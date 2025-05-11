10 nejlepších softwarů pro plánování směn v restauracích pro chytřejší řízení zaměstnanců

V restauraci, kde pracuji, máme nejdivnější směny a plánování je téměř nikdy správné. Máme několik krátkých směn (například 5hodinové ranní směny a 15:30 odpolední směny), některé standardní 7hodinové směny a pak ty strašné 10hodinové noční směny od 17:00 do 2:00.
Tento komentář uživatele Redditu dokonale vystihuje běžný problém v restauračním průmyslu – špatně naplánované směny.
Odvětví pohostinství je velmi závislé na lidech. Když zaměstnanci zmeškají své směny, manažeři se snaží na poslední chvíli obsadit volná místa a nakonec tím trpí podnikání.
Potřebujete spolehlivý software pro plánování směn v restauracích. Správný software pro plánování směn zaměstnanců dokáže zpracovat sledování času a dokonce automatizovat výměnu směn, takže změny na poslední chvíli nenaruší chod celé vaší prevence.
Abychom vám to usnadnili, sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarových platforem pro plánování směn v restauracích, které vám pomohou efektivně řídit personál vaší restaurace.
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování směn v restauracích?
Chcete udržet zaměstnance restaurace motivované a zároveň kontrolovat mzdové náklady? Ujistěte se, že váš software pro plánování směn v restauraci nabízí tyto nezbytné funkce:
- ✅ Intuitivní nástroje pro plánování by měly zaměstnancům umožnit nastavit jejich dostupnost, zatímco manažeři restaurací mohou snadno vytvářet a upravovat měsíční rozvrhy pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
- ✅ Aplikace pro plánování v restauracích by měla zaměstnancům umožňovat podávat žádosti o volno a snadno si vyměňovat směny, přičemž manažeři by měli mít kontrolu nad schvalováním.
- ✅ Integrované funkce vám pomohou sledovat volné směny, informovat členy týmu o dostupných místech a odesílat okamžitá oznámení, abyste mohli v reálném čase zaplnit volná místa.
- ✅ Funkce časomíry a integrace s mzdovými systémy zajišťují přesné výpočty mezd a zároveň pomáhají majitelům restaurací kontrolovat rozpočty na mzdy.
- ✅ Aplikace pro plánování s zasíláním zpráv v reálném čase usnadňuje diskusi o plánování směn, změnách směn na poslední chvíli a důležitých aktualizacích.
Software pro plánování směn v restauracích v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších softwarů pro plánování směn v restauracích:
|Software pro plánování směn v restauracích
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Plánování týmů a automatizace pracovních postupů pro restaurace všech velikostí
|Plány založené na umělé inteligenci, přehled pracovní zátěže, integrace kalendáře, sledování času, šablony směn
|K dispozici je bezplatný tarif; přizpůsobitelné tarify pro podniky
|7shifts
|Plánování a řízení práce specifické pro restaurace
|Automatický plánovač, synchronizace POS/mzdového účetnictví, deník manažera, dashboard pro zapojení zaměstnanců, mobilní aplikace
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29,99 $/lokalita
|Homebase
|Malé restaurační týmy, které potřebují komplexní plánování a mzdy
|Plánování pomocí drag-and-drop, sledování času, automatizovaná výplata mezd, správa spropitného, zasílání zpráv
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24,95 $.
|Deputy
|Řízení pracovní síly a dodržování pracovněprávních předpisů
|Automatické plánování, nástroje pro dodržování předpisů, sledování času, mobilní aplikace, sledování mzdových nákladů
|Ceny začínají na 4,50 $ za uživatele.
|Sling
|Rozpočtové plánování a komunikace v týmu
|Aktualizace v reálném čase, sledování mzdových nákladů, geofencing, týmové zasílání zpráv, synchronizace kalendáře
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 1,70 $ za uživatele.
|ZoomShift
|Malé podniky a týmy pracující na směny
|Plánovač s funkcí drag-and-drop, GPS docházka, připomenutí směn, sledování dovolené, týmové chaty
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 2 $ za uživatele
|Planday
|Podniky s více pobočkami a složitým plánováním
|Inteligentní plánování, geofencing, přehledy připravené pro výplaty, nástroje pro více lokalit, dodržování předpisů
|Cena od 3,25 $ za uživatele
|When I Work
|Podniky, které potřebují služby plánování na jedné platformě
|Plánování jedním kliknutím, výměna směn, synchronizace mezd, kontrola rozpočtu na mzdy, mobilní aplikace
|Cena začíná na 2,50 $ za uživatele.
|Buddy Punch
|Vzdálené týmy a integrace mezd
|GPS sledování, rozpoznávání obličeje, automatizace výkazů pracovní doby, integrace mzdového účetnictví, sledování dovolených
|Cena začíná na 4,49 $ za uživatele.
|Connecteam
|Týmy bez stálého pracoviště a řízení pracovní síly
|Časomíra s GPS, automatické plánování, integrované zasílání zpráv, nástroje pro řízení lidských zdrojů, integrace mzdového účetnictví
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc
📮 ClickUp Insight: Umělá inteligence ovládá svět, ale část vašich zaměstnanců se jejího používání zdráhá.
