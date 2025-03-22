Notion vs. Apple Notes: Která aplikace pro pořizování poznámek je lepší?

Před deseti lety bylo pořizování poznámek jednoduché. Vzali jste si pero, něco jste načmáral na papír nebo jste si rychle napsali poznámku do telefonu.
Digitální aplikace dnes mění způsob, jakým zaznamenáváme, organizujeme a vyhledáváme informace. Aplikace pro pořizování poznámek, jako jsou Notion a Apple Notes, jsou jádrem této evoluce.
Ale která z nich je pro vás ta pravá? Potřebujete elegantní prostor bez rušivých vlivů pro každodenní myšlenky nebo systém s mnoha funkcemi pro organizaci projektů, sledování cílů a spolupráci?
V tomto článku porovnáme Notion a Apple Notes, diskutujeme o jejich silných a slabých stránkách a porovnáme jejich funkce, použitelnost a nejlepší příklady použití. Pokud vám ani jedna z nich nevyhovuje, představíme vám ClickUp, alternativu, která je lepší než obě!
⏰ 60sekundové shrnutí
|Notion je nejlepší pro
|Apple Notes je nejlepší pro
|Uživatelé, kteří chtějí flexibilní, všestranný nástroj pro zvýšení produktivity, který kombinuje pořizování poznámek, databáze a správu projektů.
|Uživatelé Apple, kteří potřebují jednoduché, rychlé a integrované řešení pro pořizování poznámek.
|Týmy a jednotlivci, kteří potřebují pokročilou organizaci s přizpůsobitelnými stránkami, vnořenými stránkami a databázemi.
|Lidé, kteří preferují minimalistickou aplikaci pro pořizování poznámek bez rušivých prvků, do které si mohou zapisovat každodenní myšlenky a seznamy úkolů.
|Uživatelé, kteří chtějí funkce pro spolupráci, jako jsou sdílené pracovní prostory, přiřazování úkolů a komentáře v reálném čase.
|Ti, kteří upřednostňují bezpečnost s možností uzamčení citlivých poznámek pomocí Face ID/Touch ID.
|Ti, kteří chtějí strukturovat a propojovat poznámky pro správu znalostí.
|Uživatelé, kteří preferují ruční psaní, skicování a podporu Apple Pencil pro přirozenější zážitek z psaní poznámek.
|Podniky a projektoví manažeři, kteří hledají alternativu k tradičním nástrojům pro řízení projektů.
|Uživatelé Apple, kteří potřebují bezproblémovou synchronizaci iCloud na všech zařízeních bez dalšího nastavování.
Co je Notion?
Notion je modulární platforma pro zvýšení produktivity, která kombinuje poznámky, databáze a správu projektů do jediného rozhraní. Notion je určen pro jednotlivce, týmy i firmy a umožňuje vytvářet strukturované pracovní postupy, propojovat související informace a spolupracovat v reálném čase.
Notion je jedinečný díky svému systému bloků, kde každý obsah (text, obrázky, seznamy nebo databáze) představuje pohyblivou a přizpůsobitelnou jednotku.
Funkce aplikace Notion
Největší předností aplikace Notion je její flexibilita. Nenutí uživatele do rigidní struktury. Místo toho si můžete vytvářet stránky, propojovat informace a organizovat data podle libosti. Zde je přehled jejích hlavních funkcí:
Funkce č. 1: Přizpůsobitelné stránky a bloky
Na rozdíl od tradičních aplikací pro pořizování poznámek je Notion jedinečný díky svým blokům. Přeskupením obsahu můžete jakoukoli stránku oživit jako přizpůsobitelný osobní dashboard.
Můžete:
- Pomocí funkce drag-and-drop přesouvejte sekce
- Vytvářejte vnořené stránky uvnitř stránek pro lepší organizaci
- Přidejte multimediální vložky, jako jsou videa z YouTube, soubory PDF a úryvky kódu.
Například místo statického seznamu úkolů můžete stránku Notion proměnit v plně interaktivní Kanbanovou tabuli, kalendář nebo tabulku.
