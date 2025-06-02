13 nejlepších alternativ Chatbase pro chatboty s umělou inteligencí v roce 2025

Pokud hledáte alternativy k Chatbase, pravděpodobně hledáte AI chatbot bez nutnosti programování, který se hladce integruje do vašeho podnikání, rozšiřuje okamžitou podporu lidských agentů a vylepšuje AI zákaznickou podporu.
Ačkoli Chatbase byla pro některé ideální volbou, již není jedinou možností na trhu. Mnoho moderních platforem nabízí přizpůsobené chatboty s umělou inteligencí, které mají ještě lepší funkce a výhody.
Kterou z nich si vybrat?
Podívejme se na 13 alternativ Chatbase, které můžete zvážit.
Nejlepší alternativy Chatbase v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Automatizace úkolů, zákaznická podpora, workflow a integrace s nástroji CRM založené na umělé inteligenci
|Jednotlivci, malé podniky, střední podniky, velké podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Intercom
|AI chatbot (Fin AI Agent), AI Copilot, AI reporting insights, integrace helpdesku
|Střední podniky, velké společnosti
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 39 $.
|Ada
|Vícejazyčný chatbot s umělou inteligencí, školení agentů s umělou inteligencí, nástroj pro automatizaci bez nutnosti programování, proaktivní zapojení
|Střední podniky, velké společnosti
|Ceny na míru
|Tidio
|AI chatbot (Lyro AI Agent), live chat, předem připravené automatizační toky, integrace Shopify a CRM
|Malé podniky, střední firmy
|Placené tarify začínají na 29 $.
|Drift
|Prodejní asistent s umělou inteligencí, automatická kvalifikace potenciálních zákazníků, integrace CRM, konverzace v reálném čase
|Střední podniky, velké společnosti
|Ceny na míru
|Botpress
|Nástroj pro vytváření vlastních chatbotů s umělou inteligencí, integrace OpenAI a LLM, vektorizovaná synchronizace znalostí, přístup k SDK/API
|Vývojáři, malé podniky, střední podniky
|Placené tarify začínají na 39 $.
|Chatfuel
|AI bot pro WhatsApp a Messenger, automatizovaný prodej a podpora, integrace Stripe a Shopify, ověřené API WhatsApp
|Malé podniky, střední firmy
|Bezplatná zkušební verze; dostupné placené tarify
|Landbot
|Nástroj pro tvorbu chatbotů bez nutnosti programování, A/B testování, segmentace zákazníků, integrace CRM a eCommerce
|Malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 45 $.
|IngestAI
|Obchodní analytika založená na umělé inteligenci, prediktivní analýza, strategické poznatky umělé inteligence, zaměřené na podniky
|Podniky
|Ceny na míru
|Tars
|Automatizace zákaznické cesty, samoobslužné služby založené na umělé inteligenci, optimalizace pracovních postupů
|Střední podniky, velké společnosti
|Ceny na míru
|Fini AI
|Vícekanálový chatbot s umělou inteligencí, integrace znalostní báze, plynulé přesměrování na živého operátora
|Malé podniky, střední firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky
|Manychat
|Automatizace chatů na sociálních médiích pomocí umělé inteligence, podpora Instagram DM, WhatsApp a Messenger
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $.
|Yuma AI
|AI chatbot pro eCommerce, automatizovanou správu objednávek, refundace, dotazy zákazníků založené na AI
|Malé podniky, střední firmy
|Ceny na míru
Úvod do Chatbase
Chatbase je platforma AI chatbotů, která umožňuje firmám trénovat ChatGPT na svých datech a vytvářet vlastní AI chatboty pro webové stránky, aplikace a sociální média. Umožňuje plynulou interakci s klienty tím, že poskytuje okamžité odpovědi na dotazy uživatelů, čímž snižuje potřebu lidské podpory.
Díky funkcím zpracování přirozeného jazyka (NLP) zajišťuje Chatbase, že chatboty rozumějí kontextu a reagují intuitivně. Tato platforma, navržená pro firmy, startupy, marketéry a týmy zákaznické podpory, zjednodušuje zákaznickou podporu pomocí umělé inteligence, aniž by vyžadovala znalosti programování.
Jeho výhody však mají i svou odvrácenou stranu.
Proč zvolit alternativy Chatbase?
Pokud hledáte pokročilejší funkce, lepší integraci nebo dynamický uživatelský zážitek, zde je několik skutečných problémů, které by vás mohly přimět k přechodu od Chatbase:
- Nedostatek podpory více kanálů: Pokud vaše obchodní řešení patří do odvětví, která vyžadují podporu více kanálů AI a pokročilou automatizaci, Chatbase vám nemusí poskytnout potřebnou flexibilitu.
- Slabé možnosti trénování chatbotů: Ačkoli vám umožňuje trénovat ChatGPT na vašich datech, postrádá možnosti jemného doladění, což ztěžuje kontrolu odpovědí chatbotů a zlepšování přesnosti v průběhu času.