22 % respondentů našeho průzkumu zůstává skeptických ohledně používání umělé inteligence na pracovišti. Polovina z nich má obavy o ochranu osobních údajů, zatímco druhá polovina zpochybňuje spolehlivost umělé inteligence.
ClickUp přímo řeší tyto problémy pomocí špičkových bezpečnostních protokolů a transparentních odpovědí generovaných umělou inteligencí, které obsahují odkazy na zdroje a odkazy na úkoly. Díky tomu mohou i ty nejopatrnější týmy s důvěrou přijmout produktivitu založenou na umělé inteligenci, aniž by se musely obávat o bezpečnost dat nebo přesnost svých poznatků.
Nejlepší software pro plánování směn v restauracích
Nelze popřít, že řízení restaurace je samo o sobě náročné. Zbavte se starostí s plánováním pomocí těchto softwarových platforem pro plánování v restauracích.
1. ClickUp (nejlepší pro plánování týmů a automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence)
Odvětví pohostinství je vždy v pohybu. Čas je proto vzácný. Proto potřebujete komplexní software, který nabízí plánování směn zaměstnanců a automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence na jedné platformě.
ClickUp je pracovní aplikace , která kombinuje správu znalostí, plánování směn zaměstnanců pomocí umělé inteligence a automatizaci úkolů do jedné platformy. Zde je několik příkladů, jak ClickUp může restauracím pomoci lépe spravovat jejich rozvrhy.
ClickUp Brain
Představte si, že máte inteligentní systém, který se učí váš pracovní postup a neustále vás informuje o důležitých informacích, souhrnech pokroku a akčních položkách.
To je ClickUp Brain pro vás. Umělá inteligence konsoliduje klíčové úkoly, rozvrhy a data vaší restaurace do praktických informací – vše na jednom místě.
ClickUp Brain je obzvláště užitečný při automatickém generování rozvrhů zaměstnanců na základě analýzy minulých pracovních vzorců, dostupnosti a požadavků na pracovní zátěž.
Zobrazení pracovní zátěže v ClickUp
Funkce Workload View od ClickUp efektivně vyvažuje směny zaměstnanců, snižuje náklady na pracovní sílu a zabraňuje nadměrnému nebo nedostatečnému plánování.
Dalším způsobem, jak plánovat směny podle možností vašich zaměstnanců, je použití šablony Team Schedule Template od ClickUp. Poskytuje jasný přehled o tom, kdo pracuje, kdy a za jaké úkoly je zodpovědný.
💡 Tip pro profesionály: Při provozování restaurace záleží na každé vteřině. Abyste pochopili, kam mizí váš čas, nabízí funkce ClickUp Time Tracking automatické zadávání času a ruční sledování času. Dokonce se integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou Toggl, Harvest a Everhour, takže vše, co sledujete, je na jednom místě.
Kalendář ClickUp s podporou umělé inteligence
ClickUp Calendar snižuje vizuální nepořádek. Jedná se o kalendář založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby inteligentně spravoval pracovní zátěž vašeho týmu a zefektivnil vaši produktivitu.
Představte si, že máte virtuálního asistenta, který nejen analyzuje vaše nevyřízené úkoly, ale také stanovuje priority směn a automaticky je časově blokuje pro optimální efektivitu.
Díky integraci ClickUp a Google Kalendáře mohou restaurace snadno synchronizovat informace o plánování mezi platformami.
Jakákoli akce provedená v jednom z nich – například naplánování nové události nebo vytvoření úkolu – se automaticky aktualizuje i v druhém, což zajišťuje plynulé plánování.
Tyler Guthrie, ředitel pro příjmy ve společnosti Home Care Pulse, uvedl, že díky funkcím Workload a Calendar Views v ClickUp je plánování kapacity hračkou.
Zobrazení pracovní zátěže a kalendáře výrazně usnadňují plánování kapacit. Přehled o tom, na čem týmy pracují, je mnohem lepší než dříve.
Zobrazení pracovní zátěže a kalendáře výrazně usnadňují plánování kapacit. Přehled o tom, na čem týmy pracují, je mnohem lepší než dříve.
