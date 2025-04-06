10 nejlepších CRM řešení pro veřejnou správu pro efektivní veřejné služby

Vládní agentury se obracejí k nástroji, který již revolučním způsobem změnil soukromý sektor: řešení pro správu vztahů se zákazníky (CRM).
Pro vládní agentury je implementace CRM více než jen držet krok s technologickými trendy; zásadně mění jejich vztah s občany. Koneckonců, poskytování výjimečných zážitků občanům se neliší od poskytování skvělých zákaznických služeb.
Která CRM řešení tedy přinášejí výsledky pro efektivní veřejné služby? Podívejme se na 10 nejlepších příkladů CRM softwaru pro veřejnou správu, které mění pravidla hry ve veřejných službách.
⏰ 60sekundové shrnutí
Pokud hledáte rychlý přehled nejlepších CRM nástrojů na trhu, tady je:
- ClickUp: Nejlepší pro přizpůsobitelné CRM s plynulou týmovou spoluprací
- Salesforce pro vládní instituce: Nejlepší pro komplexní CRM s pokročilými možnostmi přizpůsobení
- GovPilot: Nejlepší pro místní samosprávy, které hledají pokročilé operační systémy
- Pipedrive pro vládní instituce: Nejlepší pro nasazení CRM řešení na místě
- SugarCRM: Nejlepší pro automatizované služby pro občany
- GovSense: Nejlepší pro cloudové plánování vládních zdrojů
- Microsoft Dynamics 365 Government: Nejlepší pro CRM založené na datech
- CivicPlus SeeClickFix: Nejlepší řešení pro správu požadavků občanů
- Oracle Public Sector CRM: Nejlepší řešení CRM pro státní a místní správu
- SAP Customer Experience pro veřejný sektor: Nejlepší pro CRM řešení založená na umělé inteligenci
Co byste měli hledat v CRM nástrojích pro státní správu?
Software CRM pro veřejnou správu nabízí úředníkům místní samosprávy a osobám s rozhodovací pravomocí v oblasti IT nástroje pro zlepšení poskytování služeb, komunikaci a zefektivnění provozu.
Jak vybrat CRM? Zde jsou klíčové faktory, které je třeba zvážit:
- Základní komponenty CRM: Hledejte funkce přizpůsobené veřejnému sektoru, jako je správa případů, samoobslužné portály pro občany a nástroje pro reporting, které řeší specifické výzvy vládních operací.
- Automatizační funkce: Správný přizpůsobitelný CRM software dokáže automatizovat procesy, jako je plánování schůzek, sledování stížností a správa dokumentů, čímž snižuje manuální pracovní zátěž a zvyšuje přesnost.
- Soulad s vládními cloudovými standardy: Zajistěte, aby CRM bylo hostováno na bezpečné vládní cloudové platformě, která splňuje standardy zabezpečení dat a ochrany soukromí, které jsou pro organizace veřejného sektoru zásadní.
- Škálovatelnost a integrace: Vyberte si řešení, které se integruje do stávajících systémů, jako je finanční nebo asset management software, a které se přizpůsobí rostoucím potřebám vaší organizace.
- Odbornost dodavatele: V oblasti CRM služeb si vyberte poskytovatele s ověřenými zkušenostmi ve veřejném sektoru, abyste měli jistotu, že vám bude poskytována podpora na míru a průběžné aktualizace.
10 nejlepších CRM nástrojů pro státní správu
S pomocí správných CRM nástrojů mohou vládní agentury transformovat interakce s občany a zefektivnit provoz jako nikdy předtím.
Od inteligentních CRM integrací po plynulou automatizaci – zde je 10 nejlepších CRM nástrojů pro státní správu, které vám pomohou vést s efektivitou a inovacemi:
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelné CRM s plynulou týmovou spoluprací)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
S pomocí softwaru CRM Project Management Software od ClickUp můžete vytvářet a přizpůsobovat pracovní postupy, které dokonale odpovídají potřebám vašeho oddělení. Díky těmto funkcím mohou vládní agentury zvýšit transparentnost, zlepšit zapojení občanů a poskytovat veřejné služby efektivněji.
S více než 10 vysoce flexibilními zobrazeními ClickUp, včetně zobrazení seznamu, kanbanové tabule a tabulky, organizujte a sledujte požadavky na veřejné služby, interakce s občany a stavy projektů.
