11 nejlepších alternativ Mindomo pro tvorbu myšlenkových map a organizaci nápadů

Představte si, že se pokoušíte naplánovat uvedení nového produktu na trh. Namísto chaotických poznámek a roztříštěných myšlenek vám vizuálně poutavá myšlenková mapa pomůže uspořádat nápady, úkoly, časové osy a závislosti na jednom místě.
Právě zde přichází na řadu Mindomo. Tento všestranný nástroj pro tvorbu myšlenkových map umožňuje uživatelům vytvářet vizuálně přitažlivé myšlenkové mapy a koncepční mapy pomocí intuitivního rozhraní. Nabízí také správu úkolů a integraci s nástroji jako Google Drive, Microsoft Teams a Google Workspace.
Mnoho uživatelů však nyní hledá alternativu k Mindomo.
Proč? Ačkoli je bohatý na funkce, má několik nevýhod. Bezplatná verze je omezená a možnosti přizpůsobení a editace v reálném čase nejsou na požadované úrovni. Někteří uživatelé dokonce hlásí potíže s exportem/importem myšlenkových map v určitých formátech.
Žádný strach!
Tento průvodce představuje 11 nejlepších alternativ k Mindomo – každá z nich nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, jedinečné funkce a možnost vytvářet myšlenkové mapy, síťové diagramy a vizuálně poutavé projektové plány. 🚀
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam alternativ k Mindomo, které nabízejí výkonné funkce pro brainstorming a spolupráci:
- ClickUp (Nejlepší pro tvorbu myšlenkových map s řízením projektů) ✅
- Miro (nejlepší pro vytváření podrobných myšlenkových map a diagramů) ✅
- MindMeister (nejlepší pro společné vytváření myšlenkových map a brainstorming) ✅
- MindNode (nejlepší pro specializované vytváření myšlenkových map) ✅
- Ayoa (nejlepší pro integrované vytváření myšlenkových map a správu úkolů s jednoduchým a intuitivním rozhraním) ✅
- Xmind (nejlepší pro kreativní brainstormingové sezení s podporou AI) ✅
- Coggle (nejlepší pro přeměnu složitých dat na vizuálně přitažlivé diagramy a koncepční mapy) ✅
- Lucidchart (nejlepší pro navrhování podrobných vývojových diagramů a procesních schémat) ✅
- Bubbl. us (nejlepší pro spolupráci s týmy na jednoduchých myšlenkových mapách) ✅
- EdrawMind (nejlepší pro vytváření podrobných projektových plánů s vizuálními časovými osami) ✅
- Stormboard (nejlepší pro interaktivní brainstormingové sezení) ✅
Co je Mindomo?
Mindomo je software pro tvorbu myšlenkových map, který vám pomůže organizovat nápady, vytvářet myšlenkové mapy a vizualizovat koncepty organizovaným způsobem. Díky intuitivnímu rozhraní můžete snadno přetahovat prvky, přidávat multimediální obsah a bez námahy vytvářet podrobné myšlenkové mapy.
Tento nástroj také nabízí správu úkolů a spolupráci v reálném čase, což ho činí ideálním pro týmy pracující na komplexním plánování projektů.
Ať už jste projektový manažer plánující složité pracovní postupy nebo obchodní stratég stanovující klíčové cíle, Mindomo vám poskytne nástroje, které vám pomohou zjednodušit a strukturovat vaše myšlenky.
Proč zvolit alternativy k Mindomo?
Mindomo je výkonný nástroj, ale ne vždy je ideálním řešením pro každého. Zde je několik důvodů, proč byste mohli potřebovat alternativu k Mindomo:
- Omezená bezplatná verze: Bezplatný tarif omezuje přístup k neomezenému počtu myšlenkových map, složitých diagramů a spolupráci v reálném čase a je vhodný především pro vytváření tradičních myšlenkových map.
- Nepřehledné rozhraní: Ačkoli je rozhraní funkční, mnoho uživatelů ho považuje za nepřehledné a upřednostňovalo by jednodušší a přehlednější rozhraní. Dashboard se všemi svými vizuálními prvky může být příliš složitý.
- Omezení přizpůsobení: Uživatelé, kteří chtějí mít větší kontrolu nad styly diagramů, rozvržením a multimediálním obsahem, mohou při navrhování složitých myšlenkových map pociťovat omezení.