Díky integraci ClickUp a Google Kalendáře mohou restaurace snadno synchronizovat informace o plánování mezi platformami. Postupujte takto:
- Provádějte plánování scénářů za účelem optimalizace plánování směn.
- Použijte plán projektu s zpětným odpočítáváním k nastavení strukturovaných rotačních cyklů (např. pracovní rozvrh 2-2-3 ).
- Organizujte členy týmu do definovaných struktur řízení směn.
- Sledujte a aktualizujte měsíční rozvrhy pomocí automatických upozornění.
Šablona pro blokování rozvrhů ClickUp
Můžete také vyzkoušet šablonu pro blokování rozvrhů od ClickUp. Tato šablona pomáhá manažerům restaurací efektivně strukturovat pracovní dny tím, že upřednostňuje úkoly, jako je příprava, kontrola zásob a zákaznický servis, aniž by se spoléhala na roztříštěné tabulky.
Získáte přehledný časový plán pro špičky, aby zaměstnanci restaurace byli seznámeni se svými povinnostmi.
Podobně šablona Shift Schedule Template od ClickUp zjednodušuje proces plánování směn díky úpravám pomocí drag-and-drop, aktualizacím v reálném čase a vizuální organizaci směn.
ClickUp Tasks
Zatímco Calendar se stará o směny, ClickUp Tasks vám pomáhá spravovat všechny aspekty každodenního provozu vaší restaurace.
Můžete například plánovat směny, spravovat zásoby a dohlížet na úkoly zákaznického servisu nastavením připomínek, přiřazením rolí a sledováním každého projektu v reálném čase. Můžete dokonce vytvořit vlastní pole, abyste měli vždy přehled o tom, co je pro každý úkol nejdůležitější: přípravné práce, objednávky zákazníků nebo údržba.
Díky funkci automatického plánování se navíc už nikdy nebudete muset starat o překrývání povinností.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazení kalendáře: Snadno plánujte a vizualizujte směny pomocí rozhraní drag-and-drop pro rychlé úpravy.
- Opakující se úkoly: Automatizujte pravidelné směny, aby byly plánovány bez ručního zadávání.
- Sledování času: Sledujte pracovní dobu zaměstnanců pro přesné výpočty mezd a pokrytí směn.
- Šablona rozvrhu směn: Zjednodušte plánování směn zaměstnanců restaurace díky aktualizacím v reálném čase a možnostem výměny směn.
- ClickUp Automations: Posílejte automatické připomenutí nadcházejících směn a informujte členy týmu o změnách v rozvrhu.
- Vlastní pole: Přidejte podrobnosti, jako je umístění, role a speciální pokyny k přiděleným směnám.
- Mobilní aplikace: Umožněte zaměstnancům restaurace kontrolovat své rozvrhy, zaznamenávat příchody a odchody a přijímat oznámení, ať jsou kdekoli.
Omezení ClickUp
- Rozmanitost funkcí a šablon může být pro začínající uživatele trochu matoucí.
- Mobilní aplikace může být nestabilní a občas dochází k prodlevám při aktualizacích.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 uvádí:
Jednou z největších změn byly integrace a API funkce ClickUp. Automatizovali jsme téměř polovinu našich manuálních úkolů, čímž jsme výrazně zvýšili efektivitu a uvolnili čas pro práci s vyšší přidanou hodnotou. Možnost přizpůsobit si dashboardy, nastavit automatizace a integrovat naše stávající nástroje činí ClickUp nepostradatelnou součástí našeho technologického vybavení.
Jednou z největších změn byly integrace a API funkce ClickUp. Automatizovali jsme téměř polovinu našich manuálních úkolů, čímž jsme výrazně zvýšili efektivitu a uvolnili čas pro práci s vyšší přidanou hodnotou. Možnost přizpůsobit si dashboardy, nastavit automatizace a integrovat naše stávající nástroje činí z ClickUp nepostradatelnou součást naší technologické výbavy.
💡 Tip pro profesionály: Majitelé restaurací často nevědí, co řešit jako první. Bez jasné hierarchie úkolů riskujete vznik překážek a nedodržení termínů. Naučte se efektivně stanovovat priority úkolů v článku Jak stanovovat priority úkolů v práci a začněte pracovat chytřeji, ne tvrději.
2. 7shifts (nejlepší pro plánování a řízení pracovní síly specifické pro restaurace)
Správa plánování v restauracích vyžaduje nástroj vytvořený speciálně pro jedinečné výzvy tohoto odvětví. Na rozdíl od obecného softwaru pro plánování zaměstnanců je 7shifts navržen výhradně pro manažery a zaměstnance restaurací. Nabízí funkce jako sdílení spropitného, integrace POS a předpovědi pracovní síly.
