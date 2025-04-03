10 nejlepších komunit produktových manažerů, ke kterým se můžete připojit za účelem networkingu

Produktový management může připomínat sólový výstup na strmou horu – jeden špatný krok a musíte se snažit znovu najít pevnou půdu pod nohama.
Ale co kdybyste nemuseli čelit všem výzvám produktového managementu sami?
Po celém světě se zkušení produktoví manažeři spojili a vytvořili živé komunity – prostory, kde sdílejí své příběhy, strategie a osvědčené tipy.
Od zdrojů pro produktový management až po kontakty, které mohou změnit vaši kariéru – tyto skupiny vám pomohou zdokonalit vaše dovednosti v oblasti produktového managementu a rozšířit vaše obzory.
Představte si, že získáte skutečné poznatky od někoho, kdo již překonal výzvy, kterým nyní čelíte. Nebo brainstormujte s kolegy a objevte nové styly spolupráce a trendy v oboru. Správná komunita vás může dokonce dovést k vysněné práci produktového manažera, o kterou jste usilovali.
Podívejme se tedy na nejlepší komunity produktových manažerů, ke kterým se můžete dnes připojit!
⏰ 60sekundové shrnutí
- Komunity produktových manažerů jsou nezbytné pro orientaci v neustále se měnícím prostředí produktového managementu.
- Nabízejí bohatou podporu, poznatky a zdroje, které pomáhají produktovým manažerům spojit se s kolegy, kteří rozumějí jejich výzvám.
- Tyto komunity nabízejí příležitosti k navazování kontaktů, přístup k znalostem a osvědčeným postupům, podporu kolegů, exkluzivní nástroje a pocit sounáležitosti.
- Informují členy o trendech v oblasti produktového managementu a nabízejí různé platformy pro udržení kontaktu, jako jsou online fóra, skupiny na Slacku a místní setkání.
- Mezi významné komunity patří r/productmanagement, Product Coalition a Mind the Product.
- Zapojení do těchto komunit zahrnuje aktivní účast, sdílení znalostí a spolupráci, což přispívá k profesnímu růstu a pracovní spokojenosti.
- Nástroje jako ClickUp mohou dále zefektivnit spolupráci a správu úkolů v rámci těchto komunit a nabízejí funkce, které se hladce integrují s platformami jako Slack a zvyšují produktivitu.
Proč jsou komunity produktových manažerů důležité
Produktový management se neustále vyvíjí a zvládání všeho od strategie a průzkumu trhu až po spolupráci v týmu může být někdy velmi náročné.
Právě zde přicházejí na řadu komunity produktových manažerů – jsou zdrojem podpory, poznatků a zdrojů, které vám pomohou růst a udržet si náskok před konkurencí.
Být součástí jedné z nich znamená spojit se s profesionály v oblasti produktového managementu, kteří skutečně rozumějí vašim výzvám. Můžete si vyměňovat nápady, přebírat osvědčené postupy a získávat rady od těch, kteří byli ve stejné situaci jako vy. Tyto komunity vás také udržují v obraze ohledně nejnovějších trendů, nástrojů a technologií, které formují toto odvětví.
Výhody členství v komunitě produktových manažerů
Podívejme se na některé další výhody členství v komunitě produktových manažerů:
- Příležitosti k navazování kontaktů: Spojte se s kolegy produktovými manažery, odborníky z oboru a myšlenkovými lídry a otevřete si dveře k mentorství, pracovním příležitostem a spolupráci, které mohou urychlit váš kariérní růst.
- Přístup k znalostem a osvědčeným postupům: Získejte cenné poznatky prostřednictvím případových studií, webinářů, exkluzivních videí o managementu a whitepaperů, díky kterým budete mít přehled o trendech v oboru, principech produktového managementu a osvědčených strategiích.
- Podpora kolegů a řešení problémů: Využijte síť produktových manažerů, kteří nabízejí rady, sdílejí zkušenosti a poskytují zpětnou vazbu k výzvám, jako jsou omezené zdroje a jednání se zainteresovanými stranami, a pomáhají vám orientovat se v komplexnosti reálného světa.
