Jak vytvářet výzvy pro Copilot na 10 příkladech

Microsoft 365 Copilot dokáže s vaším pracovním postupem zázraky – pokud víte, jak s ním komunikovat!
🧠 Zajímavost: 72 % firem po celém světě již využívá nějakou formu umělé inteligence
V tomto příspěvku se dozvíte, jak psát pokyny pro Copilot, které maximalizují produktivitu – s 10 praktickými příklady a očekávanými výsledky.
Nejprve si ale představíme náš průvodce výzvami Copilotu.
Co jsou výzvy Copilotu?
Pokyny pro Copilot jsou instrukce, které zadáváte nástrojům využívajícím umělou inteligenci, jako je Microsoft Copilot, aby je navedly při provádění úkolů.
Považujte je za podněty k rozhovoru – pomáhají AI pochopit vaše potřeby a poskytnout přesně to, co chcete. Čím více své podněty vylepšíte, tím produktivnější a efektivnější bude váš AI asistent!
Ať už pracujete na prezentaci, analyzujete data nebo píšete příspěvek na blog, vaše zadání určuje, jak AI odpoví. Dobře formulované zadání je jasné, stručné a podrobné, což vám zajistí nejlepší výsledky od AI.
Při použití AI v projektovém řízení můžete týmům pomoci rozdělit složité úkoly na zvládnutelné části. Například marketingový tým může používat podněty k přípravě e-mailových kampaní, zatímco vývojáři je využívají k ladění kódu nebo generování dokumentace.
💡 Tip pro profesionály: Využijte AI k získávání poznatků, nejen k tvorbě obsahu. Požádejte Copilot, aby porovnal trendy, analyzoval sentiment nebo extrahoval klíčové poznatky z rozsáhlých datových sad, které jdou nad rámec jednoduchých shrnutí.
Výhody používání výzev Copilotu
Zkusili jste někdy vařit podle receptu bez jasných pokynů? Pravděpodobně to nedopadlo tak, jak jste doufali. Takhle vypadá práce s AI bez jasných pokynů pro Copilot. Konkrétní pokyny zajistí, že váš AI asistent splní vaše požadavky na psaní, analýzu nebo organizaci.
Zde je návod, jak vám psaní jasných a lepších pokynů v Microsoft Copilot pomůže dosáhnout požadovaných výsledků:
- Zvýšená produktivita: Jasné pokyny pomáhají AI zefektivnit úkoly, jako je generování obsahu, analýza dat nebo vytváření prezentací, čímž vám šetří čas a umožňují soustředit se na to, co je nejdůležitější
- Vyšší přesnost: Dobře formulované pokyny zajišťují, že AI poskytuje přesné a relevantní odpovědi, ať už jde o psaní e-mailů, shrnování zpráv nebo výpočty dat
- Konzistentní výsledky: Pokyny pro Copilot zajišťují konzistenci vaší práce a pomáhají vám pokaždé dosáhnout předvídatelných a spolehlivých výstupů
- Pomoc napříč aplikacemi: Díky inteligentním podnětům můžete Copilot používat ve všech nástrojích Microsoft 365 – od e-mailů až po prezentace. Začněte se shrnutím schůzky v Outlooku a přeměňte jej na prezentaci v PowerPointu, a to vše pomocí cílených podnětů
- Proměňte kontext v poznatky: Copilot se učí z vašich pracovních vzorců, rozpoznává trendy a navrhuje automatizaci, například vytváření šablon odpovědí na základě zpětné vazby od zákazníků
👀 Věděli jste? Microsoft Copilot využívá pokročilé jazykové modely, jako je GPT-4, díky čemuž dokáže porozumět textu a generovat text podobný lidskému. Díky tomuto základu dokáže Copilot nejen odpovídat na otázky, ale také provádět úkoly, vytvářet dokumenty a dokonce pomáhat s programováním!
Jak vytvořit efektivní výzvy pro Copilot?
