Top 10 alternativ a konkurentů Budibase v roce 2025

Ať už se zajímáte o tvorbu mobilních aplikací, webových aplikací nebo interních nástrojů, díky rozmachu bezkódových a nízkokódových platforem je vývoj vlastních aplikací stále snazší.
Místo drahého vývojáře potřebujete nápad a správnou low-code platformu, abyste mohli vytvářet poutavé aplikace.
Budibase je oblíbenou volbou pro rychlé vytváření interních nástrojů a přizpůsobených webových aplikací a automatizaci procesů bez nutnosti zabývat se složitým programováním. Umožňuje firmám snadno vytvářet přizpůsobená řešení.
Každý tým je však jiný a Budibase nemusí vždy splňovat všechny vaše konkrétní požadavky. Proto se vyplatí prozkoumat alternativy k Budibase.
Tento průvodce hodnotí 10 nejlepších konkurentů Budibase a představuje další platformy, které přinášejí nové perspektivy do oblasti low-code.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam některých z nejlepších alternativ Budibase:
- ClickUp (Nejlepší pro řízení projektů a přizpůsobení pracovních postupů)
- Airtable (nejlepší pro přizpůsobitelné databáze a spolupráci)
- Zoho Creator (nejlepší pro rychlý vývoj aplikací)
- Appsmith (nejlepší pro vývoj mobilních a webových aplikací s otevřeným zdrojovým kódem)
- Retool (nejlepší pro vytváření interních nástrojů)
- Bubble (nejlepší pro vývoj webových aplikací bez kódování)
- Caspio (nejlepší pro aplikace založené na databázích)
- OutSystems (nejlepší pro vývoj aplikací na podnikové úrovni)
- AppSheet (nejlepší pro vývoj aplikací založených na tabulkách)
- Kintone (nejlepší pro týmovou spolupráci a správu pracovních postupů)
Co je Budibase?
Budibase je open-source platforma s nízkými požadavky na kódování, která umožňuje rychlé a efektivní vytváření vlastních aplikací. Uživatelům umožňuje automatizovat pracovní postupy, vytvářet elegantní a interaktivní rozhraní a nasazovat aplikace během několika minut – a to i bez znalostí kódování nebo programování.
Tento nástroj umožňuje netechnickým týmům vyvíjet plně funkční webové a mobilní aplikace na míru, aniž by byly závislé na vývojářích.
Budibase propojuje týmy s různými zdroji dat, včetně databází a API. Díky této flexibilitě se aplikace dokáže přizpůsobit i jiným případům použití. Intuitivní design a schopnost rychle generovat interní nástroje z ní činí vynikající řešení pro týmy, které chtějí zkrátit dobu vývoje bez omezení funkčnosti.
Díky své open-source základně podporuje Budibase inovace poháněné komunitou, což z něj činí oblíbenou volbu pro vývojáře, startupy a podniky, které chtějí urychlit digitální transformaci a zároveň si zachovat kontrolu nad svými aplikacemi.
Proč zvolit alternativy k Budibase?
Ačkoli Budibase nabízí výkonné funkce a možnosti pro vytváření a správu aplikací, nejde o univerzální řešení. Zde jsou důvody, proč uživatelé hledají alternativy k Budibase:
- Omezené přizpůsobení: Budibase postrádá flexibilitu potřebnou k vytváření vysoce specializovaných aplikací a pracovních postupů na míru.
- Náročná křivka učení: Ačkoli má usnadnit tvorbu aplikací, někteří uživatelé považují rozhraní za náročné.
- Problémy s výkonem: Několik uživatelů Budibase hlásilo pomalejší a nestabilní výkon při práci s většími datovými sadami nebo při vytváření složitých aplikací.
- Nepružný design: Možnosti přizpůsobení uživatelského rozhraní a uživatelského zážitku jsou poměrně omezené, zejména ve srovnání s jinými nástroji.
