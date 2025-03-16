11 nejlepších alternativ Zoho Cliq pro týmovou spolupráci v roce 2025

Efektivní komunikace a spolupráce jsou klíčem k produktivitě na dnešních pracovištích. Správné nástroje pomáhají týmům koordinovat úkoly, chatovat v reálném čase a hladce řídit projekty.
Zoho Cliq je oblíbená volba, která nabízí zasílání zpráv, videohovory a správu úkolů.
🧠 Zajímavost: „Zoho“ údajně pochází z akronymu „SOHO “ , což je zkratka pro small office (malá kancelář) nebo home office (domácí kancelář).
Ale nemusí vyhovovat potřebám každého týmu. Pokud hledáte něco vhodnějšího, jste na správném místě.
Tento článek se zabývá alternativami k Zoho Cliq s výkonnými funkcemi pro zlepšení týmové práce. Pojďme se podívat na nejlepší aplikace pro týmovou komunikaci, které mění podobu firemního chatu. 💬
Zde je stručný přehled 11 nejlepších alternativ Zoho Cliq:
- ClickUp (nejlepší pro týmovou spolupráci a řízení projektů)
- Slack (nejlepší pro plynulou komunikaci v týmu)
- Microsoft Teams (nejlepší pro integrovanou spolupráci v kanceláři)
- Rocket. Chat (nejlepší pro přizpůsobitelnou komunikaci s otevřeným zdrojovým kódem)
- Zoom (nejlepší pro videokonference a webináře)
- Mattermost (nejlepší pro bezpečnou a přizpůsobitelnou týmovou spolupráci)
- Google Chat (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
- Discord (nejlepší pro budování komunity a komunikaci)
- Chanty (nejlepší pro efektivní týmovou spolupráci)
- Skype (nejlepší pro nákladově efektivní komunikaci)
- RingCentral (nejlepší řešení pro firemní komunikaci)
Co byste měli hledat v alternativách k Zoho Cliq?
Při porovnávání alternativ k Zoho Cliq hledejte funkce, které podporují plynulou komunikaci a zvyšují produktivitu vašeho týmu:
- Komplexní komunikační nástroje: Vyberte si platformy, které kombinují přímé zasílání zpráv, skupinové chaty a videokonference, aby byla možná spolupráce v reálném čase.
- Efektivní řízení projektů a úkolů: Vyberte systémy, které kombinují funkce řízení projektů a sledování úkolů, což týmům umožňuje přiřazovat odpovědnosti, stanovovat termíny a měřit pokrok, a to vše na jedné platformě. Některé platformy poskytují přizpůsobitelné pracovní postupy, které vám pomohou efektivněji spravovat úkoly.
- Široká integrace: Ujistěte se, že alternativa je kompatibilní s nástroji, které váš tým již používá, jako jsou CRM systémy, služby pro ukládání souborů a další programy pro zvýšení produktivity.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Najděte platformu s intuitivním a přizpůsobivým rozhraním, které zkrátí dobu potřebnou k osvojení a zvýší míru přijetí uživateli.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Upřednostňujte komunikační technologie, které poskytují silnou bezpečnostní ochranu, jako je šifrování typu end-to-end a soulad s průmyslovými standardy, aby byly zajištěny důležité firemní informace.
- Integrace více platforem: Vyberte si nástroje, které fungují na různých zařízeních, jako je prohlížeč nebo mobilní telefon, a umožňují vám zůstat v obraze a snadno odpovídat na jakékoli zprávy.
💡 Tip pro profesionály: Efektivní týmová komunikace v různorodých pracovních prostředích vyžaduje více než jen dobré úmysly – vyžaduje promyšlené postupy a správné nástroje. Investujte do platforem a návyků, které překlenou fyzickou vzdálenost a podpoří jasnou komunikaci a propojení v rámci celého týmu.
11 nejlepších alternativ Zoho Cliq
Zde je přehled nejlepších alternativ Zoho Cliq, z nichž každá má své silné stránky, které vám pomohou najít tu nejvhodnější pro vaše komunikační výzvy.
