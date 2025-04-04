ClickUp vs. Clockify: Který nástroj je lepší pro sledování času?

Čas. To je jediná věc, které se zdá, že nikdo nemá dost – s nedokončenými úkoly, blížícími se termíny a osobními závazky, které vyžadují naši neustálou pozornost.
Ale jak dobře rozumíte tomu, kam skutečně směřuje váš čas?
Odhadujete čas strávený nad úkoly nebo používáte tabulky k ručnímu zaznamenávání času? To je rychlá cesta ke zmatkům a zbytečně promarněným hodinám. Naštěstí moderní nástroje pro sledování času stráveného nad projekty udržují věci mnohem lépe organizované.
Pokud jste hledali aplikaci pro sledování času, pravděpodobně jste narazili na ClickUp a Clockify – obě jsou dobrou volbou pro sledování postupu projektů. Která z nich ale nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu?
V tomto průvodci ukončíme debatu o ClickUp vs. Clockify podrobným srovnáním jejich funkcí a silných stránek.
Co je ClickUp?
👀 Věděli jste? Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu vašeho týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je navržena tak, aby shromáždila všechny vaše úkoly – včetně odhadů času – na jednom místě. Konsoliduje vaše projekty, dokumenty a chat do jednoho nástroje založeného na umělé inteligenci.
Používejte jej jako nástroj pro správu úkolů a projektového času, abyste optimalizovali své pracovní postupy a rychleji dosáhli svých cílů. Využijte nativní sledování času ve webové aplikaci i v bezplatném rozšíření ClickUp pro Chrome.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času. Většina nástrojů pro správu pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro správu času nebo stanovení priorit, což může bránit efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času ClickUp založené na umělé inteligenci vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokáže dokonce navrhnout optimální časové okno pro soustředění se na úkoly. Vytvořte si vlastní systém správy času, který se přizpůsobí vašemu skutečnému způsobu práce!
Funkce ClickUp
Zde je několik důvodů, proč je ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro sledování a správu času:
1. Sledování času v projektu ClickUp
Díky funkcím pro sledování času stráveného na projektech v ClickUp můžete podrobně sledovat čas strávený na každém úkolu a podúkolu – od několika sekund až po celé dny.
Spouštějte a zastavujte časomíry u úkolů, ručně zaznamenávejte čas a kategorizujte záznamy pro lepší reporting. Pokročilé funkce, jako je fakturovatelný čas, odhady času a podrobné zprávy, pomáhají týmům zůstat produktivní a zároveň zajišťují přesné rozpočtování projektů.
2. Správa času ClickUp
Proč někteří lidé zvládají své nabité rozvrhy lépe než ostatní? Tajemství často spočívá v time managementu a ClickUp vám pomůže spravovat váš čas efektivněji.
Sada ClickUp Time Management mění způsob, jakým váš tým sleduje a rozděluje čas v rámci projektů.
Začněte zaznamenávat čas přímo v úkolech pomocí desktopových, mobilních nebo prohlížečových platforem, abyste mohli přesně sledovat rozdělení času. Nastavte předpokládanou dobu trvání úkolů a podúkolů, abyste usnadnili plánování pracovní zátěže a řízení očekávání. Rozlišujte mezi fakturovatelnými a nefakturovatelnými hodinami, abyste zefektivnili fakturaci a interní reporting.
ClickUp vám umožňuje snadno plánovat úkoly přetahováním v rozhraní kalendáře ClickUp. Podporuje denní, týdenní a měsíční zobrazení. Můžete dokonce upravit termín úkolu a ClickUp automaticky aktualizuje všechny závislé podúkoly, aby zachoval časový plán projektu.
Nakonec můžete v ClickUp generovat přizpůsobené zprávy a časové rozvrhy, abyste mohli kontrolovat záznamy o čase a analyzovat svou produktivitu a zlepšovat alokaci zdrojů.
🧠 Zajímavost: ClickUp se integruje s různými nástroji pro sledování času od třetích stran, jako jsou Time Doctor, Clockify a Toggl, aby sjednotil vaše záznamy o čase do jednoho nástroje. To je efektivita a úspora času!
3. Kalendář ClickUp
Kalendář ClickUp shromažďuje všechny vaše závazky na jednom místě. Použijte jej k integraci pracovního, osobního a společenského kalendáře na jednom místě – a rozlučte se s dvojitými rezervacemi, zmeškanými termíny a přeskakováním mezi nástroji.
A co víc? Můžete si přizpůsobit zobrazení kalendáře tak, aby zobrazoval denní, týdenní nebo měsíční plány, abyste mohli lépe plánovat svou práci.
