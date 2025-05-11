ClickUp vs. Calendly: Která plánovací aplikace je lepší?

Produktivita často trpí faktory, kterých si ani nevšimnete. Od dlouhého dojíždění do práce po schůzky, které by se daly vyřídit e-mailem, přicházíte o produktivní hodiny!
👀 Věděli jste, že jen v USA stojí rozptýlení a přerušení práce na pracovišti ročně 588 miliard dolarů?
Naštěstí vám efektivní plánovací nástroje mohou pomoci získat zpět ztracený čas. Výkonné aplikace jako ClickUp a Calendly se staly nepostradatelnými nástroji pro mnoho profesionálů, kteří chtějí efektivně spravovat svůj čas. Slouží však k zásadně odlišným účelům.
Která z nich je pro vás ta správná volba? Měli byste využít komplexní přístup k řízení projektů ClickUp nebo specializované znalosti Calendly v oblasti automatizace plánování schůzek? V tomto článku o ClickUp vs. Calendly rozebíráme klíčové funkce, výhody a rozdíly, abychom vám pomohli rozhodnout, která kalendářová aplikace vám pomůže získat zpět kontrolu nad vaším časem.
ClickUp vs. Calendly v kostce
|Funkce
|ClickUp
|Calendly
|Hlavní použití
|Komplexní aplikace pro práci, která zahrnuje správu úkolů pomocí umělé inteligence, inteligentní plánování, chat, spolupráci a sledování cílů.
|Zjednodušená platforma pro plánování schůzek
|Správa úkolů
|Komplexní vytváření, přiřazování, sledování a organizování úkolů v několika zobrazeních
|Není k dispozici
|Plánování
|Zahrnuje kalendář ClickUp pro vytváření, správu a připojování událostí ve vašem pracovním prostoru.
|Pokročilé nástroje pro plánování, přizpůsobitelné typy událostí a automatizace schůzek
|Tvorba dokumentů
|Integrované ClickUp Docs pro wiki, SOP a sdílení znalostí
|Není k dispozici
|Sledování času
|Integrované funkce pro sledování času stráveného nad úkoly a projekty
|Není k dispozici
|Týmová spolupráce
|Chat v reálném čase, tabule, komentáře a integrace pro plynulou spolupráci
|Plánování týmu (round-robin, kolektivní) a integrace kalendáře pro koordinaci schůzek
|Automatizace
|Vlastní automatizace pro opakující se úkoly a pracovní postupy
|Automatická připomenutí, sledování a synchronizace kalendáře
|Integrace
|Rozsáhlá integrace třetích stran, včetně Slack, Google Drive a Zapier
|Integruje se s CRM, Stripe, PayPal, marketingovými nástroji a platformami pro produktivitu.
|Analytika
|Dashboardy pro sledování výkonu týmu, pracovní zátěže a postupu projektu
|Analýzy a přehledy zaměřené na výkonnost schůzek a efektivitu plánování
|Funkce AI
|Nástroje založené na umělé inteligenci pro správu úkolů, tvorbu obsahu a doporučení projektů
|Není k dispozici
|Mobilní aplikace
|Ano, plně funkční mobilní aplikace pro správu úkolů a projektů.
|Ano, mobilní aplikace pro plánování a správu schůzek.
|Tabule
|Nástroje pro společné vizuální plánování pro brainstorming a tvorbu nápadů
|Není k dispozici
Co je ClickUp?
ClickUp je vaše všestranná aplikace pro práci, která zjednoduší vaše pracovní postupy, zlepší produktivitu týmu a podpoří lepší plánování.
Od e-mailů a úkolů po kontrolní seznamy, sprinty a projektovou dokumentaci – ClickUp sjednocuje všechny potřebné nástroje a zvyšuje efektivitu spolupráce až o 30 %.
ClickUp však nejen konsoliduje všechny vaše nástroje, ale také vytváří plynulejší prostředí pro vaše týmy. Můžete přidělovat úkoly, plánovat hovory, sledovat pokrok pomocí přizpůsobitelných zobrazení a dashboardů a zlepšovat týmovou práci pomocí funkcí, jako jsou komentáře a @zmínky.