1. ClickUp (nejlepší pro týmovou spolupráci a řízení projektů)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje spolupráci v reálném čase, správu projektů a automatizaci pracovních postupů. Na rozdíl od nástrojů zaměřených výhradně na chat nebo sdílení dokumentů poskytuje ClickUp kompletní pracovní prostor, kde mohou týmy plánovat, komunikovat a provádět úkoly bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
ClickUp Chat zajišťuje plynulou komunikaci v reálném čase tím, že udržuje konverzace přímo propojené s vaší prací. Členové týmu mohou chatovat jeden na jednoho nebo ve skupinových vláknech, aniž by museli opustit aplikaci, což snižuje přepínání kontextu a udržuje diskuse zaměřené na konkrétní úkoly nebo projekty.
V chatu můžete označovat kolegy, propojovat úkoly a odkazovat na soubory, čímž proměníte konverzace v akci a zlepšíte koordinaci týmu. Navíc díky funkcím založeným na umělé inteligenci, jako je Catch Me Up, můžete rychle shrnout klíčové aktualizace a zajistit, že vám neuniknou žádné důležité detaily.
ClickUp Chat má vestavěnou funkci videohovorů a sdílení obrazovky nazvanou SyncUps, která je ideální pro týmové schůzky, brainstormingové sezení a krátké kontroly. Týmy mohou spolupracovat tváří v tvář, aniž by opustily svůj pracovní postup.
Hovory jsou vylepšeny shrnutími založenými na umělé inteligenci, propojením úkolů a poznámkami v reálném čase, takže schůzky vedou k akci, nikoli pouze k rozhovoru.
Sdílení souborů v ClickUp je hladké. Můžete připojit dokumenty k úkolům, sdílet je v chatových vláknech nebo je přidat do komentářů – vše zůstává přehledné a přístupné.
Pomocí ClickUp Docs můžete sdílet úkoly a spolupracovat na nich v reálném čase. To pomáhá členům týmu najít potřebné zdroje v okamžiku, kdy je potřebují.
ClickUp se od ostatních platforem pro spolupráci odlišuje schopností integrovat konverzace se správou úkolů a pracovních postupů.
Jedním kliknutím se chat může proměnit v úkol, který lze realizovat. Týmy mohou přidělovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok bez dalších nástrojů.
📌 Čím více víte: Na rozdíl od Zoho Cliq nabízí ClickUp Whiteboards , které týmům umožňují vizuální brainstorming a přeměnu nápadů na proveditelné úkoly.
Díky přizpůsobitelným pracovním postupům mohou týmy přizpůsobit procedury svým požadavkům a automatizace se postará o opakující se úkoly, takže se týmy mohou soustředit na to nejdůležitější. Široká nabídka šablon komunikačních plánů ClickUp usnadňuje začátek práce s platformou a úkoly.
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte zprávy v úkoly a propojte chatové vlákna s úkoly pomocí ClickUp Chat.
- Vytvářejte a sdílejte nahrávky obrazovky, abyste mohli sdělovat zprávy bez zdlouhavých e-mailových řetězců.
- Využijte ClickUp Brain s umělou inteligencí k propojení lidí, práce a znalostí ve vaší organizaci.
- Automatizujte rutinní úkoly pomocí přizpůsobitelných spouštěčů a akcí.
- Přizpůsobte úkoly pomocí vlastních polí, stavů a zobrazení.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé se kvůli široké škále funkcí potýkají s určitou náročností na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4300 recenzí)
Uživatelé oceňují, jak ClickUp vytváří jednotnou komunikační platformu. Zde je názor jednoho z uživatelů:
ClickUp přesunul veškerou komunikaci z různých kanálů, jako jsou e-maily, chaty (a) WhatsApp, na jedno místo. Takže víte, kam se obrátit, abyste našli potřebné informace.
ClickUp přesunul veškerou komunikaci z různých kanálů, jako jsou e-maily, chaty (a) WhatsApp, na jedno místo. Takže víte, kam se obrátit, abyste našli potřebné informace.
📮ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí být v kontaktu v průměru se 6 lidmi, aby mohl vykonávat svou práci. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed.