💡 Tip pro profesionály: Použijte metodu Zettelkasten v aplikaci Notion. Pomocí systému zmínek „@“ v aplikaci Notion můžete propojit související nápady, vytvořit propojené poznámky a vybudovat si osobní znalostní síť.
Funkce č. 2: Databáze, tabulky a pokročilá organizace
Pokud potřebujete více než jen základní aplikaci pro pořizování poznámek, databázový systém Notion je pro vás ideální. Vytvářejte tabulky, seznamy a tabule s pokročilými možnostmi třídění, filtrování a označování přímo na stránce Notion.
Můžete:
- Používejte databáze ke sledování projektů, informací o klientech nebo seznamů knih.
- Propojte související poznámky a vytvořte interní systém pro správu znalostí.
- Přidejte vlastnosti jako zaškrtávací políčka, data a vícevýběrové tagy pro lepší kategorizaci.
Díky tomu je Notion ideální pro správu složitých projektů, zejména při práci v týmu.
👀 Věděli jste? Notion vám umožňuje proměnit jakoukoli poznámku v databázi. Stačí zadat /table nebo /database a poznámka se okamžitě promění v interaktivní tabulku!
Funkce č. 3: Spolupráce a týmové pracovní prostory
Pozvěte členy týmu do sdílených pracovních prostorů. Přiřazujte úkoly a zanechávejte komentáře na stránkách, abyste upoutali jejich pozornost. Můžete také nastavit různé úrovně oprávnění (prohlížeč, editor, správce), sledovat změny pomocí historie verzí a pingovat členy týmu v komentářích a diskusích.
Funkce č. 4: Šablony a integrace třetích stran
Předem připravené šablony Notion zjednodušují nastavení a nabízejí hotové struktury pro kalendáře obsahu, sledování projektů a CRM systémy. Aplikace se také integruje s nástroji jako Slack, Google Calendar a Zapier, aby automatizovala pracovní postupy.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
🧠 Zajímavost: Studenti, kteří si dělají poznámky na digitálních tabletech, jsou mnohem méně náchylní k rozptýlení než ti, kteří používají notebook.
Co je Apple Notes?
Apple Notes je výchozí aplikace pro pořizování poznámek zabudovaná do zařízení iPhone, iPad a Mac. Je navržena pro jednoduchost a rychlý přístup a zaměřuje se na rychlost, snadné použití a hlubokou integraci do ekosystému Apple.
Je užitečná pro uživatele, kteří potřebují rychlý a jednoduchý způsob, jak si zapsat nápady, vytvořit seznamy úkolů a organizovat poznámky s minimálním úsilím. Vše se automaticky synchronizuje přes iCloud, což z ní dělá ideální řešení pro uživatele Apple.
👀 Věděli jste? K zabezpečení poznámky Apple můžete použít vlastní heslo, přístupový kód zařízení, Touch ID nebo Face ID pomocí iOS 16 a iPadOS 16 nebo novějších verzí.
Funkce Apple Notes
Ačkoli je Apple Notes jednodušší než Notion, stále nabízí výkonné funkce pro každodenní psaní poznámek.
Funkce č. 1: Hladká synchronizace iCloud mezi zařízeními
Apple Notes automaticky synchronizuje vaše poznámky na všech zařízeních Apple, takže vše, co napíšete na svém iPhonu, je okamžitě k dispozici na iPadu a Macu. Vaše poznámky jsou přístupné offline a zálohované na iCloudu. Aplikace také spolupracuje se Siri pro pořizování hlasových poznámek.
Funkce č. 2: Podpora ručního psaní, skicování a Apple Pencil
Pro ty, kteří upřednostňují ruční psaní před psaním na klávesnici, nabízí Apple Notes nativní nástroje pro skicování a plnou podporu Apple Pencil na iPadech.
To vám umožní:
- Vytvářejte ručně psané poznámky s různými styly a barvami pera.
- Kreslete diagramy nebo vkládejte poznámky do dokumentů
- Převádějte ručně psaný text na digitální text pomocí aplikace Scribble.
