Sledování LLM: 7 nejlepších nástrojů pro monitorování AI k optimalizaci výkonu

Po dlouhá léta zaručovalo viditelnost umístění ve vyhledávači Google. Nyní však převládají vyhledávací nástroje založené na AI, jako jsou ChatGPT, Gemini a Perplexity.
Na rozdíl od tradičních vyhledávačů tyto velké jazykové modely nehodnotí webové stránky – přepisují, shrnují a přeinterpretovávají obsah, často kombinují informace z více zdrojů.
Problémem je, že i když je váš web na prvním místě ve vyhledávání Google, model umělé inteligence ho může ignorovat.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro sledování LLM.
Tyto nástroje, známé také jako nástroje pro sledování LLM, umožňují firmám sledovat odkazy na jejich značku generované umělou inteligencí, sledovat viditelnost ve výsledcích vyhledávání a optimalizovat obsah pro vyhledávače založené na umělé inteligenci. Tyto nástroje také pomáhají identifikovat zaujatost, faktické chyby nebo zastaralé údaje, které by se mohly šířit napříč několika produkty umělé inteligence.
Zde je sedm nástrojů pro monitorování LLM, které vám pomohou prozkoumat, jak modely AI ukládají a zpracovávají informace související se značkou.
⏰60sekundové shrnutí
Mezi 7 nejlepších nástrojů pro sledování LLM, které pomáhají značkám zůstat viditelnými a konkurenceschopnými v prostředí vyhledávání založeném na AI, patří:
- Profound: Nejlepší pro viditelnost vyhledávání AI v podnicích
- Scrunch AI: Nejlepší pro monitorování značky pomocí AI
- Otterly AI: Nejlepší pro sledování viditelnosti AI
- Peec AI: Nejlepší pro cenově dostupné sledování více LLM
- Rankscale: Nejlepší pro komplexní analýzu AI SEO
- Knowatoa: Nejlepší pro sledování pozice ve vyhledávání LLM
- Nightwatch: Nejlepší pro kombinaci sledování SEO pozic s monitorováním AI
- Bonus: ClickUp pomáhá týmům sledovat viditelnost značky v AI vyhledávačích (ChatGPT, Gemini atd.) tím, že zefektivňuje práci týmů prostřednictvím efektivního přidělování zdrojů, dokumentace a automatizovaných pracovních postupů.
Co byste měli hledat v nástroji pro sledování LLM?
Nástroj pro sledování LLM pomáhá firmám analyzovat, jak často a v jakém kontextu LLM odkazuje na značku nebo produkt. Tyto informace lze využít k vylepšení obsahu, aby byl lépe zastoupen v nástrojích pro vyhledávání založených na AI, a k zajištění konzistentnosti sdělení značky napříč různými platformami.
Některé nástroje také hodnotí výkon aplikace sledováním rychlosti odezvy, přesnosti a efektivity zpracování AI. Zde jsou klíčové faktory, které je třeba zvážit při výběru nástroje pro sledování LLM:
- Sledování kvality odpovědí: Hledejte nástroje, které zaznamenávají odpovědi a hodnotí je z hlediska relevance, faktické přesnosti, tónu nebo jiných kritérií. Některé nástroje také používají analýzu sentimentu k detekci emocionálního tónu nebo k odhalení anomálií, jako jsou úniky dat nebo toxické odpovědi.
- Sledování viditelnosti AI: Vyberte si nástroj, který sleduje, jak často a kde se vaše značka nebo klíčová slova objevují v obsahu generovaném AI. Je to podobné jako SEO, ale pro AI, často se tomu říká optimalizace vyhledávání AI nebo optimalizace generativního vyhledávače (GEO).
- Srovnávací analýza konkurence: Vyberte si nástroj pro sledování značky LLM s funkcemi pro analýzu konkurence, který ukazuje, jak si vaše viditelnost stojí v porovnání s ostatními. Pokud je například konkurent častěji zmiňován ve vyhledávačích AI, upozorní vás to na mezery, které je třeba řešit.