Je to skutečný problém – neustálé sledování, zmatek s verzemi a černé díry ve viditelnosti snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager tento problém řeší tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
2. Slack (nejlepší pro plynulou komunikaci v týmu)
Slack je oblíbený komunikační nástroj, který umožňuje týmovou spolupráci prostřednictvím organizovaných kanálů, asynchronních zpráv a komplexních integrací. Jako alternativa k Zoho Cliq nabízí Slack uživatelsky přívětivé rozhraní, které zvyšuje produktivitu centralizací diskusí pomocí vyhrazených kanálů, sdílení souborů a integrací aplikací na jednom přístupném místě.
Slack se vyznačuje rozsáhlým adresářem aplikací a přizpůsobitelnými oznámeními, které vyhovují různým organizačním potřebám. Díky těmto funkcím je Slack atraktivní volbou pro organizace, které hledají univerzální a škálovatelné komunikační řešení.
Nejlepší funkce Slacku
- Vytvořte vyhrazené prostory pro různé projekty nebo týmy
- Propojte se s více než 2 600 aplikacemi, včetně Google Drive, Salesforce a Trello.
- Rychle vyhledávejte minulé konverzace a soubory pomocí výkonných vyhledávacích funkcí.
- Připněte zprávy v kanálech nebo zprávách, aby byly důležité informace vždy po ruce.
Omezení Slacku
- Funkce audio a videokonferencí jsou omezeny na 50 účastníků.
- Pro větší týmy může být drahé, protože cena se účtuje za každého uživatele.
- Chybí vestavěné funkce pro správu projektů (vyžaduje integraci)
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
3. Microsoft Teams (nejlepší pro integrovanou spolupráci v kanceláři)
Microsoft Teams je komplexní centrum pro spolupráci, které je hladce integrováno do sady Microsoft 365. Umožňuje uživatelům přístup k nástrojům jako Word, Excel a SharePoint v rámci stejného rozhraní.
Stejně jako Slack nabízí Teams komunikaci prostřednictvím kanálů, přímé zasílání zpráv a sdílení souborů. Jeho klíčovým rozdílem je však hluboká integrace s Microsoft 365. Díky tomu je vhodnou alternativou k Zoho Cliq pro mnoho organizací, které používají produkty Microsoft.
Díky tomu mohou uživatelé společně vytvářet dokumenty, spravovat kalendáře a spolupracovat na projektech, aniž by museli přepínat mezi aplikacemi.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Pořádejte online schůzky s až 300 účastníky, včetně sdílení obrazovky a přizpůsobených pozadí.
- Využijte Microsoft Copilot pro inteligentní pomoc při psaní a integraci s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, PowerPoint a Teams.
- Automaticky shrňte schůzky, abyste uživatelům poskytli klíčové body, navrhované úkoly a nejdůležitější informace.
- Vylepšete zážitek z virtuálních schůzek pomocí funkcí, jako je rozostření pozadí, nahrávání schůzek a živé titulky.
Omezení Microsoft Teams
- Některé pokročilé funkce vyžadují vyšší úroveň tarifu nebo další předplatné.
- Spotřebovává značné systémové zdroje, což může ovlivnit výkon starších zařízení.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 700 recenzí)
4. Rocket. Chat (nejlepší pro přizpůsobitelnou komunikaci s otevřeným zdrojovým kódem)
Rocket.Chat je open-source komunikační nástroj, který týmům umožňuje přizpůsobit prostředí pro zasílání zpráv tak, aby vyhovovalo individuálním potřebám. Nabízí všechny základní funkce, které od platformy pro týmovou komunikaci očekáváte, jako je chat v reálném čase, audio a video konference a významné možnosti přizpůsobení.
Na rozdíl od proprietárních platforem, jako jsou Slack nebo Teams, Rocket. Chat umožňuje firmám hostovat své služby na vlastních serverech, čímž zajišťuje ochranu a kontrolu dat. Díky tomu je Rocket. Chat atraktivní volbou pro organizace s přísnými bezpečnostními požadavky nebo pro ty, které preferují správu vlastní infrastruktury.