- Žádná funkce předání lidskému operátorovi: Neexistuje žádný integrovaný způsob, jak plynule předat konverzaci lidskému operátorovi, což může uživatele frustrovat, když AI chatbot nedokáže vyřešit jejich dotazy.
- Omezené automatizační pracovní postupy: Chatbase neumožňuje firmám vytvářet složité automatizační toky, jako jsou podmíněná logika, vícestupňové sekvence nebo spouštěče založené na událostech pro chytřejší interakce chatbotů.
- Omezená integrace znalostní báze: Chatbot má potíže se synchronizací v reálném čase z dynamických znalostních bází, což znamená, že aktualizace často kladených dotazů nebo dokumentace se nemusí okamžitě promítnout do odpovědí chatbota.
🔎 Věděli jste? ChatGPT dosáhl 1 milionu uživatelů za 5 dní. Stal se jednou z nejrychleji rostoucích aplikací v historii, hned po Threads. To podtrhuje explozivní poptávku po chatových řešeních založených na AI.
13 alternativ Chatbase v kostce
Mnoho populárních značek konverzačních chatbotů nyní nabízí automatizaci založenou na umělé inteligenci, což z nich dělá silné alternativy Chatbase. Ať už potřebujete lepší automatizaci, hlubší integraci nebo chytřejší odpovědi umělé inteligence, zde je 13 výkonných alternativ Chatbase:
1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu a podporu založenou na umělé inteligenci)
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, známá také jako „aplikace pro všechno“ pro práci, vytvořená pro zajištění vynikajícího zákaznického servisu.
Na rozdíl od většiny základních chatbotů, které zpracovávají povrchní dotazy, ClickUp Chat transformuje konverzace do skutečné práce. Týmy podpory mohou okamžitě přeměnit zprávy na úkoly, propojit diskuse se zákaznickými tikety nebo projekty a udržovat chaty plně synchronizované s pracovními postupy v rámci celého týmu.
AI agenti v ClickUp Chat (Autopilot Agents) automaticky odpovídají na časté dotazy zákazníků, poskytují okamžité aktualizace a vyhledávají relevantní informace z vašeho pracovního prostoru, čímž zkracují dobu odezvy a snižují manuální práci týmů podpory. Automatizací rutinních interakcí a využitím znalostí pracovního prostoru pomáhají týmům zákaznických služeb poskytovat rychlejší, konzistentnější a přesnější podporu.
Schopnost ClickUp propojit více pracovních aplikací vám umožňuje konsolidovat interakce s klienty, znalostní báze a úkoly podpory na jednom místě, čímž eliminuje potřebu používat mnoho nesouvislých nástrojů.
S ClickUp Brain mohou týmy podpory okamžitě reagovat na dotazy zákazníků tím, že v reálném čase vyhledávají odpovědi z úkolů, dokumentů a historie komunikace.
Zatímco mnoho známých značek konverzačních chatbotů se zaměřuje pouze na základní zpracování dotazů, ClickUp propojuje konverzace přímo s pracovními postupy, správou ticketů a znalostními bázemi, aby zajistil komplexní zákaznickou podporu.
Funkce AI Task Creation automaticky generuje a přiřazuje úkoly na základě chatů se zákazníky, takže vám nic neunikne. Navíc ClickUp Brain rychle shrnuje probíhající konverzace a tikety, takže pracovníci podpory mají k dispozici veškerý potřebný kontext, aniž by museli prohledávat celé vlákno.
Můžete také vytvářet vlastní pracovní postupy pro různé typy požadavků na podporu, nastavovat priority ticketů a automatizovat směrování ticketů díky hluboké integraci do více platforem.
- Automatizace: Můžete nastavit automatizace, které spouštějí akce na základě chatu nebo úkolů, čímž zefektivníte své pracovní postupy.
- AI agenti: AI agenti ClickUp mohou automatizovat procesy, odpovídat na otázky a poskytovat podporu ve vašem pracovním prostoru.
Pokud hledáte alternativu k Chatbase, která jde nad rámec jednoduchých chatbotů a nabízí integrované řízení projektů, automatizaci založenou na umělé inteligenci a rozsáhlé možnosti přizpůsobení, ClickUp je tou nejlepší volbou. Centralizuje komunikaci, znalosti a práci, díky čemuž je váš tým efektivnější a lépe spolupracuje.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte úkoly, souhrny a automatické aktualizace postupu pomocí AI.
- Odpovídejte na dotazy uživatelů, generujte akční položky a automaticky synchronizujte úkoly.
- Automatizujte odpovědi, organizujte tikety a navrhujte řešení pro zákaznickou podporu.
- Hladká integrace s Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma a dalšími nástroji
- Ukládejte, přistupujte a spravujte veškeré znalosti týmu na jedné platformě s možností vyhledávání.
- Snadno vytvářejte návrhy odpovědí, shrnutí a obsah pomocí asistenta psaní založeného na umělé inteligenci.
- Automaticky přepisujte a shrňujte hlasové a video hovory pomocí AI
- Generujte automatické stand-upy a zprávy o pokroku, aby týmy zůstaly v souladu.