Díky nově vylepšenému kalendáři ClickUp můžete nyní plánovat a účastnit se schůzek přímo ze svého pracovního prostoru – spojte plánování a realizaci, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
📮ClickUp Insight: Téměř 42 % znalostních pracovníků dává přednost e-mailu pro týmovou komunikaci. To však má svou cenu. Vzhledem k tomu, že většina e-mailů se dostane pouze k vybraným členům týmu, znalosti zůstávají roztříštěné, což brání spolupráci a rychlému rozhodování. Chcete-li zlepšit přehlednost a urychlit spolupráci, využijte všestrannou aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která během několika sekund promění vaše e-maily v akční úkoly!
ClickUp vyniká také jako výkonná aplikace pro správu projektů. Umožňuje vám nastavit jasné časové osy, vytvářet závislosti mezi úkoly a snadno spravovat krátkodobé i dlouhodobé cíle.
Ať už plánujete svůj den, týden nebo měsíc, ClickUp má pro to ten správný pohled – vyberte si z kalendářového zobrazení, časové osy nebo Ganttových diagramů, abyste mohli vizuálně zhodnotit svou práci. Můžete dokonce nastavit opakující se úkoly, abyste automatizovali plánování pravidelných činností, takže vám nic neunikne.
ClickUp se odlišuje především svou flexibilitou a dostupností. Jako cloudová platforma je navržen tak, aby podporoval týmy bez ohledu na to, kde se nacházejí, ať už pracují v reálném čase nebo asynchronně.
Marianela Fernandez, konzultantka pro úpravu vody ze společnosti Eco Supplier Panamá, zdůrazňuje:
Díky integraci různých funkcí, jako jsou oznámení, kalendáře, e-maily a pracovní postupy při realizaci projektu, ClickUp účinně zabraňuje zaměstnancům soustředit se na neustálé přezkoumávání různých technologických mechanismů a umožňuje jim soustředit se na úkoly, které generují hodnotu.
👀 Věděli jste? Více než polovina průměrného pracovního dne je věnována činnostem, které nepřinášejí téměř žádnou hodnotu – například zbytečným e-mailům, redundantním úkolům a přerušením. To jsou hodiny ztracené produktivity každý den!
Funkce ClickUp
ClickUp má funkce, které usnadňují, zefektivňují a rozšiřují správu projektů, úkolů a pracovních postupů.
Například společnost Walk the Room (WtR) potřebovala najít způsob, jak zlepšit plánování výroby v souvislosti s růstem podniku. Pomocí aplikace ClickUp propojila týmy, zlepšila spolupráci a zefektivnila správu úkolů.
Z počátečních 28 uživatelů se počet aktivních uživatelů za pouhých 20 měsíců zvýšil na více než 70. Tento růst ukazuje, jak se ClickUp rozrostl spolu s WtR a stal se klíčovou součástí jejich úspěchu.
Díky široké škále nástrojů určených pro přizpůsobení a spolupráci může ClickUp pomoci vašim týmům zůstat organizované a propojené.
Podívejme se na některé z jejích vynikajících funkcí, které to umožňují:
Funkce č. 1: Plánujte, rozvrhujte a buďte vždy o krok napřed s kalendářem ClickUp
ClickUp Calendar je vaše velitelské centrum pro organizaci úkolů, událostí a schůzek na jednom místě.
Ať už plánujete svůj týden, prohlížíte si informace o událostech, plánujete kampaň nebo koordinujete mezifunkční tým, kalendář ClickUp vám poskytuje úplný přehled a kontrolu nad vaším časem. Můžete přepínat mezi denním, týdenním nebo měsíčním zobrazením, abyste měli přehled o nadcházejících úkolech, termínech a událostech. Úkoly lze barevně označit podle projektu nebo priority, aby se vám lépe soustředilo.