- Integrace a spolupráce: Vyberte si nástroj, který se hladce integruje do vaší stávající analytické infrastruktury. Hledejte také funkce, jako jsou přizpůsobitelné zprávy, upozornění (např. pokud zmínka o vaší značce zmizí z výsledků Bing Chat) a podpora více uživatelů, aby týmy mohly spolupracovat na sledování a monitorování LLM.
- Analýza RAG: Vyberte nástroj, který vyhodnocuje, jak generování rozšířené o vyhledávání (RAG) ovlivňuje odpovědi AI, a zajišťuje, že vyhledaný obsah je správně zastoupen ve výstupech generovaných AI. To pomáhá odhalit rizika dezinformací a zdůraznit možnosti optimalizace.
- Hodnocení výkonu modelu: Vyberte nástroj, který sleduje klíčové metriky ovlivňující výkon LLM, jako je přesnost modelu při testovacích výzvách, konzistence odpovědí, latence nebo uživatelská hodnocení kvality výstupů modelu.
🤝 Přátelské připomenutí: Vzhledem k tomu, že aplikace LLM se liší v závislosti na odvětví, ujistěte se, že váš nástroj pro sledování lze přizpůsobit různým případům použití, od botů pro zákaznickou podporu až po generování kódu.
➡️ Číst více: Co jsou agenti LLM v AI a jak fungují?
7 nejlepších nástrojů pro sledování LLM
1. Profound (nejlepší pro viditelnost vyhledávání AI v podnicích)
Společnost Profound, založená Jamesem Cadwalladerem a Dylanem Babbsem, je platforma pro podniky, která sleduje, jak velké jazykové modely jako ChatGPT, Gemini, Bing Chat a Microsoft Copilot zmiňují a hodnotí váš obsah.
Analyzuje vstupní data, která tyto modely AI zpracovávají za účelem generování odpovědí, a pomáhá firmám pochopit, jak různé dotazy uživatelů, výzvy, datové sady a zdroje ovlivňují viditelnost značky. Nabízí také funkce pro zajištění souladu s předpisy a zabezpečení, jako je certifikace SOC 2 a jednotné přihlášení, které chrání citlivá data podniku a zajišťují bezpečný přístup.
Nejlepší funkce Profound
- Informace o odpovědích: Sleduje, jak často se vaše značka objevuje v odpovědích generovaných umělou inteligencí. Například značka spotřební elektroniky může sledovat, jak často jsou její produkty zmiňovány v odpovědích na otázky „nejlepší sluchátka s potlačením hluku“ nebo „nejlepší chytré reproduktory“. Analyzuje také kontext a zdroje, které tyto zmínky ovlivňují.
- Prozkoumávání konverzací: Pomáhá prozkoumávat témata a klíčová slova, o kterých spotřebitelé diskutují s platformami AI. Poskytuje v reálném čase přehled o konverzacích generovaných AI a sleduje, jak jsou zmiňovány jednotlivé odvětví, značky a konkurenti.
- Analýza agentů: Sleduje návštěvy AI botů, analyzuje, jak AI crawlery interpretují váš web, a zajišťuje jeho optimalizaci pro indexování AI. Sleduje také provoz generovaný AI, identifikuje často odkazované stránky a poskytuje informace o tom, jak AI modely používají váš obsah v odpovědích.
Závažná omezení
- Profound je určen pro klienty na podnikové úrovni, což ho činí méně dostupným a nákladově efektivním pro menší podniky.
Profound pricing
- Ceny na míru
Podrobná hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost. Ale co kdyby byla AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a byla již bezpečná? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
🚀 Tip pro zvýšení produktivity: Nastavte si plánované volání LLM, abyste získali odpovědi od ChatGPT, Gemini nebo Perplexity na konkrétní klíčová slova související s vaší značkou. Ukládejte a porovnávejte tyto výstupy v centralizovaném dashboardu, abyste získali rychlý přehled.