🧠 Zajímavost: 63 % produktových manažerů uvádí, že při výběru nových nástrojů jsou pro ně nejdůvěryhodnějším zdrojem doporučení od kolegů.
- Exkluzivní nástroje a zdroje: Získejte přístup k šablonám, rámcům a plánům, které vám pomohou zefektivnit úkoly v oblasti produktového managementu, zvýšit efektivitu a získat přednostní přístup k nejnovějším nástrojům v oboru.
- Pocit sounáležitosti: Připojte se ke komunitě, která rozumí výzvám produktového managementu a nabízí podporu, sdílení zkušeností a pocit sounáležitosti, který zvyšuje spokojenost v práci a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
- Buďte vždy o krok napřed před trendy v oboru: Držte krok s vývojem postupů, nástrojů a tržních trendů v oblasti produktového managementu, abyste si udrželi konkurenceschopnost a přizpůsobili se nejnovějším pokrokům v oboru.
👀 Věděli jste, že... První známá role produktového manažera se datuje do roku 1931! Začalo to memorandem, které vytvořil Neil H. McElroy ve společnosti Procter & Gamble s cílem zaměřit se na rozvoj značky.
Typy komunit produktových manažerů
Produktoví manažeři (PM) se mohou připojit k různým komunitám, kde mohou sdílet znalosti, navazovat kontakty a rozvíjet svou kariéru. Tyto komunity uspokojují různé potřeby a nabízejí rady, inspiraci nebo příležitosti k navázání kontaktů s jinými PM.
Zde je několik běžných typů komunit produktových manažerů:
- Online fóra a diskuzní skupiny: Platformy jako Reddit nebo specializovaná fóra, kde produktoví manažeři sdílejí své zkušenosti, kladou otázky a diskutují o trendech v oboru.
- Komunity Slack a Discord: Chatovací skupiny v reálném čase určené pro networking, sdílení znalostí a spolupráci mezi produktovými manažery po celém světě.
- Místní setkání a networkingové skupiny: Osobní setkání, která podporují regionální kontakty, často organizovaná prostřednictvím platforem jako Meetup.
- Profesní sdružení: Organizace jako Association of International Product Marketing & Management (AIPMM) poskytují zdroje, certifikace a pořádají akce.
- Skupiny na sociálních médiích: Komunita na Facebooku, Twitteru nebo LinkedIn, kde mohou produktoví profesionálové sledovat, spojovat se a komunikovat s kolegy a influencery.
- Vzdělávací platformy a kurzy: Komunity vytvořené kolem vzdělávacích platforem, jako jsou Coursera, Reforge nebo Product School, často zahrnují fóra a příležitosti k navazování kontaktů.
- Firemní sítě: Interní komunity v rámci společností, kde produktoví manažeři spolupracují, sdílejí poznatky a vyvíjejí osvědčené postupy.
- Komunity založené na událostech: Skupiny vytvořené kolem konferencí, hackathonů nebo událostí zaměřených na produktový management, jako jsou Mind the Product nebo ProductCamp.
10 nejlepších komunit produktových manažerů, ke kterým se můžete připojit
Existuje mnoho komunit, které mohou poskytnout cenné informace a příležitosti pro všechny produktové manažery, kteří chtějí udržet náskok, navázat kontakty s kolegy v moderních softwarových týmech nebo se naučit nové taktiky.
Zde je přehled nejlepších míst, kde mohou produktoví manažeři sdílet znalosti, učit se a rozvíjet se.
1. r/productmanagement
Pokud hledáte rychlé odpovědi na své otázky týkající se produktového managementu, subreddit r/productmanagement je jedním z nejlepších míst, kde je najít. Tato komunita má přes 155 000 členů a je vynikajícím zdrojem pro získání přímé zpětné vazby od ostatních produktových manažerů.