To je významná výhoda pro studenty, umělce a profesionály, kteří chtějí přirozený zážitek z psaní poznámek.
💡 Tip pro profesionály: Označte si poznámky barevnými kódy. V Apple Notes můžete použít tučné písmo, podtržení a různé barvy textu k zvýraznění klíčových bodů pro rychlejší přehled.
Funkce č. 3: Zabezpečené poznámky a funkce ochrany soukromí
Apple Notes jde nad rámec základních poznámek a nabízí kompletní šifrování a pokročilé možnosti zabezpečení. Zamčené poznámky můžete skrýt z výsledků vyhledávání. Citlivé poznámky můžete také zamknout pomocí Face ID, Touch ID nebo hesla.
Díky tomu je to bezpečná volba pro ukládání hesel, důvěrných dokumentů a osobních myšlenek.
Funkce č. 4: Chytrá organizace a pokročilé vyhledávání
Ačkoli Apple Notes nenabízí organizaci ve stylu databáze jako Notion, má zajímavé funkce inteligentního vyhledávání:
- OCR (optické rozpoznávání znaků): Vyhledávejte termíny uvnitř obrázků a ručně psaných poznámek.
- Tagy a chytré složky: Uspořádejte si poznámky pomocí hashtagů (#práce, #osobní)
- Připněte důležité poznámky: Často používané poznámky si uložte nahoru, abyste k nim měli rychlý přístup.
Díky těmto funkcím je Apple Notes výkonnější než základní aplikace pro poznámky, přičemž zůstává intuitivní a nenáročná.
Ceny Apple Notes
Apple Notes je zdarma, ale využívá úložiště iCloud, které může vyžadovat placený upgrade:
- Zdarma: Když se zaregistrujete do iCloudu, automaticky získáte 5 GB úložného prostoru zdarma. Pokud potřebujete více místa v iCloudu, můžete přejít na iCloud+.
Úložné plány iCloud+:
📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců posílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody. Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách.
S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že vám nic neunikne.
Notion vs. Apple Notes: Porovnání funkcí
Notion i Apple Notes se mohou jevit jako platformy pro zaznamenávání vašich myšlenek.
Umí to a ještě mnohem víc, ale každý trochu jinak. Zde je stručný přehled jejich funkcí a rozdílů.
|Funkce
|Notion
|Apple Notes
|Přizpůsobení a flexibilita
|Vysoce přizpůsobitelné díky blokovému systému, který uživatelům umožňuje vytvářet jedinečné pracovní postupy.
|Jednoduchá a strukturovaná s minimálními možnostmi formátování
|Organizace a struktura
|Podporuje databáze, vnořené stránky, propojené poznámky a Kanban tabule pro pokročilou organizaci.
|Pro základní organizaci používá složky, chytré štítky a připnuté poznámky.
|Spolupráce
|Spolupráce v reálném čase se sdílenými pracovními prostory, přiřazováním úkolů a historií verzí
|Omezená spolupráce v reálném čase, primárně pro individuální použití
|Podpora multimédií
|Umožňuje vkládání obrázků, videí, úryvků kódu a externích odkazů.
|Podporuje obrázky, náčrtky, naskenované dokumenty a ručně psané poznámky pomocí Apple Pencil.