Pomocí vlastních polí ClickUp spravujte údaje o občanech, kategorie služeb a stavy případů a zajistěte tak snadný přístup ke všem relevantním informacím.
Centralizujte komunikaci s občany integrací e-mailů přímo do ClickUp. Zrychlete komunikaci, spolupracujte na veřejných programech, zasílejte aktualizace projektů a snadno zapojujte zainteresované strany – to vše z jediného centra.
Dashboardy ClickUp umožňují vládním agenturám centralizovat všechna data o občanech a službách. Sledujte klíčové metriky, jako jsou doby odezvy služeb, spokojenost občanů a míra vyřešených případů.
Tento zjednodušený přístup zajišťuje týmům okamžitý přístup k důležitým informacím, podporuje informované rozhodování a poskytuje personalizované a efektivní veřejné služby.
Zjednodušte provoz a zlepšete spolupráci pomocí centralizovaného centra přizpůsobeného pro vládní agentury. Rozlučte se s roztříštěnými úkoly – přidělujte odpovědnosti, sdílejte dokumenty a komunikujte plynule v reálném čase pomocí ClickUp Chat, který zajistí, že váš tým bude pracovat koordinovaně a produktivně.
Už žádné přepínání mezi několika aplikacemi! ClickUp se integruje s široce používanými nástroji a konsoliduje všechny vaše pracovní postupy na jednom místě.
Efektivně spravujte pracovní postupy pomocí ClickUp Tasks, které lze přizpůsobit jedinečným potřebám vládních agentur. Přiřazujte odpovědnosti, stanovujte priority a sledujte pokrok, abyste zajistili, že každý aspekt služeb pro občany a řízení vztahů se zákazníky bude řešen rychle a efektivně.
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už se jedná o zasílání následných poznámek nebo používání tabulek, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Hledáte výhodný start? ClickUp nabízí řadu šablon přizpůsobených pro CRM procesy ve veřejném sektoru. Tyto nástroje připravené k okamžitému použití zjednodušují pracovní postupy, usnadňují provoz a šetří drahocenný čas, takže se váš tým může soustředit na poskytování výjimečných veřejných služeb.
Šablona ClickUp CRM může optimalizovat zapojení občanů a poskytování služeb sledováním případů, dotazů a příležitostí prostřednictvím zefektivněných procesů pro vládní agentury. Centralizujte kontaktní informace do jedné databáze a upřednostňujte úkoly podle naléhavosti nebo fáze projektu pro efektivnější správu.
💡 Tip pro profesionály: Využijte automatizaci ClickUp k zefektivnění pracovních postupů a snížení manuální práce ve vládních operacích. Pokud například spravujete případ nebo projektovou pipeline, nastavte automatizaci tak, aby úkol automaticky přesunula do sloupce „Kontrola“, když se jeho stav změní na „Odesláno ke schválení“. Automatizaci uložte a nechte ji hladce zpracovávat opakující se úkoly na pozadí, aby se váš tým mohl soustředit na poskytování efektivních veřejných služeb.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zjednodušte procesy přijímání žádostí pomocí přizpůsobených formulářů ClickUp Forms založených na podmíněné logice, které automaticky vytvářejí úkoly z odeslaných dat.
- Chraňte citlivá vládní data pomocí robustních opatření, jako je šifrování dat, řízení přístupu na základě rolí a bezpečné cloudové úložiště.
- Centralizované centrum pro CRM systémy pro vládní instituce, které konsoliduje všechny důležité informace – politiky, záznamy o případech, interakce s občany a pracovní postupy – do jedné snadno přístupné platformy.
- Přizpůsobte ClickUp potřebám malých obcí nebo velkých federálních agentur a zachovejte přitom výjimečný výkon a bezpečnost.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím může být naučit se s ním pracovat náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Před zavedením ClickUp pracovaly týmy na samostatných platformách, což vedlo k vytvoření pracovních sil, které ztěžovaly efektivní komunikaci o aktualizacích úkolů a pokroku. Pokud jde o reporting dat, naši vedoucí pracovníci měli potíže najít přesné zprávy, které potřebovali k přijímání správných obchodních rozhodnutí pro naši organizaci. Nejvíce frustrující bylo, že jsme zbytečně zdvojovali práci kvůli nedostatečné viditelnosti projektů napříč týmy.
2. Salesforce for Government (nejlepší pro komplexní CRM s pokročilými možnostmi přizpůsobení)
Vládní agentury využívají CRM založené na umělé inteligenci k modernizaci provozu, snížení nákladů a zlepšení služeb. Díky Salesforce for Government mohou zefektivnit procesy, zvýšit produktivitu a poskytovat inovativní řešení.