Jednou z největších bolestí hlavy v restauračním průmyslu je udržování spravedlivých rozvrhů při současném vyvažování mzdových nákladů. 7shifts řeší tento problém pomocí automatického plánovače, který vytváří optimalizované rozvrhy směn na základě dostupnosti zaměstnanců, historických údajů o tržbách a špičkových provozních hodin.
Nejlepší funkce 7shifts
- Automaticky přiřazujte optimalizované směny na základě trendů v oblasti práce, prognóz prodeje a dostupnosti zaměstnanců pomocí automatického plánovače.
- Synchronizujte jej s předními systémy pro výpočet mezd a nástroji POS, abyste zlepšili sledování mzdových nákladů a snížili ruční zadávání dat díky integraci POS a výpočtu mezd.
- Sledujte zpětnou vazbu k směnám, spravujte docházku a získejte přístup k metrikám zapojení v reálném čase pomocí softwaru Manager Log Book a softwaru pro evidenci docházky.
- Sledujte výměny směn, zpoždění a docházku, abyste identifikovali potenciální problémy s udržením zaměstnanců pomocí panelu Employee Engagement Dashboard.
- Umožněte zaměstnancům vyměňovat si směny, žádat o volno a dostávat okamžitá oznámení o nadcházejících rozvrzích pomocí mobilní aplikace.
Omezení 7shifts
- Pro nové uživatele může být kvůli množství funkcí příliš složitý.
- Někteří uživatelé hlásí občasné problémy se synchronizací s integracemi POS třetích stran.
- Mobilní aplikace by mohla těžit z intuitivnějšího rozvržení pro změny směn a sledování času.
Ceny 7shifts
- Zdarma
- Entrée: 29,99 $/měsíc za jednu provozovnu
- The Works: 69,99 $/měsíc za jednu pobočku
- Gourmet: 135 $/měsíc za jednu pobočku
Hodnocení a recenze 7shifts
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o 7shifts?
Usnadňuje komunikaci s týmem, každý ví, jaké má úkoly, a k dispozici je mnoho nástrojů pro výměnu směn, žádosti o volno, kontrolu směn atd. 7shifts výrazně šetří čas při plánování a je také skvělým prostředkem komunikace se zaměstnanci.
Usnadňuje komunikaci s týmem, každý ví, jaké má úkoly, a k dispozici je mnoho nástrojů pro výměnu směn, žádosti o volno, kontrolu směn atd. 7shifts výrazně šetří čas při plánování a je také skvělým prostředkem komunikace se zaměstnanci.
Přečtěte si také: 11 bezplatných šablon pro správu úkolů v ClickUp a Excelu
3. Homebase (nejlepší pro malé restaurační týmy, které potřebují komplexní plánování a mzdy)
Provozování restaurace znamená řadu administrativních úkolů, které se odehrávají v horku a chaosu rušné kuchyně, zejména pokud se jedná o malý podnik. Potřebujete aplikaci Homebase, která kombinuje plánování směn zaměstnanců, sledování času a správu lidských zdrojů.
Na rozdíl od většiny softwarů pro plánování směn v restauracích Homebase také automatizuje zpracování mezd, převádí pracovní výkazy na výplatní pásky, podává daňová přiznání a dokonce nabízí zaměstnancům předčasný přístup k mzdám.
Nejlepší funkce Homebase
- Plánování zaměstnanců s funkcí drag-and-drop a automatickými aktualizacemi směn
- Sledování času pomocí vestavěných časoměrů, které fungují na mobilních zařízeních, tabletech a POS systémech.
- Zpracování mezd, které převádí pracovní výkazy na mzdy a automaticky zpracovává daňová přiznání.
- Komunikace týmu pomocí integrované zprávy pro koordinaci výměny směn a zasílání aktualizací
- Správa spropitného, která čerpá data o spropitném z POS systémů, vypočítává rozdělení a přidává je do výplatní listiny.
Omezení Homebase
- Omezené možnosti přizpůsobení zobrazení rozvrhů a přehledů
- Někteří uživatelé občas zaznamenávají problémy se synchronizací s integracemi třetích stran.
- Pokročilé funkce pro řízení lidských zdrojů a dodržování předpisů jsou k dispozici pouze u vyšších tarifů.
Ceny Homebase
- Základní: zdarma
- Essentials: 24,95 $/měsíc za jednu pobočku
- Plus: 59,95 $/měsíc za každou pobočku
- All-in-One: 99,95 $/měsíc za jednu pobočku
Hodnocení a recenze Homebase
- G2: 4,2/5 (128 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (1 093 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Homebase?