ClickUp však nabízí více než jen plánování úkolů. Díky integrované funkci plánování můžete vytvářet události v kalendáři, zvát účastníky a dokonce se připojovat k schůzkám přímo ze svého pracovního prostoru ClickUp. Rozlučte se s přepínáním mezi záložkami – vaše hovory, úkoly a projekty jsou konečně synchronizovány. Využijte integrovanou umělou inteligenci kalendáře ClickUp, která vám navrhne časové bloky a přeorganizuje priority na základě termínů.
Aplikace se také integruje s nástroji jako Google Calendar a Outlook, takže váš rozvrh zůstává aktualizován v reálném čase. Můžete plánovat opakující se události nebo schůzky, připojovat programy a sledovat další kroky – vše propojené s vašimi projekty a úkoly.
✅ Přesouvání úkolů pomocí drag-and-drop✅ Vlastní filtrování podle přiřazeného uživatele, priority nebo značky✅ Obousměrná synchronizace kalendáře a odkazy pro připojení k hovorům✅ Vytváření událostí přímo v zobrazení úkolů
Potřebujete urychlit své týdenní nebo měsíční plánování? Použijte šablonu plánovače kalendáře ClickUp k organizaci svých dnů pomocí vlastních značek, filtrů a předem připravených zobrazení.
S novým kalendářem ClickUp si nejen vizualizujete své pracovní zatížení, ale také ho aktivně spravujete.
Funkce č. 2: Koordinujte týmové schůzky pomocí ClickUp
Nezbytná funkce plánovače? Hladké řízení schůzek.
Funkce ClickUp Meetings vám ulehčí plánování a správu schůzek.
Místo přepínání mezi aplikací kalendáře a platformou pro správu projektů můžete plánovat, sledovat a pořádat efektivní schůzky přímo v ClickUp.
Integrace kalendáře synchronizuje časy schůzek s úkoly a projekty a zároveň nastavuje programy v rámci ClickUp, což zajišťuje, že schůzky jsou zaměřené a produktivní.
Poté můžete přímo k úkolu schůzky přidat akční položky, rozhodnutí a poznámky, abyste měli přehled o následných krocích. Tato hladká integrace pomáhá udržet všechny v souladu a proměnit schůzky v konkrétní další kroky namísto pouhých událostí v kalendáři.
💡Tip pro profesionály: Integrujte Calendly s ClickUp a využijte sílu kompletního pracovního ekosystému při automatickém plánování schůzek.
Funkce č. 3: Plánujte svůj kalendář pomocí šablon
S šablonou plánovače ClickUp Calendar Planner Template můžete plánovat své dny, týdny a měsíce, aniž byste museli začínat od nuly.
Jednou z vynikajících funkcí šablony plánovače ClickUp Calendar Planner je její univerzálnost. Umožňuje vám přepínat mezi několika zobrazeními – ať už potřebujete měsíční, týdenní nebo denní rozpis úkolů a událostí, šablonu lze přizpůsobit vašim potřebám.
Přizpůsobitelné štítky a filtry této šablony denního plánovače dále vylepšují vaši schopnost organizovat úkoly podle kategorií a pomáhají vám soustředit se na to, co je nejdůležitější.
Do úkolů v kalendáři můžete přidávat podrobné popisy, přílohy, podúkoly a kontrolní seznamy. Díky tomu můžete snadno spravovat jak plánování úkolů na vysoké úrovni, tak důkladné plánování projektů na jednom místě.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu ClickUp Schedule Blocking Template, abyste předešli konfliktům v plánování a zajistili, že věnujete dostatek času správným úkolům.
Funkce č. 4: Pořizujte si poznámky, shrňujte a automatizujte si cestu k lepšímu dni
Co kdyby vám aplikace pro plánování mohla ulehčit od některých úkolů? ClickUp Brain to dokáže! Obsahuje integrované funkce umělé inteligence , které přinášejí sílu automatizace a chytré návrhy přímo do vašeho pracovního postupu.