- Lepší správa úkolů jinde: Mindomo sice umožňuje uživatelům plánovat úkoly, ale postrádá hloubku nástrojů ClickUp, Microsoft Project a dalších nástrojů pro správu projektů.
- Mezery v alokaci zdrojů: Komplexní plánování projektů vyžaduje lepší alokaci zdrojů, Ganttovy diagramy a další pokročilé funkce, které Mindomo postrádá.
- Vysoké cenové plány: Cenové plány Mindomo jsou mnohými považovány za vysoké, zejména pro uživatele, kteří potřebují pokročilé funkce nebo přístup pro spolupráci v týmu.
Rychlý přehled: 11 univerzálních nástrojů pro tvorbu myšlenkových map jako alternativy k Mindomo
Zde je stručný přehled alternativ k Mindomo:
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Hlavní použití
|ClickUp
|Všechny typy podnikání
|Řízení projektů, spolupráce, brainstorming, týmová komunikace, automatizace pracovních postupů
|Miro
|Obchodní stratégové, projektoví manažeři a kreativní profesionálové
|Vizuální spolupráce, diagramy, plánování
|MindMeister
|Studenti, pedagogové a kreativní profesionálové
|Myšlenkové mapy, brainstorming, spolupráce
|MindNode
|Studenti, kreativní profesionálové
|Specializované mapování myšlenek, zaznamenávání nápadů
|Ayoa
|Projektoví manažeři, kreativní profesionálové
|Myšlenkové mapy, správa úkolů, spolupráce
|Xmind
|Kreativní profesionálové, obchodní stratégové
|Brainstorming, tvorba myšlenkových map, organizace
|Coggle
|Studenti, kreativní profesionálové
|Vizuální diagramy, zjednodušení dat
|Lucidchart
|Projektoví manažeři, obchodní stratégové, organizace
|Vývojové diagramy, schémata, mapování procesů
|Bubbl. us
|Studenti, kreativní profesionálové
|Jednoduché vytváření myšlenkových map, spolupráce
|EdrawMind
|Projektoví manažeři, obchodní stratégové, pedagogové
|Plánování projektů, myšlenkové mapy, časové osy
|Stormboard
|Projektoví manažeři, kreativní profesionálové, organizace
|Interaktivní brainstorming, organizace nápadů
11 nejlepších alternativ k Mindomo, které stojí za prozkoumání
Zde je 11 nejlepších alternativ k Mindomo, které malým firmám a týmům nabízejí jednodušší a intuitivnější způsob vytváření myšlenkových map, plánování projektů a organizování nápadů:
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu myšlenkových map s řízením projektů)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která sjednocuje všechny vaše úkoly, dokumenty, tabule a chaty do jednoho plynulého pracovního prostoru. Na rozdíl od Mindomo se ClickUp neomezuje pouze na tvorbu myšlenkových map; pomáhá vám proměnit nápady v činy, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Máte někdy pocit, že jsou vaše nápady roztříštěné? ClickUp Mind Maps vám pomůže snadno organizovat myšlenky, propojovat koncepty a strukturovat pracovní postupy.
Můžete také přizpůsobit barvy, styly a rozvržení, aby vaše myšlenková mapa byla co nejjasnější. Když se brainstorming stane chaotickým, ClickUp Mind Maps vám pomůže snadno přeskupit vaše nápady. Stačí přetáhnout prvky, restrukturalizovat větve a vylepšovat své nápady tak, jak se vyvíjejí.
Potřebujete naplánovat marketingovou kampaň? ClickUp Mind Maps pomáhá rozdělit cíle na menší úkoly, jako je tvorba obsahu, strategie sociálních médií a termíny. Později se tyto úkoly převedou na sledovatelné úkoly s termíny a přidělenými osobami. Už žádné ztracené nápady nebo nesouvislé plány!
ClickUp Whiteboards posouvá brainstorming na vyšší úroveň tím, že umožňuje spolupráci s vaším týmem v reálném čase. Vy a vaši kolegové můžete skicovat nápady, přidávat poznámky a diskutovat o strategiích – to vše při hladké integraci s úkoly a projekty.