Omezení ClickUp
- Díky mnoha funkcím může být ClickUp pro některé nové uživatele složitý.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Náš tým je rozložen do čtyř časových pásem ve třech různých zemích. Musíme mít jasnou komunikaci mezi členy našeho týmu, jinak dochází k minimálně jednodennímu zpoždění. Přidělování úkolů mezi sebou namísto zasílání e-mailů nebo zpráv v Teams je mnohem efektivnější. Komunikujeme a sdílíme aktualizace přímo v rámci úkolu, takže je mnohem snazší najít související konverzace, než se ptát „byla ta zpráva v e-mailu, nebo mi ji poslala?“ a „kdy to bylo potřeba?“ nebo „jak je to urgentní?“ Na všechny tyto otázky odpoví dobře zpracovaný úkol.
Náš tým je rozložen do čtyř časových pásem ve třech různých zemích. Musíme mít jasnou komunikaci mezi členy našeho týmu, jinak dochází k minimálně jednodennímu zpoždění. Přidělování úkolů mezi sebou namísto zasílání e-mailů nebo zpráv v Teams je mnohem efektivnější. Komunikujeme a sdílíme aktualizace přímo v rámci úkolu, takže je mnohem snazší najít související konverzace, než se ptát „byla ta zpráva v e-mailu, nebo mi ji poslala?“ a „kdy to bylo potřeba?“ nebo „jak je to urgentní?“ Na všechny tyto otázky odpoví dobře zpracovaný úkol.
🔎 Věděli jste? Pigment, rychle rostoucí softwarová společnost, zefektivnila své operace pomocí ClickUp jako centrálního uzlu, čímž dosáhla 88% zvýšení efektivity onboardingu a 83% zrychlení opravy chyb. Nahrazením roztříštěných nástrojů jednou platformou pro spolupráci, automatizaci úkolů a šablony onboardingu umožnila společnost Pigment svým týmům pracovat chytřeji, lépe komunikovat a rychleji se rozšiřovat.
2. Intercom (nejlepší pro automatizaci zákaznických služeb pomocí umělé inteligence)
Intercom přináší novou definici zákaznického servisu založeného na umělé inteligenci díky Fin AI Agent, pokročilému AI asistentovi, který vylepšuje interakci se zákazníky díky funkci přirozeného porozumění dialogu a zajišťuje, že uživatelé dostávají kontextově relevantní a přesné odpovědi.
Součástí je také Copilot, AI asistent, který podporuje agenty poskytováním návrhů v reálném čase, automaticky generovaných odpovědí a automatizací pracovních postupů, aby se zkrátila doba řešení.
Ačkoli řešení Intercom zahrnují nástroje pro správu zaměstnanců, jako je automatizace zaškolování a delegování úkolů, jejich skutečnou silnou stránkou pro týmy zákaznických služeb je automatizace podpůrných činností a zefektivnění pracovních postupů při odpovídání na dotazy.
Nejlepší funkce Intercomu
- Zlepšete orientaci na zákazníka s Fin AI Agent, který poskytuje lidské odpovědi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Pomozte pracovníkům podpory s AI Copilotem, který poskytuje návrhy odpovědí v reálném čase a automatizaci.
- Analyzujte a optimalizujte podporu pomocí AI Insights & Reporting pro vyšší efektivitu.
- Zefektivněte pracovní postupy podpory pomocí automatizace bez nutnosti programování a omezte ruční zásahy.
Omezení Intercomu
- Některé pracovní postupy postrádají intuitivní kroky a vyžadují složité řešení.
- Funkce umělé inteligence mohou generovat odpovědi, které v určitých situacích mohou stále vyžadovat lidskou kontrolu.
Ceny Intercomu
- Essential: 39 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc na uživatele
- Expert: 139 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Intercomu
- G2: 4,5/5,0 (více než 3 330 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 1 100 recenzí)
🔎 Věděli jste, že... ChatGPT zpracovává denně přes 10 milionů dotazů . Tento obrovský objem interakcí založených na umělé inteligenci formuje zákaznický servis, tvorbu obsahu a automatizaci podnikání po celém světě.
3. Ada (nejlepší pro vícejazyčnou zákaznickou podporu založenou na umělé inteligenci)
Ada vyniká v automatizaci konverzací podpory napříč několika platformami díky pokročilé vícejazyčné podpoře založené na umělé inteligenci, která umožňuje plynulou globální interakci.
Ve srovnání s jinými tradičními chatboty s umělou inteligencí se Ada neustále učí z interakcí, což firmám umožňuje vylepšovat odpovědi generované umělou inteligencí, automatizovat řešení a postupně snižovat počet ticketů.
Díky nástroji pro automatizaci bez nutnosti programování mohou firmy vytvářet samoučící se pracovní postupy, které se integrují s Salesforce, Zendesk, Twilio a dalšími podnikovými nástroji. Ada také poskytuje proaktivní zapojení zákazníků, což značkám umožňuje komunikovat se zákazníky dříve, než se problémy vyhrotí.