Jednou z vynikajících funkcí je ClickUp AI Notetaker, který automaticky zaznamenává, přepisuje a shrnuje vaše schůzky. Místo toho, abyste se snažili zapsat si úkoly, AI Notetaker zaznamenává rozhodnutí, další kroky a klíčové body diskuse, díky čemuž jsou vaše schůzky produktivnější a snáze se na ně navazuje.
V kombinaci s kontextem úkolů zajišťuje AI Notetaker, že každá schůzka zůstane realizovatelná, a automaticky propojuje poznatky s příslušnými pracovními prostory. Můžete dokonce vytvářet úkoly přímo ze svých shrnutí schůzek a okamžitě tak proměnit konverzaci v akci.
ClickUp Brain vám také pomůže:
- Automatizujte opakující se úkoly
- Vytvářejte souhrny dlouhých seznamů úkolů
- Navrhněte vylepšení pracovních postupů projektu
- Analyzujte trendy v datech a vytvářejte zprávy o pokroku
Tyto funkce založené na umělé inteligenci vám pomohou dodržovat termíny, snížit manuální úsilí a činit informovanější rozhodnutí.
Ceny ClickUp
Co je Calendly?
Calendly je přední software pro plánování schůzek, který zjednodušuje koordinaci schůzek.
Jeho hlavní funkcí je eliminovat výměnu e-mailů, která je obvykle spojena s hledáním vhodného termínu schůzky. Umožňuje uživatelům nastavit své preference dostupnosti, sdílet odkaz a nechat ostatní rezervovat schůzky přímo do jejich synchronizovaného kalendáře.
Propojuje se s osobními a profesionálními kalendáři (Google, Outlook, Office 365, iCloud), aby zobrazoval dostupnost v reálném čase a zabránil dvojím rezervacím. Jeho jednoduchost oslovuje jednotlivce, zatímco jeho funkce se dobře hodí pro týmy a velké podniky, které potřebují efektivní externí plánování.
🧠 Zajímavost: Až 72 % času vedoucích pracovníků v podnikání zabírají schůzky. Některé z nich jsou nezbytné, ale mnoho z nich by se dalo omezit nebo nahradit, čímž by se uvolnily hodiny pro práci s větším dopadem.
Funkce Calendly
Calendly vyniká tím, že je snadno použitelný a dobře se integruje do vašeho každodenního života. Podívejme se na jeho klíčové funkce:
Funkce č. 1: Zjednodušená integrace kalendáře
Calendly se propojuje s oblíbenými kalendářovými nástroji, jako jsou Google Calendar, Outlook a Office 365.
Po připojení automaticky sleduje váš rozvrh a aktualizuje vaši dostupnost v reálném čase. Můžete tak snadno předejít dvojím rezervacím nebo konfliktům v rozvrhu.
Funkce č. 2: Přizpůsobitelná dostupnost pro flexibilní rezervaci schůzek
Máte plnou kontrolu nad tím, kdy jste k dispozici pro schůzky. Calendly vám umožňuje:
- Nastavte konkrétní pracovní dobu
- Přidejte časovou rezervu před a po schůzkách
- Přizpůsobte časová pásma nebo místa schůzek
Díky tomu si budete domlouvat schůzky pouze v době, která vám vyhovuje, a budete mít vše pod kontrolou a bez stresu.
Funkce č. 3: Integrace videokonferencí pro online schůzky
Calendly se integruje s nástroji jako Zoom, Microsoft Teams a Google Meet.
Když někdo naplánuje schůzku, platforma automaticky přidá k události odkaz na videokonferenci. Nemusíte to nastavovat ručně – vše je zařízeno za vás, což šetří čas a námahu.
👀 Věděli jste? Šablona měsíčního plánovače ClickUp obsahuje sekce pro termíny úkolů, klíčové milníky a osobní cíle, což vám poskytne ucelený přehled o vašem měsíci.