2. Scrunch AI (nejlepší pro sledování přítomnosti značky v AI)
Zákazníci již s AI interagují, když vyhledávají produkty, porovnávají služby nebo hledají doporučení. Scrunch AI sleduje, kde se vaše značka objevuje v těchto odpovědích generovaných AI, ať už se jedná o nejlepší výsledek, zmínku na okraji nebo úplnou absenci.
Nástroj sleduje tři základní aspekty: přítomnost, pozici a sentiment. „Přítomnost“ ukazuje, kde a jak je vaše značka zmíněna v odpovědích AI, „pozice“ udává vaše pořadí nebo význam v těchto odpovědích a „sentiment“ analyzuje tón (pozitivní, neutrální, negativní), když je vaše značka zmíněna.
Nejlepší funkce Scrunch AI
- Sledování a analýza konkurence: Umožňuje porovnat zmínky o vaší značce s konkurencí na základě stejných podnětů. Zvýrazní, pokud vás konkurence předčí, například v doporučeních ChatGPT pro „nejlepší software pro řízení projektů“.
- Znalostní centrum: Identifikuje mezery v obsahu nebo dezinformace týkající se toho, jak je vaše značka prezentována.
- Informace o osobnostech AI: Umožňuje vám zjistit, jak různé uživatelské profily (osobnosti) získávají různé odpovědi AI o vaší značce. Tato úroveň informací je neuvěřitelně užitečná pro zdokonalení vašeho obsahového marketingu pro AI.
Omezte omezení AI
- Přístup je v současné době omezen a vyžaduje přístup „domluvit schůzku“.
Ceny Scrunch AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scrunch AI
- Recenze G2: Nedostatek recenzí
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
3. Otterly. AI (nejlepší pro sledování viditelnosti AI)
Otterly vám umožňuje sledovat vaši značku, obsah, konkurenty nebo jakékoli podněty napříč službami AI.
Klíčovou vlastností Otterly je jeho snadné použití. Je vhodný pro ty, kteří chtějí rychle zkontrolovat výsledky vyhledávání AI bez nutnosti hlubokého učení. Platforma podporuje více chatbotů AI/LLM, jako jsou ChatGPT, Google Gemini a Bing Chat.
Je to jeden z mála nástrojů pro sledování vyhledávání AI, který vám umožňuje sledovat kvalitu výstupů na základě polohy vašich zákazníků. Pokud je vaše značka populární v USA, ale zřídka se o ní zmiňuje ve vyhledávání AI v Indii nebo Německu, víte, na co se zaměřit ve svém obsahu.
Otterly. Nejlepší funkce AI
- Výzkum klíčových slov a podnětů: Pomáhá vám pochopit, které podněty nebo klíčová slova vedou AI k odkazu na vás nebo vaše konkurenty, abyste mohli upravit svou obsahovou strategii.
- Sledování odkazů: Umožňuje sledovat, kolik odpovědí generovaných umělou inteligencí obsahuje odkazy na váš obsah ve srovnání s konkurencí.
- Výkonnostní a dashboardové upozornění: Upozorní vás, pokud dojde k výraznému posunu ve zmínkách AI, například když konkurence převezme vaše místo v odpovědích generovaných AI.
Otterly. Omezení AI
- Chybí mu některé pokročilé funkce, které najdete v jiných nástrojích, jako je sledování na základě osobnosti nebo hloubková analýza sentimentu.
Otterly. Ceny AI
- Lite: 29 $/měsíc (10 vyhledávacích dotazů)
- Standard: 189 $/měsíc (100 vyhledávacích dotazů)
- Pro: 989 $/měsíc (1000 vyhledávacích dotazů)
Otterly. Hodnocení a recenze AI
- Recenze G2: Nedostatek recenzí
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
4. Peec AI (nejlepší pro cenově dostupné sledování více LLM)
Peec AI je platforma pro analýzu vyhledávání AI, která byla speciálně navržena pro marketingové týmy a vyniká tím, že nabízí robustní funkce za dostupnou cenu.