Vytváření efektivních zadání pro Copilot znamená najít rovnováhu mezi srozumitelností, relevancí a zapojením. Zde jsou klíčové strategie pro vytváření lepších zadání, která povedou k smysluplnějším a produktivnějším interakcím:
- Používejte jasný a konkrétní jazyk: Vyhněte se nejednoznačnostem – formulujte pokyny jasně, aby Copilot rychle pochopil, co potřebujete
- Buďte struční: Detaily jsou důležité, ale příliš dlouhé pokyny mohou AI přetížit
- Uveďte kontext a relevantní informace: Čím více kontextu poskytnete, tím lépe AI situaci pochopí. Například: „Jaké jsou tři nejdůležitější vlastnosti, které byste v rámci pracovního pohovoru zdůraznili ohledně svých zkušeností s řízením projektů?“
- Podporujte hlubší uvažování: Vrstvěte své podněty, abyste získali promyšlenější odpovědi. Například: „Porovnejte a srovnejte faktory úspěchu tradičních a digitálních marketingových strategií pro malé podniky.“
- Určete tón a styl: Jasně uveďte, zda potřebujete odpovědi v určitém tónu nebo stylu. Například: „Napište přátelský děkovný dopis za pracovní pohovor a zdůrazněte v něm klíčové body, o kterých se mluvilo.“
- Opakujte a vylepšujte: Upravujte své výzvy na základě zpětné vazby. Pokud konkrétní výzva přináší trvale vynikající výsledky, analyzujte, proč funguje, a vylepšete ji pro budoucí použití
10 příkladů příkazů pro Copilot
Zde je 10 příkazů pro Copilot přizpůsobených různým odvětvím a profesím. Tyto příklady využití umělé inteligence vám ukážou, jak využít Copilot v oblasti zákaznických služeb, financí, práva a dalších scénářů.
1. Marketing
Dnešní marketing se opírá o rozhodnutí založená na datech a personalizované zákaznické zkušenosti. Umělá inteligence pomáhá analyzovat chování zákazníků, předvídat jejich preference a vytvářet cílené kampaně.
Díky kvalitním pokynům může váš marketing automatizovat rutinní úkoly, efektivněji generovat poznatky a doladit strategie pro lepší zapojení zákazníků, a to vše při současném zvýšení produktivity a kreativity.
Pokyn: Vytvořte segmentovanou e-mailovou kampaň k uvedení naší jarní kolekce na trh. Zahrňte doporučení produktů a personalizované slevové kódy.
Výsledek:
👀 Věděli jste? V roce 2023 vydala hudebnice Holly Herndon album s názvem „PROTO“, které vzniklo ve spolupráci s AI „dítětem“ jménem Spawn. Tento projekt zkoumal průnik lidské kreativity a strojového učení a zpochybňoval tradiční představy o autorství v hudbě. To je příklad správně nastavených pokynů!
2. Vývoj softwaru
Týmy vývojářů softwaru hledají nové způsoby, jak zrychlit procesy kódování a testování při zachování kvality.
Využití AI při vývoji softwaru pomáhá včas odhalit chyby a generuje přehlednější a efektivnější úryvky kódu.
Pokyn: Napište funkci v jazyce Python, která ověřuje uživatelská hesla. Zahrňte kontrolu minimální délky (8 znaků), speciálních znaků, čísel a velkých a malých písmen. Přidejte užitečné chybové zprávy pro každý případ neúspěšného ověření.
Výsledek:
3. Analytika ve zdravotnictví
Zdravotničtí pracovníci využívají AI k analýze údajů o pacientech, rozpoznávání včasných varovných signálů a dokonce i k vytváření personalizovaných léčebných plánů. AI také pomáhá při interpretaci lékařských snímků a předpovídání výsledků léčby pacientů, čímž výrazně zefektivňuje vše od diagnostiky až po následnou péči.
Pokyn: Analyzujte údaje o životních funkcích pacienta za posledních 24 hodin. Označte všechny znepokojivé vzorce a navrhněte preventivní opatření na základě historických výsledků pacienta.
Výsledek:
4. Finanční analýza
Finanční instituce využívají podněty založené na umělé inteligenci k analýze tržních trendů, odhalování podvodů a efektivnějšímu posuzování rizik. Správné podněty pomáhají umělé inteligenci zpracovávat obrovské množství finančních dat, odhalovat skryté vzorce a generovat poznatky, které zlepšují rozhodování.
Od automatizace reportů po zlepšení interakcí se zákazníky – výzvy založené na umělé inteligenci zefektivňují finanční operace.
Pokyn: Vytvořte zprávu o finanční analýze pro středně velkou společnost v maloobchodním odvětví. Analyzujte růst tržeb, ziskové marže a cash flow společnosti za poslední 3 roky. Zahrňte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), benchmarky v odvětví a případná rizika či příležitosti pro budoucí růst.