Tato platforma založená na umělé inteligenci centralizuje data bezpečně v cloudu a umožňuje rychlý vývoj řešení na míru s nízkým počtem kódů, přičemž zajišťuje soulad s předpisy a transparentnost.
Nejlepší funkce Salesforce pro vládní instituce
- Využijte uživatelsky přívětivé reportování a analytiku, abyste zaměstnancům poskytli praktické informace pro rozhodování.
- Využijte aplikační platformu s nízkými nároky na kódování pro rychlejší inovace a řešení šitá na míru.
- Využijte snížení nákladů díky přesunu případů do samoobslužných a digitálních kanálů.
Omezení Salesforce Sales Cloud
- Platforma může být složitá a vyžaduje čas na osvojení a plné využití.
Ceny Salesforce Sales Cloud
- Starter Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro Suite: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Suite: 165 USD/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Sales Cloud
Miluji to, že mám všechny informace o svých klientech na dosah ruky. Nastavení nových zaměstnanců, kontrola případů, aktualizace kontaktních údajů našich klientů, vytváření úkolů a telefonování v rámci aplikace nikdy nebylo tak snadné! Líbí se mi, jak snadno mohu propojit chyby JIRA s případy a také propojit náš telefonní systém se Salesforce. Salesforce používáme v naší společnosti každý den.
3. GovPilot (nejlepší pro místní samosprávy, které hledají pokročilý operační systém)
GovPilot je robustní operační systém pro místní samosprávy. Nabízí více než 125 řešení, která pomáhají městským a krajským úřadům automatizovat procesy, spravovat data digitálně a zapojovat občany prostřednictvím cloudu.
Jeho software pro správu veřejné správy zjednodušuje vizualizaci dat a reporting, což úředníkům šetří čas, umožňuje generovat reporty jedním kliknutím a rychleji přijímat chytřejší rozhodnutí.
Nejlepší funkce GovPilot
- Odstraňte neefektivitu, snižte množství papírování a zvyšte schopnost reagovat na potřeby komunity díky zjednodušeným pracovním postupům a lepší dostupnosti.
- Zapojte občany prostřednictvím mobilních aplikací, které jim umožní rychle nahlásit problémy a poskytnout zpětnou vazbu.
- Provádějte kontroly pomocí mobilních telefonů a tabletů pro flexibilnější a efektivnější práci v terénu.
Omezení GovPilot
- Nástroje AI jsou k dispozici pouze ve vyšších úrovních.
Ceny GovPilot
- Základní: Individuální ceny
- Profesionální: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
- Neomezené: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GovPilot
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
4. Pipedrive for Government (nejlepší pro nasazení lokálního CRM řešení)
Pokud chcete zjednodušit provoz a zlepšit spolupráci s občany, zainteresovanými stranami a partnery, může být Pipedrive for Government ideální volbou.
Pomáhá nahradit zastaralé systémy automatizací a integrovanými pracovními postupy, což vládním týmům umožňuje spravovat případy, zajišťovat smlouvy a zvyšovat produktivitu při současném zajištění bezpečnosti dat a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Pipedrive pro vládní instituce
- Organizujte poznatky z různých kanálů a získejte jasný přehled o potřebách a aktivitách občanů.
- Snižte administrativní zátěž a ušetřete čas díky integrovaným komunikačním funkcím a snadnému plánování.
- Vytvořte vizuální procesy pro správu případů, abyste mohli identifikovat úzká místa a efektivně sledovat průběh případů.
Omezení Pipedrive pro vládní instituce
- Nedostatek přizpůsobení a minimální integrace s jinými populárními nástroji
Ceny Pipedrive pro vládní instituce
- Základní: 19 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 34 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 64 $/měsíc na uživatele
- Cena: 74 USD/měsíc na uživatele
- Podnik: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive pro vládní instituce
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive pro vládní instituce
Co se vám na Pipedrive líbí nejvíce? Líbí se mi použitelnost platformy. Mohu snadno zadávat potenciální zákazníky a sledovat jejich pokrok. E-maily, které mi každý den chodí, mi připomínají, s kým si ten den musím promluvit. Recenze shromážděná a hostovaná na G2. com.