Pokud vedete týmovou schůzku za účelem vytvoření plánu vývoje produktu, vizualizujte celý plán na tabuli ClickUp Whiteboard, přiřazujte úkoly přímo z tabule a zajistěte, aby se každý nápad proměnil v akci.
Díky intuitivnímu dotykovému rozhraní můžete volně kreslit, propojovat koncepty a dokonce používat obrázky generované umělou inteligencí, abyste oživili abstraktní nápady, aniž byste museli opustit platformu.
S ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, brainstormovat a generovat nápady a návrhy úkolů, shrnout aktualizace a poznámky z jednání a sledovat průběh vašeho projektu. Slouží také jako asistent psaní využívající umělou inteligenci, který vám pomůže snadno vytvářet zprávy, poznámky z jednání a kreativní obsah, včetně struktur pro myšlenkové mapy.
Pokud pracujete na složitém projektu vývoje produktu, ClickUp Brain navrhne další kroky na základě vašich diskusí. Generuje také rychlé odpovědi pro váš tým a dokonce automatizuje opakující se úkoly.
Nízkovýkonné týmy čtyřikrát častěji používají více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na devět nebo méně platforem.
Můžete také použít šablonu ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template a ClickUp Simple Mind Map Template, abyste snadno organizovali své nápady a myšlenky vytvořením jednoduché myšlenkové mapy a vyhnuli se složitostem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadno vizualizujte nápady, strukturovejte myšlenky, projekty a pracovní postupy do přehledných, propojených vizuálů pomocí ClickUp Mind Maps.
- Brainstormujte volně, skicujte nápady, spolupracujte v reálném čase a okamžitě propojujte úkoly na ClickUp Whiteboards.
- Automatizujte kreativitu, generujte nápady, organizujte myšlenky a zefektivněte brainstormingové sezení bez námahy s ClickUp Brain.
- Spolupracujte hladce, společně upravujte, vkládejte vizuální prvky a propojujte úkoly přímo v dokumentech pomocí ClickUp Docs.
- Komunikujte okamžitě, diskutujte o nápadech, sdílejte novinky a proměňte konverzace v praktické úkoly pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace ClickUp nemusí obsahovat některé funkce, které jsou dostupné pouze v desktopové verzi.
- Nabízí rozsáhlou sadu funkcí, které vyžadují určité počáteční zaučení pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká Ansh Prabhakar , analytik pro zlepšování obchodních procesů ve společnosti Airbnb, o ClickUp:
ClickUp nabízí mnoho funkcí na jednom místě, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, řízení úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navrženou uživatelskou rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno sledovat a reportovat práci a na základě pokroku, denních porad a plánování do budoucna bylo snadné.
ClickUp nabízí mnoho funkcí na jednom místě, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, řízení úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navrženou uživatelskou rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno sledovat a reportovat práci a na základě pokroku, denních porad a plánování do budoucna bylo snadné.
2. Miro (nejlepší pro vytváření podrobných myšlenkových map a diagramů)
Ať už mapujete organizační schémata, navrhujete síťové diagramy nebo vytváříte strategie se svým týmem, Miro nabízí flexibilitu pro plynulé vytváření a organizování nápadů. Během schůzky o vývoji produktu mohou členové týmu společně vytvářet vizuální diagramy, přiřazovat úkoly a stanovovat termíny.
Miro také nabízí integraci s Microsoft Office, Google Workspace a dalšími nástroji pro zvýšení produktivity, které zefektivňují pracovní postupy. Díky tomu a díky uživatelsky přívětivému rozhraní je Miro snadno přístupným nástrojem pro nové uživatele.
Nejlepší funkce Miro
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a bez problémů.
- Získejte přístup k nekonečnému plátnu pro neomezenou kreativitu.
- Vytvářejte diagramy rychle pomocí prvků drag-and-drop.
Omezení Miro
- Bezplatný tarif je omezen na tři editovatelné tabule a postrádá několik pokročilých funkcí.
- Maximální velikost souboru, který lze nahrát na tabuli, je 30 MB.
