.
Díky jeho open-source povaze jej mohou vývojáři přizpůsobit tak, aby přesně vyhovoval vašim pracovním potřebám. Týmy s přísnými požadavky na dodržování předpisů, zejména ty v regulovaných odvětvích, oceňují možnost implementovat specifické bezpečnostní politiky.
Ačkoli nastavení vyžaduje více technických znalostí než cloudové možnosti, platforma tuto investici odměňuje bezkonkurenční kontrolou soukromí.
Rocket. Chat – nejlepší funkce
- Přizpůsobte rozhraní a funkčnost prostřednictvím open-source kódové základny tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám vaší organizace, aniž byste museli čekat na aktualizace od dodavatele.
- Vytvořte federované sítě, ve kterých může více samostatných instancí Rocket. Chat bezpečně komunikovat mezi různými organizacemi a zároveň si zachovat nezávislost.
- Zaveďte šifrování typu end-to-end a vlastní zásady uchovávání dat, které zajistí, že citlivé konverzace zůstanou soukromé a budou v souladu s předpisy specifickými pro dané odvětví.
Rocket. Omezení chatu
- Vyžaduje technické znalosti pro nastavení a údržbu vlastních hostovaných instancí.
- Uživatelské rozhraní je méně propracované než u některých komerčních alternativ GroupMe.
- Menší trh předem připravených integrací ve srovnání s mainstreamovými platformami
Ceny Rocket. Chat
- Zdarma
- Výhody: 8 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Rocket. Hodnocení a recenze chatu
- G2: 4,2/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Rocket. Chat?
Recenze uživatele říká:
Jedná se o velmi profesionální software, který je široce používán v profesionálním prostředí, jako jsou kanceláře a pracovní prostory. Umožňuje také sdílet soubory, vytvářet kanály (skupiny) pro aktivity, projekty a další věci. Má funkce pro mazání zpráv s upthready a také možnost odpovídat v vláknech a funkci sledovat/nesledovat pro odhlášení z oznámení.
Jedná se o velmi profesionální software, který je široce používán v profesionálním prostředí, jako jsou kanceláře a pracovní prostory. Umožňuje také sdílet soubory, vytvářet kanály (skupiny) pro aktivity, projekty a další věci. Má funkce pro mazání zpráv s upthready a také možnost odpovídat v vláknech a funkci sledovat/nesledovat pro odhlášení z oznámení.
📖 Přečtěte si také: Šablony plánů komunikace v rámci projektu zdarma: Excel, Word a ClickUp
11. Signal (nejlepší pro týmy, které upřednostňují maximální bezpečnost a soukromí)
Signal klade důraz na soukromí, což se projevuje v každé funkci (nebo někdy i v absenci funkcí, které by mohly ohrozit bezpečnost). Týmy, které pracují s extrémně citlivými informacemi, důvěřují Signal, protože jeho otevřený zdrojový kód byl důkladně prověřen bezpečnostními experty.
Hlasové a videohovory jsou šifrovány od začátku do konce, což zajišťuje větší srozumitelnost i při slabším připojení. Ačkoli postrádá mnoho nástrojů pro obchodní spolupráci, organizace v přísně regulovaných odvětvích nebo s důvěrnými projekty často volí Signal.
Nejlepší funkce aplikace Signal
- Nastavte pro každou konverzaci vlastní časovače mizejících zpráv, které po zobrazení trvale odstraní citlivé informace.
- Ověřte bezpečnostní kódy mezi zařízeními, abyste se ujistili, že konverzace zůstávají chráněny před potenciálním odposlechem nebo útoky typu „man-in-the-middle“.
- Využijte technologii utajeného odesílatele, která na úrovni protokolu skrývá, kdo komu posílá zprávy, a chrání tak vzorce vztahů i nad rámec obsahu zpráv.
- Ručně ověřujte kontakty pomocí bezpečnostních čísel, abyste se ujistili, že komunikujete se správnou osobou.
Omezení signálu
- Omezené organizační funkce, jako jsou veřejné skupiny nebo pracovní prostory
- Žádná integrace kalendáře ani nástroje pro plánování
- Omezení velikosti sdílených souborů jsou přísnější než u univerzálních alternativ GroupMe.
- Chybí funkce specifické pro podnikání, jako je správa úkolů nebo ankety pro spojení s týmy.
Ceny Signal
- Zdarma
Hodnocení a recenze Signal
- G2: 4,4/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Signal?
Zde je názor jednoho uživatele na tuto aplikaci:
Vynikající aplikace pro zasílání zpráv. Používám ji už rok, zejména pro soukromé konverzace, a zatím mě nezklamala. Líbí se mi její rozvržení, hovory fungují dobře a webová verze je také dobrá. Je také bezpečná (i když to vím pouze z výzkumu, ne z vlastní zkušenosti), což může být velmi užitečné. Jedinou nevýhodou je, že na telefonu nelze zobrazit tolik chatů, ale to lze vyřešit vytvořením složek.
Vynikající aplikace pro zasílání zpráv. Používám ji už rok, zejména pro soukromé konverzace, a zatím mě nezklamala. Líbí se mi její rozvržení, hovory fungují dobře a webová verze je také dobrá. Je také bezpečná (i když to vím pouze z výzkumu, ne z vlastní zkušenosti), což může být velmi užitečné. Jedinou nevýhodou je, že na telefonu nelze zobrazit tolik chatů, ale to lze vyřešit vytvořením složek.
💡 Tip pro profesionály: Povzbuďte týmy, aby si v kalendáři nevyplňovaly bloky schůzek, ideálně uprostřed dne, kdy se všichni mohou soustředit výhradně na intenzivní práci. Nepřerušovaný čas pomáhá snížit komunikační přetížení.
Chytřejší chat začíná v ClickUp
Týmové konverzace by neměly připomínat hru na schovávanou. Pokud neustále ztrácíte kontext, hledáte staré zprávy nebo přepínáte mezi aplikacemi, abyste měli přehled o všem, co se děje, je čas na chytřejší nastavení.
ClickUp vyniká mezi alternativami GroupMe tím, že kombinuje chat v reálném čase se vším ostatním, co váš tým potřebuje k provedení úkolů, dokumentů, cílů a dalšího. Každá konverzace je zasazena do kontextu, propojena s akčními položkami a doplněna o funkce AI, které shrnují aktualizace, přiřazují další kroky a eliminují zpětné sledování.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vraťte se k rozhovoru! ✅