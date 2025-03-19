ClickUp blog

10 nejlepších alternativ Flowise AI pro vytváření vlastních aplikací LLM

19. března 2025

Vytváření řešení založených na AI by mělo být jednoduché, efektivní a škálovatelné. Ať už vytváříte vlastní pracovní postupy, chatboty nebo aplikace založené na AI, potřebujete nástroj, který podporuje automatizaci, přizpůsobení a inteligentní rozhodování.

Flowise AI vám pomůže přizpůsobit AI agenty, automatizovat úkoly a vyvíjet asistenty řízené AI pomocí velkých jazykových modelů (LLM).

Flowise AI má však i své nevýhody – omezená flexibilita, složité nastavení a vysoká cena mohou některé uživatele odradit.

Dobrou zprávou je, že existují lepší alternativy s platformami bez kódu, editory typu drag-and-drop, prodejními asistenty poháněnými AI a agenty pro konkrétní domény.

V tomto průvodci se podíváme na Flowise AI, důvody, proč byste měli zvážit alternativy, a 10 nejlepších alternativ Flowise AI, které vám pomohou snadno vytvářet, trénovat a škálovat AI nástroje.

⏰ 60sekundové shrnutí

Zde je seznam alternativ Flowise AI, které nabízejí výkonné funkce pro zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity:

  • ClickUp : Nejlepší nástroj pro správu projektů a spolupráci založený na AI
  • LLMStack: Nejlepší škálovatelný nástroj pro tvorbu aplikací založených na AI
  • MagicFlow: Nejlepší nástroj AI pro generování obrázků
  • Dify: Nejlepší nástroj pro vývoj generativních aplikací AI
  • LangChain: Nejlepší vývojový nástroj pro AI asistenty a agenty
  • IBM Watson Assistant: Nejlepší nástroj pro vývoj inteligentních virtuálních agentů
  • Rasa: Nejlepší vývojář řešení pro přizpůsobenou konverzační AI
  • Streamlit: Nejlepší nástroj pro tvorbu interaktivních dashboardů pro vizualizaci dat
  • Lyzr: Nejlepší nástroj pro vytváření generativních AI aplikací
  • Gradio: Nejlepší uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu ukázek AI

Co je Flowise AI?

Alternativy k Flowise AI: Flowise AI
prostřednictvím Flowise AI

Flowise AI je open-source platforma, která uživatelům umožňuje vytvářet AI agenty, navrhovat AI pracovní postupy a vytvářet řešení založená na AI s minimálním množstvím kódování.

Díky rozhraní typu drag-and-drop a funkcím bez nutnosti programování lze snadno vytvářet chatboty, virtuální asistenty a inteligentní automatizační nástroje. Navíc podporuje provádění modelů strojového učení, umožňuje ukládat neomezené množství vektorových dat a integruje se s kanály sociálních médií.

➡️ Číst více: Nejlepší nástroje pro sdílení znalostí, automatizaci projektů a psaní

Proč zvolit alternativy Flowise AI?

Flowise AI je výkonný nástroj, ale ne vždy je tou nejlepší volbou. Zde je několik důvodů, proč byste mohli chtít alternativu:

  • Náročná křivka učení: Navzdory funkcím bez nutnosti programování vyžaduje Flowise AI technické znalosti k přizpůsobení nástrojů AI a plné optimalizaci pracovních postupů.
  • Nepružný rámec AI agentů: Chybí podpora pro agenty připravené na budoucnost a agenty typu „code-first“ a hladká integrace API.
  • Omezené přizpůsobení: Chybí mu flexibilita při přizpůsobování AI asistentů, dynamických vstupních proměnných a různých řídicích toků.
  • Omezení hostingu: Flowise AI nabízí omezené dedikované hostingové řešení vzdáleným poskytovatelům, což omezuje možnosti nasazení cloudu.
  • Slabé monitorovací schopnosti: Neobsahuje robustní tracker ani podrobné analytické nástroje pro monitorování výkonu agentů.
  • Omezené interakce AI: Flowise AI postrádá rozpoznávání přirozeného jazyka, kanály pro kontakt s lidmi a funkce hlasového asistenta AI.