Jeho „skóre viditelnosti značky“ vám pomůže analyzovat, jak často se vaše značka v průběhu času objevuje ve výsledcích AI, a poskytne vám jasnou metriku pro sledování vašeho pokroku.
Platforma může tyto údaje rozdělit podle různých LLM, jako jsou ChatGPT, Claude, Perplexity, Google Gemini, DeepSeek atd., a podle různých časových os, takže můžete například zjistit, že vaše viditelnost je 70 % na ChatGPT, ale pouze 40 % na Claude.
Nejlepší funkce Peec AI
- Analýza zdrojů: Identifikuje zdroje, které AI asistenti citují, když zmiňují vaši značku. To je velmi důležité, protože vám to řekne, proč vás AI zmiňuje nebo nezmiňuje. Je pozoruhodné, že pouze 50 % zdrojů používaných AI se překrývá s nejlepšími výsledky Google. Tyto konkrétní zdroje můžete ve své obsahové strategii zacílit pomocí příspěvků hostů, PR a příspěvků odborníků, abyste zvýšili viditelnost.
- Srovnání s konkurencí: Umožňuje vám přidat své konkurenty a zobrazit vedle sebe „žebříček odvětví“ s informacemi o tom, kdo je v oblasti AI nejoblíbenější.
- Sada analytických nástrojů SEO pro LLM: Nabízí sledování časových řad, multimodální dashboardy a týmovou spolupráci v uživatelsky přívětivém rozhraní s přehlednými grafy, což z něj činí výkonný nástroj pro týmy pracující s daty.
Omezení Peec AI
- Týmy mohou potřebovat čas, aby se seznámily se všemi funkcemi, zejména pokud jsou v oblasti analytiky vyhledávání pomocí AI nováčky.
Ceny Peec AI
- Interní týmy: 130 $/měsíc (analýza 30 podnětů)
- Agentura: 195 $/měsíc (spolupráce se 3 klienty)
Hodnocení a recenze Peec AI
- Recenze G2: Nedostatek recenzí
- Recenze Capterra: Nedostatek recenzí
5. Rankscale (nejlepší pro komplexní analýzu AI SEO)
Rankscale (často označovaný jako Rankscale. ai) je nástroj pro generativní optimalizaci vyhledávačů (GEO), který byl navržen jako komplexní řešení pro viditelnost ve vyhledávání AI.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je simulátor vyhledávače AI, který ukazuje, jak různé modely AI procházejí a interpretují váš web, a poskytuje vám skóre obsahu z hlediska relevance pro AI. To vám pomůže zjistit, zda něco na vašem webu blokuje nebo odrazuje AI boty.
Nejlepší funkce Rankscale
- Sledování výzev napříč několika AI enginy: Umožňuje vám nastavit vlastní vyhledávací výzvy na několika enginách založených na LLM, shromažďovat výsledky a zobrazit, kde se váš web objevuje. Také mapuje citace a odhaluje, na které zdroje AI odkazuje.
- Sledování zmínek konkurence: Sleduje zmínky konkurence a odhaluje konkurenty v odpovědích AI, které tradiční SEO může přehlédnout. Poskytuje také kompletní 360° pohled na výkon AI vašeho webu, od vylepšení na stránce až po analýzu konkurence.
- Dashboard značky: Pomáhá sledovat hodnocení vyhledávání AI, analýzu sentimentu a trendy viditelnosti pro všechny vaše značky, aniž byste museli přepínat mezi více nástroji. Navíc „automatizované výpočty“ okamžitě zpracovávají data o provedení vyhledávacích termínů, což zajišťuje přesné a aktuální metriky.