- Mezery v integraci: Budibase podporuje omezenou integraci třetích stran ve srovnání se svými konkurenty. To brání plynulému propojení mezi různými nástroji.
- Mobilní responzivita: Někteří uživatelé uvádějí, že vývoj mobilních aplikací na Budibase je výrazně omezen, protože konečný produkt není tak responzivní.
- Podpora a dokumentace: Navzdory prosperující komunitě se zdá, že chybí podrobná dokumentace a pohotová zákaznická podpora.
10 nejlepších alternativ k Budibase
Jak již bylo zmíněno, ve světě vývoje bez kódu a s minimem kódu není o možnosti nouze. A vzhledem k omezením Budibase zde uvádíme některé z nejlepších alternativ Budibase, které můžete zvážit:
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů a přizpůsobené pracovní postupy)
ClickUp je ideální pro týmy, které chtějí vytvářet interní nástroje nebo efektivně spravovat procesy vývoje aplikací. Jako ultimátní aplikace pro práci ClickUp kombinuje správu projektů, správu databází a automatizaci bez kódu v jedné platformě.
Díky svým všestranným funkcím a hladké integraci umožňuje ClickUp týmům vytvářet a spravovat efektivní pracovní postupy. Jeho intuitivní rozhraní a funkce bez nutnosti programování jej činí přístupným jak pro technicky zdatné, tak pro technicky neznalé uživatele.
Správa úkolů
ClickUp Tasks nabízí propracované funkce pro správu úkolů, které vám umožní vytvářet podrobné seznamy úkolů, přiřazovat priority, stanovovat termíny a propojovat závislosti pro hladký průběh projektu.
Zobrazení úkolů je jen jedním z mnoha způsobů, jak vizualizovat váš projekt. Můžete také přepínat mezi kanbanovými tabulemi, Ganttovými diagramy, seznamy, tabulkovými zobrazeními a dalšími formáty v závislosti na preferencích a pohodlí vašeho týmu.
ClickUp Whiteboards
Máte také ClickUp Whiteboards – digitální tabuli s intuitivním rozhraním typu drag-and-drop, která je vhodná pro technické i netechnické uživatele.
Tento prostor můžete využít k brainstormingu nápadů, vytváření interaktivních vývojových diagramů, vizuálnímu znázornění nápadů a dalším účelům.
Vlastní pracovní postupy
Možnosti přizpůsobení ClickUp se vztahují i na plánování pracovních postupů. ClickUp vám umožňuje nastavit vlastní pracovní postupy a doladit vývojový proces podle specifických potřeb aplikace. Přizpůsobte si celý SDLC, od nápadu po nasazení, pouhými několika kliknutími.
Tato funkce v kombinaci s bohatými dashboardy ClickUp vám umožňuje provádět detailní kontrolu nad vývojovým procesem. Nabízí přehled o projektu a jeho postupu v reálném čase, což vám umožňuje provádět zásahy, jako je nasazení dalších zdrojů za běhu.
Automatizace bez kódování
Funkce automatizace ClickUp pomáhá eliminovat opakující se úkoly a manuální pracovní postupy. Díky jednoduché logice založené na spouštěčích můžete automatizovat přiřazování úkolů, aktualizace stavu a oznámení, čímž zajistíte hladkou koordinaci ve vašem vývojovém týmu.
A to nejlepší? K nastavení těchto automatizačních pracovních postupů nejsou nutné žádné znalosti programování, takže jsou dostupné pro každého.
Další nástroje pro správu projektů, jako je integrovaný časový tracker a automatizace bez kódu, také podporují vývojový proces a jeho řízení.
Sledování času
ClickUp poskytuje integrovanou funkci sledování času stráven ého na projektu, která vám umožňuje sledovat, kolik času je věnováno každému úkolu. Funkce sledování času zajišťuje transparentnost při realizaci projektu a pomáhá týmům dodržovat termíny a maximalizovat produktivitu, aniž by byly závislé na externích nástrojích.