Nejlepší funkce Ada
- Automatizujte konverzace podpory ve více než 50 jazycích a vyřizujte dotazy prostřednictvím zpráv, hlasu a e-mailu.
- Vytvářejte a přizpůsobujte AI pracovní postupy pomocí automatizačního nástroje bez nutnosti programování pro personalizované a smysluplné interakce.
- Zlepšujte přesnost chatbotů v průběhu času pomocí AI agentů a sledování výkonu.
- Snadná integrace s Salesforce, Zendesk, Twilio a dalšími podnikovými nástroji
Omezení Ada
- Vyžaduje technické znalosti pro generování složitých záměrů a správu zástupných symbolů nebo API.
- Integrace se Zendeskem by mohla být vylepšena, aby byl proces implementace plynulejší.
Ceny Ada
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ada
- G2: 4,6/5,0 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Ada říkají skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Spolu s Adou jsme tvrdě pracovali na dosažení vysoké míry zadržení a s výsledky jsme velmi spokojeni.
Spolu s Adou jsme tvrdě pracovali na dosažení vysoké míry zadržení a s výsledky jsme velmi spokojeni.
🧠 Zajímavost: GPT-2 byl původně označen jako „příliš nebezpečný na uvedení na trh“ kvůli obavám z dezinformací a zneužití generování obsahu. S rostoucími schopnostmi AI je klíčové její zodpovědné přijetí – podniky musí upřednostňovat bezpečnost, dodržování předpisů a etické používání AI.
4. Tidio (nejlepší pro živý chat a automatizaci založenou na umělé inteligenci)
Tidio je platforma zákaznických služeb založená na umělé inteligenci, která kombinuje Lyro AI Agent, live chat a automatizaci pro zpracování dotazů podpory, zvýšení konverzí a vylepšení uživatelské zkušenosti.
Lyro AI Agent dokáže autonomně vyřešit až 70 % dotazů zákazníků v reálném čase napříč několika kanály a jazyky, aniž by bylo nutné zásah agenta.
Jedinečná schopnost Tidio hladce integrovat AI s funkcemi živého chatu a helpdesku zajišťuje okamžité reakce zákazníků.
Nejlepší funkce Tidio
- Automatizujte 70 % zákaznických dotazů pomocí Lyro AI Agent a snižte tak pracovní zátěž agentů.
- Zapojte návštěvníky v reálném čase pomocí živého chatu s doporučeními založenými na umělé inteligenci.
- Personalizujte interakce se zákazníky pomocí předem připravených automatizovaných postupů pro prodej a podporu.
- Propojte se s Shopify, WordPress, HubSpot a více než 100 integracemi pro jednotný pracovní postup.
Omezení Tidio
- Některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v dražších tarifech, což omezuje dostupnost pro menší firmy.
Ceny Tidio
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Růst: Od 59 $/měsíc na uživatele
- Plus: Ceny začínají na 749 USD/měsíc za uživatele
- Premium: Od 2 999 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tidio
- G2: 4,7/5,0 (více než 1 620 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 460 recenzí)
➡️ Přečtěte si více: Jak integrovat AI do svého webu
5. Drift (nejlepší pro konverzační marketing a generování potenciálních zákazníků založené na umělé inteligenci)
Drift je konverzační platforma AI navržená k zapojení návštěvníků webových stránek, kvalifikaci potenciálních zákazníků a urychlení prodeje.
Na rozdíl od tradičních chatbotů umělá inteligence Drift personalizuje konverzace v reálném čase, což firmám umožňuje spojit se s kupujícími s vysokým zájmem a hladce je provést nákupním procesem.
Díky chatovým agentům poháněným umělou inteligencí Drift automaticky odpovídá na dotazy návštěvníků, plánuje schůzky a směruje potenciální zákazníky ke správnému obchodnímu zástupci, čímž snižuje tření v procesu nákupu.
Funkce deanonymizace návštěvníků webu navíc pomáhá firmám identifikovat a sledovat potenciální zákazníky, což umožňuje cílení na základě dat.
Nejlepší funkce Drift
- Zaujměte návštěvníky webových stránek s vysokým zájmem pomocí konverzací v reálném čase založených na umělé inteligenci.
- Automaticky identifikujte a sledujte anonymní návštěvníky pro lepší zacílení na potenciální zákazníky.
- Získejte více potenciálních zákazníků díky chatbotům s umělou inteligencí, které okamžitě rezervují schůzky.
- Hladká integrace s CRM a prodejními platformami pro plynulé předávání potenciálních zákazníků
Omezení Drift
- Náročné osvojování díky široké škále funkcí a složitým možnostem přizpůsobení
- Některé integrace vyžadují dodatečné řešení problémů, což má vliv na efektivitu pracovního postupu.
Ceny Drift
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drift
- G2: 4,4/5,0 (více než 1 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Driftu?