Omezení RankScale
- Jedná se o samostatný projekt, který byl teprve nedávno zpřístupněn testerům, takže některé funkce mohou být neúplné nebo obsahovat chyby.
Ceny Rankscale
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rankscale
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Knowatoa (nejlepší pro sledování pozice ve vyhledávání LLM)
Knowatoa funguje jako specializovaný nástroj pro sledování pozic, který ukazuje, jak služby AI vnímají a hodnotí vaši značku.
Sleduje zmínky o vaší značce v odpovědích AI a kontroluje, zda modely AI popisují vaše produkty přesně, a to porovnáním s vašimi skutečnými informacemi o produktech. Pokud například AI uvede, že vašemu softwaru chybí funkce, kterou ve skutečnosti máte, Knowatoa tuto nesrovnalost označí.
Nejlepší funkce Knowatoa
- Sledování napříč modely: Podporuje všechny hlavní platformy AI, jako jsou ChatGPT, Google Gemini, Perplexity, Meta AI, Anthropic Claude atd., a poskytuje vám tak široké pokrytí na jedné obrazovce.
- Hodnocení konkurence: Umožňuje vám vytvořit seznam konkurentů a zjistit, jak často se objevují ve srovnání s vámi u daných otázek.
- Jednoduchost: Nabízí přehledné, uživatelsky přívětivé rozhraní a nezahltí vás zbytečnými daty. Navíc obsahuje známé metriky, jako je počet sledovaných otázek, počet sledovaných webových stránek atd.
Omezení Knowatoa
- Jako relativně nový nástroj postrádá Knowatoa pokročilé funkce, jako je analýza sentimentu nebo API pro integraci s jinými platformami.
Ceny Knowatoa
- Bezplatný tarif (3 webové stránky)
- Premium: 49 $/měsíc (15 webových stránek)
- Agentura: 99 $/měsíc (50 webových stránek)
Hodnocení a recenze Knowatoa
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Knowatoa je velmi zajímavý nástroj, který předbíhá změny v našem odvětví a sleduje pozice ve vyhledávačích využívajících AI, jako jsou ChatGPT, Perplexity a Claude.
Knowatoa je velmi zajímavý nástroj, který předbíhá změny v našem odvětví a sleduje pozice ve vyhledávačích využívajících AI, jako jsou ChatGPT, Perplexity a Claude.
7. Nightwatch (nejlepší pro kombinaci sledování SEO pozic s monitorováním AI)
AI Tracking od Nightwatch vám umožňuje sledovat výkon ChatGPT 3.0 a 4.0 v reálném čase. Můžete sledovat, kde se vaše společnost nebo služba objevuje, zjistit, jak často jste zmiňováni, a porozumět kontextu těchto zmínek zadáním klíčových podnětů nebo tím, že necháte systém dlouhodobě pozorovat.
Ti, kteří jej již používají pro SEO, mohou sledovat svou viditelnost v ChatGPT a dalších LLM pomocí stejného rozhraní.
Nejlepší funkce Nightwatch
- Přizpůsobitelné reporty: Vytvářejte jednotné reporty, které například ukazují vaše hodnocení Google pro dané klíčové slovo a zda vás ChatGPT doporučuje pro stejné klíčové slovo.
- Silná analýza konkurence: Porovnejte, zda jsou konkurenti doporučováni LLM častěji.
- Přehledy: Získejte přehledy o monitorování AI s klíčovými funkcemi, jako je sledování lokálního hodnocení, srovnání mobilních zařízení a stolních počítačů, audit webových stránek a segmentace.
Omezení Nightwatch
- Zvládnutí funkcí platformy může novým uživatelům zabrat nějaký čas.
Ceny Nightwatch
- 39 $/měsíc (250 klíčových slov)
Hodnocení a recenze Nightwatch
- G2: 4,9/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
➡️ Číst více: Jak používat Chain of Thought Prompting (s příklady)
Jak může ClickUp vylepšit sledování LLM?