Výsledek:
5. Vzdělávání
Vzdělávací sektor využívá AI výzvy k tomu, aby učinil výuku interaktivnější a efektivnější. Od automatizace známkování až po poskytování okamžité zpětné vazby pomáhají nástroje založené na umělé inteligenci pedagogům šetřit čas a soustředit se na individuální zapojení studentů.
S vhodnými pokyny může AI generovat plány lekcí, navrhovat výukové aktivity, revidovat obsah a dokonce jej přizpůsobovat různým úrovním dovedností.
Pokyn: Vytvořte plán matematické lekce pro algebru v 7. ročníku. Zahrňte tři úrovně obtížnosti, vizuální pomůcky a cvičné úlohy s podrobným postupem řešení.
Výsledek:
6. Zákaznický servis
Zákaznická podpora vzkvétá díky rychlým a přesným odpovědím; výzvy založené na umělé inteligenci to usnadňují. Automatizací často kladených dotazů, poskytováním nepřetržité pomoci a vyřizováním rutinních dotazů umožňuje umělá inteligence lidským agentům soustředit se na řešení složitějších zákaznických problémů a poskytování lepšího zážitku z podpory.
Pokyn: Vytvořte šablony odpovědí na běžné dotazy týkající se vrácení zboží. Uveďte informace o dopravě, podrobnosti o lhůtě pro vrácení a další kroky. Použijte empatický jazyk pro frustrované zákazníky.
Výsledek:
7. Personální řízení a řízení talentů
Umělá inteligence mění svět HR tím, že činí nábor zaměstnanců chytřejším, rychlejší a inkluzivnějším.
Od automatizace zdlouhavých úkolů, jako je prověřování životopisů, až po přiřazování uchazečů k pozicím na základě jejich dovedností a zkušeností – umělá inteligence zajišťuje, že se týmy HR mohou soustředit na budování vztahů, místo aby se prohrabávaly papírováním.
Pokyn: Napište sérii e-mailů, které zaujmou pasivní uchazeče s využitím poznatků z umělé inteligence. Začleňte personalizaci, doporučení pracovních pozic a upomínky, abyste udrželi jejich zájem.
Výsledek:
8. Nemovitosti
Díky umělé inteligenci je nákup, prodej a správa nemovitostí chytřejší a efektivnější. Od chatbotů s umělou inteligencí, které pomáhají kupujícím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, až po prediktivní analýzy, které předpovídají hodnoty nemovitostí a tržní trendy – umělá inteligence pomáhá realitním makléřům a klientům činit informovaná rozhodnutí.
Virtuální prohlídky a doporučení založená na umělé inteligenci personalizují proces hledání nemovitostí, zatímco automatizované generování potenciálních zákazníků a inteligentní zpracování smluv zefektivňují transakce.
Pokyn: Proveďte analýzu trhu s cílem identifikovat aktuální trendy a cenové strategie na místním realitním trhu. Poskytněte informace o hodnotách nemovitostí, nájemních sazbách a potenciálních investičních příležitostech: [Vložte podrobnosti o lokalitě]
Výsledek:
🧠 Zajímavost: Informatik John McCarthy poprvé použil výraz „umělá inteligence“ v roce 1956 během Dartmouthské konference, která je považována za zakládající událost oboru AI.
9. Výroba
Prediktivní údržba založená na umělé inteligenci pomáhá výrobním týmům předvídat poruchy zařízení a omezit nákladné prostoje. Společnosti využívající umělou inteligenci pro plánování údržby zaznamenaly 20% snížení prostojů, což umožňuje plynulejší provoz a lepší alokaci zdrojů.
Pokyn: Analyzujte data z výrobní linky a identifikujte vzorce související s vadami výrobků [vložte data z výrobní linky].
Výsledek:
10. Právo
Nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají právníkům rychle analyzovat obrovské množství judikatury, smluv a právních dokumentů, čímž šetří hodiny ruční práce.
Chatboty vyřizují základní dotazy klientů, čímž uvolňují čas pro složitější právní záležitosti. Prediktivní analytika mezitím vyhodnocuje výsledky případů na základě historických dat a revize a vypracovávání smluv s využitím umělé inteligence zvyšují přesnost a zároveň snižují počet lidských chyb – díky čemuž je právní práce rychlejší a efektivnější.