Integrace ClickUp
Ačkoli ClickUp pokrývá všechny oblasti, pokud zjistíte, že některé funkce nebo možnosti chybí, můžete to nahradit integracemi. ClickUp integruje několik aplikací, mimo jiné Slack, Google Workspace (Google Sheets, Docs, Calendar atd.), GitHub, GitLab a Microsoft Teams. K propojení a vytváření interních nástrojů můžete použít Zapier.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte pracovní postupy pomocí ClickUp Automation, abyste snížili manuální úsilí a zvýšili efektivitu.
- Sledujte vývoj aplikací pomocí interaktivních a bohatých dashboardů ClickUp.
- Efektivně organizujte úkoly pomocí ClickUp Tasks, který uživatelům umožňuje nastavit opakující se úkoly a identifikovat závislosti mezi úkoly.
- Zobrazte data přehledně pomocí tabulkového zobrazení ClickUp, které je ideální pro sledování postupu projektu a správu databází.
- Spolupracujte se svým týmem hladce pomocí ClickUp Chat, který pokrývá vše od chatových vláken v reálném čase, komentářů, @zmínek a dalšího.
- Sledujte čas bez námahy pomocí integrovaného nástroje pro sledování času, aby váš tým dodržoval harmonogram.
Omezení ClickUp
- Nováčkům může být množství pokročilých funkcí až příliš.
- Omezené funkce a funkčnost v mobilní aplikaci
Ceny ClickUp
- Plán Free Forever: 0 $
- Neomezený tarif: 7 $/měsíc na uživatele
- Business Plan: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plan: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain (doplněk): 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
ClickUp nám nejen umožňuje zůstat efektivní, ale také nám pomáhá být informovaní, přinášet inovace a vytvářet přidanou hodnotu pro naše klienty.
2. Airtable (nejlepší pro přizpůsobitelné databáze a spolupráci)
Airtable je platforma aplikací bez nutnosti programování, která urychluje klíčové obchodní procesy kombinací flexibility tabulek s výkonem databází.
Díky tomu mohou týmy vytvářet vlastní aplikace bez jakýchkoli znalostí programování, což vede k lepšímu řízení projektů, marketingovým operacím a vývoji produktů.
Díky funkcím, jako jsou pracovní postupy založené na umělé inteligenci, přizpůsobitelné zobrazení a silné možnosti manipulace s daty, je Airtable jednou z lepších alternativ Budibase pro organizace, které se snaží zefektivnit své operace.
Navíc je jeho intuitivní rozhraní přizpůsobeno konkrétním potřebám, ať už jde o správu kalendářů obsahu, sledování projektových sprintů nebo automatizaci úkolů.
Nejlepší funkce Airtable
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy pomocí interaktivních prvků drag-and-drop.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí integrovaných funkcí automatizace a skriptování.
- Vizualizujte data v různých zobrazeních, jako jsou Kanban, Mřížka, Kalendář a Galerie.
- Vložte databáze Airtable do webových stránek a sdílejte je externě prostřednictvím zabezpečených odkazů.
Omezení Airtable
- S rostoucím objemem databáze začíná klesat výkon.
- Desktopové verze mají funkce, které v aplikacích pro mobilní zařízení chybí.
Ceny Airtable
- Zdarma: 0 $
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Business: 54 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Airtable AI (doplněk): 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 740 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 120 recenzí)
3. Zoho Creator (nejlepší pro rychlý vývoj aplikací)
Zoho Creator je low-code platforma od společnosti Zoho, která firmám umožňuje rychle vytvářet, nasazovat a spravovat vlastní aplikace. Tato alternativa k Budibase umožňuje uživatelům digitalizovat a automatizovat obchodní procesy v různých funkcích, včetně prodeje, zákaznického servisu, provozu a financí.
Platforma je navržena s ohledem na škálovatelnost a její rozhraní typu drag-and-drop, předem připravené šablony a funkce automatizace pracovních postupů zjednodušují vytváření formulářů, zpráv, stránek a pracovních postupů.