Jeho modulární architektura a rozsáhlá podpora API umožňují snadnou integraci s různými nástroji a službami, což zvyšuje spolupráci a produktivitu týmu.
Nejlepší funkce Rocket. Chat
- Zlepšete bezpečnou komunikaci mezi aplikacemi Rocket. Chat a Matrix pomocí federované sítě, abyste se vyhnuli vícenásobným registracím na serverech.
- Komunikujte v více než 50 jazycích pro globální spolupráci
- Integrujte komunikační kanály, jako je živý chat a e-mail, do jedné platformy.
- Využijte bot framework Rocket. Chat k automatizaci opakujících se úkolů.
Omezení Rocket. Chat
- Uživatelé hlásili občasné problémy se stabilitou serveru.
- Možnosti vlastního hostingu a přizpůsobení vyžadují značné technické znalosti pro nastavení a údržbu.
Ceny Rocket. Chat
- Starter: zdarma
- Výhoda: Individuální ceny
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rocket. Chat
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
Podpora více chatů v Rocket. Chat si vysloužila chválu od uživatelů, stejně jako snadná implementace. Jeden uživatel o ní řekl:
Je snadno implementovatelný a poskytuje podporu pro více chatovacích kanálů, které lze použít pro (a) malou skupinu (a) týmu nebo dokonce pro velký počet členů skupiny.
Je snadno implementovatelný a poskytuje podporu pro více chatovacích kanálů, které lze použít pro (a) malou skupinu (a) týmu nebo dokonce pro velký počet členů skupiny.
5. Zoom (nejlepší pro videokonference a webináře)
Zoom je často synonymem pro videokonference. Jedná se o široce uznávanou platformu pro videokomunikaci, která je známá svými spolehlivými funkcemi pro videokonference a audiokonference ve vysokém rozlišení. Navíc škálovatelnost Zoomu umožňuje pořádat velké schůzky s mnoha účastníky, což vyhovuje různým organizačním potřebám.
Platforma nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a funkce, jako je sdílení obrazovky, breakout rooms a nahrávací funkce. Díky tomu je ideální pro firmy a vzdělávací týmy, které chtějí posílit spolupráci na dálku.
Nejlepší funkce Zoom
- Rozdělte velké schůzky na menší skupiny, abyste umožnili diskuze a brainstorming.
- Hostujte až 10 000 účastníků s živými ankety, otázkami a odpověďmi a analýzou účastníků.
- Poskytujte překlady během schůzek pro vícejazyčné publikum
- Využijte funkci Zoom Clips k vylepšení svých asynchronních video komunikačních schopností.
Omezení Zoom
- Bezplatný tarif omezuje skupinové schůzky na 40 minut.
- V minulosti byly vzneseny obavy ohledně bezpečnosti (ačkoli Zoom přijal opatření k jejich vyřešení).
- Omezené funkce chatu ve srovnání se specializovanými platformami pro týmovou komunikaci
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Pro: 15,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 21,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 56 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
Mnoho uživatelů si oblíbilo funkce pro videokonference v aplikaci Zoom. Jeden z uživatelů například říká:
Každý software má své výhody, ale v období, kdy je videokonference vaší základní potřebou, vás Zoom nikdy nezklame.
Každý software má své výhody, ale v období, kdy je videokonference vaší základní potřebou, vás Zoom nikdy nezklame.
6. Mattermost (nejlepší pro bezpečnou a přizpůsobitelnou týmovou spolupráci)
Mattermost je další open-source platforma pro spolupráci vytvořená pro podniky, které potřebují bezpečné, samostatně hostované řešení. Poskytuje kompletní sadu funkcí, jako jsou zasílání zpráv v reálném čase, sdílení souborů a správa pracovních postupů, což z něj činí životaschopnou alternativu k Zoho Cliq.
Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení je Mattermost ideální pro odvětví, která kladou důraz na ochranu dat a dodržování interních bezpečnostních protokolů. Platforma podporuje různé pluginy, které týmům umožňují přizpůsobit ji jejich konkrétním pracovním postupům a podporují tak efektivní spolupráci mezi jednotlivými odděleními.