5. SugarCRM pro veřejný sektor (nejlepší pro automatizované služby pro občany)
SugarCRM poskytuje flexibilní platformu speciálně navrženou pro veřejný sektor, která přináší novou úroveň automatizace a přizpůsobení vládním operacím.
SugarCRM je přizpůsobeno tak, aby zvyšovalo efektivitu a usnadňovalo procesy veřejných služeb. Zjednodušuje úkoly, jako je správa vztahů se zainteresovanými stranami, správa případů a komunikace, a zároveň zajišťuje přísnou ochranu dat a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce SugarCRM
- Využijte platformu založenou na AWS pro bezpečné a škálovatelné prostředí pro vládní operace.
- Integrujte týmy pracující s klienty a back-office týmy automatizací dříve nesourodých obchodních procesů.
- Přejděte ze starších systémů na moderní CRM, ušetřete čas a snižte dlouhodobé náklady.
Omezení SugarCRM
- Počáteční nastavení může vyžadovat čas, aby bylo možné jej plně přizpůsobit a integrovat do stávajících pracovních postupů, což může potenciálně oddálit okamžité zavedení.
Ceny SugarCRM
- Základní funkce: 19 $/měsíc na uživatele
- Standard: 59 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 85 $/měsíc na uživatele
- Premier: 135 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SugarCRM
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 3,8/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SugarCRM
Líbí se mi, jak snadno najdu informace, které hledám, z projektů, potenciálních zákazníků a kontaktů.
6. GovSense (nejlepší pro cloudové plánování vládních zdrojů)
Ať už jde o správu financí, zefektivnění inspekcí nebo vyřizování povolení, GovSense nabízí flexibilní a uživatelsky přívětivý software, který se přizpůsobí potřebám vaší jurisdikce.
Díky efektivnímu implementačnímu procesu, který trvá týdny, nikoli roky, zajistí GovSense, že váš tým bude moci poskytovat výjimečné veřejné služby bez čekání.
Nejlepší funkce GovSense
- Přizpůsobte moduly GRP pro finance, rozpočtování, fakturaci služeb, mzdy, správu projektů a další.
- Centralizujte datovou platformu a zajistěte jednotnou verzi pravdy napříč odděleními.
- Využijte infrastrukturu skutečného cloudu s multi-tenancy pro snížení závislosti na IT.
Omezení GovSense
- Nedostatek automatizace a integrace umělé inteligence
Ceny GovSense
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GovSense
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
7. Microsoft Dynamics 365 Government (nejlepší pro CRM založené na datech)
Microsoft Dynamics 365 Government je komplexní řešení určené k sjednocení dat úřadů, poskytování prediktivních informací a podpoře úspěchu misí.
Kombinace výkonu aplikací CRM a ERP nové generace s nástroji jako Power BI, Power Apps a Power Automate umožňuje vládním agenturám zefektivnit provoz, zlepšit rozhodování a splnit normy v oblasti dodržování předpisů a bezpečnosti.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365 Government
- Využijte analytiku založenou na umělé inteligenci k získání praktických informací pro úkoly kritické pro plnění úkolů.
- Využijte integraci Power BI k přijímání rozhodnutí založených na datech a poskytujte uživatelsky přívětivé informace zainteresovaným stranám na všech úrovních.
- Umožněte zaměstnancům vytvářet řešení na míru pro výzvy ve veřejné správě bez rozsáhlých znalostí programování.
Omezení Microsoft Dynamics 365 Government
- Nedostatečná integrace s oblíbenými nástroji pro správu projektů
Ceny Microsoft Dynamics 365 Government
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365 Government
- G2: 4,0/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 500 recenzí)
8. CivicPlus SeeClickFix (nejlepší řešení pro správu požadavků občanů)
CivicPlus SeeClickFix překlenuje propast mezi obyvateli a místními samosprávami a pomáhá budovat bezpečnější, čistší a propojenější komunity. Umožňuje obyvatelům hlásit problémy, žádat o opravy, poskytovat zpětnou vazbu a komunikovat s místními představiteli.
Ať už je SeeClickFix používán jako samostatný nástroj nebo integrován s jinými technologickými řešeními pro veřejnou správu, pomáhá místním samosprávám zlepšit schopnost reagovat, komunikaci a provozní efektivitu.
CivicPlus SeeClickFix – nejlepší funkce
- Automaticky směrujte požadavky na služby příslušnému týmu na základě umístění a kategorie, aby bylo možné rychle jednat.