Pokyn: Vžijte se do role právníka specializujícího se na občanskoprávní spory. Můj klient, nájemce, se snaží získat zpět kauci od bývalého pronajímatele, který ji zadržel, přestože nemovitost byla ponechána v bezvadném stavu.
Pokud můj klient prohraje spor, poskytněte podrobnou analýzu možných důsledků [v souladu s právními předpisy daného státu]. Zahrňte finanční, osobní a reputační dopady, včetně soudních nákladů, dopadů na úvěrovou bonitu, budoucích potíží s pronájmem a jakýchkoli širších dopadů na jeho podnikání nebo osobní život. Zajistěte, aby odpověď byla důkladná a zohledňovala jak okamžité, tak dlouhodobé důsledky.
Výsledek:
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Vytváření efektivních zadání pro Copilot Chat je klíčem k získání přesných a hodnotných výsledků. Ať už používáte Microsoft Copilot, Copilot Chat nebo AI v rámci Microsoft 365 Copilot, nejasná zadání mohou vést k vágním nebo irelevantním odpovědím. Abyste ze svých zadání vytěžili maximum, vyhněte se těmto častým chybám:
- Příliš vágní zadání: AI prospívá jasnost. Místo toho, abyste řekli: „Shrňte tento dokument,“ upřesněte: „Shrňte tuto zprávu do tří bodů se zaměřením na finanční trendy“
- Ignorování kontextu: Příkazy pro Copilot fungují nejlépe s jasným kontextem. Vždy uveďte odvětví, účel nebo cílovou skupinu, abyste upřesnili odpověď.
- Přetížení přílišným množstvím informací: Ačkoli je kontext nezbytný, zdlouhavé pokyny mohou Microsoft Copilot přetížit. Pokyny by měly být stručné, ale zároveň informativní.
- Zapomenutí definovat formát výstupu: Pokud potřebujete seznam, tabulku nebo odstavec, řekněte to. Příklad: „Zobrazte tato data v tabulce se třemi sloupci“
- Přehlížení limitů AI: Ačkoli Copilot čerpá z rozsáhlé znalostní báze AI, nenahrazuje odborný úsudek. Kritické informace vždy ověřujte.
Omezení Copilotu
Než začnete vytvářet pokyny pro Microsoft Copilot, je důležité vědět, co tento AI asistent dokáže a co ne. Stanovení realistických očekávání vám pomůže vytvořit efektivnější pokyny a dosáhnout nejlepších výsledků.
Zde je několik klíčových omezení, která je třeba mít na paměti:
- Žádné samostatné akce: Copilot pomáhá, ale nejedná samostatně. Poskytuje návrhy, ale vy musíte odpovědi zkontrolovat a schválit, než je sdílíte.
- Žádná paměť mezi konverzacemi: Každá konverzace začíná od začátku. Pokud jste včera diskutovali o marketingové strategii, Copilot si to dnes nebude pamatovat – budete muset znovu poskytnout kontext
- Omezená analýza dat: Copilot zpracovává na jeden dotaz omezené množství dat. Umí shrnout informace, ale není navržen pro hloubkovou analýzu ani pro zjišťování příčinných souvislostí. K tomu se lépe hodí specializované analytické nástroje.
- Omezení znalostí: Základní znalosti Copilotu končí přibližně v roce 2021. Ačkoli Copilot může v závislosti na konfiguraci vaší organizace načítat aktuální informace, znalosti jeho základního modelu nejsou průběžně aktualizovány
- Nekonzistentní odpovědi: Pokud položíte stejnou otázku dvakrát, můžete dostat mírně odlišné odpovědi. Stává se to proto, že Copilot generuje odpovědi na základě pravděpodobnosti, nikoli pevných pravidel
- Omezení chatu: Konverzace jsou omezeny na 30 interakcí za relaci a mohou vypršet. Pokud je něco důležité, nezapomeňte to uložit – staré chaty nelze obnovit
- Omezení přístupu k souborům: Přístup Copilotu k souborům závisí na vašem nastavení. Může načítat soubory pouze z konkrétních umístění, jako je například SharePoint vaší společnosti, což omezuje jeho schopnost načítat dokumenty uložené jinde
- Jednodušší odpovědi v pracovním režimu: Při používání Copilotu v pracovním režimu mohou být odpovědi kratší a výstižnější ve srovnání s jinými nástroji GPT-4