Pokročilé filtrování pomáhá zvýraznit klíčové úkoly, zatímco rozhraní drag-and-drop vám umožňuje rychle přeplánovat schůzky a závazky. Díky AI návrhům kalendáře ClickUp můžete najít optimální časové bloky pro vyřízení svých nevyřízených úkolů, naplánování schůzek s kolegy a odpočinek!
Pro pokročilé sledování času nabízí ClickUp předem připravené tabulky, sešity, složky a seznamy, které pomáhají firmám sledovat průběh projektů. Obsahuje také šablony pro sledování času a studium času, které usnadňují správu úkolů. Tyto šablony zefektivňují termíny, přidělování úkolů a sledování pokroku, takže projekty probíhají podle plánu s minimálním úsilím.
Jakmile zaznamenáte svůj čas, ClickUp vám umožní rychle přidávat štítky a vyhledávat záznamy – jednoduché, efektivní a navržené tak, aby šetřilo čas.
📮ClickUp Insight: Výsledky našeho průzkumu efektivity schůzek ukazují, že znalostní pracovníci mohou strávit téměř 308 hodin týdně na schůzkách v organizaci se 100 zaměstnanci!
Ale co kdybyste mohli zkrátit dobu těchto schůzek? Jednotný pracovní prostor ClickUp výrazně snižuje počet zbytečných schůzek!
💫 Skutečné výsledky: Klienti jako Trinetix dosáhli 50% snížení počtu schůzek díky centralizaci projektové dokumentace, automatizaci pracovních postupů a zlepšení viditelnosti napříč týmy pomocí naší aplikace pro práci. Představte si, že každý týden získáte zpět stovky produktivních hodin!
Ceny ClickUp
Co je Clockify?
Zatímco ClickUp sdružuje všechny vaše nástroje pro produktivitu do jedné aplikace, Clockify se silně zaměřuje na funkce časových rozpisů a fakturovatelných hodin. Velké organizace běžně používají tuto platformu pro své klientské portály, upozornění a oznámení, které informují týmy o postupu projektu. Funkce plánování zaměstnanců také výrazně zjednodušuje plánování směn.
Pro firmy s většími týmy pomáhá Clockify sledovat úkoly zaměstnanců, efektivně přidělovat projekty a nabízí jasný přehled o pokroku. Zvyšuje také přehlednost činností týmu, což usnadňuje informovanost o vývoji projektů.
💡Tip pro profesionály: Použijte Eisenhowerovu matici nebo podobný rámec pro stanovení priorit k roztřídění úkolů podle naléhavosti a důležitosti. Zaměřte se na úkoly s velkým dopadem, které podporují pokrok, a méně důležité úkoly delegujte nebo naplánujte. Tak zajistíte, že budete trávit čas tím, co je nejdůležitější, místo abyste se zabývali zbytečnou prací.
Funkce Clockify
Zde je přehled nejoblíbenějších funkcí Clockify, od sledování času po podrobné zprávy – vše je navrženo tak, aby zvýšilo produktivitu a udrželo projekty na správné cestě.
1. Sledování času
Sledování času s Clockify je jednoduché, ať už používáte desktopovou aplikaci, mobilní aplikaci nebo rozšíření pro prohlížeč. Funguje také hladce v prohlížečích Chrome, Firefox a Edge.
Správci mohou nastavit zařízení jako kiosky na místě pro snadné sledování času a projektoví manažeři mohou přímo přidávat čas pro své týmy. V případě potřeby mohou uživatelé upravit své časové záznamy a přidat ručně zadaný čas. Pro větší přesnost mohou správci povolit zaokrouhlování pro účely výpočtu mezd.
- Pokud jste zaměstnanec, stačí kliknout na tlačítko Přehrát ▶️, vybrat klienta, projekt a úkol a po dokončení kliknout na tlačítko ⏹️ Zastavit. Můžete také přidávat značky pro zprávy, označovat čas jako fakturovatelný nebo nefakturovatelný a sledovat přestávky.
- Jako manažer získáte úplný přehled o časových aktivitách svého týmu, včetně přestávek. Nemůžete však vynutit konkrétní délku přestávek ani přímo vynutit odhlášení, pokud v systému nevytvoříte vlastní aktivitu, jako je „Přestávka“.
2. Automatický tracker
Pokud potřebujete automaticky sledovat čas strávený nad úkoly na základě aktivity počítače, automatický tracker Clockify vás zbaví nutnosti ručně spouštět a zastavovat časomíry.
Uživatelé si mohou vybrat konkrétní aplikace a webové stránky, které chtějí sledovat, a přizpůsobit intervaly zaznamenávání, aby měli ještě větší kontrolu nad sledováním času.