Ceny Miro
- Navždy zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají o Miro skuteční uživatelé? Zde je recenze z G2:
Tento nástroj je skvělý pro vytváření diagramů nápadů, protože působí jako nekonečná bílá tabule. Líbí se mi, jak mohu přesouvat prvky a upravovat prostor mezi nimi a jak snadné je přidat něco uprostřed diagramu a rozšířit ho. Formátovací možnosti mi přijdou trochu omezené a chybové (hlavně co se týče barev), například v paletě barev nejsou vidět názvy barev, což je problém pro barvoslepé jako já, a pokud spolupracovník vybral vlastní barvu, nezobrazí se v rychlém výběru pro zbytek týmu.
Tento nástroj je skvělý pro vytváření diagramů nápadů, protože působí jako nekonečná bílá tabule. Líbí se mi, jak mohu přesouvat prvky a upravovat prostor mezi nimi a jak snadné je přidat něco uprostřed diagramu a rozšířit ho. Formátovací možnosti mi přijdou trochu omezené a chybové (hlavně co se týče barev), například v paletě barev nejsou vidět názvy barev, což je problém pro barvoslepé jako já, a pokud spolupracovník vybral vlastní barvu, nezobrazí se v rychlém výběru pro zbytek týmu.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s organizací nápadů? Naučte se , jak používat metodu pořizování poznámek pomocí myšlenkových map, aby vaše poznámky byly vizuálně přitažlivější a zajímavější! Zde je návod, jak ji používat:
- Nakreslete si to: Vezměte si zápisník a nakreslete si ručně myšlenkové mapy, abyste jim dodali osobní a kreativní nádech 🎨
- Přejděte na digitální formu: Použijte software pro tvorbu myšlenkových map k přizpůsobení rozvržení, přeskupení nápadů a automatizaci struktur 💻
- Mapování souvislostí: Koncepční mapy pomáhají vizualizovat vztahy mezi nápady pro hlubší porozumění 🔗
- Využijte online možnosti: Cloudové myšlenkové mapy vám umožňují spolupracovat a přistupovat k poznámkám odkudkoli ☁️
3. MindMeister (nejlepší pro společné vytváření myšlenkových map a brainstorming)
MindMeister je nástroj pro tvorbu myšlenkových map s možností spolupráce v reálném čase a uživatelsky přívětivým rozhraním. Umožňuje plynulé vytváření, sdílení a úpravy myšlenkových map, což z něj činí ideální nástroj pro brainstorming, plánování projektů a organizaci složitých informací.
Intuitivní platforma MindMeister vám umožňuje efektivně vizualizovat nápady, čímž zvyšuje kreativitu a produktivitu. Její integrace s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity dále zlepšuje váš pracovní postup, což z ní činí atraktivní alternativu k Mindomo.
Nejlepší funkce MindMeister
- Přizpůsobte si myšlenkové mapy pomocí motivů, barev a stylů pro větší přehlednost.
- Připojte soubory, obrázky a odkazy, abyste své nápady plynule obohatili.
- Prezentujte myšlenkové mapy přímo v rámci platformy a zajistěte si tak působivé schůzky.
Omezení MindMeister
- Bezplatný tarif není zcela zdarma, uživatelé mohou používat pouze tři myšlenkové mapy.
- Ve verzi freemium není možné exportovat myšlenkové mapy ani připojovat soubory a obrázky.
Ceny MindMeister
- Navždy zdarma
- Osobní: 4,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno dvakrát ročně)
- Pro: 6,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno dvakrát ročně)
- Podnikání: 10,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno dvakrát ročně)
Hodnocení a recenze MindMeister
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
4. MindNode (nejlepší pro specializované vytváření myšlenkových map)
MindNode nabízí sofistikované řešení pro tvorbu myšlenkových map, které je navrženo exkluzivně pro ekosystém Apple. Jeho intuitivní rozhraní umožňuje uživatelům efektivně zaznamenávat, strukturovat a vizualizovat koncepty na všech jejich zařízeních Apple, což vede k vyšší produktivitě a jasnějšímu myšlení.
Tento nástroj vám také umožňuje soustředit se na své myšlenky bez rušivých vlivů, díky čemuž je vytváření myšlenkových map efektivní a zábavné. Pokud například plánujete nový podnikatelský záměr, MindNode vám umožní rozdělit vaši strategii na zvládnutelné části. To vám pomůže vidět celkový obraz i jemnější detaily současně.