Ať už jste zkušený profesionál nebo teprve začínáte, komunita je plná odborníků, kteří nabízejí postřehy ohledně strategií produktového managementu a tipy pro hledání zaměstnání. Subreddit obsahuje spoustu záložek s odkazy na zdroje, které pomáhají novým produktovým manažerům se rychle zorientovat, což z něj dělá ideální výchozí bod pro kohokoli, kdo se snaží proniknout do produktového managementu.
Můžete očekávat rychlé odpovědi, rozmanité názory a aktuální diskuse o nejnovějších trendech v oboru. Zde najdete podporu, rady a pomoc při řešení svých největších výzev v oblasti produktového managementu.
2. Produktová koalice
Product Coalition, založená Jayem Stansellem, je jednou z největších a nejaktivnějších bezplatných komunit pro produktové manažery. Původně se jednalo o publikaci na platformě Medium, dnes je to však významné centrum, kde si tisíce produktových manažerů denně vyměňují nápady.
Díky rozsáhlé sbírce článků pokrývajících všechny aspekty produktového managementu se Product Coalition stala nepostradatelným zdrojem informací pro produktové manažery, kteří chtějí zdokonalit své dovednosti.
Součástí komunity je také kanál Slack, kde se členové mohou spojit, diskutovat o strategiích produktového managementu a odesílat vlastní obsah k publikování. Jedná se o skvělou platformu pro networking a učení, zejména pro produktové manažery, kteří chtějí sdílet své zkušenosti nebo získat zpětnou vazbu od ostatních v oboru.
3. Mind the Product
Mind the Product je široce uznávaná jako jedna z nejlepších komunit produktového managementu. S více než 60 000 členy nabízí tato síť bohatství zdrojů, včetně článků, setkání a školicích workshopů.
Mind the Product vyniká pořádáním jedné z největších výročních konferencí o produktovém managementu. Sdružuje přední světové odborníky a praktiky z oblasti produktového průmyslu, kteří zde sdílejí nejnovější strategie a poznatky.
Komunita také nabízí specializované vzdělávací programy zahrnující základní produktové dovednosti a pokročilé techniky přizpůsobené produktovým manažerům. Členové navíc získávají okamžitý přístup k nejnovějším a nejrelevantnějším informacím v oboru.
4. Product Hive
Product Hive je iniciativa vedená výhradně dobrovolníky, která se zaměřuje na vytváření příležitostí k učení, přispívání a navazování kontaktů. Má pobočky po celých Spojených státech a své centrum v Utahu a nabízí mentorský program, pracovní portál a komunitu Slack pro produktové manažery, stratégy, designéry a vedoucí pracovníky.
Iniciativa také pořádá přednášky, workshopy a další akce – často zdarma nebo za minimální poplatek – které jsou ideální pro profesionály v oblasti produktového managementu, strategie a designu.
5. Komunita Product School Slack
Komunita Product School Slack je dalším vynikajícím zdrojem pro všechny, kteří chtějí rozvíjet svou kariéru v oblasti produktového managementu. Komunita Product School má přes 100 000 členů, je velmi aktivní a sdružuje současné i začínající produktové manažery.
Nabízí cenné zdroje, jako jsou relace Ask Me Anything (AMA) s odborníky z oboru, kariérní poradenství a podpora při přípravě na pohovory. Komunita je rozdělena do 26 místních kanálů, kde se produktoví manažeři mohou spojit se svými kolegy, sdílet tipy a diskutovat o profesních cílech.
Product School také nabízí exkluzivní přístup ke kurzům a workshopům, které vám pomohou posunout vaši kariéru vpřed. Ať už hledáte tipy pro hledání zaměstnání nebo rady, jak najít obchodního mentora, tato komunita je vynikajícím zdrojem informací pro produktové manažery ve všech fázích jejich kariéry.
6. Lean Product Meetup
Lean Product Meetup je ideální pro všechny, kteří se chtějí naučit osvědčené postupy pro vytváření úspěšných produktů. Tato skupina nabízí odborné semináře na různá témata, jako jsou produktové strategie, UX design a analýza dat.