Jeho jedinečnost spočívá v hladké integraci s nesčetnými aplikacemi Zoho, jako je platforma Zoho Customer Relationship Management (CRM) a Zoho Mail.
Nejlepší funkce Zoho Creator
- Testujte aplikace bez ovlivnění živé verze prostřednictvím vývojářského sandboxového prostředí.
- Přístup k aplikacím odkudkoli díky kompatibilitě napříč platformami pro mobilní zařízení a web
- Analyzujte data pomocí datových dashboardů a pokročilých nástrojů pro reporting.
- Využijte AI pro predikci a analýzu sentimentu bez nutnosti rozsáhlého programování.
Omezení Zoho Creator
- Nabízí větší hodnotu pouze v případě, že pracujete v ekosystému Zoho.
- Náročné osvojování skriptování v Deluge (vlastní jazyk Zoho)
Ceny Zoho Creator
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Professional: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele
- Flex: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoho Creator
- G2: 4,3/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Žádoucí je snadné použití, flexibilita při vytváření prototypů s jediným uživatelem a následném uvedení na trh, stejně jako možnost škálování úrovní účtů, solidní podpora komunity a slušné profesionální týmy podpory. Oceňuji vestavěné šablony, které můžeme použít jako základ, jejich fungování s více wireframy a možnost vytvářet platformy pro zákazníky bez jakýchkoli potíží nebo skriptování.
4. Appsmith (nejlepší pro vývoj mobilních a webových aplikací s otevřeným zdrojovým kódem)
Appsmith je open-source platforma s nízkými požadavky na kódování, která byla navržena s ohledem na vývojáře a umožňuje firmám rychle vyvíjet vlastní interní nástroje, jako jsou dashboardy, administrátorské panely a CRUD aplikace. Umožňuje tvůrcům aplikací hladce propojit API, databáze a služby třetích stran pro integrovaný zážitek z tvorby aplikací.
Díky předem připraveným widgetům a zaměření na přizpůsobení je Appsmith jednou z nejlepších alternativ Budibase pro vývoj aplikací v otevřeném a kolaborativním prostředí. Jeho komunitní povaha také podporuje neustálé zlepšování a poskytuje přístup k bohatým zdrojům.
Nejlepší funkce Appsmith
- Připojte se k jakémukoli zdroji dat pomocí REST API, GraphQL nebo SQL databází.
- Využijte předem připravené funkce, jako jsou tabulky, formuláře a grafy, k přizpůsobení rozhraní aplikací.
- Napište vlastní kód pomocí vestavěného JavaScriptu a přizpůsobte funkce a funkčnost aplikace podle logiky vašeho podnikání.
- Spolupracujte a efektivně spravujte verze aplikací pomocí kontroly verzí Appsmith prostřednictvím integrace Git.
Omezení Appsmith
- Nedostatek pokročilých analytických a reportovacích nástrojů
- Omezené možnosti designu webových stránek a mobilních aplikací
Ceny Appsmith
- Zdarma: 0 $
- Business: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 2 500 $/měsíc pro 100 uživatelů
Hodnocení a recenze Appsmith
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: N/A
📮 ClickUp Insight: Přibližně 43 % zaměstnanců posílá denně 0–10 zpráv. To sice naznačuje více soustředěné nebo promyšlené konverzace, ale může to také znamenat nedostatek plynulé spolupráce, kdy se důležité diskuse odehrávají jinde (například v e-mailech). Abyste předešli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, potřebujete všestrannou aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat efektivněji.
5. Retool (nejlepší pro vytváření interních nástrojů)
Retool využívá vizuální automatizaci pracovních postupů, předem připravené komponenty a integraci databází a API k urychlení vývoje interních podnikových aplikací, jako jsou administrátorské panely, dashboardy a nástroje zákaznické podpory.
S touto platformou mohou týmy vytvářet a provozovat aplikace na cloudové službě Retool nebo je nasazovat na vlastní infrastrukturu, což jim poskytuje flexibilitu pro splnění různých bezpečnostních a compliance požadavků.