Nejlepší funkce Mattermost
- Provádějte operace vylepšené umělou inteligencí v soukromém cloudovém prostředí pomocí open-source a přizpůsobených LLM.
- Nasadit platformu na servery vaší společnosti a zajistit tak ochranu osobních údajů a soulad s interními zásadami.
- Propojte se s nezbytnými nástroji, jako jsou GitLab a Jira, a centralizujte svůj pracovní postup.
- Komunikujte efektivně v rámci globálních týmů s podporou více jazyků.
Omezení Mattermost
- Počáteční nastavení a konfigurace mohou být pro organizace bez specializovaných IT zdrojů složité.
- Někteří uživatelé hlásili, že při používání aplikace narazili na chyby.
- Uživatelské rozhraní může působit méně propracovaně než některé komerční alternativy.
Ceny Mattermost
- Zdarma
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mattermost
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
🔎 Věděli jste? Podle výzkumu jsou menší, rozmanitější týmy schopny inovativnější práce než větší týmy ve stejné společnosti.
7. Google Chat (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
Google Chat je komunikační platforma, která efektivně spolupracuje s Google Workspace a týmům nabízí přímé zasílání zpráv, skupinové konverzace a oblasti pro spolupráci. Tato alternativa k Zoho Cliq nabízí hladkou integraci s aplikacemi Google Workspace, což uživatelům umožňuje sdílet soubory z Google Drive, spolupracovat na dokumentech v reálném čase a plánovat schůzky prostřednictvím Google Kalendáře přímo v rozhraní chatu.
Taková soudržná integrace optimalizuje pracovní postupy pro společnosti, které již využívají sadu produktivních nástrojů Google. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a dostupnosti na různých zařízeních je Google Chat praktickou volbou pro firmy, které hledají soudržné komunikační řešení.
Nejlepší funkce Google Chat
- Organizujte týmové diskuse a projekty ve virtuálních místnostech zvaných Spaces.
- Rychlé vyhledávání starších zpráv a sdílených souborů díky výkonné vyhledávací funkci.
- Spolupracujte na dokumentech přímo v rozhraní chatu
- Využijte prediktivní text při psaní zpráv, abyste byli efektivnější, zkrátili dobu psaní a minimalizovali chyby.
Omezení Google Chat
- Pokročilé funkce mohou vyžadovat předplatné Google Workspace.
- Méně možností přizpůsobení rozhraní ve srovnání s některými konkurenty
- Méně možností přizpůsobení než některé open-source alternativy
Ceny Google Chat
- Business Starter: 8,40 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 16,80 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Chat
- G2: N/A
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
8. Discord (nejlepší pro budování komunity a komunikaci)
Discord je univerzální komunikační platforma, která nabízí textový, hlasový a video chat, což z ní činí atraktivní alternativu k Zoho Cliq. Discord, původně navržený pro herní komunity, se také vyvinul v neformální aplikaci pro zasílání zpráv v podnikání, která podporuje různé skupiny a organizace pomocí funkcí, jako jsou organizované kanály, přímé zasílání zpráv a rozsáhlé možnosti integrace.
Discord je strukturován kolem „serverů“, které mohou být veřejné nebo soukromé. V rámci každého serveru můžete vytvořit více textových a hlasových kanálů pro různá témata nebo týmy. Je známý svým hlasovým chatem s nízkou latencí, díky čemuž je ideální pro komunikaci v reálném čase, a to i během online her.
Ačkoli Discord není primárně určen pro podnikání, jeho flexibilita a bezplatný tarif z něj činí atraktivní volbu pro některé týmy.
Nejlepší funkce Discord
- Využijte textové zprávy, hlasové kanály a asynchronní videa, abyste vyhověli komunikačním preferencím.
- Přizpůsobte si své interakce pomocí vlastních emodži, animovaných avatarů a jedinečných motivů profilů.
- Sdílejte svou obrazovku ve vysokém rozlišení pro prezentace a společnou práci.
- Vylepšete funkčnost přidáním botů pro moderování, plánování nebo zábavu.