Jsem manažer a používám Homebase, který plní přesně to, co má. Zaměstnanci se mohou přihlásit na terminálu nebo přímo ve svém telefonu, pokud to povolíte. Na „domovské obrazovce“ každého zaměstnance se zobrazuje přehled jeho nadcházejících směn atd., ale také informace o tom, kolik peněz dosud „vydělal“, a možnost výběru hotovosti.
Jsem manažer a používám Homebase, který plní přesně to, co má. Zaměstnanci se mohou přihlásit na terminálu nebo přímo ve svém telefonu, pokud to povolíte. Na „domovské obrazovce“ každého zaměstnance se zobrazuje přehled jeho nadcházejících směn atd., ale také informace o tom, kolik peněz dosud „vydělal“, a možnost výběru hotovosti.
4. Deputy (nejlepší pro řízení pracovní síly a dodržování pracovněprávních předpisů)
Každá restaurace má svůj rytmus – rušné obědy, klidné odpoledne a nepředvídatelné špičky. Řízení plánování směn a zároveň zajištění toho, aby mzdové náklady nepřekročily rozpočet, je náročné, ale Deputy to usnadňuje díky automatickému plánování pomocí umělé inteligence a sledování práce v reálném čase.
Místo toho, abyste trávili hodiny ručním vytvářením rozpisů pro restaurace, Deputy vám pomůže automatizovat plánování směn s přihlédnutím k dostupnosti zaměstnanců, trendům prodeje a prognózám poptávky. Deputy skutečně vyniká v oblasti dodržování pracovních předpisů. Aplikace pro plánování práce nabízí integrovanou funkci pro sledování dodržování předpisů Fair Workweek a přesčasů.
Nejlepší funkce Deputy
- Optimalizujte směny na základě poptávky, údajů o prodeji a mzdových nákladů pomocí automatického plánování založeného na umělé inteligenci.
- Zajistěte dodržování pracovních zákonů a předejděte nákladným pokutám pomocí nástrojů pro dodržování předpisů Fair Workweek.
- Synchronizujte přímo s mzdovými systémy, abyste předešli chybám při sledování času a integraci mezd.
- Umožněte zaměstnancům vyměňovat si směny, kontrolovat rozvrhy a přijímat oznámení pomocí aplikace pro plánování, která je kompatibilní s mobilními zařízeními.
- Sledujte náklady na pracovní sílu v reálném čase, abyste zabránili nadměrným výdajům na pracovní sílu a efektivně spravovali rozpočty.
Omezení Deputy
- Někteří uživatelé hlásí občasné problémy se synchronizací s integracemi mzdového účetnictví a POS systémů třetích stran.
- Rozhraní mobilní aplikace může působit nepřehledně, zejména pro nové uživatele, kteří spravují více týmů.
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů a přizpůsobení mzdových sazeb jsou k dispozici pouze v rámci podnikových tarifů.
Ceny Deputy
- Plánování: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Čas a docházka: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Deputy
- G2: 4,6/5 (více než 310 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 740 recenzí)
Co o Deputy říkají skuteční uživatelé?
Deputy je skvělým doplňkem našeho nově otevřeného podniku, pomáhá zjednodušit proces výplaty mezd v pohostinství a ušetřit spoustu času! Podpora je fantastická, s velmi rychlými odpověďmi a skvělým následným servisem. Vřele doporučuji!
Deputy je skvělým doplňkem našeho nově otevřeného podniku, pomáhá zjednodušit proces výplaty mezd v pohostinství a ušetřit spoustu času! Podpora je fantastická, s velmi rychlými odpověďmi a skvělým následným servisem. Vřele doporučuji!
✨ Zajímavost: První hotely v historii, nazývané Ryokans, byly založeny v Japonsku na počátku sedmého století. Tyto Ryokans sloužily jako odpočívadla podél Hedvábné stezky a nabízely cestovatelům místo k odpočinku během jejich cesty.
5. Sling (nejlepší pro plánování rozpočtu a komunikaci v týmu)
Pro restaurace s více pobočkami nabízí Sling možnosti dlouhodobého plánování, které usnadňují správu směn v různých provozovnách.
S aplikací Sling mohou manažeři restaurací snadno vytvářet, upravovat a sdílet rozvrhy, čímž se sníží počet změn směn na poslední chvíli a nedorozumění. Platforma také podporuje sledování času a správu mzdových nákladů, což usnadňuje kontrolu mzdových nákladů a dodržování rozpočtu.
Nejlepší funkce Sling
- Plánujte směny pomocí funkce drag-and-drop a aktualizací v reálném čase.
- Sledujte čas pomocí mobilní aplikace s geofencingem, abyste měli jistotu, že se zaměstnanci přihlašují ze správného místa.