3. Integrace
Díky více než 80 integracím se Clockify propojuje s mnoha oblíbenými aplikacemi a nástroji, včetně ClickUp!
Integrace ClickUp s Clockify funguje hladce ve všech úrovních tarifů. Ať už sledujete čas na počítači nebo prostřednictvím Google Chrome, můžete snadno zaznamenávat hodiny strávené na jakémkoli úkolu nebo projektu.
🧠 Zajímavost: Studie společnosti Microsoft zjistila, že zaměstnanci tráví přibližně 57 % svého pracovního dne komunikací. To je asi 4 hodiny a 33 minut strávených e-maily, schůzkami a týmovým chatem.
Ceny Clockify
- Zdarma
- Základní: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Sada produktivity: 15,99 $/měsíc na uživatele
Porovnání funkcí ClickUp a Clockify
Nyní se podívejme na funkce ClickUp a Clockify, abychom zjistili, který software pro sledování času a řízení projektů nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Níže je uvedeno srovnání obou nástrojů:
|Funkce
|ClickUp
|Clockify
|Sledování času
|Integrovaný nástroj pro sledování času s ručním zadáváním
|Automatické a manuální sledování času
|Správa úkolů
|Pokročilá správa úkolů, opakující se úkoly, závislosti
|Základní sledování úkolů s časovači
|Sledování projektů
|Vyberte si z více než 15 zobrazení, včetně Ganttových diagramů, časových os a zobrazení pracovní zátěže. Získejte podrobné, přizpůsobitelné časové rozvrhy.
|Časové rozvrhy, podrobné zprávy
|Integrace
|Více než 1 000 integrací, včetně Slack, Zapier
|Více než 80 integrací, včetně Trello, Asana
|Funkce pro týmy
|Neomezený počet uživatelů, oprávnění, zobrazení pracovní zátěže
|Základní sledování týmu, omezené role
|Přizpůsobení
|Vlastní panely, šablony, automatizace
|Základní tagy, štítky projektů
|Ceny
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 7 $/měsíc.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 4,99 $/měsíc.
|Bezpečnost
|Zabezpečení na podnikové úrovni
|Standardní zabezpečení výkonu
Zde je podrobnější pohled na funkce a vítěze v jednotlivých kategoriích.
1. Možnosti sledování času
Clockify se zaměřuje na sledování času, ať už používáte vestavěné stopky nebo zaznamenáváte hodiny ručně. Pomáhá vám zjistit, kam čas mizí, sledovat hodiny zaměstnanců, plnit cíle, přidávat poznámky a ověřovat práci – je ideální pro dodržování rozpočtu projektů.
ClickUp naopak nabízí flexibilní sledování času přímo ve vašem pracovním prostoru, kde se projekty realizují. Čas můžete sledovat z úkolů, zobrazení, časových rozvrhů nebo pomocí praktického rozšíření pro Chrome.
V ClickUp se zobrazuje pruh s průběhem sledovaného času vs. odhadovaný čas; fakturovatelné položky jsou k dispozici u vyšších tarifů. Nástroje pro vytváření reportů a dashboardy ClickUp vám také poskytují přehled o vašich časových datech napříč zařízeními.
🏆 Vítěz: ClickUp zvítězil díky své flexibilitě a široké škále možností pro sledování času.
2. Řízení projektů
Clockify vám pomáhá sledovat průběh projektu a klíčové metriky a zároveň kategorizuje čas jako fakturovatelný nebo nefakturovatelný. Můžete přiřazovat úkoly, porovnávat sledovaný a odhadovaný čas a nastavovat vlastní sazby projektu – ideální pro týmy pracující s klienty nebo termíny.
ClickUp je naopak komplexní nástroj pro správu projektů, který umožňuje nastavit vlastní pracovní postupy, budovat sdílené znalosti prostřednictvím ClickUp Docs a vytvářet dashboardy v reálném čase, které udržují týmy v pohybu a zlepšují jejich způsob práce. Zjednodušuje osobní i profesionální projekty díky automatizaci bez nutnosti programování a nástrojům pro psaní, správu znalostí a správu úkolů založeným na umělé inteligenci.
Co vyniká? ClickUp Brain, asistent s umělou inteligencí, který:
- Rychle najděte odpovědi ve svých úkolech, dokumentech a chatu v ClickUp
- Automatizuje aktualizace projektů a souhrny úkolů pomocí AI StandUps.
- Píše a vylepšuje obsah, jako jsou e-maily, blogové příspěvky, zprávy o projektech a další, na základě jednoduchých pokynů.
🏆 Vítěz: ClickUp, jako aplikace pro vše, co souvisí s prací. Od sledování času po získávání potřebných dat, když je potřebujete, skutečně uchovává vše na jednom místě.