Omezení Discord
- Ve srovnání s platformami zaměřenými na podnikání postrádá Discord integrované nástroje pro správu úkolů a projektů.
- Správa oznámení je náročná, zejména na serverech s vysokou úrovní aktivity, což může vést k přetížení informacemi.
- Může být náročné pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s jeho rozhraním.
Ceny Discord
- Zdarma
- Nitro Basic: 2,99 $/měsíc
- Nitro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Discord
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
9. Chanty (nejlepší pro efektivní týmovou spolupráci)
Chanty je aplikace pro týmovou komunikaci a spolupráci, která zjednodušuje procesy díky funkcím, jako je neomezená historie zpráv, správa úkolů a konektory. Jako alternativa k Zoho Cliq nabízí Chanty uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní pro hladké zapojení napříč zařízeními a platformami, což minimalizuje náročnost učení pro firmy.
Kromě svých základních komunikačních funkcí se Chanty integruje s různými aplikacemi třetích stran, což týmům umožňuje sjednotit jejich pracovní postupy propojením stávajících nástrojů přímo v rámci platformy. Vestavěný systém správy úkolů umožňuje uživatelům převádět zprávy na úkoly, přiřazovat je členům týmu a sledovat jejich průběh pomocí Kanban tabule.
Nejlepší funkce Chanty
- Organizujte úkoly, konverzace a sdílený obsah v centralizovaném centru pomocí funkce Teambook.
- Získejte neomezený přístup ke všem svým minulým konverzacím.
- Propojte Chanty s nástroji jako Trello, Asana a Google Drive a zvyšte svou produktivitu.
- Zvyšte produktivitu pomocí funkcí umělé inteligence platformy, které poskytují možnosti automatického vyplňování a postupně zlepšují přesnost vyhledávání.
Omezení Chanty
- Ve srovnání s jinými platformami nabízí omezený počet integrací.
- Uživatelé hlásili problémy a poruchy s funkcí videohovorů.
Ceny Chanty
- Zdarma
- Podnikání: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Chanty má mnoho příznivců díky své efektivitě. Jeden z uživatelů říká:
Celkově lze říci, že Chanty je skvělým doplňkem nástrojů našeho týmu. Zvýšila efektivitu naší interní komunikace a spolupráce a její výhody daleko převyšují několik drobných nevýhod.
Celkově lze říci, že Chanty je skvělým doplňkem nástrojů našeho týmu. Zvýšila efektivitu naší interní komunikace a spolupráce a její výhody daleko převyšují několik drobných nevýhod.
10. Skype (nejlepší pro nákladově efektivní komunikaci)
Skype je veteránem v oblasti digitální komunikace, známý především díky svým funkcím pro videohovory a hlasové hovory. Ačkoli se vyvinul a nyní zahrnuje také instant messaging a sdílení souborů, jeho hlavní předností zůstávají funkce pro volání.
Skype je jednoduchá a nákladově efektivní volba pro jednotlivce a malé týmy, které potřebují spolehlivý způsob volání přes internet. Je obzvláště užitečný pro mezinárodní hovory, protože Skype nabízí konkurenceschopné sazby za volání na pevné linky a mobilní telefony.
⚠️ Upozornění: Ukončení služby Skype v květnu 2025 znamená, že se uživatelé mohou přihlásit do aplikace Microsoft Teams Free pomocí svých přihlašovacích údajů ze služby Skype. Chaty a kontakty se plynule přenesou, takže můžete i nadále využívat bezplatné volání a zasílání zpráv – a navíc nové funkce, jako jsou schůzky a komunity – to vše v rámci aplikace Teams.
Nejlepší funkce Skype
- Využívejte vysoce kvalitní videohovory a hlasové hovory s jednotlivci nebo skupinami.
- Sdílejte svou obrazovku během hovorů a vylepšete tak prezentace a diskuse.
- Nahrávejte konverzace, abyste se k nim mohli podle potřeby vracet.
- Automaticky generujte titulky během hovorů a zlepšete tak přístupnost pro různé účastníky.