➡️ Číst více: Rozdíl mezi strojovým učením a umělou inteligencí

10 alternativ Flowise AI v kostce

Zde je stručný přehled alternativ Flowise AI:

Název nástrojeNejlepší proHlavní případ použití
ClickUpVšechny typy podnikáníSpráva úkolů, automatizace pracovních postupů, komunikace v týmu
LLMStackVývojáři, specialisté na AIVytváření a nasazování agentů AI
MagicFlowKreativní agentury, týmy vGenerování obrázků, vytváření pracovních postupů, analýza obrázků
DifyVývojáři, týmy AIVytváření a nasazování AI aplikací
LangChainVývojáři, specialisté na AIVytváření chatbotů, virtuálních asistentů
IBM Watson AssistantPodniky všech velikostíVytváření chatbotů a hlasových asistentů
RasaVývojáři, týmy AIVytváření vlastních chatbotů a hlasových rozhraní
StreamlitData vědci, analyticiVytváření vizualizací dat a interaktivních aplikací
LyzrPodnikyVytváření AI agentů, automatizace pracovních postupů
GradioVývojáři, datoví vědciVytváření uživatelských rozhraní pro modely AI

🔍 Věděli jste? Raný výzkum NLP byl inspirován „Imitation Game“ Alana Turinga. 🤔 Koncept Turingova testu, který zkoumá, zda stroje mohou vykazovat inteligentní chování nerozeznatelné od chování lidí. 🤖

10 nejlepších alternativních nástrojů k Flowise AI, které stojí za prozkoumání

Zde je 10 alternativ k Flowise AI s intuitivním rozhraním, lepšími agenty řízenými AI a nástroji pro plynulou optimalizaci výkonu:

1. ClickUp (nejlepší nástroj pro správu projektů a spolupráci založený na AI)

ClickUp je aplikace, která zvládne vše, co souvisí s prací. Díky pracovnímu prostoru poháněnému AI zvládá složité úkoly, zjednodušuje pracovní postupy a pomáhá vašemu týmu zůstat produktivním – a to vše na jednom místě.

Ať už řídíte týmy, školíte AI agenty nebo optimalizujete pracovní postupy, ClickUp má vše, co potřebujete, na jednom místě.

Co dělá ClickUp jednou z nejlepších alternativ Flowise AI? Jeho automatizace založená na AI, hladká integrace a intuitivní rozhraní zvyšují produktivitu týmu na všech úrovních.

ClickUp Brain: Nejlepší nástroj pro správu projektů a spolupráci založený na AI
Získejte přehled o stavu svých úkolů pomocí ClickUp Brain

S ClickUp Brain získáte platformu AI, která změní váš způsob práce.

Zamyslete se nad časem, který trávíte ruční aktualizací stavů úkolů nebo shrnováním dlouhých e-mailových konverzací. S ClickUp Brain nahrajete data, vygenerujete zprávy založené na AI a okamžitě získáte automatizované přehledy.

📮 ClickUp Insights: Nedávno jsme zjistili, že asi 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace. Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?

S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání kontextů stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!

Alternativy k Flowise AI: Vytvořte stručný popis projektu pomocí ClickUp Brain
Vytvořte stručný popis projektu pouhými několika kliknutími pomocí ClickUp Brain

Potřebujete rychle vypracovat návrh projektu nebo vytvořit strukturovaný pracovní postup? Tato funkce generování obsahu pomocí AI vám pomůže efektivně psát, vylepšovat a organizovat obsah pomocí rozhraní v přirozeném jazyce, které se přizpůsobí vašim potřebám.

Pokud se váš tým potýká s řízením více projektů najednou, ClickUp Brain vše zjednoduší – přiřazování úkolů, sledování pokroku a dokonce i předpovídání překážek, než k nim dojde.