- Detekujte a předcházejte duplicitním žádostem před jejich odesláním, abyste minimalizovali zbytečné úsilí.
- Informujte obyvatele o aktuálním stavu pomocí oznámení nebo získejte více podrobností pomocí doplňujících otázek.
Omezení CivicPlus SeeClickFix
- Neobsahuje další funkce CRM, které by z něj činily komplexní řešení.
CivicPlus SeeClickFix ceny
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CivicPlus SeeClickFix
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CivicPlus SeeClickFix
Jakmile bylo vše zprovozněno, bylo (a stále je) velmi snadné ho používat. Je velmi přizpůsobitelné a zůstává velmi flexibilní i tváří v tvář měnícím se okolnostem. I když je moje organizace stále v rané fázi používání SeeClickFix, myslím si, že má potenciál pro neuvěřitelnou dlouhou životnost; myslím si, že může skutečně růst spolu s naším městem.
9. Oracle Public Sector CRM (nejlepší řešení CRM pro státní a místní správu)
Oracle Public Sector CRM pomáhá vládám budovat důvěru, zvyšovat efektivitu a poskytovat služby zaměřené na občany prostřednictvím inovativních cloudových řešení.
Díky integraci pokročilých technologií a dat v reálném čase umožňuje Oracle orgánům řešit složité výzvy, jako jsou bezdomovectví, podvody a veřejná bezpečnost, a zároveň zvyšovat provozní efektivitu a důvěru komunity.
Nejlepší funkce CRM pro veřejný sektor od Oracle
- Usnadněte okamžitou interakci mezi občany a zaměstnanci státní správy pomocí chytrých zařízení, senzorů a nositelné technologie pro proaktivní poskytování služeb.
- Využijte digitální datové toky v reálném čase k efektivnímu předvídání a řešení potřeb komunity.
- Využijte pokročilé bezpečnostní funkce, které automatizují správu systému, snižují počet lidských chyb a zajišťují dodržování předpisů.
Omezení CRM řešení Oracle pro veřejný sektor
- Nedostatek funkcí pro řízení projektů v CRM
Ceny CRM řešení Oracle pro veřejný sektor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CRM řešení Oracle pro veřejný sektor
- G2: 3,7/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
10. SAP Customer Experience for Public Sector (nejlepší pro CRM řešení založená na umělé inteligenci)
Díky komplexním cloudovým řešením pro veřejnou správu umožňuje SAP Customer Experience for Public Sector orgánům optimalizovat zdroje, zlepšit finanční správu a zajistit efektivní provoz.
Nástroje SAP připravené k okamžitému použití pomáhají vládám rychle se přizpůsobovat měnícím se potřebám, zajišťují občanům větší přínos a zároveň snižují náklady.
Nejlepší funkce SAP Customer Experience pro veřejný sektor
- Automatizujte pracovní postupy pokladny, abyste mohli efektivně spravovat hotovost, provozní kapitál a finanční rizika a zvýšit tak fiskální odpovědnost.
- Získejte v reálném čase přehled o fungování veřejného sektoru, abyste mohli proaktivně řídit a zdokonalovat procesy a dosáhnout větší transparentnosti a efektivity služeb.
- Využijte IoT, strojové učení a prediktivní analytiku k údržbě vládních aktiv a optimalizaci jejich výkonu, čímž zajistíte spolehlivé služby pro komunitu.
Omezení SAP Customer Experience pro veřejný sektor
- Nedostatek funkcí zaměřených na CRM integrovaných do nástroje pro správu projektů
Ceny řešení SAP Customer Experience pro veřejný sektor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP Customer Experience pro veřejný sektor
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Vyberte si správné CRM řešení pro veřejnou správu
Výběr správného CRM pro vaše vládní služby je zásadní, protože může změnit způsob, jakým sloužíte své komunitě a plníte klíčové cíle.
Deset CRM řešení, která jsme prozkoumali, nabízí jedinečné funkce a inovativní způsoby modernizace veřejných služeb, od správy žádostí občanů až po zefektivnění interních pracovních postupů.
Pokud hledáte řešení, které jde nad rámec CRM a zvládá všechnu práci, ClickUp je platforma, kterou potřebujete.
Nejde sice pouze o správu vztahů se zákazníky, ale díky výkonným funkcím pro správu projektů, automatizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity je tento systém ideální pro vládní agentury a automatizaci obchodních procesů.
Tak proč čekat se zjednodušením práce a zlepšením veřejných služeb? 🚀
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!