Funkce č. 4: Vlastní typy událostí a sdílení odkazů pro větší kontrolu
Calendly vám umožňuje vytvářet vlastní typy schůzek podle vašich potřeb. Například:
- Individuální schůzky
- Skupinové sezení
- Webináře nebo workshopy
Můžete nastavit délku trvání, místo konání a požadavky účastníků schůzky. Můžete dokonce přidat formuláře nebo otázky, které účastníci vyplní při rezervaci schůzky, abyste byli předem plně připraveni.
Můžete vygenerovat personalizovaný odkaz Calendly, který můžete sdílet s klienty, kolegy nebo kýmkoli, kdo si s vámi potřebuje domluvit schůzku.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc za jedno místo
- Týmy: 20 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Od 15 000 USD/rok
Přečtěte si také: Snadné řízení času: Vytvořte si perfektní týdenní rozvrh
ClickUp vs. Calendly: Porovnání funkcí
Oba nástroje jsou ve svých oblastech vynikající. Zde je jejich srovnání z hlediska klíčových funkcí:
1. Správa úkolů a projektů
ClickUp vyniká jako platforma pro řízení projektů a nabízí nástroje, jako jsou seznamy úkolů, Ganttovy diagramy, časové osy, kalendáře a Kanban tabule. Umožňuje uživatelům vytvářet podúkoly, přidávat závislosti úkolů a přiřazovat vlastní stavy pro automatizované pracovní postupy.
Funkce jako sledování času, správa pracovní zátěže a sledování cílů z něj dělají komplexní řešení pro správu projektů všech velikostí.
Šablony měsíčního kalendáře, vlastní pole a nástroje pro vytváření přehledů v aplikaci ClickUp zjednodušují organizaci úkolů a sledování pokroku.
Calendly naopak není určen pro správu úkolů nebo projektů. Zaměřuje se výhradně na plánování schůzek, takže postrádá funkce pro vytváření úkolů, přiřazování úkolů nebo sledování pokroku.
🏆 Vítěz: Funkce aplikace ClickUp jsou bezkonkurenční, pokud jde o správu úkolů a projektů, což aplikace Calendly nepodporuje.
2. Plánování a integrace kalendáře
ClickUp obsahuje robustní kalendář pro plánování a kompletní kalendář ClickUp pro plánování a správu událostí. Díky funkcím, jako jsou pozvánky pro účastníky, odkazy pro připojení, synchronizace kalendáře a plánování úkolů, nyní ClickUp poskytuje integrované řešení pro správu času. Zatímco Calendly stále vede v oblasti pokročilé dostupnosti a automatizace plánování, ClickUp rychle snižuje tento rozdíl tím, že plánování začleňuje do své širší sady nástrojů pro produktivitu.
Calendly je naproti tomu speciálně navržen pro plánování. Automaticky se synchronizuje s nejpopulárnějšími kalendáři, jako jsou Google Calendar, Outlook a Apple Calendar, aby nedocházelo k překrývání nebo dvojím rezervacím.
Díky dalším funkcím, jako jsou rezervní časy, detekce časového pásma a přizpůsobitelné typy událostí, je Calendly ideální pro správu složitých plánů. Jeho automatické připomenutí a následné kontroly dále zjednodušují koordinaci schůzek.
🏆 Vítěz: Calendly stále vede v koordinaci externích schůzek a logice plánování, ale ClickUp získává na popularitě díky svému nativnímu kalendáři a plné integraci do práce.
3. Nástroje pro spolupráci
Spolupráce je jednou z hlavních předností ClickUp. Každá funkce platformy – od chatu přes komentáře a tabule až po dokumenty – byla vytvořena tak, aby usnadňovala komunikaci s vaším týmem.
Díky schopnosti centralizovat komunikaci týmu v rámci úkolů nebo projektů je potřeba méně nástrojů. Týmy navíc mohou sdílet aktualizace projektů prostřednictvím dashboardů a reportů.
Calendly však poskytuje omezené nástroje pro spolupráci.
Podporuje funkce pro plánování týmů, jako jsou úkoly typu round-robin a kolektivní plánování, které pomáhají koordinovat dostupnost týmu. Nenabízí však funkce jako komunikace na úrovni úkolů nebo společná úprava dokumentů.