Omezení Skype
- Někteří uživatelé mají pocit, že uživatelské rozhraní je ve srovnání s jinými aplikacemi zastaralé.
- Nabízí méně integrací s aplikacemi třetích stran, což omezuje jeho přizpůsobivost v různých technologických prostředích.
- Omezené funkce ve srovnání s moderními platformami pro týmovou komunikaci
Ceny Skype
- Zdarma
- Mobilní telefony a pevné linky: Od 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (23 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Uživatelé oceňují, jak snadno se Skype nastavuje, jeden z nich například říká:
Je neuvěřitelně snadné jej používat, rychle se nastavuje a funguje bez problémů na všech zařízeních.
Je neuvěřitelně snadné jej používat, rychle se nastavuje a funguje bez problémů na všech zařízeních.
11. RingCentral (nejlepší řešení pro firemní komunikaci)
RingCentral je cloudová komunikační technologie, která vyhovuje potřebám moderních podniků. Její jednotné komunikační řešení integruje obchodní zasílání zpráv, videokonference s vysokou kapacitou a výkonné telefonní služby do jedné platformy.
Platforma nabízí rozsáhlé funkce pro týmovou komunikaci, včetně chatu v reálném čase, sdílení souborů a správy úkolů, což usnadňuje hladkou spolupráci napříč organizacemi. Její funkce pro videokonference podporují schůzky ve vysokém rozlišení s možností sdílení obrazovky a nahrávání, což zlepšuje virtuální interakce.
Cloudový telefonní systém RingCentral také nabízí pokročilé funkce správy hovorů, jako je směrování hovorů, přenos hlasové schránky do e-mailu a automatická spojovatelka.
Nejlepší funkce RingCentral
- Získejte analytické a reportovací nástroje v reálném čase, které poskytují přehled o komunikačních vzorcích, výkonu týmu a interakcích se zákazníky.
- Využijte funkce jako přesměrování hovorů, nahrávání a hlasová schránka do e-mailu, abyste zvýšili efektivitu zpracování hovorů.
- Spolupracujte pomocí sdílení souborů, správy úkolů a integrace softwaru.
- Pořádejte videokonference s až 500 účastníky
Omezení RingCentral
- Platforma může mít pro nové uživatele strmější křivku učení.
- Komplexní sada funkcí RingCentral má ve srovnání s některými alternativami vyšší a matoucí cenu.
Ceny RingCentral
- Video Pro: zdarma
- Video Pro+: 15 $/měsíc na uživatele
- Základní verze: 30 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 35 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 45 $/měsíc na uživatele
- Místnost: 49 $/měsíc za místnost
- Webinář: 75 $/měsíc za organizátora
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 200 recenzí)
⭐ Několik dalších užitečných alternativ k Zoho Cliq:
- Troop Messenger (nejlepší pro bezpečnostní potřeby malých a středních týmů)
- Brosix (nejlepší pro vzdálené týmy, které hledají bezpečnou komunikaci)
- Element (nejlepší pro decentralizovanou komunikaci a komunikaci s otevřeným zdrojovým kódem)
- Pumble (nejlepší cenově dostupná volba pro malé týmy)
Kterou z těchto alternativ Zoho Cliq si vyberete?
Díky tomuto pečlivě sestavenému seznamu nejlepších konkurentů Zoho Cliq můžete porovnat hlavní funkce, silné stránky a omezení každého nástroje. Ať už oceníte pokročilé komunikační funkce, hladkou integraci nebo sofistikované řízení úkolů a pracovních postupů, existuje platforma, která splní specifické požadavky vašeho týmu.
Pokud hledáte řešení, které přesahuje rámec běžných chatovacích aplikací, ClickUp je vynikající volbou. Integruje chat v reálném čase, videokonference, sdílení souborů a kompletní funkce pro správu projektů do jedné platformy, což z něj činí přizpůsobivé řešení pro týmy, které chtějí zlepšit spolupráci a efektivitu.
Prozkoumejte širokou škálu funkcí ClickUp a zjistěte, jak zlepšuje týmovou komunikaci a správu úkolů.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a podívejte se, jak může změnit vaše pracovní postupy! 🚀