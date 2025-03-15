Trello vs. Monday: Který nástroj nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu?

„Projekty, stejně jako čas a příliv, na nikoho nečekají.“
Pokud jste někdy řídili více projektů, víte, jak je to pravda. Termíny se nezastaví, úkoly se hromadí a udržet všechny v souladu může připomínat nekonečné žonglování. Když selže komunikace nebo se věci dostanou mimo kontrolu, projekty se začínají rozpadat.
Abyste tomu zabránili, potřebujete software pro správu projektů. Jednoduše řečeno, správný nástroj pro správu projektů zajistí hladký průběh všeho, takže nemusíte neustále sledovat aktualizace nebo hasit požáry. A právě zde přicházejí na řadu Trello a Monday.com.
Oba nástroje pomáhají zefektivnit pracovní postupy, zlepšit spolupráci a zvýšit efektivitu, ale dělají to odlišným způsobem. V tomto příspěvku rozebíráme jejich použitelnost, funkce a ceny, abychom vám pomohli určit, který z nich nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
A pokud vás zajímá, zda existuje možnost, která vám nabídne to nejlepší z obou světů (a ještě něco navíc), vydržte až do konce. 😉
Co je Trello?
Trello, které v roce 2017 koupila společnost Atlassian, je výkonný nástroj pro správu projektů, který týmům pomáhá snadno organizovat projekty a sledovat jejich průběh. Tabule Trello, postavené na systému typu Kanban, poskytují flexibilní způsob plánování, správy úkolů a efektivní spolupráce.
Kromě intuitivního systému tabulek nabízí Trello řadu funkcí, včetně automatizace, integrace, vylepšení a šablon. Tyto nástroje zjednodušují pracovní postupy a zvyšují produktivitu týmu, čímž usnadňují řízení projektů v jakémkoli rozsahu.
Funkce Trello
Podívejme se podrobně na klíčové funkce a možnosti Trella.
Funkce č. 1: Kanbanové tabule
Trello promění roztříštěné nápady v konkrétní akce pomocí jednoduché, strukturované Kanban tabule. Uvnitř najdete tabule, seznamy a karty, které vám usnadní vizuální správu úkolů.
Tabule Trello je základnou vašeho projektu, která vám poskytuje přehled o všem na jednom místě. V rámci každé tabule pomáhají seznamy strukturovat úkoly do různých fází, jako jsou Úkoly, Probíhá a Dokončeno. Toto nastavení usnadňuje sledování pokroku a udržuje věci v pohybu, aniž byste ztratili přehled o tom, co je třeba udělat.
Karty jsou místem, kde se odehrává skutečná akce. Každá karta představuje úkol, nápad nebo část práce. Pro zefektivnění pracovního postupu můžete přidat popisy, termíny, přílohy, kontrolní seznamy a dokonce i automatizaci.
K seznamu přidáváme obálky karet, které mají poutavé obrázky nebo zářivé barvy pro rychlou kategorizaci.
Funkce č. 2: Zobrazení mapy
Trello nabízí několik zobrazení, která vám pomohou vizualizovat vaše projekty způsobem, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Mezi nimi vyniká zobrazení mapy, které je revoluční zejména pro úkoly založené na lokalitě.
Umožňuje uživatelům přiřadit karty ke konkrétním geografickým polohám, integruje se s Google Maps a umožňuje uživatelům přidávat ke kartám konkrétní adresy nebo souřadnice.
Místa můžete přidat ručním zadáním nebo vyhledáním adresy prostřednictvím Google Maps. Díky tomu je ideální pro osobní schůzky a správu úkolů napříč kancelářemi nebo místy.
Funkce č. 3: Automatizace
Butler, vestavěný automatizační nástroj Trello, vám umožňuje automatizovat opakující se úkoly, abyste se mohli soustředit na ty důležitější. Abychom to shrnuli:
- Nastavte pravidla, která automaticky spouštějí akce na základě událostí. Například automatické přesunutí karty do seznamu „Hotovo“, jakmile jsou zaškrtnuty všechny položky kontrolního seznamu.
- Vytvořte si vlastní tlačítka, která jediným kliknutím spustí více akcí na vašich kartách nebo celé nástěnce.
- Butler může propojit Trello s jinými nástroji, odesílat e-maily nebo spouštět akce v jiném softwaru, když v Trello dojde k určitým událostem.
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 5 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 10 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: Individuální ceny
🔍Věděli jste, že... Ganttův diagram, základní nástroj projektového řízení pro vizualizaci harmonogramů, byl vyvinut Henrym Ganttem v roce 1910. Je neuvěřitelné, kolik z toho, co dnes vidíme, bylo původně vymyšleno před desítkami let!