- Spravujte mzdové náklady, sledujte mzdy v čase a vyhněte se konfliktům v plánování.
- Komunikujte okamžitě pomocí soukromých a skupinových zpráv bez externích aplikací.
- Synchronizujte kalendáře a integrujte je s existujícími nástroji pro plánování.
Omezení Sling
- Omezené možnosti reportingu a přizpůsobení ve srovnání s pokročilejšími softwary pro plánování
- Při správě velkých týmů může být rozhraní nepřehledné.
- Někteří uživatelé hlásí drobné potíže v mobilní aplikaci při zpracování výměn směn.
Ceny Sling
- Zdarma
- Premium: 1,70 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 3,40 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Sling
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
Přečtěte si také: Bezplatné šablony časových rozvrhů zaměstnanců v Excelu, Wordu a ClickUp
6. ZoomShift (nejlepší pro malé podniky a týmy pracující na směny)
Podniky, které upřednostňují hodinové pracovníky, oceňují ZoomShift, protože nabízí snadno použitelné funkce, jako je sledování PTO, výměna směn a kontrola mzdových nákladů, které pomáhají manažerům dodržovat rozpočet a zároveň udržovat spokojenost zaměstnanců.
Díky plánování pomocí drag-and-drop, automatickým připomenutím a integrované komunikaci v týmu navíc zaměstnanci vždy vědí, kdy a kde mají být, což snižuje počet neomluvených absencí a zmatek v plánování.
Nejlepší funkce ZoomShift
- Plánování pomocí drag-and-drop s opakovaně použitelnými šablonami pracovních rozvrhů pro snadné plánování směn.
- Sledujte čas pomocí ověření GPS a mobilních možností přihlášení/odhlášení.
- Posílejte automatické připomenutí a potvrzení směn, abyste snížili počet neomluvených absencí.
- Spravujte sledování dovolených a volno s pracovními postupy schvalování v reálném čase.
- Poskytněte přehled o nákladech na pracovní sílu, aby mohli manažeři kontrolovat přesčasy a dodržovat rozpočet.
- Umožněte komunikaci týmu pomocí soukromých zpráv, skupinových chatů a oznámení o výměně směn.
Omezení ZoomShift
- Chybí hluboká integrace mzdového účetnictví (zatím není podporován ADP ani Paychex).
- Žádná automatizace plánování pomocí umělé inteligence jako u některých konkurentů
- Některé zprávy jsou k dispozici pouze v plánech vyšší úrovně.
Ceny ZoomShift
- Essentials: Zdarma
- Starter: 2 $/uživatel za měsíc
- Premium: 4 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze ZoomShift
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ZoomShift?
Jsme neziskový hudební klub na vysoké škole, který má tým více než 40 studentů, kteří nám pomáhají organizovat naše akce. ZoomShift nám skvěle pomáhá organizovat podrobnosti akce, datum, čas a pozice (tj. uvaděči/pódiový personál atd.). Možnost požádat o zastoupení ve směně je užitečná, protože studenti vysokých škol mají někdy nabitý rozvrh. Vzhledem k tomu, že studenti přicházejí a odcházejí/absolvují, je snadné přidávat a odebírat členy.
Jsme neziskový hudební klub na vysoké škole, který má tým více než 40 studentů, kteří nám pomáhají organizovat naše akce. ZoomShift nám skvěle pomáhá organizovat podrobnosti akce, datum, čas a pozice (tj. uvaděči/pódiový personál atd.). Možnost požádat o zastoupení ve směně je užitečná, protože studenti vysokých škol mají někdy nabitý rozvrh. Vzhledem k tomu, že studenti přicházejí a odcházejí/absolvují, je snadné přidávat a odebírat členy.
💡 Tip pro profesionály: Chcete svému týmu nabídnout větší flexibilitu, aniž byste ztratili produktivitu? Pracovní rozvrh 9/80 by mohl být ideálním řešením! Zjistěte, jak funguje a jak jej hladce implementovat pomocí aplikací pro plánování. Co je pracovní rozvrh 9/80 a jak funguje?
7. Planday (nejlepší pro podniky s více pobočkami a složitými požadavky na plánování)
Máte někdy pocit, že plánování je práce na plný úvazek navíc k vaší skutečné práci na plný úvazek? Planday vám pomůže plánovat chytřeji, lépe komunikovat a udržet mzdy pod kontrolou bez zbytečných starostí.
Planday, vytvořený pro restaurace, hotely, maloobchodní prodejny, zdravotnické týmy a podniky všech velikostí, automatizuje nudné úkoly, abyste se mohli soustředit na řízení provozu. Ať už spravujete jednu nebo více poboček, Planday vám pomůže udržet váš tým v synchronizaci, snížit mzdové náklady a zjednodušit výplatu mezd.