|Bezpečnost a soukromí
|Základní nastavení ochrany osobních údajů; ovládání oprávnění pro sdílený obsah
|Šifrování typu end-to-end, ochrana Face ID/Touch ID a zamčené poznámky
|Přístup napříč platformami
|K dispozici pro Windows, macOS, iOS, Android a web
|Exkluzivně pro zařízení Apple se synchronizací iCloud
|Nástroje pro vyhledávání a organizaci
|Pokročilé vyhledávací filtry, relační databáze a zpětné odkazy pro správu znalostí
|Chytré vyhledávání s OCR (rozpoznávání textu v obrázcích a ručně psaných poznámkách)
|Integrace
|Propojení se Slackem, Google Kalendářem, Zapierem a dalšími aplikacemi pro automatizaci pracovních postupů
|Omezené integrace třetích stran, hlavně v rámci ekosystému Apple
|Ceny
|Bezplatný tarif s placenými upgrady
|Zdarma s volitelnými upgrady úložiště iCloud
Nyní, když máte obecný přehled o obou platformách, pojďme je podrobně porovnat:
Funkce č. 1: Organizace a struktura
Největší předností aplikace Notion je její přizpůsobitelnost a strukturovaná organizace. Každá stránka v aplikaci Notion funguje jako digitální pracovní prostor, kde mohou uživatelé vkládat podstránky, propojovat související obsah a kategorizovat informace pomocí databází, značek a filtrů. Je ideální pro ty, kteří chtějí vysoce strukturovaný systém poznámek, úkolů a projektů.
Na druhou stranu Apple Notes používá jednodušší systém založený na složkách. Můžete vytvářet složky a podsložky a používat štítky k kategorizaci poznámek. Chybí mu však pokročilé organizační nástroje Notion, jako jsou propojené databáze a interaktivní panely.
🏆 Vítěz: Notion. Pokud potřebujete podrobnou organizaci, správu úkolů a strukturování ve stylu databáze, je Notion lepší volbou.
Funkce č. 2: Snadné použití a rychlost
Apple Notes je předinstalován na zařízeních Apple, otevírá se okamžitě a umožňuje vám začít psát ihned. Funkce jako Quick Notes, integrace Siri a podpora Apple Pencil ho činí ještě snadnějším.
Notion má určitou náročnost na osvojení. Jeho blokový systém jeice velmi flexibilní, ale vyžaduje určité nastavení. Noví uživatelé mohou být ohromeni množstvím možností přizpůsobení, šablon Notion a formátovacích nástrojů.
🏆 Vítěz: Apple Notes. Apple Notes je nepřekonatelný pro ty, kteří ocení rychlost, minimalismus a okamžitý přístup. Notion je vynikající pro ty, kteří jsou ochotni investovat čas do budování systému.
Funkce č. 3: Spolupráce a sdílení
Notion je navržen pro týmovou spolupráci. Umožňuje uživatelům sdílet poznámky a stránky, přiřazovat úkoly, zanechávat komentáře a nastavovat oprávnění. Je široce používán pro týmové projekty, plánování obsahu a znalostní báze společností.
Apple Notes umožňuje základní sdílení poznámek, ale na rozdíl od jiných alternativ Notion je omezené . Můžete pozvat ostatní ke spolupráci na poznámce, ale nejsou k dispozici žádné pokročilé funkce, jako jsou komentáře, historie verzí nebo oprávnění založená na rolích.
🏆 Vítěz: Notion. Pokud pracujete v týmu nebo potřebujete detailní nástroj pro spolupráci, Notion je jasným vítězem.
Funkce č. 4: Formátování a přizpůsobení
Notion nabízí bohaté formátování textu, které uživatelům umožňuje přidávat záhlaví, odrážky, číslované seznamy a dokonce i úryvky kódu. Můžete vkládat databáze, tabulky, kontrolní seznamy a vkládané objekty a vytvářet tak vysoce přizpůsobená rozvržení.
Apple Notes nabízí základní formátování – tučné písmo, kurzívu, seznamy a odrážky.
Funkce č. 5: Multimediální a ručně psané poznámky
Apple Notes podporuje ručně psané poznámky, skici Apple Pencil a skenování dokumentů. Je ideální pro kreslení, vkládání poznámek do PDF souborů nebo psaní ručně psaných poznámek na iPadu.
Notion nepodporuje ruční psaní ani vstup pomocí Apple Pencil. Umožňuje uživatelům vkládat obrázky, videa a soubory bez nástrojů pro kreslení nebo skicování.
🏆 Vítěz: Apple Notes. Apple Notes je jasným vítězem, pokud dáváte přednost ručně psaným poznámkám nebo skicování.