Uživatel G2 říká:
Drift jsem použil na 2 různých pracovištích a v obou případech byl snadno přístupný. Umožňuje potenciálním zákazníkům kontaktovat nás s jakýmikoli dotazy a domluvit si schůzku, když nejsme k dispozici. Drift má také funkci, která nám umožňuje zobrazit, které společnosti používají naše webové stránky a co si prohlížejí, což nám umožňuje oslovit tyto společnosti s konkrétním zněním.
Drift jsem použil na 2 různých pracovištích a v obou případech byl snadno přístupný. Umožňuje potenciálním zákazníkům kontaktovat nás s jakýmikoli dotazy a domluvit si schůzku, když nejsme k dispozici. Drift má také funkci, která nám umožňuje zobrazit, které společnosti používají naše webové stránky a co si prohlížejí, což nám umožňuje oslovit tyto společnosti s konkrétním zněním.
💡 Tip pro profesionály: Na rozdíl od statických FAQ se znalostní báze založené na umělé inteligenci neustále učí a aktualizují. Podniky, které integrují samoobslužná řešení založená na umělé inteligenci, mohou výrazně zlepšit spokojenost uživatelů a zkrátit čekací doby.
6. Botpress (nejlepší pro vývojáře, kteří vytvářejí chatboty s umělou inteligencí a možností rozsáhlého přizpůsobení)
Botpress je výkonná platforma AI agentů určená pro vývojáře, kteří chtějí vytvářet vysoce přizpůsobitelné chatboty založené na nejnovějších LLM, jako jsou OpenAI, Anthropic a Fireworks AI.
Navíc poskytuje plynulý přístup k API uživatelského rozhraní, automatizační nástroje a integrace v reálném čase, aby bylo možné vytvářet AI agenty připravené k produkci a přizpůsobené konkrétním obchodním potřebám.
Díky vizuálnímu vývojovému studiu mohou vývojáři importovat vlastní znalostní báze, synchronizovat je se systémy třetích stran a nasazovat AI agenty napříč několika kanály, jako jsou WhatsApp a Telegram.
Nejlepší funkce Botpress
- Vytvářejte chatboty s umělou inteligencí pomocí možností bez kódu a s minimem kódu pro přizpůsobenou automatizaci a pracovní postupy.
- Integrujte AI agenty s platformami WhatsApp, Telegram, Slack a CRM bez problémů.
- Importujte vlastní znalostní báze z PDF souborů, webových stránek a databází pro kontextové odpovědi.
- Rozšiřte možnosti chatbotů pomocí Botpress SDK a API pro hluboké přizpůsobení.
Omezení Botpress
- Pro netechnicky zdatné uživatele má strmou křivku učení, což komplikuje pokročilé implementace.
- Cenový model může být drahý pro firmy, které zpracovávají velké objemy zpráv nebo vyžadují prémiové funkce.
Ceny Botpress
- Platba podle skutečného využití: 0 $/měsíc + náklady na využití AI
- Plus: 79 $/měsíc na uživatele
- Tým: 446 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Botpress
- G2: 4,6/5,0 (více než 330 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 40 recenzí)
🔎 Věděli jste? Chatboty ≠ konverzační AI. Zatímco všechny konverzační AI mohou fungovat jako chatboty, ne všechny chatboty používají konverzační AI. Chatboty se řídí předem danými pravidly, zatímco konverzační AI se učí, přizpůsobuje se a rozumí kontextu, aby mohla poskytovat dynamické interakce podobné lidským.
7. Chatfuel (nejlepší pro automatizaci WhatsApp a sociálních médií pomocí umělé inteligence)
Chatfuel je platforma chatbotů zaměřená na úspěch, která automatizuje prodej, zákaznickou podporu a zapojení uživatelů. S Fuely AI mohou firmy odpovídat na časté dotazy, rezervovat schůzky, zpracovávat kvalifikované potenciální zákazníky a hladce zpracovávat objednávky – to vše bez lidského zásahu.
Jednou z vynikajících funkcí Chatfuel je oficiální integrace API WhatsApp, která firmám umožňuje používat ověřený zelený odznak pro zvýšení důvěryhodnosti.
Platforma také podporuje obnovení opuštěných košíků, upselling a zprávy pro opětovné zapojení, což z ní činí silnou alternativu Chatbase pro firmy, které chtějí automatizovat konverzace na WhatsApp, Facebooku a Instagramu.
Nejlepší funkce Chatfuel
- Automatizujte prodej, podporu a opětovné zapojení pomocí chatbotů WhatsApp a Facebook Messenger.
- Zvyšte důvěru zákazníků pomocí oficiálního zeleného odznaku WhatsApp API pro ověřené firmy.
- Integrujte se službami Stripe, Shopify, Zapier a Google Sheets pro hladkou automatizaci.
- Využijte AI k obnovení opuštěných košíků a zvyšte tak prodej a konverze.
Omezení Chatfuel
- Cenový model s automatickým škálováním může vést k neočekávanému zvýšení nákladů s rostoucí historií konverzací.
Ceny Chatfuel
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 300 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chatfuel
- G2: 4,4/5,0 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Chatfuel?