Komunita sdružuje produktové manažery, vývojáře a zakladatele startupů, aby se učili a vyměňovali si znalosti o metodikách Lean. Připojení se k Lean Product Meetup je skvělý způsob, jak zůstat v obraze ohledně nejnovějších nástrojů a technik pro vytváření úspěšných produktů.
Je to také vynikající příležitost k navázání kontaktů s předními osobnostmi oboru, jako jsou Dan Olsen a Casey Winters, kteří pravidelně vystupují na různých akcích.
👀 Věděli jste, že: Některé komunity produktových manažerů pořádají „Fail Fests“, kde se členové scházejí, aby diskutovali o neúspěších produktů – ne proto, aby se utápěli v sebelítosti, ale aby sdíleli poznatky a zjistili, co nefungovalo, proč a jak se podobným nástrahám vyhnout. Tyto akce se staly nezbytnou součástí rychlého profesního růstu.
7. Blacks In Technology
Blacks In Technology je komunita zaměřená na zvýšení zastoupení černochů a černošek v oblasti technologií. Komunita zahrnuje různé pobočky po celých Spojených státech; můžete dokonce založit svou vlastní. Je to skvělé místo pro navazování kontaktů s jinými profesionály, sdílení příběhů a posilování hlasu černochů v technologickém průmyslu.
Pro produktové manažery nabízí Blacks In Technology příležitosti k řešení diverzity v technologickém světě a přístup k nabídkám pracovních míst prostřednictvím pravidelně aktualizovaného portálu s nabídkami práce. Je to také místo pro networking, kde můžete potkat další produktové manažery, kteří sdílejí vaše hodnoty a zkušenosti.
8. CodeBuddies
Pokud jste technický produktový manažer nebo někdo bez technického vzdělání, kdo se chce naučit programovat, CodeBuddies je komunita, kterou stojí za to vyzkoušet. Tato open-source komunita se zaměřuje na pomoc lidem naučit se programovat a zlepšit své technické schopnosti.
Jednou z nejunikátnějších funkcí CodeBuddies jsou nepřetržité Silent Coworking sezení, která vám umožňují pracovat na vašich projektech společně s ostatními v prostředí, které podporuje soustředění.
Ať už se snažíte naučit nové technické dovednosti nebo prostě jen hledáte místo, kde se můžete bez rušení věnovat programování, tato komunita vám poskytne potřebnou podporu.
9. r/technology
r/technology je obecná technologická komunita na Redditu, kde lidé ze všech oblastí technologického světa sdílejí novinky a postřehy. Pro kreativní produktové manažery je to vynikající místo, kde mohou identifikovat a porozumět novým technologiím, které mohou mít vliv na jejich produktovou strategii.
Produktoví manažeři se také mohou zapojit do komunity a získat zpětnou vazbu k potenciálním produktovým nápadům nebo výzvám.
Subreddit organizuje obsah podle kategorií, což usnadňuje procházení konkrétních témat souvisejících s technologickými inovacemi.
10. Ženy v produktovém managementu
Společnost Women In Product, založená v roce 2016, usiluje o vytvoření inkluzivnějšího a rozmanitějšího technologického odvětví. Skupina se věnuje podpoře žen a nebinárních osob v oblasti produktového managementu.
Nabízí různé zdroje, včetně akcí, webinářů, pracovních portálů zaměřených na ženy a mentorských programů, které mají pomoci ženám v pozici produktových manažerek dosáhnout jejich profesních cílů v práci.
S více než 30 000 členy nabízí Women In Product dynamickou síť, kde se členové mohou spojovat, spolupracovat a vzájemně se podporovat. Je to skvělé místo, kde najít kariérního mentora nebo se zúčastnit workshopů o leadershipu, které vám pomohou rozvíjet vaši kariéru produktového manažera.