➡️ Další informace: LLM vs. generativní AI: podrobný průvodce

ClickUp také podporuje Google Cloud, což z něj dělá výkonný nástroj pro spolupráci v reálném čase. Ať už odpovídáte na dotazy týkající se úkolů pomocí AI nebo automatizujete denní porady, jeho interakce s AI zajistí, že vám neunikne nic důležitého.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Rozdělte složité projektové úkoly na menší, lépe zvládnutelné úkoly a seřaďte je podle naléhavosti pomocí ClickUp Tasks.
  • Spolupracujte s členy týmu na úkolech a sdílejte relevantní soubory a dokumenty pomocí ClickUp Chat.
  • AI Notetaker od ClickUp zjednodušuje proces zaznamenávání diskusí a akčních položek z jednání. Tento nástroj založený na AI automaticky přepisuje jednání v reálném čase a zajišťuje, že vám neuniknou žádné důležité detaily.
  • Automatizujte opakující se úkoly a ušetřete čas na důležitější práci pomocí ClickUp Automations.
  • Získejte cenné informace o výkonu projektu pomocí dashboardů ClickUp.
  • Centralizujte všechny informace o projektu, včetně dokumentů, diskusí a úkolů, na jednom místě.
  • Analyzujte data, generujte obsah a zvyšte efektivitu s ClickUp Brain.

Omezení ClickUp

  • Mobilní aplikace ClickUp může postrádat některé pokročilé funkce a vlastnosti, které jsou dostupné pouze v desktopové verzi.
  • ClickUp má rozsáhlou sadu funkcí, které vyžadují určité počáteční zaučení pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)

Toto říká Micheal Holt, generální ředitel společnosti EdgeTech, o ClickUp:

Automatizace v ClickUp jsou velmi užitečnou součástí. Opravdu oceňuji možnost automaticky přiřazovat úkoly, měnit stavy, iniciovat akce atd. pomocí automatizačního nástroje.

Automatizace v ClickUp jsou velmi užitečnou součástí. Opravdu oceňuji možnost automaticky přiřazovat úkoly, měnit stavy, iniciovat akce atd. pomocí automatizačního nástroje.

💡 Bonusový tip: Už jste někdy měli potíže s tím, aby AI uvažovala krok za krokem? 🧠 Naučte se, jak používat řetězení myšlenek (s příklady), a porozumějte technikám jako Zero-Shot a Auto-CoT, které zlepšují logické uvažování!

2. LLMStack (nejlepší škálovatelný nástroj pro tvorbu aplikací založených na AI)

LLMStack: Nejlepší škálovatelný nástroj pro tvorbu aplikací založených na AI
prostřednictvím LLMStack

LLMStack umožňuje vývojářům vytvářet AI agenty a zároveň snadno zajišťuje bezpečné a kompatibilní operace. Jeho robustní monitorovací funkce pomáhají týmům sledovat AI konverzace a efektivně provádět velké jazykové modely (LLM).

Ať už spravujete finanční zprávy, vyvíjíte virtuální asistenty nebo integrujete AI do sociálních médií, LLMStack zajišťuje agenty připravené na budoucnost s hostovanou a vzdálenou podporou.

Nejlepší funkce LLMStack

  • Vytvářejte softwarová řešení založená na AI propojením více modelů AI.
  • Přizpůsobte autonomní AI agenty pro konkrétní úkoly
  • Sledujte výkon AI agentů pomocí monitorovacích nástrojů

Omezení LLMStack

  • Vytváří syntakticky správný kód, který však může být funkčně nesprávný a potenciálně způsobit chyby.
  • Potíže se složitými algoritmy nebo vysoce specializovanými znalostmi v dané oblasti

Ceny LLMStack

  • Zdarma

Hodnocení a recenze LLMStack

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

💡 Tip pro profesionály: Čelíte výzvám při implementaci AI? Zde je návod, jak efektivně překonat výzvy spojené s AI:

  • Zajistěte, aby vaše trénovací data byla rozmanitá a reprezentativní, abyste minimalizovali zkreslení. Pravidelně monitorujte a upravujte algoritmy, abyste zachovali spravedlnost 🛠️
  • Vytvářejte jasnou dokumentaci a využívejte srozumitelné modely AI, abyste posílili důvěru a porozumění mezi uživateli 📜
  • Začněte s pilotními projekty a postupně je rozšiřujte, přičemž využijte cloudové služby AI k efektivnímu řízení nákladů ☁️.
  • Investujte do vysoce kvalitních a relevantních dat a zavádějte robustní postupy správy dat, abyste zvýšili výkon AI 📊
  • Stanovte etické pokyny a zajistěte jejich dodržování, abyste mohli řešit otázky jako ochrana soukromí a odpovědnost za rozhodování ⚖️.