Síla Retool spočívá v jeho schopnosti konsolidovat různé zdroje dat, což jej činí ideálním řešením pro firmy, které vyžadují rozsáhlé možnosti přizpůsobení svých aplikací, aniž by se musely zabývat programováním.
Retool navíc podporuje spolupráci prostřednictvím funkcí, jako jsou testovací prostředí a kontrola verzí, čímž optimalizuje vývojový proces a zvyšuje produktivitu.
Nejlepší funkce Retool
- Připojte se k jakékoli databázi nebo API, včetně Postgres, MongoDB a REST.
- Udržujte komplexní auditní protokoly, které poskytují přehled o akcích uživatelů v rámci platformy, abyste mohli lépe sledovat dodržování předpisů.
- Zabezpečte data a použijte jakýkoli model AI k rychlému dodání nástrojů AI na míru pro vaši firmu a zároveň kontrolujte, jak sdílíte data s LLM.
- Získejte hladké ověřování a centralizovanou správu uživatelů díky integraci s různými poskytovateli jednotného přihlášení (SSO).
Omezení nástroje Retool
- Cenová struktura, která účtuje poplatky podle standardu a koncového uživatele, je drahá pro větší týmy nebo organizace s významným počtem uživatelů.
- Omezená podpora mobilních aplikací, což brání přístupnosti pro týmy, které upřednostňují mobilní zařízení.
Ceny Retool
- Zdarma: 0 $ za standardního uživatele + 0 $ za koncového uživatele
- Tým: 12 $/měsíc za standardního uživatele + 7 $/měsíc za koncového uživatele
- Business: 65 $/měsíc za standardního uživatele + 18 $/měsíc za koncového uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Retool
- G2: 4,6/5 (310+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Retool zcela změnil způsob, jakým vytvářím aplikace. Rozhraní typu drag-and-drop je velmi intuitivní, takže je snadné sestavit složité aplikace bez nutnosti psát spoustu kódu. Líbí se mi, jak hladce se propojuje se všemi druhy datových zdrojů a API – ať už se jedná o databázi SQL nebo REST API, Retool to vše zvládá bez problémů. Navíc mi předem připravené šablony ušetří spoustu času při zahájení nových projektů.
6. Bubble (nejlepší pro vývoj webových aplikací bez kódování)
Bubble je platforma bez kódu, která umožňuje i uživatelům bez znalostí programování vytvářet plně funkční webové aplikace s přizpůsobenou logikou, responzivním designem a databázovými funkcemi. Responzivní designový engine zajišťuje, že aplikace vypadají a fungují dobře na různých zařízeních, což zvyšuje jejich univerzálnost.
Bubble podporuje škálovatelnost a integraci, což z něj činí ideální volbu pro startupy a malé firmy, které chtějí růst. Ať už chcete vytvořit webovou aplikaci pro implementaci svého komunikačního plánu nebo používat konkrétní SaaS aplikace, Bubble vám s tím pomůže.
Nejlepší funkce Bubble
- Zjednodušte cestu od nápadu k publikování pomocí nástrojů pro nasazení, které pomáhají spouštět projekty přímo na vlastních doménách.
- Soustřeďte se a spolupracujte na přizpůsobených pracovních postupech s více uživateli pracujícími současně.
- Využijte pluginy z obchodu k rozšíření a vylepšení funkcí aplikace.
- Pro větší flexibilitu integrujte externí API pomocí API Connector.
Omezení Bubble
- Omezená škálovatelnost pro aplikace s velmi vysokým provozem
- Vyžaduje nepřetržité připojení k internetu, což omezuje možnosti offline použití.
Ceny Bubble
- Zdarma: 0 $
- Starter: 32 $/měsíc
- Růst: 134 $/měsíc
- Tým: 399 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Bubble
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 320 recenzí)
🧠 Zajímavost: Platformy bez kódu a s minimem kódu zkracují dobu vývoje aplikací až o 90 %!