Co je Monday.com?
Monday.com, významná alternativa k Trello, je flexibilní software pro správu práce, který se pyšní vysoce přizpůsobitelnými pracovními postupy, automatizací a integracemi.
Jedná se o cloudovou platformu, která pomáhá týmům s plánováním projektů, pracovními postupy a přizpůsobenými aplikacemi. Původně byla spuštěna v roce 2012 pod názvem Dapulse, v roce 2017 byla přejmenována na Monday.com.
S tímto nástrojem můžete vizualizovat pokrok pomocí tabulek, časových os a Ganttových diagramů, což usnadňuje sledování milníků a termínů.
Funkce Monday.com
Pojďme se podrobněji podívat na srovnání Trello a Monday a prozkoumat hlavní funkce Monday.com. 👇
Funkce č. 1 Vytvářejte a propojujte tabule
Monday.com nabízí několik způsobů, jak organizovat a vizualizovat svou práci, přičemž jádrem jsou tabule. Tyto flexibilní pracovní prostory vám umožňují strukturovat úkoly, projekty a pracovní postupy pomocí vlastních polí, jako jsou úrovně priority, termíny, vlastníci a odhady rozpočtu.
Jeho síla spočívá také v několika zobrazeních. Můžete přepínat mezi tabulkou, Kanbanem, Ganttem, kalendářem a dalšími zobrazeními, abyste získali nejlepší přehled o své práci.
Funkce Boards Search vám navíc umožní rychle vyhledat úkoly, aktualizace nebo členy týmu ve všech vašich tabulkách. Connect Boards vám umožní propojit více tabulek dohromady, přičemž Mirror Column synchronizuje aktualizace v reálném čase mezi nimi.
Funkce č. 2: WorkForms a WorkDocs
WorkForms je integrovaný nástroj pro tvorbu formulářů od Monday.com, který vám pomůže snadno shromažďovat a organizovat informace. Ať už potřebujete shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků, zpracovávat žádosti o zaměstnání nebo spravovat interní požadavky, pomocí WorkForms můžete snadno přizpůsobit pole a nastavit požadované otázky.
Odpovědi se automaticky promění ve strukturovaná data na vašich tabulkách, takže nemusíte procházet nekonečné e-maily nebo tabulky.
Podobně nabízí také WorkDocs, prostor pro spolupráci, kde může váš tým v reálném čase brainstormovat, plánovat a dokumentovat nápady. Na rozdíl od běžných dokumentů se WorkDocs připojuje přímo k vašim tabulkám, takže můžete vkládat živá data, označovat členy týmu a přeměňovat poznámky na úkoly, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Funkce č. 3: Umělá inteligence a automatizace
Monday.com přináší umělou inteligenci do centra práce díky vestavěné automatizaci, inteligentním analýzám a asistentům poháněným umělou inteligencí.
Jádrem je AI Assistant, který se stará o vše od generování obsahu po automatizaci rutinních úkolů. Dále jsou zde AI Workflows, které automatizují složité procesy, jako je označování urgentních zpráv nebo směrování úkolů na základě sentimentu.
Pro ještě hlubší automatizaci vám AI Blocks umožní extrahovat klíčové detaily, vylepšit text a získat přehled bez jediného pohybu prstu. Obsahuje také několik dalších funkcí v oblasti AI a automatizace, jako například:
- Digitální pracovníci s umělou inteligencí
- Analyzátor projektů
- Prodejní poradce
- AI servisní agent
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 9 $/uživatel/měsíc
- Standard: 12 $/uživatel/měsíc
- Pro: 19 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Trello vs. Monday: Porovnání funkcí
Nyní se podívejme, jak si Trello vede ve srovnání s Monday.com v přímém srovnání funkcí.
|Funkce
|Trello
|Monday
|Snadné použití
|Jednoduché, intuitivní uživatelské rozhraní, které se řídí minimalistickým přístupem.
|Vzhledem k pokročilým funkcím vyžaduje trochu více času na osvojení.
|Správa úkolů
|Zaměřeno na tabule, seznamy a karty; postrádá funkce jako časové osy, závislosti úkolů, sledování času nebo složité pracovní postupy.
|Nabízí sofistikované možnosti správy úkolů, včetně přizpůsobitelných sloupců, závislostí, sledování času a sledování stavu.
|Spolupráce
|Umožňuje členům týmu označovat osoby, komentovat karty a připojovat soubory, ale postrádá chat v reálném čase.
|Nabízí silnější funkce pro spolupráci, včetně komentářů k úkolům, zmínek nebo aktualizací.