Těchto sedm nástrojů je speciálně navržených pro hodnocení LLM. Jak ale propojit trendy a výsledky z těchto nástrojů s vašimi stávajícími pracovními postupy?
A právě zde vstupuje do hry ClickUp.
Jako všestranná aplikace pro práci vám ClickUp pomůže vyhodnotit odpovědi LLM a to, jak se značka objevuje ve výsledcích vyhledávání generovaných umělou inteligencí v několika velkých jazykových modelech, jako jsou ChatGPT, Gemini a Perplexity.
Umožňuje týmům organizovat monitorování, získávat praktické poznatky a provádět změny na základě kolísání žebříčků. Podívejme se, jak na to!
1. Správa pracovních postupů
ClickUp kombinuje správu projektů a sledování úkolů do jedné platformy, což usnadňuje sledování termínů, priorit a závislostí pro optimální provozní efektivitu.
Řekněme, že marketingový tým ClickUp chce vědět, proč ClickUp chybí ve výsledcích vyhledávání AI pro „nejlepší nástroje produktivity“ nebo „nejlepší software pro řízení projektů“. Tým může tuto informaci zaznamenat jako úkol v ClickUp Tasks a přidat podúkoly k prošetření problému v modelech AI, jako jsou ChatGPT, Perplexity nebo Bard.
📌 Příklad:
Název úkolu: Prozkoumat chybějící zmínky ClickUp v AI vyhledávání Perplexity.
👥 Přiřazeno: Joshua (výzkumník v oblasti AI)
Podúkoly:
1️⃣ Analyzujte zdroje znalostí Perplexity AI
2️⃣ Provádějte okamžité testování
3️⃣ Zkontrolujte trénovací data LLM a zdroje obsahu
K přidání struktury a klíčových poznatků do vyšetřování můžete také použít vlastní pole ClickUp. Například:
- Sledovaný vyhledávací dotaz: Určuje přesná testovaná klíčová slova, například „nejlepší nástroje pro produktivitu“ nebo „nejlepší software pro řízení projektů“.
- Název platformy: Označuje, zda se problém týká Perplexity, ChatGPT, Bard nebo jiného modelu AI.
Přiřaďte tento úkol členovi týmu k prošetření a pomocí vlastních stavů sledujte jeho průběh: „Otevřeno“, „V posuzování“ a „Vyřešeno“. ClickUp vám také umožňuje nastavit priority, aby se nejdůležitější problémy řešily jako první.
ClickUp Brain, výkonná neuronová síť, která propojuje vše v rámci ClickUp, může navrhovat struktury úkolů pro vyšetřování pomocí AI. To pomáhá týmům rozdělit proces na proveditelné dílčí úkoly, přidělit odpovědnosti a sledovat pokrok.
2. Upozornění na sledování AI
Vzhledem k tomu, že reakce modelů AI se mohou často měnit, týmy potřebují v reálném čase dostávat upozornění, když jejich značka chybí nebo je nesprávně prezentována. Můžete nakonfigurovat ClickUp Automations tak, aby spouštěly upozornění na základě konkrétních akcí.
📌 Například když člen týmu aktualizuje pole „Stav zmínky“ z Zmíněno → Nezmíněno, můžete nastavit vlastní automatizace tak, aby:
- Přiřaďte následný úkol týmu AI Research Team, aby prošetřil tento problém.
- Upozorněte tým marketingu a SEO e-mailem.
ClickUp Automations může také vytvářet opakující se úkoly pro sledování viditelnosti na týdenní nebo měsíční bázi. Tím je zajištěno, že sledování vyhledávání AI probíhá pravidelně, aniž by někdo zapomněl zkontrolovat ručně.