3. Reportování a analytika
Clockify i ClickUp pomáhají sledovat a analyzovat časová data, ale používají k tomu odlišné přístupy.
Clockify nabízí tři typy reportů: souhrnné reporty s přehledem času, aktivit a uživatelů; podrobné reporty s rozpisem úkolů, celkovým počtem hodin a fakturovatelnými částkami; a týdenní reporty, které poskytují přehled o zaznamenaném čase. Reporty lze filtrovat podle dne, aktivity nebo uživatele a sdílet ve formátech CSV, Excel nebo PDF.
ClickUp funguje jako centrum řízení podniku a umožňuje uživatelům vytvářet vlastní panely ClickUp s grafy, diagramy a datovými tabulkami, které lze přetahovat myší. Tyto panely pomáhají týmům sledovat průběh projektů, klíčové metriky včetně časových trendů a získávat cenné informace pro optimalizaci jejich přístupu.
🏆 Vítěz: ClickUp zde získává bod navíc oproti Clockify díky svým přizpůsobitelným dashboardům, které shrnují aktivitu projektu a poskytují vám v reálném čase aktualizace důležitých statistik, jako je čas strávený na úkolech.
🧠 Zajímavost: Společnost Stanley Security, která používá ClickUp, zaznamenala po přechodu na ClickUp 50% pokles času stráveného vytvářením a sdílením reportů. V ClickUp se čísla nesčítají jen tak – vyprávějí příběh!
4. Kompatibilita platformy
ClickUp i Clockify nabízejí přístup z více zařízení, takže můžete sledovat čas a spravovat úkoly, ať jste kdekoli.
Clockify funguje v desktopových aplikacích, webových aplikacích a rozšířeních prohlížečů Chrome a Firefox. Podporuje Windows, Mac, Linux, Android a iOS, takže je snadné zaznamenávat hodiny z jakéhokoli zařízení.
ClickUp udržuje produktivitu na dosah díky aplikacím pro Windows, Mac a Linux. Mobilní aplikace pro iPhone, iPad a Android vám umožňují zůstat ve spojení a spravovat úkoly i na cestách.
🏆 Vítěz: Remíza. ClickUp i Clockify mají silnou pozici na několika platformách zařízení, což usnadňuje sledování.
ClickUp vs. Clockify na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si lidé myslí o ClickUp versus Clockify.
Člen komunity r/ClickUp na Redditu pochválil platformu za její tracker:
Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl na vestavěný nástroj pro sledování času v Clickup, ale je opravdu dobrý a sleduje čas strávený na úkolech pro případ, že by klienti chtěli rozepsat fakturaci. A jednoduchý dashboard zobrazuje všechny hodiny za měsíc podle prostoru, podle kterého fakturuji.
Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl na vestavěný nástroj pro sledování času v Clickup, ale je opravdu dobrý a sleduje čas strávený na úkolech pro případ, že by klienti chtěli rozepsat fakturaci. A jednoduchý dashboard zobrazuje všechny hodiny za měsíc podle prostoru, podle kterého fakturuji.
Jiný uživatel na subredditu r/productivity vysvětlil, proč se přiklonil k Clockify:
Clockify je snadno použitelný a líbilo se mi, že je zdarma.
Clockify je snadno použitelný a líbilo se mi, že je zdarma.
Diskuse mezi uživateli nástrojů pro sledování času poukazují na několik společných závěrů:
- Clockify je oblíbený pro své jednoduché sledování a dostupnou cenu.
- ClickUp vyniká svým komplexním přístupem k řízení projektů.
- Oba nástroje pomáhají týmům udržet přehled o pracovní době a produktivitě.
- Možnosti přizpůsobení a vytváření reportů hrají významnou roli v preferencích uživatelů.
Tyto informace jsou v souladu s naším srovnáním funkcí, ale nabízejí reálný kontext toho, jak každý nástroj vyhovuje různým pracovním postupům.
Vyberte si ClickUp pro snadné sledování času stráveného na projektech
Verdikt je jasný – ClickUp je nejlepší!
Zatímco Clockify vyniká v jednoduchém sledování času, ClickUp jde ještě dál a nabízí výkonné nástroje pro správu projektů. Přizpůsobitelné pracovní postupy, dashboardy v reálném čase, závislosti úkolů a funkce pro spolupráci týmu z něj dělají komplexnější řešení.
Výhody ClickUp tím ale nekončí. Díky výkonným aplikacím ClickApps, inteligentním oznámením a automatizaci založené na umělé inteligenci pomáhá týmům zůstat produktivní a organizované ve všech odděleních.
Chcete vidět tyto funkce v akci? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a poznejte rozdíl!