Nejlepší funkce MindNode
- Zachyťte spontánní myšlenky okamžitě, aniž byste narušili svůj pracovní postup.
- Přepínejte mezi formáty myšlenkové mapy a osnovy pro strukturované plánování.
- Začleňte úkoly do svých myšlenkových map a zefektivněte tak plánování projektů.
Omezení MindNode
- MindNode není k dispozici pro uživatele Windows nebo Android.
- Uživatelé si stěžovali, že nemá funkce pro spolupráci v reálném čase.
Ceny MindNode
- Navždy zdarma
- MindNode Plus: 2,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MindNode
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Leonardo da Vinci, největší génius renesance, byl mistrem v tvorbě myšlenkových map. I když se tomu tehdy tak neříkalo, jeho zápisníky jsou plné úžasných diagramů, náčrtků a poznámek, které jsou ranými formami myšlenkových map! 🤩
5. Ayoa (nejlepší pro integrované vytváření myšlenkových map a správu úkolů s jednoduchým a intuitivním rozhraním)
Jako software pro tvorbu myšlenkových map kombinuje Ayoa kreativitu a produktivitu, aby zlepšil brainstorming a projektové řízení. Nabízí platformu pro snadnou tvorbu myšlenkových map, správu úkolů a spolupráci v reálném čase.
Díky jednoduchému rozhraní a všestranným funkcím je Ayoa přesvědčivou alternativou k Mindomo. Integrace mindmappingu s nástroji pro správu úkolů navíc umožňuje vizualizovat nápady a snadno je transformovat do proveditelných úkolů.
Nejlepší funkce Ayoa
- Získejte organické, volné styly myšlenkových map kromě tradičních radiálních map.
- Přeměňte myšlenkové mapy na poutavé prezentace přímo v rámci platformy.
- Využijte řadu přizpůsobitelných šablon, které vám pomohou rychle rozjet vaše projekty.
Omezení Ayoa
- Bezplatný tarif vás omezuje na 10 myšlenkových map.
- Někteří uživatelé uvedli, že softwarové chyby způsobily poruchy a občasné výpadky aplikace.
Ceny Ayoa
- Navždy zdarma
- Ayoa Ultimate: 17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ayoa
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Ayoa?
Uživatel Capterra poznamenal:
Je tu spousta funkcí, které se mi líbí – je vizuální a lze jej přizpůsobit tak, jak chci, a miluji nový plánovač, který mi pomáhá stanovit priority. Přidávání dokumentů k úkolům je trochu neohrabané; raději přejdu na odkazovaný soubor v jeho nativní aplikaci nebo na svém počítači, než jej přenášet do DropTask.
Je tu spousta funkcí, které se mi líbí – je vizuální a lze jej přizpůsobit tak, jak chci, a miluji nový plánovač, který mi pomáhá stanovit priority. Přidávání dokumentů k úkolům je trochu neohrabané; raději přejdu na odkazovaný soubor v jeho nativní aplikaci nebo na svém počítači, než jej přenášet do DropTask.
6. Xmind (nejlepší pro kreativní brainstormingové sezení s podporou AI)
S Xmindem proměníte své brainstormingové sezení ve strukturované, vizuálně poutavé myšlenkové mapy, které zvyšují kreativitu a produktivitu. Jeho automatické mapování založené na umělé inteligenci zjednodušuje proces tvorby, takže se můžete soustředit na zdokonalování svých konceptů, a Brainstorming Hub rychle a efektivně organizuje vaše nápady.
Při plánování projektu využijte seznamy úkolů generované umělou inteligencí Xmind k efektivní strukturalizaci úkolů a zajištění přehlednosti a soudržnosti celého pracovního postupu. Xmind navíc disponuje rozsáhlou knihovnou šablon a designových zdrojů, jako je více než 240 barevných motivů a více než 800 samolepek.
Nejlepší funkce Xmind
- Přidejte do myšlenkových map složité matematické a vědecké rovnice
- Exportujte myšlenkové mapy v různých formátech pro všestranné možnosti sdílení.
- Pracujte bez rušivých vlivů díky funkci ZEN Mode.
Omezení Xmind
- V bezplatné verzi mají exportované soubory vodoznak, který označuje, že pocházejí z zkušební verze.