7. Caspio (nejlepší pro aplikace založené na databázích)
Caspio je cloudová vývojová platforma s nízkými požadavky na kódování, která se zaměřuje na vytváření aplikací založených na datech. Jako alternativa k Budibase nabízí Caspio uživatelsky přívětivé rozhraní s nástroji typu drag-and-drop, které umožňují rychlý vývoj webových aplikací přizpůsobených konkrétním obchodním potřebám.
Caspio vyniká zejména robustními funkcemi zabezpečení a dodržování předpisů. Díky tomu je obzvláště užitečný pro vysoce regulovaná odvětví, jako jsou finance, zdravotnictví a pojišťovnictví.
Nejlepší funkce Caspio
- Díky integrované cloudové databázi již nebudete potřebovat externí systémy pro správu databází.
- Vytvářejte podrobné zprávy pomocí integrovaných nástrojů pro vizualizaci dat.
- Získejte rozsáhlou kontrolu nad přístupem uživatelů a oprávněními v aplikacích prostřednictvím autentizace založené na rolích.
- Splňte různé průmyslové standardy, včetně HIPAA a GDPR, a zajistěte, aby aplikace splňovaly nezbytné regulační požadavky.
Omezení Caspio
- Vysoce závislé na cloudovém hostingu, což nemusí být vhodné pro organizace s požadavky na lokální provoz.
- Omezená flexibilita designu pro vytváření moderních a vizuálně působivých rozhraní
Ceny Caspio
- Starter: 100 $ měsíčně
- Profesionální: 600 $ měsíčně
- Enterprise: 2 250 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Caspio
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 210 recenzí)
Podařilo se nám vytvořit systémy, které daleko přesahují naše možnosti. Nejsme IT společnost, ale pomocí Caspio jsme vytvořili systémy, které by mnoho velkých operátorů rádo mělo. Stručně řečeno, Caspio nám poskytlo konkurenční výhodu.
8. OutSystems (nejlepší pro vývoj aplikací na podnikové úrovni)
OutSystems je vysoce výkonná platforma s nízkými požadavky na kódování pro vývoj mobilních a webových aplikací a obchodních nástrojů na podnikové úrovni. Její vizuální vývojové prostředí umožňuje vývojářům efektivně navrhovat uživatelská rozhraní, pracovní postupy a datové modely.
Zároveň funkce nasazení jedním kliknutím zjednodušuje přesun aplikací z vývoje do produkce.
Kromě svých vývojových schopností nabízí OutSystems vývojářům funkce, jako je monitorování výkonu v reálném čase a sběr zpětné vazby v aplikaci, což umožňuje neustálé zlepšování a vývoj zaměřený na uživatele.
Nejlepší funkce OutSystems
- Získejte přístup k podrobným analytickým údajům a sledujte výkon aplikace.
- Snadné nasazení a škálování v cloudových prostředích díky podpoře cloudové architektury.
- Využijte AI k optimalizaci vývojového procesu a provádění kontrol kvality.
- Vytvořte generativní AI (GenAI) agenty ve svých aplikacích
Omezení OutSystems
- Vhodné pouze pro zavedené organizace s velkým rozpočtem.
- Omezené přizpůsobení pro určité předem vytvořené komponenty
Ceny OutSystems
- OutSystems Personal Edition: 0 $
- OutSystems Developer Cloud: Ceny začínají na 36 300 USD/rok
Hodnocení a recenze OutSystems
- G2: 4,6/5 (více než 1 110 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (370+ recenzí)
🔎 Věděli jste? Řešení bez kódu spotřebovávají o 70 % méně zdrojů než konvenční platformy pro tvorbu aplikací!
9. AppSheet (nejlepší pro vývoj aplikací založených na tabulkách)
AppSheet je platforma bez kódu od společnosti Google, která umožňuje tvůrcům aplikací převádět tabulky do plně funkčních mobilních a webových aplikací. Vytvářejte aplikace pomocí šablon tabulek, abyste automatizovali obchodní procesy, získávali poznatky a zvyšovali produktivitu týmu.