|Automatizace
|Nabízí automatizační funkce prostřednictvím Butleru.
|Má automatizační funkce, které uživatelům umožňují nastavit spouštěče a akce v různých částech platformy.
|Integrace
|Integrace s dalšími nástroji prostřednictvím Power-ups
|Nabízí širokou škálu integrací, včetně Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom a Zapier.
|Reporting a analytika
|Základní nástroje pro vytváření reportů prostřednictvím Power-Ups
|Přizpůsobitelné panely, zprávy v reálném čase a analytické údaje
|Šablony
|Jednoduché, předem připravené šablony
|Šablony přizpůsobené konkrétním odvětvím
|AI
|Pomáhá s psaním popisů úkolů a opravováním pravopisu a gramatiky.
|Pomáhá s extrakcí dat, kategorizací, analýzou sentimentu, psaním a přeformulováním e-mailů.
Podívejme se na to trochu podrobněji a prozkoumejme jemnější detaily, které vám pomohou vybrat ten správný ⬇️
Funkce č. 1: Správa úkolů
Trello zjednodušuje správu úkolů pomocí tabulek, seznamů a karet. Každá karta představuje jeden úkol a můžete ji snadno přetahovat mezi seznamy podle toho, jak práce postupuje.
Ačkoli je velmi vizuální, postrádá některé pokročilé funkce, jako jsou závislosti úkolů, časové osy a složité pracovní postupy projektů. Pokud je potřebujete, budete se muset spolehnout na doplňky třetích stran, které tyto mezery vyplní.
Naopak Monday.com nabízí mnohem sofistikovanější možnosti správy úkolů, včetně přizpůsobitelných sloupců, závislostí, sledování času a sledování stavu.
To umožňuje podrobnější pracovní postupy, závislosti úkolů a podúkoly, díky čemuž je vhodnější pro všechny typy projektů.
🏆Vítěz:
Zde jasně vítězí Monday. com díky své schopnosti poskytovat ucelenou sadu funkcí pro správu úkolů, zejména pro složité, rozsáhlé projekty, které vyžadují detailní sledování.
Funkce č. 2: Automatizace
Automatizace Trello, poháněná Butlerem, vám umožňuje nastavit pravidla, spouštěče a naplánované akce – skvělé pro zpracování opakujících se úkolů, jako je přesun karet a odesílání upozornění.
Zároveň automatizace Monday.com nabízí předem připravené šablony a přizpůsobené pracovní postupy, které zefektivňují přidělování úkolů, aktualizace stavu a integrace.
🏆Vítěz:
Je to remíza! Jak Trello, tak Monday. com jdou do hloubky a poskytují automatizaci podle vašich potřeb!
Funkce č. 3: AI
Trello vylepšilo své služby integrací Atlassian Intelligence (AI) a nabízí funkce jako shrnutí úkolů, správu termínů a vytváření podúkolů, které uživatelům pomáhají udržovat pořádek. Jedná se o solidní doplněk, zejména pro ty, kteří chtějí trochu automatizace, aniž by zkomplikovali svůj pracovní postup.
Monday.com však posouvá AI o krok dál. Jeho funkce AI Blocks nabízí výkonnou automatizaci, zpracování extrakce dat, kategorizaci, analýzu sentimentu a shrnutí úkolů.
🏆 Vítěz:
Monday. com zde vítězí díky širší sadě nástrojů AI, díky nimž je automatizace výkonnější a integrovaná, nikoli pouze doplňková.
Trello vs. Monday na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si lidé myslí o Trello a Monday. Když na Redditu vyhledáte Trello vs. Monday, mnoho uživatelů se shoduje, že Trello nejlépe vyhovuje malým týmům a správě osobních úkolů.
Jeden uživatel napsal:
Trello je platforma, která vám umožňuje sledovat projekty pouze v zobrazení Kanban. Je velmi jednoduchá, ale velmi efektivní. Pokud chcete něco jednoduchého, co funguje perfektně a nevyžaduje mnoho údržby, zvolte Trello.
Další uživatel Redditu má následující názor:
Trello je lepší volbou pro správu úkolů a malých projektů v malých organizacích.
Pokud jde o Monday.com vs. Trello, stejný uživatel Redditu poznamenává, že Monday.com je lepší volbou, pokud hledáte pokročilé funkce pro správu projektů.
Říká:
Ano, mají některé podobné funkce, ale jsou velmi odlišné. Monday je CRM, které vám umožňuje sledovat projekty podrobněji než Trello, a jednou z největších výhod Monday je velká knihovna šablon pro prodej, HR, onboardingu, marketingu, reportingu dat atd.