3. MagicFlow (nejlepší nástroj AI pro generování obrázků)

Alternativy k Flowise AI: MagicFlow: Nejlepší nástroj AI pro generování obrázků
prostřednictvím MagicFlow

Chcete experimentovat s obrázky Gen-AI? Vyzkoušejte MagicFlow. Je to perfektní nástroj pro optimalizaci generování a hodnocení obrázků, který vám umožní snadno škálovat a testovat modely a pipeline.

MagicFlow také pomáhá při vytváření grafiky pro sociální média a hromadném generování obrázků pomocí uživatelsky přívětivého grafického rozhraní. Dokonce analyzuje tisíce obrázků pomocí pokročilých vizualizací a umožňuje vám spolupracovat tím, že je hodnotíte a diskutujete o nich se svým týmem.

Nejlepší funkce MagicFlow

  • Vytvářejte AI pracovní postupy pomocí uživatelsky přívětivého vizuálního rozhraní.
  • Spolupracujte s členy týmu na hodnocení a zlepšování pracovních postupů.
  • Efektivně generujte a analyzujte velké objemy dat nebo obrázků.

Omezení MagicFlow

  • Zaměřuje se především na pracovní postupy generování obrazů, což omezuje použitelnost na jiné úkoly AI.
  • Někteří uživatelé občas zaznamenali chyby nebo závady, které narušovaly pracovní postupy a vedly ke ztrátě dat nebo chybám.

Ceny MagicFlow

  • Zdarma
  • Hobby: 20 $/měsíc
  • Pro: 50 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze MagicFlow

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

💡 Bonusový tip: Hledáte nejlepší nástroje pro vytváření a trénování neuronových sítí? Podívejte se na tyto nejlepší softwary pro neuronové sítě a objevte špičkové platformy pro vývoj modelů AI!

4. Dify (nejlepší nástroj pro vývoj generativních aplikací AI)

Dify: Nejlepší nástroj pro vývoj generativních aplikací AI
prostřednictvím Dify

Dify je open-source platforma, která usnadňuje vytváření a provozování generativních AI aplikací. Pomocí jednoduchých souborů YAML můžete nastavit klíčové části své aplikace, jako jsou výzvy a kontext.

Umožňuje také vizuálně organizovat výzvy a spravovat datové sady, takže můžete rychle vytvářet a integrovat AI aplikace. Navíc můžete přidat vlastní nebo předem připravené nástroje, které zvýší schopnosti vašich AI agentů.

Nejlepší funkce Dify

  • Vyvíjejte aplikace pomocí vizuálních orchestračních nástrojů pro různé typy
  • Využijte komplexní analytiku ke sledování a optimalizaci výkonu agentů.
  • Přizpůsobte AI agenty tak, aby prováděli složité úkoly

Omezte omezení

  • Složité konfigurace YAML ztěžují pochopení toho, jak různé části AI aplikací vzájemně interagují.
  • Vizuální rozhraní často zahlcuje uživatele informacemi, což vede k ztrátě soustředění.

Ceny Dify

  • Sandbox: 200násobná bezplatná zkušební verze GPT
  • Profesionální: 59 $/měsíc
  • Tým: 159 $/měsíc
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Dify

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Podívejte se, co o Dify říká tento uživatel G2:

Dify. ai je výkonný open-source nástroj pro tvorbu pracovních postupů s využitím AI nástrojů. Vytvořil jsem pracovní postup generátoru textu založený na AI pro generování reklamních nadpisů pro kampaně Google Ad našich klientů.

Dify. ai je výkonný open-source nástroj pro tvorbu pracovních postupů s využitím AI nástrojů. Vytvořil jsem pracovní postup generátoru textu založený na AI pro generování reklamních nadpisů pro kampaně Google Ad našich klientů.

➡️ Číst více: Příklady, techniky a praktické aplikace prompt engineeringu

5. LangChain (nejlepší vývojový nástroj pro AI asistenty a agenty)

Alternativy k Flowise AI: LangChain: Nejlepší vývojový nástroj pro AI asistenty a agenty
prostřednictvím LangChain

LangChain vám umožňuje hladce integrovat velké jazykové modely do vašich aplikací a vytvářet kontextově citlivou AI, jako jsou chatboty a virtuální asistenti, kteří přirozeně reagují na vstupy uživatelů.