3. Dokumentace a spolupráce
Místo roztříštěných poznámek nebo e-mailů nabízí ClickUp Docs centralizovaný systém správy znalostí, kde mohou týmy zaznamenávat výsledky vyhledávání generované umělou inteligencí, dokumentovat poznatky o konkurenci a spolupracovat na strategiích obsahu s cílem zlepšit viditelnost značky v odpovědích LLM.
Můžete například vést dokument, do kterého budete zaznamenávat výsledky vyhledávání AI, a pojmenovat jej Zpráva o trendech vyhledávání AI – březen 2025. * Může:
- Seznam míst, kde se značka objevuje (nebo chybí) v odpovědích generovaných umělou inteligencí.
- Přiložte screenshoty odpovědí generovaných umělou inteligencí a žebříčky konkurence.
- Ukládejte poznatky o tom, proč modely AI upřednostňují určité značky před jinými, a vymýšlejte strategie optimalizace.
ClickUp Docs usnadňuje výzkumníkům v oblasti AI, datovým vědcům, inženýrům strojového učení a specialistům na SEO spolupráci v reálném čase. Týmy mohou sledovat výsledky vyhledávání AI, přidávat poznámky a vylepšovat strategie obsahu na jednom místě.
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablony reportů pro sledování pozic a vytvořte report sledování pozic vaší značky v AI. Sledujte, jak často se vaše značka objevuje ve výsledcích vyhledávání AI, porovnávejte pozice konkurence a zaznamenávejte analýzu sentimentu. Tento strukturovaný přístup pomáhá identifikovat mezery a optimalizovat obsah tak, aby se zvýšila viditelnost AI.
4. Informace založené na AI pro sledování LLM
ClickUp Brain, AI asistent ClickUp, sleduje viditelnost AI ve vyhledávání a získává informace z úkolů, dokumentů, chatu a dashboardů, aby pomohl týmům analyzovat zmínky, odhalit trendy a optimalizovat strategie.
📌 Týmy mohou například požádat ClickUp Brain:
- Shrňte klíčové trendy z našich zpráv o viditelnosti AI.
- Jak často se ClickUp objevil v odpovědích generovaných umělou inteligencí ChatGPT v minulém měsíci?
- Kteří konkurenti byli v Perplexity AI pro projektové řízení zmíněni častěji?
ClickUp Brain prohledává uložená data a okamžitě získává relevantní informace, čímž šetří čas a udržuje týmy informované.
Analyzuje také historická data, aby odhalil vzorce v žebříčcích vyhledávání generovaných umělou inteligencí.
- Pokud ChatGPT začne upřednostňovat nového konkurenta, ClickUp Brain může tuto změnu zdůraznit.
- Pokud viditelnost ClickUp poklesne napříč více LLM, může tento pokles označit a navrhnout oblasti, které je třeba zlepšit.
➡️ Číst více: Propojení bodů: Jak propojená AI eliminuje izolované systémy a šetří čas pro skutečnou práci
Zjednodušte sledování LLM a posilte přítomnost značky pomocí ClickUp
Vzhledem k tomu, že obsah generovaný umělou inteligencí mění způsob, jakým se značky zobrazují ve vyhledávání, je sledování přítomnosti vaší značky v rozsáhlých jazykových modelech zásadní. Nástroje pro sledování LLM pomáhají firmám monitorovat zmínky generované umělou inteligencí, analyzovat viditelnost konkurence a optimalizovat obsahové strategie pro výsledky vyhledávání založené na LLM.
Pokud však nejste připraveni investovat do specializovaného monitorovacího nástroje nebo potřebujete více pomoci s interpretací dat, může vám pomoci ClickUp. Umožňuje vám organizovat poznatky, automatizovat monitorování a spolupracovat na strategiích viditelnosti AI. S ClickUp Brain můžete mít přehled o trendech vyhledávání AI, aniž byste museli přidávat další nástroj do své technologické výbavy.
Jste připraveni optimalizovat viditelnost své značky pomocí ClickUp? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.