Další skvělou věcí na Monday je, že můžete dělat přesně to samé jako v Trello (vytvářet kanbanové tabule, abyste viděli své úkoly s kartami a seznamy v pipeline).
Další uživatel sdílí:
Trello se osvědčilo pro sledování interních cílů a úkolů, ale pro podrobné sledování projektů v rámci práce pro klienty jsme použili Monday.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Trello a Monday.
Trello i Monday.com jsou dobrou volbou pro sledování projektů. Oba však mají svá omezení, pokud jde o komplexní správu práce.
Právě v tom spočívá průlom – v něčem, co překlenuje mezeru, kterou oba nástroje vytvářejí.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, zjednodušuje správu projektů tím, že shromažďuje vše, co váš tým potřebuje, na jednom místě. Namísto přeskakování mezi různými nástroji udržuje úkoly, komunikaci, automatizaci a AI organizované a synchronizované.
ClickUp má výhodu č. 1: Správa projektů a úkolů
Na ClickUp pro řízení projektů je skvělá jeho flexibilita. Ať už pracujete na velkém projektu s několika pohyblivými částmi nebo jen spravujete několik každodenních úkolů, přizpůsobí se vašim pracovním postupům.
Toto vám přinese řešení pro správu projektů 👇
- Vyberte si z více než 15 zobrazení ClickUp, jako jsou seznam, tabule, Ganttův diagram a kalendář, a vizualizujte svůj projekt způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
- Organizujte úkoly podle priority, přidávejte vlastní pole, stanovujte termíny a snadno sledujte pokrok pomocí ClickUp Tasks.
- Stanovte měřitelné cíle, sledujte pokrok a slaďte úsilí týmu s cíli společnosti pomocí ClickUp Goals.
- Zobrazte všechna data svého projektu na jednom místě pomocí dashboardů ClickUp a získejte přístup k více než 50 přizpůsobitelným widgetům pro sledování cílů, milníků, časových os, kapacity týmu, pracovního vytížení a dalších údajů.
- Sledujte čas na jakémkoli zařízení pomocí integrované funkce sledování času ClickUp Time Tracker a propojte ji přímo se svými úkoly.
Díky těmto pokročilým funkcím poskytuje ClickUp komplexní platformu pro správu projektů a zlepšení spolupráce na pracovišti.
ClickUp má výhodu č. 2: Spolupráce v reálném čase
ClickUp je více než jen nástroj pro správu úkolů. Je navržen tak, aby zlepšil spolupráci vašeho týmu.
ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet, sdílet a spolupracovat na dokumentech s vaším týmem v reálném čase. Dokonale zapadá do vašich pracovních postupů a usnadňuje vše od plánování až po zpětnou vazbu.
Ve zkratce:
- Pracujte na stejném dokumentu se svými kolegy současně, změny se zobrazují okamžitě, takže nemusíte čekat na aktualizace ani se nemusíte obávat záměny verzí ✅
- Zanechte komentáře ke konkrétním částem, označte kolegy pomocí @zmínek a komunikujte přímo v dokumentu, kde můžete klást otázky nebo poskytovat zpětnou vazbu, aniž byste museli přepínat mezi nástroji ✅.
- Ušetřete čas díky připraveným šablonám pro projektové plány, poznámky z jednání, standardní operační postupy, znalostní báze a další (není třeba začínat od nuly) ✅
- Propojte dokumenty přímo s úkoly, projekty nebo pracovními postupy a zajistěte, aby důležité informace byly vždy propojeny s konkrétními úkoly na jednom místě ✅
Využijte tento přehled ClickUp Docs, který jsme připravili speciálně pro vás:
- Podpora AI: /ai
- Bannery s barevným kódováním: /banner
- Nadpisy pro strukturu: /h1, /h2, /h3
- Formátování textu: /tučné písmo, /kurzíva, /podtržení, /přeškrtnutí, /kód
- Zvýraznění textu: /highlight
- Klikatelné tlačítka: /button
- Tabulky pro strukturovaná data: /table
- Oddělovače pro oddělení sekcí: /divider
- Obsah (sticky): /tableofcontents
- Záložky pro rychlý přechod: /bookmark
- Vložení obrázků nebo souborů: /attachment
- Bloky kódu se zvýrazněnou syntaxí: /codeblock
- Rychlé odrážky a kontrolní seznamy: /seznam s odrážkami, /číslovaný seznam, /kontrolní seznam
- Citáty pro zdůraznění: /quote
Při správě projektů je poslední věc, kterou chcete, přeskakovat mezi několika platformami jen kvůli komunikaci. Zastavovat se uprostřed úkolu, abyste zkontrolovali zprávy v jednom nástroji, aktualizovali dokumenty v jiném a sledovali pokrok jinde, vše zpomaluje.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
S aplikací ClickUp, která nabízí vše pro práci, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty spojí na jednom místě! Je čas na centralizaci a energii! S ClickUp Chat po boku nemusíte přepínat mezi aplikacemi, abyste informovali svůj tým. Posílejte zprávy svému týmu, aniž byste opustili platformu, a neztrácejte žádný kontext.