Od svého převzetí společností Google v lednu 2020 se AppSheet neustále vyvíjí a nabízí funkce, jako je AppSheet Automation, které uživatelům pomáhají automatizovat obchodní procesy bez technických znalostí.
Platforma je také integrována s Google Workspace, což zvyšuje spolupráci a produktivitu tím, že uživatelům umožňuje vytvářet aplikace, které hladce spolupracují s nástroji jako Gmail a Google Drive.
Nejlepší funkce AppSheet
- Vytvářejte aplikace přímo z Google Sheets, Microsoft Excel, SQL a dalších zdrojů dat.
- Vytvářejte bezpečné aplikace s přístupem založeným na rolích a ověřováním uživatelů.
- Aktivujte offline funkčnost aplikací, aby fungovaly bez přístupu k internetu.
- Využijte možnosti umělé inteligence, jako je například Gemini od Google, které vám pomohou při tvorbě aplikací a vylepšení jejich funkčnosti.
Omezení AppSheet
- Omezené možnosti designu a nedostatek pokročilých funkcí pro vysoce přizpůsobené aplikace
- Závislost na Google Workspace, který nemusí vyhovovat všem organizačním ekosystémům.
Ceny AppSheet
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Core: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AppSheet
- G2: 4,8/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 540 recenzí)
AppSheet je vynikající nástroj pro produktové manažery, kteří chtějí vytvářet vlastní aplikace bez nutnosti programování. Jeho intuitivní platforma bez nutnosti programování umožňuje uživatelům rychle vytvářet a nasazovat aplikace, což zvyšuje produktivitu a umožňuje rychlé prototypování. Integrace s různými zdroji dat, jako jsou Google Sheets, Excel a SQL databáze, je velmi výkonná.
10. Kintone (nejlepší pro týmovou spolupráci a správu pracovních postupů)
Kintone přináší nový přístup ke spolupráci týmů a řízení pracovních postupů tím, že vytváří přizpůsobitelný pracovní prostor pro vytváření aplikací a sledování postupu projektů. Tento rámec umožňuje týmům konsolidovat úkoly, data a komunikaci na jednom místě, čímž se snižuje jejich závislost na více nástrojích.
Platforma poskytuje podrobné funkce správy, které umožňují přesnou kontrolu nad oprávněními uživatelů a přístupem k datům. Vzhledem k tomu, že klade důraz na týmovou spolupráci, je Kintone vynikající volbou pro vývojáře aplikací na dálku.
Podporuje také integraci s různými službami třetích stran, což zvyšuje jeho univerzálnost v různých obchodních prostředích.
Nejlepší funkce Kintone
- Centralizujte data týmu pomocí přizpůsobených pracovních prostorů a databází.
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste eliminovali redundanci a zjednodušili pracovní postupy.
- Spolupracujte se svým týmem pomocí integrovaných nástrojů pro zasílání zpráv a sdílení souborů.
- Hladká integrace s nástroji třetích stran, jako jsou Zapier a Salesforce.
Omezení Kintone
- Závislost na pluginech pro začlenění určitých funkcí
- Chybějící offline přístup, který může omezovat použitelnost aplikace
Ceny Kintone
- Professional: 24 $/měsíc na uživatele
- Na míru: 28 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kintone
- G2: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
Nahraďte Budibase aplikací ClickUp
To je přehled nejlepších alternativ k Budibase.
Na výběr je mnoho možností. Pokud však chcete něco, co kombinuje nejlepší správu projektů, přizpůsobené pracovní postupy a hladkou spolupráci pro podporu procesu vytváření aplikací, je ClickUp skvělou volbou.
Od sledování všech fází vývoje aplikací až po generování zpráv o používání a výkonu aplikací – ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, a nahrazuje vaše různé technologické nástroje.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a optimalizujte všechny své operace a zvyšte produktivitu! ⚡