- Obrázky vložené do Xmind nesmí být větší než 10 MB.
Ceny Xmind
- Navždy zdarma
- Pro: 10 $/měsíc
- Premium: 15 $/měsíc
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Xmind
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
7. Coggle (nejlepší pro přeměnu složitých dat na vizuálně přitažlivé diagramy a koncepční mapy)
Coggle je software pro tvorbu myšlenkových map, který transformuje brainstormingové sezení do živých, interaktivních diagramů, díky nimž jsou složité nápady přístupnější. Coggle je známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním a možností spolupráce v reálném čase a nabízí plynulý zážitek, který často předčí alternativy jako Mindomo.
Platforma podporuje neomezené nahrávání obrázků a poskytuje bohatý vizuální obsah v rámci diagramů. Coggle navíc automaticky ukládá každou změnu a poskytuje tak komplexní historii, ke které se uživatelé mohou kdykoli vrátit.
Nejlepší funkce Coggle
- Mapujte související témata v rámci jednoho pracovního prostoru a získejte tak organizační flexibilitu.
- Přidávejte k diagramům poznámky a další kontext, aniž byste je přímo propojovali s hlavní strukturou.
- Vytvářejte složitější a propojenější diagramy pomocí smyček a spojování větví.
Omezení Coggle
- Text v Coggle se může u velkých diagramů posunout mimo okraj obrazovky.
- Sdílené odkazy jsou k dispozici pouze pro placené tarify.
Ceny Coggle
- Navždy zdarma
- Awesome: 5 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Coggle
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
8. Lucidchart (nejlepší pro navrhování podrobných vývojových diagramů a procesních schémat)
Lucidchart usnadňuje vytváření vývojových diagramů, drátových modelů, síťových diagramů a dalších. Díky úpravám v reálném čase, rozsáhlým šablonám a integraci s Google Drive, Slackem a Microsoft Office můžete snadno optimalizovat pracovní postupy.
Ať už mapujete softwarovou architekturu, navrhujete procesní toky nebo brainstormujete nápady, Lucidchart vám zajistí přehlednost a efektivitu. Kromě základních funkcí pro tvorbu diagramů nabízí Lucidchart pokročilé funkce, jako je propojení dat, které uživatelům umožňuje propojit živá data s jejich diagramy, čímž zajišťuje, že zůstanou dynamické a informativní.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Vytvářejte komplexní diagramy a přizpůsobujte je tak, aby vyhovovaly jak jednotlivým uživatelům, tak velkým organizacím.
- Přizpůsobte si myšlenkové mapy pomocí široké škály ikon a symbolů.
- Importujte a exportujte soubory Visio a zajistěte si tak kompatibilitu se stávajícími pracovními postupy.
Omezení Lucidchart
- V bezplatném tarifu mohou uživatelé použít pouze 60 tvarů na dokument.
- Bezplatný tarif nezahrnuje pokročilé funkce, jako je spolupráce v reálném čase.
Ceny Lucidchart
- Navždy zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Lucidchart?
Našli jsme tuto recenzi od uživatele Capterra:
Na Lucidchartu se mi nejvíce líbila funkce drag and drop a také široká škála možností diagramů, které jsou nezbytné pro vytváření různých diagramů během plánovací fáze před vývojem softwaru. Hlavní nevýhodou je, že pokud chcete ukládat velké množství souborů, je to blokováno paywallem, což zhoršuje uživatelský zážitek některých uživatelů.
Na Lucidchartu se mi nejvíce líbila funkce drag and drop a také široká škála možností diagramů, které jsou nezbytné pro vytváření různých diagramů během plánovací fáze před vývojem softwaru. Hlavní nevýhodou je, že pokud chcete ukládat velké množství souborů, je to blokováno paywallem, což zhoršuje uživatelský zážitek některých uživatelů.
💡 Tip pro profesionály: Zasekli jste se v tvůrčí krizi? Rozjeďte to s těmito sedmi kreativními technikami brainstormingu a najděte ty nejlepší nápady!