Jeho rámec podporuje generování rozšířené o vyhledávání. To znamená, že můžete vyvinout agenty zákaznického servisu poháněné AI, kteří usnadní vyhledávání informací v reálném čase a efektivně pomohou uživatelům.

Nejlepší funkce LangChain

  • Vylepšete konverzace AI pomocí generování rozšířeného vyhledávání
  • Nasazujte AI pracovní postupy na vlastní cloudovou infrastrukturu
  • Efektivně škálujte AI agenty napříč různými platformami

Omezení LangChain

  • Chybí funkce drag-and-drop pro uživatele, kteří nejsou vývojáři.
  • Nastavení generování s rozšířeným vyhledáváním může být pro některé uživatele náročné.

Ceny LangChain

  • Zdarma

Hodnocení a recenze LangChain

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Podívejte se, proč tento uživatel G2 považuje LangChain za nejlepší framework pro vytváření RAG:

Langchain je nejlepší framework pro vytváření aplikací RAG. Podporuje všechny druhy velkých jazykových modelů, které jsou jak open-source, jako llama, mistral, tak i uzavřené modely, jako OpenAI a Anthropic, pomocí jejich přístupového tokenu.

Langchain je nejlepší framework pro vytváření aplikací RAG. Podporuje všechny druhy velkých jazykových modelů, které jsou jak open-source, jako llama, mistral, tak i closed-source, jako OpenAI a Anthropic, pomocí jejich přístupového tokenu.

🔍 Věděli jste, že... Ada Lovelace, první programátorka, napsala v 19. století první algoritmus určený ke zpracování strojem! 😲 Byla skutečnou vizionářkou, která připravila půdu pro neuvěřitelnou technologii, kterou dnes používáme. ✨

6. IBM Watson Assistant (nejlepší nástroj pro vývoj inteligentních virtuálních agentů)

IBM Watson Assistant: Nejlepší nástroj pro vývoj inteligentních virtuálních agentů
prostřednictvím IBM Watson Assistant

IBM Watson Assistant nabízí virtuálního agenta poháněného AI, který poskytuje rychlé, konzistentní a přesné odpovědi napříč různými kanály. Můžete jej využít k vytváření inteligentních chatbotů a hlasových asistentů, které vašim zákazníkům poskytnou automatizovanou samoobslužnou podporu.

Díky funkcím NLP můžete na svém webu nasadit chatbota, který bude uživatelům pomáhat s běžnými dotazy, čímž se zkrátí čekací doby a zvýší spokojenost.

Nejlepší funkce IBM Watson Assistant

  • Využijte zpracování přirozeného jazyka k přesnému porozumění dotazům zákazníků.
  • Hladká integrace se stávajícími obchodními nástroji pro vylepšení provozních pracovních postupů.
  • Nasazujte je na více kanálech, včetně webových, mobilních a hlasových platforem.

Omezení IBM Watson Assistant

  • Počáteční konfigurace může být pro uživatele bez technických znalostí náročná.
  • Někteří uživatelé uvádějí, že by mohla být zlepšena odezva zákaznické podpory.

Ceny IBM Watson Assistant

  • Zkušební verze: zdarma
  • Lite: Zdarma
  • Plus: Ceny na míru
  • Podnik: Ceny na míru
  • Podnik s izolací dat: Ceny na míru

Hodnocení a recenze IBM Watson Assistant

  • G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Pojďme zjistit, proč tento uživatel G2 rád používá IBM Watson Assistant:

Skvělý nástroj AI pro vytváření inteligentních chatbotů. Je snadno použitelný a zvládá i složité konverzace.

Skvělý nástroj AI pro vytváření inteligentních chatbotů. Je snadno použitelný a zvládá i složité konverzace.