Funkce č. 6: Dostupnost na různých platformách
Notion je k dispozici pro Mac, Windows, iOS, Android a webové prohlížeče, takže je přístupný na více zařízeních.
Apple Notes je exkluzivní pro ekosystém Apple. Funguje na Macu, iPhonu a iPadu, ale nemá nativní aplikaci pro Windows nebo Android.
🏆 Vítěz: Notion. Pokud potřebujete multiplatformní aplikaci pro pořizování poznámek, Notion je lepší volbou.
Notion vs. Apple Notes na Redditu
Uživatelé Redditu mají silné názory na Apple Notes vs. Notion, které jsou formovány jejich specifickými potřebami a pracovními postupy.
Zatímco Notion je chválen za své výkonné organizační nástroje, Apple Notes je považován za skvělý nástroj pro svou jednoduchost a snadné použití. To je důležité pro uživatele, kteří chtějí jednoduché řešení pro pořizování poznámek.
Uživatel Redditu to v r/notion shrnul velmi výstižně:
Pro svou práci používám Apple Notes, abych si mohl rychle zapisovat poznámky a nevyrušoval se při používání jiných nástrojů. Vše, co je třeba sdílet, archivovat nebo čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost, ukládám do Notion. Pokud poznámku po dni už nepotřebuji nebo ji používám jen jako rychlý zápisník, stačí mi Apple Notes.
Pro svou práci používám Apple Notes, abych si mohl rychle zapisovat poznámky a nevyrušoval se při používání jiných nástrojů. Vše, co je třeba sdílet, archivovat nebo čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost, ukládám do Notion. Pokud poznámku po dni už nepotřebuji a/nebo ji používám pouze jako rychlý zápisník, používám Apple Notes.
Flexibilita aplikace Notion je velkým lákadlem pro uživatele, kteří potřebují strukturovanou organizaci, a nabízí databáze, vnořené stránky a šablony pro pořizování poznámek. Zde je, co jeden uživatel zmínil v r/notion:
Notion vytváří opravdu pěkné poznámky... Je to podobné tomu, co dělám v Evernote – vytvářím tabulky událostí s odkazy na podrobnější poznámky –, ale dělá to automaticky a mnohem lépe.
Notion vytváří opravdu pěkné poznámky... Je to podobné tomu, co dělám v Evernote – vytvářím tabulky událostí s odkazy na podrobnější poznámky –, ale dělá to automaticky a mnohem lépe.
Jiní však tvrdí, že vyžaduje příliš mnoho nastavení a může být rušivá.
Naopak Apple Notes je oblíbený pro svou minimalistickou strukturu založenou na složkách. Jeden uživatel v r/AppleNotesGang poukázal na to, že
Můžu mít „lepící poznámky“ snadněji tam, kde si dělám poznámky, které mohu přesunout do malého okna a otevřít je v samostatném okně. V OneNote je to MNOHEM obtížnější kvůli nekonečnému plátnu. A aplikace Sticky Notes z Windows se nesynchronizuje s aplikací OneNote Desktop, takže je ani nemůžu používat. Musel bych se přihlásit na web, abych je mohl vidět (jinak bych je používal).
Můžu mít „lepící poznámky“ snadněji tam, kde si dělám poznámky, které mohu přesunout do malého okna a otevřít je v samostatném okně. V OneNote je to MNOHEM obtížnější kvůli nekonečnému plátnu. A aplikace Sticky Notes od Windows se nesynchronizuje s aplikací OneNote Desktop, takže je ani nemůžu používat. Musel bych se přihlásit na web, abych je mohl vidět (jinak bych je používal).
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Notion a Apple Notes
Aplikace Notion i Apple Notes dobře plní svůj účel, ale mají také svá omezení.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, nabízí to nejlepší z obou světů – flexibilitu Notion a snadné používání Apple Notes – a zároveň přináší automatizaci založenou na umělé inteligenci, mind mapping a hladkou integraci úkolů.
Před ClickUp jsme pracovali ve dvou samostatných nástrojích. Časté přecházení z jednoho nástroje pro správu úkolů do druhého pro dokumentaci bylo pro náš tým neefektivní.