Uživatel G2 říká:
Chatfuel je jednoduchá platforma, kterou mohou používat i ti, kteří nemají žádné předchozí znalosti v oblasti vývoje chatbotů. Je snadno použitelná, výkonná a škálovatelná. Chatfuel nabízí širokou škálu funkcí, které uživatelům umožňují vytvářet komplexní chatboty.
Chatfuel je jednoduchá platforma, kterou mohou používat i ti, kteří nemají žádné předchozí znalosti v oblasti vývoje chatbotů. Je snadno použitelná, výkonná a škálovatelná. Chatfuel nabízí širokou škálu funkcí, které uživatelům umožňují vytvářet komplexní chatboty.
💡 Tip pro profesionály: Způsob, jakým kladete AI otázky, má vliv na jejich přesnost! AI modely jako ChatGPT lépe reagují na konkrétní, strukturované a kontextové dotazy než na vágní dotazy. Čím více detailů uvedete, tím lepší bude odpověď!
8. Landbot (nejlepší pro tvorbu chatbotů s umělou inteligencí bez nutnosti programování a s pokročilou automatizací)
Landbot je nástroj pro tvorbu chatbotů s umělou inteligencí, který nevyžaduje žádné programování a je navržen tak, aby pomáhal firmám automatizovat komunikaci se zákazníky, generování potenciálních zákazníků a prodej přes WhatsApp, webové stránky a Facebook Messenger.
Landbot nabízí interaktivní rozhraní typu drag-and-drop, na rozdíl od jiných chatbotových platforem, a umožňuje vytvářet konverzace podobné lidským bez technických znalostí.
Díky generátoru AI chatbotů mohou firmy během několika minut spustit asistenty pro sjednávání schůzek, prodejní chatboty a boty pro podporu zákazníků.
Platforma také podporuje A/B testování, pokročilou segmentaci a integraci CRM, což podnikům umožňuje optimalizovat konverzace se zákazníky a dosáhnout tak vyšší konverze.
Nejlepší funkce Landbotu
- Vytvářejte a používejte chatboty s umělou inteligencí pomocí nástroje pro tvorbu bez kódování typu drag-and-drop pro web, WhatsApp a Messenger.
- Automatizujte kvalifikaci potenciálních zákazníků, rezervace schůzek a zákaznickou podporu pomocí botů s umělou inteligencí.
- Hladká integrace se Slackem, Google Sheets, Salesforce, Stripe a dalšími obchodními nástroji.
- Využijte A/B testování a segmentaci k optimalizaci výkonu a zvýšení konverzí.
Omezení Landbotu
- Bezplatná verze obsahuje robustní funkce, díky nimž není pro mnoho uživatelů nutné provádět upgrade.
Ceny Landbot
- Sandbox: Navždy zdarma
- Starter: 45 $/měsíc na uživatele
- Pro: 220 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Od 450 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Landbot
- G2: 4,7/5,0 (více než 320 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (70+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Skvělé AI odpovědi začínají skvělými podněty! Použijte šablony AI podnětů, abyste určili tón, hloubku a zaměření AI – ušetříte tak čas a zlepšíte přesnost generování obsahu, zákaznické podpory a automatizačních úkolů.
9. IngestAI (nejlepší pro analýzu dat a vývoj obchodních strategií založených na umělé inteligenci)
IngestAI je startup zabývající se inovacemi v oblasti umělé inteligence se sídlem v Silicon Valley, který se specializuje na datovou strategii, návrh produktů umělé inteligence a vývoj obchodních případů. Platforma se zaměřuje na využití dat jako konkurenční výhody a pomáhá podnikům analyzovat trendy, optimalizovat výkon a implementovat automatizaci založenou na umělé inteligenci.
Společnost IngestAI, podporovaná organizacemi Stanford HAI, OpenAI, NVIDIA a Plug and Play, poskytuje firmám řešení umělé inteligence na míru, která zlepšují rozhodování a maximalizují investice do umělé inteligence.
Nejlepší funkce IngestAI
- Vytvářejte obchodní strategie založené na umělé inteligenci, které vycházejí z tržních trendů a technologické proveditelnosti.
- Automatizujte prediktivní analýzy, detekci anomálií a optimalizaci výkonu.
- Využijte špičkový design produktů s umělou inteligencí a proměňte své nápady v reálné aplikace.
- Získejte přístup k ekosystému AI podporovanému Silicon Valley s podporou Stanford, OpenAI a NVIDIA.
Omezení IngestAI
- Náročné osvojování díky rozsáhlým možnostem platformy v oblasti analýzy dat
Ceny IngestAI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IngestAI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o IngestAI?
Uživatel G2 říká:
Platforma je neuvěřitelně uživatelsky přívětivá a přehledná. Šetří čas automatizací prediktivní analýzy, detekce anomálií a optimalizace výkonu.
Platforma je neuvěřitelně uživatelsky přívětivá a přehledná. Šetří čas automatizací prediktivní analýzy, detekce anomálií a optimalizace výkonu.