💡 Užitečný tip: Chcete zajistit, aby vaše velké jazykové modely fungovaly co nejlépe? Naučte se provádět efektivní hodnocení LLM pomocí těchto špičkových metrik hodnocení:

  • Perplexity: Měří, jak jistý je model při předpovídání dalšího slova – čím nižší hodnota, tím lepší 🔢
  • BLEU Score: Kontroluje, jak dobře se text generovaný modelem shoduje s referenčními texty 🎯
  • Skóre F1: Vyvažuje přesnost a recall, což je zásadní pro klasifikační úkoly ⚖️
  • METEOR: Rozpoznává synonyma a parafráze pro hodnocení podobné lidskému 🌟
  • BERTScore: Vyhodnocuje podobnost významu pomocí deep learningových vnoření 🤖

Osvojte si tyto metriky a další pro chytřejší LLM! 🧠

7. Rasa (nejlepší vývojář řešení pro přizpůsobenou konverzační AI)

Alternativy k Flowise AI: Rasa: Nejlepší vývojář řešení pro přizpůsobenou konverzační AI
prostřednictvím Rasa

Rasa je open-source platforma pro vytváření pokročilých konverzačních AI agentů přizpůsobených vašim potřebám. Umožňuje vývojářům a obchodním týmům vytvářet chatovací a hlasová rozhraní, která efektivně rozumí a zpracovávají lidský jazyk.

Můžete například vyvinout bot pro zákaznický servis, který bude zpracovávat dotazy na vašem webu a zvyšovat tak zapojení a spokojenost uživatelů.

Nejlepší funkce Rasa

  • Navrhujte konverzační toky bez námahy pomocí intuitivního rozhraní Rasa Studio, které nevyžaduje programování.
  • Hladká integrace se stávajícími systémy pro vylepšení schopností vašeho asistenta.
  • Využijte pokročilé zpracování přirozeného jazyka k přesné interpretaci uživatelských vstupů.

Omezení Rasa

  • Nasazení Rasa do produkčního prostředí může být složité a může vyžadovat znalosti DevOps.
  • Někteří uživatelé považují dokumentaci za nedostatečnou, protože neobsahuje podrobné příklady pokročilých případů použití.

Ceny Rasa

  • Bezplatná verze pro vývojáře
  • Růst: Ceny na míru
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Rasa

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Zde je důvod, proč tento uživatel G2 považuje Rasa za fantastickou:

Rasa je nástroj určený pro odborníky na strojové učení, kteří usilují o vysoký výkon.

Rasa je nástroj určený pro odborníky na strojové učení, kteří usilují o vysoký výkon.

➡️ Číst více: Jak nakonfigurovat teplotu LLM

8. Streamlit (nejlepší nástroj pro tvorbu interaktivních dashboardů pro vizualizaci dat)

Streamlit: Nejlepší nástroj pro tvorbu interaktivních dashboardů pro vizualizaci dat
prostřednictvím Streamlit

Streamlit je open-source knihovna Pythonu, která vám umožní snadno transformovat datové skripty na interaktivní webové aplikace. Streamlit umožňuje inženýrům strojového učení vytvářet a sdílet vlastní datové aplikace, aniž by potřebovali odborné znalosti v oblasti vývoje webových aplikací.

Můžete například vytvořit dashboard v reálném čase pro sledování výkonu vašeho ML modelu, který vám pomůže interpretovat výsledky a činit informovaná rozhodnutí.

Nejlepší funkce Streamlit

  • Vytvářejte interaktivní webové aplikace pouze pomocí jazyka Python; není potřeba HTML ani JavaScript.
  • Implementujte aktualizace v reálném čase, abyste mohli během analýzy okamžitě vizualizovat změny dat.
  • Využijte hladkou integraci s oblíbenými knihovnami pro práci s daty, jako jsou Pandas a Matplotlib.

Omezení Streamlit

  • Funguje v jednovláknovém režimu, což může ovlivnit výkon některých aplikací.
  • Nepodporuje vnoření zobrazení, což může omezit návrh rozvržení aplikace.

Ceny Streamlit

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Streamlit

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

💡 Tip pro profesionály: Osvojte si prompt engineering a využijte plný potenciál velkých jazykových modelů. Podívejte se na nejlepší kurzy prompt engineeringu, abyste zdokonalili své dovednosti v oblasti AI a vytvářeli lepší prompty! 🚀

9. Lyzr (nejlepší nástroj pro vytváření generativních aplikací AI)

Alternativy k Flowise AI: Lyzr: Nejlepší nástroj pro vytváření generativních aplikací AI
prostřednictvím Lyzr

Robustní agentní framework Lyzr je navržen tak, aby zjednodušil tvorbu generativních AI aplikací. Nabízí plně integrované agenty s předem vytvořenými pipeline Retrieval-Augmented Generation (RAG), které vám umožní vytvářet a spouštět aplikace během několika minut.