Nejlepší funkce Planday
- Automatizujte inteligentní plánování pomocí plánování založeného na poptávce.
- Zajistěte, aby se zaměstnanci přihlašovali ze správného místa pomocí Punch Clock a geofencingu.
- Vytvářejte přehledy připravené pro výplatu mezd díky hladké integraci pro výpočet mezd.
- Umožněte zaměstnancům samoobslužné výměny směn, žádosti o volno a oznámení pomocí aplikace.
- Zabraňte porušování předpisů o přesčasech a spravujte pravidla pro přestávky pomocí nástrojů pro dodržování předpisů.
- Spravujte plánování pro více poboček a ukládání smluv pro řízení lidských zdrojů.
Omezení Planday
- Podle recenzí uživatelů může být mobilní aplikace pomalá.
- Vyšší cena než u některých konkurentů, zejména pro malé týmy.
- Některé pokročilé funkce pro vytváření reportů jsou dostupné pouze v rámci dražších tarifů.
Ceny Planday
- Starter: 3,25 $/měsíc na uživatele
- Plus: 5,50 $/měsíc na uživatele + základní poplatek 27,50 $
- Pro: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Planday
- G2: 4,5/5 (88 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (56 recenzí)
Přečtěte si také: Šablony pro správu volného času zdarma (kalendáře a rozvrhy)
8. When I Work (nejlepší pro firmy, které potřebují plánovací služby na jedné platformě)
Reputace společnosti When I Work mluví sama za sebe – snadno použitelná platforma pro plánování a správu pracovní síly, které důvěřuje více než 150 000 podniků po celém světě.
Nejlepší vlastností tohoto nástroje je, že automatizuje plánování, plynule sleduje čas a udržuje týmy v kontaktu – vše na jednom místě. Ať už provozujete malou kavárnu, maloobchodní prodejnu s více pobočkami nebo rostoucí zdravotnické zařízení, When I Work vám pomůže vytvořit rozvrhy během několika minut.
Nejlepší funkce I When Work
- Vytvářejte rozvrhy během několika minut pomocí nástroje s jedním kliknutím.
- Spravujte týmy na více místech
- Umožněte zaměstnancům zaměnit nebo zrušit směny, zatímco manažeři změny okamžitě schvalují.
- Synchronizujte přímo s poskytovateli mzdových služeb a zefektivněte výpočet mezd.
- Spravujte rozpočty na mzdy a předcházejte nákladům na přesčasy.
Omezení aplikace When I Work
- Někteří uživatelé hlásí zpomalení aplikace a problémy s odhlášením.
- Funkce přizpůsobení (například pravidla plánování) jsou dostupné pouze v dražších tarifech.
- Omezené sledování PTO, pokud není proveden upgrade na plán Pro nebo Premium.
Ceny When I Work
- Essentials: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze I When Work
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o When I Work?
Líbí se mi, že vše, co potřebuji, je na jednom místě. Také se mi líbí, že mohu vidět rozvrh týmu i svůj osobní rozvrh. Implementace pro tým byla snadná a vzhledem k tomu, jak často jej používáme, jsem rád, že je to tak snadno použitelný systém.
Líbí se mi, že vše, co potřebuji, je na jednom místě. Také se mi líbí, že mohu vidět rozvrh týmu i svůj osobní rozvrh. Implementace pro tým byla snadná a vzhledem k tomu, jak často jej používáme, jsem rád, že je to tak snadno použitelný systém.
✨ Zajímavost: McDonald's je známý jako jeden z nejpopulárnějších řetězců restaurací na světě, ale díky svým Happy Meals drží také titul největšího distributora hraček na světě!
9. Buddy Punch (nejlepší pro vzdálené týmy a integraci mzdového účetnictví)
Pokud řídíte zaměstnance placené hodinově, vzdálené pracovníky nebo více pracovišť, Buddy Punch zjednoduší a zefektivní sledování času a výplatu mezd. Díky sledování GPS, geofencingu a rozpoznávání obličeje můžete zajistit, že se zaměstnanci přihlásí ze správného místa a včas – bez manuálního dohledu.
Buddy Punch je určen pro firmy všech velikostí, automatizuje výplaty, sleduje přesčasy a integruje se s QuickBooks, Paychex a Workday, což z něj činí jedno z nejlepších řešení pro sledování času a výplaty, které je dnes k dispozici.
Nejlepší funkce Buddy Punch
- Sledujte čas pomocí mobilní aplikace s GPS tagováním a geofencingem.