💡 Tip pro profesionály: Vlastní GPT revolučním způsobem mění IT a správu služeb. Firmy nyní mohou školit AI agenty pomocí své dokumentace a pracovních postupů. AI již není jen obecný nástroj – může být inteligentním asistentem přizpůsobeným potřebám vaší organizace.
10. Tars (nejlepší pro automatizaci zákaznické zkušenosti pomocí umělé inteligence)
Tars je konverzační platforma AI pro podniky, která byla navržena k automatizaci interakcí se zákazníky, zefektivnění produktivity zaměstnanců a snížení provozních nákladů.
Specializuje se na transformaci složitých pracovních postupů na jednoduché, intuitivní konverzace, což z něj činí ideální řešení pro firmy, které chtějí nahradit IVR systémy a optimalizovat generování potenciálních zákazníků.
Díky podpoře automatizace v různých odvětvích používá Tars více než 700 globálních značek z oblasti financí, zdravotnictví, nemovitostí a státní správy. Chatboty s umělou inteligencí této platformy mohou snížit pracovní zátěž zákaznické podpory, zvýšit míru konverze potenciálních zákazníků a vyřizovat složité dotazy.
Nejlepší funkce Tars
- Automatizujte zákaznickou podporu, prodej a personální procesy pomocí chatbotů s umělou inteligencí.
- Nahraďte tradiční IVR systémy konverzacemi podobnými lidským pro rychlejší řešení problémů.
- Hladká integrace se Salesforce, Zendesk, Google Ads, WhatsApp a dalšími
- Pokročilá analytika a sledování výkonu chatbotů pro rozhodování založené na datech
Omezení Tars
- Funkce analytiky a reportingu vyžadují vylepšení, aby odpovídaly přizpůsobeným obchodním procesům.
- Omezená víkendová podpora, která může způsobit zpoždění při řešení urgentních problémů s chatbotem.
Ceny Tars
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tars
- G2: 4,6/5,0 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 40 recenzí)
11. Fini AI (nejlepší pro automatizaci vícekanálové zákaznické podpory založené na umělé inteligenci)
Fini AI je podnikový AI agent podpory navržený tak, aby vyřešil až 70 % dotazů zákazníků, prováděl inteligentní akce a v případě potřeby plynule předával případy lidským agentům.
Snadno se integruje se Zendesk, Salesforce, Intercom, Slack a Discord, což z něj činí výkonné řešení pro firmy, které chtějí automatizovat interakce se zákazníky, aniž by narušily stávající pracovní postupy.
Díky přizpůsobitelnému tónu, nasazení na více kanálech a učení se z zpětné vazby pomocí umělé inteligence zajišťuje Fini AI, že podniky poskytují přesnou a kontextově citlivou zákaznickou podporu.
Nejlepší funkce Fini AI
- Řešte dotazy zákazníků pomocí automatizace založené na umělé inteligenci
- Vícekanálové nasazení s integrací pro Zendesk, Slack, Discord a Intercom
- Inteligentní AI trénink, který se neustále učí a zlepšuje na základě zpětné vazby
- Hladké předání člověku, když se AI setká s komplexními nebo předem nakonfigurovanými tématy
Omezení Fini AI
- Omezený počet uživatelských recenzí, což ztěžuje porovnání skutečného výkonu
- Pokročilé funkce AI mohou vyžadovat přizpůsobení na podnikové úrovni.
Ceny Fini AI
- Starter: zdarma
- Růst: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fini AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. Manychat (nejlepší pro automatizaci chatování na sociálních médiích Instagram, WhatsApp a Messenger)
Manychat je platforma pro automatizaci chatového marketingu, která pomáhá firmám zvyšovat zapojení uživatelů, získávat potenciální zákazníky a zvyšovat prodej na Instagramu, WhatsApp, Facebook Messengeru a TikToku.
Díky automatizaci založené na umělé inteligenci mohou firmy automaticky reagovat na zprávy, komentáře a odpovědi na příběhy, takže jim nikdy neunikne žádný potenciální zákazník ani dotaz.
Manychat je široce používán e-shopy, agenturami a influencery k zefektivnění komunikace na sociálních médiích bez nutnosti neustálého ručního zadávání.
Nejlepší funkce Manychat
- Automatizujte odpovědi na Instagramu, WhatsAppu a Messengeru pro nepřetržitou komunikaci 24/7.
- Spravujte automatizaci chatu založenou na umělé inteligenci s rozpoznáváním záměru a optimalizací odpovědí.
- Využijte nástroje pro generování potenciálních zákazníků, jako jsou automatické odpovědi, komentáře k DM a automatizované sekvence.
- Integrujte se službami Stripe, Zapier, Google Sheets a HubSpot pro synchronizaci dat.
Omezení Manychat
- Poruchy automatizace mohou způsobit selhání zpráv, což frustruje uživatele.
- Nedostatečná zákaznická podpora, mnoho uživatelů hlásí pomalé nebo žádné odpovědi
Ceny Manychat
- Bezplatný tarif
- Pro plán: 15 $/měsíc na uživatele
- Elite plán: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Manychat
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Manychat?