Před ClickUp jsme pracovali ve dvou samostatných nástrojích. Časté přecházení z jednoho nástroje pro správu úkolů do druhého pro dokumentaci bylo pro náš tým neefektivní.
ClickUp má výhodu č. 1: ClickUp Docs
Notion je známý svým modulárním pracovním prostorem, kde můžete vytvářet strukturované poznámky, wiki a databáze. Nastavení a údržba této struktury však vyžaduje určité úsilí, zejména při práci na velkých projektech.
ClickUp Docs tyto potíže odstraňuje tím, že vám umožňuje:
- Propojte dokumenty přímo s úkoly, projekty a pracovními postupy – není třeba ručně propojovat databáze.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí přiřazených komentářů, oprávnění a kontroly verzí.
- Vložte média, úryvky kódu, tabulky a další prvky a vytvořte strukturované dokumenty bohaté na informace.
Na rozdíl od základního systému složek Apple Notes nabízí ClickUp Docs hluboké propojení, pokročilé formátování a spolupráci v reálném čase, což z něj činí výkonnou alternativu k Apple Notes.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Brain
Jednou z největších ztrát času při psaní poznámek je ruční organizování a shrnování obsahu. Notion se silně spoléhá na ruční strukturování, zatímco Apple Notes postrádá pokročilé funkce vyhledávání a organizování.
ClickUp jde ještě dál s ClickUp Brain, který:
- Automaticky generuje souhrny poznámek z jednání, brainstormingových sezení a dlouhých textů.
- Extrahuje klíčové akční položky a přemění je na úkoly, takže nemusíte informace procházet ručně.
- Vylepšuje a zdokonaluje psaní pomocí návrhů založených na umělé inteligenci, gramatických kontrol a optimalizace obsahu.
ClickUp má výhodu č. 4: ClickUp Notepad
Apple Notes je vhodný pro rychlé a příležitostné pořizování poznámek, ale nelze jej integrovat s úkoly ani organizovat poznámky nad rámec jednoduchých složek. ClickUp Notepad zajišťuje, že každá informace může být propojena s širším pracovním postupem nebo projektem tím, že:
- Umožňuje vám okamžitě vytvářet, upravovat a kategorizovat poznámky bez přepínání mezi aplikacemi.
- Proměňte jakoukoli poznámku v úkol s termíny, přiřazenými osobami a prioritami
- Synchronizace mezi zařízeními, abyste měli přístup ke svým poznámkám kdekoli se stejným intuitivním ovládáním.
ClickUp má výhodu č. 4: ClickUp AI Notetaker
Pořizování poznámek je 10krát efektivnější s AI Notetaker od ClickUp — nástrojem, který byl vytvořen, aby proměnil nepořádek po schůzkách v jasné a praktické poznatky.
Takto vám to pomůže:
- Zajišťuje, že každé přijaté rozhodnutí je zaznamenáno a lze jej snadno sdílet s kýmkoli – ať už byl přítomen v místnosti, nebo ne.
- Zaznamenává úkoly a přiřazuje je správným osobám.
- Propojuje každou diskusi s relevantními úkoly a soubory a poskytuje úplný kontext, takže váš tým může postupovat vpřed, aniž by musel opakovat minulost.
ClickUp má výhodu č. 5: ClickUp Mind Maps
Notion podporuje základní vývojové diagramy a vizuální organizaci, ale k vytvoření správné myšlenkové mapy pro pořizování poznámek vyžaduje integraci třetích stran . Naproti tomu Apple Notes nenabízí žádné nástroje pro vizuální strukturování.
ClickUp to mění díky integrovaným myšlenkovým mapám ClickUp, které vám umožňují:
- Vizuálně organizujte a propojujte nápady způsobem, který dává smysl pro váš pracovní postup.
- Přetahujte prvky a dynamicky měňte uspořádání svých myšlenek
- Proměňte poznámky okamžitě v úkoly, aby brainstormingové sezení vedlo k akci.