Tato komunita si cení rozmanitých pohledů a snaží se zajistit, aby v produktovém managementu byl vyslyšen každý hlas.
Jak se zapojit do komunity produktových manažerů
Zapojení se do komunity produktových manažerů vyžaduje důslednou účast a promyšlený přístup. Tyto prostory prosperují díky spolupráci, takže vaše příspěvky jsou nezbytné pro vytváření smysluplných kontaktů a získávání cenných poznatků.
Zde je návod, jak na to s důrazem na praktické kroky:
- Podílejte se na sdílení znalostí: Diskutujte o prioritizaci backlogu, plánování sprintů a vizualizaci roadmapy. Sdílejte strategie, hledejte zpětnou vazbu a objevujte nástroje, jako jsou Ganttovy diagramy nebo Kanban tabule.
- Řešte konkrétní problémy: Řešte výzvy v oblasti provozu produktů, od konfigurace CI/CD pipeline po optimalizaci pracovních postupů, a využijte odborné znalosti komunity k nalezení efektivních řešení.
- Diskutujte o nových trendech: Udržujte si náskok tím, že prozkoumáte AI v uživatelské analytice, automatizaci v testování QA a případové studie o nástrojích, jako je ClickUp, abyste zjistili, jak ovlivňují vývoj produktů.
- Analyzujte nástroje a software: Získejte zpětnou vazbu od kolegů ohledně platforem, porovnejte funkce jako sledování OKR, mapování uživatelské cesty a kompatibilitu API, abyste odhalili skryté výhody a nevýhody.
- Spolupracujte na šablonách a rámcích: Sdílejte a vylepšujte šablony pro specifikace produktů, hodnocení rizik a retrospektivy sprintů a přizpůsobujte je specifickým požadavkům na dodržování předpisů v daném odvětví.
Maximalizujte hodnotu komunit produktových manažerů
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, pomáhá produktovým manažerům maximalizovat hodnotu jejich komunit tím, že centralizuje diskuse, zdroje a úkoly na jednom místě.
S řešením pro produktový management ClickUp můžete hladce spolupracovat na projektech komunity, i když jsou hostovány na různých platformách.
Hladce se integruje s nástroji jako Slack a rozšiřuje své možnosti o vytváření úkolů, přiřazování, aktualizace projektů, sledování výkonu a další.
Integrujte ClickUp se Slackem
Pro týmy, které již používají Slack, přináší integrace ClickUp do Slacku další možnosti projektového řízení do vašeho stávajícího nastavení, díky čemuž bude spolupráce ještě efektivnější.
Takto integrace ClickUp-Slack zvyšuje produktivitu:
- Podrobné náhledy úkolů: Sdílejte úkoly jako odkazy ve Slacku v podobě podrobných úryvků s termíny, přiřazenými osobami a aktualizacemi postupu.
- Snadná správa úkolů: Spravujte úkoly ClickUp přímo ze Slacku úpravou termínů, priorit a stavů bez přepínání mezi aplikacemi.
- Hladké vytváření úkolů: Převádějte jakoukoli zprávu ze Slacku na úkol v ClickUp jediným kliknutím. Zachycujte nápady, úkoly a rozhodnutí z vašich konverzací.
- Viditelnost v reálném čase: Získejte okamžité aktualizace o vytváření úkolů, komentářích a změnách stavu prostřednictvím oznámení ve vybraných kanálech Slack.
Sledujte čas strávený a pokrok dosažený při plnění úkolů komunity.
Proměňte diskuze v komunitě v sledovatelné úkoly – ať už jde o plánování AMA, organizování setkání pro sdílení znalostí nebo nastavení mentorských programů.
S ClickUp Tasks můžete nastavit odpovědné osoby a termíny pro každý krok a zajistit, aby všichni věděli, co je třeba udělat dál.