- Myšlenkové mapy: Vizuálně organizujte své myšlenky a snadno propojujte nápady 🧠
- Osobní blok na nápady: Kombinujte a spojujte koncepty a vytvářejte originální řešení 📦
- Brainwriting: Sdílejte nápady a navzájem se inspirujte svou kreativitou ✍️
- Brainwalking: Přesouvejte se mezi stanicemi nápadů pro dynamické myšlení 💭
- Mřížky: Kombinujte nápady systematicky a dosáhněte nečekaných řešení 🔄
- Bublinové mapy: Rozšiřte koncepty vizuálním rozvětvením 🫧
- Brainstorming na tabuli: Shromážděte nápady na jednom místě a nechte volně plynout kreativitu 🖍️
9. Bubbl. us (nejlepší pro spolupráci s týmy na jednoduchých myšlenkových mapách)
Na rozdíl od Mindomo se Bubbl. us zaměřuje na jednoduchost, což je ideální pro uživatele, kteří chtějí jednoduchý přístup k tvorbě myšlenkových map. Díky rozhraní typu drag-and-drop můžete vytvářet barevné, strukturované diagramy a spolupracovat v reálném čase se svým týmem.
Bubbl. us udržuje vaše nápady strukturované a přístupné při mapování obchodní strategie nebo projektového plánu. Díky integrovaným prezentačním nástrojům, možnostem exportu, přístupu založenému na cloudu a virtuálním tabulkám pro společný brainstorming umožňuje Bubbl. us týmům vizualizovat a organizovat nápady společně ve sdíleném prostoru.
Nejlepší funkce Bubbl. us
- Získejte přístup ke svým myšlenkovým mapám odkudkoli díky webové platformě, která nevyžaduje žádnou instalaci.
- Využijte umělou inteligenci, která pomáhá uživatelům generovat nápady.
- Prozkoumejte hotové šablony, které uživatelům umožňují rychle a efektivně zahájit proces tvorby myšlenkových map.
Omezení Bubbl. us
- Někteří uživatelé tvrdí, že jeho rozhraní postrádá ergonomii a přesnost při používání myši.
- Prvky v myšlenkové mapě se často překrývají, což ztěžuje jejich kliknutí.
Ceny Bubbl. us
- Navždy zdarma
- Premium: 6 $/měsíc
- Tým: Od 18 $/měsíc pro tři uživatele
Hodnocení a recenze Bubbl. us
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔎 Věděli jste? Brainstorming vznikl ve světě reklamy, když Alex Osborn, kreativní génius z agentury BBDO, o něm v roce 1948 napsal knihu („Your Creative Power“). Chtěl jen, aby jeho tým myslel mimo zaběhnuté schémata! To je ale skvělý nápad! 🌟
10. EdrawMind (nejlepší pro vytváření podrobných projektových plánů s vizuálními časovými osami)
EdrawMind, který je součástí sady nástrojů EdrawSoft, je nástroj pro tvorbu myšlenkových map a brainstorming, který vám pomůže organizovat nápady, spravovat projekty a zvýšit produktivitu díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop.
Ve srovnání s Mindomo nabízí EdrawMind širší škálu funkcí, včetně Ganttových diagramů a sledování pokroku, což z něj činí komplexní řešení pro řízení projektů.
Rozsáhlá knihovna šablon tohoto nástroje vám umožní snadno vytvářet podrobné myšlenkové mapy. Například při plánování marketingové kampaně můžete pomocí EdrawMind nastínit strategie, přidělit úkoly a sledovat pokrok, čímž zajistíte soudržný přístup.
Nejlepší funkce EdrawMind
- Přístup na více platformách, včetně Windows, macOS, Linux, iOS a Android.
- Využijte Ganttovy diagramy pro efektivní správu časového harmonogramu projektů.
- Využijte umělou inteligenci k podpoře generování nápadů, shrnování obsahu a překladu.
Omezení EdrawMind
- Uživatelé nemohou ve bezplatné verzi vytvořit více než jeden týmový prostor.
- Nemá žádný vestavěný systém pro správu úkolů kromě základního mapování myšlenek.
Ceny EdrawMind
- Stažení zdarma
- Jednotlivec: 7,9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9,9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze EdrawMind
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o EdrawMind?
Zde je recenze od Capterra:
Od prvního dne se mi na tomto programu líbí všechno. Nebylo třeba se nic učit. Je velmi jednoduchý na používání a výsledky jsou úžasné! Někdy může být doladění vizuálních detailů zdlouhavé (hledání, která úroveň menu ovlivňuje tu správnou).