S Lyzr můžete s minimálním úsilím vyvíjet chatboty, nástroje pro vyhledávání znalostí, systémy pro analýzu dat a automatizaci pracovních postupů s více agenty.

Nejlepší funkce Lyzr

  • Rychle vytvářejte a spouštějte AI agenty pomocí předem připravených RAG pipeline.
  • Vyvíjejte komplexní AI aplikace s minimálním programováním a zlepšujte tak jejich přístupnost.
  • Integrujte AI agenty do stávajících systémů bez rozsáhlé rekonfigurace.

Omezení Lyzr

  • Podrobná dokumentace a uživatelské recenze jsou vzácné, což může bránit informovanému rozhodování.
  • Určeno především pro podniky, což může omezit použitelnost pro menší firmy nebo jednotlivé vývojáře.

Ceny Lyzr

  • Zdarma
  • Starter: 19 $/měsíc
  • Pro: 99 $/měsíc
  • Organizace: 999 $/měsíc
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Lyzr

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

💡 Bonus Pro: Nemůžete najít nejlepší způsob, jak efektivně organizovat a sdílet znalosti? Zde jsou nejlepší příklady systémů pro správu znalostí, které vám pomohou seznámit se s výkonnými nástroji, které zefektivňují přístup k informacím a zvyšují produktivitu týmu!

10. Gradio (nejlepší uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu ukázek AI)

Gradio: Nejlepší uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu ukázek AI
prostřednictvím Gradio

Gradio je vaší zkratkou k vytváření elegantních, uživatelsky přívětivých webových rozhraní pro vaše modely strojového učení – bez nutnosti maratonu v programování. Ať už jste vývojář nebo datový vědec, Gradio vám umožní interaktivně předvést vaše agenty poháněné AI.

Můžete například vytvořit webovou ukázku modelu klasifikace obrázků, která uživatelům umožní nahrávat obrázky a získávat předpovědi v reálném čase. Toto intuitivní rozhraní zvyšuje přístupnost a sdíletelnost vašich projektů AI.

Nejlepší funkce Gradio

  • Rychle vyvíjejte interaktivní ukázky pro modely AI s minimálním kódováním.
  • Vložte interaktivní ukázky do webových stránek nebo blogů, abyste oslovili širší publikum.
  • Sdílejte své modely s kolegy bez námahy a spolupracujte na jejich vývoji.

Omezení Gradio

  • Primárně navrženo pro Python, což omezuje použití v jiných programovacích jazycích.
  • Není ideální pro nasazení velkých AI agentů bez dodatečné infrastruktury.

Ceny Gradio

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Gradio

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Zvláštní zmínky

Kromě výše zmíněných alternativ Flowise AI stojí za zmínku ještě několik dalších:

  • InteraxAI: Vytvářejte chatboty a konverzační zážitky založené na AI
  • LangFlow: Vizuálně navrhujte LLM pracovní postupy se zaměřením na LangChain
  • Promptitude: Spravujte, testujte a nasazujte výzvy pro velké jazykové modely.
  • FabricHQ: Rychle vytvářejte a nasazujte AI agenty se zaměřením na konverzační AI.
  • Stack AI: Vytvářejte a nasazujte aplikace založené na AI pomocí rozhraní bez nutnosti programování.

Optimalizujte své pracovní postupy v oblasti řízení projektů pomocí ClickUp!

Asistence AI zvyšuje efektivitu řízení projektů tím, že zefektivňuje pracovní postupy, eliminuje manuální chyby a umožňuje spolupráci v reálném čase, což týmům pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.

10 alternativ Flowise AI, které jsme představili, nabízí automatizaci založenou na AI, inteligentní přehledy a hladkou integraci pro zvýšení produktivity a zlepšení rozhodování.

Pokud však potřebujete komplexní řešení pro automatizaci pracovních postupů a zjednodušení procesů, vyzkoušejte ClickUp – kde se AI setkává s efektivitou!

Díky automatizaci úkolů pomocí AI, inteligentní tvorbě obsahu a plynulému řízení pracovních postupů vám ClickUp pomáhá dodržovat termíny a maximalizovat produktivitu týmu.

Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp a zvyšte svou efektivitu, zefektivněte práci a snadno se rozšiřujte!