Vlastní stavy úkolů a pracovní postupy ClickUp vám pomohou sledovat pokrok a dodržovat termíny. Můžete je také použít k přizpůsobení řízení projektů potřebám vašeho týmu – sledování problémů, testování funkcí nebo uvádění produktů na trh. Ať už používáte Scrum, Kanban nebo Agile, ClickUp se hladce přizpůsobí vašim procesům.
Produktový management se po implementaci Clickupu stal mnohem snazším. Úkoly lze sledovat a zobrazení dashboardu je velmi interaktivní.
Produktový management se po implementaci Clickupu stal mnohem snazším. Úkoly lze sledovat a zobrazení dashboardu je velmi interaktivní.
A díky ClickUp Time Tracking můžete sledovat čas strávený různými úkoly a projekty. Identifikujte neefektivnosti a proveďte úpravy na základě dat, abyste zlepšili produktivitu a termíny dodání.
Spolupracujte na sdílených úkolech na tabulkách a v dokumentech.
Vizuální spolupráce je důležitá. Použijte ClickUp Whiteboards k interaktivnímu mapování roadmap, uživatelských toků nebo strategických diskusí. Nabízejí perfektní sdílené plátno pro workshopy vaší komunity, brainstormingové sezení a společné rozebírání složitých nápadů.
Komunity produktových manažerů prosperují díky sdílení znalostí. ClickUp Docs umožňuje členům spolupracovat na podrobné dokumentaci a společně upravovat osvědčené postupy, rámce a průvodce v reálném čase – jako živá, neustále se vyvíjející znalostní báze.
A to nejlepší? Můžete propojit dokumenty přímo s úkoly ClickUp, aby se vaše poznatky proměnily v činy.
Nastavte komunitu tak, aby měla rostoucí vliv, a to pomocí jasných cílů.
Silná komunita není jen o tom, co získáte, ale také o tom, co jí můžete nabídnout.
Přispějte k plnění cílů celé komunity, jako je zvyšování počtu členů, posilování zapojení nebo zavádění nových iniciativ, a transparentně sledujte pokrok.
ClickUp Goals pomáhá sladit iniciativy s jasnými OKR, takže každá diskuse a každý projekt posouvá komunitu vpřed. Podpůrné nástroje, jako jsou podrobné kalendáře, připomenutí založená na pokroku a intuitivní panely výkonnosti, vám pomohou zůstat na správné cestě a efektivně dosáhnout vašich milníků.
Organizujete setkání komunity, webináře nebo konzultační hodiny?
S kalendářem ClickUp můžete zajistit, aby všichni byli informováni a dodržovali harmonogram.
Váš kalendář ClickUp se integruje s kalendářem Google pro plynulou správu událostí. Abyste měli přehled o svých aktivitách v komunitě, můžete si nastavit zobrazení na denní, týdenní, měsíční nebo vlastní časové rámce.
Vytvářejte úzce propojené komunity pomocí chatu a klipů.
Ať už jde o koordinaci setkání, brainstorming produktových strategií nebo sdílení poznatků z oboru, komunikační nástroj jako ClickUp Chat vám pomůže udržet se na správné cestě.
Udržuje komunity produktových manažerů propojené tím, že poskytuje centralizovaný prostor pro diskuse v reálném čase, rychlé rozhodování a plynulou spolupráci – to vše bez nutnosti přepínat mezi různými nástroji.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
S aplikací ClickUp, která nabízí vše pro práci, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty spojí na jednom místě! Je čas na centralizaci a energii!
Udržujte konverzace plynulé pomocí vláken, zmínek a oznámení, aby důležité diskuse zůstaly přehledné a použitelné. Nejlepší na tom je, že můžete vytvářet úkoly přímo z chatů nebo propojovat existující úkoly s konverzacemi, takže veškerý relevantní kontext zůstane spojený se správnými diskusemi.
Pro podrobnější rozhovory nebo brainstorming využijte funkci Sync Ups (audio nebo video hovory) v rámci ClickUp. Pro plynulou spolupráci můžete dokonce sdílet svou obrazovku.