- Upozorňujte na přesčasy a poskytujte sledování v reálném čase, abyste zabránili překročení nákladů na pracovní sílu.
- Integrujte mzdy s QuickBooks, Paychex, Workday a dalšími.
- Automatizujte pracovní výkazy s podrobnými přehledy mzdových nákladů a nákladů na pracovní sílu.
- Zabraňte podvodům s docházkou pomocí webové kamery a rozpoznávání obličeje při přihlašování.
- Vytvářejte flexibilní rozvrhy pomocí nástrojů pro vytváření směn metodou drag-and-drop.
- Sledujte dovolené a volno s automatickými schváleními a náhradami.
Omezení Buddy Punch
- Některé funkce desktopové verze chybí v mobilní verzi.
- Základní poplatek 19 $ za měsíc může být pro malé týmy nákladný.
Ceny Buddy Punch
- Starter: 4,49 $/uživatel + 19 $/měsíc základní poplatek
- Pro: 5,99 $/uživatel + 19 $/měsíc základní poplatek
- Enterprise: 10,99 $/uživatel + 19 $/měsíc základní poplatek
Hodnocení a recenze Buddy Punch
- G2: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 050 recenzí)
10. Connecteam (nejlepší pro týmy bez stálého pracoviště a řízení pracovní síly)
Udržet všechny zaměstnance v kontaktu, organizované a zodpovědné je výzvou, pokud řídíte pracovníky bez stálého pracoviště, ať už v maloobchodu, pohostinství, stavebnictví nebo terénních službách.
Connecteam řeší tento problém nabídkou komplexní mobilní aplikace pro plánování směn zaměstnanců, sledování času, komunikaci, správu dovolených a řízení lidských zdrojů. Manažeři mohou plánovat směny, sledovat hodiny pomocí hodin s GPS, zasílat oznámení, přidělovat úkoly a ukládat dokumenty zaměstnanců – to vše z jediného ovládacího panelu.
Pro zaměstnance je stejně intuitivní: mohou se přihlašovat a odhlašovat, měnit směny, podávat žádosti o volno a chatovat s manažery ze svých mobilních zařízení.
Nejlepší funkce Connecteam
- Zajistěte, aby se zaměstnanci přihlašovali ze správného místa pomocí časomíry a sledování GPS.
- Plánujte směny pomocí funkce drag-and-drop, automatického plánování a výměny směn.
- Udržujte týmy v souladu díky integrovaným zprávám, novinkám a průzkumům.
- Zlepšete efektivitu práce pomocí kontrolních seznamů, formulářů a správy úkolů.
- Zjednodušte personální agendu pomocí nástrojů pro zaškolování nových zaměstnanců, školení a sledování výkonu.
- Integrujte mzdy s QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex a Xero.
Omezení Connecteam
- Funkce geofencingu mohou být někdy nespolehlivé v oblastech se slabým signálem.
- Pokročilá automatizace výplaty mezd není tak robustní jako specializovaný software pro výplatu mezd.
- Někteří uživatelé hlásí občasné zpoždění aplikace při zpracování velkého množství dat.
Ceny Connecteam
- Plán pro malé podniky: zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Pokročilý: 49 $/měsíc
- Expert: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (2 241 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1 221 recenzí)
✨ Zajímavost: Téměř 40 % Američanů někdy pracovalo v restauraci – ať už na plný úvazek, nebo krátkodobě na částečný úvazek.
Další užitečné nástroje
Zde je několik nástrojů, které se nedostaly do našeho žebříčku top 10, ale mohou být pro vás užitečné:
- Toggl Track: Pomáhá sledovat pracovní dobu zaměstnanců v rámci více směn a poskytuje přehled o efektivitě práce.
- Zoho People: Integrujte plánování s výplatami, sledováním dovolených a hodnoceními výkonu.
- Shiftboard: Vyzkoušejte plánování v reálném čase s nástroji pro komunikaci v týmu, které zajistí efektivní obsazení směn a synchronizaci týmů.
Ušetřete čas a zvládněte plánování v restauraci s ClickUp
Plánování směn v restauracích není snadná záležitost – 83 % pracovníků v USA upřednostňuje flexibilní pracovní dobu. V rušném odvětví, jakým je pohostinství, je však třeba najít rovnováhu a zajistit transparentní komunikaci.
Správný software pro plánování směn v restauracích vám ušetří starosti s personálem. Proč se tedy trápit s náhlými výpadky a nepřehlednými rozvrhy?
ClickUp to zvládne díky automatickým připomenutím, výměně směn, sledování času a dokonce i integraci mzdového účetnictví. Jste připraveni, aby plánování pracovalo pro vás? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!