Uživatel G2 říká:
ManyChat používám už čtyři roky a pro moje podnikání je fantastický. Umožňuje mi rozšiřovat mou online přítomnost, komunikovat s potenciálními zákazníky a snadno budovat náš e-mailový seznam. Platforma je uživatelsky přívětivá a nabízí působivé možnosti přizpůsobení chatbotů.
ManyChat používám už čtyři roky a pro moje podnikání je fantastický. Umožňuje mi rozšiřovat mou online přítomnost, komunikovat s potenciálními zákazníky a snadno budovat náš e-mailový seznam. Platforma je uživatelsky přívětivá a nabízí působivé možnosti přizpůsobení chatbotů.
💡 Tip pro profesionály: AI není tu proto, aby nahrazovala pracovní místa – je tu proto, aby eliminovala zbytečnou práci! Podniky, které integrují AI na pracovišti za účelem automatizace opakujících se úkolů, zefektivnění komunikace a zlepšení rozhodování, zaznamenávají významné zvýšení produktivity a efektivity.
13. Yuma AI (nejlepší pro automatizaci zákaznické podpory v e-commerce pomocí umělé inteligence)
Yuma AI se specializuje na automatizaci zákaznických služeb pro e-commerce značky. Poskytuje vysokou míru automatizace při zachování přesnosti, konzistence a efektivity.
Díky předem naučeným znalostem v oblasti e-commerce Yuma AI rychle rozumí dotazům zákazníků týkajícím se objednávek, předplatného, refundací a recenzí, což umožňuje rychlé a přesné odpovědi.
Na rozdíl od tradičních chatbotů s umělou inteligencí funkce Auto-Pilot napodobuje jednání lidského agenta, což znamená, že reaguje a autonomně zpracovává požadavky zákazníků, jako je úprava objednávek a správa předplatného.
Funkce provádění obchodní logiky zajišťuje, že odpovědi jsou v souladu s politikami a tónem značky, takže působí přirozeně a jsou specifické pro danou značku.
Nejlepší funkce Yuma AI
- Automatizujte až 49 % zákaznických dotazů za pouhé dva měsíce pomocí řešení pro zpracování ticketů založeného na umělé inteligenci.
- Provádějte obchodní logiku pomocí AI a zajistěte, aby reakce zákazníků odpovídaly tónu a zásadám značky.
- Autonomně zpracovávejte úpravy objednávek, refundace a správu předplatného bez lidského zásahu.
- Hladká integrace s Shopify, Gorgias, Zendesk, Klaviyo a dalšími nástroji AI pro zákaznický servis.
Omezení Yuma AI
- AI může občas vykazovat halucinace nebo generovat nesprávné odpovědi, které vyžadují lidskou kontrolu.
- K dispozici je omezené množství zákaznických recenzí, což ztěžuje posouzení dlouhodobého výkonu.
Ceny Yuma AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Yuma AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Přečtěte si více: Jak používat AI zaměřenou na člověka na pracovišti: Kompletní průvodce
Bonusové nástroje: Další alternativy Chatbase, které stojí za prozkoumání
Pokud stále hledáte ideální platformu AI chatbotů, zde je několik dalších nástrojů, které by mohly vyhovovat vašim potřebám:
- Kore.ai : Platforma AI chatbotů na podnikové úrovni, ideální pro firmy, které hledají pokročilé virtuální asistenty.
- IBM Watson Assistant: Výkonný chatbot založený na umělé inteligenci s NLP a hladkou integrací
- Rasa: Open-source framework pro chatboty, který vývojářům umožňuje vytvářet vysoce přizpůsobitelné asistenty poháněné umělou inteligencí.
- Haptik: Konverzační platforma AI s rozsáhlým využitím v odvětvích e-commerce, telekomunikací a bankovnictví.
Začněte automatizovat s ClickUp
Pokud se spoléháte na základní boty, jako je Chatbase, přicházíte o skutečnou příležitost proměnit konverzace v akci. ClickUp Chat propojuje každou interakci se zákazníkem přímo s úkoly, projekty a pracovními postupy, díky čemuž je vaše podpora chytřejší a rychlejší.
Místo izolovaných chatů propojuje ClickUp diskuse s reálnými výsledky: automaticky vytváří podpůrné tikety, přiřazuje úkoly a aktualizuje pracovní postupy v reálném čase. Agenti získávají okamžité souhrny založené na umělé inteligenci, návrhy dalších kroků a snadné sledování tiketů – bez přepínání mezi nástroji.
Díky hluboké integraci napříč platformami jako Slack, WhatsApp, Intercom, HubSpot a Salesforce uchovává ClickUp Chat všechny vaše konverzace se zákazníky a operace v jednom systému. Už žádné roztříštěné chaty. Už žádné ztracené tikety.
Pokud jste připraveni na zákaznický servis, který skutečně posouvá práci vpřed, ClickUp Chat je jasnou volbou.