Pokud navíc potřebujete přidělovat a sledovat úkoly, můžete přímo v chatových konverzacích použít funkci @mention ClickUp, aby všichni byli na stejné vlně a projekty pokračovaly vpřed.
Na rozdíl od externích chatovacích aplikací je ClickUp Chat součástí vašeho pracovního prostoru, takže diskuse komunity zůstávají spojeny s projekty, cíli a probíhajícími iniciativami.
Když text nebo hovor nestačí, přichází na řadu ClickUp Clips. Tato funkce vám umožňuje odesílat krátká videozáznamy vaší obrazovky – doplněné o komentář – za účelem vysvětlení nápadů, sdílení zpětné vazby nebo objasnění složitých detailů, které by bylo obtížné napsat.
Zvyšte účast a správu komunity pomocí umělé inteligence
Přejete si, aby existoval způsob, jak syntetizovat konverzace v komunitě a navrhovat akční body, aby se neztratily žádné cenné poznatky?
Nativní AI ClickUp, ClickUp Brain, pomáhá produktovým manažerům v tomto ohledu následujícími způsoby:
- Snadné sdílení znalostí: Umělá inteligence ClickUp dokáže shrnout dlouhé vlákna komunity, poznámky ze schůzek a diskuse a poskytnout vám tak přehled o klíčových bodech – nemusíte tak procházet nekonečné množství zpráv.
- Praktické následné kroky: Namísto toho, aby skvělé nápady z vašich virtuálních setkání vyšuměly do ztracena, ClickUp AI Notetaker automaticky navrhuje úkoly, další kroky a termíny, čímž udržuje silnou dynamiku v rámci komunity.
- Rychlejší rozhodování: Díky čerpání poznatků z minulých diskusí a vyhledávání relevantních informací pomáhá ClickUp Brain vedoucím komunit a jejich členům rychle přijímat informovaná rozhodnutí.
- Šablony generované umělou inteligencí pro zapojení: Ať už jde o strukturování pokynů pro komunitu, plánování události nebo přípravu dokumentu pro sdílení znalostí, ClickUp Brain může také poskytnout přizpůsobené šablony, díky kterým vše zvládnete rychleji.
Abychom vám ušetřili čas, ClickUp nabízí také řadu hotových šablon, včetně šablon pro produktový management.
Šablona ClickUp Community Management Template například eliminuje dohady při vytváření a správě úspěšné komunity pro produktové manažery. Poskytuje vše, co potřebujete k vytvoření interaktivního prostředí, které podporuje dlouhodobý růst a zapojení.
Tato šablona vám pomůže:
- Plánujte obsahová témata, motivy a strategie
- Pravidelně komunikujte s členy
- Sledujte pokrok a měřte úspěchy, abyste mohli v budoucnu provádět zlepšení.
Rozšiřte svou síť v oblasti produktového managementu připojením se ke komunitám
Komunity produktových manažerů jsou neocenitelným zdrojem rad, podpory a vedení během celé vaší kariéry. Pokud však nemáte čas sledovat všechny komunity produktových manažerů, nevadí. Místo toho se soustřeďte na své cíle.
Potřebujete produktovou komunitu, která rychle odpoví na vaše otázky? Nebo vás více zajímá networking a budování kontaktů? Možná hledáte pravidelné akce a setkání, abyste zůstali v kontaktu.
Pamatujte, že velký počet členů nemusí vždy znamenat vysokou aktivitu. V mnoha případech je aktivní pouze malá část členů. Hledejte komunity, kde jsou diskuse živé a vaše otázky jsou rychle zodpovězeny. A nezapomeňte prozkoumat skryté kanály ve skupinách Slack. Právě tam často vznikají ty nejlepší konverzace a postřehy.
Pokud chcete efektivnější platformu pro spolupráci, ClickUp má vše, co potřebujete. Díky vytváření úkolů, přiřazování, sledování a speciální integraci se Slackem vám ClickUp pomůže optimalizovat váš pracovní postup v oblasti produktového managementu. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!