ClickUp Chat, nástroj pro zasílání zpráv v reálném čase v rámci ClickUp, vám umožňuje okamžitě komunikovat se svým týmem, aniž byste museli opustit platformu. Ať už chatujete jeden na jednoho nebo ve skupině, usnadňuje spolupráci v reálném čase a udržuje všechny v souladu.
Stručně řečeno:
- Okamžitě komunikujte se svým týmem, diskutujte o úkolech, aktualizacích nebo jakýchkoli otázkách, které máte.
- Vytvářejte skupinové chaty pro týmy nebo projekty, nebo posílejte zprávy přímo jednotlivým osobám pro cílenější konverzace.
- Používejte emodži jako 👍 nebo 🔥 k vyjádření uznání, ✅ k potvrzení úkolu, 👀 k označení, že něco kontrolujete, a 🎉 k oslavě úspěchu.
- Zmíňte úkoly přímo v chatu, aby všichni věděli, o čem diskutujete, a měli k úkolu snadný přístup.
- Sdílejte soubory, obrázky nebo odkazy přímo v chatu, aby byla spolupráce plynulejší.
- Rychle vyhledávejte minulé konverzace, rozhodnutí nebo sdílené soubory pomocí ClickUp Connected Search.
ClickUp má výhodu č. 3: Automatizace
Pomocí automatizací ClickUp můžete optimalizovat pracovní postupy, řešit úkoly v rámci projektů, spravovat předávání projektů a mnoho dalšího.
Toto můžete dělat s automatizačními funkcemi ClickUp:
- Automatizujte opakující se práce pomocí více než 100 předem připravených šablon automatizace. Od přiřazování úkolů na základě dostupnosti přes aktualizaci stavů a priorit až po přesun seznamů – nastavte vše jednou a ClickUp Automations se postará o zbytek.
- Mějte přehled o všech automatizacích na jednom místě. Auditní protokoly sledují každou akci a zobrazují název automatizace, stav, čas provedení a další informace, takže můžete okamžitě ověřit podrobnosti a upravit nastavení.
A pokud se vám zdá, že vytváření automatizace od nuly je příliš časově náročné, obraťte se na ClickUp Brain.
- Najděte cokoli během několika sekund. Zeptejte se Brain na cokoli ohledně dokumentů, wiki, úkolů a pracovních postupů a nechte ho vyhledat přesně to, co potřebujete, když to potřebujete.
- Pište lépe a rychleji. Ať už se jedná o psaní, úpravy nebo shrnování, Brain rozumí kontextu vaší práce a pomáhá vám snadno vytvářet jasný a stručný obsah.
Nakonec integrujte ClickUp Automations do vašich stávajících technologií, jako jsou HubSpot, GitHub a Twilio, abyste mohli automatizovat úkoly v celém pracovním prostoru z jednoho místa.
Například integrujte ClickUp Automations s Gmailem, abyste mohli automaticky odesílat aktualizace e-mailem a informovat partnery a dodavatele.
Dříve jsme trávili spoustu času ručním prováděním rutinních úkolů, jako bylo předávání projektů našemu týmu, vytváření úkolů a vkládání odkazů. Nyní tento čas využíváme k plánování a přesouváme více pracovních postupů týmu do ClickUp.
Zefektivněte své pracovní postupy a zvyšte produktivitu s ClickUp
Jak ukazuje toto srovnání Trello vs. Monday.com, Trello i Monday jsou spolehlivé nástroje pro organizaci úkolů a spolupráci s týmy. Každý z nich má však své omezení, pokud jde o komplexní správu práce.
Jednoduchost Trella je skvělá pro základní správu projektů a všestrannost Monday se hodí pro celou řadu pracovních postupů. ClickUp je však předčí pro týmy, které hledají komplexní řešení kombinující správu úkolů, dokumentaci, spolupráci a automatizaci.
Díky robustním funkcím, jako jsou ClickUp Docs a ClickUp Chat pro plynulou spolupráci a automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence, je ClickUp tou nejlepší volbou pro ty, kteří hledají efektivní pracovní postupy bez nutnosti přepínání mezi různými nástroji!
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a zjistěte, proč je to ten nejlepší nástroj pro zvýšení produktivity a správu vaší práce.