🏆 Vítěz: Díky komplexním funkcím pro spolupráci je ClickUp lepším nástrojem pro týmy pracující na společných projektech.
4. Automatizace
ClickUp poskytuje pokročilé automatizace pro různé pracovní postupy, jako je přesun úkolů mezi stavy, odesílání připomínek nebo přiřazování úkolů na základě spouštěčů, jako jsou termíny splnění. Tyto automatizace jsou vysoce přizpůsobitelné, což uživatelům umožňuje přizpůsobit je potřebám jejich projektů.
Vzhledem k tomu, že Calendly se zaměřuje výhradně na plánování, jsou jeho automatizace přizpůsobeny tomuto aspektu. Nabízí funkce, jako jsou automatická připomenutí schůzek, následné e-maily a pracovní postupy pro plánování založené na schvalování. Tyto automatizace šetří čas tím, že omezují vzájemnou komunikaci.
🏆 Vítěz: Remíza. ClickUp dominuje v automatizaci úkolů a projektů, zatímco Calendly vyniká v automatizaci specifické pro plánování.
5. Sledování času
ClickUp obsahuje integrované sledování času, které uživatelům umožňuje zaznamenávat odpracované hodiny přímo v rámci úkolů. Tato funkce je neocenitelná pro firmy, které potřebují sledovat fakturovatelné hodiny nebo hodnotit produktivitu týmu.
ClickUp také podporuje integraci s nástroji pro sledování času od třetích stran, jako jsou Toggl a Harvest, což přináší další flexibilitu.
Naopak Calendly nenabízí funkce pro sledování času. Je určený pro plánování, což znamená, že neobsahuje nástroje pro sledování času stráveného na úkolech nebo projektech.
🏆 Vítěz: Nástroje pro sledování času ClickUp z něj dělají vynikající volbu pro monitorování produktivity a fakturaci.
6. Integrace
ClickUp se integruje s více než 1 000 aplikacemi, včetně Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams a dokonce i Calendly!
Jeho API také umožňuje vývojářům vytvářet vlastní integrace. Ať už potřebujete spravovat komunikaci, sdílení souborů nebo automatizaci pracovních postupů, ClickUp nabízí rozsáhlou kompatibilitu.
Ačkoli integrace Calendly jsou dostačující pro plánování pracovních postupů, celkový počet a rozmanitost integrací jsou omezenější než u ClickUp.
🏆 Vítěz: ClickUp díky širší škále integrací, které podporují různé pracovní postupy.
7. Uživatelské rozhraní
Rozhraní ClickUp vám pomáhá správně spravovat váš web – ať už se jedná o časové osy projektů, spolupráci týmu nebo události v kalendáři – vše zůstává přehledně na jednom místě. Tato univerzálnost je sice silnou stránkou, ale může také způsobit, že se uživatelské rozhraní může zdát pro začínající uživatele příliš složité. Nejvhodnější je pro uživatele, kteří jsou ochotni investovat čas do naučení se této platformy.
Rozhraní Calendly je přehledné a uživatelsky přívětivé, což je ideální pro začátečníky. Nastavení událostí, definování dostupnosti a sdílení odkazů na plánování jsou intuitivní procesy, které vyžadují minimální zaučení.
🏆 Vítěz: Calendly pro svou jednoduchost. Uživatelské rozhraní usnadňuje uživatelům rychlý start.
8. Snadné použití
Díky rozsáhlé sadě funkcí má ClickUp strmější křivku učení. Jeho komplexní výukové programy, šablony plánů a podpůrné zdroje však motivovaným uživatelům usnadňují začátky.
Calendly je navržen pro snadné použití, takže i začínající uživatelé mohou během několika minut nastavit události a sdílet odkazy na plánování. Díky své jednoduchosti je přístupný i uživatelům bez technických znalostí.
🏆 Vítěz: Calendly, díky své snadné použitelnosti a přímočaré funkčnosti, která je ideální pro rychlé osvojení.