Od prvního dne se mi na tomto programu líbí všechno. Nebylo třeba se nic učit. Je velmi jednoduchý na používání a výsledky jsou úžasné! Někdy může být doladění vizuálních detailů zdlouhavé (hledání, která úroveň menu ovlivňuje tu správnou).
11. Stormboard (nejlepší pro interaktivní brainstormingové sezení)
Stormboard transformuje tradiční brainstorming na interaktivní zážitky bohaté na data. Nabízí digitální tabuli v reálném čase, na které můžete vy a váš tým plynule zaznamenávat, organizovat a prioritizovat nápady. Umožňuje snadné vytváření poznámek, obrázků a dokumentů, což podporuje větší kreativitu a produktivitu.
Kromě toho vám Stormboard během schůzky o vývoji produktu pomůže společně navrhnout funkce, přidělit úkoly a sledovat pokrok, takže vy i ostatní uživatelé budete mít vždy stejné informace.
Nejlepší funkce Stormboardu
- Integrujte obousměrně s agilními programy a nástroji, jako jsou Jira, Rally a Azure DevOps.
- Vytvářejte pokročilé zprávy a exportujte data v různých formátech pro hloubkovou analýzu a informované rozhodování.
- Využijte více než 250 předem připravených šablon, aby týmy mohly rychle zahájit projekty pomocí strukturovaných rámců.
Omezení Stormboardu
- Stormboard nepodporuje tabulky ani grafy.
- Někteří uživatelé zaznamenali problémy s výkonem při používání velkých pracovních prostorů.
Ceny Stormboard
- Navždy zdarma
- Podnikání: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Stormboard
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Stormboardu?
Zde je recenze z G2:
Byla to moje první zkušenost s používáním Stormboardu a byl jsem příjemně překvapen, jak jednoduchý a zároveň překvapivě efektivní tento nástroj je. Umožňuje mi psát poznámky a propojovat závislosti, takže když oddálíte zobrazení, můžete si udělat představu o tom, jak komplexní je váš projekt. Nebyl jsem správcem tohoto nástroje, ale v určitém okamžiku jsme museli zrušit licence kvůli počtu dostupných míst. Je škoda, že tak výkonný nástroj je omezen počtem míst/licencí.
Byla to moje první zkušenost s používáním Stormboardu a byl jsem příjemně překvapen, jak jednoduchý a zároveň překvapivě efektivní tento nástroj je. Umožňuje mi psát poznámky a propojovat závislosti, takže když oddálíte zobrazení, můžete si udělat představu o tom, jak komplexní je váš projekt. Nebyl jsem správcem tohoto nástroje, ale v určitém okamžiku jsme museli zrušit licence kvůli počtu dostupných míst. Je škoda, že tak výkonný nástroj je omezen počtem míst/licencí.
✨ Zvláštní zmínky
Kromě výše zmíněných alternativ Mindomo stojí za zmínku ještě několik dalších:
- Milanote (nejlepší pro vizuální brainstorming a organizaci nápadů)
- FreeMind (nejlepší bezplatný open-source nástroj pro tvorbu myšlenkových map)
- SimpleMind (nejlepší pro tvorbu myšlenkových map na různých platformách)
- TheBrain (nejlepší pro propojené řízení znalostí)
Zefektivněte své brainstormingové sezení s ClickUp!
Alternativy k Mindomo v tomto seznamu nabízejí výkonné funkce pro tvorbu myšlenkových map a brainstorming, které vám pomohou generovat, organizovat a zdokonalovat nápady. Podporují kreativitu, zlepšují spolupráci a udržují vaše myšlenky strukturované.
Projektové řízení však není jen o organizování nápadů. Proměna nápadů v činy vyžaduje správu úkolů, automatizaci a hladkou spolupráci týmu – což většina těchto nástrojů neposkytuje.
S ClickUp získáte komplexní řešení pro brainstorming, správu úkolů, automatizaci a spolupráci v reálném čase. Nástroje jako Mind Maps, Whiteboards, Docs a AI-powered ClickUp Brain zajistí plynulý a efektivní pracovní postup.
Na co ještě čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp a proměňte své nápady v realitu!