Pro všechny, kteří uvažují vizuálně, nabízí ClickUp Mind Maps výhodu oproti tradičnímu psaní poznámek v textové podobě.
ClickUp má výhodu č. 5: Propojené vyhledávání ClickUp
Funkce vyhledávání je jedním z nejvíce frustrujících aspektů aplikací Notion a Apple Notes. Apple Notes se spoléhá na základní vyhledávání klíčových slov, které selhává, pokud máte stovky poznámek. Vyhledávání v aplikaci Notion je v rozsáhlých pracovních prostorech extrémně pomalé.
ClickUp tento problém řeší pomocí ClickUp Connected Search, která:
- Okamžité vyhledávání ve všech vašich dokumentech, úkolech a poznámkách
- Využívá propojenou umělou inteligenci k vyhledání relevantních výsledků, nejen shodných klíčových slov.
- Umožňuje filtrovat podle typu obsahu, autora nebo data, takže můžete najít přesně to, co potřebujete.
S ClickUp už nemusíte ztrácet čas prohledáváním poznámek nebo spoléháním se na štítky k uspořádání informací – vše máte po ruce, když to potřebujete.
ClickUp má výhodu č. 6: Správa znalostí ClickUp
Notion se často používá jako systém pro správu znalostí, ale jeho údržba vyžaduje manuální úsilí – vytváření databází, propojování stránek a strukturování pracovních prostorů. Apple Notes se ani nepokouší nabídnout strukturovanou správu znalostí.
Systém správy znalostí ClickUp to zjednodušuje tím, že poskytuje:
- Předem připravené šablony pro wiki, interní projektovou dokumentaci a výzkumné poznámky
- Strukturovaná organizace bez nutnosti nastavování databáze
- Přímá integrace s úkoly, projekty a nástroji pro spolupráci
To znamená, že získáte výhody organizační hloubky aplikace Notion bez nutnosti neustálé údržby.
ClickUp má výhodu č. 7: ClickUp Tasks mění poznámky na úkoly k provedení
Jednou z hlavních nevýhod aplikace Notion je, že sice umožňuje spolupráci, ale není primárně určena pro správu a sledování úkolů. Aplikace Apple Notes zase nepodporuje spolupráci nad rámec jednoduchého sdílení. ClickUp však považuje pořizování poznámek za součást širšího ekosystému produktivity.
S nástroji ClickUp Tasks a nástroji pro spolupráci můžete:
- Přiřazujte úkoly přímo z poznámek
- Sledujte průběh úkolů v reálném čase díky aktualizacím stavu a prioritám.
- Použijte šablony, jako je šablona ClickUp Meeting Notes Template a ClickUp Knowledge Base Template, abyste mohli informace okamžitě uspořádat.
🧠 Zajímavost: Mind mapping Tonyho Buzana byl inspirován Da Vincim a Edisonem, dvěma největšími mysliteli historie! Studiem jejich zvyků při psaní poznámek si uvědomil, že nápady plynou lépe, když jsou vizuálně propojeny, než když jsou psány v rigidních seznamech. Nyní jsou mind mapy nepostradatelným nástrojem pro brainstorming, řešení problémů a dokonce i pro přípravu na zkoušky!
Vytvářejte poznámky, které vám vyhovují. Upgradujte s ClickUp
Notion a Apple Notes plní svůj účel, ale mají také své nevýhody.
Notion je vysoce přizpůsobitelný, ale vyžaduje ruční nastavení a průběžnou údržbu, aby zůstal organizovaný. Apple Notes je jednoduchý a rychlý, ale postrádá hloubku, spolupráci a pokročilé vyhledávací funkce.
Pokud vás tyto omezení frustrují, je čas se podívat za hranice aplikace pro pořizování poznámek a zamířit k plně propojenému centru produktivity.
ClickUp je intuitivnější řešení, které překlenuje propast mezi pořizováním poznámek a jejich převáděním do akčních položek. Proč se spokojit jen s pořizováním poznámek, když s jednou aplikací můžete dělat mnohem víc?