ClickUp vs. Calendly na Redditu
Když uživatelé Redditu diskutují o ClickUp vs. Calendly, diskuse se často točí kolem konkrétních problémů, které každý nástroj řeší, a toho, jak dobře zapadá do každodenních pracovních postupů.
Pro ty, kteří potřebují řešení pro správu projektů, je ClickUp často oblíbenou volbou.
Uživatelé Redditu, kteří používají ClickUp, vyzdvihují jeho možnosti přizpůsobení a tvrdí, že je skvělý pro týmy, které musí zvládat více úkolů a termínů najednou. Mnoho uživatelů oceňuje jeho flexibilitu – nabízí zobrazení jako Ganttovy diagramy, Kanban tabule a časové osy – spolu s integrovanými funkcemi, jako je sledování času a reportování.
Clickup používáme již minimálně 4 roky a upřímně řečeno, je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů. Než jsme se rozhodli pro ClickUp, vyzkoušeli jsme Asanu, Monday.com a Trello. Byla to nejlepší volba! Nikdy jsem neměl žádné větší problémy a zákaznický servis byl velmi ochotný. Mám placené předplatné a s novou verzí je to čím dál lepší. Celkově vzato, co se týče ceny a množství nástrojů, Clickup rozhodně předčil všechna moje očekávání.
Po naučení se efektivnímu používání Clickup jsem rozhodně získal nový pohled na naše pracovní procesy.
Častou stížností na Redditu zůstává rozsáhlá sada funkcí ClickUp, která může působit přehnaně, zejména pro samostatné uživatele nebo malé týmy, které možná nevyužijí její plný potenciál.
Calendly je zatím doporučovanou volbou pro ty, kteří chtějí zjednodušit plánování.
Uživatelé Redditu, kteří vyzkoušeli Calendly, často chválí jeho snadné použití a funkce, které šetří čas, zejména při koordinaci schůzek v různých časových pásmech.
Je popisována jako „nastavte a zapomeňte“ a mnoho lidí oceňuje, že eliminuje zdlouhavé hledání volných termínů.
Já používám Calendly. Opravdu mi to šetří čas při plánování schůzek. Jako většina lidí přidávám do svého e-mailového podpisu text s odkazem (něco jako „Domluvte si se mnou schůzku“). Funguje to skvěle!
Někteří uživatelé Redditu však poukazují na jeho omezení a zdůrazňují, že Calendly nepřesahuje rámec plánování – není navržen pro správu úkolů nebo pracovních postupů.
🧠Zajímavost: Šablona týdenního plánovače ClickUp vám umožňuje rozdělit si cíle podle dne a času a blokovat úkoly, takže budete produktivní po celý týden.
Který plánovací nástroj je nejlepší?
Označení ClickUp i Calendly jako „aplikace pro plánování“ zdůrazňuje jejich odlišný přístup k plánování. Calendly vyniká v plánování schůzek a automatizaci procesu plánování. ClickUp vyniká jako alternativa Calendly v plánování práce – úkolů, projektů, cílů a termínů – a zároveň poskytuje nástroje pro správu času a schůzek v souvislosti s touto prací.
Pro týmy, které potřebují komplexní platformu pro správu úkolů a projektů, spolupráci, sledování cílů a interní plánování a rozvrhování, je ClickUp jasným vítězem. Jeho univerzálnost a integrovaná sada funkcí poskytují mnohem větší celkovou hodnotu a eliminují potřebu více samostatných nástrojů.
Pokud potřebujete pouze automatizovat rezervace externích schůzek a snadno sdílet svou dostupnost, Calendly zůstává vynikajícím řešením, které je nejlepší ve své třídě. Jednu věc zvládá výjimečně dobře.
Pro komplexní plánování práce, realizaci projektů a spolupráci týmu však ClickUp nabízí hloubku a flexibilitu, kterou Calendly ze své podstaty nemá. Umožňuje vám spravovat nejen váš rozvrh, ale i celý pracovní postup.
Zaregistrujte se nyní k bezplatné zkušební verzi ClickUp a začněte.